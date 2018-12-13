Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.520,00
126,70
İş Bankası (B) 3.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|38.520,00
|126,70
|İş Bankası (B)
|3.301,00
|-2,94
|164,00
|İş Bankası (C)
|4,10
|2,24
|-38,62
|İş Bankası (Kur.)
|53.323,00
|589,31
|İş Fin.Kir.
|4,99
|1,01
|258,07
|İş Girişim
|2,07
|0,00
|18,97
|İş GMYO
|1,04
|0,97
|-15,01
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|0,98
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,90
|1,12
|14,06
|İşbir Holding
|159,50
|0,31
|-13,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|2,50
|2,50
|İttifak Holding
|3,50
|9,37
|50,21
|İz Hayvancılık Tarım
|6,78
|-3,14
|256,84
|İzmir Demir Çelik
|1,67
|-1,18
|-48,46
|İzmir Fırça
|1,89
|-5,03
|-79,57
|İzocam
|22,56
|-0,09
|-14,67
|Jantsa Jant Sanayi
|25,00
|0,64
|-18,70
|Kafein Yazılım
|6,31
|1,45
|Kapital Yat. Holding
|2,96
|1,37
|138,71
|Kaplamin
|3,22
|2,88
|-17,86
|Kardemir (A)
|1,84
|0,55
|-37,63
|Kardemir (B)
|1,84
|0,55
|-37,20
|Kardemir (D)
|2,26
|3,20
|-29,60
|Karel Elektronik
|3,86
|0,00
|-33,56
|Karsan Otomotiv
|1,27
|-0,78
|-18,59
|Karsu Tekstil
|1,19
|2,59
|-39,90
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,50
|12,54
|-29,29
|Kartonsan
|347,80
|0,81
|25,00
|Katmerciler Ekipman
|6,11
|0,16
|-48,91
|Kent Gıda
|118,60
|1,11
|-13,11
|Kerevitaş Gıda
|1,81
|0,00
|-57,62
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|1,94
|0,52
|-46,99
|Klimasan Klima
|3,92
|0,26
|-19,18
|Koç Holding
|14,25
|2,15
|-21,22
|Konfrut Gıda
|23,70
|1,20
|65,73
|Konya Çimento
|177,70
|0,23
|-30,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,68
|1,26
|31,84
|Koza Altın
|53,80
|3,76
|40,84
|Koza Madencilik
|7,93
|7,45
|23,14
|Körfez GMYO
|1,34
|1,52
|-19,28
|Kristal Kola
|1,05
|2,94
|-41,67
|Kron Telekomünikasyon
|8,89
|0,11
|-51,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,01
|68,36
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,18
|9,26
|-67,23
|Kütahya Porselen
|4,64
|0,65
|-35,29
|Lider Faktoring
|2,39
|-1,24
|-12,00
|Link Bilgisayar
|8,22
|-0,24
|-42,36
|Logo Yazılım
|28,64
|-0,69
|-51,25
|Lokman Hekim Sağlık
|4,18
|0,24
|-30,67
|Lüks Kadife
|4,09
|1,24
|-13,16
|Makina Takım
|1,34
|-4,96
|-33,00
|Mardin Çimento
|2,83
|-1,74
|-26,49
|Marka Yatırım Holding
|0,78
|4,00
|-53,85
|Marmaris Altınyunus
|17,80
|1,60
|-6,32
|Marshall
|24,62
|-0,49
|-52,47
|Martı GMYO
|0,72
|1,41
|-66,04
|Martı Otel
|0,59
|1,72
|-35,87
|Mavi Giyim
|34,10
|0,29
|-40,55
|Mazhar Zorlu Holding
|3,55
|-1,39
|-11,03
|Mega Polietilen
|2,23
|-0,45
|95,61
|Menderes Tekstil
|0,79
|19,70
|-4,82
|Merit Turizm
|6,40
|-0,62
|8,66
|Merko Gıda
|1,02
|0,99
|-23,31
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|-1,33
|-43,08
|Metemtur Otelcilik
|1,09
|-0,91
|-26,35
|Metro Holding
|0,78
|1,30
|-21,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,65
|9,27
|-40,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,31
|0,00
|-36,81
|Migros Ticaret
|14,80
|0,89
|-48,12
|Milpa
|1,59
|0,00
|-26,39
|Mistral GMYO
|1,19
|-2,46
|-42,16
|MLP Sağlık
|11,80
|1,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|-3,92
|-29,50
|Mondi Tire Kutsan
|1,95
|0,00
|7,73
|Net Holding
|2,00
|4,71
|-9,50
|Netaş Telekom.
|6,77
|0,30
|-57,26
|Niğbaş Niğde Beton
|2,57
|11,74
|173,40
|Nuh Çimento
|7,83
|-0,38
|-14,02
|Nurol GMYO
|2,36
|4,42
|-50,32
|Odaş Elektrik
|2,20
|0,00
|-63,33
|Olmuksan-IP
|3,34
|-0,30
|-26,98
|Orge Enerji Elektrik
|2,66
|-0,37
|-34,22
|Orma Orman Mahsulleri
|0,98
|-4,85
|-13,27
|Osmanlı Menkul
|1,63
|0,62
|-47,70
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,13
|4,63
|-30,67
|Otokar
|83,75
|0,78
|-30,62
|Oyak Yat. Ort.
|1,86
|-8,82
|87,85
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,99
|-1,98
|-41,76
|Özak GMYO
|2,13
|0,95
|-8,97
|Özbal Çelik Boru
|1,45
|-0,68
|-46,12
|Özderici GMYO
|3,64
|-17,46
|399,67
|Özerden Plastik
|2,72
|1,12
|0,00
|Panora GMYO
|4,17
|1,46
|-5,58
|Park Elek.Madencilik
|2,44
|0,83
|-41,49
|Parsan
|10,40
|-1,89
|-11,11
|Pegasus
|22,32
|-1,15
|-33,96
|Peker GMYO
|19,10
|0,53
|Penguen Gıda
|1,27
|0,00
|-43,05
|Pera GMYO
|0,87
|2,35
|-1,14
|Pergamon Dış Ticaret
|8,85
|-0,90
|131,08
|Petkim
|5,12
|4,28
|-23,71
|Petrokent Turizm
|65,55
|0,85
|38,06
|Pınar Et ve Un
|5,19
|2,37
|-43,62
|Pınar Su
|1,23
|-0,81
|-31,67
|Pınar Süt
|6,72
|-0,15
|-44,53
|Plastikkart
|2,31
|2,67
|-20,07
|Polisan Holding
|5,02
|8,66
|-41,90
|Politeknik Metal
|34,02
|1,25
|2,16
|Prizma Press Matbaacılık
|1,64
|1,23
|1,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,40
|19,89
|12,82
|QNB Finansbank
|7,40
|3,50
|35,46
|Ral Yatırım Holding
|1,46
|-2,67
|-27,07
|Ray Sigorta
|1,49
|-0,67
|-17,68
|Reysaş GMYO
|0,84
|-1,18
|-33,86
|Reysaş Lojistik
|0,72
|-4,00
|-43,75
|Rhea Girişim
|0,71
|2,90
|-36,61
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|0,00
|-34,78
|Royal Halı
|0,91
|1,11
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|2,23
|0,45
|-19,20
|Sabancı Holding
|7,41
|2,21
|-31,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,82
|1,11
|Salix Yatırım Holding
|3,76
|-3,59
|-51,79
|Sanel Mühendislik
|2,23
|0,45
|30,41
|Sanifoam Sünger
|1,33
|3,10
|-20,83
|Sanko Pazarlama
|2,31
|4,52
|-18,09
|Saray Matbaacılık
|0,95
|2,15
|-11,21
|Sarkuysan
|3,41
|0,29
|8,79
|Sasa Polyester
|8,45
|1,08
|7,86
|Say Reklamcılık
|0,89
|1,14
|-46,71
|Sekuro Plastik
|3,04
|0,33
|-64,65
|Selçuk Ecza Deposu
|2,85
|0,00
|-18,62
|Selçuk Gıda
|1,20
|0,00
|58,99
|Senkron Güvenlik
|1,26
|-0,79
|-32,26
|Serve Film Prodüksiyon
|1,97
|-1,01
|217,74
|Servet GMYO
|3,61
|1,98
|18,75
|Seyitler Kimya
|3,82
|-4,26
|-25,94
|Silverline Endüstri
|1,49
|2,05
|-14,26
|Sinpaş GMYO
|0,30
|0,00
|-56,27
|Soda Sanayii
|7,63
|2,69
|76,36
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,23
|-4,15
|82,77
|Söktaş
|1,32
|0,76
|-20,48
|Sönmez Filament
|3,09
|-0,64
|-25,54
|Sönmez Pamuklu
|3,14
|0,96
|-20,71
|Sumaş Suni Tahta
|7,01
|-2,64
|Şeker Fin. Kir.
|2,52
|2,86
|4,05
|Şekerbank
|1,12
|0,90
|-38,80
|Şişe Cam
|5,55
|5,31
|22,00
|Şok Marketler
|10,94
|-2,76
|T. Halk Bankası
|6,79
|1,19
|-35,43
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,00
|-7,96
|405,58
|T.S.K.B.
|0,72
|-1,37
|-40,16
|T.Tuborg
|9,75
|0,00
|-1,62
|Taç Tarım Ürünleri
|4,16
|-12,97
|71,19
|Tat Gıda
|3,88
|0,52
|-24,44
|TAV Havalimanları
|21,80
|4,51
|1,59
|Taze Kuru Gıda
|6,71
|-2,61
|-17,67
|Tek-Art Turizm
|0,87
|1,16
|15,60
|Tekfen Holding
|20,96
|2,44
|27,96
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,00
|0,00
|-41,75
|Temapol Polimer Plastik
|2,87
|2,14
|-39,83
|TGS Dış Ticaret
|4,83
|3,21
|33,72
|Tofaş Oto. Fab.
|16,83
|-0,06
|-45,97
|Torunlar GMYO
|1,54
|-1,28
|-52,91
|Trabzon Liman
|8,44
|0,60
|Trabzonspor Sportif
|1,34
|-4,29
|-39,09
|Trakya Cam
|3,08
|2,33
|-23,49
|Trend GMYO
|1,29
|-0,77
|TSKB GMYO
|0,74
|5,71
|1,37
|Tuğçelik
|2,10
|0,96
|-33,96
|Tukaş
|1,51
|4,14
|-32,29
|Turcas Petrol
|1,51
|0,67
|-39,94
|Turkcell
|12,53
|-0,87
|-14,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,60
|-0,43
|-39,39
|Tüpraş
|120,70
|0,58
|11,91
|Türk Hava Yolları
|15,40
|0,98
|-1,85
|Türk Prysmian Kablo
|1,72
|1,78
|-31,29
|Türk Telekom
|3,87
|1,84
|-39,91
|Türk Traktör
|35,16
|-1,62
|-50,12
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,52
|-0,15
|-29,39
|Ufuk Yatırım
|1,15
|4,55
|-62,54
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,12
|3,70
|-34,50
|Ulusoy Elektrik
|15,89
|3,32
|75,35
|Ulusoy Un Sanayi
|2,25
|-2,17
|-19,06
|Umpaş Holding
|0,58
|-4,92
|-7,94
|Uşak Seramik
|1,54
|-0,65
|-37,14
|Utopya Turizm
|3,88
|0,78
|-13,59
|Uzertaş Boya
|0,66
|0,00
|-42,11
|Ülker Bisküvi
|15,68
|-0,82
|-20,28
|Ünye Çimento
|3,49
|-1,41
|-5,25
|Vakıf Fin. Kir.
|1,89
|-5,50
|16,71
|Vakıf GMYO
|2,17
|-1,81
|-13,66
|Vakıf Yat. Ort.
|3,40
|14,86
|139,44
|Vakıflar Bankası
|3,87
|2,38
|-42,02
|Vakko Tekstil
|2,97
|2,06
|0,85
|Vanet Gıda
|3,51
|-4,10
|9,69
|Verusa Holding
|15,00
|4,53
|-34,52
|Verusaturk Girisim
|3,25
|1,25
|37,71
|Vestel
|5,75
|0,52
|-24,04
|Vestel Beyaz Eşya
|11,99
|2,74
|41,39
|Viking Kağıt
|1,12
|-0,88
|-6,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,95
|8,94
|-15,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,60
|0,63
|-42,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,70
|-4,93
|10,37
|Yataş
|4,28
|2,15
|-47,07
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,07
|0,94
|2,43
|Yeni Gimat GMYO
|8,18
|0,00
|-1,86
|Yeşil GMYO
|0,28
|3,70
|-55,56
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|-72,55
|Yeşil Yatırım Holding
|10,18
|-0,59
|-36,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.300,00
|-5,53
|27,47
|Yonga Mobilya
|7,00
|-3,05
|134,41
|Yünsa
|4,28
|0,23
|-4,89
|Zorlu Enerji
|1,27
|2,42
|-19,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)