Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 37.998,70 123,63 İş Bankası (B) 2.944,90 -7,97 135,52 İş Bankası (C) 4,07 0,49 -39,07 İş Bankası (Kur.) 50.000,00 546,35 İş Fin.Kir. 3,16 -4,53 126,76 İş Girişim 1,76 -1,68 1,15 İş GMYO 0,86 0,00 -29,72 İş Y. Men. Değ. 2,05 0,49 -3,86 İş Yat. Ort. 0,82 0,00 3,93 İşbir Holding 172,00 0,00 -6,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -25,00 İttifak Holding 4,07 3,30 74,68 İz Hayvancılık Tarım 6,58 -19,95 246,32 İzmir Demir Çelik 1,70 0,00 -47,53 İzmir Fırça 1,48 0,00 -84,00 İzocam 21,80 -1,71 -17,55 Jantsa Jant Sanayi 25,16 -0,16 -18,17 Kafein Yazılım 6,33 0,48 Kapital Yat. Holding 2,23 0,00 79,84 Kaplamin 3,02 0,33 -22,96 Kardemir (A) 2,13 -1,84 -27,80 Kardemir (B) 2,13 -1,39 -27,30 Kardemir (D) 2,77 -0,72 -13,71 Karel Elektronik 4,35 5,33 -25,13 Karsan Otomotiv 1,29 0,78 -17,31 Karsu Tekstil 0,96 0,00 -51,52 Karsusan Su Ürünleri San. 3,95 -2,47 -20,20 Kartonsan 331,10 -0,06 18,99 Katmerciler Ekipman 5,78 0,52 -51,67 Kent Gıda 115,80 0,09 -15,16 Kerevitaş Gıda 1,99 3,65 -53,41 Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 5,71 Kiler GMYO 2,04 -0,49 -44,26 Klimasan Klima 4,31 0,47 -11,14 Koç Holding 15,04 0,13 -16,86 Konfrut Gıda 23,26 -3,73 62,66 Konya Çimento 184,00 0,66 -27,84 Kordsa Teknik Tekstil 10,14 -0,39 38,11 Koza Altın 50,90 -0,39 33,25 Koza Madencilik 6,69 0,45 3,88 Körfez GMYO 1,19 -2,46 -28,31 Kristal Kola 1,08 0,93 -40,00 Kron Telekomünikasyon 9,50 2,26 -48,65 Kuştur Kuşadası Turizm 14,50 2,11 52,48 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,21 0,83 -70,84 Kütahya Porselen 4,87 0,21 -32,08 Lider Faktoring 4,14 9,81 1,62 Link Bilgisayar 8,27 -0,12 -42,01 Logo Yazılım 29,92 2,54 -49,07 Lokman Hekim Sağlık 4,37 -0,23 -27,52 Lüks Kadife 4,24 0,47 -9,98 Makina Takım 1,14 3,64 -43,00 Mardin Çimento 2,96 0,68 -23,12 Marka Yatırım Holding 0,58 -1,69 -65,68 Marmaris Altınyunus 18,79 -0,16 -1,11 Marshall 25,14 -0,08 -51,47 Martı GMYO 0,53 0,00 -75,00 Martı Otel 0,51 -1,92 -44,57 Mavi Giyim 35,02 -0,34 -38,95 Mazhar Zorlu Holding 3,80 -2,06 -4,76 Mega Polietilen 2,90 -5,23 154,39 Menderes Tekstil 0,57 1,79 -31,33 Merit Turizm 6,00 0,00 1,87 Merko Gıda 0,78 -2,50 -41,35 Metal Gayrimenkul 0,76 -1,30 -41,54 Metemtur Otelcilik 0,95 1,06 -35,81 Metro Holding 0,83 1,22 -16,16 Metro Petrol ve Tesisleri 1,46 2,82 -46,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 -5,38 -40,67 Migros Ticaret 14,73 1,38 -48,37 Milpa 1,58 -3,66 -26,85 Mistral GMYO 2,15 1,90 -41,81 MLP Sağlık 11,82 0,00 MMC San. ve Tic. Yat. 0,92 -5,15 -33,81 Mondi Tire Kutsan 2,01 -1,47 11,05 Net Holding 2,08 -2,35 -5,88 Netaş Telekom. 7,01 1,59 -55,74 Niğbaş Niğde Beton 0,64 0,00 -31,91 Nuh Çimento 8,30 -0,12 -8,86 Nurol GMYO 2,15 0,94 -54,74 Odaş Elektrik 2,86 5,93 -52,33 Olmuksan-IP 3,64 0,55 -20,42 Orge Enerji Elektrik 2,96 1,37 -26,81 Orma Orman Mahsulleri 0,90 1,12 -20,35 Osmanlı Menkul 1,45 0,69 -53,82 Ostim Endüstriyel Yat 0,84 -2,33 -48,47 Otokar 79,95 2,11 -33,77 Oyak Yat. Ort. 0,97 3,19 -2,03 Oylum Sınai Yatırımlar 0,94 4,44 -44,71 Özak GMYO 2,41 0,42 2,99 Özbal Çelik Boru 1,46 1,39 -45,75 Özderici GMYO 5,94 2,24 715,40 Özerden Plastik 2,84 -0,35 4,41 Panora GMYO 3,91 0,26 -11,47 Park Elek.Madencilik 2,47 -0,80 -40,77 Parsan 29,52 1,72 152,31 Pegasus 23,28 0,69 -31,12 Peker GMYO 16,19 0,25 Penguen Gıda 1,21 0,00 -45,74 Pera GMYO 0,47 -2,08 -46,59 Pergamon Dış Ticaret 8,69 0,70 126,90 Petkim 5,08 0,40 -24,31 Petrokent Turizm 61,10 1,92 28,69 Pınar Et ve Un 5,17 0,58 -43,84 Pınar Su 1,25 1,63 -30,56 Pınar Süt 6,81 1,04 -43,79 Plastikkart 2,21 0,45 -23,53 Polisan Holding 6,20 1,47 -28,24 Politeknik Metal 37,52 1,13 12,67 Prizma Press Matbaacılık 1,83 0,55 12,96 QNB Finans Fin. Kir. 3,88 0,00 -0,51 QNB Finansbank 4,97 -0,60 -9,02 Ral Yatırım Holding 1,48 -1,33 -26,07 Ray Sigorta 1,64 3,80 -9,39 Reysaş GMYO 0,52 -1,89 -59,06 Reysaş Lojistik 0,69 0,00 -46,09 Rhea Girişim 0,56 3,70 -50,00 Rodrigo Tekstil 2,73 0,00 -8,70 Royal Halı 0,92 -4,17 1,10 RTA Laboratuvarları 2,19 0,00 -20,65 Sabancı Holding 7,62 -0,39 -29,45 Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 0,58 Salix Yatırım Holding 3,96 -1,00 -49,23 Sanel Mühendislik 2,24 7,69 30,99 Sanifoam Sünger 1,27 0,79 -24,40 Sanko Pazarlama 2,37 4,41 -15,96 Saray Matbaacılık 0,90 2,27 -15,89 Sarkuysan 3,32 0,30 5,92 Sasa Polyester 8,82 0,23 12,58 Say Reklamcılık 0,77 1,32 -53,89 Sekuro Plastik 3,25 -1,22 -62,21 Selçuk Ecza Deposu 3,01 -0,66 -14,05 Selçuk Gıda 1,13 -0,88 49,72 Senkron Güvenlik 1,30 0,78 -30,11 Serve Film Prodüksiyon 2,12 -1,85 241,94 Servet GMYO 2,85 14,00 -6,25 Seyitler Kimya 3,90 -2,26 -24,39 Silverline Endüstri 1,26 0,00 -27,50 Sinpaş GMYO 0,33 0,00 -51,90 Soda Sanayii 6,84 -2,29 58,10 Sodaş Sodyum Sanayii 5,89 -1,01 72,80 Söktaş 1,07 1,90 -35,54 Sönmez Filament 3,21 0,00 -22,65 Sönmez Pamuklu 3,35 -0,59 -15,40 Sumaş Suni Tahta 7,37 -0,27 Şeker Fin. Kir. 2,24 -0,88 -7,51 Şekerbank 0,97 1,04 -46,99 Şişe Cam 5,11 0,00 12,32 Şok Marketler 9,85 0,20 T. Halk Bankası 7,15 0,85 -32,01 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,80 -3,24 492,25 T.S.K.B. 0,75 0,00 -37,67 T.Tuborg 9,89 0,82 -0,21 Taç Tarım Ürünleri 2,73 1,11 12,35 Tat Gıda 3,84 1,59 -25,22 TAV Havalimanları 24,80 5,44 15,56 Taze Kuru Gıda 7,71 -2,28 -5,40 Tek-Art Turizm 0,76 10,14 0,98 Tekfen Holding 22,66 1,89 38,34 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,36 -0,59 -34,76 Temapol Polimer Plastik 3,30 4,76 -30,82 TGS Dış Ticaret 4,85 1,89 34,28 Tofaş Oto. Fab. 17,05 -0,99 -45,26 Torunlar GMYO 1,60 -1,84 -51,08 Trabzon Liman 9,15 2,81 Trabzonspor Sportif 1,27 0,00 -42,27 Trakya Cam 3,10 -1,59 -23,00 Trend GMYO 1,43 -4,03 TSKB GMYO 0,55 0,00 -24,66 Tuğçelik 2,41 -6,23 -24,21 Tukaş 1,48 4,96 -33,63 Turcas Petrol 1,61 13,38 -35,96 Turkcell 11,84 0,51 -19,50 Tümosan Motor ve Traktör 4,57 0,22 -39,79 Tüpraş 122,90 0,90 13,95 Türk Hava Yolları 15,97 -1,30 1,78 Türk Prysmian Kablo 1,77 3,51 -29,29 Türk Telekom 3,76 -2,34 -41,61 Türk Traktör 34,86 0,29 -50,54 Türker Proje Gayrimenkul 26,78 -0,81 -28,70 Ufuk Yatırım 1,13 -3,42 -63,19 Ulaşlar Turizm Yat. 1,03 0,98 -39,77 Ulusoy Elektrik 12,93 0,54 42,69 Ulusoy Un Sanayi 2,35 3,07 -15,47 Umpaş Holding 0,76 0,00 20,63 Uşak Seramik 1,56 0,00 -36,33 Utopya Turizm 3,98 0,51 -11,36 Uzertaş Boya 0,73 0,00 -35,96 Ülker Bisküvi 14,97 0,34 -23,89 Ünye Çimento 3,62 -0,55 -1,72 Vakıf Fin. Kir. 1,33 -6,34 -17,87 Vakıf GMYO 2,01 -7,37 -20,03 Vakıf Yat. Ort. 1,16 -9,38 -18,31 Vakıflar Bankası 3,65 0,55 -45,31 Vakko Tekstil 3,13 1,29 6,28 Vanet Gıda 3,72 0,00 16,25 Verusa Holding 13,84 0,07 -39,58 Verusaturk Girisim 3,09 0,98 30,93 Vestel 6,35 -0,47 -16,12 Vestel Beyaz Eşya 12,87 -1,83 51,77 Viking Kağıt 1,21 -19,87 0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 4,90 -35,34 Yapı ve Kredi Bank. 1,63 0,00 -41,72 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,34 4,00 -4,35 Yataş 3,93 -1,75 -51,40 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 0,00 -14,27 Yeni Gimat GMYO 7,90 0,51 -5,22 Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97 Yeşil Yapı 0,27 -3,57 -73,53 Yeşil Yatırım Holding 10,64 0,09 -33,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.175,90 -1,10 20,59 Yonga Mobilya 8,20 -2,96 174,59 Yünsa 5,04 4,13 12,00 Zorlu Enerji 1,20 0,84 -24,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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