Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.165,60 -6,51 -6,78 İş Bankası (C) 3,82 -3,29 -42,81 İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83 İş Fin.Kir. 2,18 -8,40 56,43 İş Girişim 1,51 -1,31 -13,22 İş GMYO 0,91 0,00 -25,63 İş Y. Men. Değ. 2,00 0,00 -6,21 İş Yat. Ort. 0,74 -1,33 -6,21 İşbir Holding 170,00 -2,75 -7,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 -4,17 -42,50 İttifak Holding 2,70 -0,37 15,88 İz Hayvancılık Tarım 2,02 -2,42 6,32 İzmir Demir Çelik 2,14 -3,60 -33,95 İzmir Fırça 1,73 -3,89 -81,30 İzocam 20,64 -1,05 -21,94 Jantsa Jant Sanayi 24,40 -1,13 -20,65 Kafein Yazılım 6,10 5,35 Kapital Yat. Holding 2,00 0,50 61,29 Kaplamin 3,01 -1,63 -23,21 Kardemir (A) 2,95 -3,91 0,00 Kardemir (B) 2,94 -4,23 0,34 Kardemir (D) 3,92 -5,08 22,12 Karel Elektronik 5,33 -4,82 -8,26 Karsan Otomotiv 1,36 -1,45 -12,82 Karsu Tekstil 1,02 2,00 -48,48 Karsusan Su Ürünleri San. 4,74 -10,57 -4,24 Kartonsan 300,50 -1,48 8,00 Katmerciler Ekipman 7,20 -0,83 -39,80 Kent Gıda 122,20 -1,45 -10,48 Kerevitaş Gıda 1,86 -1,59 -56,45 Kervansaray Yat. Holding 0,30 3,45 -14,29 Kiler GMYO 1,60 -2,44 -56,28 Kipa Ticaret 2,45 1,24 -5,04 Klimasan Klima 4,99 5,05 -14,70 Koç Holding 14,33 -3,18 -20,78 Konfrut Gıda 19,50 -4,32 36,36 Konya Çimento 175,00 0,06 -31,37 Kordsa Teknik Tekstil 7,95 0,25 8,28 Koza Altın 43,52 1,40 13,93 Koza Madencilik 5,47 -1,08 -15,06 Körfez GMYO 1,18 0,00 -28,92 Kristal Kola 1,32 -4,35 -26,67 Kron Telekomünikasyon 10,45 0,38 -43,51 Kuştur Kuşadası Turizm 11,35 2,16 19,36 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,83 0,00 -55,90 Kütahya Porselen 5,30 -1,49 -26,08 Lider Faktoring 3,60 0,84 -11,63 Link Bilgisayar 8,26 -0,60 -42,08 Logo Yazılım 29,34 -2,52 -50,06 Lokman Hekim Sağlık 4,94 2,70 -19,81 Lüks Kadife 4,41 2,56 -6,37 Makina Takım 1,17 -4,88 -41,50 Mardin Çimento 3,39 -0,59 -11,95 Marka Yatırım Holding 0,69 0,00 -59,17 Marmaris Altınyunus 15,47 0,32 -18,58 Marshall 36,12 -3,47 -30,27 Martı GMYO 0,56 0,00 -73,58 Martı Otel 0,70 2,94 -23,91 Mavi Giyim 24,00 2,13 -58,16 Mazhar Zorlu Holding 4,32 7,73 8,27 MCT Danışmanlık 20,72 19,91 245,33 Mega Polietilen 2,30 -5,35 101,75 Menderes Tekstil 0,69 0,00 -16,87 Merit Turizm 6,00 0,00 1,87 Merko Gıda 0,68 -4,23 -48,87 Metal Gayrimenkul 0,85 1,19 -34,62 Metemtur Otelcilik 1,19 0,00 -19,59 Metro Holding 0,75 -1,32 -24,24 Metro Petrol ve Tesisleri 1,46 -4,58 -46,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,01 0,00 -53,02 Migros Ticaret 14,00 -2,85 -49,20 Milpa 1,37 2,24 -36,57 Mistral GMYO 1,91 -1,55 -48,31 MLP Sağlık 11,10 -4,31 MMC San. ve Tic. Yat. 1,25 5,04 -10,07 Mondi Tire Kutsan 1,62 1,89 -10,50 Net Holding 1,93 1,05 -12,67 Netaş Telekom. 7,87 -7,63 -50,32 Niğbaş Niğde Beton 0,65 -4,41 -30,85 Nuh Çimento 8,90 0,56 -2,28 Nurol GMYO 2,78 0,00 -41,47 Odaş Elektrik 3,74 -0,53 -37,67 Olmuksan-IP 3,54 -3,54 -22,61 Orge Enerji Elektrik 2,34 -1,68 -42,14 Orma Orman Mahsulleri 1,02 3,03 -9,73 Osmanlı Menkul 2,67 -0,74 -14,97 Ostim Endüstriyel Yat 1,22 -1,61 -25,15 Otokar 64,00 -2,88 -46,98 Oyak Yat. Ort. 1,11 -0,89 12,11 Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 1,01 -41,18 Özak GMYO 2,20 -2,65 -5,98 Özbal Çelik Boru 1,75 -1,69 -34,98 Özderici GMYO 6,54 0,62 532,80 Özerden Plastik 2,65 -5,69 -2,58 Panora GMYO 4,25 2,41 -3,77 Park Elek.Madencilik 2,52 -3,82 -39,57 Parsan 13,13 -2,16 12,22 Pegasus 23,40 -5,34 -30,77 Peker GMYO 7,63 5,97 Penguen Gıda 1,26 -0,79 -43,50 Pera GMYO 0,47 -2,08 -46,59 Pergamon Dış Ticaret 8,16 0,12 113,06 Petkim 5,18 -4,25 -22,82 Petrokent Turizm 49,90 -0,12 5,10 Pınar Et ve Un 6,09 0,00 -33,84 Pınar Su 1,47 0,00 -18,33 Pınar Süt 7,96 -1,00 -34,30 Plastikkart 1,98 -1,98 -31,49 Polisan Holding 6,20 1,31 -28,24 Politeknik Metal 39,12 0,93 17,48 Prizma Press Matbaacılık 1,65 3,12 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 4,44 20,00 13,85 QNB Finansbank 5,52 20,00 1,05 Ral Yatırım Holding 1,58 -0,63 -3,07 Ray Sigorta 1,11 2,78 -38,67 Reysaş GMYO 0,78 1,30 -38,58 Reysaş Lojistik 0,77 -1,28 -39,84 Rhea Girişim 0,61 0,00 -45,54 Rodrigo Tekstil 1,75 -1,13 -41,47 Royal Halı 0,73 1,39 -19,78 RTA Laboratuvarları 2,04 3,03 -26,09 Sabancı Holding 6,90 -4,56 -36,12 Safkar Ege Soğutmacılık 1,84 -1,60 Salix Yatırım Holding 4,15 0,00 -46,79 Sanel Mühendislik 1,21 -4,72 -29,24 Sanifoam Sünger 1,23 -2,38 -26,79 Sanko Pazarlama 2,58 0,78 -8,52 Saray Matbaacılık 0,95 -1,04 -11,21 Sarkuysan 3,12 0,32 -0,46 Sasa Polyester 9,01 0,00 15,01 Say Reklamcılık 1,04 0,00 -37,72 Sekuro Plastik 3,65 -2,93 -57,56 Selçuk Ecza Deposu 3,53 -6,12 0,79 Selçuk Gıda 0,49 6,52 75,00 Senkron Güvenlik 1,24 -2,36 -33,33 Serve Kırtasiye 1,40 1,45 125,81 Servet GMYO 2,40 1,69 -21,05 Seyitler Kimya 6,92 0,29 -22,94 Silverline Endüstri 1,20 -1,64 -30,95 Sinpaş GMYO 0,44 2,33 -42,86 Soda Sanayii 6,64 -5,01 53,48 Sodaş Sodyum Sanayii 5,19 0,00 52,26 Söktaş 1,26 -1,56 -24,10 Sönmez Filament 3,03 2,36 -26,99 Sönmez Pamuklu 3,63 -1,63 -8,33 Sumaş Suni Tahta 6,80 -2,58 Şeker Fin. Kir. 2,17 -4,41 -10,40 Şekerbank 1,02 0,00 -44,26 Şişe Cam 5,03 -7,37 10,57 Şok Marketler 7,44 0,00 T. Halk Bankası 5,82 0,17 -44,66 T. Kalkınma Bank. 5,33 1,33 -3,79 T.S.K.B. 0,72 -1,37 -40,16 T.Tuborg 8,26 7,97 -16,66 Taç Tarım Ürünleri 2,76 0,73 13,58 Tat Gıda 3,66 -0,81 -28,73 TAV Havalimanları 24,82 -7,73 15,66 Taze Kuru Gıda 7,01 2,34 -13,99 Tek-Art Turizm 0,72 -5,26 -4,33 Tekfen Holding 18,43 -6,97 12,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,89 -2,75 -24,47 Temapol Polimer Plastik 2,82 -2,42 -40,88 TGS Dış Ticaret 6,12 -1,13 69,44 Tofaş Oto. Fab. 20,34 -5,66 -34,70 Torunlar GMYO 1,86 -0,53 -43,12 Trabzon Liman 9,06 -1,20 Trabzonspor Sportif 1,15 0,00 -47,73 Trakya Cam 4,20 -7,28 4,33 Trend GMYO 1,32 3,13 TSKB GMYO 0,47 0,00 -35,62 Tuğçelik 2,06 -2,83 -35,22 Tukaş 1,43 -1,38 -35,87 Turcas Petrol 1,53 -4,38 -39,14 Turkcell 10,26 -4,11 -32,04 Tümosan Motor ve Traktör 4,59 -3,16 -39,53 Tüpraş 116,50 -3,40 8,02 Türk Hava Yolları 15,52 -2,33 -1,08 Türk Prysmian Kablo 1,73 1,76 -30,89 Türk Telekom 3,70 -4,15 -42,55 Türk Traktör 45,04 -5,18 -36,10 Türker Proje Gayrimenkul 29,90 -3,42 -20,39 Ufuk Yatırım 1,30 -1,52 -57,65 Ulaşlar Turizm Yat. 1,06 -0,93 -38,01 Ulusoy Elektrik 10,39 6,02 14,66 Ulusoy Un Sanayi 1,91 1,06 -31,29 Umpaş Holding 0,45 -4,26 -28,57 Uşak Seramik 1,60 -1,23 -34,69 Utopya Turizm 2,75 -5,50 -38,75 Uzertaş Boya 1,04 9,47 -8,77 Ülker Bisküvi 14,79 -4,89 -24,81 Ünye Çimento 3,92 -0,76 6,42 Vakıf Fin. Kir. 1,31 -2,24 -19,11 Vakıf GMYO 1,56 -2,50 -37,93 Vakıf Yat. Ort. 1,27 -3,05 -10,56 Vakıflar Bankası 3,33 -4,58 -50,11 Vakko Tekstil 2,78 -4,79 -5,60 Vanet Gıda 2,34 -0,43 -26,88 Verusa Holding 26,88 0,90 17,35 Verusaturk Girisim 4,11 2,75 74,15 Vestel 8,54 1,18 12,81 Vestel Beyaz Eşya 9,83 -1,21 15,92 Viking Kağıt 1,06 -3,64 -11,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,38 0,73 -40,52 Yapı ve Kredi Bank. 1,65 -4,07 -41,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,88 0,53 -23,15 Yataş 3,90 -10,55 -51,77 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,93 -3,12 -11,41 Yeni Gimat GMYO 7,90 2,60 -5,22 Yeşil GMYO 0,39 2,63 -38,10 Yeşil Yapı 0,31 -6,06 -69,61 Yeşil Yatırım Holding 15,75 0,57 -1,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.510,00 6,36 39,11 Yonga Mobilya 13,58 13,17 354,75 Yünsa 6,62 -6,50 47,11 Zorlu Enerji 1,32 -2,22 -16,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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