Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 32.100,00
88,92
İş Bankası (B) 3.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|32.100,00
|88,92
|İş Bankası (B)
|3.135,00
|3,88
|150,73
|İş Bankası (C)
|4,26
|0,95
|-36,22
|İş Bankası (Kur.)
|54.975,00
|9,73
|610,67
|İş Fin.Kir.
|4,40
|16,40
|215,74
|İş Girişim
|2,15
|4,37
|23,56
|İş GMYO
|1,00
|3,09
|-18,28
|İş Y. Men. Değ.
|2,05
|-0,49
|-3,86
|İş Yat. Ort.
|0,88
|1,15
|11,53
|İşbir Holding
|160,00
|0,00
|-12,83
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,00
|-15,00
|İttifak Holding
|4,28
|5,16
|83,69
|İz Hayvancılık Tarım
|8,76
|6,31
|361,05
|İzmir Demir Çelik
|1,79
|0,00
|-44,75
|İzmir Fırça
|1,58
|0,00
|-82,92
|İzocam
|23,82
|2,32
|-9,91
|Jantsa Jant Sanayi
|25,58
|0,31
|-16,81
|Kafein Yazılım
|6,73
|1,20
|Kapital Yat. Holding
|2,59
|0,00
|108,87
|Kaplamin
|3,14
|0,96
|-19,90
|Kardemir (A)
|2,04
|2,00
|-30,85
|Kardemir (B)
|2,00
|0,00
|-31,74
|Kardemir (D)
|2,53
|0,80
|-21,18
|Karel Elektronik
|4,35
|-0,23
|-25,13
|Karsan Otomotiv
|1,32
|0,76
|-15,38
|Karsu Tekstil
|1,24
|5,98
|-37,37
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,15
|4,01
|-16,16
|Kartonsan
|362,10
|-1,31
|30,13
|Katmerciler Ekipman
|6,25
|1,96
|-47,74
|Kent Gıda
|125,20
|0,89
|-8,28
|Kerevitaş Gıda
|1,93
|1,58
|-54,81
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|-5,13
|5,71
|Kiler GMYO
|2,06
|1,48
|-43,72
|Klimasan Klima
|4,41
|-0,90
|-9,08
|Koç Holding
|15,38
|0,52
|-14,98
|Konfrut Gıda
|22,46
|-0,27
|57,06
|Konya Çimento
|188,50
|-0,26
|-26,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,13
|0,50
|37,97
|Koza Altın
|52,55
|-0,57
|37,57
|Koza Madencilik
|7,77
|-0,13
|20,65
|Körfez GMYO
|1,47
|4,26
|-11,45
|Kristal Kola
|1,13
|-1,74
|-37,22
|Kron Telekomünikasyon
|9,30
|0,00
|-49,73
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,80
|-20,00
|76,67
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,61
|5,23
|-61,20
|Kütahya Porselen
|4,87
|0,62
|-32,08
|Lider Faktoring
|4,27
|2,64
|4,81
|Link Bilgisayar
|9,11
|1,22
|-36,12
|Logo Yazılım
|32,52
|4,30
|-44,65
|Lokman Hekim Sağlık
|4,50
|-0,22
|-25,36
|Lüks Kadife
|4,35
|1,40
|-7,64
|Makina Takım
|1,30
|4,84
|-35,00
|Mardin Çimento
|2,99
|0,34
|-22,34
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|0,00
|-59,76
|Marmaris Altınyunus
|19,19
|0,79
|1,00
|Marshall
|25,90
|-0,99
|-50,00
|Martı GMYO
|0,64
|-1,54
|-69,81
|Martı Otel
|0,60
|0,00
|-34,78
|Mavi Giyim
|37,70
|2,00
|-34,28
|Mazhar Zorlu Holding
|3,78
|-2,58
|-5,26
|Mega Polietilen
|2,63
|-0,75
|130,70
|Menderes Tekstil
|0,66
|-2,94
|-20,48
|Merit Turizm
|6,10
|1,67
|3,57
|Merko Gıda
|0,96
|17,07
|-27,82
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|-2,67
|-43,85
|Metemtur Otelcilik
|1,07
|0,94
|-27,70
|Metro Holding
|0,78
|0,00
|-21,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,35
|0,00
|-50,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,22
|0,83
|-41,15
|Migros Ticaret
|15,66
|-1,63
|-45,11
|Milpa
|1,67
|0,00
|-22,69
|Mistral GMYO
|2,39
|6,22
|-35,32
|MLP Sağlık
|13,50
|3,85
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|1,04
|-30,22
|Mondi Tire Kutsan
|2,07
|2,99
|14,36
|Net Holding
|2,18
|5,31
|-1,36
|Netaş Telekom.
|7,46
|2,05
|-52,90
|Niğbaş Niğde Beton
|1,51
|-2,58
|60,64
|Nuh Çimento
|8,16
|0,00
|-10,40
|Nurol GMYO
|2,33
|-2,10
|-50,95
|Odaş Elektrik
|2,54
|0,00
|-57,67
|Olmuksan-IP
|3,64
|2,54
|-20,42
|Orge Enerji Elektrik
|2,90
|0,35
|-28,29
|Orma Orman Mahsulleri
|1,00
|-16,67
|-11,50
|Osmanlı Menkul
|1,66
|-1,19
|-46,73
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,05
|1,94
|-35,58
|Otokar
|85,30
|-1,04
|-29,34
|Oyak Yat. Ort.
|1,16
|6,42
|17,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,03
|8,42
|-39,41
|Özak GMYO
|2,22
|-0,45
|-5,13
|Özbal Çelik Boru
|1,42
|-0,70
|-47,24
|Özderici GMYO
|9,00
|20,00
|1135,45
|Özerden Plastik
|2,71
|-1,45
|-0,37
|Panora GMYO
|4,14
|1,97
|-6,26
|Park Elek.Madencilik
|2,56
|-0,78
|-38,61
|Parsan
|14,88
|-1,98
|27,18
|Pegasus
|25,30
|0,96
|-25,15
|Peker GMYO
|17,71
|2,19
|Penguen Gıda
|1,37
|1,48
|-38,57
|Pera GMYO
|0,53
|0,00
|-39,77
|Pergamon Dış Ticaret
|9,01
|0,11
|135,25
|Petkim
|5,30
|-0,75
|-21,03
|Petrokent Turizm
|62,50
|-3,92
|31,63
|Pınar Et ve Un
|5,53
|2,41
|-39,93
|Pınar Su
|1,32
|0,00
|-26,67
|Pınar Süt
|7,37
|3,95
|-39,17
|Plastikkart
|2,23
|-0,89
|-22,84
|Polisan Holding
|6,23
|0,81
|-27,89
|Politeknik Metal
|37,74
|-0,68
|13,33
|Prizma Press Matbaacılık
|1,72
|-1,15
|6,17
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,94
|-1,50
|1,03
|QNB Finansbank
|5,84
|2,46
|6,91
|Ral Yatırım Holding
|1,41
|12,80
|-29,56
|Ray Sigorta
|1,55
|2,65
|-14,36
|Reysaş GMYO
|0,65
|4,84
|-48,82
|Reysaş Lojistik
|0,71
|0,00
|-44,53
|Rhea Girişim
|0,69
|6,15
|-38,39
|Rodrigo Tekstil
|2,50
|0,81
|-16,39
|Royal Halı
|0,91
|-1,09
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|2,19
|0,00
|-20,65
|Sabancı Holding
|8,23
|-0,24
|-23,81
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,99
|1,02
|Salix Yatırım Holding
|3,93
|1,03
|-49,62
|Sanel Mühendislik
|2,20
|-2,22
|28,65
|Sanifoam Sünger
|1,39
|0,00
|-17,26
|Sanko Pazarlama
|2,42
|-1,63
|-14,19
|Saray Matbaacılık
|1,02
|0,00
|-4,67
|Sarkuysan
|3,47
|-2,53
|10,70
|Sasa Polyester
|9,59
|1,37
|22,41
|Say Reklamcılık
|0,92
|6,98
|-44,91
|Sekuro Plastik
|3,36
|-2,89
|-60,93
|Selçuk Ecza Deposu
|2,91
|0,00
|-16,91
|Selçuk Gıda
|1,18
|1,72
|56,34
|Senkron Güvenlik
|1,35
|0,75
|-27,42
|Serve Film Prodüksiyon
|1,99
|1,02
|220,97
|Servet GMYO
|3,88
|1,04
|27,63
|Seyitler Kimya
|3,86
|0,00
|-25,16
|Silverline Endüstri
|1,48
|-5,13
|-14,84
|Sinpaş GMYO
|0,31
|6,90
|-54,81
|Soda Sanayii
|7,15
|3,17
|65,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,76
|2,49
|68,98
|Söktaş
|1,12
|-0,88
|-32,53
|Sönmez Filament
|3,18
|0,00
|-23,37
|Sönmez Pamuklu
|3,28
|0,61
|-17,17
|Sumaş Suni Tahta
|7,20
|0,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,40
|0,84
|-0,90
|Şekerbank
|1,21
|-2,42
|-33,88
|Şişe Cam
|5,03
|1,62
|10,57
|Şok Marketler
|11,49
|2,04
|T. Halk Bankası
|7,21
|0,56
|-31,44
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,04
|-3,44
|478,53
|T.S.K.B.
|0,79
|-1,25
|-34,34
|T.Tuborg
|9,75
|-1,22
|-1,62
|Taç Tarım Ürünleri
|5,41
|3,24
|122,63
|Tat Gıda
|4,00
|1,78
|-22,11
|TAV Havalimanları
|23,44
|1,03
|9,23
|Taze Kuru Gıda
|7,54
|0,27
|-7,48
|Tek-Art Turizm
|0,88
|1,15
|16,93
|Tekfen Holding
|20,04
|-0,60
|22,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,35
|-1,47
|-34,95
|Temapol Polimer Plastik
|3,25
|1,25
|-31,87
|TGS Dış Ticaret
|4,92
|-0,20
|36,22
|Tofaş Oto. Fab.
|19,40
|6,07
|-37,72
|Torunlar GMYO
|1,61
|-0,62
|-50,77
|Trabzon Liman
|9,07
|-0,22
|Trabzonspor Sportif
|1,29
|0,00
|-41,36
|Trakya Cam
|3,12
|0,32
|-22,50
|Trend GMYO
|1,35
|-2,88
|TSKB GMYO
|0,60
|1,69
|-17,81
|Tuğçelik
|2,23
|0,45
|-29,87
|Tukaş
|1,50
|2,74
|-32,74
|Turcas Petrol
|1,57
|0,00
|-37,55
|Turkcell
|12,69
|-1,63
|-13,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,74
|-1,86
|-37,55
|Tüpraş
|124,90
|-0,72
|15,81
|Türk Hava Yolları
|17,00
|0,29
|8,35
|Türk Prysmian Kablo
|1,78
|0,00
|-28,89
|Türk Telekom
|3,91
|-0,51
|-39,29
|Türk Traktör
|35,88
|-2,18
|-49,10
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,80
|-0,22
|-28,65
|Ufuk Yatırım
|1,19
|0,00
|-61,24
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,13
|-1,74
|-33,92
|Ulusoy Elektrik
|15,89
|3,65
|75,35
|Ulusoy Un Sanayi
|2,45
|2,08
|-11,87
|Umpaş Holding
|0,64
|-1,54
|1,59
|Uşak Seramik
|1,69
|3,05
|-31,02
|Utopya Turizm
|3,66
|-1,88
|-18,49
|Uzertaş Boya
|0,65
|0,00
|-42,98
|Ülker Bisküvi
|15,60
|1,96
|-20,69
|Ünye Çimento
|3,66
|0,00
|-0,64
|Vakıf Fin. Kir.
|1,40
|0,00
|-13,55
|Vakıf GMYO
|2,00
|0,50
|-20,42
|Vakıf Yat. Ort.
|1,48
|2,07
|4,23
|Vakıflar Bankası
|4,01
|0,50
|-39,92
|Vakko Tekstil
|3,07
|-1,92
|4,25
|Vanet Gıda
|2,58
|-0,77
|-19,38
|Verusa Holding
|15,13
|0,40
|-33,95
|Verusaturk Girisim
|3,40
|-0,29
|44,07
|Vestel
|6,33
|1,12
|-16,38
|Vestel Beyaz Eşya
|12,38
|1,48
|45,99
|Viking Kağıt
|1,20
|1,69
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,66
|5,73
|-28,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,73
|2,37
|-38,14
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,79
|3,33
|14,05
|Yataş
|4,38
|1,86
|-45,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,01
|-3,81
|-3,79
|Yeni Gimat GMYO
|8,08
|1,25
|-3,06
|Yeşil GMYO
|0,29
|-3,33
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,29
|-3,33
|-71,57
|Yeşil Yatırım Holding
|10,95
|-0,54
|-31,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.125,00
|-6,63
|17,77
|Yonga Mobilya
|7,99
|0,76
|167,56
|Yünsa
|4,89
|-0,41
|8,67
|Zorlu Enerji
|1,35
|1,50
|-14,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)