Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|38.000,00
|123,64
|İş Bankası (B)
|3.390,40
|-0,28
|171,15
|İş Bankası (C)
|4,11
|3,79
|-38,47
|İş Bankası (Kur.)
|50.000,00
|-16,67
|546,35
|İş Fin.Kir.
|2,46
|0,41
|76,53
|İş Girişim
|1,75
|4,79
|0,57
|İş GMYO
|0,86
|-1,15
|-29,72
|İş Y. Men. Değ.
|2,05
|-0,97
|-3,86
|İş Yat. Ort.
|0,82
|0,00
|3,93
|İşbir Holding
|165,00
|-1,79
|-10,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,00
|-25,00
|İttifak Holding
|3,90
|-1,52
|67,38
|İz Hayvancılık Tarım
|12,83
|-9,39
|575,26
|İzmir Demir Çelik
|1,70
|-0,58
|-47,53
|İzmir Fırça
|1,52
|1,33
|-83,57
|İzocam
|21,36
|0,66
|-19,21
|Jantsa Jant Sanayi
|25,22
|0,64
|-17,98
|Kafein Yazılım
|6,33
|-0,16
|Kapital Yat. Holding
|2,49
|12,67
|100,81
|Kaplamin
|3,04
|0,00
|-22,45
|Kardemir (A)
|2,18
|0,93
|-26,10
|Kardemir (B)
|2,16
|1,41
|-26,28
|Kardemir (D)
|2,77
|-0,72
|-13,71
|Karel Elektronik
|4,15
|3,75
|-28,57
|Karsan Otomotiv
|1,29
|0,00
|-17,31
|Karsu Tekstil
|0,96
|0,00
|-51,52
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,00
|-3,61
|-19,19
|Kartonsan
|334,10
|-0,27
|20,07
|Katmerciler Ekipman
|5,83
|1,04
|-51,25
|Kent Gıda
|116,70
|-1,52
|-14,51
|Kerevitaş Gıda
|1,87
|2,19
|-56,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|17,65
|14,29
|Kiler GMYO
|2,05
|-1,91
|-43,99
|Klimasan Klima
|4,31
|5,90
|-11,14
|Koç Holding
|14,97
|1,01
|-17,24
|Konfrut Gıda
|24,02
|-1,07
|67,97
|Konya Çimento
|185,20
|0,65
|-27,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,04
|-0,20
|36,75
|Koza Altın
|50,05
|4,71
|31,02
|Koza Madencilik
|6,14
|5,86
|-4,66
|Körfez GMYO
|1,17
|0,00
|-29,52
|Kristal Kola
|1,07
|-0,93
|-40,56
|Kron Telekomünikasyon
|9,65
|0,52
|-47,84
|Kuştur Kuşadası Turizm
|14,40
|5,88
|51,43
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,21
|5,22
|-70,84
|Kütahya Porselen
|4,87
|1,46
|-32,08
|Lider Faktoring
|3,76
|-1,31
|-7,71
|Link Bilgisayar
|8,34
|0,48
|-41,51
|Logo Yazılım
|29,76
|-2,23
|-49,34
|Lokman Hekim Sağlık
|4,55
|4,60
|-24,53
|Lüks Kadife
|4,30
|2,38
|-8,70
|Makina Takım
|1,04
|0,97
|-48,00
|Mardin Çimento
|2,96
|-0,34
|-23,12
|Marka Yatırım Holding
|0,58
|-1,69
|-65,68
|Marmaris Altınyunus
|19,16
|2,68
|0,84
|Marshall
|25,52
|-0,31
|-50,73
|Martı GMYO
|0,52
|0,00
|-75,47
|Martı Otel
|0,51
|0,00
|-44,57
|Mavi Giyim
|34,88
|-0,11
|-39,20
|Mazhar Zorlu Holding
|3,98
|-2,69
|-0,25
|Mega Polietilen
|3,03
|0,00
|165,79
|Menderes Tekstil
|0,56
|1,82
|-32,53
|Merit Turizm
|6,03
|2,38
|Merko Gıda
|0,78
|4,00
|-41,35
|Metal Gayrimenkul
|0,78
|0,00
|-40,00
|Metemtur Otelcilik
|0,96
|0,00
|-35,14
|Metro Holding
|0,82
|1,23
|-17,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,42
|0,71
|-48,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,25
|-2,34
|-39,71
|Migros Ticaret
|14,77
|-1,27
|-48,23
|Milpa
|1,52
|2,01
|-29,63
|Mistral GMYO
|2,11
|-1,86
|-42,90
|MLP Sağlık
|11,95
|-2,29
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|0,00
|-32,37
|Mondi Tire Kutsan
|1,94
|1,04
|7,18
|Net Holding
|2,10
|-1,41
|-4,98
|Netaş Telekom.
|6,86
|0,15
|-56,69
|Niğbaş Niğde Beton
|0,64
|1,59
|-31,91
|Nuh Çimento
|8,34
|0,97
|-8,42
|Nurol GMYO
|2,12
|2,42
|-55,37
|Odaş Elektrik
|2,54
|-2,31
|-57,67
|Olmuksan-IP
|3,58
|0,85
|-21,73
|Orge Enerji Elektrik
|3,10
|1,31
|-23,34
|Orma Orman Mahsulleri
|0,80
|1,27
|-29,20
|Osmanlı Menkul
|1,48
|0,68
|-52,87
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,92
|-5,15
|-43,56
|Otokar
|79,55
|4,74
|-34,10
|Oyak Yat. Ort.
|0,93
|-1,06
|-6,07
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,91
|0,00
|-46,47
|Özak GMYO
|2,40
|0,84
|2,56
|Özbal Çelik Boru
|1,41
|1,44
|-47,61
|Özderici GMYO
|5,94
|-1,33
|715,40
|Özerden Plastik
|2,89
|2,48
|6,25
|Panora GMYO
|4,05
|4,11
|-8,30
|Park Elek.Madencilik
|2,37
|1,72
|-43,17
|Parsan
|28,02
|1,30
|139,49
|Pegasus
|23,08
|2,76
|-31,72
|Peker GMYO
|15,64
|1,89
|Penguen Gıda
|1,17
|1,74
|-47,53
|Pera GMYO
|0,48
|0,00
|-45,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,81
|1,15
|130,03
|Petkim
|4,95
|2,91
|-26,25
|Petrokent Turizm
|64,45
|10,64
|35,74
|Pınar Et ve Un
|5,15
|0,19
|-44,05
|Pınar Su
|1,23
|1,65
|-31,67
|Pınar Süt
|6,66
|-0,75
|-45,03
|Plastikkart
|2,17
|0,46
|-24,91
|Polisan Holding
|6,50
|1,09
|-24,77
|Politeknik Metal
|37,00
|0,22
|11,11
|Prizma Press Matbaacılık
|1,87
|0,54
|15,43
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,86
|3,49
|-1,03
|QNB Finansbank
|5,03
|0,60
|-7,92
|Ral Yatırım Holding
|1,63
|-18,50
|-18,57
|Ray Sigorta
|1,58
|-1,25
|-12,71
|Reysaş GMYO
|0,56
|0,00
|-55,91
|Reysaş Lojistik
|0,78
|6,85
|-39,06
|Rhea Girişim
|0,54
|1,89
|-51,79
|Rodrigo Tekstil
|2,65
|-2,57
|-11,37
|Royal Halı
|0,97
|-1,02
|6,59
|RTA Laboratuvarları
|2,18
|9,00
|-21,01
|Sabancı Holding
|7,42
|1,09
|-31,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,72
|0,00
|Salix Yatırım Holding
|4,00
|2,04
|-48,72
|Sanel Mühendislik
|2,08
|-2,80
|21,64
|Sanifoam Sünger
|1,35
|3,85
|-19,64
|Sanko Pazarlama
|2,21
|0,45
|-21,64
|Saray Matbaacılık
|0,87
|1,16
|-18,69
|Sarkuysan
|3,44
|2,69
|9,75
|Sasa Polyester
|8,83
|2,56
|12,71
|Say Reklamcılık
|0,74
|1,37
|-55,69
|Sekuro Plastik
|3,35
|0,90
|-61,05
|Selçuk Ecza Deposu
|3,01
|0,00
|-14,05
|Selçuk Gıda
|1,16
|-0,85
|53,69
|Senkron Güvenlik
|1,29
|-0,77
|-30,65
|Serve Film Prodüksiyon
|2,20
|5,26
|254,84
|Servet GMYO
|2,47
|1,23
|-18,75
|Seyitler Kimya
|3,98
|1,02
|-22,84
|Silverline Endüstri
|1,27
|0,00
|-26,92
|Sinpaş GMYO
|0,33
|-2,94
|-51,90
|Soda Sanayii
|7,32
|-0,54
|69,19
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,10
|-4,54
|78,96
|Söktaş
|1,04
|0,00
|-37,35
|Sönmez Filament
|3,20
|5,61
|-22,89
|Sönmez Pamuklu
|3,47
|9,12
|-12,37
|Sumaş Suni Tahta
|7,43
|0,54
|Şeker Fin. Kir.
|2,23
|2,29
|-7,92
|Şekerbank
|0,95
|0,00
|-48,09
|Şişe Cam
|5,09
|1,80
|11,88
|Şok Marketler
|10,34
|-3,45
|T. Halk Bankası
|7,23
|4,03
|-31,25
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,96
|-5,94
|495,14
|T.S.K.B.
|0,73
|0,00
|-39,33
|T.Tuborg
|9,79
|-0,31
|-1,22
|Taç Tarım Ürünleri
|2,69
|0,00
|10,70
|Tat Gıda
|3,73
|0,00
|-27,37
|TAV Havalimanları
|23,62
|4,98
|10,07
|Taze Kuru Gıda
|8,00
|0,63
|-1,84
|Tek-Art Turizm
|0,69
|2,99
|-8,32
|Tekfen Holding
|23,24
|0,61
|41,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,51
|0,29
|-31,84
|Temapol Polimer Plastik
|3,00
|3,09
|-37,11
|TGS Dış Ticaret
|4,96
|-2,75
|37,32
|Tofaş Oto. Fab.
|18,00
|1,75
|-42,21
|Torunlar GMYO
|1,62
|0,00
|-50,46
|Trabzon Liman
|8,88
|0,68
|Trabzonspor Sportif
|1,27
|0,79
|-42,27
|Trakya Cam
|3,22
|3,21
|-20,02
|Trend GMYO
|1,43
|3,62
|TSKB GMYO
|0,57
|1,79
|-21,92
|Tuğçelik
|2,42
|19,80
|-23,90
|Tukaş
|1,38
|1,47
|-38,12
|Turcas Petrol
|1,36
|0,74
|-45,90
|Turkcell
|11,44
|0,53
|-22,22
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,55
|1,34
|-40,05
|Tüpraş
|122,00
|0,83
|13,12
|Türk Hava Yolları
|15,49
|4,80
|-1,27
|Türk Prysmian Kablo
|1,76
|6,67
|-29,69
|Türk Telekom
|3,70
|-0,27
|-42,55
|Türk Traktör
|34,14
|0,95
|-51,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,86
|2,60
|-28,49
|Ufuk Yatırım
|1,13
|2,73
|-63,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,00
|1,01
|-41,52
|Ulusoy Elektrik
|12,27
|0,90
|35,41
|Ulusoy Un Sanayi
|2,04
|2,00
|-26,62
|Umpaş Holding
|0,72
|0,00
|14,29
|Uşak Seramik
|1,54
|0,65
|-37,14
|Utopya Turizm
|3,58
|0,85
|-20,27
|Uzertaş Boya
|0,74
|4,23
|-35,09
|Ülker Bisküvi
|15,20
|-1,11
|-22,72
|Ünye Çimento
|3,63
|0,28
|-1,45
|Vakıf Fin. Kir.
|1,28
|0,00
|-20,96
|Vakıf GMYO
|1,73
|-1,70
|-31,17
|Vakıf Yat. Ort.
|1,10
|-0,90
|-22,54
|Vakıflar Bankası
|3,75
|2,18
|-43,81
|Vakko Tekstil
|3,08
|1,32
|4,59
|Vanet Gıda
|3,65
|-1,35
|14,06
|Verusa Holding
|14,10
|0,64
|-38,45
|Verusaturk Girisim
|3,05
|0,33
|29,24
|Vestel
|6,40
|0,95
|-15,46
|Vestel Beyaz Eşya
|13,50
|4,17
|59,20
|Viking Kağıt
|1,24
|2,48
|3,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,37
|0,00
|-40,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,68
|2,44
|-39,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,44
|7,02
|-0,26
|Yataş
|3,87
|1,84
|-52,14
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|-3,19
|-13,32
|Yeni Gimat GMYO
|7,64
|-1,67
|-8,34
|Yeşil GMYO
|0,28
|-3,45
|-55,56
|Yeşil Yapı
|0,28
|-3,45
|-72,55
|Yeşil Yatırım Holding
|11,08
|-1,86
|-30,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.350,00
|1,29
|30,24
|Yonga Mobilya
|8,86
|-0,23
|196,69
|Yünsa
|4,86
|-2,02
|8,00
|Zorlu Enerji
|1,18
|2,61
|-25,32
(Son)