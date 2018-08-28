Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|13.450,00
|-20,84
|İş Bankası (B)
|1.230,00
|-1,63
|İş Bankası (C)
|4,10
|3,02
|-38,62
|İş Bankası (Kur.)
|7.400,00
|-4,34
|İş Fin.Kir.
|2,35
|6,33
|68,63
|İş Girişim
|1,60
|2,56
|-8,05
|İş GMYO
|0,94
|1,08
|-23,18
|İş Y. Men. Değ.
|2,01
|1,52
|-5,74
|İş Yat. Ort.
|0,75
|1,35
|-4,95
|İşbir Holding
|192,50
|3,49
|4,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,22
|0,00
|-45,00
|İttifak Holding
|3,11
|13,09
|33,48
|İz Hayvancılık Tarım
|2,72
|1,87
|43,16
|İzmir Demir Çelik
|2,16
|2,37
|-33,33
|İzmir Fırça
|1,91
|5,52
|-79,35
|İzocam
|21,34
|2,01
|-19,29
|Jantsa Jant Sanayi
|26,00
|2,04
|-15,44
|Kafein Yazılım
|6,88
|2,38
|Kapital Yat. Holding
|2,07
|-1,43
|66,94
|Kaplamin
|3,12
|1,96
|-20,41
|Kardemir (A)
|3,11
|5,78
|5,42
|Kardemir (B)
|3,09
|5,82
|5,46
|Kardemir (D)
|4,33
|8,25
|34,89
|Karel Elektronik
|5,16
|3,20
|-11,19
|Karsan Otomotiv
|1,43
|3,62
|-8,33
|Karsu Tekstil
|1,07
|1,90
|-45,96
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,73
|-0,21
|-4,44
|Kartonsan
|332,00
|1,68
|19,32
|Katmerciler Ekipman
|7,47
|3,61
|-37,54
|Kent Gıda
|125,30
|2,62
|-8,21
|Kerevitaş Gıda
|1,91
|1,60
|-55,28
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|-3,33
|-17,14
|Kiler GMYO
|1,69
|3,68
|-53,83
|Kipa Ticaret
|2,51
|0,40
|-2,71
|Klimasan Klima
|5,58
|11,16
|-4,62
|Koç Holding
|15,13
|2,37
|-16,36
|Konfrut Gıda
|19,40
|1,31
|35,66
|Konya Çimento
|183,80
|1,38
|-27,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,78
|6,30
|19,59
|Koza Altın
|45,50
|2,89
|19,11
|Koza Madencilik
|6,06
|2,19
|-5,90
|Körfez GMYO
|1,23
|1,65
|-25,90
|Kristal Kola
|1,35
|5,47
|-25,00
|Kron Telekomünikasyon
|10,17
|2,01
|-45,03
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,30
|18,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,97
|1,03
|-52,53
|Kütahya Porselen
|5,87
|1,56
|-18,13
|Lider Faktoring
|3,55
|0,00
|-12,86
|Link Bilgisayar
|8,90
|2,89
|-37,59
|Logo Yazılım
|32,00
|0,95
|-45,53
|Lokman Hekim Sağlık
|4,97
|2,69
|-19,32
|Lüks Kadife
|4,39
|0,46
|-6,79
|Makina Takım
|1,21
|4,31
|-39,50
|Mardin Çimento
|3,45
|0,29
|-10,39
|Marka Yatırım Holding
|0,81
|-2,41
|-52,07
|Marmaris Altınyunus
|16,24
|1,95
|-14,53
|Marshall
|39,02
|6,15
|-24,67
|Martı GMYO
|0,59
|3,51
|-72,17
|Martı Otel
|0,71
|2,90
|-22,83
|Mavi Giyim
|26,54
|6,33
|-53,73
|Mazhar Zorlu Holding
|4,48
|-2,61
|12,28
|MCT Danışmanlık
|16,64
|-2,35
|177,33
|Mega Polietilen
|2,24
|18,52
|96,49
|Menderes Tekstil
|0,70
|2,94
|-15,66
|Merit Turizm
|6,00
|1,87
|Merko Gıda
|0,74
|2,78
|-44,36
|Metal Gayrimenkul
|0,86
|1,18
|-33,85
|Metemtur Otelcilik
|1,26
|0,80
|-14,86
|Metro Holding
|0,78
|2,63
|-21,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,56
|2,63
|-43,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,05
|5,00
|-51,16
|Migros Ticaret
|13,95
|1,68
|-49,38
|Milpa
|1,38
|1,47
|-36,11
|Mistral GMYO
|1,90
|3,26
|-48,58
|MLP Sağlık
|10,94
|1,96
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,28
|3,23
|-7,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,86
|0,54
|2,76
|Net Holding
|2,00
|0,00
|-9,50
|Netaş Telekom.
|8,25
|4,56
|-47,92
|Niğbaş Niğde Beton
|0,68
|3,03
|-27,66
|Nuh Çimento
|9,18
|0,88
|0,80
|Nurol GMYO
|2,97
|6,07
|-37,47
|Odaş Elektrik
|3,82
|4,09
|-36,33
|Olmuksan-IP
|3,71
|2,49
|-18,89
|Orge Enerji Elektrik
|2,37
|2,16
|-41,39
|Orma Orman Mahsulleri
|0,90
|-5,26
|-20,35
|Osmanlı Menkul
|2,50
|-1,96
|-20,38
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,29
|4,03
|-20,86
|Otokar
|70,80
|5,67
|-41,35
|Oyak Yat. Ort.
|1,13
|-0,88
|14,12
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,02
|0,99
|-40,00
|Özak GMYO
|2,16
|-0,46
|-7,69
|Özbal Çelik Boru
|1,81
|3,43
|-32,75
|Özderici GMYO
|6,77
|2,73
|555,06
|Özerden Plastik
|3,55
|16,39
|30,51
|Panora GMYO
|4,49
|1,13
|1,66
|Park Elek.Madencilik
|2,71
|1,88
|-35,01
|Parsan
|13,12
|2,18
|12,14
|Pegasus
|24,66
|2,75
|-27,04
|Peker GMYO
|9,25
|1,98
|Penguen Gıda
|1,32
|3,13
|-40,81
|Pera GMYO
|0,51
|4,08
|-42,05
|Pergamon Dış Ticaret
|8,26
|1,98
|115,67
|Petkim
|5,61
|3,31
|-16,41
|Petrokent Turizm
|49,00
|3,20
|Pınar Et ve Un
|6,14
|1,82
|-33,30
|Pınar Su
|1,44
|0,70
|-20,00
|Pınar Süt
|8,12
|2,78
|-32,98
|Plastikkart
|2,19
|0,00
|-24,22
|Polisan Holding
|6,38
|2,74
|-26,16
|Politeknik Metal
|39,14
|0,31
|17,54
|Prizma Press Matbaacılık
|1,69
|1,81
|4,32
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,02
|-8,01
|3,08
|QNB Finansbank
|5,56
|0,18
|1,78
|Ral Yatırım Holding
|1,68
|0,00
|3,07
|Ray Sigorta
|1,41
|10,16
|-22,10
|Reysaş GMYO
|0,78
|4,00
|-38,58
|Reysaş Lojistik
|0,79
|2,60
|-38,28
|Rhea Girişim
|0,63
|-1,56
|-43,75
|Rodrigo Tekstil
|1,93
|1,58
|-35,45
|Royal Halı
|0,77
|5,48
|-15,38
|RTA Laboratuvarları
|2,08
|1,46
|-24,64
|Sabancı Holding
|7,37
|1,94
|-31,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,92
|3,23
|Salix Yatırım Holding
|4,05
|-0,98
|-48,08
|Sanel Mühendislik
|1,35
|0,75
|-21,05
|Sanifoam Sünger
|1,26
|3,28
|-25,00
|Sanko Pazarlama
|2,56
|0,00
|-9,23
|Saray Matbaacılık
|0,96
|1,05
|-10,28
|Sarkuysan
|3,18
|1,60
|1,45
|Sasa Polyester
|9,79
|0,72
|24,97
|Say Reklamcılık
|1,05
|0,00
|-37,13
|Sekuro Plastik
|3,94
|9,14
|-54,19
|Selçuk Ecza Deposu
|3,20
|-1,84
|-8,63
|Selçuk Gıda
|0,47
|-2,08
|67,86
|Senkron Güvenlik
|1,47
|0,68
|-20,97
|Serve Kırtasiye
|1,37
|0,00
|120,97
|Servet GMYO
|2,46
|2,93
|-19,08
|Seyitler Kimya
|6,42
|1,10
|-28,51
|Silverline Endüstri
|1,26
|2,44
|-27,50
|Sinpaş GMYO
|0,46
|4,55
|-40,26
|Soda Sanayii
|7,31
|1,11
|68,96
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,35
|3,88
|56,95
|Söktaş
|1,33
|1,53
|-19,88
|Sönmez Filament
|3,30
|2,80
|-20,48
|Sönmez Pamuklu
|3,64
|1,68
|-8,08
|Sumaş Suni Tahta
|6,78
|3,04
|Şeker Fin. Kir.
|2,25
|3,21
|-7,10
|Şekerbank
|1,07
|4,90
|-41,53
|Şişe Cam
|5,66
|3,66
|24,41
|Şok Marketler
|7,53
|3,86
|T. Halk Bankası
|6,15
|3,71
|-41,52
|T. Kalkınma Bank.
|5,31
|2,91
|-4,15
|T.S.K.B.
|0,75
|1,35
|-37,67
|T.Tuborg
|9,08
|3,06
|-8,38
|Taç Tarım Ürünleri
|2,73
|-2,50
|12,35
|Tat Gıda
|3,83
|2,68
|-25,42
|TAV Havalimanları
|29,18
|6,73
|35,97
|Taze Kuru Gıda
|7,27
|2,54
|-10,80
|Tek-Art Turizm
|0,78
|0,00
|3,64
|Tekfen Holding
|20,98
|4,17
|28,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,66
|0,00
|-9,51
|Temapol Polimer Plastik
|2,74
|-1,79
|-42,56
|TGS Dış Ticaret
|6,15
|-2,07
|70,27
|Tofaş Oto. Fab.
|22,10
|3,17
|-29,05
|Torunlar GMYO
|1,90
|4,97
|-41,90
|Trabzon Liman
|9,61
|3,56
|Trabzonspor Sportif
|1,25
|4,17
|-43,18
|Trakya Cam
|4,34
|0,46
|7,80
|Trend GMYO
|1,54
|-0,65
|TSKB GMYO
|0,58
|18,37
|-20,55
|Tuğçelik
|2,17
|2,84
|-31,76
|Tukaş
|1,46
|2,10
|-34,53
|Turcas Petrol
|1,66
|4,40
|-33,97
|Turkcell
|11,31
|-0,35
|-25,08
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,77
|3,70
|-37,15
|Tüpraş
|122,00
|1,67
|13,12
|Türk Hava Yolları
|16,77
|1,76
|6,88
|Türk Prysmian Kablo
|1,81
|5,85
|-27,69
|Türk Telekom
|3,72
|1,36
|-42,24
|Türk Traktör
|46,24
|1,63
|-34,40
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,52
|1,06
|-18,74
|Ufuk Yatırım
|1,34
|7,20
|-56,35
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,11
|3,74
|-35,09
|Ulusoy Elektrik
|10,70
|3,48
|18,08
|Ulusoy Un Sanayi
|2,06
|1,48
|-25,90
|Umpaş Holding
|0,44
|-6,38
|-30,16
|Uşak Seramik
|1,66
|3,75
|-32,24
|Utopya Turizm
|2,86
|0,35
|-36,30
|Uzertaş Boya
|0,87
|-4,40
|-23,68
|Ülker Bisküvi
|13,93
|1,24
|-29,18
|Ünye Çimento
|3,82
|1,33
|3,70
|Vakıf Fin. Kir.
|1,35
|3,05
|-16,64
|Vakıf GMYO
|1,65
|2,48
|-34,35
|Vakıf Yat. Ort.
|1,30
|0,00
|-8,45
|Vakıflar Bankası
|3,60
|3,45
|-46,06
|Vakko Tekstil
|2,92
|1,04
|-0,85
|Vanet Gıda
|2,48
|2,48
|-22,50
|Verusa Holding
|27,76
|1,02
|21,19
|Verusaturk Girisim
|4,22
|-0,47
|78,81
|Vestel
|8,81
|2,56
|16,38
|Vestel Beyaz Eşya
|10,60
|4,95
|25,00
|Viking Kağıt
|1,20
|0,84
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,46
|3,55
|-37,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,77
|3,51
|-36,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,09
|11,17
|-14,57
|Yataş
|3,97
|-0,25
|-50,90
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,94
|2,17
|-10,46
|Yeni Gimat GMYO
|8,01
|0,12
|-3,90
|Yeşil GMYO
|0,38
|0,00
|-39,68
|Yeşil Yapı
|0,29
|-3,33
|-71,57
|Yeşil Yatırım Holding
|14,72
|-3,60
|-8,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.785,60
|1,29
|54,39
|Yonga Mobilya
|15,11
|12,26
|405,99
|Yünsa
|6,91
|3,60
|53,56
|Zorlu Enerji
|1,38
|2,22
|-12,66
(Son)