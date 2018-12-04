Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.520,00 20,00 126,70
İş Bankası (B) 3.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|38.520,00
|20,00
|126,70
|İş Bankası (B)
|3.333,00
|2,51
|166,56
|İş Bankası (C)
|4,18
|-1,42
|-37,42
|İş Bankası (Kur.)
|54.975,00
|610,67
|İş Fin.Kir.
|5,02
|4,15
|260,23
|İş Girişim
|2,17
|1,40
|24,71
|İş GMYO
|1,01
|-1,94
|-17,46
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|-0,48
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,88
|-1,12
|11,53
|İşbir Holding
|166,20
|3,87
|-9,45
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|8,57
|-5,00
|İttifak Holding
|4,77
|19,85
|104,72
|İz Hayvancılık Tarım
|8,21
|-7,55
|332,11
|İzmir Demir Çelik
|1,78
|-1,11
|-45,06
|İzmir Fırça
|1,72
|5,52
|-81,41
|İzocam
|23,42
|-3,38
|-11,42
|Jantsa Jant Sanayi
|25,42
|-0,70
|-17,33
|Kafein Yazılım
|6,70
|-2,19
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|1,96
|109,68
|Kaplamin
|3,17
|-1,86
|-19,13
|Kardemir (A)
|1,99
|-3,40
|-32,54
|Kardemir (B)
|1,98
|-3,41
|-32,42
|Kardemir (D)
|2,44
|-6,87
|-23,99
|Karel Elektronik
|4,15
|-3,94
|-28,57
|Karsan Otomotiv
|1,27
|-2,31
|-18,59
|Karsu Tekstil
|1,23
|1,65
|-37,88
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,10
|-1,44
|-17,17
|Kartonsan
|361,90
|-0,14
|30,06
|Katmerciler Ekipman
|6,07
|-3,34
|-49,25
|Kent Gıda
|123,30
|-0,56
|-9,67
|Kerevitaş Gıda
|1,90
|-0,52
|-55,51
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|-2,70
|2,86
|Kiler GMYO
|2,05
|-0,49
|-43,99
|Klimasan Klima
|4,34
|-1,59
|-10,52
|Koç Holding
|15,24
|0,26
|-15,75
|Konfrut Gıda
|22,62
|-0,09
|58,18
|Konya Çimento
|188,50
|-1,82
|-26,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,85
|-2,09
|34,16
|Koza Altın
|53,00
|0,19
|38,74
|Koza Madencilik
|8,01
|1,65
|24,38
|Körfez GMYO
|1,40
|-3,45
|-15,66
|Kristal Kola
|1,17
|1,74
|-35,00
|Kron Telekomünikasyon
|9,32
|-0,11
|-49,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,30
|-11,89
|71,41
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,70
|5,59
|-59,04
|Kütahya Porselen
|4,77
|-1,24
|-33,47
|Lider Faktoring
|2,76
|-3,04
|1,62
|Link Bilgisayar
|8,52
|-2,18
|-40,25
|Logo Yazılım
|31,58
|-2,23
|-46,25
|Lokman Hekim Sağlık
|4,50
|0,45
|-25,36
|Lüks Kadife
|4,26
|-1,16
|-9,55
|Makina Takım
|1,22
|-1,61
|-39,00
|Mardin Çimento
|2,97
|-1,00
|-22,86
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|3,03
|-59,76
|Marmaris Altınyunus
|19,06
|0,00
|0,32
|Marshall
|27,86
|-4,26
|-46,22
|Martı GMYO
|0,63
|0,00
|-70,28
|Martı Otel
|0,60
|1,69
|-34,78
|Mavi Giyim
|38,00
|0,26
|-33,76
|Mazhar Zorlu Holding
|3,66
|-1,08
|-8,27
|Mega Polietilen
|2,55
|0,79
|123,68
|Menderes Tekstil
|0,64
|-3,03
|-22,89
|Merit Turizm
|6,06
|7,45
|2,89
|Merko Gıda
|1,01
|0,00
|-24,06
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|-4,11
|-46,15
|Metemtur Otelcilik
|1,08
|0,93
|-27,03
|Metro Holding
|0,78
|1,30
|-21,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,34
|0,75
|-51,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,29
|-2,27
|-37,78
|Migros Ticaret
|15,10
|-1,95
|-47,07
|Milpa
|1,68
|2,44
|-22,22
|Mistral GMYO
|2,23
|-0,89
|-37,01
|MLP Sağlık
|12,49
|-2,80
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|9,57
|-25,90
|Mondi Tire Kutsan
|2,09
|-1,42
|15,47
|Net Holding
|2,08
|-2,80
|-5,88
|Netaş Telekom.
|7,29
|-2,80
|-53,98
|Niğbaş Niğde Beton
|1,60
|0,00
|70,21
|Nuh Çimento
|8,09
|-0,37
|-11,17
|Nurol GMYO
|2,25
|-2,17
|-52,63
|Odaş Elektrik
|2,48
|-0,80
|-58,67
|Olmuksan-IP
|3,52
|-1,68
|-23,04
|Orge Enerji Elektrik
|2,83
|-2,08
|-30,02
|Orma Orman Mahsulleri
|1,05
|-2,78
|-7,08
|Osmanlı Menkul
|1,63
|0,00
|-47,70
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,02
|-2,86
|-37,42
|Otokar
|82,90
|0,73
|-31,33
|Oyak Yat. Ort.
|1,20
|0,00
|21,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,02
|4,08
|-40,00
|Özak GMYO
|2,21
|-0,45
|-5,56
|Özbal Çelik Boru
|1,40
|-1,41
|-47,98
|Özderici GMYO
|10,30
|8,54
|1313,91
|Özerden Plastik
|2,73
|-2,15
|0,36
|Panora GMYO
|4,16
|-0,95
|-5,81
|Park Elek.Madencilik
|2,55
|-2,30
|-38,85
|Parsan
|15,20
|1,54
|29,91
|Pegasus
|23,78
|-2,94
|-29,64
|Peker GMYO
|17,85
|0,28
|Penguen Gıda
|1,38
|-0,72
|-38,12
|Pera GMYO
|0,63
|5,00
|-28,41
|Pergamon Dış Ticaret
|9,20
|4,55
|140,22
|Petkim
|5,18
|-1,52
|-22,82
|Petrokent Turizm
|62,60
|-1,03
|31,84
|Pınar Et ve Un
|5,49
|-1,08
|-40,36
|Pınar Su
|1,30
|-2,26
|-27,78
|Pınar Süt
|7,06
|-5,61
|-41,73
|Plastikkart
|2,31
|1,32
|-20,07
|Polisan Holding
|6,35
|1,11
|-26,50
|Politeknik Metal
|37,20
|-1,48
|11,71
|Prizma Press Matbaacılık
|1,73
|0,00
|6,79
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,80
|-0,78
|-2,56
|QNB Finansbank
|5,74
|-1,88
|5,08
|Ral Yatırım Holding
|1,55
|6,16
|-22,57
|Ray Sigorta
|1,52
|-1,94
|-16,02
|Reysaş GMYO
|0,63
|-3,08
|-50,39
|Reysaş Lojistik
|0,69
|-2,82
|-46,09
|Rhea Girişim
|0,66
|-1,49
|-41,07
|Rodrigo Tekstil
|2,08
|-15,45
|-30,43
|Royal Halı
|0,90
|0,00
|-1,10
|RTA Laboratuvarları
|2,18
|0,46
|-21,01
|Sabancı Holding
|7,88
|-2,96
|-27,05
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,93
|-3,02
|Salix Yatırım Holding
|3,93
|1,81
|-49,62
|Sanel Mühendislik
|2,42
|8,52
|41,52
|Sanifoam Sünger
|1,37
|-0,72
|-18,45
|Sanko Pazarlama
|2,40
|-0,41
|-14,90
|Saray Matbaacılık
|1,00
|1,01
|-6,54
|Sarkuysan
|3,30
|-2,08
|5,28
|Sasa Polyester
|8,83
|-2,43
|12,71
|Say Reklamcılık
|0,90
|2,27
|-46,11
|Sekuro Plastik
|3,30
|-1,49
|-61,63
|Selçuk Ecza Deposu
|3,00
|3,45
|-14,34
|Selçuk Gıda
|1,21
|2,54
|60,32
|Senkron Güvenlik
|1,34
|-0,74
|-27,96
|Serve Film Prodüksiyon
|2,10
|-0,94
|238,71
|Servet GMYO
|3,62
|-2,16
|19,08
|Seyitler Kimya
|3,86
|-0,52
|-25,16
|Silverline Endüstri
|1,57
|3,97
|-9,66
|Sinpaş GMYO
|0,30
|-3,23
|-56,27
|Soda Sanayii
|7,20
|1,84
|66,42
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,80
|0,00
|70,16
|Söktaş
|1,18
|4,42
|-28,92
|Sönmez Filament
|3,17
|0,00
|-23,61
|Sönmez Pamuklu
|3,25
|-0,61
|-17,93
|Sumaş Suni Tahta
|7,08
|-0,14
|Şeker Fin. Kir.
|2,42
|0,00
|-0,08
|Şekerbank
|1,18
|-0,84
|-35,52
|Şişe Cam
|5,15
|3,21
|13,20
|Şok Marketler
|10,65
|-4,66
|T. Halk Bankası
|7,16
|-1,65
|-31,91
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,50
|2,72
|486,84
|T.S.K.B.
|0,77
|-2,53
|-36,01
|T.Tuborg
|9,80
|0,51
|-1,12
|Taç Tarım Ürünleri
|7,78
|19,88
|220,16
|Tat Gıda
|3,92
|-2,00
|-23,67
|TAV Havalimanları
|22,86
|2,14
|6,52
|Taze Kuru Gıda
|7,54
|-0,79
|-7,48
|Tek-Art Turizm
|0,82
|-3,53
|8,95
|Tekfen Holding
|20,12
|1,67
|22,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,31
|-2,07
|-35,73
|Temapol Polimer Plastik
|3,19
|-3,33
|-33,12
|TGS Dış Ticaret
|4,92
|-0,61
|36,22
|Tofaş Oto. Fab.
|18,30
|0,38
|-41,25
|Torunlar GMYO
|1,58
|-1,25
|-51,69
|Trabzon Liman
|8,95
|-0,67
|Trabzonspor Sportif
|1,26
|-2,33
|-42,73
|Trakya Cam
|3,05
|-1,29
|-24,24
|Trend GMYO
|1,34
|0,75
|TSKB GMYO
|0,72
|0,00
|-1,37
|Tuğçelik
|2,18
|-3,11
|-31,45
|Tukaş
|1,47
|-3,92
|-34,08
|Turcas Petrol
|1,57
|0,64
|-37,55
|Turkcell
|12,42
|-2,89
|-15,56
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,72
|-1,05
|-37,81
|Tüpraş
|124,70
|-1,81
|15,62
|Türk Hava Yolları
|15,96
|-2,09
|1,72
|Türk Prysmian Kablo
|1,76
|0,00
|-29,69
|Türk Telekom
|3,81
|-5,46
|-40,84
|Türk Traktör
|35,76
|-3,35
|-49,27
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,00
|0,22
|-28,12
|Ufuk Yatırım
|1,19
|0,00
|-61,24
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,19
|3,48
|-30,41
|Ulusoy Elektrik
|16,04
|3,15
|77,01
|Ulusoy Un Sanayi
|2,50
|-2,34
|-10,07
|Umpaş Holding
|0,65
|1,56
|3,17
|Uşak Seramik
|1,69
|-2,87
|-31,02
|Utopya Turizm
|3,73
|1,08
|-16,93
|Uzertaş Boya
|0,68
|6,25
|-40,35
|Ülker Bisküvi
|15,75
|-1,87
|-19,93
|Ünye Çimento
|3,69
|0,27
|0,18
|Vakıf Fin. Kir.
|1,41
|-0,70
|-12,93
|Vakıf GMYO
|2,06
|-1,44
|-18,04
|Vakıf Yat. Ort.
|1,56
|-2,50
|9,86
|Vakıflar Bankası
|3,88
|-3,72
|-41,87
|Vakko Tekstil
|3,02
|-1,63
|2,55
|Vanet Gıda
|3,00
|5,26
|-6,25
|Verusa Holding
|14,50
|-3,14
|-36,70
|Verusaturk Girisim
|3,45
|-4,96
|46,19
|Vestel
|6,14
|-1,92
|-18,89
|Vestel Beyaz Eşya
|12,28
|1,15
|44,81
|Viking Kağıt
|1,18
|0,00
|-1,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,66
|-9,29
|-28,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,66
|-1,19
|-40,64
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,00
|19,76
|63,51
|Yataş
|4,36
|-4,80
|-46,08
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,00
|-0,99
|-4,74
|Yeni Gimat GMYO
|8,05
|-0,98
|-3,42
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,29
|0,00
|-71,57
|Yeşil Yatırım Holding
|10,70
|-1,38
|-33,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.199,00
|1,33
|21,87
|Yonga Mobilya
|7,20
|0,98
|141,11
|Yünsa
|4,82
|-1,43
|7,11
|Zorlu Enerji
|1,27
|-2,31
|-19,62
(Son)