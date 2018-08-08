Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|14.213,20
|-16,35
|İş Bankası (B)
|1.220,00
|-2,43
|İş Bankası (C)
|5,01
|0,20
|-25,00
|İş Bankası (Kur.)
|6.666,00
|-13,83
|İş Fin.Kir.
|2,26
|-0,44
|62,17
|İş Girişim
|1,61
|1,26
|-7,47
|İş GMYO
|0,99
|0,00
|-19,09
|İş Y. Men. Değ.
|2,08
|0,00
|-2,46
|İş Yat. Ort.
|0,80
|2,56
|1,39
|İşbir Holding
|184,00
|5,75
|-0,59
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,25
|-3,85
|-37,50
|İttifak Holding
|2,96
|1,72
|27,04
|İz Hayvancılık Tarım
|2,42
|-0,82
|27,37
|İzmir Demir Çelik
|2,45
|2,51
|-24,38
|İzmir Fırça
|2,30
|-2,54
|-75,14
|İzocam
|23,26
|1,39
|-12,03
|Jantsa Jant Sanayi
|26,66
|2,62
|-13,30
|Kafein Yazılım
|7,41
|7,24
|Kapital Yat. Holding
|2,34
|1,74
|88,71
|Kaplamin
|3,69
|0,27
|-5,87
|Kardemir (A)
|3,41
|5,25
|15,59
|Kardemir (B)
|3,42
|4,91
|16,72
|Kardemir (D)
|4,79
|5,74
|49,22
|Karel Elektronik
|6,14
|1,82
|5,68
|Karsan Otomotiv
|1,55
|-0,64
|-0,64
|Karsu Tekstil
|1,16
|0,00
|-41,41
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,96
|-1,39
|0,20
|Kartonsan
|281,10
|0,39
|1,02
|Katmerciler Ekipman
|8,53
|-0,12
|-28,68
|Kent Gıda
|135,50
|0,44
|-0,73
|Kerevitaş Gıda
|2,20
|0,00
|-48,49
|Kervansaray Yat. Holding
|0,34
|13,33
|-2,86
|Kiler GMYO
|2,04
|-0,97
|-44,26
|Kipa Ticaret
|2,46
|0,41
|-4,65
|Klimasan Klima
|4,33
|-1,37
|-25,98
|Koç Holding
|13,42
|-0,96
|-25,81
|Konfrut Gıda
|25,56
|2,82
|78,74
|Konya Çimento
|181,10
|-0,49
|-28,98
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,10
|0,00
|10,32
|Koza Altın
|46,54
|2,78
|21,83
|Koza Madencilik
|6,33
|1,28
|-1,71
|Körfez GMYO
|1,37
|-2,14
|-17,47
|Kristal Kola
|1,72
|8,86
|-4,44
|Kron Telekomünikasyon
|11,80
|-0,92
|-36,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,01
|-6,93
|15,78
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,20
|0,00
|-46,99
|Kütahya Porselen
|5,78
|3,58
|-19,39
|Lider Faktoring
|3,69
|0,00
|-9,43
|Link Bilgisayar
|9,66
|3,32
|-32,26
|Logo Yazılım
|35,00
|0,23
|-40,43
|Lokman Hekim Sağlık
|5,55
|1,83
|-9,90
|Lüks Kadife
|4,77
|2,80
|1,27
|Makina Takım
|1,35
|0,00
|-32,50
|Mardin Çimento
|3,68
|0,00
|-4,41
|Marka Yatırım Holding
|0,82
|1,23
|-51,48
|Marmaris Altınyunus
|16,30
|-1,03
|-14,21
|Marshall
|57,95
|-1,78
|11,87
|Martı GMYO
|0,68
|0,00
|-67,92
|Martı Otel
|0,77
|0,00
|-16,30
|Mavi Giyim
|32,50
|-1,22
|-43,34
|Mazhar Zorlu Holding
|4,42
|10,22
|10,78
|MCT Danışmanlık
|18,75
|0,91
|212,50
|Mega Polietilen
|3,53
|-1,94
|209,65
|Menderes Tekstil
|0,73
|0,00
|-12,05
|Merit Turizm
|6,45
|9,51
|Merko Gıda
|0,84
|2,44
|-36,84
|Metal Gayrimenkul
|0,97
|2,11
|-25,38
|Metemtur Otelcilik
|1,33
|-0,75
|-10,14
|Metro Holding
|1,10
|17,02
|11,11
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,81
|1,12
|-34,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,21
|1,68
|-43,72
|Migros Ticaret
|19,17
|3,73
|-30,44
|Milpa
|1,56
|0,65
|-27,78
|Mistral GMYO
|2,33
|-0,43
|-36,94
|MLP Sağlık
|14,66
|-1,41
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,20
|0,00
|-13,67
|Mondi Tire Kutsan
|1,83
|2,23
|1,10
|Net Holding
|1,96
|3,70
|-11,31
|Netaş Telekom.
|9,16
|-0,54
|-42,17
|Niğbaş Niğde Beton
|0,86
|0,00
|-8,51
|Nuh Çimento
|8,96
|0,11
|-1,62
|Nurol GMYO
|3,38
|-0,29
|-28,84
|Odaş Elektrik
|4,46
|-1,11
|-25,67
|Olmuksan-IP
|4,03
|0,50
|-11,89
|Orge Enerji Elektrik
|2,56
|1,99
|-36,70
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|0,00
|-9,73
|Osmanlı Menkul
|2,80
|0,00
|-10,83
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,47
|5,00
|-9,82
|Otokar
|69,45
|0,65
|-42,47
|Oyak Yat. Ort.
|1,14
|-0,87
|15,13
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,17
|0,00
|-31,18
|Özak GMYO
|2,48
|0,81
|5,98
|Özbal Çelik Boru
|2,23
|-0,45
|-17,14
|Özderici GMYO
|5,20
|-6,31
|403,14
|Özerden Plastik
|3,55
|-4,31
|28,81
|Panora GMYO
|4,47
|1,36
|1,21
|Park Elek.Madencilik
|2,91
|0,00
|-30,22
|Parsan
|15,14
|-0,33
|29,40
|Pegasus
|30,80
|-0,65
|-8,88
|Peker GMYO
|6,78
|0,44
|Penguen Gıda
|1,48
|0,68
|-33,63
|Pera GMYO
|0,54
|-1,82
|-38,64
|Pergamon Dış Ticaret
|6,82
|0,44
|78,07
|Petkim
|4,73
|0,64
|-29,52
|Petrokent Turizm
|56,10
|6,86
|18,16
|Pınar Et ve Un
|7,40
|1,65
|-19,61
|Pınar Su
|1,50
|0,00
|-16,67
|Pınar Süt
|9,21
|2,33
|-23,98
|Plastikkart
|2,26
|1,35
|-21,80
|Polisan Holding
|7,10
|-0,56
|-17,82
|Politeknik Metal
|39,20
|0,05
|17,72
|Prizma Press Matbaacılık
|1,65
|-0,60
|1,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,12
|0,00
|5,64
|QNB Finansbank
|5,23
|0,19
|-4,26
|Ral Yatırım Holding
|1,85
|2,78
|13,50
|Ray Sigorta
|1,17
|0,00
|-35,36
|Reysaş GMYO
|0,88
|-1,12
|-30,71
|Reysaş Lojistik
|0,91
|-3,19
|-28,91
|Rhea Girişim
|0,69
|0,00
|-38,39
|Rodrigo Tekstil
|1,81
|2,26
|-39,46
|Royal Halı
|0,80
|1,27
|-12,09
|RTA Laboratuvarları
|2,12
|0,47
|-23,19
|Sabancı Holding
|8,29
|1,84
|-23,25
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,07
|0,00
|Salix Yatırım Holding
|3,80
|0,80
|-51,28
|Sanel Mühendislik
|1,48
|0,68
|-13,45
|Sanifoam Sünger
|1,44
|-0,69
|-14,29
|Sanko Pazarlama
|2,90
|2,84
|2,83
|Saray Matbaacılık
|1,14
|1,79
|6,54
|Sarkuysan
|3,16
|1,94
|0,81
|Sasa Polyester
|9,90
|2,06
|26,37
|Say Reklamcılık
|1,18
|0,85
|-29,34
|Sekuro Plastik
|4,54
|-1,30
|-47,21
|Selçuk Ecza Deposu
|3,71
|-0,80
|5,93
|Selçuk Gıda
|0,41
|0,00
|46,43
|Senkron Güvenlik
|1,53
|-0,65
|-17,74
|Serve Kırtasiye
|1,50
|0,67
|141,94
|Servet GMYO
|2,82
|0,00
|-7,24
|Seyitler Kimya
|7,35
|-2,65
|-18,15
|Silverline Endüstri
|1,40
|-0,71
|-19,44
|Sinpaş GMYO
|0,55
|0,00
|-28,57
|Soda Sanayii
|6,63
|2,79
|53,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,08
|-0,20
|49,03
|Söktaş
|1,53
|-1,29
|-7,83
|Sönmez Filament
|3,74
|0,00
|-9,88
|Sönmez Pamuklu
|4,17
|0,00
|5,30
|Sumaş Suni Tahta
|7,70
|-3,75
|Şeker Fin. Kir.
|2,42
|-0,41
|-5,84
|Şekerbank
|1,19
|0,85
|-34,97
|Şişe Cam
|5,15
|4,46
|13,20
|Şok Marketler
|8,25
|0,86
|T. Halk Bankası
|7,14
|2,73
|-33,77
|T. Kalkınma Bank.
|5,60
|5,66
|1,08
|T.S.K.B.
|0,86
|2,38
|-28,53
|T.Tuborg
|9,86
|-0,30
|-0,51
|Taç Tarım Ürünleri
|2,77
|-1,07
|13,99
|Tat Gıda
|3,97
|0,00
|-22,69
|TAV Havalimanları
|27,40
|-0,65
|27,68
|Taze Kuru Gıda
|7,28
|0,00
|-10,67
|Tek-Art Turizm
|0,90
|0,00
|19,58
|Tekfen Holding
|19,65
|6,45
|19,96
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,27
|4,77
|2,33
|Temapol Polimer Plastik
|3,30
|0,92
|-30,82
|TGS Dış Ticaret
|6,71
|1,98
|84,85
|Tofaş Oto. Fab.
|21,42
|-1,11
|-31,23
|Torunlar GMYO
|2,29
|1,33
|-29,98
|Trabzon Liman
|10,40
|1,07
|Trabzonspor Sportif
|1,29
|0,00
|-41,36
|Trakya Cam
|4,25
|-0,47
|5,57
|Trend GMYO
|1,37
|2,24
|TSKB GMYO
|0,56
|-1,75
|-23,29
|Tuğçelik
|2,49
|1,63
|-21,70
|Tukaş
|1,61
|0,00
|-27,80
|Turcas Petrol
|1,76
|2,33
|-29,99
|Turkcell
|12,54
|0,00
|-16,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,21
|0,19
|-31,36
|Tüpraş
|104,50
|-0,76
|-3,11
|Türk Hava Yolları
|17,36
|0,70
|10,64
|Türk Prysmian Kablo
|1,86
|1,09
|-25,70
|Türk Telekom
|4,46
|-2,19
|-30,75
|Türk Traktör
|49,50
|3,34
|-29,77
|Türker Proje Gayrimenkul
|33,86
|1,20
|-9,85
|Ufuk Yatırım
|1,49
|-0,67
|-51,47
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,34
|1,52
|-21,64
|Ulusoy Elektrik
|11,28
|0,80
|24,48
|Ulusoy Un Sanayi
|2,08
|0,00
|-25,18
|Umpaş Holding
|0,49
|4,26
|-22,22
|Uşak Seramik
|1,86
|3,91
|-24,08
|Utopya Turizm
|2,99
|0,67
|-33,41
|Uzertaş Boya
|0,82
|-8,89
|-28,07
|Ülker Bisküvi
|17,61
|1,21
|-10,47
|Ünye Çimento
|4,15
|0,00
|12,66
|Vakıf Fin. Kir.
|1,55
|3,33
|-4,29
|Vakıf GMYO
|1,83
|0,55
|-27,19
|Vakıf Yat. Ort.
|1,47
|-2,00
|3,52
|Vakıflar Bankası
|4,10
|-0,49
|-39,44
|Vakko Tekstil
|2,91
|0,00
|-1,19
|Vanet Gıda
|2,77
|0,36
|-13,44
|Verusa Holding
|25,52
|1,67
|11,34
|Verusaturk Girisim
|3,85
|0,26
|63,14
|Vestel
|9,13
|0,33
|20,61
|Vestel Beyaz Eşya
|11,14
|2,39
|31,37
|Viking Kağıt
|1,23
|0,00
|2,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,57
|0,00
|-32,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,06
|1,48
|-26,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|1,98
|0,00
|-19,06
|Yataş
|3,89
|-1,02
|-51,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,19
|1,71
|13,36
|Yeni Gimat GMYO
|7,89
|0,38
|-5,34
|Yeşil GMYO
|0,47
|0,00
|-25,40
|Yeşil Yapı
|0,46
|0,00
|-54,90
|Yeşil Yatırım Holding
|21,50
|-2,18
|34,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.995,00
|4,53
|10,57
|Yonga Mobilya
|14,20
|17,45
|375,51
|Yünsa
|8,05
|-2,07
|78,89
|Zorlu Enerji
|1,50
|0,67
|-5,06
(Son)