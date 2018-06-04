Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.399,40 0,00 -15,26
İş Bankası (B) 1.188,90 -4,92
İş Bankası (C) 5,82 -0,17 -12,87
İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92
İş Fin.Kir. 2,55 -2,67 82,98
İş Girişim 1,63 -0,61 -6,32
İş GMYO 0,98 0,00 -19,91
İş Y. Men. Değ. 2,21 0,00 3,64
İş Yat. Ort. 0,79 0,00 0,12
İşbir Holding 180,00 -2,60 -2,76
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 4,00 -35,00
İttifak Holding 3,03 0,00 30,04
İz Hayvancılık Tarım 1,93 0,00 1,58
İzmir Demir Çelik 2,41 9,55 -25,62
İzmir Fırça 8,65 0,70 -6,49
İzocam 23,12 2,03 -12,56
Jantsa Jant Sanayi 23,66 1,55 -23,05
Kafein Yazılım 5,52 4,55
Kapital Yat. Holding 2,70 1,50 117,74
Kaplamin 3,49 2,35 -10,97
Kardemir (A) 3,56 -0,28 20,68
Kardemir (B) 3,55 0,28 21,16
Kardemir (D) 4,82 0,84 50,16
Karel Elektronik 5,79 -1,70 -0,34
Karsan Otomotiv 1,60 0,00 2,56
Karsu Tekstil 1,08 -0,92 -45,45
Karsusan Su Ürünleri San. 5,41 0,00 9,29
Kartonsan 249,80 -1,19 -10,22
Katmerciler Ekipman 7,34 1,66 -38,63
Kent Gıda 129,80 2,37 -4,91
Kerevitaş Gıda 2,29 -0,43 -46,38
Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 8,57
Kiler GMYO 2,13 -3,18 -41,80
Kipa Ticaret 1,98 -0,50 -23,26
Klimasan Klima 4,93 -0,80 -15,73
Koç Holding 14,10 1,08 -22,05
Konfrut Gıda 20,24 -0,30 41,54
Konya Çimento 190,30 -0,31 -25,37
Kordsa Teknik Tekstil 6,85 -0,29 -6,70
Koza Altın 49,38 3,09 29,27
Koza Madencilik 8,84 4,12 37,27
Körfez GMYO 1,30 2,36 -21,69
Kristal Kola 1,28 -0,78 -28,89
Kron Telekomünikasyon 11,10 0,00 -40,00
Kuştur Kuşadası Turizm 10,35 8,84
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,59 3,60 -37,59
Kütahya Porselen 5,16 0,58 -28,03
Lider Faktoring 3,82 0,26 -13,38
Link Bilgisayar 8,64 1,41 -39,41
Logo Yazılım 47,56 -0,50 -19,05
Lokman Hekim Sağlık 5,84 2,82 -5,19
Lüks Kadife 3,86 -0,77 -18,05
Makina Takım 1,33 0,76 -33,50
Mardin Çimento 4,10 0,00 -4,43
Marka Yatırım Holding 1,05 -0,94 -37,87
Marmaris Altınyunus 16,16 -0,74 -14,95
Marshall 54,20 0,93 4,63
Martı GMYO 0,66 -1,49 -68,87
Martı Otel 0,77 2,67 -16,30
Mavi Giyim 47,88 -0,79 -16,53
Mazhar Zorlu Holding 5,74 0,00 43,86
MCT Danışmanlık 23,50 13,42 291,67
Mega Polietilen 2,10 2,44 84,21
Menderes Tekstil 0,67 0,00 -19,28
Merit Turizm 5,78 -0,17 -1,87
Merko Gıda 0,92 1,10 -30,83
Metal Gayrimenkul 1,18 7,27 -9,23
Metemtur Otelcilik 1,16 1,75 -21,62
Metro Holding 1,07 0,00 8,08
Metro Petrol ve Tesisleri 1,90 -1,04 -30,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,40 -6,04 -34,88
Migros Ticaret 19,90 2,00 -27,79
Milpa 1,24 0,81 -42,59
Mistral GMYO 5,22 -1,14 -29,36
MLP Sağlık 15,53 0,00
MMC San. ve Tic. Yat. 1,29 6,61 -7,19
Mondi Tire Kutsan 1,56 1,30 -13,81
Net Holding 1,69 -0,59 -23,53
Netaş Telekom. 9,08 0,22 -42,68
Niğbaş Niğde Beton 0,90 4,65 -4,26
Nuh Çimento 9,68 0,83 6,29
Nurol GMYO 3,48 -0,85 -26,74
Odaş Elektrik 4,22 -1,17 -29,67
Olmuksan-IP 3,82 0,53 -16,48
Orge Enerji Elektrik 2,72 1,12 -32,74
Orma Orman Mahsulleri 0,99 -12,39
Osmanlı Menkul 2,59 -0,77 -17,52
Ostim Endüstriyel Yat 1,19 0,85 -26,99
Otokar 74,55 -1,58 -38,24
Oyak Yat. Ort. 0,85 0,00 -14,15
Oylum Sınai Yatırımlar 1,44 -2,70 -15,29
Özak GMYO 2,79 -0,36 19,23
Özbal Çelik Boru 1,39 2,21 -48,35
Özderici GMYO 6,00 0,00 480,55
Özerden Plastik 3,40 -1,16 14,09
Panora GMYO 4,65 3,16 5,29
Park Elek.Madencilik 2,85 1,06 -31,65
Parsan 13,80 -1,08 17,95
Pegasus 26,86 3,15 -20,53
Peker GMYO 5,74 -2,21
Penguen Gıda 1,33 2,31 -40,36
Pera GMYO 0,61 0,00 -30,68
Pergamon Dış Ticaret 5,80 -1,36 51,44
Petkim 4,61 1,10 -37,56
Petrokent Turizm 46,70 0,65 -1,64
Pınar Et ve Un 7,88 0,00 -14,40
Pınar Su 1,48 -0,67 -17,78
Pınar Süt 9,44 -0,21 -22,08
Plastikkart 2,19 -0,45 -24,22
Polisan Holding 6,28 0,80 -27,31
Politeknik Metal 39,44 -0,40 18,44
Prizma Press Matbaacılık 1,67 0,60 3,09
QNB Finans Fin. Kir. 4,25 -3,41 8,97
QNB Finansbank 4,52 0,00 -17,82
Ral Yatırım Holding 1,54 -2,53 -5,52
Ray Sigorta 1,12 0,00 -38,12
Reysaş GMYO 1,14 -0,87 -10,24
Reysaş Lojistik 0,82 1,23 -35,94
Rhea Girişim 0,67 1,52 -40,18
Rodrigo Tekstil 1,34 4,69 -55,18
Royal Halı 0,81 -4,71 -10,99
RTA Laboratuvarları 1,70 1,19 -38,41
Sabancı Holding 9,11 0,11 -15,66
Safkar Ege Soğutmacılık 1,75 1,16
Salix Yatırım Holding 4,21 0,00 -46,03
Sanel Mühendislik 1,44 1,41 -15,79
Sanifoam Sünger 1,51 0,00 -10,12
Sanko Pazarlama 3,30 1,85 4,01
Saray Matbaacılık 1,00 1,01 -6,54
Sarkuysan 3,46 0,87 4,85
Sasa Polyester 10,84 6,69 38,37
Say Reklamcılık 1,13 0,00 -32,34
Sekuro Plastik 5,84 -3,63 -32,09
Selçuk Ecza Deposu 3,87 -0,26 10,50
Selçuk Gıda 0,45 0,00 60,71
Senkron Güvenlik 1,10 2,80 -40,86
Serve Kırtasiye 1,28 1,59 106,45
Servet GMYO 2,59 0,00 -14,80
Seyitler Kimya 7,41 0,27 -17,48
Silverline Endüstri 1,54 2,67 -29,68
Sinpaş GMYO 0,61 0,00 -20,78
Soda Sanayii 5,34 -0,19 11,09
Sodaş Sodyum Sanayii 4,23 -8,24 24,10
Söktaş 1,29 0,78 -22,29
Sönmez Filament 3,30 1,85 -20,48
Sönmez Pamuklu 3,57 1,42 -9,85
Sumaş Suni Tahta 8,18 1,24
Şeker Fin. Kir. 2,45 0,00 -4,67
Şekerbank 1,23 0,82 -32,79
Şişe Cam 4,12 0,98 -9,44
Şok Marketler 10,19 -1,64
T. Halk Bankası 7,56 1,07 -29,87
T. Kalkınma Bank. 3,61 -0,28 -34,84
T.S.K.B. 1,06 1,37 -11,90
T.Tuborg 10,67 0,09 5,64
Taç Tarım Ürünleri 1,72 19,44 -29,22
Tat Gıda 4,06 0,50 -20,94
TAV Havalimanları 22,50 0,99 4,85
Taze Kuru Gıda 7,09 2,75 -13,01
Tek-Art Turizm 0,78 -2,50 3,64
Tekfen Holding 15,31 -1,67 -6,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,67 1,94 -28,74
Temapol Polimer Plastik 3,29 4,44 -31,03
TGS Dış Ticaret 5,23 -0,57 44,08
Tofaş Oto. Fab. 24,10 -2,03 -22,63
Torunlar GMYO 2,82 2,17 -15,32
Trabzon Liman 11,29 0,18
Trabzonspor Sportif 1,38 0,73 -37,27
Trakya Cam 3,89 -0,77 -12,65
Trend GMYO 1,27 0,00
TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55
Tuğçelik 2,53 -0,78 -20,44
Tukaş 1,57 3,29 -29,60
Turcas Petrol 1,77 -1,12 -25,63
Turkcell 11,88 0,93 -23,26
Tümosan Motor ve Traktör 5,05 0,60 -33,47
Tüpraş 104,10 -1,51 -3,48
Türk Hava Yolları 16,30 -1,51 3,89
Türk Prysmian Kablo 1,69 0,60 -32,49
Türk Telekom 5,44 -2,86 -15,53
Türk Traktör 57,85 1,14 -17,93
Türker Proje Gayrimenkul 34,42 -1,54 -8,36
Ufuk Yatırım 1,90 0,00 -38,11
Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 0,00 -23,39
Ulusoy Elektrik 7,97 -0,13 -14,58
Ulusoy Un Sanayi 1,88 -0,53 -32,37
Umpaş Holding 0,51 2,00 -19,05
Uşak Seramik 1,77 -0,56 -27,76
Utopya Turizm 2,70 3,45 -39,87
Uzertaş Boya 0,92 -11,54 -19,30
Ülker Bisküvi 17,60 0,34 -10,52
Ünye Çimento 4,65 0,65 11,78
Vakıf Fin. Kir. 1,94 0,52 -6,73
Vakıf GMYO 1,89 1,07 -27,31
Vakıf Yat. Ort. 1,14 0,88 -19,72
Vakıflar Bankası 5,29 -1,12 -21,86
Vakko Tekstil 2,61 0,00 -11,37
Vanet Gıda 2,27 0,00 -29,06
Verusa Holding 24,28 -2,10 5,93
Verusaturk Girisim 2,95 1,37 25,00
Vestel 8,90 0,00 17,57
Vestel Beyaz Eşya 10,90 1,02 28,54
Viking Kağıt 1,26 4,13 5,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 2,10 -37,07
Yapı ve Kredi Bank. 3,85 -1,53 -11,29
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 -0,99 -18,25
Yataş 23,20 -1,53 -18,02
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,78 9,88 69,56
Yeni Gimat GMYO 12,80 0,79 2,38
Yeşil GMYO 0,45 2,27 -28,57
Yeşil Yapı 0,48 2,13 -52,94
Yeşil Yatırım Holding 12,51 -0,48 -21,81
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.891,00 -0,99 4,80
Yonga Mobilya 7,32 2,95 145,12
Yünsa 6,86 -1,72 52,44
Zorlu Enerji 1,49 0,68 -5,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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