Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.520,00
126,70
İş Bankası (B) 3.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|38.520,00
|126,70
|İş Bankası (B)
|3.289,00
|4,41
|163,04
|İş Bankası (C)
|4,07
|-0,97
|-39,07
|İş Bankası (Kur.)
|54.975,00
|610,67
|İş Fin.Kir.
|4,98
|-2,35
|257,36
|İş Girişim
|2,47
|3,35
|41,95
|İş GMYO
|1,05
|-0,94
|-14,19
|İş Y. Men. Değ.
|2,10
|1,45
|-1,52
|İş Yat. Ort.
|0,89
|1,14
|12,80
|İşbir Holding
|159,10
|-0,44
|-13,32
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|-2,50
|-2,50
|İttifak Holding
|4,01
|-14,50
|72,10
|İz Hayvancılık Tarım
|7,83
|1,29
|312,11
|İzmir Demir Çelik
|1,77
|-1,12
|-45,37
|İzmir Fırça
|2,84
|0,00
|-69,30
|İzocam
|22,66
|-1,99
|-14,30
|Jantsa Jant Sanayi
|25,66
|0,00
|-16,55
|Kafein Yazılım
|6,79
|-1,74
|Kapital Yat. Holding
|2,94
|-2,33
|137,10
|Kaplamin
|3,20
|1,27
|-18,37
|Kardemir (A)
|1,93
|-3,50
|-34,58
|Kardemir (B)
|1,94
|-2,51
|-33,79
|Kardemir (D)
|2,28
|-5,79
|-28,97
|Karel Elektronik
|4,11
|-0,48
|-29,26
|Karsan Otomotiv
|1,28
|0,79
|-17,95
|Karsu Tekstil
|1,20
|-0,83
|-39,39
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,99
|4,18
|-19,39
|Kartonsan
|356,60
|-0,39
|28,16
|Katmerciler Ekipman
|6,30
|-4,40
|-47,32
|Kent Gıda
|121,30
|-0,98
|-11,14
|Kerevitaş Gıda
|1,89
|-2,58
|-55,75
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|5,71
|5,71
|Kiler GMYO
|2,04
|0,49
|-44,26
|Klimasan Klima
|4,20
|-0,47
|-13,41
|Koç Holding
|14,66
|-2,91
|-18,96
|Konfrut Gıda
|24,02
|-2,28
|67,97
|Konya Çimento
|188,10
|-3,54
|-26,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,90
|-0,40
|34,84
|Koza Altın
|53,95
|-1,01
|41,23
|Koza Madencilik
|7,83
|-3,09
|21,58
|Körfez GMYO
|1,47
|8,89
|-11,45
|Kristal Kola
|1,04
|-2,80
|-42,22
|Kron Telekomünikasyon
|9,25
|-1,07
|-50,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,01
|-8,51
|68,36
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,36
|-6,21
|-67,23
|Kütahya Porselen
|4,77
|0,00
|-33,47
|Lider Faktoring
|2,59
|-1,89
|-4,64
|Link Bilgisayar
|8,50
|-0,58
|-40,39
|Logo Yazılım
|31,12
|0,91
|-47,03
|Lokman Hekim Sağlık
|4,36
|-1,36
|-27,68
|Lüks Kadife
|4,22
|0,24
|-10,40
|Makina Takım
|1,26
|2,44
|-37,00
|Mardin Çimento
|2,93
|-0,34
|-23,89
|Marka Yatırım Holding
|0,70
|0,00
|-58,58
|Marmaris Altınyunus
|18,55
|-1,85
|-2,37
|Marshall
|25,84
|-0,92
|-50,12
|Martı GMYO
|0,67
|1,52
|-68,40
|Martı Otel
|0,58
|-1,69
|-36,96
|Mavi Giyim
|36,10
|-3,17
|-37,07
|Mazhar Zorlu Holding
|3,80
|1,88
|-4,76
|Mega Polietilen
|2,40
|-4,38
|110,53
|Menderes Tekstil
|0,67
|0,00
|-19,28
|Merit Turizm
|5,91
|0,17
|0,34
|Merko Gıda
|1,01
|1,00
|-24,06
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|0,00
|-44,62
|Metemtur Otelcilik
|1,15
|4,55
|-22,30
|Metro Holding
|0,78
|-1,27
|-21,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,33
|-0,75
|-51,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,31
|-0,76
|-36,81
|Migros Ticaret
|15,17
|-0,65
|-46,82
|Milpa
|1,67
|-1,18
|-22,69
|Mistral GMYO
|2,30
|1,77
|-35,04
|MLP Sağlık
|11,87
|-2,78
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,04
|0,97
|-25,18
|Mondi Tire Kutsan
|2,14
|0,00
|18,23
|Net Holding
|2,01
|-1,47
|-9,05
|Netaş Telekom.
|7,14
|-0,97
|-54,92
|Niğbaş Niğde Beton
|1,68
|5,66
|78,72
|Nuh Çimento
|7,97
|-0,38
|-12,49
|Nurol GMYO
|2,19
|-0,90
|-53,89
|Odaş Elektrik
|2,41
|-1,63
|-59,83
|Olmuksan-IP
|3,49
|0,00
|-23,70
|Orge Enerji Elektrik
|2,80
|0,36
|-30,76
|Orma Orman Mahsulleri
|1,10
|-7,56
|-2,65
|Osmanlı Menkul
|1,67
|-1,18
|-46,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,16
|4,50
|-28,83
|Otokar
|83,75
|-2,05
|-30,62
|Oyak Yat. Ort.
|1,42
|19,33
|43,41
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,07
|0,94
|-37,06
|Özak GMYO
|2,17
|1,40
|-7,26
|Özbal Çelik Boru
|1,44
|-2,04
|-46,49
|Özderici GMYO
|6,88
|-20,00
|844,44
|Özerden Plastik
|2,69
|-0,37
|-1,11
|Panora GMYO
|4,17
|0,00
|-5,58
|Park Elek.Madencilik
|2,62
|-2,24
|-37,17
|Parsan
|11,12
|-8,55
|-4,96
|Pegasus
|24,44
|0,33
|-27,69
|Peker GMYO
|18,26
|-0,05
|Penguen Gıda
|1,32
|-1,49
|-40,81
|Pera GMYO
|0,78
|13,04
|-11,36
|Pergamon Dış Ticaret
|9,08
|0,00
|137,08
|Petkim
|5,20
|0,19
|-22,52
|Petrokent Turizm
|66,00
|-4,35
|39,01
|Pınar Et ve Un
|5,29
|-0,75
|-42,53
|Pınar Su
|1,27
|-2,31
|-29,44
|Pınar Süt
|7,01
|-1,96
|-42,14
|Plastikkart
|2,29
|-1,29
|-20,76
|Polisan Holding
|6,56
|0,92
|-24,07
|Politeknik Metal
|36,38
|-0,49
|9,25
|Prizma Press Matbaacılık
|1,69
|0,00
|4,32
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,85
|-9,84
|-1,28
|QNB Finansbank
|7,55
|2,03
|38,21
|Ral Yatırım Holding
|1,54
|2,67
|-23,07
|Ray Sigorta
|1,55
|2,65
|-14,36
|Reysaş GMYO
|0,64
|-1,54
|-49,61
|Reysaş Lojistik
|0,71
|-2,74
|-44,53
|Rhea Girişim
|0,66
|0,00
|-41,07
|Rodrigo Tekstil
|2,03
|-1,93
|-32,11
|Royal Halı
|0,93
|1,09
|2,20
|RTA Laboratuvarları
|2,20
|0,92
|-20,29
|Sabancı Holding
|7,49
|-1,06
|-30,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,95
|-1,52
|Salix Yatırım Holding
|3,90
|-2,50
|-50,00
|Sanel Mühendislik
|2,28
|-0,87
|33,33
|Sanifoam Sünger
|1,35
|-0,74
|-19,64
|Sanko Pazarlama
|2,28
|-0,44
|-19,15
|Saray Matbaacılık
|0,98
|1,03
|-8,41
|Sarkuysan
|3,23
|-0,31
|3,05
|Sasa Polyester
|8,84
|-0,45
|12,84
|Say Reklamcılık
|0,91
|0,00
|-45,51
|Sekuro Plastik
|3,29
|-0,30
|-61,74
|Selçuk Ecza Deposu
|3,01
|-1,31
|-14,05
|Selçuk Gıda
|1,20
|0,84
|58,99
|Senkron Güvenlik
|1,29
|-0,77
|-30,65
|Serve Film Prodüksiyon
|2,00
|0,00
|222,58
|Servet GMYO
|3,79
|0,00
|24,67
|Seyitler Kimya
|3,95
|1,28
|-23,42
|Silverline Endüstri
|1,56
|-5,45
|-10,23
|Sinpaş GMYO
|0,31
|0,00
|-54,81
|Soda Sanayii
|7,44
|1,92
|71,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,00
|-1,64
|76,02
|Söktaş
|1,20
|-3,23
|-27,71
|Sönmez Filament
|3,15
|-0,63
|-24,10
|Sönmez Pamuklu
|3,26
|0,31
|-17,68
|Sumaş Suni Tahta
|7,50
|6,23
|Şeker Fin. Kir.
|2,45
|0,00
|1,16
|Şekerbank
|1,18
|0,00
|-35,52
|Şişe Cam
|5,26
|-1,31
|15,62
|Şok Marketler
|11,32
|-1,22
|T. Halk Bankası
|7,15
|-2,59
|-32,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,62
|0,25
|470,95
|T.S.K.B.
|0,76
|-1,30
|-36,84
|T.Tuborg
|9,80
|-0,31
|-1,12
|Taç Tarım Ürünleri
|5,71
|-19,92
|134,98
|Tat Gıda
|4,00
|-2,68
|-22,11
|TAV Havalimanları
|22,26
|-1,68
|3,73
|Taze Kuru Gıda
|7,29
|-1,49
|-10,55
|Tek-Art Turizm
|0,89
|2,30
|18,25
|Tekfen Holding
|19,80
|-3,79
|20,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,17
|-2,16
|-38,45
|Temapol Polimer Plastik
|2,99
|1,01
|-37,32
|TGS Dış Ticaret
|4,86
|0,62
|34,55
|Tofaş Oto. Fab.
|17,09
|-2,90
|-45,13
|Torunlar GMYO
|1,58
|-1,25
|-51,69
|Trabzon Liman
|8,78
|-0,57
|Trabzonspor Sportif
|1,28
|5,79
|-41,82
|Trakya Cam
|3,09
|0,32
|-23,25
|Trend GMYO
|1,36
|1,49
|TSKB GMYO
|0,69
|-1,43
|-5,48
|Tuğçelik
|2,17
|-0,46
|-31,76
|Tukaş
|1,58
|0,64
|-29,15
|Turcas Petrol
|1,57
|-1,26
|-37,55
|Turkcell
|12,20
|-1,13
|-17,05
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,83
|-1,02
|-36,36
|Tüpraş
|124,60
|-3,04
|15,53
|Türk Hava Yolları
|16,10
|-0,56
|2,61
|Türk Prysmian Kablo
|1,77
|1,14
|-29,29
|Türk Telekom
|3,91
|1,30
|-39,29
|Türk Traktör
|38,90
|4,80
|-44,81
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,98
|1,50
|-28,17
|Ufuk Yatırım
|1,20
|-0,83
|-60,91
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,15
|-0,86
|-32,75
|Ulusoy Elektrik
|15,70
|-0,76
|73,26
|Ulusoy Un Sanayi
|2,44
|-1,21
|-12,23
|Umpaş Holding
|0,59
|1,72
|-6,35
|Uşak Seramik
|1,64
|0,00
|-33,06
|Utopya Turizm
|4,02
|1,77
|-10,47
|Uzertaş Boya
|0,65
|-42,98
|Ülker Bisküvi
|15,39
|-2,78
|-21,76
|Ünye Çimento
|3,63
|-1,09
|-1,45
|Vakıf Fin. Kir.
|1,62
|6,58
|0,04
|Vakıf GMYO
|2,16
|1,41
|-14,06
|Vakıf Yat. Ort.
|2,06
|19,77
|45,07
|Vakıflar Bankası
|3,91
|-0,26
|-41,42
|Vakko Tekstil
|3,13
|0,97
|6,28
|Vanet Gıda
|3,58
|9,82
|11,87
|Verusa Holding
|14,53
|-0,07
|-36,57
|Verusaturk Girisim
|3,43
|-1,15
|45,34
|Vestel
|6,05
|-1,63
|-20,08
|Vestel Beyaz Eşya
|12,47
|-0,16
|47,05
|Viking Kağıt
|1,18
|-0,84
|-1,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,13
|3,90
|-8,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,64
|-0,61
|-41,36
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,20
|-7,78
|30,80
|Yataş
|4,46
|1,83
|-44,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,01
|-0,98
|-3,79
|Yeni Gimat GMYO
|8,25
|0,24
|-1,02
|Yeşil GMYO
|0,28
|-3,45
|-55,56
|Yeşil Yapı
|0,29
|7,41
|-71,57
|Yeşil Yatırım Holding
|10,65
|-0,93
|-33,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.225,30
|-2,14
|23,33
|Yonga Mobilya
|7,49
|1,08
|150,82
|Yünsa
|4,66
|-1,89
|3,56
|Zorlu Enerji
|1,28
|-0,78
|-18,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)