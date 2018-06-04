Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|14.399,40
|0,00
|-15,26
|İş Bankası (B)
|1.188,90
|-4,92
|İş Bankası (C)
|5,82
|-0,17
|-12,87
|İş Bankası (Kur.)
|7.200,00
|-6,92
|İş Fin.Kir.
|2,55
|-2,67
|82,98
|İş Girişim
|1,63
|-0,61
|-6,32
|İş GMYO
|0,98
|0,00
|-19,91
|İş Y. Men. Değ.
|2,21
|0,00
|3,64
|İş Yat. Ort.
|0,79
|0,00
|0,12
|İşbir Holding
|180,00
|-2,60
|-2,76
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|4,00
|-35,00
|İttifak Holding
|3,03
|0,00
|30,04
|İz Hayvancılık Tarım
|1,93
|0,00
|1,58
|İzmir Demir Çelik
|2,41
|9,55
|-25,62
|İzmir Fırça
|8,65
|0,70
|-6,49
|İzocam
|23,12
|2,03
|-12,56
|Jantsa Jant Sanayi
|23,66
|1,55
|-23,05
|Kafein Yazılım
|5,52
|4,55
|Kapital Yat. Holding
|2,70
|1,50
|117,74
|Kaplamin
|3,49
|2,35
|-10,97
|Kardemir (A)
|3,56
|-0,28
|20,68
|Kardemir (B)
|3,55
|0,28
|21,16
|Kardemir (D)
|4,82
|0,84
|50,16
|Karel Elektronik
|5,79
|-1,70
|-0,34
|Karsan Otomotiv
|1,60
|0,00
|2,56
|Karsu Tekstil
|1,08
|-0,92
|-45,45
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,41
|0,00
|9,29
|Kartonsan
|249,80
|-1,19
|-10,22
|Katmerciler Ekipman
|7,34
|1,66
|-38,63
|Kent Gıda
|129,80
|2,37
|-4,91
|Kerevitaş Gıda
|2,29
|-0,43
|-46,38
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|-2,56
|8,57
|Kiler GMYO
|2,13
|-3,18
|-41,80
|Kipa Ticaret
|1,98
|-0,50
|-23,26
|Klimasan Klima
|4,93
|-0,80
|-15,73
|Koç Holding
|14,10
|1,08
|-22,05
|Konfrut Gıda
|20,24
|-0,30
|41,54
|Konya Çimento
|190,30
|-0,31
|-25,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,85
|-0,29
|-6,70
|Koza Altın
|49,38
|3,09
|29,27
|Koza Madencilik
|8,84
|4,12
|37,27
|Körfez GMYO
|1,30
|2,36
|-21,69
|Kristal Kola
|1,28
|-0,78
|-28,89
|Kron Telekomünikasyon
|11,10
|0,00
|-40,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|10,35
|8,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,59
|3,60
|-37,59
|Kütahya Porselen
|5,16
|0,58
|-28,03
|Lider Faktoring
|3,82
|0,26
|-13,38
|Link Bilgisayar
|8,64
|1,41
|-39,41
|Logo Yazılım
|47,56
|-0,50
|-19,05
|Lokman Hekim Sağlık
|5,84
|2,82
|-5,19
|Lüks Kadife
|3,86
|-0,77
|-18,05
|Makina Takım
|1,33
|0,76
|-33,50
|Mardin Çimento
|4,10
|0,00
|-4,43
|Marka Yatırım Holding
|1,05
|-0,94
|-37,87
|Marmaris Altınyunus
|16,16
|-0,74
|-14,95
|Marshall
|54,20
|0,93
|4,63
|Martı GMYO
|0,66
|-1,49
|-68,87
|Martı Otel
|0,77
|2,67
|-16,30
|Mavi Giyim
|47,88
|-0,79
|-16,53
|Mazhar Zorlu Holding
|5,74
|0,00
|43,86
|MCT Danışmanlık
|23,50
|13,42
|291,67
|Mega Polietilen
|2,10
|2,44
|84,21
|Menderes Tekstil
|0,67
|0,00
|-19,28
|Merit Turizm
|5,78
|-0,17
|-1,87
|Merko Gıda
|0,92
|1,10
|-30,83
|Metal Gayrimenkul
|1,18
|7,27
|-9,23
|Metemtur Otelcilik
|1,16
|1,75
|-21,62
|Metro Holding
|1,07
|0,00
|8,08
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,90
|-1,04
|-30,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,40
|-6,04
|-34,88
|Migros Ticaret
|19,90
|2,00
|-27,79
|Milpa
|1,24
|0,81
|-42,59
|Mistral GMYO
|5,22
|-1,14
|-29,36
|MLP Sağlık
|15,53
|0,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,29
|6,61
|-7,19
|Mondi Tire Kutsan
|1,56
|1,30
|-13,81
|Net Holding
|1,69
|-0,59
|-23,53
|Netaş Telekom.
|9,08
|0,22
|-42,68
|Niğbaş Niğde Beton
|0,90
|4,65
|-4,26
|Nuh Çimento
|9,68
|0,83
|6,29
|Nurol GMYO
|3,48
|-0,85
|-26,74
|Odaş Elektrik
|4,22
|-1,17
|-29,67
|Olmuksan-IP
|3,82
|0,53
|-16,48
|Orge Enerji Elektrik
|2,72
|1,12
|-32,74
|Orma Orman Mahsulleri
|0,99
|-12,39
|Osmanlı Menkul
|2,59
|-0,77
|-17,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,19
|0,85
|-26,99
|Otokar
|74,55
|-1,58
|-38,24
|Oyak Yat. Ort.
|0,85
|0,00
|-14,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,44
|-2,70
|-15,29
|Özak GMYO
|2,79
|-0,36
|19,23
|Özbal Çelik Boru
|1,39
|2,21
|-48,35
|Özderici GMYO
|6,00
|0,00
|480,55
|Özerden Plastik
|3,40
|-1,16
|14,09
|Panora GMYO
|4,65
|3,16
|5,29
|Park Elek.Madencilik
|2,85
|1,06
|-31,65
|Parsan
|13,80
|-1,08
|17,95
|Pegasus
|26,86
|3,15
|-20,53
|Peker GMYO
|5,74
|-2,21
|Penguen Gıda
|1,33
|2,31
|-40,36
|Pera GMYO
|0,61
|0,00
|-30,68
|Pergamon Dış Ticaret
|5,80
|-1,36
|51,44
|Petkim
|4,61
|1,10
|-37,56
|Petrokent Turizm
|46,70
|0,65
|-1,64
|Pınar Et ve Un
|7,88
|0,00
|-14,40
|Pınar Su
|1,48
|-0,67
|-17,78
|Pınar Süt
|9,44
|-0,21
|-22,08
|Plastikkart
|2,19
|-0,45
|-24,22
|Polisan Holding
|6,28
|0,80
|-27,31
|Politeknik Metal
|39,44
|-0,40
|18,44
|Prizma Press Matbaacılık
|1,67
|0,60
|3,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,25
|-3,41
|8,97
|QNB Finansbank
|4,52
|0,00
|-17,82
|Ral Yatırım Holding
|1,54
|-2,53
|-5,52
|Ray Sigorta
|1,12
|0,00
|-38,12
|Reysaş GMYO
|1,14
|-0,87
|-10,24
|Reysaş Lojistik
|0,82
|1,23
|-35,94
|Rhea Girişim
|0,67
|1,52
|-40,18
|Rodrigo Tekstil
|1,34
|4,69
|-55,18
|Royal Halı
|0,81
|-4,71
|-10,99
|RTA Laboratuvarları
|1,70
|1,19
|-38,41
|Sabancı Holding
|9,11
|0,11
|-15,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,75
|1,16
|Salix Yatırım Holding
|4,21
|0,00
|-46,03
|Sanel Mühendislik
|1,44
|1,41
|-15,79
|Sanifoam Sünger
|1,51
|0,00
|-10,12
|Sanko Pazarlama
|3,30
|1,85
|4,01
|Saray Matbaacılık
|1,00
|1,01
|-6,54
|Sarkuysan
|3,46
|0,87
|4,85
|Sasa Polyester
|10,84
|6,69
|38,37
|Say Reklamcılık
|1,13
|0,00
|-32,34
|Sekuro Plastik
|5,84
|-3,63
|-32,09
|Selçuk Ecza Deposu
|3,87
|-0,26
|10,50
|Selçuk Gıda
|0,45
|0,00
|60,71
|Senkron Güvenlik
|1,10
|2,80
|-40,86
|Serve Kırtasiye
|1,28
|1,59
|106,45
|Servet GMYO
|2,59
|0,00
|-14,80
|Seyitler Kimya
|7,41
|0,27
|-17,48
|Silverline Endüstri
|1,54
|2,67
|-29,68
|Sinpaş GMYO
|0,61
|0,00
|-20,78
|Soda Sanayii
|5,34
|-0,19
|11,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,23
|-8,24
|24,10
|Söktaş
|1,29
|0,78
|-22,29
|Sönmez Filament
|3,30
|1,85
|-20,48
|Sönmez Pamuklu
|3,57
|1,42
|-9,85
|Sumaş Suni Tahta
|8,18
|1,24
|Şeker Fin. Kir.
|2,45
|0,00
|-4,67
|Şekerbank
|1,23
|0,82
|-32,79
|Şişe Cam
|4,12
|0,98
|-9,44
|Şok Marketler
|10,19
|-1,64
|T. Halk Bankası
|7,56
|1,07
|-29,87
|T. Kalkınma Bank.
|3,61
|-0,28
|-34,84
|T.S.K.B.
|1,06
|1,37
|-11,90
|T.Tuborg
|10,67
|0,09
|5,64
|Taç Tarım Ürünleri
|1,72
|19,44
|-29,22
|Tat Gıda
|4,06
|0,50
|-20,94
|TAV Havalimanları
|22,50
|0,99
|4,85
|Taze Kuru Gıda
|7,09
|2,75
|-13,01
|Tek-Art Turizm
|0,78
|-2,50
|3,64
|Tekfen Holding
|15,31
|-1,67
|-6,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,67
|1,94
|-28,74
|Temapol Polimer Plastik
|3,29
|4,44
|-31,03
|TGS Dış Ticaret
|5,23
|-0,57
|44,08
|Tofaş Oto. Fab.
|24,10
|-2,03
|-22,63
|Torunlar GMYO
|2,82
|2,17
|-15,32
|Trabzon Liman
|11,29
|0,18
|Trabzonspor Sportif
|1,38
|0,73
|-37,27
|Trakya Cam
|3,89
|-0,77
|-12,65
|Trend GMYO
|1,27
|0,00
|TSKB GMYO
|0,58
|0,00
|-20,55
|Tuğçelik
|2,53
|-0,78
|-20,44
|Tukaş
|1,57
|3,29
|-29,60
|Turcas Petrol
|1,77
|-1,12
|-25,63
|Turkcell
|11,88
|0,93
|-23,26
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,05
|0,60
|-33,47
|Tüpraş
|104,10
|-1,51
|-3,48
|Türk Hava Yolları
|16,30
|-1,51
|3,89
|Türk Prysmian Kablo
|1,69
|0,60
|-32,49
|Türk Telekom
|5,44
|-2,86
|-15,53
|Türk Traktör
|57,85
|1,14
|-17,93
|Türker Proje Gayrimenkul
|34,42
|-1,54
|-8,36
|Ufuk Yatırım
|1,90
|0,00
|-38,11
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,31
|0,00
|-23,39
|Ulusoy Elektrik
|7,97
|-0,13
|-14,58
|Ulusoy Un Sanayi
|1,88
|-0,53
|-32,37
|Umpaş Holding
|0,51
|2,00
|-19,05
|Uşak Seramik
|1,77
|-0,56
|-27,76
|Utopya Turizm
|2,70
|3,45
|-39,87
|Uzertaş Boya
|0,92
|-11,54
|-19,30
|Ülker Bisküvi
|17,60
|0,34
|-10,52
|Ünye Çimento
|4,65
|0,65
|11,78
|Vakıf Fin. Kir.
|1,94
|0,52
|-6,73
|Vakıf GMYO
|1,89
|1,07
|-27,31
|Vakıf Yat. Ort.
|1,14
|0,88
|-19,72
|Vakıflar Bankası
|5,29
|-1,12
|-21,86
|Vakko Tekstil
|2,61
|0,00
|-11,37
|Vanet Gıda
|2,27
|0,00
|-29,06
|Verusa Holding
|24,28
|-2,10
|5,93
|Verusaturk Girisim
|2,95
|1,37
|25,00
|Vestel
|8,90
|0,00
|17,57
|Vestel Beyaz Eşya
|10,90
|1,02
|28,54
|Viking Kağıt
|1,26
|4,13
|5,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,46
|2,10
|-37,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,85
|-1,53
|-11,29
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,00
|-0,99
|-18,25
|Yataş
|23,20
|-1,53
|-18,02
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,78
|9,88
|69,56
|Yeni Gimat GMYO
|12,80
|0,79
|2,38
|Yeşil GMYO
|0,45
|2,27
|-28,57
|Yeşil Yapı
|0,48
|2,13
|-52,94
|Yeşil Yatırım Holding
|12,51
|-0,48
|-21,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.891,00
|-0,99
|4,80
|Yonga Mobilya
|7,32
|2,95
|145,12
|Yünsa
|6,86
|-1,72
|52,44
|Zorlu Enerji
|1,49
|0,68
|-5,70
(Son)