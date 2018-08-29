Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.230,00 0,00 -1,63 İş Bankası (C) 4,10 0,00 -38,62 İş Bankası (Kur.) 7.400,00 -4,34 İş Fin.Kir. 2,27 -3,40 62,89 İş Girişim 1,55 -3,13 -10,92 İş GMYO 0,94 0,00 -23,18 İş Y. Men. Değ. 2,01 0,00 -5,74 İş Yat. Ort. 0,74 -1,33 -6,21 İşbir Holding 192,00 -0,26 4,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 0,00 -45,00 İttifak Holding 2,85 -8,36 22,32 İz Hayvancılık Tarım 2,55 -6,25 34,21 İzmir Demir Çelik 2,10 -2,78 -35,19 İzmir Fırça 1,83 -4,19 -80,22 İzocam 22,30 4,50 -15,66 Jantsa Jant Sanayi 26,14 0,54 -14,99 Kafein Yazılım 7,03 2,18 Kapital Yat. Holding 1,99 -3,86 60,48 Kaplamin 3,10 -0,64 -20,92 Kardemir (A) 3,02 -2,89 2,37 Kardemir (B) 3,03 -1,94 3,41 Kardemir (D) 4,20 -3,00 30,84 Karel Elektronik 5,10 -1,16 -12,22 Karsan Otomotiv 1,42 -0,70 -8,97 Karsu Tekstil 1,08 0,93 -45,45 Karsusan Su Ürünleri San. 4,61 -2,54 -6,87 Kartonsan 350,00 5,42 25,79 Katmerciler Ekipman 7,41 -0,80 -38,04 Kent Gıda 123,60 -1,36 -9,45 Kerevitaş Gıda 1,92 0,52 -55,05 Kervansaray Yat. Holding 0,29 0,00 -17,14 Kiler GMYO 1,70 0,59 -53,55 Kipa Ticaret 2,51 0,00 -2,71 Klimasan Klima 5,51 -1,25 -5,81 Koç Holding 14,96 -1,12 -17,30 Konfrut Gıda 20,28 4,54 41,82 Konya Çimento 218,10 18,66 -14,47 Kordsa Teknik Tekstil 8,53 -2,85 16,18 Koza Altın 44,86 -1,41 17,43 Koza Madencilik 5,95 -1,82 -7,61 Körfez GMYO 1,24 0,81 -25,30 Kristal Kola 1,30 -3,70 -27,78 Kron Telekomünikasyon 10,08 -0,88 -45,51 Kuştur Kuşadası Turizm 11,06 -9,64 16,31 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,95 -1,02 -53,01 Kütahya Porselen 5,71 -2,73 -20,36 Lider Faktoring 3,56 0,28 -12,62 Link Bilgisayar 8,86 -0,45 -37,87 Logo Yazılım 31,40 -1,88 -46,55 Lokman Hekim Sağlık 4,94 -0,60 -19,81 Lüks Kadife 4,42 0,68 -6,16 Makina Takım 1,19 -1,65 -40,50 Mardin Çimento 3,49 1,16 -9,35 Marka Yatırım Holding 0,78 -3,70 -53,85 Marmaris Altınyunus 16,70 2,83 -12,11 Marshall 39,92 2,31 -22,93 Martı GMYO 0,61 3,39 -71,23 Martı Otel 0,70 -1,41 -23,91 Mavi Giyim 25,92 -2,34 -54,81 Mazhar Zorlu Holding 4,55 1,56 14,04 MCT Danışmanlık 15,52 -6,73 158,67 Mega Polietilen 2,64 17,86 131,58 Menderes Tekstil 0,68 -2,86 -18,07 Merit Turizm 6,55 -0,61 11,21 Merko Gıda 0,73 -1,35 -45,11 Metal Gayrimenkul 0,91 5,81 -30,00 Metemtur Otelcilik 1,24 -1,59 -16,22 Metro Holding 0,78 0,00 -21,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,57 0,64 -42,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,05 0,00 -51,16 Migros Ticaret 13,80 -1,08 -49,93 Milpa 1,35 -2,17 -37,50 Mistral GMYO 1,97 3,68 -46,68 MLP Sağlık 10,76 -1,65 MMC San. ve Tic. Yat. 1,25 -2,34 -10,07 Mondi Tire Kutsan 1,95 4,84 7,73 Net Holding 1,98 -1,00 -10,41 Netaş Telekom. 8,35 1,21 -47,29 Niğbaş Niğde Beton 0,72 5,88 -23,40 Nuh Çimento 9,25 0,76 1,57 Nurol GMYO 2,94 -1,01 -38,11 Odaş Elektrik 3,93 2,88 -34,50 Olmuksan-IP 3,71 0,00 -18,89 Orge Enerji Elektrik 2,45 3,38 -39,42 Orma Orman Mahsulleri 0,88 -2,22 -22,12 Osmanlı Menkul 2,40 -4,00 -23,57 Ostim Endüstriyel Yat 1,20 -6,98 -26,38 Otokar 69,90 -1,27 -42,09 Oyak Yat. Ort. 1,13 0,00 14,12 Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 0,00 -40,00 Özak GMYO 2,16 0,00 -7,69 Özbal Çelik Boru 1,77 -2,21 -34,23 Özderici GMYO 6,84 1,03 561,83 Özerden Plastik 4,09 15,21 50,36 Panora GMYO 4,39 -2,23 -0,60 Park Elek.Madencilik 2,70 -0,37 -35,25 Parsan 13,20 0,61 12,82 Pegasus 24,10 -2,27 -28,70 Peker GMYO 8,96 -3,14 Penguen Gıda 1,29 -2,27 -42,15 Pera GMYO 0,50 -1,96 -43,18 Pergamon Dış Ticaret 8,07 -2,30 110,71 Petkim 5,70 1,60 -15,07 Petrokent Turizm 50,10 -2,15 5,52 Pınar Et ve Un 6,09 -0,81 -33,84 Pınar Su 1,43 -0,69 -20,56 Pınar Süt 8,12 0,00 -32,98 Plastikkart 2,14 -2,28 -25,95 Polisan Holding 6,59 3,29 -23,73 Politeknik Metal 38,50 -1,64 15,62 Prizma Press Matbaacılık 1,74 2,96 7,41 QNB Finans Fin. Kir. 4,04 0,50 3,59 QNB Finansbank 5,49 -1,26 0,50 Ral Yatırım Holding 1,90 13,10 16,56 Ray Sigorta 1,32 -6,38 -27,07 Reysaş GMYO 0,78 0,00 -38,58 Reysaş Lojistik 0,76 -3,80 -40,63 Rhea Girişim 0,63 0,00 -43,75 Rodrigo Tekstil 1,88 -2,59 -37,12 Royal Halı 0,76 -1,30 -16,48 RTA Laboratuvarları 2,13 2,40 -22,83 Sabancı Holding 7,24 -1,76 -32,97 Safkar Ege Soğutmacılık 1,87 -2,60 Salix Yatırım Holding 4,09 0,99 -47,56 Sanel Mühendislik 1,33 -1,48 -22,22 Sanifoam Sünger 1,38 9,52 -17,86 Sanko Pazarlama 2,56 0,00 -9,23 Saray Matbaacılık 0,97 1,04 -9,35 Sarkuysan 3,14 -1,26 0,18 Sasa Polyester 9,52 -2,76 21,52 Say Reklamcılık 1,04 -0,95 -37,72 Sekuro Plastik 3,82 -3,05 -55,58 Selçuk Ecza Deposu 3,16 -1,25 -9,77 Selçuk Gıda 0,46 -2,13 64,29 Senkron Güvenlik 1,48 0,68 -20,43 Serve Kırtasiye 1,36 -0,73 119,35 Servet GMYO 2,95 19,92 -2,96 Seyitler Kimya 6,61 2,96 -26,39 Silverline Endüstri 1,24 -1,59 -28,65 Sinpaş GMYO 0,46 0,00 -40,26 Soda Sanayii 7,64 4,51 76,59 Sodaş Sodyum Sanayii 5,14 -3,93 50,79 Söktaş 1,38 3,76 -16,87 Sönmez Filament 3,27 -0,91 -21,20 Sönmez Pamuklu 3,72 2,20 -6,06 Sumaş Suni Tahta 6,70 -1,18 Şeker Fin. Kir. 2,25 0,00 -7,10 Şekerbank 1,05 -1,87 -42,62 Şişe Cam 5,85 3,36 28,59 Şok Marketler 7,38 -1,99 T. Halk Bankası 6,06 -1,46 -42,37 T. Kalkınma Bank. 5,26 -0,94 -5,05 T.S.K.B. 0,75 0,00 -37,67 T.Tuborg 9,08 0,00 -8,38 Taç Tarım Ürünleri 2,74 0,37 12,76 Tat Gıda 3,82 -0,26 -25,61 TAV Havalimanları 31,10 6,58 44,92 Taze Kuru Gıda 7,49 6,39 -8,10 Tek-Art Turizm 0,77 -1,28 2,31 Tekfen Holding 20,70 -1,33 26,37 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,31 -7,51 -16,31 Temapol Polimer Plastik 2,69 -1,82 -43,61 TGS Dış Ticaret 6,13 -0,33 69,72 Tofaş Oto. Fab. 22,52 1,90 -27,70 Torunlar GMYO 1,90 0,00 -41,90 Trabzon Liman 9,59 -0,21 Trabzonspor Sportif 1,24 -0,80 -43,64 Trakya Cam 4,22 -2,76 4,82 Trend GMYO 1,65 7,14 TSKB GMYO 0,69 18,97 -5,48 Tuğçelik 2,19 0,92 -31,13 Tukaş 1,43 -2,05 -35,87 Turcas Petrol 1,64 -1,20 -34,77 Turkcell 11,06 -2,21 -26,74 Tümosan Motor ve Traktör 4,75 -0,42 -37,42 Tüpraş 122,90 0,74 13,95 Türk Hava Yolları 16,56 -1,25 5,54 Türk Prysmian Kablo 1,77 -2,21 -29,29 Türk Telekom 3,75 0,81 -41,77 Türk Traktör 46,40 0,35 -34,17 Türker Proje Gayrimenkul 29,92 -1,97 -20,34 Ufuk Yatırım 1,32 -1,49 -57,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,10 -0,90 -35,67 Ulusoy Elektrik 10,60 -0,93 16,98 Ulusoy Un Sanayi 2,02 -1,94 -27,34 Umpaş Holding 0,43 -2,27 -31,75 Uşak Seramik 1,65 -0,60 -32,65 Utopya Turizm 2,88 0,70 -35,86 Uzertaş Boya 0,90 3,45 -21,05 Ülker Bisküvi 14,99 7,61 -23,79 Ünye Çimento 3,90 2,09 5,88 Vakıf Fin. Kir. 1,36 0,74 -16,02 Vakıf GMYO 1,71 3,64 -31,96 Vakıf Yat. Ort. 1,29 -0,77 -9,15 Vakıflar Bankası 3,55 -1,39 -46,81 Vakko Tekstil 2,89 -1,03 -1,87 Vanet Gıda 2,41 -2,82 -24,69 Verusa Holding 28,00 0,86 22,23 Verusaturk Girisim 4,36 3,32 84,75 Vestel 8,77 -0,45 15,85 Vestel Beyaz Eşya 10,32 -2,64 21,70 Viking Kağıt 1,27 5,83 5,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 -0,68 -37,50 Yapı ve Kredi Bank. 1,74 -1,69 -37,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,05 -1,91 -16,20 Yataş 3,84 -3,27 -52,51 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,91 -3,19 -13,32 Yeni Gimat GMYO 7,99 -0,25 -4,14 Yeşil GMYO 0,38 0,00 -39,68 Yeşil Yapı 0,29 0,00 -71,57 Yeşil Yatırım Holding 13,98 -5,03 -12,62 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.800,00 0,52 55,18 Yonga Mobilya 14,09 -6,75 371,83 Yünsa 6,70 -3,04 48,89 Zorlu Enerji 1,37 -0,72 -13,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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