Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.230,00 -1,63 İş Bankası (C) 4,10 3,02 -38,62 İş Bankası (Kur.) 7.400,00 -4,34 İş Fin.Kir. 2,35 6,33 68,63 İş Girişim 1,60 2,56 -8,05 İş GMYO 0,94 1,08 -23,18 İş Y. Men. Değ. 2,01 1,52 -5,74 İş Yat. Ort. 0,75 1,35 -4,95 İşbir Holding 192,50 3,49 4,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 0,00 -45,00 İttifak Holding 3,11 13,09 33,48 İz Hayvancılık Tarım 2,72 1,87 43,16 İzmir Demir Çelik 2,16 2,37 -33,33 İzmir Fırça 1,91 5,52 -79,35 İzocam 21,34 2,01 -19,29 Jantsa Jant Sanayi 26,00 2,04 -15,44 Kafein Yazılım 6,88 2,38 Kapital Yat. Holding 2,07 -1,43 66,94 Kaplamin 3,12 1,96 -20,41 Kardemir (A) 3,11 5,78 5,42 Kardemir (B) 3,09 5,82 5,46 Kardemir (D) 4,33 8,25 34,89 Karel Elektronik 5,16 3,20 -11,19 Karsan Otomotiv 1,43 3,62 -8,33 Karsu Tekstil 1,07 1,90 -45,96 Karsusan Su Ürünleri San. 4,73 -0,21 -4,44 Kartonsan 332,00 1,68 19,32 Katmerciler Ekipman 7,47 3,61 -37,54 Kent Gıda 125,30 2,62 -8,21 Kerevitaş Gıda 1,91 1,60 -55,28 Kervansaray Yat. Holding 0,29 -3,33 -17,14 Kiler GMYO 1,69 3,68 -53,83 Kipa Ticaret 2,51 0,40 -2,71 Klimasan Klima 5,58 11,16 -4,62 Koç Holding 15,13 2,37 -16,36 Konfrut Gıda 19,40 1,31 35,66 Konya Çimento 183,80 1,38 -27,92 Kordsa Teknik Tekstil 8,78 6,30 19,59 Koza Altın 45,50 2,89 19,11 Koza Madencilik 6,06 2,19 -5,90 Körfez GMYO 1,23 1,65 -25,90 Kristal Kola 1,35 5,47 -25,00 Kron Telekomünikasyon 10,17 2,01 -45,03 Kuştur Kuşadası Turizm 11,30 18,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,97 1,03 -52,53 Kütahya Porselen 5,87 1,56 -18,13 Lider Faktoring 3,55 0,00 -12,86 Link Bilgisayar 8,90 2,89 -37,59 Logo Yazılım 32,00 0,95 -45,53 Lokman Hekim Sağlık 4,97 2,69 -19,32 Lüks Kadife 4,39 0,46 -6,79 Makina Takım 1,21 4,31 -39,50 Mardin Çimento 3,45 0,29 -10,39 Marka Yatırım Holding 0,81 -2,41 -52,07 Marmaris Altınyunus 16,24 1,95 -14,53 Marshall 39,02 6,15 -24,67 Martı GMYO 0,59 3,51 -72,17 Martı Otel 0,71 2,90 -22,83 Mavi Giyim 26,54 6,33 -53,73 Mazhar Zorlu Holding 4,48 -2,61 12,28 MCT Danışmanlık 16,64 -2,35 177,33 Mega Polietilen 2,24 18,52 96,49 Menderes Tekstil 0,70 2,94 -15,66 Merit Turizm 6,00 1,87 Merko Gıda 0,74 2,78 -44,36 Metal Gayrimenkul 0,86 1,18 -33,85 Metemtur Otelcilik 1,26 0,80 -14,86 Metro Holding 0,78 2,63 -21,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,56 2,63 -43,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,05 5,00 -51,16 Migros Ticaret 13,95 1,68 -49,38 Milpa 1,38 1,47 -36,11 Mistral GMYO 1,90 3,26 -48,58 MLP Sağlık 10,94 1,96 MMC San. ve Tic. Yat. 1,28 3,23 -7,91 Mondi Tire Kutsan 1,86 0,54 2,76 Net Holding 2,00 0,00 -9,50 Netaş Telekom. 8,25 4,56 -47,92 Niğbaş Niğde Beton 0,68 3,03 -27,66 Nuh Çimento 9,18 0,88 0,80 Nurol GMYO 2,97 6,07 -37,47 Odaş Elektrik 3,82 4,09 -36,33 Olmuksan-IP 3,71 2,49 -18,89 Orge Enerji Elektrik 2,37 2,16 -41,39 Orma Orman Mahsulleri 0,90 -5,26 -20,35 Osmanlı Menkul 2,50 -1,96 -20,38 Ostim Endüstriyel Yat 1,29 4,03 -20,86 Otokar 70,80 5,67 -41,35 Oyak Yat. Ort. 1,13 -0,88 14,12 Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 0,99 -40,00 Özak GMYO 2,16 -0,46 -7,69 Özbal Çelik Boru 1,81 3,43 -32,75 Özderici GMYO 6,77 2,73 555,06 Özerden Plastik 3,55 16,39 30,51 Panora GMYO 4,49 1,13 1,66 Park Elek.Madencilik 2,71 1,88 -35,01 Parsan 13,12 2,18 12,14 Pegasus 24,66 2,75 -27,04 Peker GMYO 9,25 1,98 Penguen Gıda 1,32 3,13 -40,81 Pera GMYO 0,51 4,08 -42,05 Pergamon Dış Ticaret 8,26 1,98 115,67 Petkim 5,61 3,31 -16,41 Petrokent Turizm 49,00 3,20 Pınar Et ve Un 6,14 1,82 -33,30 Pınar Su 1,44 0,70 -20,00 Pınar Süt 8,12 2,78 -32,98 Plastikkart 2,19 0,00 -24,22 Polisan Holding 6,38 2,74 -26,16 Politeknik Metal 39,14 0,31 17,54 Prizma Press Matbaacılık 1,69 1,81 4,32 QNB Finans Fin. Kir. 4,02 -8,01 3,08 QNB Finansbank 5,56 0,18 1,78 Ral Yatırım Holding 1,68 0,00 3,07 Ray Sigorta 1,41 10,16 -22,10 Reysaş GMYO 0,78 4,00 -38,58 Reysaş Lojistik 0,79 2,60 -38,28 Rhea Girişim 0,63 -1,56 -43,75 Rodrigo Tekstil 1,93 1,58 -35,45 Royal Halı 0,77 5,48 -15,38 RTA Laboratuvarları 2,08 1,46 -24,64 Sabancı Holding 7,37 1,94 -31,77 Safkar Ege Soğutmacılık 1,92 3,23 Salix Yatırım Holding 4,05 -0,98 -48,08 Sanel Mühendislik 1,35 0,75 -21,05 Sanifoam Sünger 1,26 3,28 -25,00 Sanko Pazarlama 2,56 0,00 -9,23 Saray Matbaacılık 0,96 1,05 -10,28 Sarkuysan 3,18 1,60 1,45 Sasa Polyester 9,79 0,72 24,97 Say Reklamcılık 1,05 0,00 -37,13 Sekuro Plastik 3,94 9,14 -54,19 Selçuk Ecza Deposu 3,20 -1,84 -8,63 Selçuk Gıda 0,47 -2,08 67,86 Senkron Güvenlik 1,47 0,68 -20,97 Serve Kırtasiye 1,37 0,00 120,97 Servet GMYO 2,46 2,93 -19,08 Seyitler Kimya 6,42 1,10 -28,51 Silverline Endüstri 1,26 2,44 -27,50 Sinpaş GMYO 0,46 4,55 -40,26 Soda Sanayii 7,31 1,11 68,96 Sodaş Sodyum Sanayii 5,35 3,88 56,95 Söktaş 1,33 1,53 -19,88 Sönmez Filament 3,30 2,80 -20,48 Sönmez Pamuklu 3,64 1,68 -8,08 Sumaş Suni Tahta 6,78 3,04 Şeker Fin. Kir. 2,25 3,21 -7,10 Şekerbank 1,07 4,90 -41,53 Şişe Cam 5,66 3,66 24,41 Şok Marketler 7,53 3,86 T. Halk Bankası 6,15 3,71 -41,52 T. Kalkınma Bank. 5,31 2,91 -4,15 T.S.K.B. 0,75 1,35 -37,67 T.Tuborg 9,08 3,06 -8,38 Taç Tarım Ürünleri 2,73 -2,50 12,35 Tat Gıda 3,83 2,68 -25,42 TAV Havalimanları 29,18 6,73 35,97 Taze Kuru Gıda 7,27 2,54 -10,80 Tek-Art Turizm 0,78 0,00 3,64 Tekfen Holding 20,98 4,17 28,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,66 0,00 -9,51 Temapol Polimer Plastik 2,74 -1,79 -42,56 TGS Dış Ticaret 6,15 -2,07 70,27 Tofaş Oto. Fab. 22,10 3,17 -29,05 Torunlar GMYO 1,90 4,97 -41,90 Trabzon Liman 9,61 3,56 Trabzonspor Sportif 1,25 4,17 -43,18 Trakya Cam 4,34 0,46 7,80 Trend GMYO 1,54 -0,65 TSKB GMYO 0,58 18,37 -20,55 Tuğçelik 2,17 2,84 -31,76 Tukaş 1,46 2,10 -34,53 Turcas Petrol 1,66 4,40 -33,97 Turkcell 11,31 -0,35 -25,08 Tümosan Motor ve Traktör 4,77 3,70 -37,15 Tüpraş 122,00 1,67 13,12 Türk Hava Yolları 16,77 1,76 6,88 Türk Prysmian Kablo 1,81 5,85 -27,69 Türk Telekom 3,72 1,36 -42,24 Türk Traktör 46,24 1,63 -34,40 Türker Proje Gayrimenkul 30,52 1,06 -18,74 Ufuk Yatırım 1,34 7,20 -56,35 Ulaşlar Turizm Yat. 1,11 3,74 -35,09 Ulusoy Elektrik 10,70 3,48 18,08 Ulusoy Un Sanayi 2,06 1,48 -25,90 Umpaş Holding 0,44 -6,38 -30,16 Uşak Seramik 1,66 3,75 -32,24 Utopya Turizm 2,86 0,35 -36,30 Uzertaş Boya 0,87 -4,40 -23,68 Ülker Bisküvi 13,93 1,24 -29,18 Ünye Çimento 3,82 1,33 3,70 Vakıf Fin. Kir. 1,35 3,05 -16,64 Vakıf GMYO 1,65 2,48 -34,35 Vakıf Yat. Ort. 1,30 0,00 -8,45 Vakıflar Bankası 3,60 3,45 -46,06 Vakko Tekstil 2,92 1,04 -0,85 Vanet Gıda 2,48 2,48 -22,50 Verusa Holding 27,76 1,02 21,19 Verusaturk Girisim 4,22 -0,47 78,81 Vestel 8,81 2,56 16,38 Vestel Beyaz Eşya 10,60 4,95 25,00 Viking Kağıt 1,20 0,84 0,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 3,55 -37,07 Yapı ve Kredi Bank. 1,77 3,51 -36,71 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,09 11,17 -14,57 Yataş 3,97 -0,25 -50,90 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,94 2,17 -10,46 Yeni Gimat GMYO 8,01 0,12 -3,90 Yeşil GMYO 0,38 0,00 -39,68 Yeşil Yapı 0,29 -3,33 -71,57 Yeşil Yatırım Holding 14,72 -3,60 -8,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.785,60 1,29 54,39 Yonga Mobilya 15,11 12,26 405,99 Yünsa 6,91 3,60 53,56 Zorlu Enerji 1,38 2,22 -12,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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