Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|13.450,00
|-20,84
|İş Bankası (B)
|1.230,00
|5,53
|-1,63
|İş Bankası (C)
|3,98
|0,76
|-40,42
|İş Bankası (Kur.)
|7.400,00
|11,01
|-4,34
|İş Fin.Kir.
|2,21
|1,84
|58,59
|İş Girişim
|1,56
|1,30
|-10,34
|İş GMYO
|0,93
|3,33
|-24,00
|İş Y. Men. Değ.
|1,98
|-0,50
|-7,15
|İş Yat. Ort.
|0,74
|1,37
|-6,21
|İşbir Holding
|186,00
|-1,80
|1,34
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,22
|0,00
|-45,00
|İttifak Holding
|2,75
|1,85
|18,03
|İz Hayvancılık Tarım
|2,67
|12,66
|40,53
|İzmir Demir Çelik
|2,11
|3,43
|-34,88
|İzmir Fırça
|1,81
|9,70
|-80,43
|İzocam
|20,92
|2,95
|-20,88
|Jantsa Jant Sanayi
|25,48
|4,00
|-17,13
|Kafein Yazılım
|6,72
|5,00
|Kapital Yat. Holding
|2,10
|0,48
|69,35
|Kaplamin
|3,06
|-1,92
|-21,94
|Kardemir (A)
|2,94
|0,00
|-0,34
|Kardemir (B)
|2,92
|1,04
|-0,34
|Kardemir (D)
|4,00
|0,76
|24,61
|Karel Elektronik
|5,00
|1,83
|-13,94
|Karsan Otomotiv
|1,38
|2,99
|-11,54
|Karsu Tekstil
|1,05
|3,96
|-46,97
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,74
|17,04
|-4,24
|Kartonsan
|326,50
|0,93
|17,34
|Katmerciler Ekipman
|7,21
|1,26
|-39,72
|Kent Gıda
|122,10
|0,99
|-10,55
|Kerevitaş Gıda
|1,88
|2,17
|-55,98
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,63
|5,16
|-55,46
|Kipa Ticaret
|2,50
|0,40
|-3,10
|Klimasan Klima
|5,02
|2,03
|-14,19
|Koç Holding
|14,78
|-1,14
|-18,29
|Konfrut Gıda
|19,15
|-1,08
|33,92
|Konya Çimento
|181,30
|1,80
|-28,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,26
|1,23
|12,50
|Koza Altın
|44,22
|4,49
|15,76
|Koza Madencilik
|5,93
|11,26
|-7,92
|Körfez GMYO
|1,21
|0,00
|-27,11
|Kristal Kola
|1,28
|4,07
|-28,89
|Kron Telekomünikasyon
|9,97
|0,20
|-46,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,30
|18,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,95
|-0,51
|-53,01
|Kütahya Porselen
|5,78
|6,06
|-19,39
|Lider Faktoring
|3,55
|0,00
|-12,86
|Link Bilgisayar
|8,65
|7,99
|-39,34
|Logo Yazılım
|31,70
|5,67
|-46,04
|Lokman Hekim Sağlık
|4,84
|0,41
|-21,43
|Lüks Kadife
|4,37
|-1,80
|-7,22
|Makina Takım
|1,16
|1,75
|-42,00
|Mardin Çimento
|3,44
|2,08
|-10,65
|Marka Yatırım Holding
|0,83
|5,06
|-50,89
|Marmaris Altınyunus
|15,93
|1,27
|-16,16
|Marshall
|36,76
|0,55
|-29,03
|Martı GMYO
|0,57
|1,79
|-73,11
|Martı Otel
|0,69
|1,47
|-25,00
|Mavi Giyim
|24,96
|7,12
|-56,49
|Mazhar Zorlu Holding
|4,60
|-1,71
|15,29
|MCT Danışmanlık
|17,04
|-4,00
|184,00
|Mega Polietilen
|1,89
|2,72
|65,79
|Menderes Tekstil
|0,68
|3,03
|-18,07
|Merit Turizm
|6,00
|1,87
|Merko Gıda
|0,72
|2,86
|-45,86
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|1,19
|-34,62
|Metemtur Otelcilik
|1,25
|3,31
|-15,54
|Metro Holding
|0,76
|4,11
|-23,23
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,52
|4,11
|-44,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,00
|2,04
|-53,49
|Migros Ticaret
|13,72
|-2,07
|-50,22
|Milpa
|1,36
|2,26
|-37,04
|Mistral GMYO
|1,84
|0,00
|-50,20
|MLP Sağlık
|10,73
|-3,33
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,24
|-3,13
|-10,79
|Mondi Tire Kutsan
|1,85
|8,19
|2,21
|Net Holding
|2,00
|3,09
|-9,50
|Netaş Telekom.
|7,89
|2,20
|-50,19
|Niğbaş Niğde Beton
|0,66
|0,00
|-29,79
|Nuh Çimento
|9,10
|1,11
|-0,08
|Nurol GMYO
|2,80
|1,82
|-41,05
|Odaş Elektrik
|3,67
|-1,34
|-38,83
|Olmuksan-IP
|3,62
|1,40
|-20,86
|Orge Enerji Elektrik
|2,32
|4,98
|-42,63
|Orma Orman Mahsulleri
|0,95
|-5,00
|-15,93
|Osmanlı Menkul
|2,55
|-8,93
|-18,79
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,24
|1,64
|-23,93
|Otokar
|67,00
|6,69
|-44,50
|Oyak Yat. Ort.
|1,14
|0,00
|15,13
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,01
|2,02
|-40,59
|Özak GMYO
|2,17
|-0,91
|-7,26
|Özbal Çelik Boru
|1,75
|3,55
|-34,98
|Özderici GMYO
|6,59
|-1,64
|537,64
|Özerden Plastik
|3,05
|13,38
|12,13
|Panora GMYO
|4,44
|0,45
|0,53
|Park Elek.Madencilik
|2,66
|7,26
|-36,21
|Parsan
|12,84
|0,39
|9,74
|Pegasus
|24,00
|2,39
|-28,99
|Peker GMYO
|9,07
|11,70
|Penguen Gıda
|1,28
|3,23
|-42,60
|Pera GMYO
|0,49
|2,08
|-44,32
|Pergamon Dış Ticaret
|8,10
|3,18
|111,49
|Petkim
|5,43
|4,02
|-19,09
|Petrokent Turizm
|49,00
|-1,49
|3,20
|Pınar Et ve Un
|6,03
|1,52
|-34,49
|Pınar Su
|1,43
|-4,67
|-20,56
|Pınar Süt
|7,90
|0,25
|-34,79
|Plastikkart
|2,19
|9,50
|-24,22
|Polisan Holding
|6,21
|1,80
|-28,12
|Politeknik Metal
|39,02
|-0,86
|17,18
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|3,75
|2,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,37
|-2,89
|12,05
|QNB Finansbank
|5,55
|-3,14
|1,60
|Ral Yatırım Holding
|1,68
|-1,18
|3,07
|Ray Sigorta
|1,28
|13,27
|-29,28
|Reysaş GMYO
|0,75
|-1,32
|-40,94
|Reysaş Lojistik
|0,77
|2,67
|-39,84
|Rhea Girişim
|0,64
|4,92
|-42,86
|Rodrigo Tekstil
|1,90
|4,97
|-36,45
|Royal Halı
|0,73
|4,29
|-19,78
|RTA Laboratuvarları
|2,05
|0,00
|-25,72
|Sabancı Holding
|7,23
|-1,90
|-33,06
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,86
|1,09
|Salix Yatırım Holding
|4,09
|-1,21
|-47,56
|Sanel Mühendislik
|1,34
|11,67
|-21,64
|Sanifoam Sünger
|1,22
|2,52
|-27,38
|Sanko Pazarlama
|2,56
|0,00
|-9,23
|Saray Matbaacılık
|0,95
|1,06
|-11,21
|Sarkuysan
|3,13
|-1,26
|-0,14
|Sasa Polyester
|9,72
|6,00
|24,07
|Say Reklamcılık
|1,05
|1,94
|-37,13
|Sekuro Plastik
|3,61
|3,74
|-58,02
|Selçuk Ecza Deposu
|3,26
|-3,26
|-6,91
|Selçuk Gıda
|0,48
|0,00
|71,43
|Senkron Güvenlik
|1,46
|3,55
|-21,51
|Serve Kırtasiye
|1,37
|-2,84
|120,97
|Servet GMYO
|2,39
|-0,42
|-21,38
|Seyitler Kimya
|6,35
|-6,34
|-29,29
|Silverline Endüstri
|1,23
|2,50
|-29,22
|Sinpaş GMYO
|0,44
|0,00
|-42,86
|Soda Sanayii
|7,23
|1,54
|67,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,15
|0,00
|51,09
|Söktaş
|1,31
|2,34
|-21,08
|Sönmez Filament
|3,21
|2,23
|-22,65
|Sönmez Pamuklu
|3,58
|0,00
|-9,60
|Sumaş Suni Tahta
|6,58
|-1,79
|Şeker Fin. Kir.
|2,18
|0,46
|-9,99
|Şekerbank
|1,02
|0,99
|-44,26
|Şişe Cam
|5,46
|1,11
|20,02
|Şok Marketler
|7,25
|-1,89
|T. Halk Bankası
|5,93
|2,07
|-43,61
|T. Kalkınma Bank.
|5,16
|-0,77
|-6,86
|T.S.K.B.
|0,74
|2,78
|-38,50
|T.Tuborg
|8,81
|9,17
|-11,11
|Taç Tarım Ürünleri
|2,80
|1,45
|15,23
|Tat Gıda
|3,73
|4,19
|-27,37
|TAV Havalimanları
|27,34
|0,66
|27,40
|Taze Kuru Gıda
|7,09
|-5,34
|-13,01
|Tek-Art Turizm
|0,78
|8,33
|3,64
|Tekfen Holding
|20,14
|1,92
|22,96
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,66
|9,39
|-9,51
|Temapol Polimer Plastik
|2,79
|1,09
|-41,51
|TGS Dış Ticaret
|6,28
|1,45
|73,87
|Tofaş Oto. Fab.
|21,42
|2,29
|-31,23
|Torunlar GMYO
|1,81
|-1,63
|-44,65
|Trabzon Liman
|9,28
|3,23
|Trabzonspor Sportif
|1,20
|2,56
|-45,45
|Trakya Cam
|4,32
|-2,04
|7,31
|Trend GMYO
|1,55
|1,31
|TSKB GMYO
|0,49
|4,26
|-32,88
|Tuğçelik
|2,11
|2,43
|-33,65
|Tukaş
|1,43
|0,70
|-35,87
|Turcas Petrol
|1,59
|5,30
|-36,76
|Turkcell
|11,35
|2,71
|-24,82
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,60
|3,84
|-39,39
|Tüpraş
|120,00
|-2,83
|11,26
|Türk Hava Yolları
|16,48
|3,00
|5,04
|Türk Prysmian Kablo
|1,71
|2,40
|-31,69
|Türk Telekom
|3,67
|0,55
|-43,01
|Türk Traktör
|45,50
|1,29
|-35,45
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,20
|0,47
|-19,60
|Ufuk Yatırım
|1,25
|-5,30
|-59,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,07
|0,94
|-37,43
|Ulusoy Elektrik
|10,34
|-0,39
|14,11
|Ulusoy Un Sanayi
|2,03
|2,01
|-26,98
|Umpaş Holding
|0,47
|0,00
|-25,40
|Uşak Seramik
|1,60
|1,91
|-34,69
|Utopya Turizm
|2,85
|5,56
|-36,53
|Uzertaş Boya
|0,91
|-6,19
|-20,18
|Ülker Bisküvi
|13,76
|-2,34
|-30,05
|Ünye Çimento
|3,77
|-0,53
|2,35
|Vakıf Fin. Kir.
|1,31
|1,55
|-19,11
|Vakıf GMYO
|1,61
|1,90
|-35,94
|Vakıf Yat. Ort.
|1,30
|-0,76
|-8,45
|Vakıflar Bankası
|3,48
|1,16
|-47,86
|Vakko Tekstil
|2,89
|2,48
|-1,87
|Vanet Gıda
|2,42
|3,42
|-24,38
|Verusa Holding
|27,48
|0,66
|19,96
|Verusaturk Girisim
|4,24
|0,47
|79,66
|Vestel
|8,59
|1,90
|13,47
|Vestel Beyaz Eşya
|10,10
|1,61
|19,10
|Viking Kağıt
|1,19
|0,85
|-0,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,41
|2,17
|-39,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,71
|0,00
|-38,86
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|1,88
|1,08
|-23,15
|Yataş
|3,98
|2,58
|-50,78
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|2,22
|-12,36
|Yeni Gimat GMYO
|8,00
|0,88
|-4,02
|Yeşil GMYO
|0,38
|0,00
|-39,68
|Yeşil Yapı
|0,30
|0,00
|-70,59
|Yeşil Yatırım Holding
|15,27
|-0,20
|-4,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.750,00
|7,67
|52,41
|Yonga Mobilya
|13,46
|-8,56
|350,73
|Yünsa
|6,67
|2,93
|48,22
|Zorlu Enerji
|1,35
|0,00
|-14,56
(Son)