Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|13.450,00
|-20,84
|İş Bankası (B)
|1.230,00
|-1,63
|İş Bankası (C)
|3,99
|-2,68
|-40,27
|İş Bankası (Kur.)
|7.299,90
|-1,35
|-5,63
|İş Fin.Kir.
|2,26
|-0,44
|62,17
|İş Girişim
|1,56
|0,65
|-10,34
|İş GMYO
|0,93
|-1,06
|-24,00
|İş Y. Men. Değ.
|1,98
|-1,49
|-7,15
|İş Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|-6,21
|İşbir Holding
|190,00
|-1,04
|3,52
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,23
|4,55
|-42,50
|İttifak Holding
|2,84
|-0,35
|21,89
|İz Hayvancılık Tarım
|2,48
|-2,75
|30,53
|İzmir Demir Çelik
|2,07
|-1,43
|-36,11
|İzmir Fırça
|1,75
|-4,37
|-81,08
|İzocam
|22,72
|1,88
|-14,07
|Jantsa Jant Sanayi
|25,92
|-0,84
|-15,70
|Kafein Yazılım
|7,24
|2,99
|Kapital Yat. Holding
|2,02
|1,51
|62,90
|Kaplamin
|3,07
|-0,97
|-21,68
|Kardemir (A)
|3,11
|2,98
|5,42
|Kardemir (B)
|3,03
|0,00
|3,41
|Kardemir (D)
|4,21
|0,24
|31,15
|Karel Elektronik
|5,19
|1,76
|-10,67
|Karsan Otomotiv
|1,38
|-2,82
|-11,54
|Karsu Tekstil
|1,04
|-3,70
|-47,47
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,51
|-2,17
|-8,89
|Kartonsan
|369,10
|5,46
|32,65
|Katmerciler Ekipman
|7,39
|-0,27
|-38,21
|Kent Gıda
|128,90
|4,29
|-5,57
|Kerevitaş Gıda
|1,92
|0,00
|-55,05
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|0,00
|-17,14
|Kiler GMYO
|1,68
|-1,18
|-54,10
|Kipa Ticaret
|2,53
|0,80
|-1,94
|Klimasan Klima
|5,48
|-0,54
|-6,32
|Koç Holding
|14,98
|0,13
|-17,19
|Konfrut Gıda
|21,12
|4,14
|47,69
|Konya Çimento
|229,00
|5,00
|-10,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,70
|1,99
|18,50
|Koza Altın
|44,00
|-1,92
|15,18
|Koza Madencilik
|5,75
|-3,36
|-10,71
|Körfez GMYO
|1,23
|-0,81
|-25,90
|Kristal Kola
|1,36
|4,62
|-24,44
|Kron Telekomünikasyon
|10,00
|-0,79
|-45,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,55
|4,43
|21,46
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,92
|-1,54
|-53,73
|Kütahya Porselen
|5,85
|2,45
|-18,41
|Lider Faktoring
|3,55
|-0,28
|-12,86
|Link Bilgisayar
|8,89
|0,34
|-37,66
|Logo Yazılım
|33,80
|7,64
|-42,47
|Lokman Hekim Sağlık
|4,88
|-1,21
|-20,78
|Lüks Kadife
|4,37
|-1,13
|-7,22
|Makina Takım
|1,18
|-0,84
|-41,00
|Mardin Çimento
|3,46
|-0,86
|-10,13
|Marka Yatırım Holding
|0,78
|0,00
|-53,85
|Marmaris Altınyunus
|16,47
|-1,38
|-13,32
|Marshall
|40,00
|0,20
|-22,78
|Martı GMYO
|0,61
|0,00
|-71,23
|Martı Otel
|0,70
|0,00
|-23,91
|Mavi Giyim
|25,28
|-2,47
|-55,93
|Mazhar Zorlu Holding
|4,30
|-5,49
|7,77
|MCT Danışmanlık
|15,40
|-0,77
|156,67
|Mega Polietilen
|2,88
|9,09
|152,63
|Menderes Tekstil
|0,68
|0,00
|-18,07
|Merit Turizm
|7,00
|6,87
|18,85
|Merko Gıda
|0,73
|0,00
|-45,11
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|0,00
|-30,00
|Metemtur Otelcilik
|1,22
|-1,61
|-17,57
|Metro Holding
|0,76
|-2,56
|-23,23
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,53
|-2,55
|-44,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,04
|-0,95
|-51,63
|Migros Ticaret
|13,50
|-2,17
|-51,02
|Milpa
|1,32
|-2,22
|-38,89
|Mistral GMYO
|1,91
|-3,05
|-48,31
|MLP Sağlık
|10,35
|-3,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,25
|-10,07
|Mondi Tire Kutsan
|2,00
|2,56
|10,50
|Net Holding
|1,99
|0,51
|-9,95
|Netaş Telekom.
|8,42
|0,84
|-46,84
|Niğbaş Niğde Beton
|0,69
|-4,17
|-26,60
|Nuh Çimento
|9,14
|-1,19
|0,36
|Nurol GMYO
|2,95
|0,34
|-37,89
|Odaş Elektrik
|3,86
|-1,78
|-35,67
|Olmuksan-IP
|3,69
|-0,54
|-19,33
|Orge Enerji Elektrik
|2,52
|2,86
|-37,69
|Orma Orman Mahsulleri
|0,87
|-1,14
|-23,01
|Osmanlı Menkul
|2,34
|-2,50
|-25,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,17
|-2,50
|-28,22
|Otokar
|71,20
|1,86
|-41,02
|Oyak Yat. Ort.
|1,05
|-7,08
|6,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,01
|-0,98
|-40,59
|Özak GMYO
|2,14
|-0,93
|-8,55
|Özbal Çelik Boru
|1,78
|0,56
|-33,86
|Özderici GMYO
|6,50
|-4,97
|528,93
|Özerden Plastik
|3,28
|-19,80
|20,58
|Panora GMYO
|4,40
|0,23
|-0,37
|Park Elek.Madencilik
|2,70
|0,00
|-35,25
|Parsan
|13,30
|0,76
|13,68
|Pegasus
|23,84
|-1,08
|-29,47
|Peker GMYO
|9,52
|6,25
|Penguen Gıda
|1,31
|1,55
|-41,26
|Pera GMYO
|0,52
|4,00
|-40,91
|Pergamon Dış Ticaret
|8,07
|0,00
|110,71
|Petkim
|5,51
|-3,33
|-17,90
|Petrokent Turizm
|48,12
|-3,95
|1,35
|Pınar Et ve Un
|6,01
|-1,31
|-34,71
|Pınar Su
|1,43
|0,00
|-20,56
|Pınar Süt
|8,06
|-0,74
|-33,47
|Plastikkart
|2,10
|-1,87
|-27,34
|Polisan Holding
|6,83
|3,64
|-20,95
|Politeknik Metal
|38,72
|0,57
|16,28
|Prizma Press Matbaacılık
|1,74
|0,00
|7,41
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,00
|-0,99
|2,56
|QNB Finansbank
|5,40
|-1,64
|-1,15
|Ral Yatırım Holding
|1,89
|-0,53
|15,95
|Ray Sigorta
|1,39
|5,30
|-23,20
|Reysaş GMYO
|0,76
|-2,56
|-40,16
|Reysaş Lojistik
|0,78
|2,63
|-39,06
|Rhea Girişim
|0,63
|0,00
|-43,75
|Rodrigo Tekstil
|1,85
|-1,60
|-38,13
|Royal Halı
|0,76
|0,00
|-16,48
|RTA Laboratuvarları
|2,40
|12,68
|-13,04
|Sabancı Holding
|7,12
|-1,66
|-34,08
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,84
|-1,60
|Salix Yatırım Holding
|4,17
|1,96
|-46,54
|Sanel Mühendislik
|1,28
|-3,76
|-25,15
|Sanifoam Sünger
|1,32
|-4,35
|-21,43
|Sanko Pazarlama
|2,54
|-0,78
|-9,93
|Saray Matbaacılık
|0,96
|-1,03
|-10,28
|Sarkuysan
|3,15
|0,32
|0,49
|Sasa Polyester
|9,43
|-0,95
|20,37
|Say Reklamcılık
|1,00
|-3,85
|-40,12
|Sekuro Plastik
|3,69
|-3,40
|-57,09
|Selçuk Ecza Deposu
|3,11
|-1,58
|-11,20
|Selçuk Gıda
|0,46
|0,00
|64,29
|Senkron Güvenlik
|1,50
|1,35
|-19,35
|Serve Kırtasiye
|1,40
|2,94
|125,81
|Servet GMYO
|2,86
|-3,05
|-5,92
|Seyitler Kimya
|6,79
|2,72
|-24,39
|Silverline Endüstri
|1,23
|-0,81
|-29,22
|Sinpaş GMYO
|0,45
|-2,17
|-41,56
|Soda Sanayii
|8,10
|6,02
|87,22
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,15
|0,19
|51,09
|Söktaş
|1,45
|5,07
|-12,65
|Sönmez Filament
|3,34
|2,14
|-19,52
|Sönmez Pamuklu
|3,72
|0,00
|-6,06
|Sumaş Suni Tahta
|6,75
|0,75
|Şeker Fin. Kir.
|2,23
|-0,89
|-7,92
|Şekerbank
|1,03
|-1,90
|-43,72
|Şişe Cam
|6,16
|5,30
|35,40
|Şok Marketler
|7,12
|-3,52
|T. Halk Bankası
|6,14
|1,32
|-41,61
|T. Kalkınma Bank.
|5,38
|2,28
|-2,89
|T.S.K.B.
|0,76
|1,33
|-36,84
|T.Tuborg
|9,17
|0,99
|-7,47
|Taç Tarım Ürünleri
|2,79
|1,82
|14,81
|Tat Gıda
|3,79
|-0,79
|-26,20
|TAV Havalimanları
|32,96
|5,98
|53,59
|Taze Kuru Gıda
|7,19
|-4,01
|-11,78
|Tek-Art Turizm
|0,78
|1,30
|3,64
|Tekfen Holding
|20,46
|-1,16
|24,91
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,40
|2,09
|-14,56
|Temapol Polimer Plastik
|2,61
|-2,97
|-45,28
|TGS Dış Ticaret
|5,92
|-3,43
|63,90
|Tofaş Oto. Fab.
|22,90
|1,69
|-26,48
|Torunlar GMYO
|1,80
|-5,26
|-44,96
|Trabzon Liman
|9,48
|-1,15
|Trabzonspor Sportif
|1,23
|-0,81
|-44,09
|Trakya Cam
|4,32
|2,37
|7,31
|Trend GMYO
|1,72
|4,24
|TSKB GMYO
|0,75
|8,70
|2,74
|Tuğçelik
|2,15
|-1,83
|-32,39
|Tukaş
|1,42
|-0,70
|-36,32
|Turcas Petrol
|1,59
|-3,05
|-36,76
|Turkcell
|10,60
|-4,16
|-29,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,81
|1,26
|-36,63
|Tüpraş
|118,00
|-3,99
|9,41
|Türk Hava Yolları
|16,28
|-1,69
|3,76
|Türk Prysmian Kablo
|1,83
|3,39
|-26,89
|Türk Telekom
|3,66
|-2,40
|-43,17
|Türk Traktör
|45,54
|-1,85
|-35,39
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,80
|2,94
|-18,00
|Ufuk Yatırım
|1,29
|-2,27
|-57,98
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,14
|3,64
|-33,33
|Ulusoy Elektrik
|10,40
|-1,89
|14,77
|Ulusoy Un Sanayi
|1,99
|-1,49
|-28,42
|Umpaş Holding
|0,42
|-2,33
|-33,33
|Uşak Seramik
|1,64
|-0,61
|-33,06
|Utopya Turizm
|2,90
|0,69
|-35,41
|Uzertaş Boya
|0,89
|-1,11
|-21,93
|Ülker Bisküvi
|14,83
|-1,07
|-24,61
|Ünye Çimento
|3,82
|-2,05
|3,70
|Vakıf Fin. Kir.
|1,35
|-0,74
|-16,64
|Vakıf GMYO
|1,83
|7,02
|-27,19
|Vakıf Yat. Ort.
|1,29
|0,00
|-9,15
|Vakıflar Bankası
|3,46
|-2,54
|-48,16
|Vakko Tekstil
|2,93
|1,38
|-0,51
|Vanet Gıda
|2,35
|-2,49
|-26,56
|Verusa Holding
|28,12
|0,43
|22,76
|Verusaturk Girisim
|4,49
|2,98
|90,25
|Vestel
|8,63
|-1,60
|14,00
|Vestel Beyaz Eşya
|10,34
|0,19
|21,93
|Viking Kağıt
|1,22
|-3,94
|1,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,46
|0,69
|-37,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,68
|-3,45
|-39,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,07
|0,98
|-15,39
|Yataş
|3,73
|-2,86
|-53,87
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|-1,10
|-14,27
|Yeni Gimat GMYO
|8,06
|0,88
|-3,30
|Yeşil GMYO
|0,38
|0,00
|-39,68
|Yeşil Yapı
|0,29
|0,00
|-71,57
|Yeşil Yatırım Holding
|13,66
|-2,29
|-14,63
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.729,50
|-2,52
|51,28
|Yonga Mobilya
|12,90
|-8,45
|331,98
|Yünsa
|6,90
|2,99
|53,33
|Zorlu Enerji
|1,36
|-0,73
|-13,92
(Son)