Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 37.998,70 123,63 İş Bankası (B) 3.350,00 13,56 167,92 İş Bankası (C) 4,05 1,25 -39,37 İş Bankası (Kur.) 59.996,00 19,99 675,57 İş Fin.Kir. 3,40 5,59 143,98 İş Girişim 1,74 3,57 0,00 İş GMYO 0,88 0,00 -28,08 İş Y. Men. Değ. 2,04 0,49 -4,33 İş Yat. Ort. 0,85 1,19 7,73 İşbir Holding 164,90 -0,06 -10,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 6,67 -20,00 İttifak Holding 3,58 -0,56 53,65 İz Hayvancılık Tarım 7,71 -8,65 305,79 İzmir Demir Çelik 1,68 -0,59 -48,15 İzmir Fırça 1,46 0,00 -84,22 İzocam 23,06 5,88 -12,78 Jantsa Jant Sanayi 24,88 0,08 -19,09 Kafein Yazılım 6,79 4,78 Kapital Yat. Holding 2,08 -3,70 67,74 Kaplamin 3,03 0,66 -22,70 Kardemir (A) 2,03 0,50 -31,19 Kardemir (B) 2,03 0,50 -30,72 Kardemir (D) 2,61 1,16 -18,69 Karel Elektronik 4,34 3,09 -25,30 Karsan Otomotiv 1,29 -0,77 -17,31 Karsu Tekstil 1,01 1,00 -48,99 Karsusan Su Ürünleri San. 4,20 1,20 -15,15 Kartonsan 327,60 -0,43 17,74 Katmerciler Ekipman 5,66 -0,53 -52,68 Kent Gıda 117,00 0,69 -14,29 Kerevitaş Gıda 1,87 0,00 -56,22 Kervansaray Yat. Holding 0,38 5,56 8,57 Kiler GMYO 2,04 4,62 -44,26 Klimasan Klima 4,26 0,47 -12,17 Koç Holding 14,35 -0,69 -20,67 Konfrut Gıda 22,48 -2,68 57,20 Konya Çimento 178,00 -0,61 -30,20 Kordsa Teknik Tekstil 9,85 2,71 34,16 Koza Altın 53,60 2,58 40,31 Koza Madencilik 7,54 4,43 17,08 Körfez GMYO 1,34 -2,90 -19,28 Kristal Kola 1,11 -1,77 -38,33 Kron Telekomünikasyon 9,25 -1,39 -50,00 Kuştur Kuşadası Turizm 13,60 0,67 43,02 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,49 14,62 -64,10 Kütahya Porselen 4,75 -0,42 -33,75 Lider Faktoring 4,40 -4,56 8,00 Link Bilgisayar 8,16 -0,24 -42,78 Logo Yazılım 28,82 -0,76 -50,94 Lokman Hekim Sağlık 4,25 -0,93 -29,51 Lüks Kadife 4,21 0,00 -10,62 Makina Takım 1,42 0,00 -29,00 Mardin Çimento 2,91 0,69 -24,41 Marka Yatırım Holding 0,70 2,94 -58,58 Marmaris Altınyunus 18,13 0,11 -4,58 Marshall 24,56 -0,16 -52,59 Martı GMYO 0,56 3,70 -73,58 Martı Otel 0,52 4,00 -43,48 Mavi Giyim 34,42 1,24 -40,00 Mazhar Zorlu Holding 3,76 -1,83 -5,76 Mega Polietilen 2,73 -1,44 139,47 Menderes Tekstil 0,57 1,79 -31,33 Merit Turizm 5,80 -1,53 Merko Gıda 0,80 2,56 -39,85 Metal Gayrimenkul 0,74 -1,33 -43,08 Metemtur Otelcilik 0,96 1,05 -35,14 Metro Holding 0,80 1,27 -19,19 Metro Petrol ve Tesisleri 1,40 0,72 -49,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,51 18,90 -27,17 Migros Ticaret 14,30 0,70 -49,87 Milpa 1,59 -1,85 -26,39 Mistral GMYO 2,13 -2,29 -42,35 MLP Sağlık 11,50 2,31 MMC San. ve Tic. Yat. 0,93 13,41 -33,09 Mondi Tire Kutsan 1,95 1,04 7,73 Net Holding 2,06 0,49 -6,79 Netaş Telekom. 6,83 0,15 -56,88 Niğbaş Niğde Beton 1,02 20,00 8,51 Nuh Çimento 8,13 0,12 -10,73 Nurol GMYO 2,20 0,00 -53,68 Odaş Elektrik 2,61 1,16 -56,50 Olmuksan-IP 3,56 1,14 -22,17 Orge Enerji Elektrik 2,79 -2,11 -31,01 Orma Orman Mahsulleri 0,96 11,63 -15,04 Osmanlı Menkul 1,75 8,70 -44,27 Ostim Endüstriyel Yat 0,91 4,60 -44,17 Otokar 83,00 1,78 -31,24 Oyak Yat. Ort. 0,97 1,04 -2,03 Oylum Sınai Yatırımlar 0,90 1,12 -47,06 Özak GMYO 2,29 -1,72 -2,14 Özbal Çelik Boru 1,45 0,00 -46,12 Özderici GMYO 5,95 0,00 716,77 Özerden Plastik 2,76 -0,36 1,47 Panora GMYO 4,09 0,25 -7,39 Park Elek.Madencilik 2,63 4,37 -36,93 Parsan 15,25 -19,31 30,34 Pegasus 22,88 1,24 -32,31 Peker GMYO 17,00 2,72 Penguen Gıda 1,24 -3,13 -44,39 Pera GMYO 0,46 0,00 -47,73 Pergamon Dış Ticaret 8,68 -0,23 126,64 Petkim 5,23 3,56 -22,07 Petrokent Turizm 62,00 0,90 30,58 Pınar Et ve Un 5,14 0,00 -44,16 Pınar Su 1,26 0,80 -30,00 Pınar Süt 6,70 0,30 -44,70 Plastikkart 2,24 0,45 -22,49 Polisan Holding 6,06 -6,63 -29,86 Politeknik Metal 37,18 1,36 11,65 Prizma Press Matbaacılık 1,77 -2,21 9,26 QNB Finans Fin. Kir. 3,80 -2,56 QNB Finansbank 5,03 0,20 -7,92 Ral Yatırım Holding 1,31 3,15 -34,56 Ray Sigorta 1,58 1,28 -12,71 Reysaş GMYO 0,52 4,00 -59,06 Reysaş Lojistik 0,67 0,00 -47,66 Rhea Girişim 0,68 19,30 -39,29 Rodrigo Tekstil 2,16 -20,00 -27,76 Royal Halı 0,96 2,13 5,49 RTA Laboratuvarları 2,20 -9,47 -20,29 Sabancı Holding 7,55 0,80 -30,10 Safkar Ege Soğutmacılık 1,70 -0,58 Salix Yatırım Holding 3,94 -0,25 -49,49 Sanel Mühendislik 2,51 2,87 46,78 Sanifoam Sünger 1,32 0,76 -21,43 Sanko Pazarlama 2,58 0,00 -8,52 Saray Matbaacılık 0,91 1,11 -14,95 Sarkuysan 3,23 -2,42 3,05 Sasa Polyester 9,05 5,72 15,52 Say Reklamcılık 0,78 -2,50 -53,29 Sekuro Plastik 3,29 0,61 -61,74 Selçuk Ecza Deposu 2,86 -2,72 -18,34 Selçuk Gıda 1,19 -0,83 57,67 Senkron Güvenlik 1,35 2,27 -27,42 Serve Film Prodüksiyon 2,00 -1,48 222,58 Servet GMYO 3,23 -12,94 6,25 Seyitler Kimya 3,86 -0,52 -25,16 Silverline Endüstri 1,27 0,79 -26,92 Sinpaş GMYO 0,30 -9,09 -56,27 Soda Sanayii 7,18 3,31 65,96 Sodaş Sodyum Sanayii 6,26 3,13 83,65 Söktaş 1,06 -0,93 -36,14 Sönmez Filament 3,23 2,22 -22,17 Sönmez Pamuklu 3,33 1,52 -15,91 Sumaş Suni Tahta 7,07 -1,81 Şeker Fin. Kir. 2,30 0,88 -5,03 Şekerbank 1,23 0,00 -32,79 Şişe Cam 4,89 -2,59 7,49 Şok Marketler 10,05 0,20 T. Halk Bankası 7,06 2,17 -32,87 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,70 6,86 490,45 T.S.K.B. 0,77 1,32 -36,01 T.Tuborg 9,85 0,20 -0,61 Taç Tarım Ürünleri 2,82 1,08 16,05 Tat Gıda 3,72 1,09 -27,56 TAV Havalimanları 23,92 -2,45 11,46 Taze Kuru Gıda 7,70 1,32 -5,52 Tek-Art Turizm 0,71 -2,74 -5,66 Tekfen Holding 21,02 -0,66 28,33 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,23 -0,31 -37,28 Temapol Polimer Plastik 3,50 2,94 -26,62 TGS Dış Ticaret 4,99 3,96 38,15 Tofaş Oto. Fab. 16,75 2,76 -46,22 Torunlar GMYO 1,58 -1,25 -51,69 Trabzon Liman 8,99 -0,88 Trabzonspor Sportif 1,24 0,00 -43,64 Trakya Cam 2,97 -0,34 -26,23 Trend GMYO 1,39 0,72 TSKB GMYO 0,57 1,79 -21,92 Tuğçelik 2,25 -2,17 -29,25 Tukaş 1,44 2,13 -35,43 Turcas Petrol 1,52 0,66 -39,54 Turkcell 11,79 2,08 -19,84 Tümosan Motor ve Traktör 4,57 1,11 -39,79 Tüpraş 121,10 0,25 12,28 Türk Hava Yolları 16,40 3,47 4,53 Türk Prysmian Kablo 1,77 1,72 -29,29 Türk Telekom 3,73 1,36 -42,08 Türk Traktör 33,88 0,59 -51,93 Türker Proje Gayrimenkul 26,90 0,22 -28,38 Ufuk Yatırım 1,16 1,75 -62,21 Ulaşlar Turizm Yat. 1,10 4,76 -35,67 Ulusoy Elektrik 13,32 0,08 46,99 Ulusoy Un Sanayi 2,27 -0,87 -18,35 Umpaş Holding 0,75 -3,85 19,05 Uşak Seramik 1,52 -0,65 -37,96 Utopya Turizm 3,72 -4,12 -17,15 Uzertaş Boya 0,68 0,00 -40,35 Ülker Bisküvi 15,10 0,00 -23,23 Ünye Çimento 3,42 -2,01 -7,15 Vakıf Fin. Kir. 1,35 1,50 -16,64 Vakıf GMYO 1,90 3,26 -24,40 Vakıf Yat. Ort. 1,13 0,89 -20,42 Vakıflar Bankası 3,67 3,38 -45,01 Vakko Tekstil 3,01 0,33 2,21 Vanet Gıda 3,00 -2,60 -6,25 Verusa Holding 15,08 -5,45 -34,17 Verusaturk Girisim 3,22 -3,01 36,44 Vestel 6,06 0,17 -19,95 Vestel Beyaz Eşya 12,75 -0,78 50,35 Viking Kağıt 1,11 -0,89 -7,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,51 3,42 -34,91 Yapı ve Kredi Bank. 1,65 0,61 -41,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,14 -3,17 -12,52 Yataş 3,78 0,00 -53,25 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,96 5,49 -8,55 Yeni Gimat GMYO 7,94 0,89 -4,74 Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97 Yeşil Yapı 0,28 -3,45 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 11,01 0,36 -31,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.880,10 -6,00 4,20 Yonga Mobilya 8,85 9,26 196,36 Yünsa 5,18 2,78 15,11 Zorlu Enerji 1,27 3,25 -19,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)