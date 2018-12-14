Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.900,00 19,16 170,13
İş Bankası (B) 3.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.900,00
|19,16
|170,13
|İş Bankası (B)
|3.146,00
|-4,70
|151,61
|İş Bankası (C)
|4,11
|0,24
|-38,47
|İş Bankası (Kur.)
|53.323,00
|589,31
|İş Fin.Kir.
|5,02
|0,60
|260,23
|İş Girişim
|1,96
|-5,31
|12,64
|İş GMYO
|1,01
|-2,88
|-17,46
|İş Y. Men. Değ.
|2,04
|-0,97
|-4,33
|İş Yat. Ort.
|0,92
|2,22
|16,60
|İşbir Holding
|159,50
|0,00
|-13,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,49
|19,51
|22,50
|İttifak Holding
|3,45
|-1,43
|48,07
|İz Hayvancılık Tarım
|5,99
|-11,65
|215,26
|İzmir Demir Çelik
|1,66
|-0,60
|-48,77
|İzmir Fırça
|2,10
|11,11
|-77,30
|İzocam
|22,22
|-1,51
|-15,96
|Jantsa Jant Sanayi
|24,70
|-1,20
|-19,67
|Kafein Yazılım
|6,10
|-3,33
|Kapital Yat. Holding
|3,05
|3,04
|145,97
|Kaplamin
|3,13
|-2,80
|-20,15
|Kardemir (A)
|1,78
|-3,26
|-39,66
|Kardemir (B)
|1,78
|-3,26
|-39,25
|Kardemir (D)
|2,15
|-4,87
|-33,02
|Karel Elektronik
|3,76
|-2,59
|-35,28
|Karsan Otomotiv
|1,27
|0,00
|-18,59
|Karsu Tekstil
|1,19
|0,00
|-39,90
|Karsusan Su Ürünleri San.
|2,88
|-17,71
|-41,82
|Kartonsan
|340,20
|-2,19
|22,26
|Katmerciler Ekipman
|5,88
|-3,76
|-50,84
|Kent Gıda
|116,30
|-1,94
|-14,80
|Kerevitaş Gıda
|1,76
|-2,76
|-58,79
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|1,81
|-6,70
|-50,55
|Klimasan Klima
|3,82
|-2,55
|-21,24
|Koç Holding
|14,33
|0,56
|-20,78
|Konfrut Gıda
|23,00
|-2,95
|60,84
|Konya Çimento
|174,10
|-2,03
|-31,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,81
|1,34
|33,61
|Koza Altın
|52,55
|-2,32
|37,57
|Koza Madencilik
|7,59
|-4,29
|17,86
|Körfez GMYO
|1,29
|-3,73
|-22,29
|Kristal Kola
|1,04
|-0,95
|-42,22
|Kron Telekomünikasyon
|8,69
|-2,25
|-53,03
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,00
|-0,06
|68,26
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,11
|-5,93
|-69,17
|Kütahya Porselen
|4,47
|-3,66
|-37,66
|Lider Faktoring
|2,32
|-2,93
|-14,58
|Link Bilgisayar
|8,11
|-1,34
|-43,13
|Logo Yazılım
|28,02
|-2,16
|-52,31
|Lokman Hekim Sağlık
|4,15
|-0,72
|-31,17
|Lüks Kadife
|4,15
|1,47
|-11,89
|Makina Takım
|1,28
|-4,48
|-36,00
|Mardin Çimento
|2,76
|-2,47
|-28,31
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|-3,85
|-55,62
|Marmaris Altınyunus
|17,40
|-2,25
|-8,42
|Marshall
|25,50
|3,57
|-50,77
|Martı GMYO
|0,70
|-2,78
|-66,98
|Martı Otel
|0,58
|-1,69
|-36,96
|Mavi Giyim
|33,86
|-0,70
|-40,97
|Mazhar Zorlu Holding
|3,52
|-0,85
|-11,78
|Mega Polietilen
|2,09
|-6,28
|83,33
|Menderes Tekstil
|0,80
|1,27
|-3,61
|Merit Turizm
|6,30
|-1,56
|6,96
|Merko Gıda
|1,02
|0,00
|-23,31
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|-2,70
|-44,62
|Metemtur Otelcilik
|1,04
|-4,59
|-29,73
|Metro Holding
|0,81
|3,85
|-18,18
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,32
|-20,00
|-52,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,30
|-0,76
|-37,30
|Migros Ticaret
|14,44
|-2,43
|-49,38
|Milpa
|1,52
|-4,40
|-29,63
|Mistral GMYO
|1,34
|12,61
|-34,87
|MLP Sağlık
|11,54
|-2,20
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,10
|12,24
|-20,86
|Mondi Tire Kutsan
|1,90
|-2,56
|4,97
|Net Holding
|1,97
|-1,50
|-10,86
|Netaş Telekom.
|6,55
|-3,25
|-58,65
|Niğbaş Niğde Beton
|2,45
|-4,67
|160,64
|Nuh Çimento
|7,74
|-1,15
|-15,01
|Nurol GMYO
|2,24
|-5,08
|-52,84
|Odaş Elektrik
|2,06
|-6,36
|-65,67
|Olmuksan-IP
|3,28
|-1,80
|-28,29
|Orge Enerji Elektrik
|2,63
|-1,13
|-34,97
|Orma Orman Mahsulleri
|0,94
|-4,08
|-16,81
|Osmanlı Menkul
|1,64
|0,61
|-47,38
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,08
|-4,42
|-33,74
|Otokar
|82,35
|-1,67
|-31,78
|Oyak Yat. Ort.
|1,49
|-19,89
|50,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,98
|-1,01
|-42,35
|Özak GMYO
|2,11
|-0,94
|-9,83
|Özbal Çelik Boru
|1,40
|-3,45
|-47,98
|Özderici GMYO
|2,92
|-19,78
|300,84
|Özerden Plastik
|2,69
|-1,10
|-1,11
|Panora GMYO
|4,15
|-0,48
|-6,03
|Park Elek.Madencilik
|2,37
|-2,87
|-43,17
|Parsan
|10,02
|-3,65
|-14,36
|Pegasus
|21,70
|-2,78
|-35,80
|Peker GMYO
|19,24
|0,73
|Penguen Gıda
|1,22
|-3,94
|-45,29
|Pera GMYO
|0,70
|-19,54
|-20,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,77
|-0,90
|128,99
|Petkim
|5,15
|0,59
|-23,27
|Petrokent Turizm
|65,00
|-0,84
|36,90
|Pınar Et ve Un
|5,07
|-2,31
|-44,92
|Pınar Su
|1,22
|-0,81
|-32,22
|Pınar Süt
|6,66
|-0,89
|-45,03
|Plastikkart
|2,25
|-2,60
|-22,15
|Polisan Holding
|5,26
|4,78
|-39,12
|Politeknik Metal
|34,20
|0,53
|2,70
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|1,22
|2,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,19
|17,95
|33,08
|QNB Finansbank
|7,27
|-1,76
|33,08
|Ral Yatırım Holding
|1,53
|4,79
|-23,57
|Ray Sigorta
|1,45
|-2,68
|-19,89
|Reysaş GMYO
|0,88
|4,76
|-30,71
|Reysaş Lojistik
|0,72
|0,00
|-43,75
|Rhea Girişim
|0,71
|0,00
|-36,61
|Rodrigo Tekstil
|1,96
|0,51
|-34,45
|Royal Halı
|0,89
|-2,20
|-2,20
|RTA Laboratuvarları
|2,21
|-0,90
|-19,93
|Sabancı Holding
|7,35
|-0,81
|-31,95
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,80
|-1,10
|Salix Yatırım Holding
|3,57
|-5,05
|-54,23
|Sanel Mühendislik
|2,20
|-1,35
|28,65
|Sanifoam Sünger
|1,28
|-3,76
|-23,81
|Sanko Pazarlama
|2,34
|1,30
|-17,03
|Saray Matbaacılık
|0,96
|1,05
|-10,28
|Sarkuysan
|3,46
|1,47
|10,38
|Sasa Polyester
|8,17
|-3,31
|4,29
|Say Reklamcılık
|0,86
|-3,37
|-48,50
|Sekuro Plastik
|2,86
|-5,92
|-66,74
|Selçuk Ecza Deposu
|2,78
|-2,46
|-20,62
|Selçuk Gıda
|1,17
|-2,50
|55,02
|Senkron Güvenlik
|1,25
|-0,79
|-32,80
|Serve Film Prodüksiyon
|2,00
|1,52
|222,58
|Servet GMYO
|4,02
|11,36
|32,24
|Seyitler Kimya
|3,84
|0,52
|-25,55
|Silverline Endüstri
|1,46
|-2,01
|-15,99
|Sinpaş GMYO
|0,32
|6,67
|-53,36
|Soda Sanayii
|7,46
|-2,23
|72,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,15
|-1,28
|80,42
|Söktaş
|1,26
|-4,55
|-24,10
|Sönmez Filament
|3,03
|-1,94
|-26,99
|Sönmez Pamuklu
|3,09
|-1,59
|-21,97
|Sumaş Suni Tahta
|7,20
|2,71
|Şeker Fin. Kir.
|2,56
|1,59
|5,70
|Şekerbank
|1,08
|-3,57
|-40,98
|Şişe Cam
|5,36
|-3,42
|17,82
|Şok Marketler
|10,97
|0,27
|T. Halk Bankası
|6,66
|-1,91
|-36,67
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,98
|-7,21
|369,11
|T.S.K.B.
|0,71
|-1,39
|-40,99
|T.Tuborg
|9,75
|0,00
|-1,62
|Taç Tarım Ürünleri
|3,33
|-19,95
|37,04
|Tat Gıda
|3,80
|-2,06
|-26,00
|TAV Havalimanları
|21,92
|0,55
|2,14
|Taze Kuru Gıda
|6,71
|0,00
|-17,67
|Tek-Art Turizm
|0,90
|3,45
|19,58
|Tekfen Holding
|21,56
|2,86
|31,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,91
|-3,00
|-43,50
|Temapol Polimer Plastik
|2,82
|-1,74
|-40,88
|TGS Dış Ticaret
|4,72
|-2,28
|30,68
|Tofaş Oto. Fab.
|16,50
|-1,96
|-47,03
|Torunlar GMYO
|1,53
|-0,65
|-53,22
|Trabzon Liman
|8,28
|-1,90
|Trabzonspor Sportif
|1,39
|3,73
|-36,82
|Trakya Cam
|3,00
|-2,60
|-25,48
|Trend GMYO
|1,27
|-1,55
|TSKB GMYO
|0,75
|1,35
|2,74
|Tuğçelik
|2,06
|-1,90
|-35,22
|Tukaş
|1,51
|0,00
|-32,29
|Turcas Petrol
|1,45
|-3,97
|-42,32
|Turkcell
|12,34
|-1,52
|-16,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,46
|-3,04
|-41,24
|Tüpraş
|123,70
|2,49
|14,69
|Türk Hava Yolları
|14,96
|-2,86
|-4,65
|Türk Prysmian Kablo
|1,70
|-1,16
|-32,09
|Türk Telekom
|3,71
|-4,13
|-42,39
|Türk Traktör
|33,96
|-3,41
|-51,82
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,50
|3,70
|-26,78
|Ufuk Yatırım
|1,14
|-0,87
|-62,87
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,13
|0,89
|-33,92
|Ulusoy Elektrik
|15,55
|-2,14
|71,60
|Ulusoy Un Sanayi
|2,21
|-1,78
|-20,50
|Umpaş Holding
|0,55
|-5,17
|-12,70
|Uşak Seramik
|1,52
|-1,30
|-37,96
|Utopya Turizm
|3,90
|0,52
|-13,14
|Uzertaş Boya
|0,63
|-4,55
|-44,74
|Ülker Bisküvi
|15,30
|-2,42
|-22,22
|Ünye Çimento
|3,47
|-0,57
|-5,80
|Vakıf Fin. Kir.
|1,63
|-13,76
|0,65
|Vakıf GMYO
|2,01
|-7,37
|-20,03
|Vakıf Yat. Ort.
|2,72
|-20,00
|91,55
|Vakıflar Bankası
|3,81
|-1,55
|-42,92
|Vakko Tekstil
|2,91
|-2,02
|-1,19
|Vanet Gıda
|3,50
|-0,28
|9,37
|Verusa Holding
|15,44
|2,93
|-32,60
|Verusaturk Girisim
|3,25
|0,00
|37,71
|Vestel
|5,50
|-4,35
|-27,34
|Vestel Beyaz Eşya
|11,76
|-1,92
|38,68
|Viking Kağıt
|1,11
|-0,89
|-7,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,85
|-5,13
|-20,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,58
|-1,25
|-43,51
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|-7,41
|2,19
|Yataş
|4,18
|-2,34
|-48,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,19
|11,21
|13,92
|Yeni Gimat GMYO
|8,13
|-0,61
|-2,46
|Yeşil GMYO
|0,26
|-7,14
|-58,73
|Yeşil Yapı
|0,27
|-3,57
|-73,53
|Yeşil Yatırım Holding
|10,09
|-0,88
|-36,94
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.299,90
|0,00
|27,47
|Yonga Mobilya
|7,20
|2,86
|141,11
|Yünsa
|4,20
|-1,87
|-6,67
|Zorlu Enerji
|1,24
|-2,36
|-21,52
(Son)