Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|13.450,00
|-20,84
|İş Bankası (B)
|1.165,60
|-6,78
|İş Bankası (C)
|3,86
|1,05
|-42,21
|İş Bankası (Kur.)
|6.666,00
|-13,83
|İş Fin.Kir.
|2,19
|0,46
|57,15
|İş Girişim
|1,62
|7,28
|-6,90
|İş GMYO
|0,89
|-2,20
|-27,27
|İş Y. Men. Değ.
|2,01
|0,50
|-5,74
|İş Yat. Ort.
|0,73
|-1,35
|-7,48
|İşbir Holding
|173,00
|1,76
|-5,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,22
|-4,35
|-45,00
|İttifak Holding
|2,68
|-0,74
|15,02
|İz Hayvancılık Tarım
|2,07
|2,48
|8,95
|İzmir Demir Çelik
|2,04
|-4,67
|-37,04
|İzmir Fırça
|1,65
|-4,62
|-82,16
|İzocam
|20,02
|-3,00
|-24,28
|Jantsa Jant Sanayi
|23,98
|-1,72
|-22,01
|Kafein Yazılım
|6,21
|1,80
|Kapital Yat. Holding
|2,06
|3,00
|66,13
|Kaplamin
|3,00
|-0,33
|-23,47
|Kardemir (A)
|2,87
|-2,71
|-2,71
|Kardemir (B)
|2,87
|-2,38
|-2,05
|Kardemir (D)
|3,87
|-1,28
|20,56
|Karel Elektronik
|4,93
|-7,50
|-15,15
|Karsan Otomotiv
|1,32
|-2,94
|-15,38
|Karsu Tekstil
|1,02
|0,00
|-48,48
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,74
|0,00
|-4,24
|Kartonsan
|307,00
|2,16
|10,33
|Katmerciler Ekipman
|7,12
|-1,11
|-40,47
|Kent Gıda
|119,80
|-1,96
|-12,23
|Kerevitaş Gıda
|1,82
|-2,15
|-57,39
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,54
|-3,75
|-57,92
|Kipa Ticaret
|2,46
|0,41
|-4,65
|Klimasan Klima
|5,09
|2,00
|-12,99
|Koç Holding
|14,85
|3,63
|-17,91
|Konfrut Gıda
|19,05
|-2,31
|33,22
|Konya Çimento
|175,50
|0,29
|-31,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,92
|-0,38
|7,87
|Koza Altın
|42,42
|-2,53
|11,05
|Koza Madencilik
|5,28
|-3,47
|-18,01
|Körfez GMYO
|1,21
|2,54
|-27,11
|Kristal Kola
|1,23
|-6,82
|-31,67
|Kron Telekomünikasyon
|9,90
|-5,26
|-46,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,30
|-0,44
|18,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,98
|8,20
|-52,29
|Kütahya Porselen
|5,30
|0,00
|-26,08
|Lider Faktoring
|3,48
|-3,33
|-14,58
|Link Bilgisayar
|8,01
|-3,03
|-43,83
|Logo Yazılım
|29,70
|1,23
|-49,45
|Lokman Hekim Sağlık
|4,77
|-3,44
|-22,56
|Lüks Kadife
|4,40
|-0,23
|-6,58
|Makina Takım
|1,13
|-3,42
|-43,50
|Mardin Çimento
|3,36
|-0,88
|-12,73
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|-4,35
|-60,95
|Marmaris Altınyunus
|15,49
|0,13
|-18,47
|Marshall
|36,82
|1,94
|-28,92
|Martı GMYO
|0,55
|-1,79
|-74,06
|Martı Otel
|0,68
|-2,86
|-26,09
|Mavi Giyim
|22,64
|-5,67
|-60,53
|Mazhar Zorlu Holding
|4,68
|8,33
|17,29
|MCT Danışmanlık
|17,50
|-15,54
|191,67
|Mega Polietilen
|1,84
|-20,00
|61,40
|Menderes Tekstil
|0,67
|-2,90
|-19,28
|Merit Turizm
|6,00
|0,00
|1,87
|Merko Gıda
|0,66
|-2,94
|-50,38
|Metal Gayrimenkul
|0,84
|-1,18
|-35,38
|Metemtur Otelcilik
|1,19
|0,00
|-19,59
|Metro Holding
|0,72
|-4,00
|-27,27
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,45
|-0,68
|-47,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|0,95
|-5,94
|-55,81
|Migros Ticaret
|14,14
|1,00
|-48,69
|Milpa
|1,31
|-4,38
|-39,35
|Mistral GMYO
|1,86
|-2,62
|-49,66
|MLP Sağlık
|10,99
|-0,99
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,24
|-0,80
|-10,79
|Mondi Tire Kutsan
|1,74
|7,41
|-3,87
|Net Holding
|1,94
|0,52
|-12,22
|Netaş Telekom.
|7,71
|-2,03
|-51,33
|Niğbaş Niğde Beton
|0,66
|1,54
|-29,79
|Nuh Çimento
|9,11
|2,36
|0,03
|Nurol GMYO
|2,75
|-1,08
|-42,11
|Odaş Elektrik
|3,73
|-0,27
|-37,83
|Olmuksan-IP
|3,50
|-1,13
|-23,48
|Orge Enerji Elektrik
|2,24
|-4,27
|-44,61
|Orma Orman Mahsulleri
|1,00
|-1,96
|-11,50
|Osmanlı Menkul
|2,67
|0,00
|-14,97
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,20
|-1,64
|-26,38
|Otokar
|62,45
|-2,42
|-48,27
|Oyak Yat. Ort.
|1,13
|1,80
|14,12
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,00
|0,00
|-41,18
|Özak GMYO
|2,19
|-0,45
|-6,41
|Özbal Çelik Boru
|1,70
|-2,86
|-36,83
|Özderici GMYO
|6,40
|-2,14
|519,25
|Özerden Plastik
|2,73
|3,02
|0,36
|Panora GMYO
|4,45
|4,71
|0,76
|Park Elek.Madencilik
|2,48
|-1,59
|-40,53
|Parsan
|12,92
|-1,60
|10,43
|Pegasus
|22,24
|-4,96
|-34,20
|Peker GMYO
|8,11
|6,29
|Penguen Gıda
|1,24
|-1,59
|-44,39
|Pera GMYO
|0,47
|0,00
|-46,59
|Pergamon Dış Ticaret
|7,85
|-3,80
|104,97
|Petkim
|5,11
|-1,35
|-23,86
|Petrokent Turizm
|49,74
|-0,32
|4,76
|Pınar Et ve Un
|5,95
|-2,30
|-35,36
|Pınar Su
|1,44
|-2,04
|-20,00
|Pınar Süt
|7,86
|-1,26
|-35,12
|Plastikkart
|1,99
|0,51
|-31,14
|Polisan Holding
|6,08
|-1,94
|-29,63
|Politeknik Metal
|38,00
|-2,86
|14,11
|Prizma Press Matbaacılık
|1,61
|-2,42
|-0,62
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,44
|0,00
|13,85
|QNB Finansbank
|5,57
|0,91
|1,96
|Ral Yatırım Holding
|1,57
|-0,63
|-3,68
|Ray Sigorta
|1,11
|0,00
|-38,67
|Reysaş GMYO
|0,75
|-3,85
|-40,94
|Reysaş Lojistik
|0,74
|-3,90
|-42,19
|Rhea Girişim
|0,61
|0,00
|-45,54
|Rodrigo Tekstil
|1,75
|0,00
|-41,47
|Royal Halı
|0,69
|-5,48
|-24,18
|RTA Laboratuvarları
|2,05
|0,49
|-25,72
|Sabancı Holding
|7,19
|4,20
|-33,43
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,83
|-0,54
|Salix Yatırım Holding
|4,19
|0,96
|-46,28
|Sanel Mühendislik
|1,17
|-3,31
|-31,58
|Sanifoam Sünger
|1,19
|-3,25
|-29,17
|Sanko Pazarlama
|2,56
|-0,78
|-9,23
|Saray Matbaacılık
|0,90
|-5,26
|-15,89
|Sarkuysan
|3,05
|-2,24
|-2,70
|Sasa Polyester
|9,00
|-0,11
|14,88
|Say Reklamcılık
|1,02
|-1,92
|-38,92
|Sekuro Plastik
|3,47
|-4,93
|-59,65
|Selçuk Ecza Deposu
|3,60
|1,98
|2,79
|Selçuk Gıda
|0,47
|-4,08
|67,86
|Senkron Güvenlik
|1,35
|8,87
|-27,42
|Serve Kırtasiye
|1,37
|-2,14
|120,97
|Servet GMYO
|2,35
|-2,08
|-22,70
|Seyitler Kimya
|6,78
|-2,02
|-24,50
|Silverline Endüstri
|1,16
|-3,33
|-33,25
|Sinpaş GMYO
|0,43
|-2,27
|-44,16
|Soda Sanayii
|7,10
|6,93
|64,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,15
|-0,77
|51,09
|Söktaş
|1,26
|0,00
|-24,10
|Sönmez Filament
|3,07
|1,32
|-26,02
|Sönmez Pamuklu
|3,56
|-1,93
|-10,10
|Sumaş Suni Tahta
|6,66
|-2,06
|Şeker Fin. Kir.
|2,22
|2,30
|-8,34
|Şekerbank
|1,00
|-1,96
|-45,36
|Şişe Cam
|5,15
|2,39
|13,20
|Şok Marketler
|7,44
|0,00
|T. Halk Bankası
|5,80
|-0,34
|-44,85
|T. Kalkınma Bank.
|5,22
|-2,06
|-5,78
|T.S.K.B.
|0,72
|0,00
|-40,16
|T.Tuborg
|7,98
|-3,39
|-19,48
|Taç Tarım Ürünleri
|2,75
|-0,36
|13,17
|Tat Gıda
|3,56
|-2,73
|-30,68
|TAV Havalimanları
|25,44
|2,50
|18,55
|Taze Kuru Gıda
|6,91
|-1,43
|-15,21
|Tek-Art Turizm
|0,71
|-1,39
|-5,66
|Tekfen Holding
|19,42
|5,37
|18,56
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,30
|10,54
|-16,50
|Temapol Polimer Plastik
|2,75
|-2,48
|-42,35
|TGS Dış Ticaret
|6,03
|-1,47
|66,95
|Tofaş Oto. Fab.
|21,30
|4,72
|-31,62
|Torunlar GMYO
|1,84
|-1,08
|-43,74
|Trabzon Liman
|8,86
|-2,21
|Trabzonspor Sportif
|1,14
|-0,87
|-48,18
|Trakya Cam
|4,26
|1,43
|5,82
|Trend GMYO
|1,39
|5,30
|TSKB GMYO
|0,47
|0,00
|-35,62
|Tuğçelik
|2,05
|-0,49
|-35,53
|Tukaş
|1,39
|-2,80
|-37,67
|Turcas Petrol
|1,49
|-2,61
|-40,73
|Turkcell
|10,97
|6,92
|-27,33
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,43
|-3,49
|-41,63
|Tüpraş
|120,90
|3,78
|12,10
|Türk Hava Yolları
|15,37
|-0,97
|-2,04
|Türk Prysmian Kablo
|1,67
|-3,47
|-33,29
|Türk Telekom
|3,67
|-0,81
|-43,01
|Türk Traktör
|43,96
|-2,40
|-37,63
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,68
|-0,74
|-20,98
|Ufuk Yatırım
|1,32
|1,54
|-57,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,04
|-1,89
|-39,18
|Ulusoy Elektrik
|10,40
|0,10
|14,77
|Ulusoy Un Sanayi
|1,92
|0,52
|-30,94
|Umpaş Holding
|0,53
|17,78
|-15,87
|Uşak Seramik
|1,56
|-2,50
|-36,33
|Utopya Turizm
|2,70
|-1,82
|-39,87
|Uzertaş Boya
|0,97
|-6,73
|-14,91
|Ülker Bisküvi
|14,08
|-4,80
|-28,42
|Ünye Çimento
|3,92
|0,00
|6,42
|Vakıf Fin. Kir.
|1,29
|-1,53
|-20,34
|Vakıf GMYO
|1,54
|-1,28
|-38,73
|Vakıf Yat. Ort.
|1,36
|7,09
|-4,23
|Vakıflar Bankası
|3,39
|1,80
|-49,21
|Vakko Tekstil
|2,70
|-2,88
|-8,32
|Vanet Gıda
|2,31
|-1,28
|-27,81
|Verusa Holding
|27,22
|1,26
|18,83
|Verusaturk Girisim
|4,25
|3,41
|80,08
|Vestel
|8,39
|-1,76
|10,83
|Vestel Beyaz Eşya
|9,77
|-0,61
|15,21
|Viking Kağıt
|1,27
|19,81
|5,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,37
|-0,72
|-40,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,67
|1,21
|-40,29
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|1,85
|-1,60
|-24,38
|Yataş
|3,70
|-5,13
|-54,24
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|-4,30
|-15,22
|Yeni Gimat GMYO
|8,00
|1,27
|-4,02
|Yeşil GMYO
|0,39
|0,00
|-38,10
|Yeşil Yapı
|0,30
|-3,23
|-70,59
|Yeşil Yatırım Holding
|15,30
|-2,86
|-4,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.200,00
|-12,35
|21,93
|Yonga Mobilya
|12,99
|-4,34
|334,99
|Yünsa
|6,42
|-3,02
|42,67
|Zorlu Enerji
|1,33
|0,76
|-15,82
(Son)