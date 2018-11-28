Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|32.100,00
|88,92
|İş Bankası (B)
|3.101,00
|-1,21
|148,01
|İş Bankası (C)
|4,15
|0,97
|-37,87
|İş Bankası (Kur.)
|50.101,00
|-8,91
|547,66
|İş Fin.Kir.
|3,66
|8,93
|162,64
|İş Girişim
|2,08
|-9,17
|19,54
|İş GMYO
|0,97
|2,11
|-20,73
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|-0,48
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,87
|0,00
|10,26
|İşbir Holding
|160,00
|-5,88
|-12,83
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,00
|-12,50
|İttifak Holding
|3,86
|1,05
|65,67
|İz Hayvancılık Tarım
|7,55
|-15,83
|297,37
|İzmir Demir Çelik
|1,76
|-1,68
|-45,68
|İzmir Fırça
|1,60
|-0,62
|-82,70
|İzocam
|23,50
|0,86
|-11,12
|Jantsa Jant Sanayi
|25,30
|0,72
|-17,72
|Kafein Yazılım
|6,69
|-2,62
|Kapital Yat. Holding
|2,53
|5,42
|104,03
|Kaplamin
|3,12
|0,00
|-20,41
|Kardemir (A)
|2,00
|1,01
|-32,20
|Kardemir (B)
|1,98
|1,02
|-32,42
|Kardemir (D)
|2,50
|1,63
|-22,12
|Karel Elektronik
|4,50
|7,14
|-22,55
|Karsan Otomotiv
|1,31
|-1,50
|-16,03
|Karsu Tekstil
|1,10
|-0,90
|-44,44
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,02
|-5,41
|-18,79
|Kartonsan
|355,50
|-0,53
|27,76
|Katmerciler Ekipman
|6,20
|-1,59
|-48,16
|Kent Gıda
|120,60
|2,55
|-11,65
|Kerevitaş Gıda
|1,93
|1,05
|-54,81
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|11,43
|Kiler GMYO
|2,11
|-3,21
|-42,35
|Klimasan Klima
|4,53
|2,49
|-6,60
|Koç Holding
|14,79
|5,12
|-18,24
|Konfrut Gıda
|22,50
|-1,32
|57,34
|Konya Çimento
|187,20
|-0,64
|-26,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,12
|0,20
|37,84
|Koza Altın
|53,65
|5,20
|40,45
|Koza Madencilik
|7,46
|-0,53
|15,84
|Körfez GMYO
|1,47
|-2,00
|-11,45
|Kristal Kola
|1,16
|3,57
|-35,56
|Kron Telekomünikasyon
|9,40
|0,00
|-49,19
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,00
|20,00
|89,29
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,56
|-5,45
|-62,41
|Kütahya Porselen
|4,88
|0,83
|-31,94
|Lider Faktoring
|4,09
|-0,24
|0,39
|Link Bilgisayar
|8,46
|-1,51
|-40,67
|Logo Yazılım
|29,54
|-1,47
|-49,72
|Lokman Hekim Sağlık
|4,57
|5,06
|-24,20
|Lüks Kadife
|4,25
|0,00
|-9,77
|Makina Takım
|1,23
|-1,60
|-38,50
|Mardin Çimento
|2,97
|0,00
|-22,86
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|-1,47
|-60,36
|Marmaris Altınyunus
|19,17
|-1,44
|0,89
|Marshall
|25,90
|2,70
|-50,00
|Martı GMYO
|0,65
|-4,41
|-69,34
|Martı Otel
|0,59
|-3,28
|-35,87
|Mavi Giyim
|36,70
|3,44
|-36,02
|Mazhar Zorlu Holding
|3,80
|-4,76
|-4,76
|Mega Polietilen
|2,78
|-1,07
|143,86
|Menderes Tekstil
|0,65
|3,17
|-21,69
|Merit Turizm
|5,85
|-0,85
|-0,68
|Merko Gıda
|0,81
|2,53
|-39,10
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|0,00
|-43,08
|Metemtur Otelcilik
|1,06
|0,00
|-28,38
|Metro Holding
|0,74
|-2,63
|-25,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,32
|0,00
|-52,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,18
|-1,67
|-43,08
|Migros Ticaret
|15,45
|-0,52
|-45,84
|Milpa
|1,85
|14,91
|-14,35
|Mistral GMYO
|2,23
|-0,89
|-39,65
|MLP Sağlık
|12,81
|3,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|2,11
|-30,22
|Mondi Tire Kutsan
|2,00
|-1,48
|10,50
|Net Holding
|2,13
|-0,93
|-3,62
|Netaş Telekom.
|7,27
|-1,89
|-54,10
|Niğbaş Niğde Beton
|1,57
|-2,48
|67,02
|Nuh Çimento
|8,16
|-0,12
|-10,40
|Nurol GMYO
|2,43
|5,19
|-48,84
|Odaş Elektrik
|2,54
|-1,17
|-57,67
|Olmuksan-IP
|3,66
|1,39
|-19,98
|Orge Enerji Elektrik
|2,88
|1,05
|-28,78
|Orma Orman Mahsulleri
|1,29
|-10,42
|14,16
|Osmanlı Menkul
|1,68
|-4,55
|-46,50
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,06
|-4,50
|-34,97
|Otokar
|85,80
|-0,75
|-28,92
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|4,67
|13,12
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,93
|-2,11
|-45,29
|Özak GMYO
|2,25
|-0,88
|-3,85
|Özbal Çelik Boru
|1,42
|-2,07
|-47,24
|Özderici GMYO
|6,42
|2,72
|781,29
|Özerden Plastik
|2,74
|-0,36
|0,73
|Panora GMYO
|4,07
|-1,21
|-7,85
|Park Elek.Madencilik
|2,58
|-0,77
|-38,13
|Parsan
|15,80
|9,95
|35,04
|Pegasus
|25,44
|2,91
|-24,73
|Peker GMYO
|17,00
|-4,39
|Penguen Gıda
|1,40
|2,19
|-37,22
|Pera GMYO
|0,50
|2,04
|-43,18
|Pergamon Dış Ticaret
|9,26
|0,65
|141,78
|Petkim
|5,31
|0,00
|-20,88
|Petrokent Turizm
|64,00
|-8,83
|34,79
|Pınar Et ve Un
|5,34
|1,33
|-41,99
|Pınar Su
|1,31
|0,77
|-27,22
|Pınar Süt
|7,04
|0,86
|-41,89
|Plastikkart
|2,24
|0,00
|-22,49
|Polisan Holding
|6,16
|0,33
|-28,70
|Politeknik Metal
|37,50
|1,90
|12,61
|Prizma Press Matbaacılık
|1,74
|1,75
|7,41
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,85
|0,26
|-1,28
|QNB Finansbank
|5,70
|1,06
|4,34
|Ral Yatırım Holding
|1,20
|4,35
|-40,05
|Ray Sigorta
|1,54
|4,05
|-14,92
|Reysaş GMYO
|0,62
|1,64
|-51,18
|Reysaş Lojistik
|0,71
|1,43
|-44,53
|Rhea Girişim
|0,65
|-2,99
|-41,96
|Rodrigo Tekstil
|2,35
|8,29
|-21,40
|Royal Halı
|0,90
|1,12
|-1,10
|RTA Laboratuvarları
|2,18
|-0,46
|-21,01
|Sabancı Holding
|7,97
|0,63
|-26,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,04
|5,70
|Salix Yatırım Holding
|3,89
|-0,26
|-50,13
|Sanel Mühendislik
|2,31
|-8,70
|35,09
|Sanifoam Sünger
|1,41
|0,00
|-16,07
|Sanko Pazarlama
|2,60
|-2,99
|-7,81
|Saray Matbaacılık
|0,94
|-3,09
|-12,15
|Sarkuysan
|3,31
|-0,90
|5,60
|Sasa Polyester
|9,32
|0,43
|18,97
|Say Reklamcılık
|0,88
|-2,22
|-47,31
|Sekuro Plastik
|3,46
|2,37
|-59,77
|Selçuk Ecza Deposu
|2,89
|2,12
|-17,48
|Selçuk Gıda
|1,14
|-0,87
|51,04
|Senkron Güvenlik
|1,35
|-0,74
|-27,42
|Serve Film Prodüksiyon
|2,30
|16,16
|270,97
|Servet GMYO
|3,80
|-4,52
|25,00
|Seyitler Kimya
|3,81
|2,97
|-26,13
|Silverline Endüstri
|1,64
|12,33
|-5,63
|Sinpaş GMYO
|0,29
|-6,45
|-57,73
|Soda Sanayii
|6,89
|-1,71
|59,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,93
|5,52
|73,97
|Söktaş
|1,14
|-2,56
|-31,33
|Sönmez Filament
|3,19
|-0,93
|-23,13
|Sönmez Pamuklu
|3,29
|-1,20
|-16,92
|Sumaş Suni Tahta
|7,12
|-2,47
|Şeker Fin. Kir.
|2,35
|0,00
|-2,97
|Şekerbank
|1,26
|2,44
|-31,15
|Şişe Cam
|4,95
|-0,20
|8,81
|Şok Marketler
|11,21
|4,28
|T. Halk Bankası
|7,11
|-0,28
|-32,39
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,10
|-0,58
|461,56
|T.S.K.B.
|0,80
|2,56
|-33,51
|T.Tuborg
|9,80
|-1,01
|-1,12
|Taç Tarım Ürünleri
|5,48
|15,37
|125,51
|Tat Gıda
|3,90
|-0,51
|-24,05
|TAV Havalimanları
|23,30
|-1,10
|8,57
|Taze Kuru Gıda
|7,79
|3,87
|-4,42
|Tek-Art Turizm
|0,79
|-15,96
|4,97
|Tekfen Holding
|20,04
|-4,11
|22,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,40
|1,80
|-33,98
|Temapol Polimer Plastik
|3,25
|-5,25
|-31,87
|TGS Dış Ticaret
|4,94
|-1,20
|36,77
|Tofaş Oto. Fab.
|18,07
|1,80
|-41,99
|Torunlar GMYO
|1,61
|1,26
|-50,77
|Trabzon Liman
|9,08
|0,33
|Trabzonspor Sportif
|1,29
|-5,15
|-41,36
|Trakya Cam
|3,09
|0,00
|-23,25
|Trend GMYO
|1,52
|2,01
|TSKB GMYO
|0,58
|0,00
|-20,55
|Tuğçelik
|2,22
|1,37
|-30,19
|Tukaş
|1,44
|0,70
|-35,43
|Turcas Petrol
|1,56
|-0,64
|-37,95
|Turkcell
|12,79
|0,31
|-13,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,82
|-2,43
|-36,50
|Tüpraş
|121,50
|-0,41
|12,65
|Türk Hava Yolları
|17,23
|0,88
|9,82
|Türk Prysmian Kablo
|1,77
|0,00
|-29,29
|Türk Telekom
|3,86
|-0,77
|-40,06
|Türk Traktör
|36,84
|-0,16
|-47,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,04
|0,07
|-28,01
|Ufuk Yatırım
|1,21
|0,83
|-60,59
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,14
|-3,39
|-33,33
|Ulusoy Elektrik
|15,21
|14,53
|67,85
|Ulusoy Un Sanayi
|2,39
|2,14
|-14,03
|Umpaş Holding
|0,68
|-5,56
|7,94
|Uşak Seramik
|1,58
|2,60
|-35,51
|Utopya Turizm
|3,74
|-1,58
|-16,70
|Uzertaş Boya
|0,60
|-4,76
|-47,37
|Ülker Bisküvi
|14,62
|2,24
|-25,67
|Ünye Çimento
|3,68
|-1,87
|-0,10
|Vakıf Fin. Kir.
|1,38
|-2,82
|-14,78
|Vakıf GMYO
|2,03
|-2,87
|-19,23
|Vakıf Yat. Ort.
|1,45
|-2,68
|2,11
|Vakıflar Bankası
|3,85
|0,79
|-42,32
|Vakko Tekstil
|3,13
|0,32
|6,28
|Vanet Gıda
|2,57
|0,00
|-19,69
|Verusa Holding
|15,35
|-1,85
|-32,99
|Verusaturk Girisim
|3,44
|-1,43
|45,76
|Vestel
|6,42
|0,63
|-15,19
|Vestel Beyaz Eşya
|12,44
|-3,64
|46,70
|Viking Kağıt
|1,15
|-1,71
|-4,17
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,50
|2,74
|-35,34
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,67
|0,60
|-40,29
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,57
|-13,47
|5,05
|Yataş
|3,95
|3,40
|-51,15
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,04
|2,97
|-0,93
|Yeni Gimat GMYO
|7,96
|-0,50
|-4,50
|Yeşil GMYO
|0,30
|3,45
|-52,38
|Yeşil Yapı
|0,28
|-6,67
|-72,55
|Yeşil Yatırım Holding
|10,98
|0,18
|-31,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.396,00
|0,00
|32,79
|Yonga Mobilya
|8,60
|7,37
|187,99
|Yünsa
|4,95
|0,61
|10,00
|Zorlu Enerji
|1,34
|3,08
|-15,19
(Son)