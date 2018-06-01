Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.400,00 -10,00 -15,25
İş Bankası (B) 1.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.400,00 -10,00 -15,25
İş Bankası (B) 1.188,90 -0,13 -4,92
İş Bankası (C) 5,83 -2,18 -12,72
İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92
İş Fin.Kir. 2,62 1,55 88,01
İş Girişim 1,64 -1,80 -5,75
İş GMYO 0,98 -2,00 -19,91
İş Y. Men. Değ. 2,21 0,45 3,64
İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 0,12
İşbir Holding 184,80 -0,11 -0,16
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 -3,85 -37,50
İttifak Holding 3,03 -0,33 30,04
İz Hayvancılık Tarım 1,93 -0,52 1,58
İzmir Demir Çelik 2,20 -2,22 -32,10
İzmir Fırça 8,59 0,82 -7,14
İzocam 22,66 -1,22 -14,30
Jantsa Jant Sanayi 23,30 -2,59 -24,22
Kafein Yazılım 5,28 1,15
Kapital Yat. Holding 2,66 -2,92 114,52
Kaplamin 3,41 -4,21 -13,01
Kardemir (A) 3,57 -1,65 21,02
Kardemir (B) 3,54 -0,84 20,82
Kardemir (D) 4,78 0,42 48,91
Karel Elektronik 5,89 -2,97 1,38
Karsan Otomotiv 1,60 -1,23 2,56
Karsu Tekstil 1,09 0,00 -44,95
Karsusan Su Ürünleri San. 5,41 -1,46 9,29
Kartonsan 252,80 0,52 -9,15
Katmerciler Ekipman 7,22 -2,96 -39,63
Kent Gıda 126,80 -1,17 -7,11
Kerevitaş Gıda 2,30 -3,77 -46,15
Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 11,43
Kiler GMYO 2,20 -3,93 -39,89
Kipa Ticaret 1,99 -3,86 -22,87
Klimasan Klima 4,97 -0,20 -15,04
Koç Holding 13,95 -0,14 -22,88
Konfrut Gıda 20,30 -3,06 41,96
Konya Çimento 190,90 -2,45 -25,14
Kordsa Teknik Tekstil 6,87 -0,29 -6,43
Koza Altın 47,90 0,25 25,39
Koza Madencilik 8,49 0,47 31,83
Körfez GMYO 1,27 0,00 -23,49
Kristal Kola 1,29 -2,27 -28,33
Kron Telekomünikasyon 11,10 0,82 -40,00
Kuştur Kuşadası Turizm 10,35 8,84
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,50 5,04 -39,76
Kütahya Porselen 5,13 -1,72 -28,45
Lider Faktoring 3,81 -0,26 -13,61
Link Bilgisayar 8,52 -3,95 -40,25
Logo Yazılım 47,80 -0,42 -18,64
Lokman Hekim Sağlık 5,68 -0,70 -7,79
Lüks Kadife 3,89 1,30 -17,41
Makina Takım 1,32 -1,49 -34,00
Mardin Çimento 4,10 -1,91 -4,43
Marka Yatırım Holding 1,06 0,00 -37,28
Marmaris Altınyunus 16,28 3,96 -14,32
Marshall 53,70 1,51 3,67
Martı GMYO 0,67 -4,29 -68,40
Martı Otel 0,75 -1,32 -18,48
Mavi Giyim 48,26 -0,94 -15,87
Mazhar Zorlu Holding 5,74 -0,86 43,86
MCT Danışmanlık 20,72 19,91 245,33
Mega Polietilen 2,05 0,49 79,82
Menderes Tekstil 0,67 -2,90 -19,28
Merit Turizm 5,79 1,05 -1,70
Merko Gıda 0,91 -2,15 -31,58
Metal Gayrimenkul 1,10 -7,56 -15,38
Metemtur Otelcilik 1,14 -3,39 -22,97
Metro Holding 1,07 -2,73 8,08
Metro Petrol ve Tesisleri 1,92 -3,03 -30,18
Metro Yatırım Ortaklığı 1,49 -9,15 -30,70
Migros Ticaret 19,51 -1,81 -29,21
Milpa 1,23 -1,60 -43,06
Mistral GMYO 5,28 2,13 -28,55
MLP Sağlık 15,53 -2,94
MMC San. ve Tic. Yat. 1,21 16,35 -12,95
Mondi Tire Kutsan 1,54 -2,53 -14,92
Net Holding 1,70 -1,16 -23,08
Netaş Telekom. 9,06 -0,77 -42,80
Niğbaş Niğde Beton 0,86 -6,52 -8,51
Nuh Çimento 9,60 -1,03 5,41
Nurol GMYO 3,51 -1,40 -26,11
Odaş Elektrik 4,27 -2,29 -28,83
Olmuksan-IP 3,80 -0,78 -16,92
Orge Enerji Elektrik 2,69 -3,58 -33,48
Orma Orman Mahsulleri 0,99 -3,88 -12,39
Osmanlı Menkul 2,61 1,16 -16,88
Ostim Endüstriyel Yat 1,18 -0,84 -27,61
Otokar 75,75 -1,94 -37,25
Oyak Yat. Ort. 0,85 -1,16 -14,15
Oylum Sınai Yatırımlar 1,48 -1,33 -12,94
Özak GMYO 2,80 -1,06 19,66
Özbal Çelik Boru 1,36 -1,45 -49,47
Özderici GMYO 6,00 -5,81 480,55
Özerden Plastik 3,44 -0,58 15,44
Panora GMYO 4,60 0,66 2,06
Park Elek.Madencilik 2,82 -1,74 -32,37
Parsan 13,95 -1,55 19,23
Pegasus 26,04 -2,25 -22,96
Peker GMYO 5,87 2,98
Penguen Gıda 1,30 -2,26 -41,70
Pera GMYO 0,61 0,00 -30,68
Pergamon Dış Ticaret 5,88 2,26 53,53
Petkim 4,56 -3,18 -38,23
Petrokent Turizm 46,40 -1,32 -2,27
Pınar Et ve Un 7,88 -1,25 -14,40
Pınar Su 1,49 -1,32 -17,22
Pınar Süt 9,46 -1,66 -21,92
Plastikkart 2,20 0,00 -23,88
Polisan Holding 6,23 -0,48 -27,89
Politeknik Metal 39,60 -0,95 18,92
Prizma Press Matbaacılık 1,66 -0,60 2,47
QNB Finans Fin. Kir. 4,40 8,37 12,82
QNB Finansbank 4,52 -2,59 -17,82
Ral Yatırım Holding 1,58 -2,47 -3,07
Ray Sigorta 1,12 0,90 -38,12
Reysaş GMYO 1,15 -3,36 -9,45
Reysaş Lojistik 0,81 -2,41 -36,72
Rhea Girişim 0,66 0,00 -41,07
Rodrigo Tekstil 1,28 -0,78 -57,19
Royal Halı 0,85 3,66 -6,59
RTA Laboratuvarları 1,68 -2,33 -39,13
Sabancı Holding 9,10 -2,47 -15,75
Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 0,58
Salix Yatırım Holding 4,21 -0,94 -46,03
Sanel Mühendislik 1,42 -4,70 -16,96
Sanifoam Sünger 1,51 0,00 -10,12
Sanko Pazarlama 3,24 2,86 2,12
Saray Matbaacılık 0,99 -1,00 -7,48
Sarkuysan 3,43 0,29 3,94
Sasa Polyester 10,16 -4,42 29,69
Say Reklamcılık 1,13 -1,74 -32,34
Sekuro Plastik 6,06 5,76 -29,53
Selçuk Ecza Deposu 3,88 0,00 10,79
Selçuk Gıda 0,45 0,00 60,71
Senkron Güvenlik 1,07 -1,83 -42,47
Serve Kırtasiye 1,26 -0,79 103,23
Servet GMYO 2,59 -2,63 -14,80
Seyitler Kimya 7,39 0,82 -17,71
Silverline Endüstri 1,50 0,00 -31,51
Sinpaş GMYO 0,61 -3,17 -20,78
Soda Sanayii 5,35 0,75 11,29
Sodaş Sodyum Sanayii 4,80 -2,04 40,82
Söktaş 1,28 1,59 -22,89
Sönmez Filament 3,24 -1,82 -21,93
Sönmez Pamuklu 3,52 -2,76 -11,11
Sumaş Suni Tahta 8,08 3,59
Şeker Fin. Kir. 2,45 0,00 -4,67
Şekerbank 1,22 -3,17 -33,33
Şişe Cam 4,08 2,51 -10,32
Şok Marketler 10,36 0,10
T. Halk Bankası 7,48 -2,60 -30,61
T. Kalkınma Bank. 3,62 -2,43 -34,66
T.S.K.B. 1,22 0,00 -13,09
T.Tuborg 10,66 -2,20 5,54
Taç Tarım Ürünleri 1,44 -2,70 -40,74
Tat Gıda 4,04 -1,22 -21,33
TAV Havalimanları 22,28 1,55 3,82
Taze Kuru Gıda 6,90 -1,43 -15,34
Tek-Art Turizm 0,80 0,00 6,30
Tekfen Holding 15,57 2,84 -4,94
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,60 -2,44 -30,10
Temapol Polimer Plastik 3,15 4,30 -33,96
TGS Dış Ticaret 5,26 -0,19 44,90
Tofaş Oto. Fab. 24,60 -1,60 -21,02
Torunlar GMYO 2,76 -1,08 -17,12
Trabzon Liman 11,27 -1,57
Trabzonspor Sportif 1,37 0,00 -37,73
Trakya Cam 3,92 -2,00 -11,98
Trend GMYO 1,27 -0,78
TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55
Tuğçelik 2,55 -1,92 -19,81
Tukaş 1,52 -1,30 -31,84
Turcas Petrol 1,79 -3,24 -24,79
Turkcell 11,77 -1,92 -23,97
Tümosan Motor ve Traktör 5,02 -1,76 -33,86
Tüpraş 105,70 -0,38 -2,00
Türk Hava Yolları 16,55 -0,60 5,48
Türk Prysmian Kablo 1,68 -2,89 -32,89
Türk Telekom 5,60 -5,56 -13,04
Türk Traktör 57,20 -2,39 -18,85
Türker Proje Gayrimenkul 34,96 -1,58 -6,92
Ufuk Yatırım 1,90 0,00 -38,11
Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 -2,24 -23,39
Ulusoy Elektrik 7,98 -0,87 -14,47
Ulusoy Un Sanayi 1,89 -1,05 -32,01
Umpaş Holding 0,50 -3,85 -20,63
Uşak Seramik 1,78 -2,20 -27,35
Utopya Turizm 2,61 -4,40 -41,87
Uzertaş Boya 1,04 8,33 -8,77
Ülker Bisküvi 17,54 0,23 -10,83
Ünye Çimento 4,62 -0,86 11,06
Vakıf Fin. Kir. 1,93 -0,52 -7,21
Vakıf GMYO 1,87 -3,11 -28,08
Vakıf Yat. Ort. 1,13 -2,59 -20,42
Vakıflar Bankası 5,35 -2,19 -20,97
Vakko Tekstil 2,61 -3,33 -11,37
Vanet Gıda 2,27 -2,58 -29,06
Verusa Holding 24,80 2,06 8,20
Verusaturk Girisim 2,91 4,68 23,31
Vestel 8,90 0,45 17,57
Vestel Beyaz Eşya 10,79 5,78 27,24
Viking Kağıt 1,21 0,83 0,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 -1,38 -38,36
Yapı ve Kredi Bank. 3,91 -2,74 -9,91
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,02 -1,46 -17,43
Yataş 23,56 -6,06 -16,75
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,62 1,25 54,32
Yeni Gimat GMYO 12,70 -0,47 1,58
Yeşil GMYO 0,44 -2,22 -30,16
Yeşil Yapı 0,47 0,00 -53,92
Yeşil Yatırım Holding 12,57 1,05 -21,44
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.909,90 -0,06 5,85
Yonga Mobilya 7,11 -5,20 138,09
Yünsa 6,98 -3,32 55,11
Zorlu Enerji 1,48 0,00 -6,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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