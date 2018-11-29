Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 32.100,00
88,92
İş Bankası (B) 3.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|32.100,00
|88,92
|İş Bankası (B)
|3.018,00
|-2,68
|141,37
|İş Bankası (C)
|4,22
|1,69
|-36,82
|İş Bankası (Kur.)
|50.101,30
|0,00
|547,66
|İş Fin.Kir.
|3,78
|3,28
|171,25
|İş Girişim
|2,06
|-0,96
|18,39
|İş GMYO
|0,97
|0,00
|-20,73
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|0,00
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,87
|0,00
|10,26
|İşbir Holding
|160,00
|0,00
|-12,83
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|-2,86
|-15,00
|İttifak Holding
|4,07
|5,44
|74,68
|İz Hayvancılık Tarım
|8,24
|9,14
|333,68
|İzmir Demir Çelik
|1,79
|1,70
|-44,75
|İzmir Fırça
|1,58
|-1,25
|-82,92
|İzocam
|23,28
|-0,94
|-11,95
|Jantsa Jant Sanayi
|25,50
|0,79
|-17,07
|Kafein Yazılım
|6,65
|-0,60
|Kapital Yat. Holding
|2,59
|2,37
|108,87
|Kaplamin
|3,11
|-0,32
|-20,66
|Kardemir (A)
|2,00
|0,00
|-32,20
|Kardemir (B)
|2,00
|1,01
|-31,74
|Kardemir (D)
|2,51
|0,40
|-21,81
|Karel Elektronik
|4,36
|-3,11
|-24,96
|Karsan Otomotiv
|1,31
|0,00
|-16,03
|Karsu Tekstil
|1,17
|6,36
|-40,91
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,99
|-0,75
|-19,39
|Kartonsan
|366,90
|3,21
|31,86
|Katmerciler Ekipman
|6,13
|-1,13
|-48,75
|Kent Gıda
|124,10
|2,90
|-9,08
|Kerevitaş Gıda
|1,90
|-1,55
|-55,51
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|11,43
|Kiler GMYO
|2,03
|-3,79
|-44,54
|Klimasan Klima
|4,45
|-1,77
|-8,25
|Koç Holding
|15,30
|3,45
|-15,42
|Konfrut Gıda
|22,52
|0,09
|57,48
|Konya Çimento
|189,00
|0,96
|-25,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,08
|-0,40
|37,29
|Koza Altın
|52,85
|-1,49
|38,35
|Koza Madencilik
|7,78
|4,29
|20,81
|Körfez GMYO
|1,41
|-4,08
|-15,06
|Kristal Kola
|1,15
|-0,86
|-36,11
|Kron Telekomünikasyon
|9,30
|-1,06
|-49,73
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|16,67
|120,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,53
|-1,92
|-63,13
|Kütahya Porselen
|4,84
|-0,82
|-32,50
|Lider Faktoring
|4,16
|1,71
|2,11
|Link Bilgisayar
|9,00
|6,38
|-36,89
|Logo Yazılım
|31,18
|5,55
|-46,93
|Lokman Hekim Sağlık
|4,51
|-1,31
|-25,19
|Lüks Kadife
|4,29
|0,94
|-8,92
|Makina Takım
|1,24
|0,81
|-38,00
|Mardin Çimento
|2,98
|0,34
|-22,60
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|1,49
|-59,76
|Marmaris Altınyunus
|19,04
|-0,68
|0,21
|Marshall
|26,16
|1,00
|-49,50
|Martı GMYO
|0,65
|0,00
|-69,34
|Martı Otel
|0,60
|1,69
|-34,78
|Mavi Giyim
|36,96
|0,71
|-35,57
|Mazhar Zorlu Holding
|3,88
|2,11
|-2,76
|Mega Polietilen
|2,65
|-4,68
|132,46
|Menderes Tekstil
|0,68
|4,62
|-18,07
|Merit Turizm
|6,00
|2,56
|1,87
|Merko Gıda
|0,82
|1,23
|-38,35
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|1,35
|-42,31
|Metemtur Otelcilik
|1,06
|0,00
|-28,38
|Metro Holding
|0,78
|5,41
|-21,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,35
|2,27
|-50,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,21
|2,54
|-41,64
|Migros Ticaret
|15,92
|3,04
|-44,19
|Milpa
|1,67
|-9,73
|-22,69
|Mistral GMYO
|2,25
|0,90
|-39,11
|MLP Sağlık
|13,00
|1,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|-1,03
|-30,94
|Mondi Tire Kutsan
|2,01
|0,50
|11,05
|Net Holding
|2,07
|-2,82
|-6,33
|Netaş Telekom.
|7,31
|0,55
|-53,85
|Niğbaş Niğde Beton
|1,55
|-1,27
|64,89
|Nuh Çimento
|8,16
|0,00
|-10,40
|Nurol GMYO
|2,38
|-2,06
|-49,89
|Odaş Elektrik
|2,54
|0,00
|-57,67
|Olmuksan-IP
|3,55
|-3,01
|-22,39
|Orge Enerji Elektrik
|2,89
|0,35
|-28,54
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|-6,98
|6,19
|Osmanlı Menkul
|1,68
|0,76
|-46,09
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,03
|-2,83
|-36,81
|Otokar
|86,20
|0,47
|-28,59
|Oyak Yat. Ort.
|1,09
|-2,68
|10,09
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,95
|2,15
|-44,12
|Özak GMYO
|2,23
|-0,89
|-4,70
|Özbal Çelik Boru
|1,43
|0,70
|-46,87
|Özderici GMYO
|7,50
|16,82
|929,54
|Özerden Plastik
|2,75
|0,36
|1,10
|Panora GMYO
|4,06
|-0,25
|-8,07
|Park Elek.Madencilik
|2,58
|0,00
|-38,13
|Parsan
|15,18
|-3,92
|29,74
|Pegasus
|25,06
|-1,49
|-25,86
|Peker GMYO
|17,33
|1,94
|Penguen Gıda
|1,35
|-3,57
|-39,46
|Pera GMYO
|0,53
|6,00
|-39,77
|Pergamon Dış Ticaret
|9,00
|-2,81
|134,99
|Petkim
|5,34
|0,56
|-20,43
|Petrokent Turizm
|65,05
|1,64
|37,01
|Pınar Et ve Un
|5,40
|1,12
|-41,34
|Pınar Su
|1,32
|0,76
|-26,67
|Pınar Süt
|7,09
|0,71
|-41,48
|Plastikkart
|2,25
|0,45
|-22,15
|Polisan Holding
|6,18
|0,32
|-28,47
|Politeknik Metal
|38,00
|1,33
|14,11
|Prizma Press Matbaacılık
|1,74
|0,00
|7,41
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,00
|3,90
|2,56
|QNB Finansbank
|5,70
|0,00
|4,34
|Ral Yatırım Holding
|1,25
|4,17
|-37,56
|Ray Sigorta
|1,51
|-1,95
|-16,57
|Reysaş GMYO
|0,62
|0,00
|-51,18
|Reysaş Lojistik
|0,71
|0,00
|-44,53
|Rhea Girişim
|0,65
|0,00
|-41,96
|Rodrigo Tekstil
|2,48
|5,53
|-17,06
|Royal Halı
|0,92
|2,22
|1,10
|RTA Laboratuvarları
|2,19
|0,46
|-20,65
|Sabancı Holding
|8,25
|3,51
|-23,62
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,97
|-3,43
|Salix Yatırım Holding
|3,89
|0,00
|-50,13
|Sanel Mühendislik
|2,25
|-2,60
|31,58
|Sanifoam Sünger
|1,39
|-1,42
|-17,26
|Sanko Pazarlama
|2,46
|-5,38
|-12,77
|Saray Matbaacılık
|1,02
|8,51
|-4,67
|Sarkuysan
|3,56
|7,55
|13,57
|Sasa Polyester
|9,46
|1,50
|20,75
|Say Reklamcılık
|0,86
|-2,27
|-48,50
|Sekuro Plastik
|3,46
|0,00
|-59,77
|Selçuk Ecza Deposu
|2,91
|0,69
|-16,91
|Selçuk Gıda
|1,16
|1,75
|53,69
|Senkron Güvenlik
|1,34
|-0,74
|-27,96
|Serve Film Prodüksiyon
|1,97
|-14,35
|217,74
|Servet GMYO
|3,84
|1,05
|26,32
|Seyitler Kimya
|3,86
|1,31
|-25,16
|Silverline Endüstri
|1,56
|-4,88
|-10,23
|Sinpaş GMYO
|0,29
|0,00
|-57,73
|Soda Sanayii
|6,93
|0,58
|60,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,62
|-5,23
|64,88
|Söktaş
|1,13
|-0,88
|-31,93
|Sönmez Filament
|3,18
|-0,31
|-23,37
|Sönmez Pamuklu
|3,26
|-0,91
|-17,68
|Sumaş Suni Tahta
|7,20
|1,12
|Şeker Fin. Kir.
|2,38
|1,28
|-1,73
|Şekerbank
|1,24
|-1,59
|-32,24
|Şişe Cam
|4,95
|0,00
|8,81
|Şok Marketler
|11,26
|0,45
|T. Halk Bankası
|7,17
|0,84
|-31,82
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,18
|6,69
|499,11
|T.S.K.B.
|0,80
|0,00
|-33,51
|T.Tuborg
|9,87
|0,71
|-0,41
|Taç Tarım Ürünleri
|5,24
|-4,38
|115,64
|Tat Gıda
|3,93
|0,77
|-23,47
|TAV Havalimanları
|23,20
|-0,43
|8,11
|Taze Kuru Gıda
|7,52
|-3,47
|-7,73
|Tek-Art Turizm
|0,87
|10,13
|15,60
|Tekfen Holding
|20,16
|0,60
|23,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,40
|0,00
|-33,98
|Temapol Polimer Plastik
|3,21
|-1,23
|-32,70
|TGS Dış Ticaret
|4,93
|-0,20
|36,49
|Tofaş Oto. Fab.
|18,29
|1,22
|-41,28
|Torunlar GMYO
|1,62
|0,62
|-50,46
|Trabzon Liman
|9,09
|0,11
|Trabzonspor Sportif
|1,29
|0,00
|-41,36
|Trakya Cam
|3,11
|0,65
|-22,75
|Trend GMYO
|1,39
|-8,55
|TSKB GMYO
|0,59
|1,72
|-19,18
|Tuğçelik
|2,22
|0,00
|-30,19
|Tukaş
|1,46
|1,39
|-34,53
|Turcas Petrol
|1,57
|0,64
|-37,55
|Turkcell
|12,90
|0,86
|-12,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,83
|0,21
|-36,36
|Tüpraş
|125,80
|3,54
|16,64
|Türk Hava Yolları
|16,95
|-1,63
|8,03
|Türk Prysmian Kablo
|1,78
|0,56
|-28,89
|Türk Telekom
|3,93
|1,81
|-38,98
|Türk Traktör
|36,68
|-0,43
|-47,96
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,86
|-0,67
|-28,49
|Ufuk Yatırım
|1,19
|-1,65
|-61,24
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,15
|0,88
|-32,75
|Ulusoy Elektrik
|15,33
|0,79
|69,18
|Ulusoy Un Sanayi
|2,40
|0,42
|-13,67
|Umpaş Holding
|0,65
|-4,41
|3,17
|Uşak Seramik
|1,64
|3,80
|-33,06
|Utopya Turizm
|3,73
|-0,27
|-16,93
|Uzertaş Boya
|0,65
|8,33
|-42,98
|Ülker Bisküvi
|15,30
|4,65
|-22,22
|Ünye Çimento
|3,66
|-0,54
|-0,64
|Vakıf Fin. Kir.
|1,40
|1,45
|-13,55
|Vakıf GMYO
|1,99
|-1,97
|-20,82
|Vakıf Yat. Ort.
|1,45
|0,00
|2,11
|Vakıflar Bankası
|3,99
|3,64
|-40,22
|Vakko Tekstil
|3,13
|0,00
|6,28
|Vanet Gıda
|2,60
|1,17
|-18,75
|Verusa Holding
|15,07
|-1,82
|-34,21
|Verusaturk Girisim
|3,41
|-0,87
|44,49
|Vestel
|6,26
|-2,49
|-17,31
|Vestel Beyaz Eşya
|12,20
|-1,93
|43,87
|Viking Kağıt
|1,18
|2,61
|-1,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,57
|4,67
|-32,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,69
|1,20
|-39,57
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,70
|5,06
|10,37
|Yataş
|4,30
|8,86
|-46,82
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,05
|0,96
|0,02
|Yeni Gimat GMYO
|7,98
|0,25
|-4,26
|Yeşil GMYO
|0,30
|0,00
|-52,38
|Yeşil Yapı
|0,30
|7,14
|-70,59
|Yeşil Yatırım Holding
|11,01
|0,27
|-31,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.276,00
|-5,01
|26,14
|Yonga Mobilya
|7,93
|-7,79
|165,55
|Yünsa
|4,91
|-0,81
|9,11
|Zorlu Enerji
|1,33
|-0,75
|-15,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)