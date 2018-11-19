Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 37.998,70 123,63 İş Bankası (B) 2.940,00 -0,17 135,13 İş Bankası (C) 4,09 0,49 -38,77 İş Bankası (Kur.) 50.000,00 0,00 546,35 İş Fin.Kir. 3,21 1,58 130,34 İş Girişim 1,75 -0,57 0,57 İş GMYO 0,88 2,33 -28,08 İş Y. Men. Değ. 2,04 -0,49 -4,33 İş Yat. Ort. 0,83 1,22 5,19 İşbir Holding 170,00 -1,16 -7,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -25,00 İttifak Holding 3,84 -5,65 64,81 İz Hayvancılık Tarım 7,89 19,91 315,26 İzmir Demir Çelik 1,72 1,18 -46,91 İzmir Fırça 1,48 0,00 -84,00 İzocam 21,96 0,73 -16,94 Jantsa Jant Sanayi 25,30 0,56 -17,72 Kafein Yazılım 6,38 0,79 Kapital Yat. Holding 2,20 -1,35 77,42 Kaplamin 3,04 0,66 -22,45 Kardemir (A) 2,12 -0,47 -28,14 Kardemir (B) 2,12 -0,47 -27,65 Kardemir (D) 2,79 0,72 -13,08 Karel Elektronik 4,39 0,92 -24,44 Karsan Otomotiv 1,33 3,10 -14,74 Karsu Tekstil 1,02 6,25 -48,48 Karsusan Su Ürünleri San. 4,03 2,03 -18,59 Kartonsan 331,40 0,09 19,10 Katmerciler Ekipman 5,82 0,69 -51,34 Kent Gıda 119,30 3,02 -12,60 Kerevitaş Gıda 2,03 2,01 -52,47 Kervansaray Yat. Holding 0,36 -2,70 2,86 Kiler GMYO 2,04 0,00 -44,26 Klimasan Klima 4,32 0,23 -10,93 Koç Holding 15,00 -0,27 -17,08 Konfrut Gıda 23,10 -0,69 61,54 Konya Çimento 183,50 -0,27 -28,04 Kordsa Teknik Tekstil 10,08 -0,59 37,29 Koza Altın 52,65 3,44 37,83 Koza Madencilik 7,05 5,38 9,47 Körfez GMYO 1,39 16,81 -16,27 Kristal Kola 1,12 3,70 -37,78 Kron Telekomünikasyon 9,56 0,63 -48,32 Kuştur Kuşadası Turizm 14,50 0,00 52,48 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,25 3,31 -69,88 Kütahya Porselen 4,86 -0,21 -32,22 Lider Faktoring 4,45 7,49 9,23 Link Bilgisayar 8,39 1,45 -41,16 Logo Yazılım 30,22 1,00 -48,56 Lokman Hekim Sağlık 4,34 -0,69 -28,01 Lüks Kadife 4,22 -0,47 -10,40 Makina Takım 1,19 4,39 -40,50 Mardin Çimento 2,95 -0,34 -23,37 Marka Yatırım Holding 0,59 1,72 -65,09 Marmaris Altınyunus 18,37 -2,24 -3,32 Marshall 25,30 0,64 -51,16 Martı GMYO 0,54 1,89 -74,53 Martı Otel 0,52 1,96 -43,48 Mavi Giyim 35,20 0,51 -38,64 Mazhar Zorlu Holding 3,89 2,37 -2,51 Mega Polietilen 2,90 0,00 154,39 Menderes Tekstil 0,59 3,51 -28,92 Merit Turizm 5,70 -5,00 -3,23 Merko Gıda 0,79 1,28 -40,60 Metal Gayrimenkul 0,77 1,32 -40,77 Metemtur Otelcilik 0,97 2,11 -34,46 Metro Holding 0,85 2,41 -14,14 Metro Petrol ve Tesisleri 1,52 4,11 -44,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 5,69 -37,30 Migros Ticaret 14,85 0,81 -47,95 Milpa 1,56 -1,27 -27,78 Mistral GMYO 2,21 2,79 -40,19 MLP Sağlık 11,57 -2,12 MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 5,43 -30,22 Mondi Tire Kutsan 1,99 -1,00 9,94 Net Holding 2,08 0,00 -5,88 Netaş Telekom. 7,02 0,14 -55,68 Niğbaş Niğde Beton 0,75 17,19 -20,21 Nuh Çimento 8,24 -0,72 -9,52 Nurol GMYO 2,23 3,72 -53,05 Odaş Elektrik 2,98 4,20 -50,33 Olmuksan-IP 3,64 0,00 -20,42 Orge Enerji Elektrik 2,92 -1,35 -27,79 Orma Orman Mahsulleri 0,94 4,44 -16,81 Osmanlı Menkul 1,67 15,17 -46,82 Ostim Endüstriyel Yat 0,83 -1,19 -49,08 Otokar 83,25 4,13 -31,04 Oyak Yat. Ort. 0,98 1,03 -1,02 Oylum Sınai Yatırımlar 0,93 -1,06 -45,29 Özak GMYO 2,36 -2,07 0,85 Özbal Çelik Boru 1,46 0,00 -45,75 Özderici GMYO 6,08 2,36 734,62 Özerden Plastik 2,84 0,00 4,41 Panora GMYO 4,08 4,35 -7,62 Park Elek.Madencilik 2,54 2,83 -39,09 Parsan 23,62 -19,99 101,88 Pegasus 23,54 1,12 -30,36 Peker GMYO 16,24 0,31 Penguen Gıda 1,37 13,22 -38,57 Pera GMYO 0,47 0,00 -46,59 Pergamon Dış Ticaret 8,90 2,42 132,38 Petkim 5,15 1,38 -23,27 Petrokent Turizm 62,05 1,55 30,69 Pınar Et ve Un 5,27 1,93 -42,75 Pınar Su 1,25 0,00 -30,56 Pınar Süt 6,77 -0,59 -44,12 Plastikkart 2,22 0,45 -23,18 Polisan Holding 6,37 2,74 -26,27 Politeknik Metal 37,18 -0,91 11,65 Prizma Press Matbaacılık 1,84 0,55 13,58 QNB Finans Fin. Kir. 3,75 -3,35 -3,85 QNB Finansbank 4,98 0,20 -8,84 Ral Yatırım Holding 1,43 -3,38 -28,57 Ray Sigorta 1,61 -1,83 -11,05 Reysaş GMYO 0,50 -3,85 -60,63 Reysaş Lojistik 0,69 0,00 -46,09 Rhea Girişim 0,55 -1,79 -50,89 Rodrigo Tekstil 2,72 -0,37 -9,03 Royal Halı 0,95 3,26 4,40 RTA Laboratuvarları 2,23 1,83 -19,20 Sabancı Holding 7,82 2,62 -27,60 Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 0,00 Salix Yatırım Holding 3,95 -0,25 -49,36 Sanel Mühendislik 2,33 4,02 36,26 Sanifoam Sünger 1,34 5,51 -20,24 Sanko Pazarlama 2,56 8,02 -9,23 Saray Matbaacılık 0,89 -1,11 -16,82 Sarkuysan 3,29 -0,90 4,96 Sasa Polyester 8,82 0,00 12,58 Say Reklamcılık 0,77 0,00 -53,89 Sekuro Plastik 3,33 2,46 -61,28 Selçuk Ecza Deposu 3,03 0,66 -13,48 Selçuk Gıda 1,19 5,31 57,67 Senkron Güvenlik 1,29 -0,77 -30,65 Serve Film Prodüksiyon 2,08 -1,89 235,48 Servet GMYO 3,42 20,00 12,50 Seyitler Kimya 3,90 0,00 -24,39 Silverline Endüstri 1,31 3,97 -24,62 Sinpaş GMYO 0,33 0,00 -51,90 Soda Sanayii 6,89 0,73 59,26 Sodaş Sodyum Sanayii 6,58 11,71 93,04 Söktaş 1,07 0,00 -35,54 Sönmez Filament 3,20 -0,31 -22,89 Sönmez Pamuklu 3,36 0,30 -15,15 Sumaş Suni Tahta 7,38 0,14 Şeker Fin. Kir. 2,51 12,05 3,64 Şekerbank 1,16 19,59 -36,61 Şişe Cam 5,18 1,37 13,86 Şok Marketler 9,92 0,71 T. Halk Bankası 7,15 0,00 -32,01 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,68 -3,41 472,03 T.S.K.B. 0,78 4,00 -35,17 T.Tuborg 9,85 -0,40 -0,61 Taç Tarım Ürünleri 2,76 1,10 13,58 Tat Gıda 3,87 0,78 -24,64 TAV Havalimanları 26,06 5,08 21,44 Taze Kuru Gıda 7,87 2,08 -3,44 Tek-Art Turizm 0,75 -1,32 -0,35 Tekfen Holding 22,60 -0,26 37,97 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,31 -1,49 -35,73 Temapol Polimer Plastik 3,35 1,52 -29,77 TGS Dış Ticaret 4,90 1,03 35,66 Tofaş Oto. Fab. 16,97 -0,47 -45,52 Torunlar GMYO 1,61 0,63 -50,77 Trabzon Liman 9,22 0,77 Trabzonspor Sportif 1,26 -0,79 -42,73 Trakya Cam 3,10 0,00 -23,00 Trend GMYO 1,39 -2,80 TSKB GMYO 0,57 3,64 -21,92 Tuğçelik 2,45 1,66 -22,96 Tukaş 1,47 -0,68 -34,08 Turcas Petrol 1,54 -4,35 -38,75 Turkcell 12,09 2,11 -17,80 Tümosan Motor ve Traktör 4,65 1,75 -38,74 Tüpraş 125,10 1,79 15,99 Türk Hava Yolları 16,35 2,38 4,21 Türk Prysmian Kablo 1,76 -0,56 -29,69 Türk Telekom 3,82 1,60 -40,68 Türk Traktör 35,06 0,57 -50,26 Türker Proje Gayrimenkul 27,54 2,84 -26,68 Ufuk Yatırım 1,16 2,65 -62,21 Ulaşlar Turizm Yat. 1,10 6,80 -35,67 Ulusoy Elektrik 13,21 2,17 45,78 Ulusoy Un Sanayi 2,33 -0,85 -16,19 Umpaş Holding 0,76 0,00 20,63 Uşak Seramik 1,59 1,92 -35,10 Utopya Turizm 3,91 -1,76 -12,92 Uzertaş Boya 0,69 -5,48 -39,47 Ülker Bisküvi 15,37 2,67 -21,86 Ünye Çimento 3,60 -0,55 -2,27 Vakıf Fin. Kir. 1,35 1,50 -16,64 Vakıf GMYO 1,96 -2,49 -22,02 Vakıf Yat. Ort. 1,15 -0,86 -19,01 Vakıflar Bankası 3,67 0,55 -45,01 Vakko Tekstil 3,10 -0,96 5,26 Vanet Gıda 3,85 3,49 20,31 Verusa Holding 14,55 5,13 -36,48 Verusaturk Girisim 3,10 0,32 31,36 Vestel 6,34 -0,16 -16,25 Vestel Beyaz Eşya 12,96 0,70 52,83 Viking Kağıt 1,16 -4,13 -3,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,48 -1,33 -36,21 Yapı ve Kredi Bank. 1,65 1,23 -41,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,32 -0,85 -5,17 Yataş 3,96 0,76 -51,02 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,92 2,22 -12,36 Yeni Gimat GMYO 7,86 -0,51 -5,70 Yeşil GMYO 0,30 3,45 -52,38 Yeşil Yapı 0,30 11,11 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 11,32 6,39 -29,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.100,00 -3,49 16,39 Yonga Mobilya 8,00 -2,44 167,89 Yünsa 5,25 4,17 16,67 Zorlu Enerji 1,26 5,00 -20,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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