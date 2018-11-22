Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 37.998,70 123,63
İş Bankası (B) 3.600,00 7,46 187,91
İş Bankası (C) 4,05 0,00 -39,37
İş Bankası (Kur.) 59.996,00 675,57
İş Fin.Kir. 3,26 -4,12 133,93
İş Girişim 1,80 3,45 3,45
İş GMYO 0,89 1,14 -27,27
İş Y. Men. Değ. 2,04 0,00 -4,33
İş Yat. Ort. 0,85 0,00 7,73
İşbir Holding 163,00 -1,15 -11,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 12,50 -10,00
İttifak Holding 3,68 2,79 57,94
İz Hayvancılık Tarım 7,51 -2,59 295,26
İzmir Demir Çelik 1,68 0,00 -48,15
İzmir Fırça 1,54 5,48 -83,35
İzocam 22,78 -1,21 -13,84
Jantsa Jant Sanayi 24,66 -0,88 -19,80
Kafein Yazılım 6,74 -0,74
Kapital Yat. Holding 2,08 0,00 67,74
Kaplamin 3,05 0,66 -22,19
Kardemir (A) 2,01 -0,99 -31,86
Kardemir (B) 2,00 -1,48 -31,74
Kardemir (D) 2,55 -2,30 -20,56
Karel Elektronik 4,27 -1,61 -26,51
Karsan Otomotiv 1,29 0,00 -17,31
Karsu Tekstil 1,02 0,99 -48,48
Karsusan Su Ürünleri San. 4,18 -0,48 -15,56
Kartonsan 323,30 -1,31 16,19
Katmerciler Ekipman 5,62 -0,71 -53,01
Kent Gıda 118,20 1,03 -13,41
Kerevitaş Gıda 1,89 1,07 -55,75
Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 8,57
Kiler GMYO 2,11 3,43 -42,35
Klimasan Klima 4,34 1,88 -10,52
Koç Holding 14,12 -1,60 -21,94
Konfrut Gıda 22,28 -0,89 55,80
Konya Çimento 181,00 1,69 -29,02
Kordsa Teknik Tekstil 9,84 -0,10 34,02
Koza Altın 51,00 -4,85 33,51
Koza Madencilik 6,94 -7,96 7,76
Körfez GMYO 1,45 8,21 -12,65
Kristal Kola 1,12 0,90 -37,78
Kron Telekomünikasyon 9,21 -0,43 -50,22
Kuştur Kuşadası Turizm 13,60 0,00 43,02
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,46 -2,01 -64,82
Kütahya Porselen 4,75 0,00 -33,75
Lider Faktoring 4,25 -3,41 4,32
Link Bilgisayar 8,26 1,23 -42,08
Logo Yazılım 28,34 -1,67 -51,76
Lokman Hekim Sağlık 4,43 4,24 -26,52
Lüks Kadife 4,22 0,24 -10,40
Makina Takım 1,32 -7,04 -34,00
Mardin Çimento 2,94 1,03 -23,63
Marka Yatırım Holding 0,65 -7,14 -61,54
Marmaris Altınyunus 18,42 1,60 -3,05
Marshall 24,60 0,16 -52,51
Martı GMYO 0,62 10,71 -70,75
Martı Otel 0,56 7,69 -39,13
Mavi Giyim 34,50 0,23 -39,86
Mazhar Zorlu Holding 3,70 -1,60 -7,27
Mega Polietilen 2,75 0,73 141,23
Menderes Tekstil 0,59 3,51 -28,92
Merit Turizm 6,00 3,45 1,87
Merko Gıda 0,87 8,75 -34,59
Metal Gayrimenkul 0,70 -5,41 -46,15
Metemtur Otelcilik 0,98 2,08 -33,78
Metro Holding 0,80 0,00 -19,19
Metro Petrol ve Tesisleri 1,40 0,00 -49,09
Metro Yatırım Ortaklığı 1,39 -7,95 -32,95
Migros Ticaret 14,62 2,24 -48,75
Milpa 1,56 -1,89 -27,78
Mistral GMYO 2,18 2,35 -41,00
MLP Sağlık 11,78 2,43
MMC San. ve Tic. Yat. 0,95 2,15 -31,65
Mondi Tire Kutsan 1,94 -0,51 7,18
Net Holding 2,05 -0,49 -7,24
Netaş Telekom. 6,92 1,32 -56,31
Niğbaş Niğde Beton 1,22 19,61 29,79
Nuh Çimento 8,09 -0,49 -11,17
Nurol GMYO 2,23 1,36 -53,05
Odaş Elektrik 2,60 -0,38 -56,67
Olmuksan-IP 3,57 0,28 -21,95
Orge Enerji Elektrik 2,90 3,94 -28,29
Orma Orman Mahsulleri 1,03 7,29 -8,85
Osmanlı Menkul 1,67 -4,57 -46,82
Ostim Endüstriyel Yat 1,09 19,78 -33,13
Otokar 81,25 -2,11 -32,69
Oyak Yat. Ort. 0,97 0,00 -2,03
Oylum Sınai Yatırımlar 0,91 1,11 -46,47
Özak GMYO 2,30 0,44 -1,71
Özbal Çelik Boru 1,54 6,21 -42,78
Özderici GMYO 5,86 -1,51 704,42
Özerden Plastik 2,72 -1,45 0,00
Panora GMYO 4,22 3,18 -4,45
Park Elek.Madencilik 2,68 1,90 -35,73
Parsan 16,17 6,03 38,21
Pegasus 22,58 -1,31 -33,20
Peker GMYO 17,14 0,82
Penguen Gıda 1,30 4,84 -41,70
Pera GMYO 0,48 4,35 -45,45
Pergamon Dış Ticaret 8,85 1,96 131,08
Petkim 5,19 -0,76 -22,67
Petrokent Turizm 63,50 2,42 33,74
Pınar Et ve Un 5,18 0,78 -43,73
Pınar Su 1,28 1,59 -28,89
Pınar Süt 6,78 1,19 -44,04
Plastikkart 2,30 2,68 -20,42
Polisan Holding 6,08 0,33 -29,63
Politeknik Metal 37,00 -0,48 11,11
Prizma Press Matbaacılık 1,75 -1,13 8,02
QNB Finans Fin. Kir. 3,70 -2,63 -5,13
QNB Finansbank 5,01 -0,40 -8,29
Ral Yatırım Holding 1,24 -5,34 -38,06
Ray Sigorta 1,57 -0,63 -13,26
Reysaş GMYO 0,62 19,23 -51,18
Reysaş Lojistik 0,70 4,48 -45,31
Rhea Girişim 0,62 -8,82 -44,64
Rodrigo Tekstil 1,96 -9,26 -34,45
Royal Halı 0,94 -2,08 3,30
RTA Laboratuvarları 2,19 -0,45 -20,65
Sabancı Holding 7,57 0,26 -29,92
Safkar Ege Soğutmacılık 1,71 0,59
Salix Yatırım Holding 3,91 -0,76 -49,87
Sanel Mühendislik 2,60 3,59 52,05
Sanifoam Sünger 1,34 1,52 -20,24
Sanko Pazarlama 2,62 1,55 -7,10
Saray Matbaacılık 0,94 3,30 -12,15
Sarkuysan 3,16 -2,17 0,81
Sasa Polyester 9,01 -0,44 15,01
Say Reklamcılık 0,80 2,56 -52,10
Sekuro Plastik 3,30 0,30 -61,63
Selçuk Ecza Deposu 2,86 0,00 -18,34
Selçuk Gıda 1,17 -1,68 55,02
Senkron Güvenlik 1,34 -0,74 -27,96
Serve Film Prodüksiyon 2,00 0,00 222,58
Servet GMYO 3,37 4,33 10,86
Seyitler Kimya 3,85 -0,26 -25,36
Silverline Endüstri 1,26 -0,79 -27,50
Sinpaş GMYO 0,32 6,67 -53,36
Soda Sanayii 7,08 -1,39 63,65
Sodaş Sodyum Sanayii 6,24 -0,32 83,06
Söktaş 1,06 0,00 -36,14
Sönmez Filament 3,23 0,00 -22,17
Sönmez Pamuklu 3,31 -0,60 -16,41
Sumaş Suni Tahta 7,30 3,25
Şeker Fin. Kir. 2,32 0,87 -4,21
Şekerbank 1,18 -4,07 -35,52
Şişe Cam 5,09 4,09 11,88
Şok Marketler 10,39 3,38
T. Halk Bankası 6,99 -0,99 -33,53
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,98 -2,20 477,45
T.S.K.B. 0,77 0,00 -36,01
T.Tuborg 9,85 0,00 -0,61
Taç Tarım Ürünleri 2,86 1,42 17,70
Tat Gıda 3,67 -1,34 -28,53
TAV Havalimanları 24,20 1,17 12,77
Taze Kuru Gıda 7,80 1,30 -4,29
Tek-Art Turizm 0,72 1,41 -4,33
Tekfen Holding 20,58 -2,09 25,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,25 0,62 -36,89
Temapol Polimer Plastik 3,54 1,14 -25,79
TGS Dış Ticaret 4,98 -0,20 37,88
Tofaş Oto. Fab. 17,18 2,57 -44,84
Torunlar GMYO 1,57 -0,63 -51,99
Trabzon Liman 8,97 -0,22
Trabzonspor Sportif 1,21 -2,42 -45,00
Trakya Cam 3,04 2,36 -24,49
Trend GMYO 1,43 2,88
TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92
Tuğçelik 2,28 1,33 -28,30
Tukaş 1,43 -0,69 -35,87
Turcas Petrol 1,54 1,32 -38,75
Turkcell 12,05 2,21 -18,07
Tümosan Motor ve Traktör 4,57 0,00 -39,79
Tüpraş 123,80 2,23 14,79
Türk Hava Yolları 16,29 -0,67 3,82
Türk Prysmian Kablo 1,77 0,00 -29,29
Türk Telekom 3,73 0,00 -42,08
Türk Traktör 35,06 3,48 -50,26
Türker Proje Gayrimenkul 26,94 0,15 -28,27
Ufuk Yatırım 1,16 0,00 -62,21
Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 3,64 -33,33
Ulusoy Elektrik 13,35 0,23 47,32
Ulusoy Un Sanayi 2,32 2,20 -16,55
Umpaş Holding 0,74 -1,33 17,46
Uşak Seramik 1,54 1,32 -37,14
Utopya Turizm 3,70 -0,54 -17,59
Uzertaş Boya 0,67 -1,47 -41,23
Ülker Bisküvi 14,95 -0,99 -24,00
Ünye Çimento 3,43 0,29 -6,88
Vakıf Fin. Kir. 1,35 0,00 -16,64
Vakıf GMYO 1,91 0,53 -24,01
Vakıf Yat. Ort. 1,14 0,88 -19,72
Vakıflar Bankası 3,64 -0,82 -45,46
Vakko Tekstil 3,01 0,00 2,21
Vanet Gıda 2,82 -6,00 -11,88
Verusa Holding 14,90 -1,19 -34,95
Verusaturk Girisim 3,39 5,28 43,64
Vestel 6,18 1,98 -18,36
Vestel Beyaz Eşya 12,58 -1,33 48,35
Viking Kağıt 1,13 1,80 -5,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,56 3,31 -32,76
Yapı ve Kredi Bank. 1,66 0,61 -40,64
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,20 2,80 -10,07
Yataş 3,77 -0,26 -53,37
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,97 1,04 -7,60
Yeni Gimat GMYO 7,95 0,13 -4,62
Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97
Yeşil Yapı 0,29 3,57 -71,57
Yeşil Yatırım Holding 10,97 -0,36 -31,44
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.931,00 2,71 7,02
Yonga Mobilya 9,10 2,82 204,73
Yünsa 5,06 -2,32 12,44
Zorlu Enerji 1,30 2,36 -17,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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