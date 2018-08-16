Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84
İş Bankası (B) 1.165,60 -6,51 -6,78
İş Bankası (C) 3,82 -3,29 -42,81
İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83
İş Fin.Kir. 2,18 -8,40 56,43
İş Girişim 1,51 -1,31 -13,22
İş GMYO 0,91 0,00 -25,63
İş Y. Men. Değ. 2,00 0,00 -6,21
İş Yat. Ort. 0,74 -1,33 -6,21
İşbir Holding 170,00 -2,75 -7,38
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 -4,17 -42,50
İttifak Holding 2,70 -0,37 15,88
İz Hayvancılık Tarım 2,02 -2,42 6,32
İzmir Demir Çelik 2,14 -3,60 -33,95
İzmir Fırça 1,73 -3,89 -81,30
İzocam 20,64 -1,05 -21,94
Jantsa Jant Sanayi 24,40 -1,13 -20,65
Kafein Yazılım 6,10 5,35
Kapital Yat. Holding 2,00 0,50 61,29
Kaplamin 3,01 -1,63 -23,21
Kardemir (A) 2,95 -3,91 0,00
Kardemir (B) 2,94 -4,23 0,34
Kardemir (D) 3,92 -5,08 22,12
Karel Elektronik 5,33 -4,82 -8,26
Karsan Otomotiv 1,36 -1,45 -12,82
Karsu Tekstil 1,02 2,00 -48,48
Karsusan Su Ürünleri San. 4,74 -10,57 -4,24
Kartonsan 300,50 -1,48 8,00
Katmerciler Ekipman 7,20 -0,83 -39,80
Kent Gıda 122,20 -1,45 -10,48
Kerevitaş Gıda 1,86 -1,59 -56,45
Kervansaray Yat. Holding 0,30 3,45 -14,29
Kiler GMYO 1,60 -2,44 -56,28
Kipa Ticaret 2,45 1,24 -5,04
Klimasan Klima 4,99 5,05 -14,70
Koç Holding 14,33 -3,18 -20,78
Konfrut Gıda 19,50 -4,32 36,36
Konya Çimento 175,00 0,06 -31,37
Kordsa Teknik Tekstil 7,95 0,25 8,28
Koza Altın 43,52 1,40 13,93
Koza Madencilik 5,47 -1,08 -15,06
Körfez GMYO 1,18 0,00 -28,92
Kristal Kola 1,32 -4,35 -26,67
Kron Telekomünikasyon 10,45 0,38 -43,51
Kuştur Kuşadası Turizm 11,35 2,16 19,36
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,83 0,00 -55,90
Kütahya Porselen 5,30 -1,49 -26,08
Lider Faktoring 3,60 0,84 -11,63
Link Bilgisayar 8,26 -0,60 -42,08
Logo Yazılım 29,34 -2,52 -50,06
Lokman Hekim Sağlık 4,94 2,70 -19,81
Lüks Kadife 4,41 2,56 -6,37
Makina Takım 1,17 -4,88 -41,50
Mardin Çimento 3,39 -0,59 -11,95
Marka Yatırım Holding 0,69 0,00 -59,17
Marmaris Altınyunus 15,47 0,32 -18,58
Marshall 36,12 -3,47 -30,27
Martı GMYO 0,56 0,00 -73,58
Martı Otel 0,70 2,94 -23,91
Mavi Giyim 24,00 2,13 -58,16
Mazhar Zorlu Holding 4,32 7,73 8,27
MCT Danışmanlık 20,72 19,91 245,33
Mega Polietilen 2,30 -5,35 101,75
Menderes Tekstil 0,69 0,00 -16,87
Merit Turizm 6,00 0,00 1,87
Merko Gıda 0,68 -4,23 -48,87
Metal Gayrimenkul 0,85 1,19 -34,62
Metemtur Otelcilik 1,19 0,00 -19,59
Metro Holding 0,75 -1,32 -24,24
Metro Petrol ve Tesisleri 1,46 -4,58 -46,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,01 0,00 -53,02
Migros Ticaret 14,00 -2,85 -49,20
Milpa 1,37 2,24 -36,57
Mistral GMYO 1,91 -1,55 -48,31
MLP Sağlık 11,10 -4,31
MMC San. ve Tic. Yat. 1,25 5,04 -10,07
Mondi Tire Kutsan 1,62 1,89 -10,50
Net Holding 1,93 1,05 -12,67
Netaş Telekom. 7,87 -7,63 -50,32
Niğbaş Niğde Beton 0,65 -4,41 -30,85
Nuh Çimento 8,90 0,56 -2,28
Nurol GMYO 2,78 0,00 -41,47
Odaş Elektrik 3,74 -0,53 -37,67
Olmuksan-IP 3,54 -3,54 -22,61
Orge Enerji Elektrik 2,34 -1,68 -42,14
Orma Orman Mahsulleri 1,02 3,03 -9,73
Osmanlı Menkul 2,67 -0,74 -14,97
Ostim Endüstriyel Yat 1,22 -1,61 -25,15
Otokar 64,00 -2,88 -46,98
Oyak Yat. Ort. 1,11 -0,89 12,11
Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 1,01 -41,18
Özak GMYO 2,20 -2,65 -5,98
Özbal Çelik Boru 1,75 -1,69 -34,98
Özderici GMYO 6,54 0,62 532,80
Özerden Plastik 2,65 -5,69 -2,58
Panora GMYO 4,25 2,41 -3,77
Park Elek.Madencilik 2,52 -3,82 -39,57
Parsan 13,13 -2,16 12,22
Pegasus 23,40 -5,34 -30,77
Peker GMYO 7,63 5,97
Penguen Gıda 1,26 -0,79 -43,50
Pera GMYO 0,47 -2,08 -46,59
Pergamon Dış Ticaret 8,16 0,12 113,06
Petkim 5,18 -4,25 -22,82
Petrokent Turizm 49,90 -0,12 5,10
Pınar Et ve Un 6,09 0,00 -33,84
Pınar Su 1,47 0,00 -18,33
Pınar Süt 7,96 -1,00 -34,30
Plastikkart 1,98 -1,98 -31,49
Polisan Holding 6,20 1,31 -28,24
Politeknik Metal 39,12 0,93 17,48
Prizma Press Matbaacılık 1,65 3,12 1,85
QNB Finans Fin. Kir. 4,44 20,00 13,85
QNB Finansbank 5,52 20,00 1,05
Ral Yatırım Holding 1,58 -0,63 -3,07
Ray Sigorta 1,11 2,78 -38,67
Reysaş GMYO 0,78 1,30 -38,58
Reysaş Lojistik 0,77 -1,28 -39,84
Rhea Girişim 0,61 0,00 -45,54
Rodrigo Tekstil 1,75 -1,13 -41,47
Royal Halı 0,73 1,39 -19,78
RTA Laboratuvarları 2,04 3,03 -26,09
Sabancı Holding 6,90 -4,56 -36,12
Safkar Ege Soğutmacılık 1,84 -1,60
Salix Yatırım Holding 4,15 0,00 -46,79
Sanel Mühendislik 1,21 -4,72 -29,24
Sanifoam Sünger 1,23 -2,38 -26,79
Sanko Pazarlama 2,58 0,78 -8,52
Saray Matbaacılık 0,95 -1,04 -11,21
Sarkuysan 3,12 0,32 -0,46
Sasa Polyester 9,01 0,00 15,01
Say Reklamcılık 1,04 0,00 -37,72
Sekuro Plastik 3,65 -2,93 -57,56
Selçuk Ecza Deposu 3,53 -6,12 0,79
Selçuk Gıda 0,49 6,52 75,00
Senkron Güvenlik 1,24 -2,36 -33,33
Serve Kırtasiye 1,40 1,45 125,81
Servet GMYO 2,40 1,69 -21,05
Seyitler Kimya 6,92 0,29 -22,94
Silverline Endüstri 1,20 -1,64 -30,95
Sinpaş GMYO 0,44 2,33 -42,86
Soda Sanayii 6,64 -5,01 53,48
Sodaş Sodyum Sanayii 5,19 0,00 52,26
Söktaş 1,26 -1,56 -24,10
Sönmez Filament 3,03 2,36 -26,99
Sönmez Pamuklu 3,63 -1,63 -8,33
Sumaş Suni Tahta 6,80 -2,58
Şeker Fin. Kir. 2,17 -4,41 -10,40
Şekerbank 1,02 0,00 -44,26
Şişe Cam 5,03 -7,37 10,57
Şok Marketler 7,44 0,00
T. Halk Bankası 5,82 0,17 -44,66
T. Kalkınma Bank. 5,33 1,33 -3,79
T.S.K.B. 0,72 -1,37 -40,16
T.Tuborg 8,26 7,97 -16,66
Taç Tarım Ürünleri 2,76 0,73 13,58
Tat Gıda 3,66 -0,81 -28,73
TAV Havalimanları 24,82 -7,73 15,66
Taze Kuru Gıda 7,01 2,34 -13,99
Tek-Art Turizm 0,72 -5,26 -4,33
Tekfen Holding 18,43 -6,97 12,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,89 -2,75 -24,47
Temapol Polimer Plastik 2,82 -2,42 -40,88
TGS Dış Ticaret 6,12 -1,13 69,44
Tofaş Oto. Fab. 20,34 -5,66 -34,70
Torunlar GMYO 1,86 -0,53 -43,12
Trabzon Liman 9,06 -1,20
Trabzonspor Sportif 1,15 0,00 -47,73
Trakya Cam 4,20 -7,28 4,33
Trend GMYO 1,32 3,13
TSKB GMYO 0,47 0,00 -35,62
Tuğçelik 2,06 -2,83 -35,22
Tukaş 1,43 -1,38 -35,87
Turcas Petrol 1,53 -4,38 -39,14
Turkcell 10,26 -4,11 -32,04
Tümosan Motor ve Traktör 4,59 -3,16 -39,53
Tüpraş 116,50 -3,40 8,02
Türk Hava Yolları 15,52 -2,33 -1,08
Türk Prysmian Kablo 1,73 1,76 -30,89
Türk Telekom 3,70 -4,15 -42,55
Türk Traktör 45,04 -5,18 -36,10
Türker Proje Gayrimenkul 29,90 -3,42 -20,39
Ufuk Yatırım 1,30 -1,52 -57,65
Ulaşlar Turizm Yat. 1,06 -0,93 -38,01
Ulusoy Elektrik 10,39 6,02 14,66
Ulusoy Un Sanayi 1,91 1,06 -31,29
Umpaş Holding 0,45 -4,26 -28,57
Uşak Seramik 1,60 -1,23 -34,69
Utopya Turizm 2,75 -5,50 -38,75
Uzertaş Boya 1,04 9,47 -8,77
Ülker Bisküvi 14,79 -4,89 -24,81
Ünye Çimento 3,92 -0,76 6,42
Vakıf Fin. Kir. 1,31 -2,24 -19,11
Vakıf GMYO 1,56 -2,50 -37,93
Vakıf Yat. Ort. 1,27 -3,05 -10,56
Vakıflar Bankası 3,33 -4,58 -50,11
Vakko Tekstil 2,78 -4,79 -5,60
Vanet Gıda 2,34 -0,43 -26,88
Verusa Holding 26,88 0,90 17,35
Verusaturk Girisim 4,11 2,75 74,15
Vestel 8,54 1,18 12,81
Vestel Beyaz Eşya 9,83 -1,21 15,92
Viking Kağıt 1,06 -3,64 -11,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,38 0,73 -40,52
Yapı ve Kredi Bank. 1,65 -4,07 -41,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,88 0,53 -23,15
Yataş 3,90 -10,55 -51,77
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,93 -3,12 -11,41
Yeni Gimat GMYO 7,90 2,60 -5,22
Yeşil GMYO 0,39 2,63 -38,10
Yeşil Yapı 0,31 -6,06 -69,61
Yeşil Yatırım Holding 15,75 0,57 -1,56
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.510,00 6,36 39,11
Yonga Mobilya 13,58 13,17 354,75
Yünsa 6,62 -6,50 47,11
Zorlu Enerji 1,32 -2,22 -16,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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