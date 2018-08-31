Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.230,00 -1,63 İş Bankası (C) 3,99 -2,68 -40,27 İş Bankası (Kur.) 7.299,90 -1,35 -5,63 İş Fin.Kir. 2,26 -0,44 62,17 İş Girişim 1,56 0,65 -10,34 İş GMYO 0,93 -1,06 -24,00 İş Y. Men. Değ. 1,98 -1,49 -7,15 İş Yat. Ort. 0,74 0,00 -6,21 İşbir Holding 190,00 -1,04 3,52 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 4,55 -42,50 İttifak Holding 2,84 -0,35 21,89 İz Hayvancılık Tarım 2,48 -2,75 30,53 İzmir Demir Çelik 2,07 -1,43 -36,11 İzmir Fırça 1,75 -4,37 -81,08 İzocam 22,72 1,88 -14,07 Jantsa Jant Sanayi 25,92 -0,84 -15,70 Kafein Yazılım 7,24 2,99 Kapital Yat. Holding 2,02 1,51 62,90 Kaplamin 3,07 -0,97 -21,68 Kardemir (A) 3,11 2,98 5,42 Kardemir (B) 3,03 0,00 3,41 Kardemir (D) 4,21 0,24 31,15 Karel Elektronik 5,19 1,76 -10,67 Karsan Otomotiv 1,38 -2,82 -11,54 Karsu Tekstil 1,04 -3,70 -47,47 Karsusan Su Ürünleri San. 4,51 -2,17 -8,89 Kartonsan 369,10 5,46 32,65 Katmerciler Ekipman 7,39 -0,27 -38,21 Kent Gıda 128,90 4,29 -5,57 Kerevitaş Gıda 1,92 0,00 -55,05 Kervansaray Yat. Holding 0,29 0,00 -17,14 Kiler GMYO 1,68 -1,18 -54,10 Kipa Ticaret 2,53 0,80 -1,94 Klimasan Klima 5,48 -0,54 -6,32 Koç Holding 14,98 0,13 -17,19 Konfrut Gıda 21,12 4,14 47,69 Konya Çimento 229,00 5,00 -10,20 Kordsa Teknik Tekstil 8,70 1,99 18,50 Koza Altın 44,00 -1,92 15,18 Koza Madencilik 5,75 -3,36 -10,71 Körfez GMYO 1,23 -0,81 -25,90 Kristal Kola 1,36 4,62 -24,44 Kron Telekomünikasyon 10,00 -0,79 -45,95 Kuştur Kuşadası Turizm 11,55 4,43 21,46 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,92 -1,54 -53,73 Kütahya Porselen 5,85 2,45 -18,41 Lider Faktoring 3,55 -0,28 -12,86 Link Bilgisayar 8,89 0,34 -37,66 Logo Yazılım 33,80 7,64 -42,47 Lokman Hekim Sağlık 4,88 -1,21 -20,78 Lüks Kadife 4,37 -1,13 -7,22 Makina Takım 1,18 -0,84 -41,00 Mardin Çimento 3,46 -0,86 -10,13 Marka Yatırım Holding 0,78 0,00 -53,85 Marmaris Altınyunus 16,47 -1,38 -13,32 Marshall 40,00 0,20 -22,78 Martı GMYO 0,61 0,00 -71,23 Martı Otel 0,70 0,00 -23,91 Mavi Giyim 25,28 -2,47 -55,93 Mazhar Zorlu Holding 4,30 -5,49 7,77 MCT Danışmanlık 15,40 -0,77 156,67 Mega Polietilen 2,88 9,09 152,63 Menderes Tekstil 0,68 0,00 -18,07 Merit Turizm 7,00 6,87 18,85 Merko Gıda 0,73 0,00 -45,11 Metal Gayrimenkul 0,91 0,00 -30,00 Metemtur Otelcilik 1,22 -1,61 -17,57 Metro Holding 0,76 -2,56 -23,23 Metro Petrol ve Tesisleri 1,53 -2,55 -44,36 Metro Yatırım Ortaklığı 1,04 -0,95 -51,63 Migros Ticaret 13,50 -2,17 -51,02 Milpa 1,32 -2,22 -38,89 Mistral GMYO 1,91 -3,05 -48,31 MLP Sağlık 10,35 -3,81 MMC San. ve Tic. Yat. 1,25 -10,07 Mondi Tire Kutsan 2,00 2,56 10,50 Net Holding 1,99 0,51 -9,95 Netaş Telekom. 8,42 0,84 -46,84 Niğbaş Niğde Beton 0,69 -4,17 -26,60 Nuh Çimento 9,14 -1,19 0,36 Nurol GMYO 2,95 0,34 -37,89 Odaş Elektrik 3,86 -1,78 -35,67 Olmuksan-IP 3,69 -0,54 -19,33 Orge Enerji Elektrik 2,52 2,86 -37,69 Orma Orman Mahsulleri 0,87 -1,14 -23,01 Osmanlı Menkul 2,34 -2,50 -25,48 Ostim Endüstriyel Yat 1,17 -2,50 -28,22 Otokar 71,20 1,86 -41,02 Oyak Yat. Ort. 1,05 -7,08 6,05 Oylum Sınai Yatırımlar 1,01 -0,98 -40,59 Özak GMYO 2,14 -0,93 -8,55 Özbal Çelik Boru 1,78 0,56 -33,86 Özderici GMYO 6,50 -4,97 528,93 Özerden Plastik 3,28 -19,80 20,58 Panora GMYO 4,40 0,23 -0,37 Park Elek.Madencilik 2,70 0,00 -35,25 Parsan 13,30 0,76 13,68 Pegasus 23,84 -1,08 -29,47 Peker GMYO 9,52 6,25 Penguen Gıda 1,31 1,55 -41,26 Pera GMYO 0,52 4,00 -40,91 Pergamon Dış Ticaret 8,07 0,00 110,71 Petkim 5,51 -3,33 -17,90 Petrokent Turizm 48,12 -3,95 1,35 Pınar Et ve Un 6,01 -1,31 -34,71 Pınar Su 1,43 0,00 -20,56 Pınar Süt 8,06 -0,74 -33,47 Plastikkart 2,10 -1,87 -27,34 Polisan Holding 6,83 3,64 -20,95 Politeknik Metal 38,72 0,57 16,28 Prizma Press Matbaacılık 1,74 0,00 7,41 QNB Finans Fin. Kir. 4,00 -0,99 2,56 QNB Finansbank 5,40 -1,64 -1,15 Ral Yatırım Holding 1,89 -0,53 15,95 Ray Sigorta 1,39 5,30 -23,20 Reysaş GMYO 0,76 -2,56 -40,16 Reysaş Lojistik 0,78 2,63 -39,06 Rhea Girişim 0,63 0,00 -43,75 Rodrigo Tekstil 1,85 -1,60 -38,13 Royal Halı 0,76 0,00 -16,48 RTA Laboratuvarları 2,40 12,68 -13,04 Sabancı Holding 7,12 -1,66 -34,08 Safkar Ege Soğutmacılık 1,84 -1,60 Salix Yatırım Holding 4,17 1,96 -46,54 Sanel Mühendislik 1,28 -3,76 -25,15 Sanifoam Sünger 1,32 -4,35 -21,43 Sanko Pazarlama 2,54 -0,78 -9,93 Saray Matbaacılık 0,96 -1,03 -10,28 Sarkuysan 3,15 0,32 0,49 Sasa Polyester 9,43 -0,95 20,37 Say Reklamcılık 1,00 -3,85 -40,12 Sekuro Plastik 3,69 -3,40 -57,09 Selçuk Ecza Deposu 3,11 -1,58 -11,20 Selçuk Gıda 0,46 0,00 64,29 Senkron Güvenlik 1,50 1,35 -19,35 Serve Kırtasiye 1,40 2,94 125,81 Servet GMYO 2,86 -3,05 -5,92 Seyitler Kimya 6,79 2,72 -24,39 Silverline Endüstri 1,23 -0,81 -29,22 Sinpaş GMYO 0,45 -2,17 -41,56 Soda Sanayii 8,10 6,02 87,22 Sodaş Sodyum Sanayii 5,15 0,19 51,09 Söktaş 1,45 5,07 -12,65 Sönmez Filament 3,34 2,14 -19,52 Sönmez Pamuklu 3,72 0,00 -6,06 Sumaş Suni Tahta 6,75 0,75 Şeker Fin. Kir. 2,23 -0,89 -7,92 Şekerbank 1,03 -1,90 -43,72 Şişe Cam 6,16 5,30 35,40 Şok Marketler 7,12 -3,52 T. Halk Bankası 6,14 1,32 -41,61 T. Kalkınma Bank. 5,38 2,28 -2,89 T.S.K.B. 0,76 1,33 -36,84 T.Tuborg 9,17 0,99 -7,47 Taç Tarım Ürünleri 2,79 1,82 14,81 Tat Gıda 3,79 -0,79 -26,20 TAV Havalimanları 32,96 5,98 53,59 Taze Kuru Gıda 7,19 -4,01 -11,78 Tek-Art Turizm 0,78 1,30 3,64 Tekfen Holding 20,46 -1,16 24,91 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,40 2,09 -14,56 Temapol Polimer Plastik 2,61 -2,97 -45,28 TGS Dış Ticaret 5,92 -3,43 63,90 Tofaş Oto. Fab. 22,90 1,69 -26,48 Torunlar GMYO 1,80 -5,26 -44,96 Trabzon Liman 9,48 -1,15 Trabzonspor Sportif 1,23 -0,81 -44,09 Trakya Cam 4,32 2,37 7,31 Trend GMYO 1,72 4,24 TSKB GMYO 0,75 8,70 2,74 Tuğçelik 2,15 -1,83 -32,39 Tukaş 1,42 -0,70 -36,32 Turcas Petrol 1,59 -3,05 -36,76 Turkcell 10,60 -4,16 -29,78 Tümosan Motor ve Traktör 4,81 1,26 -36,63 Tüpraş 118,00 -3,99 9,41 Türk Hava Yolları 16,28 -1,69 3,76 Türk Prysmian Kablo 1,83 3,39 -26,89 Türk Telekom 3,66 -2,40 -43,17 Türk Traktör 45,54 -1,85 -35,39 Türker Proje Gayrimenkul 30,80 2,94 -18,00 Ufuk Yatırım 1,29 -2,27 -57,98 Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 3,64 -33,33 Ulusoy Elektrik 10,40 -1,89 14,77 Ulusoy Un Sanayi 1,99 -1,49 -28,42 Umpaş Holding 0,42 -2,33 -33,33 Uşak Seramik 1,64 -0,61 -33,06 Utopya Turizm 2,90 0,69 -35,41 Uzertaş Boya 0,89 -1,11 -21,93 Ülker Bisküvi 14,83 -1,07 -24,61 Ünye Çimento 3,82 -2,05 3,70 Vakıf Fin. Kir. 1,35 -0,74 -16,64 Vakıf GMYO 1,83 7,02 -27,19 Vakıf Yat. Ort. 1,29 0,00 -9,15 Vakıflar Bankası 3,46 -2,54 -48,16 Vakko Tekstil 2,93 1,38 -0,51 Vanet Gıda 2,35 -2,49 -26,56 Verusa Holding 28,12 0,43 22,76 Verusaturk Girisim 4,49 2,98 90,25 Vestel 8,63 -1,60 14,00 Vestel Beyaz Eşya 10,34 0,19 21,93 Viking Kağıt 1,22 -3,94 1,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 0,69 -37,07 Yapı ve Kredi Bank. 1,68 -3,45 -39,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,07 0,98 -15,39 Yataş 3,73 -2,86 -53,87 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 -1,10 -14,27 Yeni Gimat GMYO 8,06 0,88 -3,30 Yeşil GMYO 0,38 0,00 -39,68 Yeşil Yapı 0,29 0,00 -71,57 Yeşil Yatırım Holding 13,66 -2,29 -14,63 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.729,50 -2,52 51,28 Yonga Mobilya 12,90 -8,45 331,98 Yünsa 6,90 2,99 53,33 Zorlu Enerji 1,36 -0,73 -13,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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