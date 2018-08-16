Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|13.450,00
|-20,84
|İş Bankası (B)
|1.165,60
|-6,51
|-6,78
|İş Bankası (C)
|3,82
|-3,29
|-42,81
|İş Bankası (Kur.)
|6.666,00
|-13,83
|İş Fin.Kir.
|2,18
|-8,40
|56,43
|İş Girişim
|1,51
|-1,31
|-13,22
|İş GMYO
|0,91
|0,00
|-25,63
|İş Y. Men. Değ.
|2,00
|0,00
|-6,21
|İş Yat. Ort.
|0,74
|-1,33
|-6,21
|İşbir Holding
|170,00
|-2,75
|-7,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,23
|-4,17
|-42,50
|İttifak Holding
|2,70
|-0,37
|15,88
|İz Hayvancılık Tarım
|2,02
|-2,42
|6,32
|İzmir Demir Çelik
|2,14
|-3,60
|-33,95
|İzmir Fırça
|1,73
|-3,89
|-81,30
|İzocam
|20,64
|-1,05
|-21,94
|Jantsa Jant Sanayi
|24,40
|-1,13
|-20,65
|Kafein Yazılım
|6,10
|5,35
|Kapital Yat. Holding
|2,00
|0,50
|61,29
|Kaplamin
|3,01
|-1,63
|-23,21
|Kardemir (A)
|2,95
|-3,91
|0,00
|Kardemir (B)
|2,94
|-4,23
|0,34
|Kardemir (D)
|3,92
|-5,08
|22,12
|Karel Elektronik
|5,33
|-4,82
|-8,26
|Karsan Otomotiv
|1,36
|-1,45
|-12,82
|Karsu Tekstil
|1,02
|2,00
|-48,48
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,74
|-10,57
|-4,24
|Kartonsan
|300,50
|-1,48
|8,00
|Katmerciler Ekipman
|7,20
|-0,83
|-39,80
|Kent Gıda
|122,20
|-1,45
|-10,48
|Kerevitaş Gıda
|1,86
|-1,59
|-56,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|3,45
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,60
|-2,44
|-56,28
|Kipa Ticaret
|2,45
|1,24
|-5,04
|Klimasan Klima
|4,99
|5,05
|-14,70
|Koç Holding
|14,33
|-3,18
|-20,78
|Konfrut Gıda
|19,50
|-4,32
|36,36
|Konya Çimento
|175,00
|0,06
|-31,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,95
|0,25
|8,28
|Koza Altın
|43,52
|1,40
|13,93
|Koza Madencilik
|5,47
|-1,08
|-15,06
|Körfez GMYO
|1,18
|0,00
|-28,92
|Kristal Kola
|1,32
|-4,35
|-26,67
|Kron Telekomünikasyon
|10,45
|0,38
|-43,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,35
|2,16
|19,36
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,83
|0,00
|-55,90
|Kütahya Porselen
|5,30
|-1,49
|-26,08
|Lider Faktoring
|3,60
|0,84
|-11,63
|Link Bilgisayar
|8,26
|-0,60
|-42,08
|Logo Yazılım
|29,34
|-2,52
|-50,06
|Lokman Hekim Sağlık
|4,94
|2,70
|-19,81
|Lüks Kadife
|4,41
|2,56
|-6,37
|Makina Takım
|1,17
|-4,88
|-41,50
|Mardin Çimento
|3,39
|-0,59
|-11,95
|Marka Yatırım Holding
|0,69
|0,00
|-59,17
|Marmaris Altınyunus
|15,47
|0,32
|-18,58
|Marshall
|36,12
|-3,47
|-30,27
|Martı GMYO
|0,56
|0,00
|-73,58
|Martı Otel
|0,70
|2,94
|-23,91
|Mavi Giyim
|24,00
|2,13
|-58,16
|Mazhar Zorlu Holding
|4,32
|7,73
|8,27
|MCT Danışmanlık
|20,72
|19,91
|245,33
|Mega Polietilen
|2,30
|-5,35
|101,75
|Menderes Tekstil
|0,69
|0,00
|-16,87
|Merit Turizm
|6,00
|0,00
|1,87
|Merko Gıda
|0,68
|-4,23
|-48,87
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|1,19
|-34,62
|Metemtur Otelcilik
|1,19
|0,00
|-19,59
|Metro Holding
|0,75
|-1,32
|-24,24
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,46
|-4,58
|-46,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,01
|0,00
|-53,02
|Migros Ticaret
|14,00
|-2,85
|-49,20
|Milpa
|1,37
|2,24
|-36,57
|Mistral GMYO
|1,91
|-1,55
|-48,31
|MLP Sağlık
|11,10
|-4,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,25
|5,04
|-10,07
|Mondi Tire Kutsan
|1,62
|1,89
|-10,50
|Net Holding
|1,93
|1,05
|-12,67
|Netaş Telekom.
|7,87
|-7,63
|-50,32
|Niğbaş Niğde Beton
|0,65
|-4,41
|-30,85
|Nuh Çimento
|8,90
|0,56
|-2,28
|Nurol GMYO
|2,78
|0,00
|-41,47
|Odaş Elektrik
|3,74
|-0,53
|-37,67
|Olmuksan-IP
|3,54
|-3,54
|-22,61
|Orge Enerji Elektrik
|2,34
|-1,68
|-42,14
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|3,03
|-9,73
|Osmanlı Menkul
|2,67
|-0,74
|-14,97
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,22
|-1,61
|-25,15
|Otokar
|64,00
|-2,88
|-46,98
|Oyak Yat. Ort.
|1,11
|-0,89
|12,11
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,00
|1,01
|-41,18
|Özak GMYO
|2,20
|-2,65
|-5,98
|Özbal Çelik Boru
|1,75
|-1,69
|-34,98
|Özderici GMYO
|6,54
|0,62
|532,80
|Özerden Plastik
|2,65
|-5,69
|-2,58
|Panora GMYO
|4,25
|2,41
|-3,77
|Park Elek.Madencilik
|2,52
|-3,82
|-39,57
|Parsan
|13,13
|-2,16
|12,22
|Pegasus
|23,40
|-5,34
|-30,77
|Peker GMYO
|7,63
|5,97
|Penguen Gıda
|1,26
|-0,79
|-43,50
|Pera GMYO
|0,47
|-2,08
|-46,59
|Pergamon Dış Ticaret
|8,16
|0,12
|113,06
|Petkim
|5,18
|-4,25
|-22,82
|Petrokent Turizm
|49,90
|-0,12
|5,10
|Pınar Et ve Un
|6,09
|0,00
|-33,84
|Pınar Su
|1,47
|0,00
|-18,33
|Pınar Süt
|7,96
|-1,00
|-34,30
|Plastikkart
|1,98
|-1,98
|-31,49
|Polisan Holding
|6,20
|1,31
|-28,24
|Politeknik Metal
|39,12
|0,93
|17,48
|Prizma Press Matbaacılık
|1,65
|3,12
|1,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,44
|20,00
|13,85
|QNB Finansbank
|5,52
|20,00
|1,05
|Ral Yatırım Holding
|1,58
|-0,63
|-3,07
|Ray Sigorta
|1,11
|2,78
|-38,67
|Reysaş GMYO
|0,78
|1,30
|-38,58
|Reysaş Lojistik
|0,77
|-1,28
|-39,84
|Rhea Girişim
|0,61
|0,00
|-45,54
|Rodrigo Tekstil
|1,75
|-1,13
|-41,47
|Royal Halı
|0,73
|1,39
|-19,78
|RTA Laboratuvarları
|2,04
|3,03
|-26,09
|Sabancı Holding
|6,90
|-4,56
|-36,12
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,84
|-1,60
|Salix Yatırım Holding
|4,15
|0,00
|-46,79
|Sanel Mühendislik
|1,21
|-4,72
|-29,24
|Sanifoam Sünger
|1,23
|-2,38
|-26,79
|Sanko Pazarlama
|2,58
|0,78
|-8,52
|Saray Matbaacılık
|0,95
|-1,04
|-11,21
|Sarkuysan
|3,12
|0,32
|-0,46
|Sasa Polyester
|9,01
|0,00
|15,01
|Say Reklamcılık
|1,04
|0,00
|-37,72
|Sekuro Plastik
|3,65
|-2,93
|-57,56
|Selçuk Ecza Deposu
|3,53
|-6,12
|0,79
|Selçuk Gıda
|0,49
|6,52
|75,00
|Senkron Güvenlik
|1,24
|-2,36
|-33,33
|Serve Kırtasiye
|1,40
|1,45
|125,81
|Servet GMYO
|2,40
|1,69
|-21,05
|Seyitler Kimya
|6,92
|0,29
|-22,94
|Silverline Endüstri
|1,20
|-1,64
|-30,95
|Sinpaş GMYO
|0,44
|2,33
|-42,86
|Soda Sanayii
|6,64
|-5,01
|53,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,19
|0,00
|52,26
|Söktaş
|1,26
|-1,56
|-24,10
|Sönmez Filament
|3,03
|2,36
|-26,99
|Sönmez Pamuklu
|3,63
|-1,63
|-8,33
|Sumaş Suni Tahta
|6,80
|-2,58
|Şeker Fin. Kir.
|2,17
|-4,41
|-10,40
|Şekerbank
|1,02
|0,00
|-44,26
|Şişe Cam
|5,03
|-7,37
|10,57
|Şok Marketler
|7,44
|0,00
|T. Halk Bankası
|5,82
|0,17
|-44,66
|T. Kalkınma Bank.
|5,33
|1,33
|-3,79
|T.S.K.B.
|0,72
|-1,37
|-40,16
|T.Tuborg
|8,26
|7,97
|-16,66
|Taç Tarım Ürünleri
|2,76
|0,73
|13,58
|Tat Gıda
|3,66
|-0,81
|-28,73
|TAV Havalimanları
|24,82
|-7,73
|15,66
|Taze Kuru Gıda
|7,01
|2,34
|-13,99
|Tek-Art Turizm
|0,72
|-5,26
|-4,33
|Tekfen Holding
|18,43
|-6,97
|12,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,89
|-2,75
|-24,47
|Temapol Polimer Plastik
|2,82
|-2,42
|-40,88
|TGS Dış Ticaret
|6,12
|-1,13
|69,44
|Tofaş Oto. Fab.
|20,34
|-5,66
|-34,70
|Torunlar GMYO
|1,86
|-0,53
|-43,12
|Trabzon Liman
|9,06
|-1,20
|Trabzonspor Sportif
|1,15
|0,00
|-47,73
|Trakya Cam
|4,20
|-7,28
|4,33
|Trend GMYO
|1,32
|3,13
|TSKB GMYO
|0,47
|0,00
|-35,62
|Tuğçelik
|2,06
|-2,83
|-35,22
|Tukaş
|1,43
|-1,38
|-35,87
|Turcas Petrol
|1,53
|-4,38
|-39,14
|Turkcell
|10,26
|-4,11
|-32,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,59
|-3,16
|-39,53
|Tüpraş
|116,50
|-3,40
|8,02
|Türk Hava Yolları
|15,52
|-2,33
|-1,08
|Türk Prysmian Kablo
|1,73
|1,76
|-30,89
|Türk Telekom
|3,70
|-4,15
|-42,55
|Türk Traktör
|45,04
|-5,18
|-36,10
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,90
|-3,42
|-20,39
|Ufuk Yatırım
|1,30
|-1,52
|-57,65
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,06
|-0,93
|-38,01
|Ulusoy Elektrik
|10,39
|6,02
|14,66
|Ulusoy Un Sanayi
|1,91
|1,06
|-31,29
|Umpaş Holding
|0,45
|-4,26
|-28,57
|Uşak Seramik
|1,60
|-1,23
|-34,69
|Utopya Turizm
|2,75
|-5,50
|-38,75
|Uzertaş Boya
|1,04
|9,47
|-8,77
|Ülker Bisküvi
|14,79
|-4,89
|-24,81
|Ünye Çimento
|3,92
|-0,76
|6,42
|Vakıf Fin. Kir.
|1,31
|-2,24
|-19,11
|Vakıf GMYO
|1,56
|-2,50
|-37,93
|Vakıf Yat. Ort.
|1,27
|-3,05
|-10,56
|Vakıflar Bankası
|3,33
|-4,58
|-50,11
|Vakko Tekstil
|2,78
|-4,79
|-5,60
|Vanet Gıda
|2,34
|-0,43
|-26,88
|Verusa Holding
|26,88
|0,90
|17,35
|Verusaturk Girisim
|4,11
|2,75
|74,15
|Vestel
|8,54
|1,18
|12,81
|Vestel Beyaz Eşya
|9,83
|-1,21
|15,92
|Viking Kağıt
|1,06
|-3,64
|-11,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,38
|0,73
|-40,52
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,65
|-4,07
|-41,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|1,88
|0,53
|-23,15
|Yataş
|3,90
|-10,55
|-51,77
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|-3,12
|-11,41
|Yeni Gimat GMYO
|7,90
|2,60
|-5,22
|Yeşil GMYO
|0,39
|2,63
|-38,10
|Yeşil Yapı
|0,31
|-6,06
|-69,61
|Yeşil Yatırım Holding
|15,75
|0,57
|-1,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.510,00
|6,36
|39,11
|Yonga Mobilya
|13,58
|13,17
|354,75
|Yünsa
|6,62
|-6,50
|47,11
|Zorlu Enerji
|1,32
|-2,22
|-16,46
(Son)