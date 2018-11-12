Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|38.000,00
|123,64
|İş Bankası (B)
|3.400,00
|-2,84
|171,92
|İş Bankası (C)
|3,96
|-1,74
|-40,72
|İş Bankası (Kur.)
|59.999,90
|0,00
|675,62
|İş Fin.Kir.
|2,45
|-2,39
|75,81
|İş Girişim
|1,67
|-1,18
|-4,02
|İş GMYO
|0,87
|0,00
|-28,90
|İş Y. Men. Değ.
|2,07
|0,49
|-2,92
|İş Yat. Ort.
|0,82
|1,23
|3,93
|İşbir Holding
|168,00
|-0,53
|-8,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|3,45
|-25,00
|İttifak Holding
|3,96
|-1,00
|69,96
|İz Hayvancılık Tarım
|14,16
|20,00
|645,26
|İzmir Demir Çelik
|1,71
|-0,58
|-47,22
|İzmir Fırça
|1,50
|-0,66
|-83,78
|İzocam
|21,22
|-0,28
|-19,74
|Jantsa Jant Sanayi
|25,06
|-1,65
|-18,50
|Kafein Yazılım
|6,34
|-2,16
|Kapital Yat. Holding
|2,21
|-17,23
|78,23
|Kaplamin
|3,04
|0,00
|-22,45
|Kardemir (A)
|2,16
|-0,92
|-26,78
|Kardemir (B)
|2,13
|-2,74
|-27,30
|Kardemir (D)
|2,79
|-4,12
|-13,08
|Karel Elektronik
|4,00
|8,99
|-31,15
|Karsan Otomotiv
|1,29
|2,38
|-17,31
|Karsu Tekstil
|0,96
|1,05
|-51,52
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,15
|0,00
|-16,16
|Kartonsan
|335,00
|3,08
|20,40
|Katmerciler Ekipman
|5,77
|-4,15
|-51,76
|Kent Gıda
|118,50
|1,28
|-13,19
|Kerevitaş Gıda
|1,83
|-1,61
|-57,15
|Kervansaray Yat. Holding
|0,34
|-12,82
|-2,86
|Kiler GMYO
|2,09
|16,76
|-42,90
|Klimasan Klima
|4,07
|3,04
|-16,09
|Koç Holding
|14,82
|-3,64
|-18,07
|Konfrut Gıda
|24,28
|1,00
|69,79
|Konya Çimento
|184,00
|2,11
|-27,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,06
|-2,33
|37,02
|Koza Altın
|47,80
|3,37
|25,13
|Koza Madencilik
|5,80
|3,39
|-9,94
|Körfez GMYO
|1,17
|10,38
|-29,52
|Kristal Kola
|1,08
|0,00
|-40,00
|Kron Telekomünikasyon
|9,60
|-1,64
|-48,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|13,60
|0,74
|43,02
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,15
|0,00
|-72,29
|Kütahya Porselen
|4,80
|-14,29
|-33,05
|Lider Faktoring
|3,81
|-5,46
|-6,48
|Link Bilgisayar
|8,30
|-0,72
|-41,80
|Logo Yazılım
|30,44
|0,13
|-48,19
|Lokman Hekim Sağlık
|4,35
|-1,81
|-27,85
|Lüks Kadife
|4,20
|-0,71
|-10,83
|Makina Takım
|1,03
|0,00
|-48,50
|Mardin Çimento
|2,97
|0,00
|-22,86
|Marka Yatırım Holding
|0,59
|-4,84
|-65,09
|Marmaris Altınyunus
|18,66
|3,44
|-1,79
|Marshall
|25,60
|0,31
|-50,58
|Martı GMYO
|0,52
|-1,89
|-75,47
|Martı Otel
|0,51
|0,00
|-44,57
|Mavi Giyim
|34,92
|-2,73
|-39,13
|Mazhar Zorlu Holding
|4,09
|-4,66
|2,51
|Mega Polietilen
|3,03
|0,33
|165,79
|Menderes Tekstil
|0,55
|-6,78
|-33,73
|Merit Turizm
|6,03
|0,00
|2,38
|Merko Gıda
|0,75
|-3,85
|-43,61
|Metal Gayrimenkul
|0,78
|2,63
|-40,00
|Metemtur Otelcilik
|0,96
|-2,04
|-35,14
|Metro Holding
|0,81
|-1,22
|-18,18
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,41
|1,44
|-48,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,28
|-0,78
|-38,26
|Migros Ticaret
|14,96
|-4,35
|-47,56
|Milpa
|1,49
|-1,32
|-31,02
|Mistral GMYO
|2,15
|4,37
|-41,81
|MLP Sağlık
|12,23
|-4,08
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|4,44
|-32,37
|Mondi Tire Kutsan
|1,92
|-1,03
|6,08
|Net Holding
|2,13
|-0,93
|-3,62
|Netaş Telekom.
|6,85
|-0,87
|-56,76
|Niğbaş Niğde Beton
|0,63
|3,28
|-32,98
|Nuh Çimento
|8,26
|-1,43
|-9,30
|Nurol GMYO
|2,07
|-4,17
|-56,42
|Odaş Elektrik
|2,60
|-4,76
|-56,67
|Olmuksan-IP
|3,55
|-2,74
|-22,39
|Orge Enerji Elektrik
|3,06
|-4,38
|-24,33
|Orma Orman Mahsulleri
|0,79
|1,28
|-30,09
|Osmanlı Menkul
|1,47
|-3,92
|-53,18
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,97
|-2,02
|-40,49
|Otokar
|75,95
|-3,13
|-37,08
|Oyak Yat. Ort.
|0,94
|0,00
|-5,06
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,91
|2,25
|-46,47
|Özak GMYO
|2,38
|-2,46
|1,71
|Özbal Çelik Boru
|1,39
|2,96
|-48,35
|Özderici GMYO
|6,02
|0,33
|726,38
|Özerden Plastik
|2,82
|-1,40
|3,67
|Panora GMYO
|3,89
|-1,02
|-11,92
|Park Elek.Madencilik
|2,33
|-1,69
|-44,12
|Parsan
|27,66
|1,24
|136,41
|Pegasus
|22,46
|-0,35
|-33,55
|Peker GMYO
|15,35
|0,33
|Penguen Gıda
|1,15
|-1,71
|-48,43
|Pera GMYO
|0,48
|4,35
|-45,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,71
|-2,68
|127,42
|Petkim
|4,81
|-2,83
|-28,33
|Petrokent Turizm
|58,25
|-3,24
|22,68
|Pınar Et ve Un
|5,14
|-1,53
|-44,16
|Pınar Su
|1,21
|0,00
|-32,78
|Pınar Süt
|6,71
|-3,31
|-44,62
|Plastikkart
|2,16
|0,47
|-25,26
|Polisan Holding
|6,43
|1,26
|-25,58
|Politeknik Metal
|36,92
|-0,49
|10,87
|Prizma Press Matbaacılık
|1,86
|-0,53
|14,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,73
|-2,61
|-4,36
|QNB Finansbank
|5,00
|-3,29
|-8,47
|Ral Yatırım Holding
|2,00
|-2,48
|-0,09
|Ray Sigorta
|1,60
|-1,23
|-11,60
|Reysaş GMYO
|0,56
|-3,45
|-55,91
|Reysaş Lojistik
|0,73
|7,35
|-42,97
|Rhea Girişim
|0,53
|-5,36
|-52,68
|Rodrigo Tekstil
|2,72
|7,94
|-9,03
|Royal Halı
|0,98
|-5,77
|7,69
|RTA Laboratuvarları
|2,00
|0,50
|-27,54
|Sabancı Holding
|7,34
|-3,42
|-32,05
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,72
|-0,58
|Salix Yatırım Holding
|3,92
|-3,92
|-49,74
|Sanel Mühendislik
|2,14
|6,47
|25,15
|Sanifoam Sünger
|1,30
|5,69
|-22,62
|Sanko Pazarlama
|2,20
|-3,93
|-21,99
|Saray Matbaacılık
|0,86
|-1,15
|-19,63
|Sarkuysan
|3,35
|-1,47
|6,87
|Sasa Polyester
|8,61
|-1,60
|9,90
|Say Reklamcılık
|0,73
|-1,35
|-56,29
|Sekuro Plastik
|3,32
|-4,05
|-61,40
|Selçuk Ecza Deposu
|3,01
|0,00
|-14,05
|Selçuk Gıda
|1,17
|0,86
|55,02
|Senkron Güvenlik
|1,30
|-0,76
|-30,11
|Serve Film Prodüksiyon
|2,09
|-0,48
|237,10
|Servet GMYO
|2,44
|-3,17
|-19,74
|Seyitler Kimya
|3,94
|-0,51
|-23,61
|Silverline Endüstri
|1,27
|-1,55
|-26,92
|Sinpaş GMYO
|0,34
|3,03
|-50,44
|Soda Sanayii
|7,36
|1,52
|70,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,39
|-3,18
|87,47
|Söktaş
|1,04
|-3,70
|-37,35
|Sönmez Filament
|3,03
|-0,33
|-26,99
|Sönmez Pamuklu
|3,18
|-2,75
|-19,70
|Sumaş Suni Tahta
|7,39
|-1,47
|Şeker Fin. Kir.
|2,18
|0,00
|-9,99
|Şekerbank
|0,95
|0,00
|-48,09
|Şişe Cam
|5,00
|0,60
|9,91
|Şok Marketler
|10,71
|-0,56
|T. Halk Bankası
|6,95
|-4,27
|-33,91
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|35,04
|-7,01
|532,70
|T.S.K.B.
|0,73
|-1,35
|-39,33
|T.Tuborg
|9,82
|-1,41
|-0,92
|Taç Tarım Ürünleri
|2,69
|0,75
|10,70
|Tat Gıda
|3,73
|0,27
|-27,37
|TAV Havalimanları
|22,50
|-0,35
|4,85
|Taze Kuru Gıda
|7,95
|-3,05
|-2,45
|Tek-Art Turizm
|0,67
|-5,63
|-10,98
|Tekfen Holding
|23,10
|1,40
|41,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,50
|0,57
|-32,04
|Temapol Polimer Plastik
|2,91
|1,04
|-38,99
|TGS Dış Ticaret
|5,10
|-1,73
|41,20
|Tofaş Oto. Fab.
|17,69
|-4,58
|-43,21
|Torunlar GMYO
|1,62
|0,00
|-50,46
|Trabzon Liman
|8,82
|-0,68
|Trabzonspor Sportif
|1,26
|-1,56
|-42,73
|Trakya Cam
|3,12
|-0,95
|-22,50
|Trend GMYO
|1,38
|5,34
|TSKB GMYO
|0,56
|-1,75
|-23,29
|Tuğçelik
|2,02
|-2,42
|-36,48
|Tukaş
|1,36
|0,00
|-39,01
|Turcas Petrol
|1,35
|-3,57
|-46,30
|Turkcell
|11,38
|-2,32
|-22,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,49
|-1,54
|-40,84
|Tüpraş
|121,00
|0,25
|12,19
|Türk Hava Yolları
|14,78
|-2,57
|-5,80
|Türk Prysmian Kablo
|1,65
|-2,37
|-34,08
|Türk Telekom
|3,71
|-0,80
|-42,39
|Türk Traktör
|33,82
|-3,37
|-52,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,18
|-0,38
|-30,30
|Ufuk Yatırım
|1,10
|-1,79
|-64,17
|Ulaşlar Turizm Yat.
|0,99
|0,00
|-42,11
|Ulusoy Elektrik
|12,16
|4,65
|34,19
|Ulusoy Un Sanayi
|2,00
|6,38
|-28,06
|Umpaş Holding
|0,72
|-2,70
|14,29
|Uşak Seramik
|1,53
|-1,92
|-37,55
|Utopya Turizm
|3,55
|0,00
|-20,94
|Uzertaş Boya
|0,71
|2,90
|-37,72
|Ülker Bisküvi
|15,37
|-6,17
|-21,86
|Ünye Çimento
|3,62
|-2,95
|-1,72
|Vakıf Fin. Kir.
|1,28
|0,79
|-20,96
|Vakıf GMYO
|1,76
|4,14
|-29,97
|Vakıf Yat. Ort.
|1,11
|1,83
|-21,83
|Vakıflar Bankası
|3,67
|-0,54
|-45,01
|Vakko Tekstil
|3,04
|-1,62
|3,23
|Vanet Gıda
|3,70
|-1,33
|15,63
|Verusa Holding
|14,01
|-4,43
|-38,84
|Verusaturk Girisim
|3,04
|3,40
|28,81
|Vestel
|6,34
|-1,71
|-16,25
|Vestel Beyaz Eşya
|12,96
|3,85
|52,83
|Viking Kağıt
|1,21
|9,01
|0,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,37
|1,48
|-40,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,64
|-2,38
|-41,36
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,28
|-13,64
|-6,80
|Yataş
|3,80
|-2,56
|-53,00
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,94
|-2,08
|-10,46
|Yeni Gimat GMYO
|7,77
|-1,15
|-6,78
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|-53,97
|Yeşil Yapı
|0,29
|-3,33
|-71,57
|Yeşil Yatırım Holding
|11,29
|-0,09
|-29,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.320,00
|5,89
|28,58
|Yonga Mobilya
|8,88
|-3,90
|197,36
|Yünsa
|4,96
|-2,17
|10,22
|Zorlu Enerji
|1,15
|-0,86
|-27,22
(Son)