Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84
İş Bankası (B) 1.165,60 -6,78
İş Bankası (C) 3,86 1,05 -42,21
İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83
İş Fin.Kir. 2,19 0,46 57,15
İş Girişim 1,62 7,28 -6,90
İş GMYO 0,89 -2,20 -27,27
İş Y. Men. Değ. 2,01 0,50 -5,74
İş Yat. Ort. 0,73 -1,35 -7,48
İşbir Holding 173,00 1,76 -5,74
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 -4,35 -45,00
İttifak Holding 2,68 -0,74 15,02
İz Hayvancılık Tarım 2,07 2,48 8,95
İzmir Demir Çelik 2,04 -4,67 -37,04
İzmir Fırça 1,65 -4,62 -82,16
İzocam 20,02 -3,00 -24,28
Jantsa Jant Sanayi 23,98 -1,72 -22,01
Kafein Yazılım 6,21 1,80
Kapital Yat. Holding 2,06 3,00 66,13
Kaplamin 3,00 -0,33 -23,47
Kardemir (A) 2,87 -2,71 -2,71
Kardemir (B) 2,87 -2,38 -2,05
Kardemir (D) 3,87 -1,28 20,56
Karel Elektronik 4,93 -7,50 -15,15
Karsan Otomotiv 1,32 -2,94 -15,38
Karsu Tekstil 1,02 0,00 -48,48
Karsusan Su Ürünleri San. 4,74 0,00 -4,24
Kartonsan 307,00 2,16 10,33
Katmerciler Ekipman 7,12 -1,11 -40,47
Kent Gıda 119,80 -1,96 -12,23
Kerevitaş Gıda 1,82 -2,15 -57,39
Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -14,29
Kiler GMYO 1,54 -3,75 -57,92
Kipa Ticaret 2,46 0,41 -4,65
Klimasan Klima 5,09 2,00 -12,99
Koç Holding 14,85 3,63 -17,91
Konfrut Gıda 19,05 -2,31 33,22
Konya Çimento 175,50 0,29 -31,18
Kordsa Teknik Tekstil 7,92 -0,38 7,87
Koza Altın 42,42 -2,53 11,05
Koza Madencilik 5,28 -3,47 -18,01
Körfez GMYO 1,21 2,54 -27,11
Kristal Kola 1,23 -6,82 -31,67
Kron Telekomünikasyon 9,90 -5,26 -46,49
Kuştur Kuşadası Turizm 11,30 -0,44 18,83
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,98 8,20 -52,29
Kütahya Porselen 5,30 0,00 -26,08
Lider Faktoring 3,48 -3,33 -14,58
Link Bilgisayar 8,01 -3,03 -43,83
Logo Yazılım 29,70 1,23 -49,45
Lokman Hekim Sağlık 4,77 -3,44 -22,56
Lüks Kadife 4,40 -0,23 -6,58
Makina Takım 1,13 -3,42 -43,50
Mardin Çimento 3,36 -0,88 -12,73
Marka Yatırım Holding 0,66 -4,35 -60,95
Marmaris Altınyunus 15,49 0,13 -18,47
Marshall 36,82 1,94 -28,92
Martı GMYO 0,55 -1,79 -74,06
Martı Otel 0,68 -2,86 -26,09
Mavi Giyim 22,64 -5,67 -60,53
Mazhar Zorlu Holding 4,68 8,33 17,29
MCT Danışmanlık 17,50 -15,54 191,67
Mega Polietilen 1,84 -20,00 61,40
Menderes Tekstil 0,67 -2,90 -19,28
Merit Turizm 6,00 0,00 1,87
Merko Gıda 0,66 -2,94 -50,38
Metal Gayrimenkul 0,84 -1,18 -35,38
Metemtur Otelcilik 1,19 0,00 -19,59
Metro Holding 0,72 -4,00 -27,27
Metro Petrol ve Tesisleri 1,45 -0,68 -47,27
Metro Yatırım Ortaklığı 0,95 -5,94 -55,81
Migros Ticaret 14,14 1,00 -48,69
Milpa 1,31 -4,38 -39,35
Mistral GMYO 1,86 -2,62 -49,66
MLP Sağlık 10,99 -0,99
MMC San. ve Tic. Yat. 1,24 -0,80 -10,79
Mondi Tire Kutsan 1,74 7,41 -3,87
Net Holding 1,94 0,52 -12,22
Netaş Telekom. 7,71 -2,03 -51,33
Niğbaş Niğde Beton 0,66 1,54 -29,79
Nuh Çimento 9,11 2,36 0,03
Nurol GMYO 2,75 -1,08 -42,11
Odaş Elektrik 3,73 -0,27 -37,83
Olmuksan-IP 3,50 -1,13 -23,48
Orge Enerji Elektrik 2,24 -4,27 -44,61
Orma Orman Mahsulleri 1,00 -1,96 -11,50
Osmanlı Menkul 2,67 0,00 -14,97
Ostim Endüstriyel Yat 1,20 -1,64 -26,38
Otokar 62,45 -2,42 -48,27
Oyak Yat. Ort. 1,13 1,80 14,12
Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 0,00 -41,18
Özak GMYO 2,19 -0,45 -6,41
Özbal Çelik Boru 1,70 -2,86 -36,83
Özderici GMYO 6,40 -2,14 519,25
Özerden Plastik 2,73 3,02 0,36
Panora GMYO 4,45 4,71 0,76
Park Elek.Madencilik 2,48 -1,59 -40,53
Parsan 12,92 -1,60 10,43
Pegasus 22,24 -4,96 -34,20
Peker GMYO 8,11 6,29
Penguen Gıda 1,24 -1,59 -44,39
Pera GMYO 0,47 0,00 -46,59
Pergamon Dış Ticaret 7,85 -3,80 104,97
Petkim 5,11 -1,35 -23,86
Petrokent Turizm 49,74 -0,32 4,76
Pınar Et ve Un 5,95 -2,30 -35,36
Pınar Su 1,44 -2,04 -20,00
Pınar Süt 7,86 -1,26 -35,12
Plastikkart 1,99 0,51 -31,14
Polisan Holding 6,08 -1,94 -29,63
Politeknik Metal 38,00 -2,86 14,11
Prizma Press Matbaacılık 1,61 -2,42 -0,62
QNB Finans Fin. Kir. 4,44 0,00 13,85
QNB Finansbank 5,57 0,91 1,96
Ral Yatırım Holding 1,57 -0,63 -3,68
Ray Sigorta 1,11 0,00 -38,67
Reysaş GMYO 0,75 -3,85 -40,94
Reysaş Lojistik 0,74 -3,90 -42,19
Rhea Girişim 0,61 0,00 -45,54
Rodrigo Tekstil 1,75 0,00 -41,47
Royal Halı 0,69 -5,48 -24,18
RTA Laboratuvarları 2,05 0,49 -25,72
Sabancı Holding 7,19 4,20 -33,43
Safkar Ege Soğutmacılık 1,83 -0,54
Salix Yatırım Holding 4,19 0,96 -46,28
Sanel Mühendislik 1,17 -3,31 -31,58
Sanifoam Sünger 1,19 -3,25 -29,17
Sanko Pazarlama 2,56 -0,78 -9,23
Saray Matbaacılık 0,90 -5,26 -15,89
Sarkuysan 3,05 -2,24 -2,70
Sasa Polyester 9,00 -0,11 14,88
Say Reklamcılık 1,02 -1,92 -38,92
Sekuro Plastik 3,47 -4,93 -59,65
Selçuk Ecza Deposu 3,60 1,98 2,79
Selçuk Gıda 0,47 -4,08 67,86
Senkron Güvenlik 1,35 8,87 -27,42
Serve Kırtasiye 1,37 -2,14 120,97
Servet GMYO 2,35 -2,08 -22,70
Seyitler Kimya 6,78 -2,02 -24,50
Silverline Endüstri 1,16 -3,33 -33,25
Sinpaş GMYO 0,43 -2,27 -44,16
Soda Sanayii 7,10 6,93 64,11
Sodaş Sodyum Sanayii 5,15 -0,77 51,09
Söktaş 1,26 0,00 -24,10
Sönmez Filament 3,07 1,32 -26,02
Sönmez Pamuklu 3,56 -1,93 -10,10
Sumaş Suni Tahta 6,66 -2,06
Şeker Fin. Kir. 2,22 2,30 -8,34
Şekerbank 1,00 -1,96 -45,36
Şişe Cam 5,15 2,39 13,20
Şok Marketler 7,44 0,00
T. Halk Bankası 5,80 -0,34 -44,85
T. Kalkınma Bank. 5,22 -2,06 -5,78
T.S.K.B. 0,72 0,00 -40,16
T.Tuborg 7,98 -3,39 -19,48
Taç Tarım Ürünleri 2,75 -0,36 13,17
Tat Gıda 3,56 -2,73 -30,68
TAV Havalimanları 25,44 2,50 18,55
Taze Kuru Gıda 6,91 -1,43 -15,21
Tek-Art Turizm 0,71 -1,39 -5,66
Tekfen Holding 19,42 5,37 18,56
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,30 10,54 -16,50
Temapol Polimer Plastik 2,75 -2,48 -42,35
TGS Dış Ticaret 6,03 -1,47 66,95
Tofaş Oto. Fab. 21,30 4,72 -31,62
Torunlar GMYO 1,84 -1,08 -43,74
Trabzon Liman 8,86 -2,21
Trabzonspor Sportif 1,14 -0,87 -48,18
Trakya Cam 4,26 1,43 5,82
Trend GMYO 1,39 5,30
TSKB GMYO 0,47 0,00 -35,62
Tuğçelik 2,05 -0,49 -35,53
Tukaş 1,39 -2,80 -37,67
Turcas Petrol 1,49 -2,61 -40,73
Turkcell 10,97 6,92 -27,33
Tümosan Motor ve Traktör 4,43 -3,49 -41,63
Tüpraş 120,90 3,78 12,10
Türk Hava Yolları 15,37 -0,97 -2,04
Türk Prysmian Kablo 1,67 -3,47 -33,29
Türk Telekom 3,67 -0,81 -43,01
Türk Traktör 43,96 -2,40 -37,63
Türker Proje Gayrimenkul 29,68 -0,74 -20,98
Ufuk Yatırım 1,32 1,54 -57,00
Ulaşlar Turizm Yat. 1,04 -1,89 -39,18
Ulusoy Elektrik 10,40 0,10 14,77
Ulusoy Un Sanayi 1,92 0,52 -30,94
Umpaş Holding 0,53 17,78 -15,87
Uşak Seramik 1,56 -2,50 -36,33
Utopya Turizm 2,70 -1,82 -39,87
Uzertaş Boya 0,97 -6,73 -14,91
Ülker Bisküvi 14,08 -4,80 -28,42
Ünye Çimento 3,92 0,00 6,42
Vakıf Fin. Kir. 1,29 -1,53 -20,34
Vakıf GMYO 1,54 -1,28 -38,73
Vakıf Yat. Ort. 1,36 7,09 -4,23
Vakıflar Bankası 3,39 1,80 -49,21
Vakko Tekstil 2,70 -2,88 -8,32
Vanet Gıda 2,31 -1,28 -27,81
Verusa Holding 27,22 1,26 18,83
Verusaturk Girisim 4,25 3,41 80,08
Vestel 8,39 -1,76 10,83
Vestel Beyaz Eşya 9,77 -0,61 15,21
Viking Kağıt 1,27 19,81 5,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 -0,72 -40,95
Yapı ve Kredi Bank. 1,67 1,21 -40,29
Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,85 -1,60 -24,38
Yataş 3,70 -5,13 -54,24
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,89 -4,30 -15,22
Yeni Gimat GMYO 8,00 1,27 -4,02
Yeşil GMYO 0,39 0,00 -38,10
Yeşil Yapı 0,30 -3,23 -70,59
Yeşil Yatırım Holding 15,30 -2,86 -4,37
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,00 -12,35 21,93
Yonga Mobilya 12,99 -4,34 334,99
Yünsa 6,42 -3,02 42,67
Zorlu Enerji 1,33 0,76 -15,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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