Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|14.213,20
|-16,35
|İş Bankası (B)
|1.220,00
|-2,43
|İş Bankası (C)
|4,92
|-1,80
|-26,34
|İş Bankası (Kur.)
|6.666,00
|-13,83
|İş Fin.Kir.
|2,22
|-1,77
|59,30
|İş Girişim
|1,74
|8,07
|0,00
|İş GMYO
|0,96
|-3,03
|-21,54
|İş Y. Men. Değ.
|2,06
|-0,96
|-3,39
|İş Yat. Ort.
|0,78
|-2,50
|-1,14
|İşbir Holding
|188,50
|2,45
|1,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|4,00
|-35,00
|İttifak Holding
|2,95
|-0,34
|26,61
|İz Hayvancılık Tarım
|2,32
|-4,13
|22,11
|İzmir Demir Çelik
|2,44
|-0,41
|-24,69
|İzmir Fırça
|2,22
|-3,48
|-76,00
|İzocam
|22,80
|-1,98
|-13,77
|Jantsa Jant Sanayi
|26,24
|-1,58
|-14,66
|Kafein Yazılım
|7,06
|-4,72
|Kapital Yat. Holding
|2,29
|-2,14
|84,68
|Kaplamin
|3,70
|0,27
|-5,61
|Kardemir (A)
|3,52
|3,23
|19,32
|Kardemir (B)
|3,53
|3,22
|20,48
|Kardemir (D)
|4,81
|0,42
|49,84
|Karel Elektronik
|6,15
|0,16
|5,85
|Karsan Otomotiv
|1,55
|0,00
|-0,64
|Karsu Tekstil
|1,15
|-0,86
|-41,92
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,87
|-1,81
|-1,62
|Kartonsan
|280,00
|-0,39
|0,63
|Katmerciler Ekipman
|8,46
|-0,82
|-29,26
|Kent Gıda
|134,10
|-1,03
|-1,76
|Kerevitaş Gıda
|2,20
|0,00
|-48,49
|Kervansaray Yat. Holding
|0,33
|-2,94
|-5,71
|Kiler GMYO
|2,04
|0,00
|-44,26
|Kipa Ticaret
|2,46
|0,00
|-4,65
|Klimasan Klima
|4,32
|-0,23
|-26,15
|Koç Holding
|13,35
|-0,52
|-26,20
|Konfrut Gıda
|25,90
|1,33
|81,12
|Konya Çimento
|181,30
|0,11
|-28,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,36
|3,21
|13,87
|Koza Altın
|47,50
|2,06
|24,35
|Koza Madencilik
|6,37
|0,63
|-1,09
|Körfez GMYO
|1,33
|-2,92
|-19,88
|Kristal Kola
|1,66
|-3,49
|-7,78
|Kron Telekomünikasyon
|11,92
|1,02
|-35,57
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,85
|7,63
|24,61
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,07
|-5,91
|-50,12
|Kütahya Porselen
|5,85
|1,21
|-18,41
|Lider Faktoring
|3,80
|2,98
|-6,73
|Link Bilgisayar
|9,64
|-0,21
|-32,40
|Logo Yazılım
|34,70
|-0,86
|-40,94
|Lokman Hekim Sağlık
|5,47
|-1,44
|-11,20
|Lüks Kadife
|4,66
|-2,31
|-1,06
|Makina Takım
|1,34
|-0,74
|-33,00
|Mardin Çimento
|3,62
|-1,63
|-5,97
|Marka Yatırım Holding
|0,80
|-2,44
|-52,66
|Marmaris Altınyunus
|16,26
|-0,25
|-14,42
|Marshall
|55,50
|-4,23
|7,14
|Martı GMYO
|0,67
|-1,47
|-68,40
|Martı Otel
|0,77
|0,00
|-16,30
|Mavi Giyim
|32,00
|-1,54
|-44,22
|Mazhar Zorlu Holding
|4,24
|-4,07
|6,27
|MCT Danışmanlık
|18,74
|-0,05
|212,33
|Mega Polietilen
|3,29
|-6,80
|188,60
|Menderes Tekstil
|0,73
|0,00
|-12,05
|Merit Turizm
|6,12
|-5,12
|3,90
|Merko Gıda
|0,83
|-1,19
|-37,59
|Metal Gayrimenkul
|0,95
|-2,06
|-26,92
|Metemtur Otelcilik
|1,36
|2,26
|-8,11
|Metro Holding
|0,95
|-13,64
|-4,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,79
|-1,10
|-34,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,19
|-1,65
|-44,65
|Migros Ticaret
|18,88
|-1,51
|-31,49
|Milpa
|1,55
|-0,64
|-28,24
|Mistral GMYO
|2,30
|-1,29
|-37,75
|MLP Sağlık
|14,29
|-2,52
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,19
|-0,83
|-14,39
|Mondi Tire Kutsan
|1,78
|-2,73
|-1,66
|Net Holding
|1,85
|-5,61
|-16,29
|Netaş Telekom.
|9,34
|1,97
|-41,04
|Niğbaş Niğde Beton
|0,82
|-4,65
|-12,77
|Nuh Çimento
|9,05
|1,00
|-0,63
|Nurol GMYO
|3,31
|-2,07
|-30,32
|Odaş Elektrik
|4,38
|-1,79
|-27,00
|Olmuksan-IP
|3,97
|-1,49
|-13,20
|Orge Enerji Elektrik
|2,50
|-2,34
|-38,18
|Orma Orman Mahsulleri
|1,05
|2,94
|-7,08
|Osmanlı Menkul
|2,75
|-1,79
|-12,42
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,42
|-3,40
|-12,88
|Otokar
|69,95
|0,72
|-42,05
|Oyak Yat. Ort.
|1,15
|0,88
|16,14
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,15
|-1,71
|-32,35
|Özak GMYO
|2,50
|0,81
|6,84
|Özbal Çelik Boru
|2,17
|-2,69
|-19,37
|Özderici GMYO
|6,20
|19,23
|499,90
|Özerden Plastik
|3,35
|-5,63
|21,55
|Panora GMYO
|4,42
|-1,12
|0,08
|Park Elek.Madencilik
|2,92
|0,34
|-29,98
|Parsan
|14,90
|-1,59
|27,35
|Pegasus
|30,28
|-1,69
|-10,41
|Peker GMYO
|6,87
|1,33
|Penguen Gıda
|1,47
|-0,68
|-34,08
|Pera GMYO
|0,54
|0,00
|-38,64
|Pergamon Dış Ticaret
|6,94
|1,76
|81,21
|Petkim
|5,58
|17,97
|-16,86
|Petrokent Turizm
|52,95
|-5,61
|11,52
|Pınar Et ve Un
|7,18
|-2,97
|-22,00
|Pınar Su
|1,55
|3,33
|-13,89
|Pınar Süt
|8,88
|-3,58
|-26,70
|Plastikkart
|2,24
|-0,88
|-22,49
|Polisan Holding
|7,07
|-0,42
|-18,17
|Politeknik Metal
|38,00
|-3,06
|14,11
|Prizma Press Matbaacılık
|1,63
|-1,21
|0,62
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,10
|-0,49
|5,13
|QNB Finansbank
|5,16
|-1,34
|-5,54
|Ral Yatırım Holding
|1,85
|0,00
|13,50
|Ray Sigorta
|1,29
|10,26
|-28,73
|Reysaş GMYO
|0,86
|-2,27
|-32,28
|Reysaş Lojistik
|0,91
|0,00
|-28,91
|Rhea Girişim
|0,69
|0,00
|-38,39
|Rodrigo Tekstil
|1,82
|0,55
|-39,13
|Royal Halı
|0,79
|-1,25
|-13,19
|RTA Laboratuvarları
|2,09
|-1,42
|-24,28
|Sabancı Holding
|8,28
|-0,12
|-23,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,04
|-1,45
|Salix Yatırım Holding
|3,90
|2,63
|-50,00
|Sanel Mühendislik
|1,50
|1,35
|-12,28
|Sanifoam Sünger
|1,44
|0,00
|-14,29
|Sanko Pazarlama
|2,77
|-4,48
|-1,78
|Saray Matbaacılık
|1,13
|-0,88
|5,61
|Sarkuysan
|3,16
|0,00
|0,81
|Sasa Polyester
|9,92
|0,20
|26,63
|Say Reklamcılık
|1,17
|-0,85
|-29,94
|Sekuro Plastik
|4,39
|-3,30
|-48,95
|Selçuk Ecza Deposu
|3,78
|1,89
|7,93
|Selçuk Gıda
|0,41
|0,00
|46,43
|Senkron Güvenlik
|1,52
|-0,65
|-18,28
|Serve Kırtasiye
|1,47
|-2,00
|137,10
|Servet GMYO
|2,74
|-2,84
|-9,87
|Seyitler Kimya
|7,30
|-0,68
|-18,71
|Silverline Endüstri
|1,42
|1,43
|-18,29
|Sinpaş GMYO
|0,54
|-1,82
|-29,87
|Soda Sanayii
|6,78
|2,26
|56,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,25
|3,35
|54,02
|Söktaş
|1,51
|-1,31
|-9,04
|Sönmez Filament
|3,68
|-1,60
|-11,33
|Sönmez Pamuklu
|4,06
|-2,64
|2,53
|Sumaş Suni Tahta
|7,51
|-2,47
|Şeker Fin. Kir.
|2,44
|0,83
|-5,06
|Şekerbank
|1,17
|-1,68
|-36,07
|Şişe Cam
|5,12
|-0,58
|12,54
|Şok Marketler
|8,19
|-0,73
|T. Halk Bankası
|6,96
|-2,52
|-35,44
|T. Kalkınma Bank.
|5,41
|-3,39
|-2,35
|T.S.K.B.
|0,86
|0,00
|-28,53
|T.Tuborg
|9,54
|-3,25
|-3,74
|Taç Tarım Ürünleri
|2,74
|-1,08
|12,76
|Tat Gıda
|3,95
|-0,50
|-23,08
|TAV Havalimanları
|27,50
|0,36
|28,15
|Taze Kuru Gıda
|7,25
|-0,41
|-11,04
|Tek-Art Turizm
|0,89
|-1,11
|18,25
|Tekfen Holding
|19,85
|1,02
|21,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,25
|-0,38
|1,94
|Temapol Polimer Plastik
|3,29
|-0,30
|-31,03
|TGS Dış Ticaret
|6,93
|3,28
|90,91
|Tofaş Oto. Fab.
|21,28
|-0,65
|-31,68
|Torunlar GMYO
|2,30
|0,44
|-29,67
|Trabzon Liman
|10,28
|-1,15
|Trabzonspor Sportif
|1,29
|0,00
|-41,36
|Trakya Cam
|4,22
|-0,71
|4,82
|Trend GMYO
|1,34
|-2,19
|TSKB GMYO
|0,57
|1,79
|-21,92
|Tuğçelik
|2,47
|-0,80
|-22,33
|Tukaş
|1,60
|-0,62
|-28,25
|Turcas Petrol
|1,76
|0,00
|-29,99
|Turkcell
|12,45
|-0,72
|-17,53
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,18
|-0,58
|-31,75
|Tüpraş
|103,40
|-1,05
|-4,13
|Türk Hava Yolları
|17,35
|-0,06
|10,58
|Türk Prysmian Kablo
|1,84
|-1,08
|-26,49
|Türk Telekom
|4,38
|-1,79
|-31,99
|Türk Traktör
|50,05
|1,11
|-28,99
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,58
|8,03
|-2,61
|Ufuk Yatırım
|1,48
|-0,67
|-51,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,30
|-2,99
|-23,98
|Ulusoy Elektrik
|11,28
|0,00
|24,48
|Ulusoy Un Sanayi
|2,05
|-1,44
|-26,26
|Umpaş Holding
|0,48
|-2,04
|-23,81
|Uşak Seramik
|1,83
|-1,61
|-25,31
|Utopya Turizm
|2,95
|-1,34
|-34,30
|Uzertaş Boya
|0,90
|9,76
|-21,05
|Ülker Bisküvi
|17,95
|1,93
|-8,74
|Ünye Çimento
|4,16
|0,24
|12,94
|Vakıf Fin. Kir.
|1,52
|-1,94
|-6,14
|Vakıf GMYO
|1,84
|0,55
|-26,79
|Vakıf Yat. Ort.
|1,46
|-0,68
|2,82
|Vakıflar Bankası
|4,06
|-0,98
|-40,03
|Vakko Tekstil
|2,87
|-1,37
|-2,55
|Vanet Gıda
|2,75
|-0,72
|-14,06
|Verusa Holding
|25,82
|1,18
|12,65
|Verusaturk Girisim
|3,93
|2,08
|66,53
|Vestel
|9,02
|-1,20
|19,15
|Vestel Beyaz Eşya
|10,93
|-1,89
|28,89
|Viking Kağıt
|1,23
|0,00
|2,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,55
|-1,27
|-33,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|-0,97
|-27,06
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|1,98
|0,00
|-19,06
|Yataş
|3,83
|-1,54
|-52,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,16
|-2,52
|10,50
|Yeni Gimat GMYO
|7,90
|0,13
|-5,22
|Yeşil GMYO
|0,47
|0,00
|-25,40
|Yeşil Yapı
|0,46
|0,00
|-54,90
|Yeşil Yatırım Holding
|21,08
|-1,95
|31,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.045,10
|2,51
|13,35
|Yonga Mobilya
|15,58
|9,72
|421,72
|Yünsa
|7,75
|-3,73
|72,22
|Zorlu Enerji
|1,48
|-1,33
|-6,33
(Son)