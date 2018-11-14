Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 37.998,70 0,00 123,63 İş Bankası (B) 3.279,90 -3,26 162,31 İş Bankası (C) 4,05 -1,46 -39,37 İş Bankası (Kur.) 50.000,00 0,00 546,35 İş Fin.Kir. 2,91 18,29 108,82 İş Girişim 1,80 2,86 3,45 İş GMYO 0,87 1,16 -28,90 İş Y. Men. Değ. 2,05 0,00 -3,86 İş Yat. Ort. 0,82 0,00 3,93 İşbir Holding 165,00 0,00 -10,10 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -25,00 İttifak Holding 3,91 0,26 67,81 İz Hayvancılık Tarım 10,27 -19,95 440,53 İzmir Demir Çelik 1,67 -1,76 -48,46 İzmir Fırça 1,50 -1,32 -83,78 İzocam 22,18 3,84 -16,11 Jantsa Jant Sanayi 25,18 -0,16 -18,11 Kafein Yazılım 6,47 2,21 Kapital Yat. Holding 2,44 -2,01 96,77 Kaplamin 3,03 -0,33 -22,70 Kardemir (A) 2,18 0,00 -26,10 Kardemir (B) 2,17 0,46 -25,94 Kardemir (D) 2,76 -0,36 -14,02 Karel Elektronik 4,21 1,45 -27,54 Karsan Otomotiv 1,30 0,78 -16,67 Karsu Tekstil 0,96 0,00 -51,52 Karsusan Su Ürünleri San. 4,05 1,25 -18,18 Kartonsan 333,50 -0,18 19,86 Katmerciler Ekipman 5,77 -1,03 -51,76 Kent Gıda 115,30 -1,20 -15,53 Kerevitaş Gıda 1,86 -0,53 -56,45 Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 11,43 Kiler GMYO 1,96 -4,39 -46,45 Klimasan Klima 4,39 1,86 -9,49 Koç Holding 15,14 1,14 -16,30 Konfrut Gıda 24,40 1,58 70,63 Konya Çimento 183,00 -1,19 -28,24 Kordsa Teknik Tekstil 10,00 -0,40 36,20 Koza Altın 49,68 -0,74 30,05 Koza Madencilik 6,40 4,23 -0,62 Körfez GMYO 1,15 -1,71 -30,72 Kristal Kola 1,06 -0,93 -41,11 Kron Telekomünikasyon 9,64 -0,10 -47,89 Kuştur Kuşadası Turizm 13,50 -6,25 41,97 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,22 0,83 -70,60 Kütahya Porselen 4,85 -0,41 -32,36 Lider Faktoring 3,72 -1,06 -8,69 Link Bilgisayar 8,26 -0,96 -42,08 Logo Yazılım 29,48 -0,94 -49,82 Lokman Hekim Sağlık 4,50 -1,10 -25,36 Lüks Kadife 4,25 -1,16 -9,77 Makina Takım 1,10 5,77 -45,00 Mardin Çimento 2,96 0,00 -23,12 Marka Yatırım Holding 0,59 1,72 -65,09 Marmaris Altınyunus 18,94 -1,15 -0,32 Marshall 25,20 -1,25 -51,35 Martı GMYO 0,52 0,00 -75,47 Martı Otel 0,51 0,00 -44,57 Mavi Giyim 34,40 -1,38 -40,03 Mazhar Zorlu Holding 3,90 -2,01 -2,26 Mega Polietilen 3,03 0,00 165,79 Menderes Tekstil 0,56 0,00 -32,53 Merit Turizm 6,00 -0,50 1,87 Merko Gıda 0,80 2,56 -39,85 Metal Gayrimenkul 0,80 2,56 -38,46 Metemtur Otelcilik 0,95 -1,04 -35,81 Metro Holding 0,81 -1,22 -18,18 Metro Petrol ve Tesisleri 1,41 -0,70 -48,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,34 7,20 -35,37 Migros Ticaret 14,58 -1,29 -48,89 Milpa 1,58 3,95 -26,85 Mistral GMYO 2,16 2,37 -41,54 MLP Sağlık 11,63 -2,68 MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 0,00 -32,37 Mondi Tire Kutsan 2,00 3,09 10,50 Net Holding 2,09 -0,48 -5,43 Netaş Telekom. 6,86 0,00 -56,69 Niğbaş Niğde Beton 0,64 0,00 -31,91 Nuh Çimento 8,29 -0,60 -8,97 Nurol GMYO 2,10 -0,94 -55,79 Odaş Elektrik 2,55 0,39 -57,50 Olmuksan-IP 3,61 0,84 -21,08 Orge Enerji Elektrik 3,03 -2,26 -25,07 Orma Orman Mahsulleri 0,85 6,25 -24,78 Osmanlı Menkul 1,44 -2,70 -54,14 Ostim Endüstriyel Yat 0,81 -11,96 -50,31 Otokar 78,05 -1,89 -35,34 Oyak Yat. Ort. 0,94 1,08 -5,06 Oylum Sınai Yatırımlar 0,91 0,00 -46,47 Özak GMYO 2,42 0,83 3,42 Özbal Çelik Boru 1,45 2,84 -46,12 Özderici GMYO 5,90 -0,67 709,91 Özerden Plastik 2,90 0,35 6,61 Panora GMYO 4,02 -0,74 -8,98 Park Elek.Madencilik 2,38 0,42 -42,93 Parsan 28,62 2,14 144,62 Pegasus 23,32 1,04 -31,01 Peker GMYO 16,05 2,62 Penguen Gıda 1,19 1,71 -46,64 Pera GMYO 0,48 0,00 -45,45 Pergamon Dış Ticaret 8,73 -0,91 127,94 Petkim 5,08 2,63 -24,31 Petrokent Turizm 61,85 -4,03 30,27 Pınar Et ve Un 5,12 -0,58 -44,38 Pınar Su 1,22 -0,81 -32,22 Pınar Süt 6,68 0,30 -44,86 Plastikkart 2,18 0,46 -24,57 Polisan Holding 6,24 -4,00 -27,78 Politeknik Metal 36,90 -0,27 10,81 Prizma Press Matbaacılık 1,85 -1,07 14,20 QNB Finans Fin. Kir. 3,88 0,52 -0,51 QNB Finansbank 5,00 -0,60 -8,47 Ral Yatırım Holding 1,58 -3,07 -21,07 Ray Sigorta 1,58 0,00 -12,71 Reysaş GMYO 0,55 -1,79 -56,69 Reysaş Lojistik 0,72 -7,69 -43,75 Rhea Girişim 0,55 1,85 -50,89 Rodrigo Tekstil 2,78 4,91 -7,02 Royal Halı 0,97 0,00 6,59 RTA Laboratuvarları 2,21 1,38 -19,93 Sabancı Holding 7,62 2,70 -29,45 Safkar Ege Soğutmacılık 1,74 1,16 Salix Yatırım Holding 3,99 -0,25 -48,85 Sanel Mühendislik 1,97 -5,29 15,20 Sanifoam Sünger 1,28 -5,19 -23,81 Sanko Pazarlama 2,31 4,52 -18,09 Saray Matbaacılık 0,86 -1,15 -19,63 Sarkuysan 3,33 -3,20 6,24 Sasa Polyester 8,80 -0,34 12,33 Say Reklamcılık 0,74 0,00 -55,69 Sekuro Plastik 3,25 -2,99 -62,21 Selçuk Ecza Deposu 3,04 1,00 -13,20 Selçuk Gıda 1,17 0,86 55,02 Senkron Güvenlik 1,31 1,55 -29,57 Serve Film Prodüksiyon 2,17 -1,36 250,00 Servet GMYO 2,53 2,43 -16,78 Seyitler Kimya 3,90 -2,01 -24,39 Silverline Endüstri 1,26 -0,79 -27,50 Sinpaş GMYO 0,33 0,00 -51,90 Soda Sanayii 7,07 -3,42 63,42 Sodaş Sodyum Sanayii 6,00 -1,64 76,02 Söktaş 1,04 0,00 -37,35 Sönmez Filament 3,17 -0,94 -23,61 Sönmez Pamuklu 3,46 -0,29 -12,63 Sumaş Suni Tahta 7,27 -2,15 Şeker Fin. Kir. 2,26 1,35 -6,68 Şekerbank 0,96 1,05 -47,54 Şişe Cam 5,13 0,79 12,76 Şok Marketler 9,95 -3,77 T. Halk Bankası 7,25 0,28 -31,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,40 -10,80 430,86 T.S.K.B. 0,76 4,11 -36,84 T.Tuborg 9,89 1,02 -0,21 Taç Tarım Ürünleri 2,69 0,00 10,70 Tat Gıda 3,75 0,54 -26,98 TAV Havalimanları 23,84 0,93 11,09 Taze Kuru Gıda 7,90 -1,25 -3,07 Tek-Art Turizm 0,68 -1,45 -9,65 Tekfen Holding 22,66 -2,50 38,34 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,44 -1,99 -33,20 Temapol Polimer Plastik 3,06 2,00 -35,85 TGS Dış Ticaret 4,86 -2,02 34,55 Tofaş Oto. Fab. 17,40 -3,33 -44,14 Torunlar GMYO 1,61 -0,62 -50,77 Trabzon Liman 8,86 -0,23 Trabzonspor Sportif 1,27 0,00 -42,27 Trakya Cam 3,15 -2,17 -21,75 Trend GMYO 1,45 1,40 TSKB GMYO 0,55 -3,51 -24,66 Tuğçelik 2,90 19,83 -8,81 Tukaş 1,42 2,90 -36,32 Turcas Petrol 1,44 5,88 -42,72 Turkcell 11,70 2,27 -20,45 Tümosan Motor ve Traktör 4,53 -0,44 -40,32 Tüpraş 121,50 -0,41 12,65 Türk Hava Yolları 16,20 4,58 3,25 Türk Prysmian Kablo 1,73 -1,70 -30,89 Türk Telekom 3,83 3,51 -40,53 Türk Traktör 35,00 2,52 -50,35 Türker Proje Gayrimenkul 27,00 0,52 -28,12 Ufuk Yatırım 1,13 0,00 -63,19 Ulaşlar Turizm Yat. 0,99 -1,00 -42,11 Ulusoy Elektrik 12,77 4,07 40,92 Ulusoy Un Sanayi 2,15 5,39 -22,66 Umpaş Holding 0,76 5,56 20,63 Uşak Seramik 1,53 -0,65 -37,55 Utopya Turizm 3,79 5,87 -15,59 Uzertaş Boya 0,74 -35,09 Ülker Bisküvi 14,60 -3,95 -25,78 Ünye Çimento 3,64 0,28 -1,18 Vakıf Fin. Kir. 1,31 2,34 -19,11 Vakıf GMYO 1,81 4,62 -27,98 Vakıf Yat. Ort. 1,10 0,00 -22,54 Vakıflar Bankası 3,65 -2,67 -45,31 Vakko Tekstil 3,05 -0,97 3,57 Vanet Gıda 3,72 1,92 16,25 Verusa Holding 13,99 -0,78 -38,93 Verusaturk Girisim 3,05 0,00 29,24 Vestel 6,40 0,00 -15,46 Vestel Beyaz Eşya 13,49 -0,07 59,08 Viking Kağıt 1,26 1,61 5,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,41 2,92 -39,22 Yapı ve Kredi Bank. 1,65 -1,79 -41,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,31 -5,33 -5,58 Yataş 3,89 0,52 -51,89 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 -1,10 -14,27 Yeni Gimat GMYO 7,80 2,09 -6,42 Yeşil GMYO 0,30 7,14 -52,38 Yeşil Yapı 0,29 3,57 -71,57 Yeşil Yatırım Holding 10,74 -3,07 -32,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.250,00 -4,26 24,70 Yonga Mobilya 8,21 -7,34 174,93 Yünsa 4,75 -2,26 5,56 Zorlu Enerji 1,24 5,08 -21,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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