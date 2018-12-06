Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.520,00
126,70
İş Bankası (B) 3.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|38.520,00
|126,70
|İş Bankası (B)
|3.100,00
|-2,21
|147,93
|İş Bankası (C)
|4,08
|-0,97
|-38,92
|İş Bankası (Kur.)
|54.975,00
|610,67
|İş Fin.Kir.
|4,81
|0,21
|245,16
|İş Girişim
|2,40
|-0,41
|37,93
|İş GMYO
|1,03
|1,98
|-15,82
|İş Y. Men. Değ.
|2,05
|-0,97
|-3,86
|İş Yat. Ort.
|0,89
|2,30
|12,80
|İşbir Holding
|159,90
|-2,80
|-12,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|-2,44
|0,00
|İttifak Holding
|4,71
|1,73
|102,15
|İz Hayvancılık Tarım
|7,72
|7,67
|306,32
|İzmir Demir Çelik
|1,76
|-1,12
|-45,68
|İzmir Fırça
|2,37
|19,70
|-74,38
|İzocam
|23,14
|-1,45
|-12,48
|Jantsa Jant Sanayi
|25,50
|0,00
|-17,07
|Kafein Yazılım
|6,69
|-1,18
|Kapital Yat. Holding
|2,88
|10,77
|132,26
|Kaplamin
|3,09
|-1,59
|-21,17
|Kardemir (A)
|1,98
|-0,50
|-32,88
|Kardemir (B)
|1,98
|-1,00
|-32,42
|Kardemir (D)
|2,43
|-0,82
|-24,30
|Karel Elektronik
|4,07
|-1,45
|-29,95
|Karsan Otomotiv
|1,26
|-1,56
|-19,23
|Karsu Tekstil
|1,20
|-2,44
|-39,39
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,87
|-4,44
|-21,82
|Kartonsan
|359,10
|-2,60
|29,06
|Katmerciler Ekipman
|6,80
|8,11
|-43,14
|Kent Gıda
|120,50
|-0,82
|-11,72
|Kerevitaş Gıda
|1,92
|-2,04
|-55,05
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|2,03
|-1,93
|-44,54
|Klimasan Klima
|4,13
|-3,73
|-14,85
|Koç Holding
|15,06
|-0,46
|-16,75
|Konfrut Gıda
|24,58
|-1,68
|71,89
|Konya Çimento
|197,10
|0,31
|-22,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,65
|-2,03
|31,44
|Koza Altın
|52,95
|-2,31
|38,61
|Koza Madencilik
|7,64
|-3,78
|18,63
|Körfez GMYO
|1,37
|-0,72
|-17,47
|Kristal Kola
|1,11
|-1,77
|-38,33
|Kron Telekomünikasyon
|9,24
|-1,28
|-50,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,50
|7,69
|84,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,67
|-3,47
|-59,76
|Kütahya Porselen
|4,73
|-0,42
|-34,03
|Lider Faktoring
|2,60
|-3,35
|-4,27
|Link Bilgisayar
|8,50
|-0,47
|-40,39
|Logo Yazılım
|31,30
|-1,14
|-46,72
|Lokman Hekim Sağlık
|4,35
|-2,25
|-27,85
|Lüks Kadife
|4,24
|-1,17
|-9,98
|Makina Takım
|1,22
|-0,81
|-39,00
|Mardin Çimento
|2,94
|-1,01
|-23,63
|Marka Yatırım Holding
|0,72
|-2,70
|-57,40
|Marmaris Altınyunus
|18,71
|-0,80
|-1,53
|Marshall
|25,92
|-3,36
|-49,96
|Martı GMYO
|0,66
|3,13
|-68,87
|Martı Otel
|0,60
|0,00
|-34,78
|Mavi Giyim
|37,98
|0,48
|-33,79
|Mazhar Zorlu Holding
|3,64
|-0,27
|-8,77
|Mega Polietilen
|2,54
|0,40
|122,81
|Menderes Tekstil
|0,65
|0,00
|-21,69
|Merit Turizm
|5,90
|-1,99
|0,17
|Merko Gıda
|1,01
|-2,88
|-24,06
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|2,86
|-44,62
|Metemtur Otelcilik
|1,06
|-1,85
|-28,38
|Metro Holding
|0,79
|2,60
|-20,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,34
|0,75
|-51,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,27
|-0,78
|-38,74
|Migros Ticaret
|15,12
|-1,18
|-47,00
|Milpa
|1,67
|-0,60
|-22,69
|Mistral GMYO
|2,24
|-1,75
|-36,73
|MLP Sağlık
|12,15
|-3,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|-2,91
|-28,06
|Mondi Tire Kutsan
|2,16
|3,35
|19,34
|Net Holding
|2,02
|-2,42
|-8,60
|Netaş Telekom.
|7,06
|-2,75
|-55,43
|Niğbaş Niğde Beton
|1,60
|0,00
|70,21
|Nuh Çimento
|8,00
|-0,50
|-12,16
|Nurol GMYO
|2,22
|-0,89
|-53,26
|Odaş Elektrik
|2,42
|-2,42
|-59,67
|Olmuksan-IP
|3,47
|-0,57
|-24,14
|Orge Enerji Elektrik
|2,78
|-2,11
|-31,26
|Orma Orman Mahsulleri
|1,10
|5,77
|-2,65
|Osmanlı Menkul
|1,70
|-1,16
|-45,45
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,03
|-1,90
|-36,81
|Otokar
|82,65
|0,12
|-31,53
|Oyak Yat. Ort.
|1,20
|1,69
|21,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,09
|5,83
|-35,88
|Özak GMYO
|2,11
|-2,76
|-9,83
|Özbal Çelik Boru
|1,52
|4,11
|-43,52
|Özderici GMYO
|10,74
|2,97
|1374,31
|Özerden Plastik
|2,71
|-1,09
|-0,37
|Panora GMYO
|4,10
|-1,91
|-7,17
|Park Elek.Madencilik
|2,52
|-1,18
|-39,57
|Parsan
|14,82
|-3,33
|26,67
|Pegasus
|24,60
|0,49
|-27,22
|Peker GMYO
|18,25
|0,55
|Penguen Gıda
|1,35
|-1,46
|-39,46
|Pera GMYO
|0,69
|4,55
|-21,59
|Pergamon Dış Ticaret
|9,14
|1,22
|138,65
|Petkim
|5,14
|-0,58
|-23,41
|Petrokent Turizm
|65,00
|-2,99
|36,90
|Pınar Et ve Un
|5,32
|-1,48
|-42,21
|Pınar Su
|1,29
|0,00
|-28,33
|Pınar Süt
|7,10
|-0,28
|-41,40
|Plastikkart
|2,36
|0,43
|-18,34
|Polisan Holding
|6,44
|0,78
|-25,46
|Politeknik Metal
|36,84
|-0,11
|10,63
|Prizma Press Matbaacılık
|1,68
|-2,33
|3,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,11
|9,60
|5,38
|QNB Finansbank
|7,21
|19,97
|31,99
|Ral Yatırım Holding
|1,52
|4,83
|-24,07
|Ray Sigorta
|1,52
|-0,65
|-16,02
|Reysaş GMYO
|0,64
|0,00
|-49,61
|Reysaş Lojistik
|0,70
|0,00
|-45,31
|Rhea Girişim
|0,66
|-1,49
|-41,07
|Rodrigo Tekstil
|1,90
|-4,52
|-36,45
|Royal Halı
|0,90
|1,12
|-1,10
|RTA Laboratuvarları
|2,19
|0,92
|-20,65
|Sabancı Holding
|7,36
|-1,60
|-31,86
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,86
|-1,06
|Salix Yatırım Holding
|4,10
|2,76
|-47,44
|Sanel Mühendislik
|2,29
|2,69
|33,92
|Sanifoam Sünger
|1,37
|-0,72
|-18,45
|Sanko Pazarlama
|2,31
|-1,70
|-18,09
|Saray Matbaacılık
|0,96
|-3,03
|-10,28
|Sarkuysan
|3,25
|-1,52
|3,68
|Sasa Polyester
|8,83
|-0,34
|12,71
|Say Reklamcılık
|0,91
|-2,15
|-45,51
|Sekuro Plastik
|3,27
|-0,91
|-61,98
|Selçuk Ecza Deposu
|3,03
|0,00
|-13,48
|Selçuk Gıda
|1,20
|2,56
|58,99
|Senkron Güvenlik
|1,29
|-0,77
|-30,65
|Serve Film Prodüksiyon
|2,00
|-3,85
|222,58
|Servet GMYO
|3,75
|1,35
|23,36
|Seyitler Kimya
|3,97
|-0,75
|-23,03
|Silverline Endüstri
|1,51
|-1,31
|-13,11
|Sinpaş GMYO
|0,30
|0,00
|-56,27
|Soda Sanayii
|7,13
|0,00
|64,80
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,07
|-0,33
|78,08
|Söktaş
|1,21
|-2,42
|-27,11
|Sönmez Filament
|3,15
|-0,63
|-24,10
|Sönmez Pamuklu
|3,23
|-0,62
|-18,43
|Sumaş Suni Tahta
|7,10
|-0,56
|Şeker Fin. Kir.
|2,41
|0,42
|-0,49
|Şekerbank
|1,18
|0,85
|-35,52
|Şişe Cam
|5,34
|1,71
|17,38
|Şok Marketler
|11,17
|0,36
|T. Halk Bankası
|7,04
|-0,14
|-33,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,72
|-0,44
|472,75
|T.S.K.B.
|0,78
|-1,27
|-35,17
|T.Tuborg
|9,82
|-1,01
|-0,92
|Taç Tarım Ürünleri
|7,60
|6,44
|212,76
|Tat Gıda
|4,06
|-2,87
|-20,94
|TAV Havalimanları
|23,42
|-0,76
|9,13
|Taze Kuru Gıda
|7,47
|0,81
|-8,34
|Tek-Art Turizm
|0,90
|1,12
|19,58
|Tekfen Holding
|20,86
|2,66
|27,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,23
|-1,82
|-37,28
|Temapol Polimer Plastik
|2,95
|-4,53
|-38,16
|TGS Dış Ticaret
|4,81
|-2,83
|33,17
|Tofaş Oto. Fab.
|17,88
|-1,60
|-42,60
|Torunlar GMYO
|1,59
|1,27
|-51,38
|Trabzon Liman
|8,79
|-1,46
|Trabzonspor Sportif
|1,21
|-3,20
|-45,00
|Trakya Cam
|3,00
|-0,33
|-25,48
|Trend GMYO
|1,33
|0,00
|TSKB GMYO
|0,69
|0,00
|-5,48
|Tuğçelik
|2,13
|-2,29
|-33,02
|Tukaş
|1,62
|3,85
|-27,35
|Turcas Petrol
|1,54
|-2,53
|-38,75
|Turkcell
|12,25
|-2,70
|-16,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,71
|-0,63
|-37,94
|Tüpraş
|125,00
|-1,19
|15,90
|Türk Hava Yolları
|16,39
|0,37
|4,46
|Türk Prysmian Kablo
|1,74
|-0,57
|-30,49
|Türk Telekom
|3,80
|-1,81
|-40,99
|Türk Traktör
|35,50
|0,28
|-49,64
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,58
|-0,67
|-29,23
|Ufuk Yatırım
|1,21
|-0,82
|-60,59
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,16
|-2,52
|-32,16
|Ulusoy Elektrik
|15,72
|-1,57
|73,48
|Ulusoy Un Sanayi
|2,47
|0,00
|-11,15
|Umpaş Holding
|0,58
|-6,45
|-7,94
|Uşak Seramik
|1,65
|-5,71
|-32,65
|Utopya Turizm
|3,76
|-0,53
|-16,26
|Uzertaş Boya
|0,69
|0,00
|-39,47
|Ülker Bisküvi
|16,05
|1,07
|-18,40
|Ünye Çimento
|3,66
|0,00
|-0,64
|Vakıf Fin. Kir.
|1,52
|7,04
|-6,14
|Vakıf GMYO
|2,11
|-2,76
|-16,05
|Vakıf Yat. Ort.
|1,47
|-2,00
|3,52
|Vakıflar Bankası
|3,79
|-1,81
|-43,22
|Vakko Tekstil
|3,09
|1,31
|4,92
|Vanet Gıda
|3,00
|-1,64
|-6,25
|Verusa Holding
|14,54
|-0,41
|-36,53
|Verusaturk Girisim
|3,48
|-1,97
|47,46
|Vestel
|6,12
|-1,29
|-19,15
|Vestel Beyaz Eşya
|12,27
|-0,24
|44,69
|Viking Kağıt
|1,20
|0,84
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,30
|15,58
|-0,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,64
|0,61
|-41,36
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,60
|2,86
|47,16
|Yataş
|4,30
|-4,02
|-46,82
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,02
|-0,97
|-2,84
|Yeni Gimat GMYO
|8,00
|0,00
|-4,02
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,28
|-3,45
|-72,55
|Yeşil Yatırım Holding
|10,65
|-1,57
|-33,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.215,00
|0,68
|22,76
|Yonga Mobilya
|7,47
|-1,45
|150,15
|Yünsa
|4,75
|-0,84
|5,56
|Zorlu Enerji
|1,30
|-2,26
|-17,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)