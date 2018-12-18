Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.900,00
170,13
İş Bankası (B) 3.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|170,13
|İş Bankası (B)
|3.050,00
|-1,61
|143,93
|İş Bankası (C)
|4,23
|2,42
|-36,67
|İş Bankası (Kur.)
|52.499,90
|-1,54
|578,67
|İş Fin.Kir.
|5,00
|16,28
|258,79
|İş Girişim
|2,08
|4,00
|19,54
|İş GMYO
|1,01
|1,00
|-17,46
|İş Y. Men. Değ.
|2,05
|0,49
|-3,86
|İş Yat. Ort.
|0,92
|0,00
|16,60
|İşbir Holding
|158,50
|-0,31
|-13,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,60
|11,11
|50,00
|İttifak Holding
|3,14
|2,61
|34,76
|İz Hayvancılık Tarım
|7,20
|15,20
|278,95
|İzmir Demir Çelik
|1,67
|1,83
|-48,46
|İzmir Fırça
|2,13
|-1,39
|-76,97
|İzocam
|21,94
|-0,90
|-17,02
|Jantsa Jant Sanayi
|25,70
|2,80
|-16,42
|Kafein Yazılım
|6,42
|5,07
|Kapital Yat. Holding
|2,90
|-4,61
|133,87
|Kaplamin
|3,14
|0,96
|-19,90
|Kardemir (A)
|1,77
|0,57
|-40,00
|Kardemir (B)
|1,77
|1,14
|-39,59
|Kardemir (D)
|2,19
|2,82
|-31,78
|Karel Elektronik
|3,76
|1,35
|-35,28
|Karsan Otomotiv
|1,29
|1,57
|-17,31
|Karsu Tekstil
|1,15
|-2,54
|-41,92
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,14
|20,00
|-16,36
|Kartonsan
|336,30
|0,24
|20,86
|Katmerciler Ekipman
|5,81
|0,69
|-51,42
|Kent Gıda
|116,60
|0,43
|-14,58
|Kerevitaş Gıda
|1,77
|1,14
|-58,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|0,00
|0,00
|Kiler GMYO
|1,80
|2,86
|-50,82
|Klimasan Klima
|3,84
|0,00
|-20,83
|Koç Holding
|14,32
|-0,42
|-20,84
|Konfrut Gıda
|23,16
|0,87
|61,96
|Konya Çimento
|175,50
|0,40
|-31,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,88
|0,51
|34,57
|Koza Altın
|51,80
|-1,33
|35,60
|Koza Madencilik
|7,67
|-0,26
|19,10
|Körfez GMYO
|1,25
|-2,34
|-24,70
|Kristal Kola
|1,05
|0,96
|-41,67
|Kron Telekomünikasyon
|8,70
|-1,47
|-52,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,00
|68,26
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,06
|-2,75
|-70,56
|Kütahya Porselen
|4,49
|0,22
|-37,38
|Lider Faktoring
|2,34
|0,00
|-13,84
|Link Bilgisayar
|8,16
|0,99
|-42,78
|Logo Yazılım
|26,08
|-0,23
|-55,61
|Lokman Hekim Sağlık
|4,13
|1,98
|-31,50
|Lüks Kadife
|4,10
|-1,68
|-12,95
|Makina Takım
|1,28
|0,00
|-36,00
|Mardin Çimento
|2,73
|-0,73
|-29,09
|Marka Yatırım Holding
|0,73
|-1,35
|-56,80
|Marmaris Altınyunus
|17,42
|0,99
|-8,32
|Marshall
|24,88
|-0,40
|-51,97
|Martı GMYO
|0,68
|-2,86
|-67,92
|Martı Otel
|0,58
|0,00
|-36,96
|Mavi Giyim
|31,92
|-2,09
|-44,36
|Mazhar Zorlu Holding
|3,60
|1,12
|-9,77
|Mega Polietilen
|2,34
|3,54
|105,26
|Menderes Tekstil
|0,72
|-2,70
|-13,25
|Merit Turizm
|5,60
|-6,67
|-4,92
|Merko Gıda
|1,01
|0,00
|-24,06
|Metal Gayrimenkul
|0,77
|-1,28
|-40,77
|Metemtur Otelcilik
|1,09
|4,81
|-26,35
|Metro Holding
|0,80
|1,27
|-19,19
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,24
|-3,13
|-54,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,20
|-4,76
|-42,12
|Migros Ticaret
|14,64
|0,62
|-48,68
|Milpa
|1,58
|5,33
|-26,85
|Mistral GMYO
|1,50
|7,91
|-27,09
|MLP Sağlık
|11,68
|-0,09
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|-1,96
|-28,06
|Mondi Tire Kutsan
|1,95
|3,17
|7,73
|Net Holding
|1,95
|0,00
|-11,76
|Netaş Telekom.
|6,54
|0,93
|-58,71
|Niğbaş Niğde Beton
|2,14
|-0,47
|127,66
|Nuh Çimento
|7,81
|-0,13
|-14,24
|Nurol GMYO
|2,15
|-0,46
|-54,74
|Odaş Elektrik
|1,90
|1,06
|-68,33
|Olmuksan-IP
|3,23
|0,62
|-29,38
|Orge Enerji Elektrik
|2,81
|4,07
|-30,51
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|13,33
|-9,73
|Osmanlı Menkul
|1,61
|-1,83
|-48,34
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,20
|14,29
|-26,38
|Otokar
|82,95
|1,16
|-31,28
|Oyak Yat. Ort.
|1,30
|-12,75
|31,29
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,99
|-1,98
|-41,76
|Özak GMYO
|2,11
|0,48
|-9,83
|Özbal Çelik Boru
|1,39
|-0,71
|-48,35
|Özderici GMYO
|2,35
|0,43
|222,59
|Özerden Plastik
|2,69
|-0,37
|-1,11
|Panora GMYO
|4,16
|0,24
|-5,81
|Park Elek.Madencilik
|2,41
|0,84
|-42,21
|Parsan
|10,00
|-2,06
|-14,53
|Pegasus
|22,34
|4,30
|-33,91
|Peker GMYO
|18,91
|-0,89
|Penguen Gıda
|1,23
|1,65
|-44,84
|Pera GMYO
|0,70
|-5,41
|-20,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,72
|0,46
|127,68
|Petkim
|5,19
|2,17
|-22,67
|Petrokent Turizm
|66,95
|2,21
|41,01
|Pınar Et ve Un
|5,14
|0,59
|-44,16
|Pınar Su
|1,22
|-0,81
|-32,22
|Pınar Süt
|6,77
|-3,15
|-44,12
|Plastikkart
|2,18
|-2,24
|-24,57
|Polisan Holding
|5,71
|3,07
|-33,91
|Politeknik Metal
|33,76
|0,48
|1,38
|Prizma Press Matbaacılık
|1,62
|-1,82
|0,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,07
|-6,44
|4,36
|QNB Finansbank
|8,62
|-1,15
|57,80
|Ral Yatırım Holding
|1,54
|1,32
|-23,07
|Ray Sigorta
|1,43
|-2,05
|-20,99
|Reysaş GMYO
|0,80
|-3,61
|-37,01
|Reysaş Lojistik
|0,74
|1,37
|-42,19
|Rhea Girişim
|0,69
|0,00
|-38,39
|Rodrigo Tekstil
|1,90
|-1,04
|-36,45
|Royal Halı
|0,87
|-2,25
|-4,40
|RTA Laboratuvarları
|2,26
|1,80
|-18,12
|Sabancı Holding
|7,53
|2,31
|-30,29
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,81
|1,69
|Salix Yatırım Holding
|3,90
|5,12
|-50,00
|Sanel Mühendislik
|2,22
|1,37
|29,82
|Sanifoam Sünger
|1,26
|-0,79
|-25,00
|Sanko Pazarlama
|2,32
|-2,11
|-17,74
|Saray Matbaacılık
|0,97
|1,04
|-9,35
|Sarkuysan
|3,42
|0,29
|9,11
|Sasa Polyester
|7,93
|-1,25
|1,22
|Say Reklamcılık
|0,90
|0,00
|-46,11
|Sekuro Plastik
|3,25
|-5,25
|-62,21
|Selçuk Ecza Deposu
|2,75
|0,73
|-21,48
|Selçuk Gıda
|1,18
|0,00
|56,34
|Senkron Güvenlik
|1,24
|0,81
|-33,33
|Serve Film Prodüksiyon
|1,97
|6,49
|217,74
|Servet GMYO
|3,80
|-2,31
|25,00
|Seyitler Kimya
|3,94
|1,55
|-23,61
|Silverline Endüstri
|1,42
|1,43
|-18,29
|Sinpaş GMYO
|0,32
|0,00
|-53,36
|Soda Sanayii
|7,40
|-2,76
|71,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,15
|0,00
|80,42
|Söktaş
|1,33
|8,13
|-19,88
|Sönmez Filament
|3,07
|0,00
|-26,02
|Sönmez Pamuklu
|3,18
|1,60
|-19,70
|Sumaş Suni Tahta
|7,00
|0,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,63
|0,38
|8,59
|Şekerbank
|1,15
|1,77
|-37,16
|Şişe Cam
|5,23
|-1,51
|14,96
|Şok Marketler
|11,40
|0,26
|T. Halk Bankası
|6,76
|2,74
|-35,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,28
|-8,67
|284,24
|T.S.K.B.
|0,72
|1,41
|-40,16
|T.Tuborg
|9,68
|0,52
|-2,33
|Taç Tarım Ürünleri
|4,40
|13,70
|81,07
|Tat Gıda
|3,75
|-0,53
|-26,98
|TAV Havalimanları
|22,26
|1,18
|3,73
|Taze Kuru Gıda
|6,76
|-3,29
|-17,06
|Tek-Art Turizm
|0,99
|3,13
|31,54
|Tekfen Holding
|22,90
|4,09
|39,81
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,93
|0,69
|-43,11
|Temapol Polimer Plastik
|2,84
|0,00
|-40,46
|TGS Dış Ticaret
|4,73
|0,85
|30,96
|Tofaş Oto. Fab.
|16,56
|2,60
|-46,83
|Torunlar GMYO
|1,50
|-0,66
|-54,13
|Trabzon Liman
|8,31
|0,12
|Trabzonspor Sportif
|1,63
|12,41
|-25,91
|Trakya Cam
|3,00
|0,67
|-25,48
|Trend GMYO
|1,26
|-0,79
|TSKB GMYO
|0,75
|0,00
|2,74
|Tuğçelik
|2,17
|3,83
|-31,76
|Tukaş
|1,54
|0,65
|-30,94
|Turcas Petrol
|1,45
|0,69
|-42,32
|Turkcell
|12,09
|0,75
|-15,84
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,45
|0,68
|-41,37
|Tüpraş
|122,30
|-2,00
|13,40
|Türk Hava Yolları
|15,41
|4,90
|-1,78
|Türk Prysmian Kablo
|1,72
|-0,58
|-31,29
|Türk Telekom
|3,81
|4,10
|-40,84
|Türk Traktör
|33,34
|-0,66
|-52,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|28,20
|-0,21
|-24,92
|Ufuk Yatırım
|1,17
|1,74
|-61,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,12
|-1,75
|-34,50
|Ulusoy Elektrik
|15,50
|0,98
|71,05
|Ulusoy Un Sanayi
|2,16
|-0,46
|-22,30
|Umpaş Holding
|0,55
|0,00
|-12,70
|Uşak Seramik
|1,23
|1,09
|-38,11
|Utopya Turizm
|4,02
|-1,71
|-10,47
|Uzertaş Boya
|0,60
|0,00
|-47,37
|Ülker Bisküvi
|15,15
|-0,13
|-22,98
|Ünye Çimento
|3,41
|-0,87
|-7,43
|Vakıf Fin. Kir.
|1,58
|-4,82
|-2,43
|Vakıf GMYO
|1,92
|-2,54
|-23,61
|Vakıf Yat. Ort.
|2,57
|-1,91
|80,99
|Vakıflar Bankası
|3,77
|2,17
|-43,52
|Vakko Tekstil
|2,91
|0,69
|-1,19
|Vanet Gıda
|3,58
|3,17
|11,87
|Verusa Holding
|16,22
|2,01
|-29,19
|Verusaturk Girisim
|3,53
|2,32
|49,58
|Vestel
|5,72
|-0,17
|-24,44
|Vestel Beyaz Eşya
|11,85
|-3,11
|39,74
|Viking Kağıt
|1,16
|3,57
|-3,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,70
|-4,49
|-26,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,58
|1,28
|-43,51
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,94
|11,79
|20,18
|Yataş
|4,17
|2,71
|-48,43
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,13
|-5,83
|8,18
|Yeni Gimat GMYO
|8,04
|0,00
|-3,54
|Yeşil GMYO
|0,26
|-3,70
|-58,73
|Yeşil Yapı
|0,25
|-7,41
|-75,49
|Yeşil Yatırım Holding
|10,12
|0,40
|-36,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.200,00
|21,93
|Yonga Mobilya
|7,00
|0,14
|134,41
|Yünsa
|4,57
|6,28
|1,56
|Zorlu Enerji
|1,24
|0,81
|-21,52
(Son)
Kaynak: AA