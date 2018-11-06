Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|44.000,10
|158,95
|İş Bankası (B)
|3.800,00
|-2,56
|203,91
|İş Bankası (C)
|4,23
|-3,64
|-36,67
|İş Bankası (Kur.)
|65.000,00
|740,26
|İş Fin.Kir.
|2,25
|4,17
|61,46
|İş Girişim
|1,73
|-1,70
|-0,57
|İş GMYO
|0,86
|-1,15
|-29,72
|İş Y. Men. Değ.
|2,05
|0,00
|-3,86
|İş Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|1,39
|İşbir Holding
|178,00
|1,71
|-3,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,27
|0,00
|-32,50
|İttifak Holding
|3,48
|0,87
|49,36
|İz Hayvancılık Tarım
|7,24
|9,53
|281,05
|İzmir Demir Çelik
|1,77
|-4,32
|-45,37
|İzmir Fırça
|1,54
|4,76
|-83,35
|İzocam
|21,68
|0,18
|-18,00
|Jantsa Jant Sanayi
|25,10
|-1,10
|-18,37
|Kafein Yazılım
|6,59
|1,70
|Kapital Yat. Holding
|1,90
|5,56
|53,23
|Kaplamin
|3,09
|0,00
|-21,17
|Kardemir (A)
|2,27
|-3,40
|-23,05
|Kardemir (B)
|2,26
|-3,42
|-22,87
|Kardemir (D)
|3,03
|-5,61
|-5,61
|Karel Elektronik
|3,90
|-3,23
|-32,87
|Karsan Otomotiv
|1,20
|0,84
|-23,08
|Karsu Tekstil
|0,98
|1,03
|-50,51
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,18
|-3,69
|-15,56
|Kartonsan
|340,00
|-0,58
|22,19
|Katmerciler Ekipman
|6,14
|-3,91
|-48,66
|Kent Gıda
|117,00
|-0,17
|-14,29
|Kerevitaş Gıda
|1,91
|-3,05
|-55,28
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|11,43
|Kiler GMYO
|1,68
|-2,89
|-54,10
|Klimasan Klima
|3,92
|-3,69
|-19,18
|Koç Holding
|15,65
|-0,89
|-13,48
|Konfrut Gıda
|24,30
|-2,41
|69,93
|Konya Çimento
|184,10
|-0,43
|-27,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,80
|-1,37
|47,10
|Koza Altın
|49,00
|-2,10
|28,27
|Koza Madencilik
|5,69
|-1,56
|-11,65
|Körfez GMYO
|1,03
|-0,96
|-37,95
|Kristal Kola
|1,07
|-1,83
|-40,56
|Kron Telekomünikasyon
|10,43
|-7,70
|-43,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|14,10
|8,46
|48,28
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,24
|-1,59
|-70,12
|Kütahya Porselen
|5,50
|-1,08
|-23,29
|Lider Faktoring
|4,16
|0,73
|2,11
|Link Bilgisayar
|8,62
|1,65
|-39,55
|Logo Yazılım
|32,50
|-0,18
|-44,68
|Lokman Hekim Sağlık
|4,45
|-1,33
|-26,19
|Lüks Kadife
|4,32
|0,70
|-8,28
|Makina Takım
|1,06
|1,92
|-47,00
|Mardin Çimento
|3,10
|-1,27
|-19,48
|Marka Yatırım Holding
|0,58
|0,00
|-65,68
|Marmaris Altınyunus
|17,34
|-0,46
|-8,74
|Marshall
|26,62
|-0,60
|-48,61
|Martı GMYO
|0,54
|0,00
|-74,53
|Martı Otel
|0,51
|-3,77
|-44,57
|Mavi Giyim
|36,80
|-0,81
|-35,85
|Mazhar Zorlu Holding
|4,20
|1,20
|5,26
|MCT Danışmanlık
|11,94
|-12,72
|99,00
|Mega Polietilen
|3,26
|-1,21
|185,96
|Menderes Tekstil
|0,61
|-3,17
|-26,51
|Merit Turizm
|6,02
|0,00
|2,21
|Merko Gıda
|0,81
|0,00
|-39,10
|Metal Gayrimenkul
|0,82
|0,00
|-36,92
|Metemtur Otelcilik
|1,01
|1,00
|-31,76
|Metro Holding
|0,83
|-1,19
|-16,16
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,42
|-2,07
|-48,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,31
|0,00
|-36,81
|Migros Ticaret
|15,74
|-3,14
|-44,83
|Milpa
|1,45
|2,11
|-32,87
|Mistral GMYO
|2,16
|-0,46
|-41,54
|MLP Sağlık
|13,91
|1,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,81
|-10,99
|-41,73
|Mondi Tire Kutsan
|1,96
|-4,85
|8,29
|Net Holding
|2,12
|-3,64
|-4,07
|Netaş Telekom.
|7,43
|-1,72
|-53,09
|Niğbaş Niğde Beton
|0,60
|-3,23
|-36,17
|Nuh Çimento
|8,47
|0,12
|-7,00
|Nurol GMYO
|2,26
|-2,59
|-52,42
|Odaş Elektrik
|2,82
|1,08
|-53,00
|Olmuksan-IP
|3,66
|-2,40
|-19,98
|Orge Enerji Elektrik
|3,40
|-1,45
|-15,92
|Orma Orman Mahsulleri
|0,77
|-2,53
|-31,86
|Osmanlı Menkul
|1,60
|-2,44
|-49,04
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,00
|1,01
|-38,65
|Otokar
|76,00
|2,77
|-37,04
|Oyak Yat. Ort.
|0,96
|0,00
|-3,04
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,91
|2,25
|-46,47
|Özak GMYO
|2,43
|-0,41
|3,85
|Özbal Çelik Boru
|1,40
|0,72
|-47,98
|Özderici GMYO
|5,92
|-1,00
|712,65
|Özerden Plastik
|2,83
|-0,35
|4,04
|Panora GMYO
|4,03
|-0,74
|-8,75
|Park Elek.Madencilik
|2,46
|-2,38
|-41,01
|Parsan
|26,30
|1,15
|124,79
|Pegasus
|22,54
|-1,14
|-33,31
|Peker GMYO
|14,68
|3,09
|Penguen Gıda
|1,17
|-0,85
|-47,53
|Pera GMYO
|0,49
|0,00
|-44,32
|Pergamon Dış Ticaret
|9,41
|-1,26
|145,70
|Petkim
|5,15
|-0,96
|-23,27
|Petrokent Turizm
|69,00
|15,38
|45,32
|Pınar Et ve Un
|5,31
|-0,56
|-42,32
|Pınar Su
|1,22
|-3,17
|-32,22
|Pınar Süt
|6,71
|0,15
|-44,62
|Plastikkart
|2,18
|-0,46
|-24,57
|Polisan Holding
|6,30
|0,16
|-27,08
|Politeknik Metal
|38,28
|-2,10
|14,95
|Prizma Press Matbaacılık
|1,90
|-1,04
|17,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,67
|0,27
|-5,90
|QNB Finansbank
|4,93
|1,23
|-9,75
|Ral Yatırım Holding
|1,68
|0,00
|3,07
|Ray Sigorta
|1,66
|-1,19
|-8,29
|Reysaş GMYO
|0,62
|1,64
|-51,18
|Reysaş Lojistik
|0,69
|1,47
|-46,09
|Rhea Girişim
|0,56
|0,00
|-50,00
|Rodrigo Tekstil
|2,57
|-0,39
|-14,05
|Royal Halı
|0,90
|9,76
|-1,10
|RTA Laboratuvarları
|2,01
|-1,47
|-27,17
|Sabancı Holding
|7,51
|-1,70
|-30,47
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,77
|-1,67
|Salix Yatırım Holding
|4,12
|-1,20
|-47,18
|Sanel Mühendislik
|1,96
|3,16
|14,62
|Sanifoam Sünger
|1,17
|-2,50
|-30,36
|Sanko Pazarlama
|2,13
|-2,29
|-24,47
|Saray Matbaacılık
|0,89
|-1,11
|-16,82
|Sarkuysan
|3,42
|-0,29
|9,11
|Sasa Polyester
|8,82
|-3,18
|12,58
|Say Reklamcılık
|0,77
|-1,28
|-53,89
|Sekuro Plastik
|3,67
|0,82
|-57,33
|Selçuk Ecza Deposu
|3,13
|0,00
|-10,63
|Selçuk Gıda
|1,20
|2,56
|58,99
|Senkron Güvenlik
|1,31
|-1,50
|-29,57
|Serve Kırtasiye
|2,27
|-0,44
|266,13
|Servet GMYO
|2,47
|2,92
|-18,75
|Seyitler Kimya
|4,05
|-0,25
|-21,48
|Silverline Endüstri
|1,30
|2,36
|-25,20
|Sinpaş GMYO
|0,35
|-2,78
|-48,98
|Soda Sanayii
|7,02
|0,29
|62,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,15
|0,00
|80,42
|Söktaş
|1,12
|0,00
|-32,53
|Sönmez Filament
|3,03
|-1,62
|-26,99
|Sönmez Pamuklu
|3,11
|0,32
|-21,46
|Sumaş Suni Tahta
|7,35
|-2,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,23
|1,36
|-7,92
|Şekerbank
|0,97
|-1,02
|-46,99
|Şişe Cam
|5,02
|0,20
|10,35
|Şok Marketler
|10,35
|3,92
|T. Halk Bankası
|7,09
|-3,27
|-32,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|39,60
|7,67
|615,04
|T.S.K.B.
|0,76
|-3,80
|-36,84
|T.Tuborg
|9,94
|0,40
|0,30
|Taç Tarım Ürünleri
|2,54
|-2,68
|4,53
|Tat Gıda
|3,80
|-1,04
|-26,00
|TAV Havalimanları
|23,84
|0,85
|11,09
|Taze Kuru Gıda
|8,15
|0,62
|0,00
|Tek-Art Turizm
|0,69
|-1,43
|-8,32
|Tekfen Holding
|23,38
|3,36
|42,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,68
|3,37
|-28,54
|Temapol Polimer Plastik
|2,71
|-3,21
|-43,19
|TGS Dış Ticaret
|5,35
|-2,37
|48,12
|Tofaş Oto. Fab.
|19,70
|-4,83
|-36,75
|Torunlar GMYO
|1,65
|0,00
|-49,55
|Trabzon Liman
|8,99
|-0,88
|Trabzonspor Sportif
|1,30
|-2,26
|-40,91
|Trakya Cam
|3,26
|-2,10
|-19,02
|Trend GMYO
|1,26
|1,61
|TSKB GMYO
|0,57
|0,00
|-21,92
|Tuğçelik
|2,23
|0,90
|-29,87
|Tukaş
|1,36
|-0,73
|-39,01
|Turcas Petrol
|1,43
|-1,38
|-43,12
|Turkcell
|11,97
|0,00
|-18,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,68
|-1,06
|-38,34
|Tüpraş
|134,70
|-2,32
|24,89
|Türk Hava Yolları
|14,72
|-3,66
|-6,18
|Türk Prysmian Kablo
|1,59
|-1,24
|-36,48
|Türk Telekom
|3,57
|-0,56
|-44,57
|Türk Traktör
|36,60
|-0,92
|-48,08
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,20
|3,82
|-27,58
|Ufuk Yatırım
|1,15
|-1,71
|-62,54
|Ulaşlar Turizm Yat.
|0,96
|-2,04
|-43,86
|Ulusoy Elektrik
|11,09
|-0,09
|22,38
|Ulusoy Un Sanayi
|1,89
|-2,58
|-32,01
|Umpaş Holding
|0,65
|6,56
|3,17
|Uşak Seramik
|1,58
|-5,95
|-35,51
|Utopya Turizm
|3,44
|-1,15
|-23,39
|Uzertaş Boya
|0,74
|-35,09
|Ülker Bisküvi
|14,85
|-0,34
|-24,50
|Ünye Çimento
|3,75
|-0,27
|1,80
|Vakıf Fin. Kir.
|1,28
|-0,78
|-20,96
|Vakıf GMYO
|1,63
|0,00
|-35,15
|Vakıf Yat. Ort.
|1,09
|-0,91
|-23,24
|Vakıflar Bankası
|3,71
|-4,13
|-44,41
|Vakko Tekstil
|3,07
|0,33
|4,25
|Vanet Gıda
|3,43
|0,88
|7,19
|Verusa Holding
|15,50
|-4,08
|-32,33
|Verusaturk Girisim
|3,06
|0,00
|29,66
|Vestel
|6,91
|-2,95
|-8,72
|Vestel Beyaz Eşya
|13,04
|0,54
|53,77
|Viking Kağıt
|1,08
|0,93
|-10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,34
|0,00
|-42,24
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,74
|-0,57
|-37,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,28
|3,64
|-6,80
|Yataş
|3,92
|1,03
|-51,52
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,99
|-2,94
|-5,70
|Yeni Gimat GMYO
|7,90
|0,00
|-5,22
|Yeşil GMYO
|0,31
|0,00
|-50,79
|Yeşil Yapı
|0,32
|-3,03
|-68,63
|Yeşil Yatırım Holding
|11,70
|-1,02
|-26,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.400,00
|-3,61
|33,01
|Yonga Mobilya
|9,35
|-3,61
|213,10
|Yünsa
|5,03
|-4,01
|11,78
|Zorlu Enerji
|1,15
|-2,54
|-27,22
(Son)