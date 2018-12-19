Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 170,13 İş Bankası (B) 3.098,20 1,58 147,78 İş Bankası (C) 4,32 2,13 -35,33 İş Bankası (Kur.) 52.489,90 -0,02 578,54 İş Fin.Kir. 5,13 2,60 268,12 İş Girişim 2,14 2,88 22,99 İş GMYO 1,04 2,97 -15,01 İş Y. Men. Değ. 2,06 0,49 -3,39 İş Yat. Ort. 0,91 -1,09 15,33 İşbir Holding 150,10 -5,30 -18,22 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 8,33 62,50 İttifak Holding 3,08 -1,91 32,19 İz Hayvancılık Tarım 7,76 7,78 308,42 İzmir Demir Çelik 1,69 1,20 -47,84 İzmir Fırça 2,10 -1,41 -77,30 İzocam 22,00 0,27 -16,79 Jantsa Jant Sanayi 25,98 1,09 -15,51 Kafein Yazılım 6,60 2,80 Kapital Yat. Holding 2,93 1,03 136,29 Kaplamin 3,16 0,64 -19,39 Kardemir (A) 1,84 3,95 -37,63 Kardemir (B) 1,85 4,52 -36,86 Kardemir (D) 2,30 5,02 -28,35 Karel Elektronik 3,93 4,52 -32,36 Karsan Otomotiv 1,31 1,55 -16,03 Karsu Tekstil 1,25 8,70 -36,87 Karsusan Su Ürünleri San. 4,84 16,91 -2,22 Kartonsan 339,30 0,89 21,94 Katmerciler Ekipman 5,98 2,93 -50,00 Kent Gıda 117,80 1,03 -13,70 Kerevitaş Gıda 1,80 1,69 -57,85 Kervansaray Yat. Holding 0,36 2,86 2,86 Kiler GMYO 1,85 2,78 -49,45 Klimasan Klima 4,03 4,95 -16,91 Koç Holding 14,40 0,56 -20,39 Konfrut Gıda 23,30 0,60 62,94 Konya Çimento 176,50 0,57 -30,78 Kordsa Teknik Tekstil 9,98 1,01 35,93 Koza Altın 52,15 0,68 36,52 Koza Madencilik 7,57 -1,30 17,55 Körfez GMYO 1,31 4,80 -21,08 Kristal Kola 1,05 0,00 -41,67 Kron Telekomünikasyon 8,77 0,80 -52,59 Kuştur Kuşadası Turizm 16,02 0,12 68,47 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 5,66 -68,90 Kütahya Porselen 4,85 8,02 -32,36 Lider Faktoring 2,38 1,71 -12,37 Link Bilgisayar 8,24 0,98 -42,22 Logo Yazılım 26,66 2,22 -54,62 Lokman Hekim Sağlık 4,14 0,24 -31,33 Lüks Kadife 4,28 4,39 -9,13 Makina Takım 1,31 2,34 -34,50 Mardin Çimento 2,80 2,56 -27,27 Marka Yatırım Holding 0,73 0,00 -56,80 Marmaris Altınyunus 17,89 2,70 -5,84 Marshall 25,86 3,94 -50,08 Martı GMYO 0,65 -4,41 -69,34 Martı Otel 0,58 0,00 -36,96 Mavi Giyim 32,46 1,69 -43,41 Mazhar Zorlu Holding 3,76 4,44 -5,76 Mega Polietilen 2,39 2,14 109,65 Menderes Tekstil 0,74 2,78 -10,84 Merit Turizm 5,89 5,18 0,00 Merko Gıda 1,00 -0,99 -24,81 Metal Gayrimenkul 0,75 -2,60 -42,31 Metemtur Otelcilik 1,08 -0,92 -27,03 Metro Holding 0,80 0,00 -19,19 Metro Petrol ve Tesisleri 1,26 1,61 -54,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,21 0,83 -41,64 Migros Ticaret 15,00 2,46 -47,42 Milpa 1,55 -1,90 -28,24 Mistral GMYO 1,43 -4,67 -30,50 MLP Sağlık 11,44 -2,05 MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 -3,00 -30,22 Mondi Tire Kutsan 1,97 1,03 8,84 Net Holding 1,96 0,51 -11,31 Netaş Telekom. 6,68 2,14 -57,83 Niğbaş Niğde Beton 2,25 5,14 139,36 Nuh Çimento 7,78 -0,38 -14,57 Nurol GMYO 2,17 0,93 -54,32 Odaş Elektrik 2,05 7,89 -65,83 Olmuksan-IP 3,32 2,79 -27,42 Orge Enerji Elektrik 2,88 2,49 -28,78 Orma Orman Mahsulleri 0,98 -3,92 -13,27 Osmanlı Menkul 1,65 2,48 -47,05 Ostim Endüstriyel Yat 1,21 0,83 -25,77 Otokar 86,20 3,92 -28,59 Oyak Yat. Ort. 1,28 -1,54 29,27 Oylum Sınai Yatırımlar 1,01 2,02 -40,59 Özak GMYO 2,13 0,95 -8,97 Özbal Çelik Boru 1,41 1,44 -47,61 Özderici GMYO 1,88 -20,00 158,07 Özerden Plastik 2,67 -0,74 -1,84 Panora GMYO 4,17 0,24 -5,58 Park Elek.Madencilik 2,45 1,66 -41,25 Parsan 9,99 -0,10 -14,62 Pegasus 23,08 3,31 -31,72 Peker GMYO 18,99 0,42 Penguen Gıda 1,26 2,44 -43,50 Pera GMYO 0,65 -7,14 -26,14 Pergamon Dış Ticaret 8,74 0,23 128,20 Petkim 5,28 1,73 -21,33 Petrokent Turizm 69,95 4,48 47,33 Pınar Et ve Un 5,16 0,39 -43,94 Pınar Su 1,23 0,82 -31,67 Pınar Süt 6,79 0,30 -43,96 Plastikkart 2,17 -0,46 -24,91 Polisan Holding 5,81 1,75 -32,75 Politeknik Metal 33,50 -0,77 0,60 Prizma Press Matbaacılık 1,65 1,85 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 4,56 12,04 16,92 QNB Finansbank 10,02 16,24 83,43 Ral Yatırım Holding 1,55 0,65 -22,57 Ray Sigorta 1,43 0,00 -20,99 Reysaş GMYO 0,75 -6,25 -40,94 Reysaş Lojistik 0,72 -2,70 -43,75 Rhea Girişim 0,68 -1,45 -39,29 Rodrigo Tekstil 1,95 2,63 -34,78 Royal Halı 0,89 2,30 -2,20 RTA Laboratuvarları 2,20 -2,65 -20,29 Sabancı Holding 7,68 1,99 -28,90 Safkar Ege Soğutmacılık 1,83 1,10 Salix Yatırım Holding 3,89 -0,26 -50,13 Sanel Mühendislik 2,31 4,05 35,09 Sanifoam Sünger 1,29 2,38 -23,21 Sanko Pazarlama 2,28 -1,72 -19,15 Saray Matbaacılık 0,97 0,00 -9,35 Sarkuysan 3,46 1,17 10,38 Sasa Polyester 8,61 8,58 9,90 Say Reklamcılık 0,95 5,56 -43,11 Sekuro Plastik 3,06 -5,85 -64,42 Selçuk Ecza Deposu 2,81 2,18 -19,76 Selçuk Gıda 1,18 0,00 56,34 Senkron Güvenlik 1,23 -0,81 -33,87 Serve Film Prodüksiyon 1,97 0,00 217,74 Servet GMYO 4,45 17,11 46,38 Seyitler Kimya 4,12 4,57 -20,12 Silverline Endüstri 1,43 0,70 -17,71 Sinpaş GMYO 0,32 0,00 -53,36 Soda Sanayii 7,23 -2,30 67,11 Sodaş Sodyum Sanayii 6,36 3,41 86,59 Söktaş 1,31 -1,50 -21,08 Sönmez Filament 3,08 0,33 -25,78 Sönmez Pamuklu 3,17 -0,31 -19,95 Sumaş Suni Tahta 7,00 0,00 Şeker Fin. Kir. 2,61 -0,76 7,77 Şekerbank 1,17 1,74 -36,07 Şişe Cam 5,35 2,29 17,60 Şok Marketler 11,21 -1,67 T. Halk Bankası 6,99 3,40 -33,53 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,52 19,92 360,80 T.S.K.B. 0,74 2,78 -38,50 T.Tuborg 9,63 -0,52 -2,83 Taç Tarım Ürünleri 5,28 20,00 117,28 Tat Gıda 3,81 1,60 -25,81 TAV Havalimanları 22,66 1,80 5,59 Taze Kuru Gıda 6,75 -0,15 -17,18 Tek-Art Turizm 0,96 -3,03 27,56 Tekfen Holding 22,42 -2,10 36,87 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,04 3,75 -40,97 Temapol Polimer Plastik 2,82 -0,70 -40,88 TGS Dış Ticaret 4,89 3,38 35,39 Tofaş Oto. Fab. 16,51 -0,30 -46,99 Torunlar GMYO 1,52 1,33 -53,52 Trabzon Liman 8,40 1,08 Trabzonspor Sportif 1,59 -2,45 -27,73 Trakya Cam 3,02 0,67 -24,98 Trend GMYO 1,26 0,00 TSKB GMYO 0,77 2,67 5,48 Tuğçelik 2,14 -1,38 -32,70 Tukaş 1,61 4,55 -27,80 Turcas Petrol 1,47 1,38 -41,53 Turkcell 12,12 0,25 -15,63 Tümosan Motor ve Traktör 4,56 2,47 -39,92 Tüpraş 123,00 0,57 14,05 Türk Hava Yolları 16,17 4,93 3,06 Türk Prysmian Kablo 1,72 0,00 -31,29 Türk Telekom 3,91 2,62 -39,29 Türk Traktör 33,30 -0,12 -52,76 Türker Proje Gayrimenkul 28,30 0,35 -24,65 Ufuk Yatırım 1,17 0,00 -61,89 Ulaşlar Turizm Yat. 1,10 -1,79 -35,67 Ulusoy Elektrik 15,68 1,16 73,04 Ulusoy Un Sanayi 2,21 2,31 -20,50 Umpaş Holding 0,55 0,00 -12,70 Uşak Seramik 1,20 -2,44 -39,61 Utopya Turizm 4,11 2,24 -8,46 Uzertaş Boya 0,60 0,00 -47,37 Ülker Bisküvi 15,20 2,06 -21,39 Ünye Çimento 3,42 0,29 -7,15 Vakıf Fin. Kir. 1,68 6,33 3,74 Vakıf GMYO 1,97 2,60 -21,62 Vakıf Yat. Ort. 2,37 -7,78 66,90 Vakıflar Bankası 3,91 3,71 -41,42 Vakko Tekstil 2,94 1,03 -0,17 Vanet Gıda 3,47 -3,07 8,44 Verusa Holding 16,54 1,97 -27,79 Verusaturk Girisim 3,41 -3,40 44,49 Vestel 5,74 0,35 -24,17 Vestel Beyaz Eşya 11,98 1,10 41,27 Viking Kağıt 1,15 -0,86 -4,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,75 2,94 -24,57 Yapı ve Kredi Bank. 1,60 1,27 -42,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,79 -5,10 14,05 Yataş 4,25 1,92 -47,44 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,18 4,42 12,96 Yeni Gimat GMYO 8,02 -0,25 -3,78 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -58,73 Yeşil Yapı 0,26 4,00 -74,51 Yeşil Yatırım Holding 10,03 -0,89 -37,31 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.100,40 -4,53 16,41 Yonga Mobilya 7,00 0,00 134,41 Yünsa 4,47 -2,19 -0,67 Zorlu Enerji 1,26 1,61 -20,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA