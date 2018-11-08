Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|38.000,00
|4,97
|123,64
|İş Bankası (B)
|3.599,90
|-0,69
|187,91
|İş Bankası (C)
|4,06
|-4,47
|-39,22
|İş Bankası (Kur.)
|60.000,00
|675,63
|İş Fin.Kir.
|2,43
|3,85
|74,37
|İş Girişim
|1,69
|-1,17
|-2,87
|İş GMYO
|0,86
|-1,15
|-29,72
|İş Y. Men. Değ.
|2,04
|0,00
|-4,33
|İş Yat. Ort.
|0,81
|0,00
|2,66
|İşbir Holding
|169,90
|-4,01
|-7,43
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,28
|3,70
|-30,00
|İttifak Holding
|3,66
|4,57
|57,08
|İz Hayvancılık Tarım
|9,84
|20,00
|417,89
|İzmir Demir Çelik
|1,74
|-1,69
|-46,30
|İzmir Fırça
|1,53
|-6,71
|-83,46
|İzocam
|21,56
|-1,10
|-18,46
|Jantsa Jant Sanayi
|25,46
|-0,62
|-17,20
|Kafein Yazılım
|6,59
|-0,90
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|20,00
|93,55
|Kaplamin
|3,03
|-2,26
|-22,70
|Kardemir (A)
|2,15
|-4,02
|-27,12
|Kardemir (B)
|2,15
|-4,02
|-26,62
|Kardemir (D)
|2,88
|-5,26
|-10,28
|Karel Elektronik
|3,79
|-3,07
|-34,77
|Karsan Otomotiv
|1,26
|-2,33
|-19,23
|Karsu Tekstil
|0,96
|-2,04
|-51,52
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,14
|-0,48
|-16,36
|Kartonsan
|341,00
|-0,99
|22,55
|Katmerciler Ekipman
|6,08
|-2,25
|-49,16
|Kent Gıda
|117,00
|-0,76
|-14,29
|Kerevitaş Gıda
|1,89
|-1,05
|-55,75
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|2,56
|14,29
|Kiler GMYO
|1,75
|0,57
|-52,19
|Klimasan Klima
|4,08
|0,49
|-15,88
|Koç Holding
|15,46
|-0,45
|-14,53
|Konfrut Gıda
|24,38
|-0,89
|70,49
|Konya Çimento
|183,30
|-0,49
|-28,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,75
|-1,29
|46,42
|Koza Altın
|47,04
|-3,69
|23,14
|Koza Madencilik
|5,63
|-0,53
|-12,58
|Körfez GMYO
|1,01
|-2,88
|-39,16
|Kristal Kola
|1,06
|-1,85
|-41,11
|Kron Telekomünikasyon
|9,95
|-2,45
|-46,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|13,07
|-4,60
|37,44
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,15
|-4,96
|-72,29
|Kütahya Porselen
|5,70
|-0,87
|-20,50
|Lider Faktoring
|4,17
|-1,88
|2,36
|Link Bilgisayar
|8,49
|-0,82
|-40,46
|Logo Yazılım
|32,16
|-1,05
|-45,26
|Lokman Hekim Sağlık
|4,38
|-1,57
|-27,35
|Lüks Kadife
|4,23
|-1,86
|-10,19
|Makina Takım
|1,03
|-1,90
|-48,50
|Mardin Çimento
|3,06
|-1,29
|-20,52
|Marka Yatırım Holding
|0,58
|0,00
|-65,68
|Marmaris Altınyunus
|17,47
|0,11
|-8,05
|Marshall
|26,28
|-1,87
|-49,27
|Martı GMYO
|0,54
|-1,82
|-74,53
|Martı Otel
|0,52
|0,00
|-43,48
|Mavi Giyim
|36,04
|-3,12
|-37,17
|Mazhar Zorlu Holding
|4,20
|-6,25
|5,26
|MCT Danışmanlık
|10,46
|-5,34
|74,33
|Mega Polietilen
|3,25
|0,00
|185,09
|Menderes Tekstil
|0,59
|-6,35
|-28,92
|Merit Turizm
|6,03
|2,38
|Merko Gıda
|0,80
|-1,23
|-39,85
|Metal Gayrimenkul
|0,77
|-2,53
|-40,77
|Metemtur Otelcilik
|1,00
|0,00
|-32,43
|Metro Holding
|0,82
|-1,20
|-17,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,39
|-2,11
|-49,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,30
|-0,76
|-37,30
|Migros Ticaret
|16,13
|0,12
|-43,46
|Milpa
|1,54
|-11,49
|-28,70
|Mistral GMYO
|2,08
|-3,26
|-43,71
|MLP Sağlık
|13,13
|0,61
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|1,12
|-35,25
|Mondi Tire Kutsan
|1,97
|-1,50
|8,84
|Net Holding
|2,10
|0,48
|-4,98
|Netaş Telekom.
|7,07
|-5,73
|-55,37
|Niğbaş Niğde Beton
|0,58
|-3,33
|-38,30
|Nuh Çimento
|8,42
|-0,59
|-7,55
|Nurol GMYO
|2,18
|-2,24
|-54,11
|Odaş Elektrik
|2,74
|-3,18
|-54,33
|Olmuksan-IP
|3,66
|-0,27
|-19,98
|Orge Enerji Elektrik
|3,52
|-0,28
|-12,96
|Orma Orman Mahsulleri
|0,78
|-1,27
|-30,97
|Osmanlı Menkul
|1,55
|-2,52
|-50,64
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,99
|-2,94
|-39,26
|Otokar
|79,50
|-1,79
|-34,14
|Oyak Yat. Ort.
|0,94
|-3,09
|-5,06
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,90
|-1,10
|-47,06
|Özak GMYO
|2,46
|1,23
|5,13
|Özbal Çelik Boru
|1,36
|-3,55
|-49,47
|Özderici GMYO
|5,90
|-0,67
|709,91
|Özerden Plastik
|2,83
|0,35
|4,04
|Panora GMYO
|4,04
|-0,74
|-8,53
|Park Elek.Madencilik
|2,42
|-1,63
|-41,97
|Parsan
|26,96
|1,28
|130,43
|Pegasus
|22,22
|-3,73
|-34,26
|Peker GMYO
|15,15
|0,66
|Penguen Gıda
|1,18
|0,00
|-47,09
|Pera GMYO
|0,46
|-2,13
|-47,73
|Pergamon Dış Ticaret
|9,22
|-0,65
|140,74
|Petkim
|4,98
|-3,30
|-25,80
|Petrokent Turizm
|58,10
|-9,92
|22,37
|Pınar Et ve Un
|5,27
|-2,77
|-42,75
|Pınar Su
|1,23
|-0,81
|-31,67
|Pınar Süt
|6,85
|-0,15
|-43,46
|Plastikkart
|2,17
|0,00
|-24,91
|Polisan Holding
|6,33
|-0,31
|-26,74
|Politeknik Metal
|37,78
|-1,36
|13,45
|Prizma Press Matbaacılık
|1,88
|-0,53
|16,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,70
|0,82
|-5,13
|QNB Finansbank
|5,01
|-1,76
|-8,29
|Ral Yatırım Holding
|1,63
|-2,40
|0,00
|Ray Sigorta
|1,66
|-0,60
|-8,29
|Reysaş GMYO
|0,63
|0,00
|-50,39
|Reysaş Lojistik
|0,71
|-1,39
|-44,53
|Rhea Girişim
|0,56
|0,00
|-50,00
|Rodrigo Tekstil
|2,58
|0,78
|-13,71
|Royal Halı
|0,97
|4,30
|6,59
|RTA Laboratuvarları
|2,01
|-0,50
|-27,17
|Sabancı Holding
|7,73
|-0,51
|-28,44
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,76
|-0,56
|Salix Yatırım Holding
|4,10
|2,76
|-47,44
|Sanel Mühendislik
|1,96
|2,08
|14,62
|Sanifoam Sünger
|1,21
|1,68
|-27,98
|Sanko Pazarlama
|2,17
|-0,46
|-23,05
|Saray Matbaacılık
|0,88
|0,00
|-17,76
|Sarkuysan
|3,44
|0,00
|9,75
|Sasa Polyester
|8,49
|-3,30
|8,37
|Say Reklamcılık
|0,75
|-3,85
|-55,09
|Sekuro Plastik
|3,52
|-3,56
|-59,07
|Selçuk Ecza Deposu
|3,09
|-2,22
|-11,77
|Selçuk Gıda
|1,23
|-1,60
|62,97
|Senkron Güvenlik
|1,30
|-0,76
|-30,11
|Serve Kırtasiye
|2,18
|-2,68
|251,61
|Servet GMYO
|2,53
|-0,78
|-16,78
|Seyitler Kimya
|3,96
|-1,00
|-23,22
|Silverline Endüstri
|1,29
|0,00
|-25,77
|Sinpaş GMYO
|0,35
|0,00
|-48,98
|Soda Sanayii
|7,30
|2,96
|68,73
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,67
|10,43
|95,68
|Söktaş
|1,11
|0,00
|-33,13
|Sönmez Filament
|3,05
|-3,17
|-26,51
|Sönmez Pamuklu
|3,26
|-1,21
|-17,68
|Sumaş Suni Tahta
|7,57
|2,16
|Şeker Fin. Kir.
|2,19
|-2,67
|-9,58
|Şekerbank
|0,97
|-1,02
|-46,99
|Şişe Cam
|5,06
|-1,56
|11,22
|Şok Marketler
|10,74
|0,28
|T. Halk Bankası
|7,35
|1,66
|-30,11
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|37,30
|-0,16
|573,51
|T.S.K.B.
|0,75
|-2,60
|-37,67
|T.Tuborg
|10,05
|0,40
|1,40
|Taç Tarım Ürünleri
|2,65
|1,92
|9,05
|Tat Gıda
|3,79
|-1,30
|-26,20
|TAV Havalimanları
|23,22
|-3,33
|8,20
|Taze Kuru Gıda
|8,07
|-0,86
|-0,98
|Tek-Art Turizm
|0,68
|-1,45
|-9,65
|Tekfen Holding
|22,76
|0,62
|38,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,58
|-2,98
|-30,49
|Temapol Polimer Plastik
|2,80
|2,94
|-41,30
|TGS Dış Ticaret
|5,28
|-0,38
|46,18
|Tofaş Oto. Fab.
|19,47
|-1,47
|-37,49
|Torunlar GMYO
|1,63
|-1,21
|-50,16
|Trabzon Liman
|8,93
|-0,33
|Trabzonspor Sportif
|1,31
|0,00
|-40,45
|Trakya Cam
|3,23
|-1,52
|-19,77
|Trend GMYO
|1,29
|-2,27
|TSKB GMYO
|0,57
|-1,72
|-21,92
|Tuğçelik
|2,10
|-2,33
|-33,96
|Tukaş
|1,36
|-2,16
|-39,01
|Turcas Petrol
|1,42
|-0,70
|-43,52
|Turkcell
|11,65
|-0,60
|-20,79
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,63
|-2,53
|-39,00
|Tüpraş
|125,60
|-8,65
|16,46
|Türk Hava Yolları
|14,65
|-6,03
|-6,63
|Türk Prysmian Kablo
|1,65
|0,00
|-34,08
|Türk Telekom
|3,85
|0,52
|-40,22
|Türk Traktör
|36,10
|-1,10
|-48,79
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,78
|-0,52
|-28,70
|Ufuk Yatırım
|1,18
|3,51
|-61,56
|Ulaşlar Turizm Yat.
|0,97
|0,00
|-43,27
|Ulusoy Elektrik
|11,74
|-2,09
|29,56
|Ulusoy Un Sanayi
|1,88
|-1,05
|-32,37
|Umpaş Holding
|0,72
|9,09
|14,29
|Uşak Seramik
|1,56
|-4,88
|-36,33
|Utopya Turizm
|3,57
|4,39
|-20,49
|Uzertaş Boya
|0,69
|-1,43
|-39,47
|Ülker Bisküvi
|15,35
|1,32
|-21,96
|Ünye Çimento
|3,79
|-1,04
|2,89
|Vakıf Fin. Kir.
|1,27
|-3,05
|-21,58
|Vakıf GMYO
|1,72
|2,38
|-31,56
|Vakıf Yat. Ort.
|1,09
|-0,91
|-23,24
|Vakıflar Bankası
|3,69
|-2,64
|-44,71
|Vakko Tekstil
|3,14
|0,64
|6,62
|Vanet Gıda
|3,76
|6,21
|17,50
|Verusa Holding
|14,99
|-0,73
|-34,56
|Verusaturk Girisim
|2,91
|-3,96
|23,31
|Vestel
|6,78
|-3,42
|-10,44
|Vestel Beyaz Eşya
|12,92
|-0,15
|52,36
|Viking Kağıt
|1,09
|0,00
|-9,17
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,32
|-2,94
|-43,10
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,70
|-3,41
|-39,21
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|4,60
|2,19
|Yataş
|3,97
|-3,41
|-50,90
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,98
|-3,92
|-6,65
|Yeni Gimat GMYO
|7,90
|-0,63
|-5,22
|Yeşil GMYO
|0,30
|-3,23
|-52,38
|Yeşil Yapı
|0,30
|-3,23
|-70,59
|Yeşil Yatırım Holding
|11,30
|-3,00
|-29,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.295,00
|-4,17
|27,20
|Yonga Mobilya
|9,19
|-1,18
|207,74
|Yünsa
|5,05
|-2,32
|12,22
|Zorlu Enerji
|1,14
|-1,72
|-27,85
(Son)