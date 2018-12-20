Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.900,00
170,13
İş Bankası (B) 3.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|170,13
|İş Bankası (B)
|3.006,20
|-2,97
|140,42
|İş Bankası (C)
|4,30
|-0,46
|-35,63
|İş Bankası (Kur.)
|52.489,90
|0,00
|578,54
|İş Fin.Kir.
|5,17
|0,78
|270,99
|İş Girişim
|2,11
|-1,40
|21,26
|İş GMYO
|1,04
|0,00
|-15,01
|İş Y. Men. Değ.
|2,05
|-0,49
|-3,86
|İş Yat. Ort.
|0,91
|0,00
|15,33
|İşbir Holding
|147,20
|-1,93
|-19,80
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|0,00
|62,50
|İttifak Holding
|3,10
|0,65
|33,05
|İz Hayvancılık Tarım
|7,34
|-5,41
|286,32
|İzmir Demir Çelik
|1,68
|-0,59
|-48,15
|İzmir Fırça
|2,11
|0,48
|-77,19
|İzocam
|21,82
|-0,82
|-17,47
|Jantsa Jant Sanayi
|26,62
|2,46
|-13,43
|Kafein Yazılım
|6,80
|3,03
|Kapital Yat. Holding
|2,91
|-0,68
|134,68
|Kaplamin
|3,15
|-0,32
|-19,64
|Kardemir (A)
|1,83
|-0,54
|-37,97
|Kardemir (B)
|1,84
|-0,54
|-37,20
|Kardemir (D)
|2,29
|-0,43
|-28,66
|Karel Elektronik
|3,91
|-0,51
|-32,70
|Karsan Otomotiv
|1,27
|-3,05
|-18,59
|Karsu Tekstil
|1,25
|0,00
|-36,87
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,07
|-15,91
|-17,78
|Kartonsan
|343,90
|1,36
|23,59
|Katmerciler Ekipman
|5,90
|-1,34
|-50,67
|Kent Gıda
|118,00
|0,17
|-13,55
|Kerevitaş Gıda
|1,82
|1,11
|-57,39
|Kervansaray Yat. Holding
|0,34
|-5,56
|-2,86
|Kiler GMYO
|1,86
|0,54
|-49,18
|Klimasan Klima
|3,97
|-1,49
|-18,15
|Koç Holding
|14,26
|-0,97
|-21,17
|Konfrut Gıda
|23,50
|0,86
|64,34
|Konya Çimento
|176,20
|-0,17
|-30,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,92
|-0,60
|35,11
|Koza Altın
|51,55
|-1,15
|34,95
|Koza Madencilik
|7,50
|-0,92
|16,46
|Körfez GMYO
|1,31
|0,00
|-21,08
|Kristal Kola
|1,03
|-1,90
|-42,78
|Kron Telekomünikasyon
|8,75
|-0,23
|-52,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,12
|0,62
|69,52
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,19
|6,25
|-66,95
|Kütahya Porselen
|4,62
|-2,73
|-34,21
|Lider Faktoring
|2,35
|-1,26
|-13,48
|Link Bilgisayar
|8,20
|-0,49
|-42,50
|Logo Yazılım
|26,34
|-1,20
|-55,17
|Lokman Hekim Sağlık
|4,13
|-0,24
|-31,50
|Lüks Kadife
|4,36
|1,87
|-7,43
|Makina Takım
|1,57
|19,85
|-21,50
|Mardin Çimento
|3,05
|8,93
|-20,78
|Marka Yatırım Holding
|0,72
|-1,37
|-57,40
|Marmaris Altınyunus
|17,83
|-0,34
|-6,16
|Marshall
|25,38
|-1,86
|-51,00
|Martı GMYO
|0,62
|-4,62
|-70,75
|Martı Otel
|0,58
|0,00
|-36,96
|Mavi Giyim
|32,32
|-0,43
|-43,66
|Mazhar Zorlu Holding
|4,18
|11,17
|4,76
|Mega Polietilen
|2,32
|-2,93
|103,51
|Menderes Tekstil
|0,75
|1,35
|-9,64
|Merit Turizm
|6,10
|3,57
|3,57
|Merko Gıda
|1,20
|20,00
|-9,77
|Metal Gayrimenkul
|0,76
|1,33
|-41,54
|Metemtur Otelcilik
|1,08
|0,00
|-27,03
|Metro Holding
|0,79
|-1,25
|-20,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,21
|-3,97
|-56,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,21
|0,00
|-41,64
|Migros Ticaret
|15,21
|1,40
|-46,68
|Milpa
|1,43
|-7,74
|-33,80
|Mistral GMYO
|1,41
|-1,40
|-31,47
|MLP Sağlık
|11,37
|-0,61
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|-1,03
|-30,94
|Mondi Tire Kutsan
|1,97
|0,00
|8,84
|Net Holding
|1,95
|-0,51
|-11,76
|Netaş Telekom.
|6,62
|-0,90
|-58,21
|Niğbaş Niğde Beton
|2,52
|12,00
|168,09
|Nuh Çimento
|7,79
|0,13
|-14,46
|Nurol GMYO
|2,18
|0,46
|-54,11
|Odaş Elektrik
|2,00
|-2,44
|-66,67
|Olmuksan-IP
|3,31
|-0,30
|-27,63
|Orge Enerji Elektrik
|3,02
|4,86
|-25,32
|Orma Orman Mahsulleri
|1,05
|7,14
|-7,08
|Osmanlı Menkul
|1,69
|2,42
|-45,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|-5,79
|-30,06
|Otokar
|85,50
|-0,81
|-29,17
|Oyak Yat. Ort.
|1,19
|-7,03
|20,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,02
|0,99
|-40,00
|Özak GMYO
|2,13
|0,00
|-8,97
|Özbal Çelik Boru
|1,42
|0,71
|-47,24
|Özderici GMYO
|1,51
|-19,68
|107,28
|Özerden Plastik
|2,67
|0,00
|-1,84
|Panora GMYO
|4,19
|0,48
|-5,13
|Park Elek.Madencilik
|2,44
|-0,41
|-41,49
|Parsan
|10,02
|0,30
|-14,36
|Pegasus
|23,08
|0,00
|-31,72
|Peker GMYO
|18,60
|-2,05
|Penguen Gıda
|1,25
|-0,79
|-43,95
|Pera GMYO
|0,60
|-7,69
|-31,82
|Pergamon Dış Ticaret
|8,69
|-0,57
|126,90
|Petkim
|5,18
|-1,89
|-22,82
|Petrokent Turizm
|70,00
|0,07
|47,43
|Pınar Et ve Un
|5,18
|0,39
|-43,73
|Pınar Su
|1,24
|0,81
|-31,11
|Pınar Süt
|6,71
|-1,18
|-44,62
|Plastikkart
|2,22
|2,30
|-23,18
|Polisan Holding
|5,90
|1,55
|-31,71
|Politeknik Metal
|33,24
|-0,78
|-0,18
|Prizma Press Matbaacılık
|1,64
|-0,61
|1,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,85
|6,36
|24,36
|QNB Finansbank
|10,13
|1,10
|85,44
|Ral Yatırım Holding
|1,68
|8,39
|-16,08
|Ray Sigorta
|1,44
|0,70
|-20,44
|Reysaş GMYO
|0,73
|-2,67
|-42,52
|Reysaş Lojistik
|0,72
|0,00
|-43,75
|Rhea Girişim
|0,68
|0,00
|-39,29
|Rodrigo Tekstil
|1,99
|2,05
|-33,44
|Royal Halı
|0,88
|-1,12
|-3,30
|RTA Laboratuvarları
|1,76
|-20,00
|-36,23
|Sabancı Holding
|7,57
|-1,43
|-29,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,95
|6,56
|Salix Yatırım Holding
|3,80
|-2,31
|-51,28
|Sanel Mühendislik
|2,33
|0,87
|36,26
|Sanifoam Sünger
|1,29
|0,00
|-23,21
|Sanko Pazarlama
|2,32
|1,75
|-17,74
|Saray Matbaacılık
|1,01
|4,12
|-5,61
|Sarkuysan
|3,47
|0,29
|10,70
|Sasa Polyester
|8,35
|-3,02
|6,59
|Say Reklamcılık
|0,98
|3,16
|-41,32
|Sekuro Plastik
|3,07
|0,33
|-64,30
|Selçuk Ecza Deposu
|2,76
|-1,78
|-21,19
|Selçuk Gıda
|1,17
|-0,85
|55,02
|Senkron Güvenlik
|1,22
|-0,81
|-34,41
|Serve Film Prodüksiyon
|1,97
|0,00
|217,74
|Servet GMYO
|4,29
|-3,60
|41,12
|Seyitler Kimya
|4,10
|-0,49
|-20,51
|Silverline Endüstri
|1,41
|-1,40
|-18,87
|Sinpaş GMYO
|0,36
|12,50
|-47,52
|Soda Sanayii
|7,13
|-1,38
|64,80
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,00
|-5,66
|76,02
|Söktaş
|1,39
|6,11
|-16,27
|Sönmez Filament
|3,06
|-0,65
|-26,27
|Sönmez Pamuklu
|3,13
|-1,26
|-20,96
|Sumaş Suni Tahta
|7,00
|0,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,65
|1,53
|9,42
|Şekerbank
|1,14
|-2,56
|-37,70
|Şişe Cam
|5,34
|-0,19
|17,38
|Şok Marketler
|11,30
|0,80
|T. Halk Bankası
|7,07
|1,14
|-32,77
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,62
|19,98
|452,89
|T.S.K.B.
|0,74
|0,00
|-38,50
|T.Tuborg
|9,57
|-0,62
|-3,44
|Taç Tarım Ürünleri
|6,33
|19,89
|160,49
|Tat Gıda
|3,79
|-0,52
|-26,20
|TAV Havalimanları
|23,08
|1,85
|7,55
|Taze Kuru Gıda
|6,71
|-0,59
|-17,67
|Tek-Art Turizm
|0,95
|-1,04
|26,23
|Tekfen Holding
|21,92
|-2,23
|33,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,02
|-0,66
|-41,36
|Temapol Polimer Plastik
|2,85
|1,06
|-40,25
|TGS Dış Ticaret
|4,75
|-2,86
|31,51
|Tofaş Oto. Fab.
|16,30
|-1,27
|-47,67
|Torunlar GMYO
|1,52
|0,00
|-53,52
|Trabzon Liman
|8,47
|0,83
|Trabzonspor Sportif
|1,64
|3,14
|-25,45
|Trakya Cam
|3,01
|-0,33
|-25,23
|Trend GMYO
|1,26
|0,00
|TSKB GMYO
|0,77
|0,00
|5,48
|Tuğçelik
|2,16
|0,93
|-32,08
|Tukaş
|1,62
|0,62
|-27,35
|Turcas Petrol
|1,46
|-0,68
|-41,93
|Turkcell
|12,00
|-0,99
|-16,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,50
|-1,32
|-40,71
|Tüpraş
|121,20
|-1,46
|12,38
|Türk Hava Yolları
|16,37
|1,24
|4,33
|Türk Prysmian Kablo
|1,72
|0,00
|-31,29
|Türk Telekom
|3,94
|0,77
|-38,82
|Türk Traktör
|33,66
|1,08
|-52,25
|Türker Proje Gayrimenkul
|28,20
|-0,35
|-24,92
|Ufuk Yatırım
|1,15
|-1,71
|-62,54
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,09
|-0,91
|-36,26
|Ulusoy Elektrik
|15,60
|-0,51
|72,15
|Ulusoy Un Sanayi
|2,16
|-2,26
|-22,30
|Umpaş Holding
|0,54
|-1,82
|-14,29
|Uşak Seramik
|1,19
|-0,83
|-40,12
|Utopya Turizm
|4,00
|-2,68
|-10,91
|Uzertaş Boya
|0,60
|0,00
|-47,37
|Ülker Bisküvi
|15,00
|-1,32
|-22,42
|Ünye Çimento
|3,49
|2,05
|-5,25
|Vakıf Fin. Kir.
|1,63
|-2,98
|0,65
|Vakıf GMYO
|1,95
|-1,02
|-22,41
|Vakıf Yat. Ort.
|2,09
|-11,81
|47,18
|Vakıflar Bankası
|3,91
|0,00
|-41,42
|Vakko Tekstil
|2,89
|-1,70
|-1,87
|Vanet Gıda
|3,34
|-3,75
|4,37
|Verusa Holding
|16,90
|2,18
|-26,22
|Verusaturk Girisim
|3,36
|-1,47
|42,37
|Vestel
|5,64
|-1,74
|-25,50
|Vestel Beyaz Eşya
|12,00
|0,17
|41,51
|Viking Kağıt
|1,12
|-2,61
|-6,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,75
|0,00
|-24,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,59
|-0,63
|-43,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,95
|5,73
|20,59
|Yataş
|4,44
|4,47
|-45,09
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,21
|2,54
|15,84
|Yeni Gimat GMYO
|8,15
|1,62
|-2,22
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-58,73
|Yeşil Yapı
|0,25
|-3,85
|-75,49
|Yeşil Yatırım Holding
|9,79
|-2,39
|-38,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.110,00
|0,46
|16,94
|Yonga Mobilya
|7,29
|4,14
|144,12
|Yünsa
|4,35
|-2,68
|-3,33
|Zorlu Enerji
|1,26
|0,00
|-20,25
(Son)
Kaynak: AA