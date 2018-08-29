Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|13.450,00
|-20,84
|İş Bankası (B)
|1.230,00
|0,00
|-1,63
|İş Bankası (C)
|4,10
|0,00
|-38,62
|İş Bankası (Kur.)
|7.400,00
|-4,34
|İş Fin.Kir.
|2,27
|-3,40
|62,89
|İş Girişim
|1,55
|-3,13
|-10,92
|İş GMYO
|0,94
|0,00
|-23,18
|İş Y. Men. Değ.
|2,01
|0,00
|-5,74
|İş Yat. Ort.
|0,74
|-1,33
|-6,21
|İşbir Holding
|192,00
|-0,26
|4,61
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,22
|0,00
|-45,00
|İttifak Holding
|2,85
|-8,36
|22,32
|İz Hayvancılık Tarım
|2,55
|-6,25
|34,21
|İzmir Demir Çelik
|2,10
|-2,78
|-35,19
|İzmir Fırça
|1,83
|-4,19
|-80,22
|İzocam
|22,30
|4,50
|-15,66
|Jantsa Jant Sanayi
|26,14
|0,54
|-14,99
|Kafein Yazılım
|7,03
|2,18
|Kapital Yat. Holding
|1,99
|-3,86
|60,48
|Kaplamin
|3,10
|-0,64
|-20,92
|Kardemir (A)
|3,02
|-2,89
|2,37
|Kardemir (B)
|3,03
|-1,94
|3,41
|Kardemir (D)
|4,20
|-3,00
|30,84
|Karel Elektronik
|5,10
|-1,16
|-12,22
|Karsan Otomotiv
|1,42
|-0,70
|-8,97
|Karsu Tekstil
|1,08
|0,93
|-45,45
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,61
|-2,54
|-6,87
|Kartonsan
|350,00
|5,42
|25,79
|Katmerciler Ekipman
|7,41
|-0,80
|-38,04
|Kent Gıda
|123,60
|-1,36
|-9,45
|Kerevitaş Gıda
|1,92
|0,52
|-55,05
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|0,00
|-17,14
|Kiler GMYO
|1,70
|0,59
|-53,55
|Kipa Ticaret
|2,51
|0,00
|-2,71
|Klimasan Klima
|5,51
|-1,25
|-5,81
|Koç Holding
|14,96
|-1,12
|-17,30
|Konfrut Gıda
|20,28
|4,54
|41,82
|Konya Çimento
|218,10
|18,66
|-14,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,53
|-2,85
|16,18
|Koza Altın
|44,86
|-1,41
|17,43
|Koza Madencilik
|5,95
|-1,82
|-7,61
|Körfez GMYO
|1,24
|0,81
|-25,30
|Kristal Kola
|1,30
|-3,70
|-27,78
|Kron Telekomünikasyon
|10,08
|-0,88
|-45,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,06
|-9,64
|16,31
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,95
|-1,02
|-53,01
|Kütahya Porselen
|5,71
|-2,73
|-20,36
|Lider Faktoring
|3,56
|0,28
|-12,62
|Link Bilgisayar
|8,86
|-0,45
|-37,87
|Logo Yazılım
|31,40
|-1,88
|-46,55
|Lokman Hekim Sağlık
|4,94
|-0,60
|-19,81
|Lüks Kadife
|4,42
|0,68
|-6,16
|Makina Takım
|1,19
|-1,65
|-40,50
|Mardin Çimento
|3,49
|1,16
|-9,35
|Marka Yatırım Holding
|0,78
|-3,70
|-53,85
|Marmaris Altınyunus
|16,70
|2,83
|-12,11
|Marshall
|39,92
|2,31
|-22,93
|Martı GMYO
|0,61
|3,39
|-71,23
|Martı Otel
|0,70
|-1,41
|-23,91
|Mavi Giyim
|25,92
|-2,34
|-54,81
|Mazhar Zorlu Holding
|4,55
|1,56
|14,04
|MCT Danışmanlık
|15,52
|-6,73
|158,67
|Mega Polietilen
|2,64
|17,86
|131,58
|Menderes Tekstil
|0,68
|-2,86
|-18,07
|Merit Turizm
|6,55
|-0,61
|11,21
|Merko Gıda
|0,73
|-1,35
|-45,11
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|5,81
|-30,00
|Metemtur Otelcilik
|1,24
|-1,59
|-16,22
|Metro Holding
|0,78
|0,00
|-21,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,57
|0,64
|-42,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,05
|0,00
|-51,16
|Migros Ticaret
|13,80
|-1,08
|-49,93
|Milpa
|1,35
|-2,17
|-37,50
|Mistral GMYO
|1,97
|3,68
|-46,68
|MLP Sağlık
|10,76
|-1,65
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,25
|-2,34
|-10,07
|Mondi Tire Kutsan
|1,95
|4,84
|7,73
|Net Holding
|1,98
|-1,00
|-10,41
|Netaş Telekom.
|8,35
|1,21
|-47,29
|Niğbaş Niğde Beton
|0,72
|5,88
|-23,40
|Nuh Çimento
|9,25
|0,76
|1,57
|Nurol GMYO
|2,94
|-1,01
|-38,11
|Odaş Elektrik
|3,93
|2,88
|-34,50
|Olmuksan-IP
|3,71
|0,00
|-18,89
|Orge Enerji Elektrik
|2,45
|3,38
|-39,42
|Orma Orman Mahsulleri
|0,88
|-2,22
|-22,12
|Osmanlı Menkul
|2,40
|-4,00
|-23,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,20
|-6,98
|-26,38
|Otokar
|69,90
|-1,27
|-42,09
|Oyak Yat. Ort.
|1,13
|0,00
|14,12
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,02
|0,00
|-40,00
|Özak GMYO
|2,16
|0,00
|-7,69
|Özbal Çelik Boru
|1,77
|-2,21
|-34,23
|Özderici GMYO
|6,84
|1,03
|561,83
|Özerden Plastik
|4,09
|15,21
|50,36
|Panora GMYO
|4,39
|-2,23
|-0,60
|Park Elek.Madencilik
|2,70
|-0,37
|-35,25
|Parsan
|13,20
|0,61
|12,82
|Pegasus
|24,10
|-2,27
|-28,70
|Peker GMYO
|8,96
|-3,14
|Penguen Gıda
|1,29
|-2,27
|-42,15
|Pera GMYO
|0,50
|-1,96
|-43,18
|Pergamon Dış Ticaret
|8,07
|-2,30
|110,71
|Petkim
|5,70
|1,60
|-15,07
|Petrokent Turizm
|50,10
|-2,15
|5,52
|Pınar Et ve Un
|6,09
|-0,81
|-33,84
|Pınar Su
|1,43
|-0,69
|-20,56
|Pınar Süt
|8,12
|0,00
|-32,98
|Plastikkart
|2,14
|-2,28
|-25,95
|Polisan Holding
|6,59
|3,29
|-23,73
|Politeknik Metal
|38,50
|-1,64
|15,62
|Prizma Press Matbaacılık
|1,74
|2,96
|7,41
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,04
|0,50
|3,59
|QNB Finansbank
|5,49
|-1,26
|0,50
|Ral Yatırım Holding
|1,90
|13,10
|16,56
|Ray Sigorta
|1,32
|-6,38
|-27,07
|Reysaş GMYO
|0,78
|0,00
|-38,58
|Reysaş Lojistik
|0,76
|-3,80
|-40,63
|Rhea Girişim
|0,63
|0,00
|-43,75
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|-2,59
|-37,12
|Royal Halı
|0,76
|-1,30
|-16,48
|RTA Laboratuvarları
|2,13
|2,40
|-22,83
|Sabancı Holding
|7,24
|-1,76
|-32,97
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,87
|-2,60
|Salix Yatırım Holding
|4,09
|0,99
|-47,56
|Sanel Mühendislik
|1,33
|-1,48
|-22,22
|Sanifoam Sünger
|1,38
|9,52
|-17,86
|Sanko Pazarlama
|2,56
|0,00
|-9,23
|Saray Matbaacılık
|0,97
|1,04
|-9,35
|Sarkuysan
|3,14
|-1,26
|0,18
|Sasa Polyester
|9,52
|-2,76
|21,52
|Say Reklamcılık
|1,04
|-0,95
|-37,72
|Sekuro Plastik
|3,82
|-3,05
|-55,58
|Selçuk Ecza Deposu
|3,16
|-1,25
|-9,77
|Selçuk Gıda
|0,46
|-2,13
|64,29
|Senkron Güvenlik
|1,48
|0,68
|-20,43
|Serve Kırtasiye
|1,36
|-0,73
|119,35
|Servet GMYO
|2,95
|19,92
|-2,96
|Seyitler Kimya
|6,61
|2,96
|-26,39
|Silverline Endüstri
|1,24
|-1,59
|-28,65
|Sinpaş GMYO
|0,46
|0,00
|-40,26
|Soda Sanayii
|7,64
|4,51
|76,59
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,14
|-3,93
|50,79
|Söktaş
|1,38
|3,76
|-16,87
|Sönmez Filament
|3,27
|-0,91
|-21,20
|Sönmez Pamuklu
|3,72
|2,20
|-6,06
|Sumaş Suni Tahta
|6,70
|-1,18
|Şeker Fin. Kir.
|2,25
|0,00
|-7,10
|Şekerbank
|1,05
|-1,87
|-42,62
|Şişe Cam
|5,85
|3,36
|28,59
|Şok Marketler
|7,38
|-1,99
|T. Halk Bankası
|6,06
|-1,46
|-42,37
|T. Kalkınma Bank.
|5,26
|-0,94
|-5,05
|T.S.K.B.
|0,75
|0,00
|-37,67
|T.Tuborg
|9,08
|0,00
|-8,38
|Taç Tarım Ürünleri
|2,74
|0,37
|12,76
|Tat Gıda
|3,82
|-0,26
|-25,61
|TAV Havalimanları
|31,10
|6,58
|44,92
|Taze Kuru Gıda
|7,49
|6,39
|-8,10
|Tek-Art Turizm
|0,77
|-1,28
|2,31
|Tekfen Holding
|20,70
|-1,33
|26,37
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,31
|-7,51
|-16,31
|Temapol Polimer Plastik
|2,69
|-1,82
|-43,61
|TGS Dış Ticaret
|6,13
|-0,33
|69,72
|Tofaş Oto. Fab.
|22,52
|1,90
|-27,70
|Torunlar GMYO
|1,90
|0,00
|-41,90
|Trabzon Liman
|9,59
|-0,21
|Trabzonspor Sportif
|1,24
|-0,80
|-43,64
|Trakya Cam
|4,22
|-2,76
|4,82
|Trend GMYO
|1,65
|7,14
|TSKB GMYO
|0,69
|18,97
|-5,48
|Tuğçelik
|2,19
|0,92
|-31,13
|Tukaş
|1,43
|-2,05
|-35,87
|Turcas Petrol
|1,64
|-1,20
|-34,77
|Turkcell
|11,06
|-2,21
|-26,74
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,75
|-0,42
|-37,42
|Tüpraş
|122,90
|0,74
|13,95
|Türk Hava Yolları
|16,56
|-1,25
|5,54
|Türk Prysmian Kablo
|1,77
|-2,21
|-29,29
|Türk Telekom
|3,75
|0,81
|-41,77
|Türk Traktör
|46,40
|0,35
|-34,17
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,92
|-1,97
|-20,34
|Ufuk Yatırım
|1,32
|-1,49
|-57,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,10
|-0,90
|-35,67
|Ulusoy Elektrik
|10,60
|-0,93
|16,98
|Ulusoy Un Sanayi
|2,02
|-1,94
|-27,34
|Umpaş Holding
|0,43
|-2,27
|-31,75
|Uşak Seramik
|1,65
|-0,60
|-32,65
|Utopya Turizm
|2,88
|0,70
|-35,86
|Uzertaş Boya
|0,90
|3,45
|-21,05
|Ülker Bisküvi
|14,99
|7,61
|-23,79
|Ünye Çimento
|3,90
|2,09
|5,88
|Vakıf Fin. Kir.
|1,36
|0,74
|-16,02
|Vakıf GMYO
|1,71
|3,64
|-31,96
|Vakıf Yat. Ort.
|1,29
|-0,77
|-9,15
|Vakıflar Bankası
|3,55
|-1,39
|-46,81
|Vakko Tekstil
|2,89
|-1,03
|-1,87
|Vanet Gıda
|2,41
|-2,82
|-24,69
|Verusa Holding
|28,00
|0,86
|22,23
|Verusaturk Girisim
|4,36
|3,32
|84,75
|Vestel
|8,77
|-0,45
|15,85
|Vestel Beyaz Eşya
|10,32
|-2,64
|21,70
|Viking Kağıt
|1,27
|5,83
|5,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,45
|-0,68
|-37,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,74
|-1,69
|-37,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,05
|-1,91
|-16,20
|Yataş
|3,84
|-3,27
|-52,51
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|-3,19
|-13,32
|Yeni Gimat GMYO
|7,99
|-0,25
|-4,14
|Yeşil GMYO
|0,38
|0,00
|-39,68
|Yeşil Yapı
|0,29
|0,00
|-71,57
|Yeşil Yatırım Holding
|13,98
|-5,03
|-12,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.800,00
|0,52
|55,18
|Yonga Mobilya
|14,09
|-6,75
|371,83
|Yünsa
|6,70
|-3,04
|48,89
|Zorlu Enerji
|1,37
|-0,72
|-13,29
(Son)