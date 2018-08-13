Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|13.450,00
|-20,84
|İş Bankası (B)
|1.100,00
|-7,92
|-12,03
|İş Bankası (C)
|3,94
|-13,22
|-41,02
|İş Bankası (Kur.)
|6.666,00
|-13,83
|İş Fin.Kir.
|1,88
|-7,84
|34,91
|İş Girişim
|1,57
|-4,85
|-9,77
|İş GMYO
|0,87
|-5,43
|-28,90
|İş Y. Men. Değ.
|1,95
|-4,41
|-8,55
|İş Yat. Ort.
|0,74
|-3,90
|-6,21
|İşbir Holding
|169,00
|-3,21
|-8,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,24
|0,00
|-40,00
|İttifak Holding
|2,68
|-7,59
|15,02
|İz Hayvancılık Tarım
|2,06
|-6,79
|8,42
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|-5,58
|-32,10
|İzmir Fırça
|1,70
|-10,99
|-81,62
|İzocam
|19,92
|-6,92
|-24,66
|Jantsa Jant Sanayi
|24,44
|-2,16
|-20,52
|Kafein Yazılım
|5,90
|-9,65
|Kapital Yat. Holding
|1,88
|-13,76
|51,61
|Kaplamin
|3,09
|-10,43
|-21,17
|Kardemir (A)
|3,33
|-2,92
|12,88
|Kardemir (B)
|3,23
|-5,28
|10,24
|Kardemir (D)
|4,48
|-3,66
|39,56
|Karel Elektronik
|5,81
|-4,28
|0,00
|Karsan Otomotiv
|1,37
|-6,16
|-12,18
|Karsu Tekstil
|1,05
|-6,25
|-46,97
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,69
|-3,30
|-5,25
|Kartonsan
|274,70
|0,62
|-1,28
|Katmerciler Ekipman
|7,39
|-7,04
|-38,21
|Kent Gıda
|118,40
|-6,55
|-13,26
|Kerevitaş Gıda
|1,88
|-6,00
|-55,98
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|-6,45
|-17,14
|Kiler GMYO
|1,62
|-11,96
|-55,74
|Kipa Ticaret
|2,41
|-1,23
|-6,59
|Klimasan Klima
|3,73
|-6,52
|-36,24
|Koç Holding
|14,26
|4,16
|-21,17
|Konfrut Gıda
|19,80
|-7,22
|38,46
|Konya Çimento
|175,50
|0,00
|-31,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,96
|5,41
|22,04
|Koza Altın
|43,22
|-2,83
|13,14
|Koza Madencilik
|5,62
|-5,07
|-12,73
|Körfez GMYO
|1,19
|-4,03
|-28,31
|Kristal Kola
|1,46
|-5,19
|-18,89
|Kron Telekomünikasyon
|10,65
|-5,33
|-42,43
|Kuştur Kuşadası Turizm
|10,00
|-8,00
|5,16
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,82
|-3,19
|-56,14
|Kütahya Porselen
|5,51
|-2,99
|-23,15
|Lider Faktoring
|3,40
|-5,82
|-16,54
|Link Bilgisayar
|8,35
|-6,49
|-41,44
|Logo Yazılım
|35,98
|3,09
|-38,76
|Lokman Hekim Sağlık
|4,70
|-8,56
|-23,70
|Lüks Kadife
|4,25
|-4,49
|-9,77
|Makina Takım
|1,18
|-6,35
|-41,00
|Mardin Çimento
|3,40
|-2,02
|-11,69
|Marka Yatırım Holding
|0,69
|-9,21
|-59,17
|Marmaris Altınyunus
|15,24
|-1,61
|-19,79
|Marshall
|40,26
|-19,88
|-22,28
|Martı GMYO
|0,55
|-11,29
|-74,06
|Martı Otel
|0,66
|-7,04
|-28,26
|Mavi Giyim
|24,72
|-11,71
|-56,91
|Mazhar Zorlu Holding
|4,00
|-5,21
|0,25
|MCT Danışmanlık
|17,80
|-5,82
|196,67
|Mega Polietilen
|2,57
|-5,17
|125,44
|Menderes Tekstil
|0,67
|0,00
|-19,28
|Merit Turizm
|5,70
|3,26
|-3,23
|Merko Gıda
|0,70
|-7,89
|-47,37
|Metal Gayrimenkul
|0,77
|-7,23
|-40,77
|Metemtur Otelcilik
|1,17
|-7,14
|-20,95
|Metro Holding
|0,79
|-12,22
|-20,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,51
|-9,04
|-45,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,02
|-7,27
|-52,56
|Migros Ticaret
|14,98
|-15,61
|-45,65
|Milpa
|1,30
|-7,80
|-39,81
|Mistral GMYO
|1,95
|-7,58
|-47,23
|MLP Sağlık
|13,25
|-5,36
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,11
|-5,93
|-20,14
|Mondi Tire Kutsan
|1,54
|-6,10
|-14,92
|Net Holding
|1,86
|-1,06
|-15,84
|Netaş Telekom.
|8,35
|-5,11
|-47,29
|Niğbaş Niğde Beton
|0,65
|-9,72
|-30,85
|Nuh Çimento
|8,71
|-2,02
|-4,36
|Nurol GMYO
|2,76
|-9,51
|-41,89
|Odaş Elektrik
|3,67
|-8,48
|-38,83
|Olmuksan-IP
|3,61
|-6,72
|-21,08
|Orge Enerji Elektrik
|2,39
|-6,64
|-40,90
|Orma Orman Mahsulleri
|0,95
|-9,52
|-15,93
|Osmanlı Menkul
|2,64
|-3,65
|-15,92
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,28
|-0,78
|-21,47
|Otokar
|66,50
|-2,78
|-44,91
|Oyak Yat. Ort.
|1,13
|-0,88
|14,12
|Oylum Sınai Yatırımlar
|0,96
|-11,11
|-43,53
|Özak GMYO
|2,29
|-4,18
|-2,14
|Özbal Çelik Boru
|1,76
|-10,66
|-34,60
|Özderici GMYO
|7,40
|5,71
|616,01
|Özerden Plastik
|3,06
|-3,77
|11,03
|Panora GMYO
|4,07
|-1,21
|-7,85
|Park Elek.Madencilik
|2,54
|-6,27
|-39,09
|Parsan
|13,38
|-5,37
|14,36
|Pegasus
|26,60
|-8,59
|-21,30
|Peker GMYO
|6,72
|-0,44
|Penguen Gıda
|1,22
|-8,96
|-45,29
|Pera GMYO
|0,47
|-4,08
|-46,59
|Pergamon Dış Ticaret
|9,03
|13,44
|135,78
|Petkim
|6,19
|6,72
|-7,77
|Petrokent Turizm
|48,04
|-1,15
|1,18
|Pınar Et ve Un
|6,16
|-9,01
|-33,08
|Pınar Su
|1,41
|-4,73
|-21,67
|Pınar Süt
|8,16
|-5,23
|-32,65
|Plastikkart
|2,00
|-4,76
|-30,80
|Polisan Holding
|6,55
|-5,76
|-24,19
|Politeknik Metal
|37,60
|0,00
|12,91
|Prizma Press Matbaacılık
|1,52
|-3,80
|-6,17
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,55
|-8,97
|-8,97
|QNB Finansbank
|4,58
|-7,29
|-16,16
|Ral Yatırım Holding
|1,60
|-11,60
|-1,84
|Ray Sigorta
|1,08
|-9,24
|-40,33
|Reysaş GMYO
|0,78
|-4,88
|-38,58
|Reysaş Lojistik
|0,80
|-9,09
|-37,50
|Rhea Girişim
|0,60
|-7,69
|-46,43
|Rodrigo Tekstil
|1,72
|-1,71
|-42,47
|Royal Halı
|0,71
|-4,05
|-21,98
|RTA Laboratuvarları
|1,89
|-3,57
|-31,52
|Sabancı Holding
|7,32
|-6,39
|-32,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,86
|-3,63
|Salix Yatırım Holding
|3,99
|3,91
|-48,85
|Sanel Mühendislik
|1,25
|-8,09
|-26,90
|Sanifoam Sünger
|1,29
|-5,15
|-23,21
|Sanko Pazarlama
|2,27
|-6,58
|-19,51
|Saray Matbaacılık
|0,97
|-8,49
|-9,35
|Sarkuysan
|3,07
|-2,85
|-2,06
|Sasa Polyester
|9,07
|-5,13
|15,78
|Say Reklamcılık
|1,02
|-6,42
|-38,92
|Sekuro Plastik
|3,64
|-8,77
|-57,67
|Selçuk Ecza Deposu
|3,81
|0,00
|8,79
|Selçuk Gıda
|0,43
|-2,27
|53,57
|Senkron Güvenlik
|1,20
|-9,77
|-35,48
|Serve Kırtasiye
|1,40
|0,72
|125,81
|Servet GMYO
|2,35
|-6,00
|-22,70
|Seyitler Kimya
|7,04
|-3,69
|-21,60
|Silverline Endüstri
|1,25
|-3,10
|-28,07
|Sinpaş GMYO
|0,44
|-8,33
|-42,86
|Soda Sanayii
|7,60
|11,76
|75,67
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,00
|-4,58
|46,69
|Söktaş
|1,25
|-8,76
|-24,70
|Sönmez Filament
|2,89
|-12,16
|-30,36
|Sönmez Pamuklu
|3,60
|-5,01
|-9,09
|Sumaş Suni Tahta
|6,79
|-7,49
|Şeker Fin. Kir.
|2,31
|-2,12
|-10,12
|Şekerbank
|0,98
|-9,26
|-46,45
|Şişe Cam
|5,61
|7,88
|23,31
|Şok Marketler
|7,97
|-3,39
|T. Halk Bankası
|6,04
|-6,21
|-43,97
|T. Kalkınma Bank.
|5,52
|0,00
|-0,36
|T.S.K.B.
|0,71
|-12,35
|-40,99
|T.Tuborg
|8,13
|-11,05
|-17,97
|Taç Tarım Ürünleri
|2,69
|-0,37
|10,70
|Tat Gıda
|3,66
|-3,94
|-28,73
|TAV Havalimanları
|26,90
|-7,75
|25,35
|Taze Kuru Gıda
|6,97
|-3,86
|-14,48
|Tek-Art Turizm
|0,81
|-3,57
|7,63
|Tekfen Holding
|21,38
|5,84
|30,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,51
|-11,22
|-12,43
|Temapol Polimer Plastik
|2,83
|-7,21
|-40,67
|TGS Dış Ticaret
|6,40
|-3,86
|77,19
|Tofaş Oto. Fab.
|21,54
|-2,18
|-30,85
|Torunlar GMYO
|2,04
|-8,52
|-37,62
|Trabzon Liman
|8,94
|-9,79
|Trabzonspor Sportif
|1,11
|-9,02
|-49,55
|Trakya Cam
|4,37
|4,55
|8,55
|Trend GMYO
|1,26
|-1,56
|TSKB GMYO
|0,46
|-11,54
|-36,99
|Tuğçelik
|2,06
|-8,44
|-35,22
|Tukaş
|1,40
|-6,67
|-37,22
|Turcas Petrol
|1,59
|-5,36
|-36,76
|Turkcell
|12,39
|1,39
|-17,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,66
|-6,05
|-38,60
|Tüpraş
|122,00
|10,11
|13,12
|Türk Hava Yolları
|16,55
|-2,82
|5,48
|Türk Prysmian Kablo
|1,69
|-3,98
|-32,49
|Türk Telekom
|3,91
|-4,87
|-39,29
|Türk Traktör
|49,96
|-1,26
|-29,12
|Türker Proje Gayrimenkul
|31,32
|-4,04
|-16,61
|Ufuk Yatırım
|1,35
|-2,88
|-56,03
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,10
|-9,84
|-35,67
|Ulusoy Elektrik
|10,89
|-2,77
|20,18
|Ulusoy Un Sanayi
|1,87
|-4,59
|-32,73
|Umpaş Holding
|0,42
|-10,64
|-33,33
|Uşak Seramik
|1,58
|-7,06
|-35,51
|Utopya Turizm
|2,81
|-1,40
|-37,42
|Uzertaş Boya
|0,97
|8,99
|-14,91
|Ülker Bisküvi
|17,27
|1,59
|-12,20
|Ünye Çimento
|4,00
|-1,23
|8,59
|Vakıf Fin. Kir.
|1,36
|-4,23
|-16,02
|Vakıf GMYO
|1,55
|-8,28
|-38,33
|Vakıf Yat. Ort.
|1,29
|-7,19
|-9,15
|Vakıflar Bankası
|3,49
|-10,05
|-48,45
|Vakko Tekstil
|2,84
|5,97
|-3,56
|Vanet Gıda
|2,44
|-7,22
|-23,75
|Verusa Holding
|26,10
|0,44
|13,94
|Verusaturk Girisim
|3,69
|-3,40
|56,36
|Vestel
|8,35
|-2,91
|10,30
|Vestel Beyaz Eşya
|10,09
|-4,81
|18,99
|Viking Kağıt
|1,09
|-6,84
|-9,17
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,35
|-10,00
|-41,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,67
|-13,02
|-40,29
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|1,83
|-3,17
|-25,20
|Yataş
|3,30
|-4,62
|-59,19
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|-13,21
|-12,36
|Yeni Gimat GMYO
|7,90
|0,64
|-5,22
|Yeşil GMYO
|0,38
|-9,52
|-39,68
|Yeşil Yapı
|0,30
|-18,92
|-70,59
|Yeşil Yatırım Holding
|14,95
|-16,90
|-6,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.930,00
|-5,85
|6,97
|Yonga Mobilya
|9,98
|-19,97
|234,20
|Yünsa
|7,31
|-1,22
|62,44
|Zorlu Enerji
|1,35
|-4,26
|-14,56
(Son)