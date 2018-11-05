Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|44.000,10
|158,95
|İş Bankası (B)
|3.900,00
|13,04
|211,91
|İş Bankası (C)
|4,39
|3,54
|-34,28
|İş Bankası (Kur.)
|65.000,00
|-1,52
|740,26
|İş Fin.Kir.
|2,16
|0,93
|55,00
|İş Girişim
|1,76
|1,15
|1,15
|İş GMYO
|0,87
|-1,14
|-28,90
|İş Y. Men. Değ.
|2,05
|0,49
|-3,86
|İş Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|1,39
|İşbir Holding
|175,00
|0,57
|-4,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,27
|8,00
|-32,50
|İttifak Holding
|3,45
|-4,70
|48,07
|İz Hayvancılık Tarım
|6,61
|1,54
|247,89
|İzmir Demir Çelik
|1,85
|0,54
|-42,90
|İzmir Fırça
|1,47
|2,80
|-84,11
|İzocam
|21,64
|0,93
|-18,15
|Jantsa Jant Sanayi
|25,38
|0,08
|-17,46
|Kafein Yazılım
|6,48
|6,93
|Kapital Yat. Holding
|1,80
|-2,70
|45,16
|Kaplamin
|3,09
|1,64
|-21,17
|Kardemir (A)
|2,35
|1,29
|-20,34
|Kardemir (B)
|2,34
|0,86
|-20,14
|Kardemir (D)
|3,21
|-1,23
|0,00
|Karel Elektronik
|4,03
|2,54
|-30,64
|Karsan Otomotiv
|1,19
|2,59
|-23,72
|Karsu Tekstil
|0,97
|-1,02
|-51,01
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,34
|3,83
|-12,32
|Kartonsan
|342,00
|-0,15
|22,91
|Katmerciler Ekipman
|6,39
|4,07
|-46,57
|Kent Gıda
|117,20
|0,26
|-14,14
|Kerevitaş Gıda
|1,97
|3,14
|-53,87
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|-2,50
|11,43
|Kiler GMYO
|1,73
|0,00
|-52,73
|Klimasan Klima
|4,07
|2,01
|-16,09
|Koç Holding
|15,79
|3,95
|-12,71
|Konfrut Gıda
|24,90
|-2,73
|74,13
|Konya Çimento
|184,90
|1,32
|-27,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,95
|1,48
|49,14
|Koza Altın
|50,05
|2,86
|31,02
|Koza Madencilik
|5,78
|5,47
|-10,25
|Körfez GMYO
|1,04
|4,00
|-37,35
|Kristal Kola
|1,09
|0,00
|-39,44
|Kron Telekomünikasyon
|11,30
|2,73
|-38,92
|Kuştur Kuşadası Turizm
|13,00
|0,00
|36,71
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,26
|8,62
|-69,64
|Kütahya Porselen
|5,56
|2,58
|-22,45
|Lider Faktoring
|4,13
|1,47
|1,37
|Link Bilgisayar
|8,48
|0,59
|-40,53
|Logo Yazılım
|32,56
|0,93
|-44,58
|Lokman Hekim Sağlık
|4,51
|-1,53
|-25,19
|Lüks Kadife
|4,29
|2,14
|-8,92
|Makina Takım
|1,04
|0,00
|-48,00
|Mardin Çimento
|3,14
|0,96
|-18,44
|Marka Yatırım Holding
|0,58
|1,75
|-65,68
|Marmaris Altınyunus
|17,42
|0,23
|-8,32
|Marshall
|26,78
|-1,54
|-48,30
|Martı GMYO
|0,54
|1,89
|-74,53
|Martı Otel
|0,53
|1,92
|-42,39
|Mavi Giyim
|37,10
|0,98
|-35,33
|Mazhar Zorlu Holding
|4,15
|3,75
|4,01
|MCT Danışmanlık
|13,68
|1,03
|128,00
|Mega Polietilen
|3,30
|-5,98
|189,47
|Menderes Tekstil
|0,63
|1,61
|-24,10
|Merit Turizm
|6,02
|0,17
|2,21
|Merko Gıda
|0,81
|8,00
|-39,10
|Metal Gayrimenkul
|0,82
|-2,38
|-36,92
|Metemtur Otelcilik
|1,00
|1,01
|-32,43
|Metro Holding
|0,84
|0,00
|-15,15
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,45
|1,40
|-47,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,31
|-1,50
|-36,81
|Migros Ticaret
|16,25
|0,56
|-43,04
|Milpa
|1,42
|2,90
|-34,26
|Mistral GMYO
|2,17
|2,36
|-41,27
|MLP Sağlık
|13,73
|1,18
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,91
|9,64
|-34,53
|Mondi Tire Kutsan
|2,06
|-0,96
|13,81
|Net Holding
|2,20
|-1,79
|-0,45
|Netaş Telekom.
|7,56
|2,16
|-52,27
|Niğbaş Niğde Beton
|0,62
|5,08
|-34,04
|Nuh Çimento
|8,46
|-0,70
|-7,11
|Nurol GMYO
|2,32
|1,31
|-51,16
|Odaş Elektrik
|2,79
|0,72
|-53,50
|Olmuksan-IP
|3,75
|1,90
|-18,01
|Orge Enerji Elektrik
|3,45
|6,81
|-14,69
|Orma Orman Mahsulleri
|0,79
|3,95
|-30,09
|Osmanlı Menkul
|1,64
|-2,38
|-47,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,99
|-1,00
|-39,26
|Otokar
|73,95
|-0,07
|-38,74
|Oyak Yat. Ort.
|0,96
|0,00
|-3,04
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,89
|-1,11
|-47,65
|Özak GMYO
|2,44
|2,09
|4,27
|Özbal Çelik Boru
|1,39
|0,72
|-48,35
|Özderici GMYO
|5,98
|-0,33
|720,89
|Özerden Plastik
|2,84
|-1,73
|4,41
|Panora GMYO
|4,06
|-0,73
|-8,07
|Park Elek.Madencilik
|2,52
|2,44
|-39,57
|Parsan
|26,00
|1,17
|122,22
|Pegasus
|22,80
|2,24
|-32,54
|Peker GMYO
|14,24
|3,19
|Penguen Gıda
|1,18
|0,85
|-47,09
|Pera GMYO
|0,49
|4,26
|-44,32
|Pergamon Dış Ticaret
|9,53
|-2,95
|148,83
|Petkim
|5,20
|0,78
|-22,52
|Petrokent Turizm
|59,80
|-0,42
|25,95
|Pınar Et ve Un
|5,34
|2,69
|-41,99
|Pınar Su
|1,26
|2,44
|-30,00
|Pınar Süt
|6,70
|0,90
|-44,70
|Plastikkart
|2,19
|1,39
|-24,22
|Polisan Holding
|6,29
|2,78
|-27,20
|Politeknik Metal
|39,10
|0,57
|17,42
|Prizma Press Matbaacılık
|1,92
|0,52
|18,52
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,66
|0,00
|-6,15
|QNB Finansbank
|4,87
|1,88
|-10,85
|Ral Yatırım Holding
|1,68
|-2,89
|3,07
|Ray Sigorta
|1,68
|1,20
|-7,18
|Reysaş GMYO
|0,61
|0,00
|-51,97
|Reysaş Lojistik
|0,68
|1,49
|-46,88
|Rhea Girişim
|0,56
|1,82
|-50,00
|Rodrigo Tekstil
|2,58
|-0,39
|-13,71
|Royal Halı
|0,82
|-5,75
|-9,89
|RTA Laboratuvarları
|2,04
|0,00
|-26,09
|Sabancı Holding
|7,64
|2,00
|-29,27
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,80
|1,69
|Salix Yatırım Holding
|4,17
|4,51
|-46,54
|Sanel Mühendislik
|1,90
|6,15
|11,11
|Sanifoam Sünger
|1,20
|4,35
|-28,57
|Sanko Pazarlama
|2,18
|2,83
|-22,70
|Saray Matbaacılık
|0,90
|2,27
|-15,89
|Sarkuysan
|3,43
|1,18
|9,43
|Sasa Polyester
|9,11
|1,79
|16,29
|Say Reklamcılık
|0,78
|4,00
|-53,29
|Sekuro Plastik
|3,64
|0,83
|-57,67
|Selçuk Ecza Deposu
|3,13
|0,64
|-10,63
|Selçuk Gıda
|1,17
|6,36
|55,02
|Senkron Güvenlik
|1,33
|1,53
|-28,49
|Serve Kırtasiye
|2,28
|5,56
|267,74
|Servet GMYO
|2,40
|0,42
|-21,05
|Seyitler Kimya
|4,06
|1,50
|-21,29
|Silverline Endüstri
|1,27
|1,60
|-26,92
|Sinpaş GMYO
|0,36
|-5,26
|-47,52
|Soda Sanayii
|7,00
|1,01
|61,80
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,15
|-0,32
|80,42
|Söktaş
|1,12
|-1,75
|-32,53
|Sönmez Filament
|3,08
|1,99
|-25,78
|Sönmez Pamuklu
|3,10
|2,65
|-21,72
|Sumaş Suni Tahta
|7,50
|0,67
|Şeker Fin. Kir.
|2,20
|-1,79
|-9,16
|Şekerbank
|0,98
|3,16
|-46,45
|Şişe Cam
|5,01
|2,66
|10,13
|Şok Marketler
|9,96
|6,98
|T. Halk Bankası
|7,33
|5,16
|-30,30
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|36,78
|19,96
|564,12
|T.S.K.B.
|0,79
|3,95
|-34,34
|T.Tuborg
|9,90
|-0,90
|-0,11
|Taç Tarım Ürünleri
|2,61
|-4,04
|7,41
|Tat Gıda
|3,84
|1,32
|-25,22
|TAV Havalimanları
|23,64
|0,60
|10,16
|Taze Kuru Gıda
|8,10
|-0,37
|-0,61
|Tek-Art Turizm
|0,70
|2,94
|-6,99
|Tekfen Holding
|22,62
|-1,39
|38,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,56
|2,30
|-30,87
|Temapol Polimer Plastik
|2,80
|-0,71
|-41,30
|TGS Dış Ticaret
|5,48
|-0,18
|51,72
|Tofaş Oto. Fab.
|20,70
|-1,62
|-33,54
|Torunlar GMYO
|1,65
|1,23
|-49,55
|Trabzon Liman
|9,07
|1,11
|Trabzonspor Sportif
|1,33
|-4,32
|-39,55
|Trakya Cam
|3,33
|0,91
|-17,28
|Trend GMYO
|1,24
|0,81
|TSKB GMYO
|0,57
|0,00
|-21,92
|Tuğçelik
|2,21
|0,91
|-30,50
|Tukaş
|1,37
|1,48
|-38,57
|Turcas Petrol
|1,45
|1,40
|-42,32
|Turkcell
|11,97
|0,42
|-18,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,73
|1,94
|-37,68
|Tüpraş
|137,90
|4,47
|27,86
|Türk Hava Yolları
|15,28
|0,33
|-2,61
|Türk Prysmian Kablo
|1,61
|1,26
|-35,68
|Türk Telekom
|3,59
|4,06
|-44,25
|Türk Traktör
|36,94
|1,48
|-47,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,20
|0,00
|-30,24
|Ufuk Yatırım
|1,17
|1,74
|-61,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|0,98
|1,03
|-42,69
|Ulusoy Elektrik
|11,10
|0,63
|22,49
|Ulusoy Un Sanayi
|1,94
|3,74
|-30,22
|Umpaş Holding
|0,61
|-10,29
|-3,17
|Uşak Seramik
|1,68
|9,80
|-31,43
|Utopya Turizm
|3,48
|-1,42
|-22,49
|Uzertaş Boya
|0,74
|2,78
|-35,09
|Ülker Bisküvi
|14,90
|0,81
|-24,25
|Ünye Çimento
|3,76
|0,80
|2,08
|Vakıf Fin. Kir.
|1,29
|0,78
|-20,34
|Vakıf GMYO
|1,63
|0,62
|-35,15
|Vakıf Yat. Ort.
|1,10
|1,85
|-22,54
|Vakıflar Bankası
|3,87
|1,84
|-42,02
|Vakko Tekstil
|3,06
|1,32
|3,91
|Vanet Gıda
|3,40
|4,29
|6,25
|Verusa Holding
|16,16
|0,37
|-29,45
|Verusaturk Girisim
|3,06
|6,99
|29,66
|Vestel
|7,12
|3,34
|-5,94
|Vestel Beyaz Eşya
|12,97
|0,15
|52,95
|Viking Kağıt
|1,07
|-0,93
|-10,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,34
|0,75
|-42,24
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,75
|2,94
|-37,43
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,20
|0,46
|-10,07
|Yataş
|3,88
|2,65
|-52,01
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,02
|3,03
|-2,84
|Yeni Gimat GMYO
|7,90
|-1,13
|-5,22
|Yeşil GMYO
|0,31
|3,33
|-50,79
|Yeşil Yapı
|0,33
|10,00
|-67,65
|Yeşil Yatırım Holding
|11,82
|6,58
|-26,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.490,00
|2,47
|38,00
|Yonga Mobilya
|9,70
|-3,00
|224,82
|Yünsa
|5,24
|-0,38
|16,44
|Zorlu Enerji
|1,18
|5,36
|-25,32
(Son)