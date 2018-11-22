Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 37.998,70 123,63 İş Bankası (B) 3.600,00 7,46 187,91 İş Bankası (C) 4,05 0,00 -39,37 İş Bankası (Kur.) 59.996,00 675,57 İş Fin.Kir. 3,26 -4,12 133,93 İş Girişim 1,80 3,45 3,45 İş GMYO 0,89 1,14 -27,27 İş Y. Men. Değ. 2,04 0,00 -4,33 İş Yat. Ort. 0,85 0,00 7,73 İşbir Holding 163,00 -1,15 -11,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 12,50 -10,00 İttifak Holding 3,68 2,79 57,94 İz Hayvancılık Tarım 7,51 -2,59 295,26 İzmir Demir Çelik 1,68 0,00 -48,15 İzmir Fırça 1,54 5,48 -83,35 İzocam 22,78 -1,21 -13,84 Jantsa Jant Sanayi 24,66 -0,88 -19,80 Kafein Yazılım 6,74 -0,74 Kapital Yat. Holding 2,08 0,00 67,74 Kaplamin 3,05 0,66 -22,19 Kardemir (A) 2,01 -0,99 -31,86 Kardemir (B) 2,00 -1,48 -31,74 Kardemir (D) 2,55 -2,30 -20,56 Karel Elektronik 4,27 -1,61 -26,51 Karsan Otomotiv 1,29 0,00 -17,31 Karsu Tekstil 1,02 0,99 -48,48 Karsusan Su Ürünleri San. 4,18 -0,48 -15,56 Kartonsan 323,30 -1,31 16,19 Katmerciler Ekipman 5,62 -0,71 -53,01 Kent Gıda 118,20 1,03 -13,41 Kerevitaş Gıda 1,89 1,07 -55,75 Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 8,57 Kiler GMYO 2,11 3,43 -42,35 Klimasan Klima 4,34 1,88 -10,52 Koç Holding 14,12 -1,60 -21,94 Konfrut Gıda 22,28 -0,89 55,80 Konya Çimento 181,00 1,69 -29,02 Kordsa Teknik Tekstil 9,84 -0,10 34,02 Koza Altın 51,00 -4,85 33,51 Koza Madencilik 6,94 -7,96 7,76 Körfez GMYO 1,45 8,21 -12,65 Kristal Kola 1,12 0,90 -37,78 Kron Telekomünikasyon 9,21 -0,43 -50,22 Kuştur Kuşadası Turizm 13,60 0,00 43,02 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,46 -2,01 -64,82 Kütahya Porselen 4,75 0,00 -33,75 Lider Faktoring 4,25 -3,41 4,32 Link Bilgisayar 8,26 1,23 -42,08 Logo Yazılım 28,34 -1,67 -51,76 Lokman Hekim Sağlık 4,43 4,24 -26,52 Lüks Kadife 4,22 0,24 -10,40 Makina Takım 1,32 -7,04 -34,00 Mardin Çimento 2,94 1,03 -23,63 Marka Yatırım Holding 0,65 -7,14 -61,54 Marmaris Altınyunus 18,42 1,60 -3,05 Marshall 24,60 0,16 -52,51 Martı GMYO 0,62 10,71 -70,75 Martı Otel 0,56 7,69 -39,13 Mavi Giyim 34,50 0,23 -39,86 Mazhar Zorlu Holding 3,70 -1,60 -7,27 Mega Polietilen 2,75 0,73 141,23 Menderes Tekstil 0,59 3,51 -28,92 Merit Turizm 6,00 3,45 1,87 Merko Gıda 0,87 8,75 -34,59 Metal Gayrimenkul 0,70 -5,41 -46,15 Metemtur Otelcilik 0,98 2,08 -33,78 Metro Holding 0,80 0,00 -19,19 Metro Petrol ve Tesisleri 1,40 0,00 -49,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,39 -7,95 -32,95 Migros Ticaret 14,62 2,24 -48,75 Milpa 1,56 -1,89 -27,78 Mistral GMYO 2,18 2,35 -41,00 MLP Sağlık 11,78 2,43 MMC San. ve Tic. Yat. 0,95 2,15 -31,65 Mondi Tire Kutsan 1,94 -0,51 7,18 Net Holding 2,05 -0,49 -7,24 Netaş Telekom. 6,92 1,32 -56,31 Niğbaş Niğde Beton 1,22 19,61 29,79 Nuh Çimento 8,09 -0,49 -11,17 Nurol GMYO 2,23 1,36 -53,05 Odaş Elektrik 2,60 -0,38 -56,67 Olmuksan-IP 3,57 0,28 -21,95 Orge Enerji Elektrik 2,90 3,94 -28,29 Orma Orman Mahsulleri 1,03 7,29 -8,85 Osmanlı Menkul 1,67 -4,57 -46,82 Ostim Endüstriyel Yat 1,09 19,78 -33,13 Otokar 81,25 -2,11 -32,69 Oyak Yat. Ort. 0,97 0,00 -2,03 Oylum Sınai Yatırımlar 0,91 1,11 -46,47 Özak GMYO 2,30 0,44 -1,71 Özbal Çelik Boru 1,54 6,21 -42,78 Özderici GMYO 5,86 -1,51 704,42 Özerden Plastik 2,72 -1,45 0,00 Panora GMYO 4,22 3,18 -4,45 Park Elek.Madencilik 2,68 1,90 -35,73 Parsan 16,17 6,03 38,21 Pegasus 22,58 -1,31 -33,20 Peker GMYO 17,14 0,82 Penguen Gıda 1,30 4,84 -41,70 Pera GMYO 0,48 4,35 -45,45 Pergamon Dış Ticaret 8,85 1,96 131,08 Petkim 5,19 -0,76 -22,67 Petrokent Turizm 63,50 2,42 33,74 Pınar Et ve Un 5,18 0,78 -43,73 Pınar Su 1,28 1,59 -28,89 Pınar Süt 6,78 1,19 -44,04 Plastikkart 2,30 2,68 -20,42 Polisan Holding 6,08 0,33 -29,63 Politeknik Metal 37,00 -0,48 11,11 Prizma Press Matbaacılık 1,75 -1,13 8,02 QNB Finans Fin. Kir. 3,70 -2,63 -5,13 QNB Finansbank 5,01 -0,40 -8,29 Ral Yatırım Holding 1,24 -5,34 -38,06 Ray Sigorta 1,57 -0,63 -13,26 Reysaş GMYO 0,62 19,23 -51,18 Reysaş Lojistik 0,70 4,48 -45,31 Rhea Girişim 0,62 -8,82 -44,64 Rodrigo Tekstil 1,96 -9,26 -34,45 Royal Halı 0,94 -2,08 3,30 RTA Laboratuvarları 2,19 -0,45 -20,65 Sabancı Holding 7,57 0,26 -29,92 Safkar Ege Soğutmacılık 1,71 0,59 Salix Yatırım Holding 3,91 -0,76 -49,87 Sanel Mühendislik 2,60 3,59 52,05 Sanifoam Sünger 1,34 1,52 -20,24 Sanko Pazarlama 2,62 1,55 -7,10 Saray Matbaacılık 0,94 3,30 -12,15 Sarkuysan 3,16 -2,17 0,81 Sasa Polyester 9,01 -0,44 15,01 Say Reklamcılık 0,80 2,56 -52,10 Sekuro Plastik 3,30 0,30 -61,63 Selçuk Ecza Deposu 2,86 0,00 -18,34 Selçuk Gıda 1,17 -1,68 55,02 Senkron Güvenlik 1,34 -0,74 -27,96 Serve Film Prodüksiyon 2,00 0,00 222,58 Servet GMYO 3,37 4,33 10,86 Seyitler Kimya 3,85 -0,26 -25,36 Silverline Endüstri 1,26 -0,79 -27,50 Sinpaş GMYO 0,32 6,67 -53,36 Soda Sanayii 7,08 -1,39 63,65 Sodaş Sodyum Sanayii 6,24 -0,32 83,06 Söktaş 1,06 0,00 -36,14 Sönmez Filament 3,23 0,00 -22,17 Sönmez Pamuklu 3,31 -0,60 -16,41 Sumaş Suni Tahta 7,30 3,25 Şeker Fin. Kir. 2,32 0,87 -4,21 Şekerbank 1,18 -4,07 -35,52 Şişe Cam 5,09 4,09 11,88 Şok Marketler 10,39 3,38 T. Halk Bankası 6,99 -0,99 -33,53 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,98 -2,20 477,45 T.S.K.B. 0,77 0,00 -36,01 T.Tuborg 9,85 0,00 -0,61 Taç Tarım Ürünleri 2,86 1,42 17,70 Tat Gıda 3,67 -1,34 -28,53 TAV Havalimanları 24,20 1,17 12,77 Taze Kuru Gıda 7,80 1,30 -4,29 Tek-Art Turizm 0,72 1,41 -4,33 Tekfen Holding 20,58 -2,09 25,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,25 0,62 -36,89 Temapol Polimer Plastik 3,54 1,14 -25,79 TGS Dış Ticaret 4,98 -0,20 37,88 Tofaş Oto. Fab. 17,18 2,57 -44,84 Torunlar GMYO 1,57 -0,63 -51,99 Trabzon Liman 8,97 -0,22 Trabzonspor Sportif 1,21 -2,42 -45,00 Trakya Cam 3,04 2,36 -24,49 Trend GMYO 1,43 2,88 TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92 Tuğçelik 2,28 1,33 -28,30 Tukaş 1,43 -0,69 -35,87 Turcas Petrol 1,54 1,32 -38,75 Turkcell 12,05 2,21 -18,07 Tümosan Motor ve Traktör 4,57 0,00 -39,79 Tüpraş 123,80 2,23 14,79 Türk Hava Yolları 16,29 -0,67 3,82 Türk Prysmian Kablo 1,77 0,00 -29,29 Türk Telekom 3,73 0,00 -42,08 Türk Traktör 35,06 3,48 -50,26 Türker Proje Gayrimenkul 26,94 0,15 -28,27 Ufuk Yatırım 1,16 0,00 -62,21 Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 3,64 -33,33 Ulusoy Elektrik 13,35 0,23 47,32 Ulusoy Un Sanayi 2,32 2,20 -16,55 Umpaş Holding 0,74 -1,33 17,46 Uşak Seramik 1,54 1,32 -37,14 Utopya Turizm 3,70 -0,54 -17,59 Uzertaş Boya 0,67 -1,47 -41,23 Ülker Bisküvi 14,95 -0,99 -24,00 Ünye Çimento 3,43 0,29 -6,88 Vakıf Fin. Kir. 1,35 0,00 -16,64 Vakıf GMYO 1,91 0,53 -24,01 Vakıf Yat. Ort. 1,14 0,88 -19,72 Vakıflar Bankası 3,64 -0,82 -45,46 Vakko Tekstil 3,01 0,00 2,21 Vanet Gıda 2,82 -6,00 -11,88 Verusa Holding 14,90 -1,19 -34,95 Verusaturk Girisim 3,39 5,28 43,64 Vestel 6,18 1,98 -18,36 Vestel Beyaz Eşya 12,58 -1,33 48,35 Viking Kağıt 1,13 1,80 -5,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,56 3,31 -32,76 Yapı ve Kredi Bank. 1,66 0,61 -40,64 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,20 2,80 -10,07 Yataş 3,77 -0,26 -53,37 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,97 1,04 -7,60 Yeni Gimat GMYO 7,95 0,13 -4,62 Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97 Yeşil Yapı 0,29 3,57 -71,57 Yeşil Yatırım Holding 10,97 -0,36 -31,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.931,00 2,71 7,02 Yonga Mobilya 9,10 2,82 204,73 Yünsa 5,06 -2,32 12,44 Zorlu Enerji 1,30 2,36 -17,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)