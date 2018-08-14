Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|13.450,00
|-20,84
|İş Bankası (B)
|1.237,70
|12,52
|-1,01
|İş Bankası (C)
|4,01
|1,78
|-39,97
|İş Bankası (Kur.)
|6.666,00
|-13,83
|İş Fin.Kir.
|2,25
|19,68
|61,46
|İş Girişim
|1,54
|-1,91
|-11,49
|İş GMYO
|0,92
|5,75
|-24,81
|İş Y. Men. Değ.
|2,03
|4,10
|-4,80
|İş Yat. Ort.
|0,76
|2,70
|-3,68
|İşbir Holding
|178,10
|5,38
|-3,78
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,25
|4,17
|-37,50
|İttifak Holding
|2,82
|5,22
|21,03
|İz Hayvancılık Tarım
|2,18
|5,83
|14,74
|İzmir Demir Çelik
|2,27
|3,18
|-29,94
|İzmir Fırça
|1,93
|13,53
|-79,14
|İzocam
|20,88
|4,82
|-21,03
|Jantsa Jant Sanayi
|25,00
|2,29
|-18,70
|Kafein Yazılım
|6,04
|2,37
|Kapital Yat. Holding
|2,06
|9,57
|66,13
|Kaplamin
|3,15
|1,94
|-19,64
|Kardemir (A)
|3,28
|-1,50
|11,19
|Kardemir (B)
|3,26
|0,93
|11,26
|Kardemir (D)
|4,45
|-0,67
|38,63
|Karel Elektronik
|5,83
|0,34
|0,34
|Karsan Otomotiv
|1,45
|5,84
|-7,05
|Karsu Tekstil
|1,05
|0,00
|-46,97
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,80
|2,35
|-3,03
|Kartonsan
|307,00
|11,76
|10,33
|Katmerciler Ekipman
|7,89
|6,77
|-34,03
|Kent Gıda
|129,50
|9,37
|-5,13
|Kerevitaş Gıda
|1,96
|4,26
|-54,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,32
|10,34
|-8,57
|Kiler GMYO
|1,71
|5,56
|-53,28
|Kipa Ticaret
|2,46
|2,07
|-4,65
|Klimasan Klima
|4,47
|19,84
|-23,59
|Koç Holding
|14,35
|0,63
|-20,67
|Konfrut Gıda
|20,82
|5,15
|45,59
|Konya Çimento
|182,20
|3,82
|-28,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,50
|-5,13
|15,77
|Koza Altın
|45,26
|4,72
|18,48
|Koza Madencilik
|5,77
|2,67
|-10,40
|Körfez GMYO
|1,15
|-3,36
|-30,72
|Kristal Kola
|1,50
|2,74
|-16,67
|Kron Telekomünikasyon
|10,99
|3,19
|-40,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,11
|11,10
|16,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,89
|3,85
|-54,46
|Kütahya Porselen
|5,57
|1,09
|-22,32
|Lider Faktoring
|3,57
|5,00
|-12,37
|Link Bilgisayar
|8,80
|5,39
|-38,29
|Logo Yazılım
|34,54
|-4,00
|-41,21
|Lokman Hekim Sağlık
|4,83
|2,77
|-21,59
|Lüks Kadife
|4,37
|2,82
|-7,22
|Makina Takım
|1,23
|4,24
|-38,50
|Mardin Çimento
|3,49
|2,65
|-9,35
|Marka Yatırım Holding
|0,71
|2,90
|-57,99
|Marmaris Altınyunus
|15,59
|2,30
|-17,95
|Marshall
|40,42
|0,40
|-21,97
|Martı GMYO
|0,58
|5,45
|-72,64
|Martı Otel
|0,69
|4,55
|-25,00
|Mavi Giyim
|22,48
|-9,06
|-60,81
|Mazhar Zorlu Holding
|3,95
|-1,25
|-1,00
|MCT Danışmanlık
|19,40
|8,99
|223,33
|Mega Polietilen
|2,59
|0,78
|127,19
|Menderes Tekstil
|0,70
|4,48
|-15,66
|Merit Turizm
|6,41
|12,46
|8,83
|Merko Gıda
|0,73
|4,29
|-45,11
|Metal Gayrimenkul
|0,84
|9,09
|-35,38
|Metemtur Otelcilik
|1,24
|5,98
|-16,22
|Metro Holding
|0,80
|1,27
|-19,19
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,59
|5,30
|-42,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,05
|2,94
|-51,16
|Migros Ticaret
|15,44
|3,07
|-43,98
|Milpa
|1,39
|6,92
|-35,65
|Mistral GMYO
|2,02
|3,59
|-45,33
|MLP Sağlık
|12,36
|-6,72
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,18
|6,31
|-15,11
|Mondi Tire Kutsan
|1,61
|4,55
|-11,05
|Net Holding
|1,94
|4,30
|-12,22
|Netaş Telekom.
|8,82
|5,63
|-44,32
|Niğbaş Niğde Beton
|0,68
|4,62
|-27,66
|Nuh Çimento
|9,21
|5,74
|1,13
|Nurol GMYO
|2,85
|3,26
|-40,00
|Odaş Elektrik
|3,94
|7,36
|-34,33
|Olmuksan-IP
|3,65
|1,11
|-20,20
|Orge Enerji Elektrik
|2,47
|3,35
|-38,92
|Orma Orman Mahsulleri
|1,00
|5,26
|-11,50
|Osmanlı Menkul
|2,74
|3,79
|-12,74
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,30
|1,56
|-20,25
|Otokar
|68,15
|2,48
|-43,54
|Oyak Yat. Ort.
|1,15
|1,77
|16,14
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,00
|4,17
|-41,18
|Özak GMYO
|2,33
|1,75
|-0,43
|Özbal Çelik Boru
|1,90
|7,95
|-29,40
|Özderici GMYO
|7,10
|-4,05
|586,99
|Özerden Plastik
|3,11
|1,63
|12,84
|Panora GMYO
|4,27
|4,91
|-3,32
|Park Elek.Madencilik
|2,73
|7,48
|-34,53
|Parsan
|14,05
|5,01
|20,09
|Pegasus
|26,70
|0,38
|-21,01
|Peker GMYO
|7,11
|5,80
|Penguen Gıda
|1,28
|4,92
|-42,60
|Pera GMYO
|0,49
|4,26
|-44,32
|Pergamon Dış Ticaret
|8,90
|-1,44
|132,38
|Petkim
|5,72
|-7,59
|-14,77
|Petrokent Turizm
|51,30
|6,79
|8,05
|Pınar Et ve Un
|6,25
|1,46
|-32,10
|Pınar Su
|1,52
|7,80
|-15,56
|Pınar Süt
|8,27
|1,35
|-31,74
|Plastikkart
|2,02
|1,00
|-30,10
|Polisan Holding
|6,54
|-0,15
|-24,31
|Politeknik Metal
|39,04
|3,83
|17,24
|Prizma Press Matbaacılık
|1,56
|2,63
|-3,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,60
|1,41
|-7,69
|QNB Finansbank
|4,68
|2,18
|-14,33
|Ral Yatırım Holding
|1,64
|2,50
|0,61
|Ray Sigorta
|1,14
|5,56
|-37,02
|Reysaş GMYO
|0,80
|2,56
|-37,01
|Reysaş Lojistik
|0,81
|1,25
|-36,72
|Rhea Girişim
|0,63
|5,00
|-43,75
|Rodrigo Tekstil
|1,79
|4,07
|-40,13
|Royal Halı
|0,72
|1,41
|-20,88
|RTA Laboratuvarları
|1,97
|4,23
|-28,62
|Sabancı Holding
|7,34
|0,27
|-32,05
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,95
|4,84
|Salix Yatırım Holding
|4,29
|7,52
|-45,00
|Sanel Mühendislik
|1,30
|4,00
|-23,98
|Sanifoam Sünger
|1,28
|-0,78
|-23,81
|Sanko Pazarlama
|2,52
|11,01
|-10,64
|Saray Matbaacılık
|0,98
|1,03
|-8,41
|Sarkuysan
|3,16
|2,93
|0,81
|Sasa Polyester
|9,40
|3,64
|19,99
|Say Reklamcılık
|1,07
|4,90
|-35,93
|Sekuro Plastik
|3,85
|5,77
|-55,23
|Selçuk Ecza Deposu
|3,91
|2,62
|11,64
|Selçuk Gıda
|0,44
|2,33
|57,14
|Senkron Güvenlik
|1,31
|9,17
|-29,57
|Serve Kırtasiye
|1,40
|0,00
|125,81
|Servet GMYO
|2,43
|3,40
|-20,07
|Seyitler Kimya
|7,01
|-0,43
|-21,94
|Silverline Endüstri
|1,28
|2,40
|-26,35
|Sinpaş GMYO
|0,45
|2,27
|-41,56
|Soda Sanayii
|7,37
|-3,03
|70,35
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,22
|4,40
|53,14
|Söktaş
|1,29
|3,20
|-22,29
|Sönmez Filament
|3,02
|4,50
|-27,23
|Sönmez Pamuklu
|3,79
|5,28
|-4,29
|Sumaş Suni Tahta
|7,00
|3,09
|Şeker Fin. Kir.
|2,36
|2,16
|-8,17
|Şekerbank
|1,05
|7,14
|-42,62
|Şişe Cam
|5,65
|0,71
|24,19
|Şok Marketler
|7,87
|-1,25
|T. Halk Bankası
|6,09
|0,83
|-43,51
|T. Kalkınma Bank.
|5,44
|-1,45
|-1,81
|T.S.K.B.
|0,74
|4,23
|-38,50
|T.Tuborg
|8,10
|-0,37
|-18,27
|Taç Tarım Ürünleri
|2,71
|0,74
|11,52
|Tat Gıda
|3,83
|4,64
|-25,42
|TAV Havalimanları
|27,12
|0,82
|26,38
|Taze Kuru Gıda
|6,95
|-0,29
|-14,72
|Tek-Art Turizm
|0,83
|2,47
|10,28
|Tekfen Holding
|21,02
|-1,68
|28,33
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,36
|-3,33
|-15,34
|Temapol Polimer Plastik
|2,92
|3,18
|-38,78
|TGS Dış Ticaret
|6,59
|2,97
|82,45
|Tofaş Oto. Fab.
|21,30
|-1,11
|-31,62
|Torunlar GMYO
|2,02
|-0,98
|-38,23
|Trabzon Liman
|9,34
|4,47
|Trabzonspor Sportif
|1,16
|4,50
|-47,27
|Trakya Cam
|4,59
|5,03
|14,01
|Trend GMYO
|1,29
|2,38
|TSKB GMYO
|0,48
|4,35
|-34,25
|Tuğçelik
|2,20
|6,80
|-30,82
|Tukaş
|1,49
|6,43
|-33,18
|Turcas Petrol
|1,69
|6,29
|-32,78
|Turkcell
|11,80
|-4,76
|-21,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,93
|5,79
|-35,05
|Tüpraş
|124,50
|2,05
|15,44
|Türk Hava Yolları
|17,20
|3,93
|9,62
|Türk Prysmian Kablo
|1,77
|4,73
|-29,29
|Türk Telekom
|4,08
|4,35
|-36,65
|Türk Traktör
|51,65
|3,38
|-26,72
|Türker Proje Gayrimenkul
|31,18
|-0,45
|-16,99
|Ufuk Yatırım
|1,33
|-1,48
|-56,68
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,12
|1,82
|-34,50
|Ulusoy Elektrik
|10,45
|-4,04
|15,32
|Ulusoy Un Sanayi
|1,96
|4,81
|-29,50
|Umpaş Holding
|0,47
|11,90
|-25,40
|Uşak Seramik
|1,69
|6,96
|-31,02
|Utopya Turizm
|3,02
|7,47
|-32,74
|Uzertaş Boya
|0,97
|0,00
|-14,91
|Ülker Bisküvi
|17,24
|-0,17
|-12,35
|Ünye Çimento
|4,04
|1,00
|9,68
|Vakıf Fin. Kir.
|1,41
|3,68
|-12,93
|Vakıf GMYO
|1,63
|5,16
|-35,15
|Vakıf Yat. Ort.
|1,34
|3,88
|-5,63
|Vakıflar Bankası
|3,60
|3,15
|-46,82
|Vakko Tekstil
|3,04
|7,04
|3,23
|Vanet Gıda
|2,50
|2,46
|-21,88
|Verusa Holding
|26,50
|1,53
|15,69
|Verusaturk Girisim
|3,92
|6,23
|66,10
|Vestel
|8,73
|4,55
|15,32
|Vestel Beyaz Eşya
|10,38
|2,87
|22,41
|Viking Kağıt
|1,13
|3,67
|-5,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,42
|5,19
|-38,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,73
|3,59
|-38,14
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|1,85
|1,09
|-24,38
|Yataş
|3,96
|20,00
|-51,02
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,97
|5,43
|-7,60
|Yeni Gimat GMYO
|7,89
|-0,13
|-5,34
|Yeşil GMYO
|0,40
|5,26
|-36,51
|Yeşil Yapı
|0,34
|13,33
|-66,67
|Yeşil Yatırım Holding
|16,11
|7,76
|0,69
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.150,00
|11,40
|19,16
|Yonga Mobilya
|11,97
|19,94
|300,84
|Yünsa
|7,45
|1,92
|65,56
|Zorlu Enerji
|1,41
|4,44
|-10,76
(Son)