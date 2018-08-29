SON DAKİKA: ÖSYM, KPSS Sonuçlarını Açıkladı! Öğrenmek İçin Tıklayın

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84
İş Bankası (B) 1.230,00 0,00 -1,63
İş Bankası (C) 4,10 0,00 -38,62
İş Bankası (Kur.) 7.400,00 -4,34
İş Fin.Kir. 2,27 -3,40 62,89
İş Girişim 1,55 -3,13 -10,92
İş GMYO 0,94 0,00 -23,18
İş Y. Men. Değ. 2,01 0,00 -5,74
İş Yat. Ort. 0,74 -1,33 -6,21
İşbir Holding 192,00 -0,26 4,61
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 0,00 -45,00
İttifak Holding 2,85 -8,36 22,32
İz Hayvancılık Tarım 2,55 -6,25 34,21
İzmir Demir Çelik 2,10 -2,78 -35,19
İzmir Fırça 1,83 -4,19 -80,22
İzocam 22,30 4,50 -15,66
Jantsa Jant Sanayi 26,14 0,54 -14,99
Kafein Yazılım 7,03 2,18
Kapital Yat. Holding 1,99 -3,86 60,48
Kaplamin 3,10 -0,64 -20,92
Kardemir (A) 3,02 -2,89 2,37
Kardemir (B) 3,03 -1,94 3,41
Kardemir (D) 4,20 -3,00 30,84
Karel Elektronik 5,10 -1,16 -12,22
Karsan Otomotiv 1,42 -0,70 -8,97
Karsu Tekstil 1,08 0,93 -45,45
Karsusan Su Ürünleri San. 4,61 -2,54 -6,87
Kartonsan 350,00 5,42 25,79
Katmerciler Ekipman 7,41 -0,80 -38,04
Kent Gıda 123,60 -1,36 -9,45
Kerevitaş Gıda 1,92 0,52 -55,05
Kervansaray Yat. Holding 0,29 0,00 -17,14
Kiler GMYO 1,70 0,59 -53,55
Kipa Ticaret 2,51 0,00 -2,71
Klimasan Klima 5,51 -1,25 -5,81
Koç Holding 14,96 -1,12 -17,30
Konfrut Gıda 20,28 4,54 41,82
Konya Çimento 218,10 18,66 -14,47
Kordsa Teknik Tekstil 8,53 -2,85 16,18
Koza Altın 44,86 -1,41 17,43
Koza Madencilik 5,95 -1,82 -7,61
Körfez GMYO 1,24 0,81 -25,30
Kristal Kola 1,30 -3,70 -27,78
Kron Telekomünikasyon 10,08 -0,88 -45,51
Kuştur Kuşadası Turizm 11,06 -9,64 16,31
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,95 -1,02 -53,01
Kütahya Porselen 5,71 -2,73 -20,36
Lider Faktoring 3,56 0,28 -12,62
Link Bilgisayar 8,86 -0,45 -37,87
Logo Yazılım 31,40 -1,88 -46,55
Lokman Hekim Sağlık 4,94 -0,60 -19,81
Lüks Kadife 4,42 0,68 -6,16
Makina Takım 1,19 -1,65 -40,50
Mardin Çimento 3,49 1,16 -9,35
Marka Yatırım Holding 0,78 -3,70 -53,85
Marmaris Altınyunus 16,70 2,83 -12,11
Marshall 39,92 2,31 -22,93
Martı GMYO 0,61 3,39 -71,23
Martı Otel 0,70 -1,41 -23,91
Mavi Giyim 25,92 -2,34 -54,81
Mazhar Zorlu Holding 4,55 1,56 14,04
MCT Danışmanlık 15,52 -6,73 158,67
Mega Polietilen 2,64 17,86 131,58
Menderes Tekstil 0,68 -2,86 -18,07
Merit Turizm 6,55 -0,61 11,21
Merko Gıda 0,73 -1,35 -45,11
Metal Gayrimenkul 0,91 5,81 -30,00
Metemtur Otelcilik 1,24 -1,59 -16,22
Metro Holding 0,78 0,00 -21,21
Metro Petrol ve Tesisleri 1,57 0,64 -42,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,05 0,00 -51,16
Migros Ticaret 13,80 -1,08 -49,93
Milpa 1,35 -2,17 -37,50
Mistral GMYO 1,97 3,68 -46,68
MLP Sağlık 10,76 -1,65
MMC San. ve Tic. Yat. 1,25 -2,34 -10,07
Mondi Tire Kutsan 1,95 4,84 7,73
Net Holding 1,98 -1,00 -10,41
Netaş Telekom. 8,35 1,21 -47,29
Niğbaş Niğde Beton 0,72 5,88 -23,40
Nuh Çimento 9,25 0,76 1,57
Nurol GMYO 2,94 -1,01 -38,11
Odaş Elektrik 3,93 2,88 -34,50
Olmuksan-IP 3,71 0,00 -18,89
Orge Enerji Elektrik 2,45 3,38 -39,42
Orma Orman Mahsulleri 0,88 -2,22 -22,12
Osmanlı Menkul 2,40 -4,00 -23,57
Ostim Endüstriyel Yat 1,20 -6,98 -26,38
Otokar 69,90 -1,27 -42,09
Oyak Yat. Ort. 1,13 0,00 14,12
Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 0,00 -40,00
Özak GMYO 2,16 0,00 -7,69
Özbal Çelik Boru 1,77 -2,21 -34,23
Özderici GMYO 6,84 1,03 561,83
Özerden Plastik 4,09 15,21 50,36
Panora GMYO 4,39 -2,23 -0,60
Park Elek.Madencilik 2,70 -0,37 -35,25
Parsan 13,20 0,61 12,82
Pegasus 24,10 -2,27 -28,70
Peker GMYO 8,96 -3,14
Penguen Gıda 1,29 -2,27 -42,15
Pera GMYO 0,50 -1,96 -43,18
Pergamon Dış Ticaret 8,07 -2,30 110,71
Petkim 5,70 1,60 -15,07
Petrokent Turizm 50,10 -2,15 5,52
Pınar Et ve Un 6,09 -0,81 -33,84
Pınar Su 1,43 -0,69 -20,56
Pınar Süt 8,12 0,00 -32,98
Plastikkart 2,14 -2,28 -25,95
Polisan Holding 6,59 3,29 -23,73
Politeknik Metal 38,50 -1,64 15,62
Prizma Press Matbaacılık 1,74 2,96 7,41
QNB Finans Fin. Kir. 4,04 0,50 3,59
QNB Finansbank 5,49 -1,26 0,50
Ral Yatırım Holding 1,90 13,10 16,56
Ray Sigorta 1,32 -6,38 -27,07
Reysaş GMYO 0,78 0,00 -38,58
Reysaş Lojistik 0,76 -3,80 -40,63
Rhea Girişim 0,63 0,00 -43,75
Rodrigo Tekstil 1,88 -2,59 -37,12
Royal Halı 0,76 -1,30 -16,48
RTA Laboratuvarları 2,13 2,40 -22,83
Sabancı Holding 7,24 -1,76 -32,97
Safkar Ege Soğutmacılık 1,87 -2,60
Salix Yatırım Holding 4,09 0,99 -47,56
Sanel Mühendislik 1,33 -1,48 -22,22
Sanifoam Sünger 1,38 9,52 -17,86
Sanko Pazarlama 2,56 0,00 -9,23
Saray Matbaacılık 0,97 1,04 -9,35
Sarkuysan 3,14 -1,26 0,18
Sasa Polyester 9,52 -2,76 21,52
Say Reklamcılık 1,04 -0,95 -37,72
Sekuro Plastik 3,82 -3,05 -55,58
Selçuk Ecza Deposu 3,16 -1,25 -9,77
Selçuk Gıda 0,46 -2,13 64,29
Senkron Güvenlik 1,48 0,68 -20,43
Serve Kırtasiye 1,36 -0,73 119,35
Servet GMYO 2,95 19,92 -2,96
Seyitler Kimya 6,61 2,96 -26,39
Silverline Endüstri 1,24 -1,59 -28,65
Sinpaş GMYO 0,46 0,00 -40,26
Soda Sanayii 7,64 4,51 76,59
Sodaş Sodyum Sanayii 5,14 -3,93 50,79
Söktaş 1,38 3,76 -16,87
Sönmez Filament 3,27 -0,91 -21,20
Sönmez Pamuklu 3,72 2,20 -6,06
Sumaş Suni Tahta 6,70 -1,18
Şeker Fin. Kir. 2,25 0,00 -7,10
Şekerbank 1,05 -1,87 -42,62
Şişe Cam 5,85 3,36 28,59
Şok Marketler 7,38 -1,99
T. Halk Bankası 6,06 -1,46 -42,37
T. Kalkınma Bank. 5,26 -0,94 -5,05
T.S.K.B. 0,75 0,00 -37,67
T.Tuborg 9,08 0,00 -8,38
Taç Tarım Ürünleri 2,74 0,37 12,76
Tat Gıda 3,82 -0,26 -25,61
TAV Havalimanları 31,10 6,58 44,92
Taze Kuru Gıda 7,49 6,39 -8,10
Tek-Art Turizm 0,77 -1,28 2,31
Tekfen Holding 20,70 -1,33 26,37
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,31 -7,51 -16,31
Temapol Polimer Plastik 2,69 -1,82 -43,61
TGS Dış Ticaret 6,13 -0,33 69,72
Tofaş Oto. Fab. 22,52 1,90 -27,70
Torunlar GMYO 1,90 0,00 -41,90
Trabzon Liman 9,59 -0,21
Trabzonspor Sportif 1,24 -0,80 -43,64
Trakya Cam 4,22 -2,76 4,82
Trend GMYO 1,65 7,14
TSKB GMYO 0,69 18,97 -5,48
Tuğçelik 2,19 0,92 -31,13
Tukaş 1,43 -2,05 -35,87
Turcas Petrol 1,64 -1,20 -34,77
Turkcell 11,06 -2,21 -26,74
Tümosan Motor ve Traktör 4,75 -0,42 -37,42
Tüpraş 122,90 0,74 13,95
Türk Hava Yolları 16,56 -1,25 5,54
Türk Prysmian Kablo 1,77 -2,21 -29,29
Türk Telekom 3,75 0,81 -41,77
Türk Traktör 46,40 0,35 -34,17
Türker Proje Gayrimenkul 29,92 -1,97 -20,34
Ufuk Yatırım 1,32 -1,49 -57,00
Ulaşlar Turizm Yat. 1,10 -0,90 -35,67
Ulusoy Elektrik 10,60 -0,93 16,98
Ulusoy Un Sanayi 2,02 -1,94 -27,34
Umpaş Holding 0,43 -2,27 -31,75
Uşak Seramik 1,65 -0,60 -32,65
Utopya Turizm 2,88 0,70 -35,86
Uzertaş Boya 0,90 3,45 -21,05
Ülker Bisküvi 14,99 7,61 -23,79
Ünye Çimento 3,90 2,09 5,88
Vakıf Fin. Kir. 1,36 0,74 -16,02
Vakıf GMYO 1,71 3,64 -31,96
Vakıf Yat. Ort. 1,29 -0,77 -9,15
Vakıflar Bankası 3,55 -1,39 -46,81
Vakko Tekstil 2,89 -1,03 -1,87
Vanet Gıda 2,41 -2,82 -24,69
Verusa Holding 28,00 0,86 22,23
Verusaturk Girisim 4,36 3,32 84,75
Vestel 8,77 -0,45 15,85
Vestel Beyaz Eşya 10,32 -2,64 21,70
Viking Kağıt 1,27 5,83 5,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 -0,68 -37,50
Yapı ve Kredi Bank. 1,74 -1,69 -37,78
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,05 -1,91 -16,20
Yataş 3,84 -3,27 -52,51
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,91 -3,19 -13,32
Yeni Gimat GMYO 7,99 -0,25 -4,14
Yeşil GMYO 0,38 0,00 -39,68
Yeşil Yapı 0,29 0,00 -71,57
Yeşil Yatırım Holding 13,98 -5,03 -12,62
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.800,00 0,52 55,18
Yonga Mobilya 14,09 -6,75 371,83
Yünsa 6,70 -3,04 48,89
Zorlu Enerji 1,37 -0,72 -13,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et