Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84
İş Bankası (B) 1.230,00 -1,63
İş Bankası (C) 3,99 -2,68 -40,27
İş Bankası (Kur.) 7.299,90 -1,35 -5,63
İş Fin.Kir. 2,26 -0,44 62,17
İş Girişim 1,56 0,65 -10,34
İş GMYO 0,93 -1,06 -24,00
İş Y. Men. Değ. 1,98 -1,49 -7,15
İş Yat. Ort. 0,74 0,00 -6,21
İşbir Holding 190,00 -1,04 3,52
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 4,55 -42,50
İttifak Holding 2,84 -0,35 21,89
İz Hayvancılık Tarım 2,48 -2,75 30,53
İzmir Demir Çelik 2,07 -1,43 -36,11
İzmir Fırça 1,75 -4,37 -81,08
İzocam 22,72 1,88 -14,07
Jantsa Jant Sanayi 25,92 -0,84 -15,70
Kafein Yazılım 7,24 2,99
Kapital Yat. Holding 2,02 1,51 62,90
Kaplamin 3,07 -0,97 -21,68
Kardemir (A) 3,11 2,98 5,42
Kardemir (B) 3,03 0,00 3,41
Kardemir (D) 4,21 0,24 31,15
Karel Elektronik 5,19 1,76 -10,67
Karsan Otomotiv 1,38 -2,82 -11,54
Karsu Tekstil 1,04 -3,70 -47,47
Karsusan Su Ürünleri San. 4,51 -2,17 -8,89
Kartonsan 369,10 5,46 32,65
Katmerciler Ekipman 7,39 -0,27 -38,21
Kent Gıda 128,90 4,29 -5,57
Kerevitaş Gıda 1,92 0,00 -55,05
Kervansaray Yat. Holding 0,29 0,00 -17,14
Kiler GMYO 1,68 -1,18 -54,10
Kipa Ticaret 2,53 0,80 -1,94
Klimasan Klima 5,48 -0,54 -6,32
Koç Holding 14,98 0,13 -17,19
Konfrut Gıda 21,12 4,14 47,69
Konya Çimento 229,00 5,00 -10,20
Kordsa Teknik Tekstil 8,70 1,99 18,50
Koza Altın 44,00 -1,92 15,18
Koza Madencilik 5,75 -3,36 -10,71
Körfez GMYO 1,23 -0,81 -25,90
Kristal Kola 1,36 4,62 -24,44
Kron Telekomünikasyon 10,00 -0,79 -45,95
Kuştur Kuşadası Turizm 11,55 4,43 21,46
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,92 -1,54 -53,73
Kütahya Porselen 5,85 2,45 -18,41
Lider Faktoring 3,55 -0,28 -12,86
Link Bilgisayar 8,89 0,34 -37,66
Logo Yazılım 33,80 7,64 -42,47
Lokman Hekim Sağlık 4,88 -1,21 -20,78
Lüks Kadife 4,37 -1,13 -7,22
Makina Takım 1,18 -0,84 -41,00
Mardin Çimento 3,46 -0,86 -10,13
Marka Yatırım Holding 0,78 0,00 -53,85
Marmaris Altınyunus 16,47 -1,38 -13,32
Marshall 40,00 0,20 -22,78
Martı GMYO 0,61 0,00 -71,23
Martı Otel 0,70 0,00 -23,91
Mavi Giyim 25,28 -2,47 -55,93
Mazhar Zorlu Holding 4,30 -5,49 7,77
MCT Danışmanlık 15,40 -0,77 156,67
Mega Polietilen 2,88 9,09 152,63
Menderes Tekstil 0,68 0,00 -18,07
Merit Turizm 7,00 6,87 18,85
Merko Gıda 0,73 0,00 -45,11
Metal Gayrimenkul 0,91 0,00 -30,00
Metemtur Otelcilik 1,22 -1,61 -17,57
Metro Holding 0,76 -2,56 -23,23
Metro Petrol ve Tesisleri 1,53 -2,55 -44,36
Metro Yatırım Ortaklığı 1,04 -0,95 -51,63
Migros Ticaret 13,50 -2,17 -51,02
Milpa 1,32 -2,22 -38,89
Mistral GMYO 1,91 -3,05 -48,31
MLP Sağlık 10,35 -3,81
MMC San. ve Tic. Yat. 1,25 -10,07
Mondi Tire Kutsan 2,00 2,56 10,50
Net Holding 1,99 0,51 -9,95
Netaş Telekom. 8,42 0,84 -46,84
Niğbaş Niğde Beton 0,69 -4,17 -26,60
Nuh Çimento 9,14 -1,19 0,36
Nurol GMYO 2,95 0,34 -37,89
Odaş Elektrik 3,86 -1,78 -35,67
Olmuksan-IP 3,69 -0,54 -19,33
Orge Enerji Elektrik 2,52 2,86 -37,69
Orma Orman Mahsulleri 0,87 -1,14 -23,01
Osmanlı Menkul 2,34 -2,50 -25,48
Ostim Endüstriyel Yat 1,17 -2,50 -28,22
Otokar 71,20 1,86 -41,02
Oyak Yat. Ort. 1,05 -7,08 6,05
Oylum Sınai Yatırımlar 1,01 -0,98 -40,59
Özak GMYO 2,14 -0,93 -8,55
Özbal Çelik Boru 1,78 0,56 -33,86
Özderici GMYO 6,50 -4,97 528,93
Özerden Plastik 3,28 -19,80 20,58
Panora GMYO 4,40 0,23 -0,37
Park Elek.Madencilik 2,70 0,00 -35,25
Parsan 13,30 0,76 13,68
Pegasus 23,84 -1,08 -29,47
Peker GMYO 9,52 6,25
Penguen Gıda 1,31 1,55 -41,26
Pera GMYO 0,52 4,00 -40,91
Pergamon Dış Ticaret 8,07 0,00 110,71
Petkim 5,51 -3,33 -17,90
Petrokent Turizm 48,12 -3,95 1,35
Pınar Et ve Un 6,01 -1,31 -34,71
Pınar Su 1,43 0,00 -20,56
Pınar Süt 8,06 -0,74 -33,47
Plastikkart 2,10 -1,87 -27,34
Polisan Holding 6,83 3,64 -20,95
Politeknik Metal 38,72 0,57 16,28
Prizma Press Matbaacılık 1,74 0,00 7,41
QNB Finans Fin. Kir. 4,00 -0,99 2,56
QNB Finansbank 5,40 -1,64 -1,15
Ral Yatırım Holding 1,89 -0,53 15,95
Ray Sigorta 1,39 5,30 -23,20
Reysaş GMYO 0,76 -2,56 -40,16
Reysaş Lojistik 0,78 2,63 -39,06
Rhea Girişim 0,63 0,00 -43,75
Rodrigo Tekstil 1,85 -1,60 -38,13
Royal Halı 0,76 0,00 -16,48
RTA Laboratuvarları 2,40 12,68 -13,04
Sabancı Holding 7,12 -1,66 -34,08
Safkar Ege Soğutmacılık 1,84 -1,60
Salix Yatırım Holding 4,17 1,96 -46,54
Sanel Mühendislik 1,28 -3,76 -25,15
Sanifoam Sünger 1,32 -4,35 -21,43
Sanko Pazarlama 2,54 -0,78 -9,93
Saray Matbaacılık 0,96 -1,03 -10,28
Sarkuysan 3,15 0,32 0,49
Sasa Polyester 9,43 -0,95 20,37
Say Reklamcılık 1,00 -3,85 -40,12
Sekuro Plastik 3,69 -3,40 -57,09
Selçuk Ecza Deposu 3,11 -1,58 -11,20
Selçuk Gıda 0,46 0,00 64,29
Senkron Güvenlik 1,50 1,35 -19,35
Serve Kırtasiye 1,40 2,94 125,81
Servet GMYO 2,86 -3,05 -5,92
Seyitler Kimya 6,79 2,72 -24,39
Silverline Endüstri 1,23 -0,81 -29,22
Sinpaş GMYO 0,45 -2,17 -41,56
Soda Sanayii 8,10 6,02 87,22
Sodaş Sodyum Sanayii 5,15 0,19 51,09
Söktaş 1,45 5,07 -12,65
Sönmez Filament 3,34 2,14 -19,52
Sönmez Pamuklu 3,72 0,00 -6,06
Sumaş Suni Tahta 6,75 0,75
Şeker Fin. Kir. 2,23 -0,89 -7,92
Şekerbank 1,03 -1,90 -43,72
Şişe Cam 6,16 5,30 35,40
Şok Marketler 7,12 -3,52
T. Halk Bankası 6,14 1,32 -41,61
T. Kalkınma Bank. 5,38 2,28 -2,89
T.S.K.B. 0,76 1,33 -36,84
T.Tuborg 9,17 0,99 -7,47
Taç Tarım Ürünleri 2,79 1,82 14,81
Tat Gıda 3,79 -0,79 -26,20
TAV Havalimanları 32,96 5,98 53,59
Taze Kuru Gıda 7,19 -4,01 -11,78
Tek-Art Turizm 0,78 1,30 3,64
Tekfen Holding 20,46 -1,16 24,91
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,40 2,09 -14,56
Temapol Polimer Plastik 2,61 -2,97 -45,28
TGS Dış Ticaret 5,92 -3,43 63,90
Tofaş Oto. Fab. 22,90 1,69 -26,48
Torunlar GMYO 1,80 -5,26 -44,96
Trabzon Liman 9,48 -1,15
Trabzonspor Sportif 1,23 -0,81 -44,09
Trakya Cam 4,32 2,37 7,31
Trend GMYO 1,72 4,24
TSKB GMYO 0,75 8,70 2,74
Tuğçelik 2,15 -1,83 -32,39
Tukaş 1,42 -0,70 -36,32
Turcas Petrol 1,59 -3,05 -36,76
Turkcell 10,60 -4,16 -29,78
Tümosan Motor ve Traktör 4,81 1,26 -36,63
Tüpraş 118,00 -3,99 9,41
Türk Hava Yolları 16,28 -1,69 3,76
Türk Prysmian Kablo 1,83 3,39 -26,89
Türk Telekom 3,66 -2,40 -43,17
Türk Traktör 45,54 -1,85 -35,39
Türker Proje Gayrimenkul 30,80 2,94 -18,00
Ufuk Yatırım 1,29 -2,27 -57,98
Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 3,64 -33,33
Ulusoy Elektrik 10,40 -1,89 14,77
Ulusoy Un Sanayi 1,99 -1,49 -28,42
Umpaş Holding 0,42 -2,33 -33,33
Uşak Seramik 1,64 -0,61 -33,06
Utopya Turizm 2,90 0,69 -35,41
Uzertaş Boya 0,89 -1,11 -21,93
Ülker Bisküvi 14,83 -1,07 -24,61
Ünye Çimento 3,82 -2,05 3,70
Vakıf Fin. Kir. 1,35 -0,74 -16,64
Vakıf GMYO 1,83 7,02 -27,19
Vakıf Yat. Ort. 1,29 0,00 -9,15
Vakıflar Bankası 3,46 -2,54 -48,16
Vakko Tekstil 2,93 1,38 -0,51
Vanet Gıda 2,35 -2,49 -26,56
Verusa Holding 28,12 0,43 22,76
Verusaturk Girisim 4,49 2,98 90,25
Vestel 8,63 -1,60 14,00
Vestel Beyaz Eşya 10,34 0,19 21,93
Viking Kağıt 1,22 -3,94 1,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 0,69 -37,07
Yapı ve Kredi Bank. 1,68 -3,45 -39,93
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,07 0,98 -15,39
Yataş 3,73 -2,86 -53,87
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 -1,10 -14,27
Yeni Gimat GMYO 8,06 0,88 -3,30
Yeşil GMYO 0,38 0,00 -39,68
Yeşil Yapı 0,29 0,00 -71,57
Yeşil Yatırım Holding 13,66 -2,29 -14,63
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.729,50 -2,52 51,28
Yonga Mobilya 12,90 -8,45 331,98
Yünsa 6,90 2,99 53,33
Zorlu Enerji 1,36 -0,73 -13,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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