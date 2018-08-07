Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|14.213,20
|-16,35
|İş Bankası (B)
|1.220,00
|-2,43
|İş Bankası (C)
|5,00
|2,67
|-25,15
|İş Bankası (Kur.)
|6.666,00
|-13,83
|İş Fin.Kir.
|2,27
|-1,30
|62,89
|İş Girişim
|1,59
|0,63
|-8,62
|İş GMYO
|0,99
|2,06
|-19,09
|İş Y. Men. Değ.
|2,08
|0,48
|-2,46
|İş Yat. Ort.
|0,78
|0,00
|-1,14
|İşbir Holding
|174,00
|-8,42
|-6,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|4,00
|-35,00
|İttifak Holding
|2,91
|0,34
|24,89
|İz Hayvancılık Tarım
|2,44
|0,83
|28,42
|İzmir Demir Çelik
|2,39
|2,58
|-26,23
|İzmir Fırça
|2,36
|-4,07
|-74,49
|İzocam
|22,94
|-0,69
|-13,24
|Jantsa Jant Sanayi
|25,98
|-0,31
|-15,51
|Kafein Yazılım
|6,91
|7,47
|Kapital Yat. Holding
|2,30
|0,00
|85,48
|Kaplamin
|3,68
|-1,08
|-6,12
|Kardemir (A)
|3,24
|1,89
|9,83
|Kardemir (B)
|3,26
|3,16
|11,26
|Kardemir (D)
|4,53
|1,34
|41,12
|Karel Elektronik
|6,03
|0,17
|3,79
|Karsan Otomotiv
|1,56
|0,65
|0,00
|Karsu Tekstil
|1,16
|-1,69
|-41,41
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,03
|6,57
|1,62
|Kartonsan
|280,00
|2,56
|0,63
|Katmerciler Ekipman
|8,54
|0,71
|-28,60
|Kent Gıda
|134,90
|-0,44
|-1,17
|Kerevitaş Gıda
|2,20
|0,46
|-48,49
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|-3,23
|-14,29
|Kiler GMYO
|2,06
|1,48
|-43,72
|Kipa Ticaret
|2,45
|-0,41
|-5,04
|Klimasan Klima
|4,39
|-1,79
|-24,96
|Koç Holding
|13,55
|2,11
|-25,09
|Konfrut Gıda
|24,86
|1,55
|73,85
|Konya Çimento
|182,00
|0,50
|-28,63
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,10
|5,61
|10,32
|Koza Altın
|45,28
|-1,14
|18,53
|Koza Madencilik
|6,25
|-0,16
|-2,95
|Körfez GMYO
|1,40
|0,00
|-15,66
|Kristal Kola
|1,58
|0,00
|-12,22
|Kron Telekomünikasyon
|11,91
|-0,33
|-35,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,83
|2,87
|24,40
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,20
|-7,17
|-46,99
|Kütahya Porselen
|5,58
|0,90
|-22,18
|Lider Faktoring
|3,69
|0,82
|-9,43
|Link Bilgisayar
|9,35
|1,63
|-34,43
|Logo Yazılım
|34,92
|-1,74
|-40,56
|Lokman Hekim Sağlık
|5,45
|0,18
|-11,53
|Lüks Kadife
|4,64
|-1,07
|-1,49
|Makina Takım
|1,35
|2,27
|-32,50
|Mardin Çimento
|3,68
|0,00
|-4,41
|Marka Yatırım Holding
|0,81
|0,00
|-52,07
|Marmaris Altınyunus
|16,47
|3,00
|-13,32
|Marshall
|59,00
|-1,42
|13,90
|Martı GMYO
|0,68
|0,00
|-67,92
|Martı Otel
|0,77
|0,00
|-16,30
|Mavi Giyim
|32,90
|-1,56
|-42,65
|Mazhar Zorlu Holding
|4,01
|0,00
|0,50
|MCT Danışmanlık
|18,58
|0,43
|209,67
|Mega Polietilen
|3,60
|-1,91
|215,79
|Menderes Tekstil
|0,73
|1,39
|-12,05
|Merit Turizm
|6,45
|-0,46
|9,51
|Merko Gıda
|0,82
|-2,38
|-38,35
|Metal Gayrimenkul
|0,95
|-4,04
|-26,92
|Metemtur Otelcilik
|1,34
|0,75
|-9,46
|Metro Holding
|0,94
|4,44
|-5,05
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,79
|1,70
|-34,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,19
|0,00
|-44,65
|Migros Ticaret
|18,48
|0,65
|-32,95
|Milpa
|1,55
|0,00
|-28,24
|Mistral GMYO
|2,34
|3,08
|-36,67
|MLP Sağlık
|14,87
|1,43
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,20
|-0,83
|-13,67
|Mondi Tire Kutsan
|1,79
|4,07
|-1,10
|Net Holding
|1,89
|6,18
|-14,48
|Netaş Telekom.
|9,21
|1,21
|-41,86
|Niğbaş Niğde Beton
|0,86
|-2,27
|-8,51
|Nuh Çimento
|8,95
|0,22
|-1,73
|Nurol GMYO
|3,39
|2,11
|-28,63
|Odaş Elektrik
|4,51
|-3,43
|-24,83
|Olmuksan-IP
|4,01
|1,52
|-12,33
|Orge Enerji Elektrik
|2,51
|-0,79
|-37,93
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|2,00
|-9,73
|Osmanlı Menkul
|2,80
|0,00
|-10,83
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,40
|2,19
|-14,11
|Otokar
|69,00
|-0,14
|-42,84
|Oyak Yat. Ort.
|1,15
|0,88
|16,14
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,17
|-0,85
|-31,18
|Özak GMYO
|2,46
|2,50
|5,13
|Özbal Çelik Boru
|2,24
|4,19
|-16,77
|Özderici GMYO
|5,55
|4,72
|437,01
|Özerden Plastik
|3,71
|7,54
|34,61
|Panora GMYO
|4,41
|-0,45
|-0,15
|Park Elek.Madencilik
|2,91
|-1,02
|-30,22
|Parsan
|15,19
|0,40
|29,83
|Pegasus
|31,00
|2,99
|-8,28
|Peker GMYO
|6,75
|0,00
|Penguen Gıda
|1,47
|0,68
|-34,08
|Pera GMYO
|0,55
|1,85
|-37,50
|Pergamon Dış Ticaret
|6,79
|1,04
|77,29
|Petkim
|4,70
|2,40
|-29,97
|Petrokent Turizm
|52,50
|0,96
|10,57
|Pınar Et ve Un
|7,28
|-0,82
|-20,91
|Pınar Su
|1,50
|0,00
|-16,67
|Pınar Süt
|9,00
|0,00
|-25,71
|Plastikkart
|2,23
|0,90
|-22,84
|Polisan Holding
|7,14
|2,73
|-17,36
|Politeknik Metal
|39,18
|0,46
|17,66
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|2,47
|2,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,12
|0,49
|5,64
|QNB Finansbank
|5,22
|1,56
|-4,44
|Ral Yatırım Holding
|1,80
|4,05
|10,43
|Ray Sigorta
|1,17
|-5,65
|-35,36
|Reysaş GMYO
|0,89
|-5,32
|-29,92
|Reysaş Lojistik
|0,94
|1,08
|-26,56
|Rhea Girişim
|0,69
|2,99
|-38,39
|Rodrigo Tekstil
|1,77
|1,72
|-40,80
|Royal Halı
|0,79
|0,00
|-13,19
|RTA Laboratuvarları
|2,11
|0,00
|-23,55
|Sabancı Holding
|8,14
|3,69
|-24,64
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,07
|-1,43
|Salix Yatırım Holding
|3,77
|-0,26
|-51,67
|Sanel Mühendislik
|1,47
|-0,68
|-14,04
|Sanifoam Sünger
|1,45
|0,69
|-13,69
|Sanko Pazarlama
|2,82
|3,30
|-0,01
|Saray Matbaacılık
|1,12
|0,00
|4,67
|Sarkuysan
|3,10
|-0,32
|-1,10
|Sasa Polyester
|9,70
|0,31
|23,82
|Say Reklamcılık
|1,17
|0,86
|-29,94
|Sekuro Plastik
|4,60
|1,32
|-46,51
|Selçuk Ecza Deposu
|3,74
|0,27
|6,79
|Selçuk Gıda
|0,41
|-2,38
|46,43
|Senkron Güvenlik
|1,54
|0,00
|-17,20
|Serve Kırtasiye
|1,49
|-3,87
|140,32
|Servet GMYO
|2,82
|1,08
|-7,24
|Seyitler Kimya
|7,55
|5,15
|-15,92
|Silverline Endüstri
|1,41
|-2,08
|-18,87
|Sinpaş GMYO
|0,55
|0,00
|-28,57
|Soda Sanayii
|6,45
|-2,12
|49,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|5,09
|-0,20
|49,33
|Söktaş
|1,55
|-0,64
|-6,63
|Sönmez Filament
|3,74
|-0,27
|-9,88
|Sönmez Pamuklu
|4,17
|-2,80
|5,30
|Sumaş Suni Tahta
|8,00
|0,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,43
|0,41
|-5,45
|Şekerbank
|1,18
|0,85
|-35,52
|Şişe Cam
|4,93
|0,82
|8,37
|Şok Marketler
|8,18
|0,74
|T. Halk Bankası
|6,95
|6,43
|-35,53
|T. Kalkınma Bank.
|5,30
|8,16
|-4,33
|T.S.K.B.
|0,84
|1,20
|-30,19
|T.Tuborg
|9,89
|-0,40
|-0,21
|Taç Tarım Ürünleri
|2,80
|6,87
|15,23
|Tat Gıda
|3,97
|0,51
|-22,69
|TAV Havalimanları
|27,58
|8,07
|28,52
|Taze Kuru Gıda
|7,28
|-0,95
|-10,67
|Tek-Art Turizm
|0,90
|-4,26
|19,58
|Tekfen Holding
|18,46
|2,38
|12,70
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,03
|2,65
|-2,33
|Temapol Polimer Plastik
|3,27
|-0,91
|-31,45
|TGS Dış Ticaret
|6,58
|-2,52
|81,27
|Tofaş Oto. Fab.
|21,66
|0,84
|-30,46
|Torunlar GMYO
|2,26
|0,00
|-30,89
|Trabzon Liman
|10,29
|-0,96
|Trabzonspor Sportif
|1,29
|0,78
|-41,36
|Trakya Cam
|4,27
|0,00
|6,07
|Trend GMYO
|1,34
|0,00
|TSKB GMYO
|0,57
|1,79
|-21,92
|Tuğçelik
|2,45
|0,00
|-22,96
|Tukaş
|1,61
|0,00
|-27,80
|Turcas Petrol
|1,72
|1,78
|-31,59
|Turkcell
|12,54
|2,70
|-16,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,20
|0,39
|-31,49
|Tüpraş
|105,30
|0,77
|-2,37
|Türk Hava Yolları
|17,24
|1,41
|9,88
|Türk Prysmian Kablo
|1,84
|1,66
|-26,49
|Türk Telekom
|4,56
|2,47
|-29,19
|Türk Traktör
|47,90
|-1,84
|-32,04
|Türker Proje Gayrimenkul
|33,46
|1,39
|-10,92
|Ufuk Yatırım
|1,50
|-0,66
|-51,14
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,32
|0,00
|-22,81
|Ulusoy Elektrik
|11,19
|-1,41
|23,49
|Ulusoy Un Sanayi
|2,08
|0,97
|-25,18
|Umpaş Holding
|0,47
|-4,08
|-25,40
|Uşak Seramik
|1,79
|0,00
|-26,94
|Utopya Turizm
|2,97
|-0,67
|-33,85
|Uzertaş Boya
|0,90
|11,11
|-21,05
|Ülker Bisküvi
|17,40
|0,93
|-11,54
|Ünye Çimento
|4,15
|-0,24
|12,66
|Vakıf Fin. Kir.
|1,50
|2,74
|-7,37
|Vakıf GMYO
|1,82
|1,68
|-27,59
|Vakıf Yat. Ort.
|1,50
|0,00
|5,63
|Vakıflar Bankası
|4,12
|4,83
|-39,14
|Vakko Tekstil
|2,91
|-1,02
|-1,19
|Vanet Gıda
|2,76
|0,73
|-13,75
|Verusa Holding
|25,10
|2,45
|9,51
|Verusaturk Girisim
|3,84
|3,23
|62,71
|Vestel
|9,10
|-0,55
|20,21
|Vestel Beyaz Eşya
|10,88
|-2,25
|28,30
|Viking Kağıt
|1,23
|0,00
|2,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,57
|-1,26
|-32,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,03
|2,01
|-27,41
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|1,98
|0,00
|-19,06
|Yataş
|3,93
|-1,50
|-51,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,17
|-1,68
|11,45
|Yeni Gimat GMYO
|7,86
|-0,51
|-5,70
|Yeşil GMYO
|0,47
|2,17
|-25,40
|Yeşil Yapı
|0,46
|0,00
|-54,90
|Yeşil Yatırım Holding
|21,98
|16,91
|37,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.908,50
|-4,58
|5,77
|Yonga Mobilya
|12,09
|19,94
|304,86
|Yünsa
|8,22
|-4,42
|82,67
|Zorlu Enerji
|1,49
|0,00
|-5,70
(Son)