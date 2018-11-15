Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|37.998,70
|123,63
|İş Bankası (B)
|3.199,90
|-2,44
|155,92
|İş Bankası (C)
|4,05
|0,00
|-39,37
|İş Bankası (Kur.)
|50.000,00
|546,35
|İş Fin.Kir.
|3,31
|13,75
|137,52
|İş Girişim
|1,79
|-0,56
|2,87
|İş GMYO
|0,86
|-1,15
|-29,72
|İş Y. Men. Değ.
|2,04
|-0,49
|-4,33
|İş Yat. Ort.
|0,82
|0,00
|3,93
|İşbir Holding
|172,00
|4,24
|-6,29
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,00
|-25,00
|İttifak Holding
|3,94
|0,77
|69,10
|İz Hayvancılık Tarım
|8,22
|-19,96
|332,63
|İzmir Demir Çelik
|1,70
|1,80
|-47,53
|İzmir Fırça
|1,48
|-1,33
|-84,00
|İzocam
|22,18
|0,00
|-16,11
|Jantsa Jant Sanayi
|25,20
|0,08
|-18,04
|Kafein Yazılım
|6,30
|-2,63
|Kapital Yat. Holding
|2,23
|-8,61
|79,84
|Kaplamin
|3,01
|-0,66
|-23,21
|Kardemir (A)
|2,17
|-0,46
|-26,44
|Kardemir (B)
|2,16
|-0,46
|-26,28
|Kardemir (D)
|2,79
|1,09
|-13,08
|Karel Elektronik
|4,13
|-1,90
|-28,92
|Karsan Otomotiv
|1,28
|-1,54
|-17,95
|Karsu Tekstil
|0,96
|0,00
|-51,52
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,05
|0,00
|-18,18
|Kartonsan
|331,30
|-0,66
|19,07
|Katmerciler Ekipman
|5,75
|-0,35
|-51,92
|Kent Gıda
|115,70
|0,35
|-15,24
|Kerevitaş Gıda
|1,92
|3,23
|-55,05
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|-5,13
|5,71
|Kiler GMYO
|2,05
|4,59
|-43,99
|Klimasan Klima
|4,29
|-2,28
|-11,55
|Koç Holding
|15,02
|-0,79
|-16,97
|Konfrut Gıda
|24,16
|-0,98
|68,95
|Konya Çimento
|182,80
|-0,11
|-28,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,18
|1,80
|38,65
|Koza Altın
|51,10
|2,86
|33,77
|Koza Madencilik
|6,66
|4,06
|3,42
|Körfez GMYO
|1,22
|6,09
|-26,51
|Kristal Kola
|1,07
|0,94
|-40,56
|Kron Telekomünikasyon
|9,29
|-3,63
|-49,78
|Kuştur Kuşadası Turizm
|14,20
|5,19
|49,33
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,20
|-1,64
|-71,08
|Kütahya Porselen
|4,86
|0,21
|-32,22
|Lider Faktoring
|3,77
|1,34
|-7,46
|Link Bilgisayar
|8,28
|0,24
|-41,94
|Logo Yazılım
|29,18
|-1,02
|-50,33
|Lokman Hekim Sağlık
|4,38
|-2,67
|-27,35
|Lüks Kadife
|4,22
|-0,71
|-10,40
|Makina Takım
|1,10
|0,00
|-45,00
|Mardin Çimento
|2,94
|-0,68
|-23,63
|Marka Yatırım Holding
|0,59
|0,00
|-65,09
|Marmaris Altınyunus
|18,82
|-0,63
|-0,95
|Marshall
|25,16
|-0,16
|-51,43
|Martı GMYO
|0,53
|1,92
|-75,00
|Martı Otel
|0,52
|1,96
|-43,48
|Mavi Giyim
|35,14
|2,15
|-38,74
|Mazhar Zorlu Holding
|3,88
|-0,51
|-2,76
|Mega Polietilen
|3,06
|0,99
|168,42
|Menderes Tekstil
|0,56
|0,00
|-32,53
|Merit Turizm
|6,00
|0,00
|1,87
|Merko Gıda
|0,80
|0,00
|-39,85
|Metal Gayrimenkul
|0,77
|-3,75
|-40,77
|Metemtur Otelcilik
|0,94
|-1,05
|-36,49
|Metro Holding
|0,82
|1,23
|-17,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,42
|0,71
|-48,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,30
|-2,99
|-37,30
|Migros Ticaret
|14,53
|-0,34
|-49,07
|Milpa
|1,64
|3,80
|-24,07
|Mistral GMYO
|2,11
|-2,31
|-42,90
|MLP Sağlık
|11,82
|1,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|3,19
|-30,22
|Mondi Tire Kutsan
|2,04
|2,00
|12,71
|Net Holding
|2,13
|1,91
|-3,62
|Netaş Telekom.
|6,90
|0,58
|-56,44
|Niğbaş Niğde Beton
|0,64
|0,00
|-31,91
|Nuh Çimento
|8,31
|0,24
|-8,75
|Nurol GMYO
|2,13
|1,43
|-55,16
|Odaş Elektrik
|2,70
|5,88
|-55,00
|Olmuksan-IP
|3,62
|0,28
|-20,86
|Orge Enerji Elektrik
|2,92
|-3,63
|-27,79
|Orma Orman Mahsulleri
|0,89
|4,71
|-21,24
|Osmanlı Menkul
|1,44
|0,00
|-54,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,86
|6,17
|-47,24
|Otokar
|78,30
|0,32
|-35,14
|Oyak Yat. Ort.
|0,94
|0,00
|-5,06
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,90
|-1,10
|-47,06
|Özak GMYO
|2,40
|-0,83
|2,56
|Özbal Çelik Boru
|1,44
|-0,69
|-46,49
|Özderici GMYO
|5,81
|-1,53
|697,55
|Özerden Plastik
|2,85
|-1,72
|4,77
|Panora GMYO
|3,90
|-2,99
|-11,69
|Park Elek.Madencilik
|2,49
|4,62
|-40,29
|Parsan
|29,02
|1,40
|148,03
|Pegasus
|23,12
|-0,86
|-31,60
|Peker GMYO
|16,15
|0,62
|Penguen Gıda
|1,21
|1,68
|-45,74
|Pera GMYO
|0,48
|0,00
|-45,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,63
|-1,15
|125,33
|Petkim
|5,06
|-0,39
|-24,61
|Petrokent Turizm
|59,95
|-3,07
|26,26
|Pınar Et ve Un
|5,14
|0,39
|-44,16
|Pınar Su
|1,23
|0,82
|-31,67
|Pınar Süt
|6,74
|0,90
|-44,37
|Plastikkart
|2,20
|0,92
|-23,88
|Polisan Holding
|6,11
|-2,08
|-29,28
|Politeknik Metal
|37,10
|0,54
|11,41
|Prizma Press Matbaacılık
|1,82
|-1,62
|12,35
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,88
|0,00
|-0,51
|QNB Finansbank
|5,00
|0,00
|-8,47
|Ral Yatırım Holding
|1,50
|-5,06
|-25,07
|Ray Sigorta
|1,58
|0,00
|-12,71
|Reysaş GMYO
|0,53
|-3,64
|-58,27
|Reysaş Lojistik
|0,69
|-4,17
|-46,09
|Rhea Girişim
|0,54
|-1,82
|-51,79
|Rodrigo Tekstil
|2,73
|-1,80
|-8,70
|Royal Halı
|0,96
|-1,03
|5,49
|RTA Laboratuvarları
|2,19
|-0,90
|-20,65
|Sabancı Holding
|7,65
|0,39
|-29,18
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,72
|-1,15
|Salix Yatırım Holding
|4,00
|0,25
|-48,72
|Sanel Mühendislik
|2,08
|5,58
|21,64
|Sanifoam Sünger
|1,26
|-1,56
|-25,00
|Sanko Pazarlama
|2,27
|-1,73
|-19,51
|Saray Matbaacılık
|0,88
|2,33
|-17,76
|Sarkuysan
|3,31
|-0,60
|5,60
|Sasa Polyester
|8,80
|0,00
|12,33
|Say Reklamcılık
|0,76
|2,70
|-54,49
|Sekuro Plastik
|3,29
|1,23
|-61,74
|Selçuk Ecza Deposu
|3,03
|-0,33
|-13,48
|Selçuk Gıda
|1,14
|-2,56
|51,04
|Senkron Güvenlik
|1,29
|-1,53
|-30,65
|Serve Film Prodüksiyon
|2,16
|-0,46
|248,39
|Servet GMYO
|2,50
|-1,19
|-17,76
|Seyitler Kimya
|3,99
|2,31
|-22,64
|Silverline Endüstri
|1,26
|0,00
|-27,50
|Sinpaş GMYO
|0,33
|0,00
|-51,90
|Soda Sanayii
|7,00
|-0,99
|61,80
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,95
|-0,83
|74,56
|Söktaş
|1,05
|0,96
|-36,75
|Sönmez Filament
|3,21
|1,26
|-22,65
|Sönmez Pamuklu
|3,37
|-2,60
|-14,90
|Sumaş Suni Tahta
|7,39
|1,65
|Şeker Fin. Kir.
|2,26
|0,00
|-6,68
|Şekerbank
|0,96
|0,00
|-47,54
|Şişe Cam
|5,11
|-0,39
|12,32
|Şok Marketler
|9,83
|-1,21
|T. Halk Bankası
|7,09
|-2,21
|-32,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,90
|15,31
|512,12
|T.S.K.B.
|0,75
|-1,32
|-37,67
|T.Tuborg
|9,81
|-0,81
|-1,02
|Taç Tarım Ürünleri
|2,70
|0,37
|11,11
|Tat Gıda
|3,78
|0,80
|-26,39
|TAV Havalimanları
|23,52
|-1,34
|9,60
|Taze Kuru Gıda
|7,89
|-0,13
|-3,19
|Tek-Art Turizm
|0,69
|1,47
|-8,32
|Tekfen Holding
|22,24
|-1,85
|35,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,38
|-1,74
|-34,37
|Temapol Polimer Plastik
|3,15
|2,94
|-33,96
|TGS Dış Ticaret
|4,76
|-2,06
|31,79
|Tofaş Oto. Fab.
|17,22
|-1,03
|-44,72
|Torunlar GMYO
|1,63
|1,24
|-50,16
|Trabzon Liman
|8,90
|0,45
|Trabzonspor Sportif
|1,27
|0,00
|-42,27
|Trakya Cam
|3,15
|0,00
|-21,75
|Trend GMYO
|1,49
|2,76
|TSKB GMYO
|0,55
|0,00
|-24,66
|Tuğçelik
|2,57
|-11,38
|-19,18
|Tukaş
|1,41
|-0,70
|-36,77
|Turcas Petrol
|1,42
|-1,39
|-43,52
|Turkcell
|11,78
|0,68
|-19,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,56
|0,66
|-39,92
|Tüpraş
|121,80
|0,25
|12,93
|Türk Hava Yolları
|16,18
|-0,12
|3,12
|Türk Prysmian Kablo
|1,71
|-1,16
|-31,69
|Türk Telekom
|3,85
|0,52
|-40,22
|Türk Traktör
|34,76
|-0,69
|-50,69
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,00
|0,00
|-28,12
|Ufuk Yatırım
|1,17
|3,54
|-61,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,02
|3,03
|-40,35
|Ulusoy Elektrik
|12,86
|0,70
|41,92
|Ulusoy Un Sanayi
|2,28
|6,05
|-17,99
|Umpaş Holding
|0,76
|0,00
|20,63
|Uşak Seramik
|1,56
|1,96
|-36,33
|Utopya Turizm
|3,96
|4,49
|-11,80
|Uzertaş Boya
|0,73
|-1,35
|-35,96
|Ülker Bisküvi
|14,92
|2,19
|-24,15
|Ünye Çimento
|3,64
|0,00
|-1,18
|Vakıf Fin. Kir.
|1,42
|8,40
|-12,31
|Vakıf GMYO
|2,17
|19,89
|-13,66
|Vakıf Yat. Ort.
|1,28
|16,36
|-9,86
|Vakıflar Bankası
|3,63
|-0,55
|-45,61
|Vakko Tekstil
|3,09
|1,31
|4,92
|Vanet Gıda
|3,72
|0,00
|16,25
|Verusa Holding
|13,83
|-1,14
|-39,62
|Verusaturk Girisim
|3,06
|0,33
|29,66
|Vestel
|6,38
|-0,31
|-15,72
|Vestel Beyaz Eşya
|13,11
|-2,82
|54,60
|Viking Kağıt
|1,51
|19,84
|25,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,43
|1,42
|-38,36
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,63
|-1,21
|-41,72
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,25
|-2,60
|-8,03
|Yataş
|4,00
|2,83
|-50,53
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|0,00
|-14,27
|Yeni Gimat GMYO
|7,86
|0,77
|-5,70
|Yeşil GMYO
|0,29
|-3,33
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,28
|-3,45
|-72,55
|Yeşil Yatırım Holding
|10,63
|-1,02
|-33,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.200,00
|-2,22
|21,93
|Yonga Mobilya
|8,45
|2,92
|182,96
|Yünsa
|4,84
|1,89
|7,56
|Zorlu Enerji
|1,19
|-4,03
|-24,68
(Son)