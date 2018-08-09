Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.220,00 -2,43 İş Bankası (C) 4,92 -1,80 -26,34 İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83 İş Fin.Kir. 2,22 -1,77 59,30 İş Girişim 1,74 8,07 0,00 İş GMYO 0,96 -3,03 -21,54 İş Y. Men. Değ. 2,06 -0,96 -3,39 İş Yat. Ort. 0,78 -2,50 -1,14 İşbir Holding 188,50 2,45 1,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 4,00 -35,00 İttifak Holding 2,95 -0,34 26,61 İz Hayvancılık Tarım 2,32 -4,13 22,11 İzmir Demir Çelik 2,44 -0,41 -24,69 İzmir Fırça 2,22 -3,48 -76,00 İzocam 22,80 -1,98 -13,77 Jantsa Jant Sanayi 26,24 -1,58 -14,66 Kafein Yazılım 7,06 -4,72 Kapital Yat. Holding 2,29 -2,14 84,68 Kaplamin 3,70 0,27 -5,61 Kardemir (A) 3,52 3,23 19,32 Kardemir (B) 3,53 3,22 20,48 Kardemir (D) 4,81 0,42 49,84 Karel Elektronik 6,15 0,16 5,85 Karsan Otomotiv 1,55 0,00 -0,64 Karsu Tekstil 1,15 -0,86 -41,92 Karsusan Su Ürünleri San. 4,87 -1,81 -1,62 Kartonsan 280,00 -0,39 0,63 Katmerciler Ekipman 8,46 -0,82 -29,26 Kent Gıda 134,10 -1,03 -1,76 Kerevitaş Gıda 2,20 0,00 -48,49 Kervansaray Yat. Holding 0,33 -2,94 -5,71 Kiler GMYO 2,04 0,00 -44,26 Kipa Ticaret 2,46 0,00 -4,65 Klimasan Klima 4,32 -0,23 -26,15 Koç Holding 13,35 -0,52 -26,20 Konfrut Gıda 25,90 1,33 81,12 Konya Çimento 181,30 0,11 -28,90 Kordsa Teknik Tekstil 8,36 3,21 13,87 Koza Altın 47,50 2,06 24,35 Koza Madencilik 6,37 0,63 -1,09 Körfez GMYO 1,33 -2,92 -19,88 Kristal Kola 1,66 -3,49 -7,78 Kron Telekomünikasyon 11,92 1,02 -35,57 Kuştur Kuşadası Turizm 11,85 7,63 24,61 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,07 -5,91 -50,12 Kütahya Porselen 5,85 1,21 -18,41 Lider Faktoring 3,80 2,98 -6,73 Link Bilgisayar 9,64 -0,21 -32,40 Logo Yazılım 34,70 -0,86 -40,94 Lokman Hekim Sağlık 5,47 -1,44 -11,20 Lüks Kadife 4,66 -2,31 -1,06 Makina Takım 1,34 -0,74 -33,00 Mardin Çimento 3,62 -1,63 -5,97 Marka Yatırım Holding 0,80 -2,44 -52,66 Marmaris Altınyunus 16,26 -0,25 -14,42 Marshall 55,50 -4,23 7,14 Martı GMYO 0,67 -1,47 -68,40 Martı Otel 0,77 0,00 -16,30 Mavi Giyim 32,00 -1,54 -44,22 Mazhar Zorlu Holding 4,24 -4,07 6,27 MCT Danışmanlık 18,74 -0,05 212,33 Mega Polietilen 3,29 -6,80 188,60 Menderes Tekstil 0,73 0,00 -12,05 Merit Turizm 6,12 -5,12 3,90 Merko Gıda 0,83 -1,19 -37,59 Metal Gayrimenkul 0,95 -2,06 -26,92 Metemtur Otelcilik 1,36 2,26 -8,11 Metro Holding 0,95 -13,64 -4,04 Metro Petrol ve Tesisleri 1,79 -1,10 -34,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,19 -1,65 -44,65 Migros Ticaret 18,88 -1,51 -31,49 Milpa 1,55 -0,64 -28,24 Mistral GMYO 2,30 -1,29 -37,75 MLP Sağlık 14,29 -2,52 MMC San. ve Tic. Yat. 1,19 -0,83 -14,39 Mondi Tire Kutsan 1,78 -2,73 -1,66 Net Holding 1,85 -5,61 -16,29 Netaş Telekom. 9,34 1,97 -41,04 Niğbaş Niğde Beton 0,82 -4,65 -12,77 Nuh Çimento 9,05 1,00 -0,63 Nurol GMYO 3,31 -2,07 -30,32 Odaş Elektrik 4,38 -1,79 -27,00 Olmuksan-IP 3,97 -1,49 -13,20 Orge Enerji Elektrik 2,50 -2,34 -38,18 Orma Orman Mahsulleri 1,05 2,94 -7,08 Osmanlı Menkul 2,75 -1,79 -12,42 Ostim Endüstriyel Yat 1,42 -3,40 -12,88 Otokar 69,95 0,72 -42,05 Oyak Yat. Ort. 1,15 0,88 16,14 Oylum Sınai Yatırımlar 1,15 -1,71 -32,35 Özak GMYO 2,50 0,81 6,84 Özbal Çelik Boru 2,17 -2,69 -19,37 Özderici GMYO 6,20 19,23 499,90 Özerden Plastik 3,35 -5,63 21,55 Panora GMYO 4,42 -1,12 0,08 Park Elek.Madencilik 2,92 0,34 -29,98 Parsan 14,90 -1,59 27,35 Pegasus 30,28 -1,69 -10,41 Peker GMYO 6,87 1,33 Penguen Gıda 1,47 -0,68 -34,08 Pera GMYO 0,54 0,00 -38,64 Pergamon Dış Ticaret 6,94 1,76 81,21 Petkim 5,58 17,97 -16,86 Petrokent Turizm 52,95 -5,61 11,52 Pınar Et ve Un 7,18 -2,97 -22,00 Pınar Su 1,55 3,33 -13,89 Pınar Süt 8,88 -3,58 -26,70 Plastikkart 2,24 -0,88 -22,49 Polisan Holding 7,07 -0,42 -18,17 Politeknik Metal 38,00 -3,06 14,11 Prizma Press Matbaacılık 1,63 -1,21 0,62 QNB Finans Fin. Kir. 4,10 -0,49 5,13 QNB Finansbank 5,16 -1,34 -5,54 Ral Yatırım Holding 1,85 0,00 13,50 Ray Sigorta 1,29 10,26 -28,73 Reysaş GMYO 0,86 -2,27 -32,28 Reysaş Lojistik 0,91 0,00 -28,91 Rhea Girişim 0,69 0,00 -38,39 Rodrigo Tekstil 1,82 0,55 -39,13 Royal Halı 0,79 -1,25 -13,19 RTA Laboratuvarları 2,09 -1,42 -24,28 Sabancı Holding 8,28 -0,12 -23,34 Safkar Ege Soğutmacılık 2,04 -1,45 Salix Yatırım Holding 3,90 2,63 -50,00 Sanel Mühendislik 1,50 1,35 -12,28 Sanifoam Sünger 1,44 0,00 -14,29 Sanko Pazarlama 2,77 -4,48 -1,78 Saray Matbaacılık 1,13 -0,88 5,61 Sarkuysan 3,16 0,00 0,81 Sasa Polyester 9,92 0,20 26,63 Say Reklamcılık 1,17 -0,85 -29,94 Sekuro Plastik 4,39 -3,30 -48,95 Selçuk Ecza Deposu 3,78 1,89 7,93 Selçuk Gıda 0,41 0,00 46,43 Senkron Güvenlik 1,52 -0,65 -18,28 Serve Kırtasiye 1,47 -2,00 137,10 Servet GMYO 2,74 -2,84 -9,87 Seyitler Kimya 7,30 -0,68 -18,71 Silverline Endüstri 1,42 1,43 -18,29 Sinpaş GMYO 0,54 -1,82 -29,87 Soda Sanayii 6,78 2,26 56,71 Sodaş Sodyum Sanayii 5,25 3,35 54,02 Söktaş 1,51 -1,31 -9,04 Sönmez Filament 3,68 -1,60 -11,33 Sönmez Pamuklu 4,06 -2,64 2,53 Sumaş Suni Tahta 7,51 -2,47 Şeker Fin. Kir. 2,44 0,83 -5,06 Şekerbank 1,17 -1,68 -36,07 Şişe Cam 5,12 -0,58 12,54 Şok Marketler 8,19 -0,73 T. Halk Bankası 6,96 -2,52 -35,44 T. Kalkınma Bank. 5,41 -3,39 -2,35 T.S.K.B. 0,86 0,00 -28,53 T.Tuborg 9,54 -3,25 -3,74 Taç Tarım Ürünleri 2,74 -1,08 12,76 Tat Gıda 3,95 -0,50 -23,08 TAV Havalimanları 27,50 0,36 28,15 Taze Kuru Gıda 7,25 -0,41 -11,04 Tek-Art Turizm 0,89 -1,11 18,25 Tekfen Holding 19,85 1,02 21,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,25 -0,38 1,94 Temapol Polimer Plastik 3,29 -0,30 -31,03 TGS Dış Ticaret 6,93 3,28 90,91 Tofaş Oto. Fab. 21,28 -0,65 -31,68 Torunlar GMYO 2,30 0,44 -29,67 Trabzon Liman 10,28 -1,15 Trabzonspor Sportif 1,29 0,00 -41,36 Trakya Cam 4,22 -0,71 4,82 Trend GMYO 1,34 -2,19 TSKB GMYO 0,57 1,79 -21,92 Tuğçelik 2,47 -0,80 -22,33 Tukaş 1,60 -0,62 -28,25 Turcas Petrol 1,76 0,00 -29,99 Turkcell 12,45 -0,72 -17,53 Tümosan Motor ve Traktör 5,18 -0,58 -31,75 Tüpraş 103,40 -1,05 -4,13 Türk Hava Yolları 17,35 -0,06 10,58 Türk Prysmian Kablo 1,84 -1,08 -26,49 Türk Telekom 4,38 -1,79 -31,99 Türk Traktör 50,05 1,11 -28,99 Türker Proje Gayrimenkul 36,58 8,03 -2,61 Ufuk Yatırım 1,48 -0,67 -51,79 Ulaşlar Turizm Yat. 1,30 -2,99 -23,98 Ulusoy Elektrik 11,28 0,00 24,48 Ulusoy Un Sanayi 2,05 -1,44 -26,26 Umpaş Holding 0,48 -2,04 -23,81 Uşak Seramik 1,83 -1,61 -25,31 Utopya Turizm 2,95 -1,34 -34,30 Uzertaş Boya 0,90 9,76 -21,05 Ülker Bisküvi 17,95 1,93 -8,74 Ünye Çimento 4,16 0,24 12,94 Vakıf Fin. Kir. 1,52 -1,94 -6,14 Vakıf GMYO 1,84 0,55 -26,79 Vakıf Yat. Ort. 1,46 -0,68 2,82 Vakıflar Bankası 4,06 -0,98 -40,03 Vakko Tekstil 2,87 -1,37 -2,55 Vanet Gıda 2,75 -0,72 -14,06 Verusa Holding 25,82 1,18 12,65 Verusaturk Girisim 3,93 2,08 66,53 Vestel 9,02 -1,20 19,15 Vestel Beyaz Eşya 10,93 -1,89 28,89 Viking Kağıt 1,23 0,00 2,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,55 -1,27 -33,19 Yapı ve Kredi Bank. 2,04 -0,97 -27,06 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,98 0,00 -19,06 Yataş 3,83 -1,54 -52,63 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,16 -2,52 10,50 Yeni Gimat GMYO 7,90 0,13 -5,22 Yeşil GMYO 0,47 0,00 -25,40 Yeşil Yapı 0,46 0,00 -54,90 Yeşil Yatırım Holding 21,08 -1,95 31,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.045,10 2,51 13,35 Yonga Mobilya 15,58 9,72 421,72 Yünsa 7,75 -3,73 72,22 Zorlu Enerji 1,48 -1,33 -6,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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