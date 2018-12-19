Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.900,00
170,13
İş Bankası (B) 3.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|170,13
|İş Bankası (B)
|3.098,20
|1,58
|147,78
|İş Bankası (C)
|4,32
|2,13
|-35,33
|İş Bankası (Kur.)
|52.489,90
|-0,02
|578,54
|İş Fin.Kir.
|5,13
|2,60
|268,12
|İş Girişim
|2,14
|2,88
|22,99
|İş GMYO
|1,04
|2,97
|-15,01
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|0,49
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,91
|-1,09
|15,33
|İşbir Holding
|150,10
|-5,30
|-18,22
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|8,33
|62,50
|İttifak Holding
|3,08
|-1,91
|32,19
|İz Hayvancılık Tarım
|7,76
|7,78
|308,42
|İzmir Demir Çelik
|1,69
|1,20
|-47,84
|İzmir Fırça
|2,10
|-1,41
|-77,30
|İzocam
|22,00
|0,27
|-16,79
|Jantsa Jant Sanayi
|25,98
|1,09
|-15,51
|Kafein Yazılım
|6,60
|2,80
|Kapital Yat. Holding
|2,93
|1,03
|136,29
|Kaplamin
|3,16
|0,64
|-19,39
|Kardemir (A)
|1,84
|3,95
|-37,63
|Kardemir (B)
|1,85
|4,52
|-36,86
|Kardemir (D)
|2,30
|5,02
|-28,35
|Karel Elektronik
|3,93
|4,52
|-32,36
|Karsan Otomotiv
|1,31
|1,55
|-16,03
|Karsu Tekstil
|1,25
|8,70
|-36,87
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,84
|16,91
|-2,22
|Kartonsan
|339,30
|0,89
|21,94
|Katmerciler Ekipman
|5,98
|2,93
|-50,00
|Kent Gıda
|117,80
|1,03
|-13,70
|Kerevitaş Gıda
|1,80
|1,69
|-57,85
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|2,86
|2,86
|Kiler GMYO
|1,85
|2,78
|-49,45
|Klimasan Klima
|4,03
|4,95
|-16,91
|Koç Holding
|14,40
|0,56
|-20,39
|Konfrut Gıda
|23,30
|0,60
|62,94
|Konya Çimento
|176,50
|0,57
|-30,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,98
|1,01
|35,93
|Koza Altın
|52,15
|0,68
|36,52
|Koza Madencilik
|7,57
|-1,30
|17,55
|Körfez GMYO
|1,31
|4,80
|-21,08
|Kristal Kola
|1,05
|0,00
|-41,67
|Kron Telekomünikasyon
|8,77
|0,80
|-52,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,02
|0,12
|68,47
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,12
|5,66
|-68,90
|Kütahya Porselen
|4,85
|8,02
|-32,36
|Lider Faktoring
|2,38
|1,71
|-12,37
|Link Bilgisayar
|8,24
|0,98
|-42,22
|Logo Yazılım
|26,66
|2,22
|-54,62
|Lokman Hekim Sağlık
|4,14
|0,24
|-31,33
|Lüks Kadife
|4,28
|4,39
|-9,13
|Makina Takım
|1,31
|2,34
|-34,50
|Mardin Çimento
|2,80
|2,56
|-27,27
|Marka Yatırım Holding
|0,73
|0,00
|-56,80
|Marmaris Altınyunus
|17,89
|2,70
|-5,84
|Marshall
|25,86
|3,94
|-50,08
|Martı GMYO
|0,65
|-4,41
|-69,34
|Martı Otel
|0,58
|0,00
|-36,96
|Mavi Giyim
|32,46
|1,69
|-43,41
|Mazhar Zorlu Holding
|3,76
|4,44
|-5,76
|Mega Polietilen
|2,39
|2,14
|109,65
|Menderes Tekstil
|0,74
|2,78
|-10,84
|Merit Turizm
|5,89
|5,18
|0,00
|Merko Gıda
|1,00
|-0,99
|-24,81
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|-2,60
|-42,31
|Metemtur Otelcilik
|1,08
|-0,92
|-27,03
|Metro Holding
|0,80
|0,00
|-19,19
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,26
|1,61
|-54,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,21
|0,83
|-41,64
|Migros Ticaret
|15,00
|2,46
|-47,42
|Milpa
|1,55
|-1,90
|-28,24
|Mistral GMYO
|1,43
|-4,67
|-30,50
|MLP Sağlık
|11,44
|-2,05
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|-3,00
|-30,22
|Mondi Tire Kutsan
|1,97
|1,03
|8,84
|Net Holding
|1,96
|0,51
|-11,31
|Netaş Telekom.
|6,68
|2,14
|-57,83
|Niğbaş Niğde Beton
|2,25
|5,14
|139,36
|Nuh Çimento
|7,78
|-0,38
|-14,57
|Nurol GMYO
|2,17
|0,93
|-54,32
|Odaş Elektrik
|2,05
|7,89
|-65,83
|Olmuksan-IP
|3,32
|2,79
|-27,42
|Orge Enerji Elektrik
|2,88
|2,49
|-28,78
|Orma Orman Mahsulleri
|0,98
|-3,92
|-13,27
|Osmanlı Menkul
|1,65
|2,48
|-47,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,21
|0,83
|-25,77
|Otokar
|86,20
|3,92
|-28,59
|Oyak Yat. Ort.
|1,28
|-1,54
|29,27
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,01
|2,02
|-40,59
|Özak GMYO
|2,13
|0,95
|-8,97
|Özbal Çelik Boru
|1,41
|1,44
|-47,61
|Özderici GMYO
|1,88
|-20,00
|158,07
|Özerden Plastik
|2,67
|-0,74
|-1,84
|Panora GMYO
|4,17
|0,24
|-5,58
|Park Elek.Madencilik
|2,45
|1,66
|-41,25
|Parsan
|9,99
|-0,10
|-14,62
|Pegasus
|23,08
|3,31
|-31,72
|Peker GMYO
|18,99
|0,42
|Penguen Gıda
|1,26
|2,44
|-43,50
|Pera GMYO
|0,65
|-7,14
|-26,14
|Pergamon Dış Ticaret
|8,74
|0,23
|128,20
|Petkim
|5,28
|1,73
|-21,33
|Petrokent Turizm
|69,95
|4,48
|47,33
|Pınar Et ve Un
|5,16
|0,39
|-43,94
|Pınar Su
|1,23
|0,82
|-31,67
|Pınar Süt
|6,79
|0,30
|-43,96
|Plastikkart
|2,17
|-0,46
|-24,91
|Polisan Holding
|5,81
|1,75
|-32,75
|Politeknik Metal
|33,50
|-0,77
|0,60
|Prizma Press Matbaacılık
|1,65
|1,85
|1,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,56
|12,04
|16,92
|QNB Finansbank
|10,02
|16,24
|83,43
|Ral Yatırım Holding
|1,55
|0,65
|-22,57
|Ray Sigorta
|1,43
|0,00
|-20,99
|Reysaş GMYO
|0,75
|-6,25
|-40,94
|Reysaş Lojistik
|0,72
|-2,70
|-43,75
|Rhea Girişim
|0,68
|-1,45
|-39,29
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|2,63
|-34,78
|Royal Halı
|0,89
|2,30
|-2,20
|RTA Laboratuvarları
|2,20
|-2,65
|-20,29
|Sabancı Holding
|7,68
|1,99
|-28,90
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,83
|1,10
|Salix Yatırım Holding
|3,89
|-0,26
|-50,13
|Sanel Mühendislik
|2,31
|4,05
|35,09
|Sanifoam Sünger
|1,29
|2,38
|-23,21
|Sanko Pazarlama
|2,28
|-1,72
|-19,15
|Saray Matbaacılık
|0,97
|0,00
|-9,35
|Sarkuysan
|3,46
|1,17
|10,38
|Sasa Polyester
|8,61
|8,58
|9,90
|Say Reklamcılık
|0,95
|5,56
|-43,11
|Sekuro Plastik
|3,06
|-5,85
|-64,42
|Selçuk Ecza Deposu
|2,81
|2,18
|-19,76
|Selçuk Gıda
|1,18
|0,00
|56,34
|Senkron Güvenlik
|1,23
|-0,81
|-33,87
|Serve Film Prodüksiyon
|1,97
|0,00
|217,74
|Servet GMYO
|4,45
|17,11
|46,38
|Seyitler Kimya
|4,12
|4,57
|-20,12
|Silverline Endüstri
|1,43
|0,70
|-17,71
|Sinpaş GMYO
|0,32
|0,00
|-53,36
|Soda Sanayii
|7,23
|-2,30
|67,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,36
|3,41
|86,59
|Söktaş
|1,31
|-1,50
|-21,08
|Sönmez Filament
|3,08
|0,33
|-25,78
|Sönmez Pamuklu
|3,17
|-0,31
|-19,95
|Sumaş Suni Tahta
|7,00
|0,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,61
|-0,76
|7,77
|Şekerbank
|1,17
|1,74
|-36,07
|Şişe Cam
|5,35
|2,29
|17,60
|Şok Marketler
|11,21
|-1,67
|T. Halk Bankası
|6,99
|3,40
|-33,53
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,52
|19,92
|360,80
|T.S.K.B.
|0,74
|2,78
|-38,50
|T.Tuborg
|9,63
|-0,52
|-2,83
|Taç Tarım Ürünleri
|5,28
|20,00
|117,28
|Tat Gıda
|3,81
|1,60
|-25,81
|TAV Havalimanları
|22,66
|1,80
|5,59
|Taze Kuru Gıda
|6,75
|-0,15
|-17,18
|Tek-Art Turizm
|0,96
|-3,03
|27,56
|Tekfen Holding
|22,42
|-2,10
|36,87
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,04
|3,75
|-40,97
|Temapol Polimer Plastik
|2,82
|-0,70
|-40,88
|TGS Dış Ticaret
|4,89
|3,38
|35,39
|Tofaş Oto. Fab.
|16,51
|-0,30
|-46,99
|Torunlar GMYO
|1,52
|1,33
|-53,52
|Trabzon Liman
|8,40
|1,08
|Trabzonspor Sportif
|1,59
|-2,45
|-27,73
|Trakya Cam
|3,02
|0,67
|-24,98
|Trend GMYO
|1,26
|0,00
|TSKB GMYO
|0,77
|2,67
|5,48
|Tuğçelik
|2,14
|-1,38
|-32,70
|Tukaş
|1,61
|4,55
|-27,80
|Turcas Petrol
|1,47
|1,38
|-41,53
|Turkcell
|12,12
|0,25
|-15,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,56
|2,47
|-39,92
|Tüpraş
|123,00
|0,57
|14,05
|Türk Hava Yolları
|16,17
|4,93
|3,06
|Türk Prysmian Kablo
|1,72
|0,00
|-31,29
|Türk Telekom
|3,91
|2,62
|-39,29
|Türk Traktör
|33,30
|-0,12
|-52,76
|Türker Proje Gayrimenkul
|28,30
|0,35
|-24,65
|Ufuk Yatırım
|1,17
|0,00
|-61,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,10
|-1,79
|-35,67
|Ulusoy Elektrik
|15,68
|1,16
|73,04
|Ulusoy Un Sanayi
|2,21
|2,31
|-20,50
|Umpaş Holding
|0,55
|0,00
|-12,70
|Uşak Seramik
|1,20
|-2,44
|-39,61
|Utopya Turizm
|4,11
|2,24
|-8,46
|Uzertaş Boya
|0,60
|0,00
|-47,37
|Ülker Bisküvi
|15,20
|2,06
|-21,39
|Ünye Çimento
|3,42
|0,29
|-7,15
|Vakıf Fin. Kir.
|1,68
|6,33
|3,74
|Vakıf GMYO
|1,97
|2,60
|-21,62
|Vakıf Yat. Ort.
|2,37
|-7,78
|66,90
|Vakıflar Bankası
|3,91
|3,71
|-41,42
|Vakko Tekstil
|2,94
|1,03
|-0,17
|Vanet Gıda
|3,47
|-3,07
|8,44
|Verusa Holding
|16,54
|1,97
|-27,79
|Verusaturk Girisim
|3,41
|-3,40
|44,49
|Vestel
|5,74
|0,35
|-24,17
|Vestel Beyaz Eşya
|11,98
|1,10
|41,27
|Viking Kağıt
|1,15
|-0,86
|-4,17
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,75
|2,94
|-24,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,60
|1,27
|-42,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,79
|-5,10
|14,05
|Yataş
|4,25
|1,92
|-47,44
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,18
|4,42
|12,96
|Yeni Gimat GMYO
|8,02
|-0,25
|-3,78
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-58,73
|Yeşil Yapı
|0,26
|4,00
|-74,51
|Yeşil Yatırım Holding
|10,03
|-0,89
|-37,31
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.100,40
|-4,53
|16,41
|Yonga Mobilya
|7,00
|0,00
|134,41
|Yünsa
|4,47
|-2,19
|-0,67
|Zorlu Enerji
|1,26
|1,61
|-20,25
(Son)
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