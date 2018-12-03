Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 32.100,00 0,00 88,92 İş Bankası (B) 3.251,30 3,71 160,03 İş Bankası (C) 4,24 -0,47 -36,52 İş Bankası (Kur.) 54.975,00 610,67 İş Fin.Kir. 4,82 9,55 245,87 İş Girişim 2,14 -0,47 22,99 İş GMYO 1,03 3,00 -15,82 İş Y. Men. Değ. 2,07 0,98 -2,92 İş Yat. Ort. 0,89 1,14 12,80 İşbir Holding 160,00 0,00 -12,83 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 2,94 -12,50 İttifak Holding 3,98 -7,01 70,82 İz Hayvancılık Tarım 8,88 1,37 367,37 İzmir Demir Çelik 1,80 0,56 -44,44 İzmir Fırça 1,63 3,16 -82,38 İzocam 24,24 1,76 -8,32 Jantsa Jant Sanayi 25,60 0,08 -16,74 Kafein Yazılım 6,85 1,78 Kapital Yat. Holding 2,55 -1,54 105,65 Kaplamin 3,23 2,87 -17,60 Kardemir (A) 2,06 0,98 -30,17 Kardemir (B) 2,05 2,50 -30,03 Kardemir (D) 2,62 3,56 -18,38 Karel Elektronik 4,32 -0,69 -25,65 Karsan Otomotiv 1,30 -1,52 -16,67 Karsu Tekstil 1,21 -2,42 -38,89 Karsusan Su Ürünleri San. 4,16 0,24 -15,96 Kartonsan 362,40 0,08 30,24 Katmerciler Ekipman 6,28 0,48 -47,49 Kent Gıda 124,00 -0,96 -9,16 Kerevitaş Gıda 1,91 -1,04 -55,28 Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 5,71 Kiler GMYO 2,06 0,00 -43,72 Klimasan Klima 4,41 0,00 -9,08 Koç Holding 15,20 -1,17 -15,97 Konfrut Gıda 22,64 0,80 58,32 Konya Çimento 192,00 1,86 -24,71 Kordsa Teknik Tekstil 10,06 -0,69 37,02 Koza Altın 52,90 0,67 38,48 Koza Madencilik 7,88 1,42 22,36 Körfez GMYO 1,45 -1,36 -12,65 Kristal Kola 1,15 1,77 -36,11 Kron Telekomünikasyon 9,33 0,32 -49,57 Kuştur Kuşadası Turizm 18,50 10,12 94,55 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,61 0,00 -61,20 Kütahya Porselen 4,83 -0,82 -32,64 Lider Faktoring 4,27 0,00 4,81 Link Bilgisayar 8,71 -4,39 -38,92 Logo Yazılım 32,30 -0,68 -45,02 Lokman Hekim Sağlık 4,48 -0,44 -25,69 Lüks Kadife 4,31 -0,92 -8,49 Makina Takım 1,24 -4,62 -38,00 Mardin Çimento 3,00 0,33 -22,08 Marka Yatırım Holding 0,66 -2,94 -60,95 Marmaris Altınyunus 19,06 -0,68 0,32 Marshall 29,10 12,36 -43,82 Martı GMYO 0,63 -1,56 -70,28 Martı Otel 0,59 -1,67 -35,87 Mavi Giyim 37,90 0,53 -33,93 Mazhar Zorlu Holding 3,70 -2,12 -7,27 Mega Polietilen 2,53 -3,80 121,93 Menderes Tekstil 0,66 0,00 -20,48 Merit Turizm 5,64 -7,54 -4,24 Merko Gıda 1,01 5,21 -24,06 Metal Gayrimenkul 0,73 0,00 -43,85 Metemtur Otelcilik 1,07 0,00 -27,70 Metro Holding 0,77 -1,28 -22,22 Metro Petrol ve Tesisleri 1,33 -1,48 -51,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,32 8,20 -36,33 Migros Ticaret 15,40 -1,66 -46,02 Milpa 1,64 -1,80 -24,07 Mistral GMYO 2,25 -1,75 -36,45 MLP Sağlık 12,85 -4,81 MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 -3,09 -32,37 Mondi Tire Kutsan 2,12 2,42 17,13 Net Holding 2,14 -1,83 -3,17 Netaş Telekom. 7,50 0,54 -52,65 Niğbaş Niğde Beton 1,60 5,96 70,21 Nuh Çimento 8,12 -0,49 -10,84 Nurol GMYO 2,30 -1,29 -51,58 Odaş Elektrik 2,50 -1,57 -58,33 Olmuksan-IP 3,58 -1,65 -21,73 Orge Enerji Elektrik 2,89 -0,34 -28,54 Orma Orman Mahsulleri 1,08 8,00 -4,42 Osmanlı Menkul 1,63 -1,81 -47,70 Ostim Endüstriyel Yat 1,05 0,00 -35,58 Otokar 82,30 -3,52 -31,82 Oyak Yat. Ort. 1,20 3,45 21,19 Oylum Sınai Yatırımlar 0,98 -4,85 -42,35 Özak GMYO 2,22 0,00 -5,13 Özbal Çelik Boru 1,42 0,00 -47,24 Özderici GMYO 9,49 5,44 1202,72 Özerden Plastik 2,79 2,95 2,57 Panora GMYO 4,20 1,45 -4,90 Park Elek.Madencilik 2,61 1,95 -37,41 Parsan 14,97 0,60 27,95 Pegasus 24,50 -3,16 -27,51 Peker GMYO 17,80 0,51 Penguen Gıda 1,39 1,46 -37,67 Pera GMYO 0,60 13,21 -31,82 Pergamon Dış Ticaret 8,80 -2,33 129,77 Petkim 5,26 -0,75 -21,63 Petrokent Turizm 63,25 1,20 33,21 Pınar Et ve Un 5,55 0,36 -39,71 Pınar Su 1,33 0,76 -26,11 Pınar Süt 7,48 1,49 -38,26 Plastikkart 2,28 2,24 -21,11 Polisan Holding 6,28 0,80 -27,31 Politeknik Metal 37,76 0,05 13,39 Prizma Press Matbaacılık 1,73 0,58 6,79 QNB Finans Fin. Kir. 3,83 -2,79 -1,79 QNB Finansbank 5,85 0,17 7,09 Ral Yatırım Holding 1,46 3,55 -27,07 Ray Sigorta 1,55 0,00 -14,36 Reysaş GMYO 0,65 0,00 -48,82 Reysaş Lojistik 0,71 0,00 -44,53 Rhea Girişim 0,67 -2,90 -40,18 Rodrigo Tekstil 2,46 -1,60 -17,73 Royal Halı 0,90 -1,10 -1,10 RTA Laboratuvarları 2,17 -0,91 -21,38 Sabancı Holding 8,12 -1,34 -24,82 Safkar Ege Soğutmacılık 1,99 0,00 Salix Yatırım Holding 3,86 -1,78 -50,51 Sanel Mühendislik 2,23 1,36 30,41 Sanifoam Sünger 1,38 -0,72 -17,86 Sanko Pazarlama 2,41 -0,41 -14,54 Saray Matbaacılık 0,99 -2,94 -7,48 Sarkuysan 3,37 -2,88 7,51 Sasa Polyester 9,05 -5,63 15,52 Say Reklamcılık 0,88 -4,35 -47,31 Sekuro Plastik 3,35 -0,30 -61,05 Selçuk Ecza Deposu 2,90 -0,34 -17,19 Selçuk Gıda 1,18 0,00 56,34 Senkron Güvenlik 1,35 0,00 -27,42 Serve Film Prodüksiyon 2,12 6,53 241,94 Servet GMYO 3,70 -4,64 21,71 Seyitler Kimya 3,88 0,52 -24,78 Silverline Endüstri 1,51 2,03 -13,11 Sinpaş GMYO 0,31 0,00 -54,81 Soda Sanayii 7,07 -1,12 63,42 Sodaş Sodyum Sanayii 5,80 0,69 70,16 Söktaş 1,13 0,89 -31,93 Sönmez Filament 3,17 -0,31 -23,61 Sönmez Pamuklu 3,27 -0,30 -17,42 Sumaş Suni Tahta 7,09 -1,53 Şeker Fin. Kir. 2,42 0,83 -0,08 Şekerbank 1,19 -1,65 -34,97 Şişe Cam 4,99 -0,80 9,69 Şok Marketler 11,17 -2,79 T. Halk Bankası 7,28 0,97 -30,77 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,64 -1,25 471,31 T.S.K.B. 0,79 0,00 -34,34 T.Tuborg 9,75 0,00 -1,62 Taç Tarım Ürünleri 6,49 19,96 167,08 Tat Gıda 4,00 0,00 -22,11 TAV Havalimanları 22,38 -4,52 4,29 Taze Kuru Gıda 7,60 0,80 -6,75 Tek-Art Turizm 0,85 -3,41 12,94 Tekfen Holding 19,79 -1,25 20,82 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,38 0,90 -34,37 Temapol Polimer Plastik 3,30 1,54 -30,82 TGS Dış Ticaret 4,95 0,61 37,05 Tofaş Oto. Fab. 18,23 -6,03 -41,47 Torunlar GMYO 1,60 -0,62 -51,08 Trabzon Liman 9,01 -0,66 Trabzonspor Sportif 1,29 0,00 -41,36 Trakya Cam 3,09 -0,96 -23,25 Trend GMYO 1,33 -1,48 TSKB GMYO 0,72 20,00 -1,37 Tuğçelik 2,25 0,90 -29,25 Tukaş 1,53 2,00 -31,39 Turcas Petrol 1,56 -0,64 -37,95 Turkcell 12,79 0,79 -13,04 Tümosan Motor ve Traktör 4,77 0,63 -37,15 Tüpraş 127,00 1,68 17,75 Türk Hava Yolları 16,30 -4,12 3,89 Türk Prysmian Kablo 1,76 -1,12 -29,69 Türk Telekom 4,03 3,07 -37,42 Türk Traktör 37,00 3,12 -47,51 Türker Proje Gayrimenkul 26,94 0,52 -28,27 Ufuk Yatırım 1,19 0,00 -61,24 Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 1,77 -32,75 Ulusoy Elektrik 15,55 -2,14 71,60 Ulusoy Un Sanayi 2,56 4,49 -7,91 Umpaş Holding 0,64 0,00 1,59 Uşak Seramik 1,74 2,96 -28,98 Utopya Turizm 3,69 0,82 -17,82 Uzertaş Boya 0,64 -1,54 -43,86 Ülker Bisküvi 16,05 2,88 -18,40 Ünye Çimento 3,68 0,55 -0,10 Vakıf Fin. Kir. 1,42 1,43 -12,31 Vakıf GMYO 2,09 4,50 -16,84 Vakıf Yat. Ort. 1,60 8,11 12,68 Vakıflar Bankası 4,03 0,50 -39,62 Vakko Tekstil 3,07 0,00 4,25 Vanet Gıda 2,85 10,47 -10,94 Verusa Holding 14,97 -1,06 -34,65 Verusaturk Girisim 3,63 6,76 53,81 Vestel 6,26 -1,11 -17,31 Vestel Beyaz Eşya 12,14 -1,94 43,16 Viking Kağıt 1,18 -1,67 -1,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,83 10,24 -21,12 Yapı ve Kredi Bank. 1,68 -2,89 -39,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,34 19,71 36,53 Yataş 4,58 4,57 -43,36 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,01 0,00 -3,79 Yeni Gimat GMYO 8,13 0,62 -2,46 Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97 Yeşil Yapı 0,29 0,00 -71,57 Yeşil Yatırım Holding 10,85 -0,91 -32,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.170,10 2,12 20,27 Yonga Mobilya 7,13 -10,76 138,76 Yünsa 4,89 0,00 8,67 Zorlu Enerji 1,30 -3,70 -17,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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