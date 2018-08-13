Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84
İş Bankası (B) 1.100,00 -7,92 -12,03
İş Bankası (C) 3,94 -13,22 -41,02
İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83
İş Fin.Kir. 1,88 -7,84 34,91
İş Girişim 1,57 -4,85 -9,77
İş GMYO 0,87 -5,43 -28,90
İş Y. Men. Değ. 1,95 -4,41 -8,55
İş Yat. Ort. 0,74 -3,90 -6,21
İşbir Holding 169,00 -3,21 -8,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,00 -40,00
İttifak Holding 2,68 -7,59 15,02
İz Hayvancılık Tarım 2,06 -6,79 8,42
İzmir Demir Çelik 2,20 -5,58 -32,10
İzmir Fırça 1,70 -10,99 -81,62
İzocam 19,92 -6,92 -24,66
Jantsa Jant Sanayi 24,44 -2,16 -20,52
Kafein Yazılım 5,90 -9,65
Kapital Yat. Holding 1,88 -13,76 51,61
Kaplamin 3,09 -10,43 -21,17
Kardemir (A) 3,33 -2,92 12,88
Kardemir (B) 3,23 -5,28 10,24
Kardemir (D) 4,48 -3,66 39,56
Karel Elektronik 5,81 -4,28 0,00
Karsan Otomotiv 1,37 -6,16 -12,18
Karsu Tekstil 1,05 -6,25 -46,97
Karsusan Su Ürünleri San. 4,69 -3,30 -5,25
Kartonsan 274,70 0,62 -1,28
Katmerciler Ekipman 7,39 -7,04 -38,21
Kent Gıda 118,40 -6,55 -13,26
Kerevitaş Gıda 1,88 -6,00 -55,98
Kervansaray Yat. Holding 0,29 -6,45 -17,14
Kiler GMYO 1,62 -11,96 -55,74
Kipa Ticaret 2,41 -1,23 -6,59
Klimasan Klima 3,73 -6,52 -36,24
Koç Holding 14,26 4,16 -21,17
Konfrut Gıda 19,80 -7,22 38,46
Konya Çimento 175,50 0,00 -31,18
Kordsa Teknik Tekstil 8,96 5,41 22,04
Koza Altın 43,22 -2,83 13,14
Koza Madencilik 5,62 -5,07 -12,73
Körfez GMYO 1,19 -4,03 -28,31
Kristal Kola 1,46 -5,19 -18,89
Kron Telekomünikasyon 10,65 -5,33 -42,43
Kuştur Kuşadası Turizm 10,00 -8,00 5,16
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,82 -3,19 -56,14
Kütahya Porselen 5,51 -2,99 -23,15
Lider Faktoring 3,40 -5,82 -16,54
Link Bilgisayar 8,35 -6,49 -41,44
Logo Yazılım 35,98 3,09 -38,76
Lokman Hekim Sağlık 4,70 -8,56 -23,70
Lüks Kadife 4,25 -4,49 -9,77
Makina Takım 1,18 -6,35 -41,00
Mardin Çimento 3,40 -2,02 -11,69
Marka Yatırım Holding 0,69 -9,21 -59,17
Marmaris Altınyunus 15,24 -1,61 -19,79
Marshall 40,26 -19,88 -22,28
Martı GMYO 0,55 -11,29 -74,06
Martı Otel 0,66 -7,04 -28,26
Mavi Giyim 24,72 -11,71 -56,91
Mazhar Zorlu Holding 4,00 -5,21 0,25
MCT Danışmanlık 17,80 -5,82 196,67
Mega Polietilen 2,57 -5,17 125,44
Menderes Tekstil 0,67 0,00 -19,28
Merit Turizm 5,70 3,26 -3,23
Merko Gıda 0,70 -7,89 -47,37
Metal Gayrimenkul 0,77 -7,23 -40,77
Metemtur Otelcilik 1,17 -7,14 -20,95
Metro Holding 0,79 -12,22 -20,20
Metro Petrol ve Tesisleri 1,51 -9,04 -45,09
Metro Yatırım Ortaklığı 1,02 -7,27 -52,56
Migros Ticaret 14,98 -15,61 -45,65
Milpa 1,30 -7,80 -39,81
Mistral GMYO 1,95 -7,58 -47,23
MLP Sağlık 13,25 -5,36
MMC San. ve Tic. Yat. 1,11 -5,93 -20,14
Mondi Tire Kutsan 1,54 -6,10 -14,92
Net Holding 1,86 -1,06 -15,84
Netaş Telekom. 8,35 -5,11 -47,29
Niğbaş Niğde Beton 0,65 -9,72 -30,85
Nuh Çimento 8,71 -2,02 -4,36
Nurol GMYO 2,76 -9,51 -41,89
Odaş Elektrik 3,67 -8,48 -38,83
Olmuksan-IP 3,61 -6,72 -21,08
Orge Enerji Elektrik 2,39 -6,64 -40,90
Orma Orman Mahsulleri 0,95 -9,52 -15,93
Osmanlı Menkul 2,64 -3,65 -15,92
Ostim Endüstriyel Yat 1,28 -0,78 -21,47
Otokar 66,50 -2,78 -44,91
Oyak Yat. Ort. 1,13 -0,88 14,12
Oylum Sınai Yatırımlar 0,96 -11,11 -43,53
Özak GMYO 2,29 -4,18 -2,14
Özbal Çelik Boru 1,76 -10,66 -34,60
Özderici GMYO 7,40 5,71 616,01
Özerden Plastik 3,06 -3,77 11,03
Panora GMYO 4,07 -1,21 -7,85
Park Elek.Madencilik 2,54 -6,27 -39,09
Parsan 13,38 -5,37 14,36
Pegasus 26,60 -8,59 -21,30
Peker GMYO 6,72 -0,44
Penguen Gıda 1,22 -8,96 -45,29
Pera GMYO 0,47 -4,08 -46,59
Pergamon Dış Ticaret 9,03 13,44 135,78
Petkim 6,19 6,72 -7,77
Petrokent Turizm 48,04 -1,15 1,18
Pınar Et ve Un 6,16 -9,01 -33,08
Pınar Su 1,41 -4,73 -21,67
Pınar Süt 8,16 -5,23 -32,65
Plastikkart 2,00 -4,76 -30,80
Polisan Holding 6,55 -5,76 -24,19
Politeknik Metal 37,60 0,00 12,91
Prizma Press Matbaacılık 1,52 -3,80 -6,17
QNB Finans Fin. Kir. 3,55 -8,97 -8,97
QNB Finansbank 4,58 -7,29 -16,16
Ral Yatırım Holding 1,60 -11,60 -1,84
Ray Sigorta 1,08 -9,24 -40,33
Reysaş GMYO 0,78 -4,88 -38,58
Reysaş Lojistik 0,80 -9,09 -37,50
Rhea Girişim 0,60 -7,69 -46,43
Rodrigo Tekstil 1,72 -1,71 -42,47
Royal Halı 0,71 -4,05 -21,98
RTA Laboratuvarları 1,89 -3,57 -31,52
Sabancı Holding 7,32 -6,39 -32,23
Safkar Ege Soğutmacılık 1,86 -3,63
Salix Yatırım Holding 3,99 3,91 -48,85
Sanel Mühendislik 1,25 -8,09 -26,90
Sanifoam Sünger 1,29 -5,15 -23,21
Sanko Pazarlama 2,27 -6,58 -19,51
Saray Matbaacılık 0,97 -8,49 -9,35
Sarkuysan 3,07 -2,85 -2,06
Sasa Polyester 9,07 -5,13 15,78
Say Reklamcılık 1,02 -6,42 -38,92
Sekuro Plastik 3,64 -8,77 -57,67
Selçuk Ecza Deposu 3,81 0,00 8,79
Selçuk Gıda 0,43 -2,27 53,57
Senkron Güvenlik 1,20 -9,77 -35,48
Serve Kırtasiye 1,40 0,72 125,81
Servet GMYO 2,35 -6,00 -22,70
Seyitler Kimya 7,04 -3,69 -21,60
Silverline Endüstri 1,25 -3,10 -28,07
Sinpaş GMYO 0,44 -8,33 -42,86
Soda Sanayii 7,60 11,76 75,67
Sodaş Sodyum Sanayii 5,00 -4,58 46,69
Söktaş 1,25 -8,76 -24,70
Sönmez Filament 2,89 -12,16 -30,36
Sönmez Pamuklu 3,60 -5,01 -9,09
Sumaş Suni Tahta 6,79 -7,49
Şeker Fin. Kir. 2,31 -2,12 -10,12
Şekerbank 0,98 -9,26 -46,45
Şişe Cam 5,61 7,88 23,31
Şok Marketler 7,97 -3,39
T. Halk Bankası 6,04 -6,21 -43,97
T. Kalkınma Bank. 5,52 0,00 -0,36
T.S.K.B. 0,71 -12,35 -40,99
T.Tuborg 8,13 -11,05 -17,97
Taç Tarım Ürünleri 2,69 -0,37 10,70
Tat Gıda 3,66 -3,94 -28,73
TAV Havalimanları 26,90 -7,75 25,35
Taze Kuru Gıda 6,97 -3,86 -14,48
Tek-Art Turizm 0,81 -3,57 7,63
Tekfen Holding 21,38 5,84 30,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,51 -11,22 -12,43
Temapol Polimer Plastik 2,83 -7,21 -40,67
TGS Dış Ticaret 6,40 -3,86 77,19
Tofaş Oto. Fab. 21,54 -2,18 -30,85
Torunlar GMYO 2,04 -8,52 -37,62
Trabzon Liman 8,94 -9,79
Trabzonspor Sportif 1,11 -9,02 -49,55
Trakya Cam 4,37 4,55 8,55
Trend GMYO 1,26 -1,56
TSKB GMYO 0,46 -11,54 -36,99
Tuğçelik 2,06 -8,44 -35,22
Tukaş 1,40 -6,67 -37,22
Turcas Petrol 1,59 -5,36 -36,76
Turkcell 12,39 1,39 -17,93
Tümosan Motor ve Traktör 4,66 -6,05 -38,60
Tüpraş 122,00 10,11 13,12
Türk Hava Yolları 16,55 -2,82 5,48
Türk Prysmian Kablo 1,69 -3,98 -32,49
Türk Telekom 3,91 -4,87 -39,29
Türk Traktör 49,96 -1,26 -29,12
Türker Proje Gayrimenkul 31,32 -4,04 -16,61
Ufuk Yatırım 1,35 -2,88 -56,03
Ulaşlar Turizm Yat. 1,10 -9,84 -35,67
Ulusoy Elektrik 10,89 -2,77 20,18
Ulusoy Un Sanayi 1,87 -4,59 -32,73
Umpaş Holding 0,42 -10,64 -33,33
Uşak Seramik 1,58 -7,06 -35,51
Utopya Turizm 2,81 -1,40 -37,42
Uzertaş Boya 0,97 8,99 -14,91
Ülker Bisküvi 17,27 1,59 -12,20
Ünye Çimento 4,00 -1,23 8,59
Vakıf Fin. Kir. 1,36 -4,23 -16,02
Vakıf GMYO 1,55 -8,28 -38,33
Vakıf Yat. Ort. 1,29 -7,19 -9,15
Vakıflar Bankası 3,49 -10,05 -48,45
Vakko Tekstil 2,84 5,97 -3,56
Vanet Gıda 2,44 -7,22 -23,75
Verusa Holding 26,10 0,44 13,94
Verusaturk Girisim 3,69 -3,40 56,36
Vestel 8,35 -2,91 10,30
Vestel Beyaz Eşya 10,09 -4,81 18,99
Viking Kağıt 1,09 -6,84 -9,17
Yapı Kredi Koray GMYO 1,35 -10,00 -41,81
Yapı ve Kredi Bank. 1,67 -13,02 -40,29
Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,83 -3,17 -25,20
Yataş 3,30 -4,62 -59,19
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,92 -13,21 -12,36
Yeni Gimat GMYO 7,90 0,64 -5,22
Yeşil GMYO 0,38 -9,52 -39,68
Yeşil Yapı 0,30 -18,92 -70,59
Yeşil Yatırım Holding 14,95 -16,90 -6,56
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.930,00 -5,85 6,97
Yonga Mobilya 9,98 -19,97 234,20
Yünsa 7,31 -1,22 62,44
Zorlu Enerji 1,35 -4,26 -14,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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