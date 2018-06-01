Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.400,00 -10,00 -15,25
İş Bankası (B) 1.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|14.400,00
|-10,00
|-15,25
|İş Bankası (B)
|1.188,90
|-0,13
|-4,92
|İş Bankası (C)
|5,83
|-2,18
|-12,72
|İş Bankası (Kur.)
|7.200,00
|-6,92
|İş Fin.Kir.
|2,62
|1,55
|88,01
|İş Girişim
|1,64
|-1,80
|-5,75
|İş GMYO
|0,98
|-2,00
|-19,91
|İş Y. Men. Değ.
|2,21
|0,45
|3,64
|İş Yat. Ort.
|0,79
|-1,25
|0,12
|İşbir Holding
|184,80
|-0,11
|-0,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,25
|-3,85
|-37,50
|İttifak Holding
|3,03
|-0,33
|30,04
|İz Hayvancılık Tarım
|1,93
|-0,52
|1,58
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|-2,22
|-32,10
|İzmir Fırça
|8,59
|0,82
|-7,14
|İzocam
|22,66
|-1,22
|-14,30
|Jantsa Jant Sanayi
|23,30
|-2,59
|-24,22
|Kafein Yazılım
|5,28
|1,15
|Kapital Yat. Holding
|2,66
|-2,92
|114,52
|Kaplamin
|3,41
|-4,21
|-13,01
|Kardemir (A)
|3,57
|-1,65
|21,02
|Kardemir (B)
|3,54
|-0,84
|20,82
|Kardemir (D)
|4,78
|0,42
|48,91
|Karel Elektronik
|5,89
|-2,97
|1,38
|Karsan Otomotiv
|1,60
|-1,23
|2,56
|Karsu Tekstil
|1,09
|0,00
|-44,95
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,41
|-1,46
|9,29
|Kartonsan
|252,80
|0,52
|-9,15
|Katmerciler Ekipman
|7,22
|-2,96
|-39,63
|Kent Gıda
|126,80
|-1,17
|-7,11
|Kerevitaş Gıda
|2,30
|-3,77
|-46,15
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|-2,50
|11,43
|Kiler GMYO
|2,20
|-3,93
|-39,89
|Kipa Ticaret
|1,99
|-3,86
|-22,87
|Klimasan Klima
|4,97
|-0,20
|-15,04
|Koç Holding
|13,95
|-0,14
|-22,88
|Konfrut Gıda
|20,30
|-3,06
|41,96
|Konya Çimento
|190,90
|-2,45
|-25,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,87
|-0,29
|-6,43
|Koza Altın
|47,90
|0,25
|25,39
|Koza Madencilik
|8,49
|0,47
|31,83
|Körfez GMYO
|1,27
|0,00
|-23,49
|Kristal Kola
|1,29
|-2,27
|-28,33
|Kron Telekomünikasyon
|11,10
|0,82
|-40,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|10,35
|8,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,50
|5,04
|-39,76
|Kütahya Porselen
|5,13
|-1,72
|-28,45
|Lider Faktoring
|3,81
|-0,26
|-13,61
|Link Bilgisayar
|8,52
|-3,95
|-40,25
|Logo Yazılım
|47,80
|-0,42
|-18,64
|Lokman Hekim Sağlık
|5,68
|-0,70
|-7,79
|Lüks Kadife
|3,89
|1,30
|-17,41
|Makina Takım
|1,32
|-1,49
|-34,00
|Mardin Çimento
|4,10
|-1,91
|-4,43
|Marka Yatırım Holding
|1,06
|0,00
|-37,28
|Marmaris Altınyunus
|16,28
|3,96
|-14,32
|Marshall
|53,70
|1,51
|3,67
|Martı GMYO
|0,67
|-4,29
|-68,40
|Martı Otel
|0,75
|-1,32
|-18,48
|Mavi Giyim
|48,26
|-0,94
|-15,87
|Mazhar Zorlu Holding
|5,74
|-0,86
|43,86
|MCT Danışmanlık
|20,72
|19,91
|245,33
|Mega Polietilen
|2,05
|0,49
|79,82
|Menderes Tekstil
|0,67
|-2,90
|-19,28
|Merit Turizm
|5,79
|1,05
|-1,70
|Merko Gıda
|0,91
|-2,15
|-31,58
|Metal Gayrimenkul
|1,10
|-7,56
|-15,38
|Metemtur Otelcilik
|1,14
|-3,39
|-22,97
|Metro Holding
|1,07
|-2,73
|8,08
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,92
|-3,03
|-30,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,49
|-9,15
|-30,70
|Migros Ticaret
|19,51
|-1,81
|-29,21
|Milpa
|1,23
|-1,60
|-43,06
|Mistral GMYO
|5,28
|2,13
|-28,55
|MLP Sağlık
|15,53
|-2,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,21
|16,35
|-12,95
|Mondi Tire Kutsan
|1,54
|-2,53
|-14,92
|Net Holding
|1,70
|-1,16
|-23,08
|Netaş Telekom.
|9,06
|-0,77
|-42,80
|Niğbaş Niğde Beton
|0,86
|-6,52
|-8,51
|Nuh Çimento
|9,60
|-1,03
|5,41
|Nurol GMYO
|3,51
|-1,40
|-26,11
|Odaş Elektrik
|4,27
|-2,29
|-28,83
|Olmuksan-IP
|3,80
|-0,78
|-16,92
|Orge Enerji Elektrik
|2,69
|-3,58
|-33,48
|Orma Orman Mahsulleri
|0,99
|-3,88
|-12,39
|Osmanlı Menkul
|2,61
|1,16
|-16,88
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,18
|-0,84
|-27,61
|Otokar
|75,75
|-1,94
|-37,25
|Oyak Yat. Ort.
|0,85
|-1,16
|-14,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,48
|-1,33
|-12,94
|Özak GMYO
|2,80
|-1,06
|19,66
|Özbal Çelik Boru
|1,36
|-1,45
|-49,47
|Özderici GMYO
|6,00
|-5,81
|480,55
|Özerden Plastik
|3,44
|-0,58
|15,44
|Panora GMYO
|4,60
|0,66
|2,06
|Park Elek.Madencilik
|2,82
|-1,74
|-32,37
|Parsan
|13,95
|-1,55
|19,23
|Pegasus
|26,04
|-2,25
|-22,96
|Peker GMYO
|5,87
|2,98
|Penguen Gıda
|1,30
|-2,26
|-41,70
|Pera GMYO
|0,61
|0,00
|-30,68
|Pergamon Dış Ticaret
|5,88
|2,26
|53,53
|Petkim
|4,56
|-3,18
|-38,23
|Petrokent Turizm
|46,40
|-1,32
|-2,27
|Pınar Et ve Un
|7,88
|-1,25
|-14,40
|Pınar Su
|1,49
|-1,32
|-17,22
|Pınar Süt
|9,46
|-1,66
|-21,92
|Plastikkart
|2,20
|0,00
|-23,88
|Polisan Holding
|6,23
|-0,48
|-27,89
|Politeknik Metal
|39,60
|-0,95
|18,92
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|-0,60
|2,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,40
|8,37
|12,82
|QNB Finansbank
|4,52
|-2,59
|-17,82
|Ral Yatırım Holding
|1,58
|-2,47
|-3,07
|Ray Sigorta
|1,12
|0,90
|-38,12
|Reysaş GMYO
|1,15
|-3,36
|-9,45
|Reysaş Lojistik
|0,81
|-2,41
|-36,72
|Rhea Girişim
|0,66
|0,00
|-41,07
|Rodrigo Tekstil
|1,28
|-0,78
|-57,19
|Royal Halı
|0,85
|3,66
|-6,59
|RTA Laboratuvarları
|1,68
|-2,33
|-39,13
|Sabancı Holding
|9,10
|-2,47
|-15,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,73
|0,58
|Salix Yatırım Holding
|4,21
|-0,94
|-46,03
|Sanel Mühendislik
|1,42
|-4,70
|-16,96
|Sanifoam Sünger
|1,51
|0,00
|-10,12
|Sanko Pazarlama
|3,24
|2,86
|2,12
|Saray Matbaacılık
|0,99
|-1,00
|-7,48
|Sarkuysan
|3,43
|0,29
|3,94
|Sasa Polyester
|10,16
|-4,42
|29,69
|Say Reklamcılık
|1,13
|-1,74
|-32,34
|Sekuro Plastik
|6,06
|5,76
|-29,53
|Selçuk Ecza Deposu
|3,88
|0,00
|10,79
|Selçuk Gıda
|0,45
|0,00
|60,71
|Senkron Güvenlik
|1,07
|-1,83
|-42,47
|Serve Kırtasiye
|1,26
|-0,79
|103,23
|Servet GMYO
|2,59
|-2,63
|-14,80
|Seyitler Kimya
|7,39
|0,82
|-17,71
|Silverline Endüstri
|1,50
|0,00
|-31,51
|Sinpaş GMYO
|0,61
|-3,17
|-20,78
|Soda Sanayii
|5,35
|0,75
|11,29
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,80
|-2,04
|40,82
|Söktaş
|1,28
|1,59
|-22,89
|Sönmez Filament
|3,24
|-1,82
|-21,93
|Sönmez Pamuklu
|3,52
|-2,76
|-11,11
|Sumaş Suni Tahta
|8,08
|3,59
|Şeker Fin. Kir.
|2,45
|0,00
|-4,67
|Şekerbank
|1,22
|-3,17
|-33,33
|Şişe Cam
|4,08
|2,51
|-10,32
|Şok Marketler
|10,36
|0,10
|T. Halk Bankası
|7,48
|-2,60
|-30,61
|T. Kalkınma Bank.
|3,62
|-2,43
|-34,66
|T.S.K.B.
|1,22
|0,00
|-13,09
|T.Tuborg
|10,66
|-2,20
|5,54
|Taç Tarım Ürünleri
|1,44
|-2,70
|-40,74
|Tat Gıda
|4,04
|-1,22
|-21,33
|TAV Havalimanları
|22,28
|1,55
|3,82
|Taze Kuru Gıda
|6,90
|-1,43
|-15,34
|Tek-Art Turizm
|0,80
|0,00
|6,30
|Tekfen Holding
|15,57
|2,84
|-4,94
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,60
|-2,44
|-30,10
|Temapol Polimer Plastik
|3,15
|4,30
|-33,96
|TGS Dış Ticaret
|5,26
|-0,19
|44,90
|Tofaş Oto. Fab.
|24,60
|-1,60
|-21,02
|Torunlar GMYO
|2,76
|-1,08
|-17,12
|Trabzon Liman
|11,27
|-1,57
|Trabzonspor Sportif
|1,37
|0,00
|-37,73
|Trakya Cam
|3,92
|-2,00
|-11,98
|Trend GMYO
|1,27
|-0,78
|TSKB GMYO
|0,58
|0,00
|-20,55
|Tuğçelik
|2,55
|-1,92
|-19,81
|Tukaş
|1,52
|-1,30
|-31,84
|Turcas Petrol
|1,79
|-3,24
|-24,79
|Turkcell
|11,77
|-1,92
|-23,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,02
|-1,76
|-33,86
|Tüpraş
|105,70
|-0,38
|-2,00
|Türk Hava Yolları
|16,55
|-0,60
|5,48
|Türk Prysmian Kablo
|1,68
|-2,89
|-32,89
|Türk Telekom
|5,60
|-5,56
|-13,04
|Türk Traktör
|57,20
|-2,39
|-18,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|34,96
|-1,58
|-6,92
|Ufuk Yatırım
|1,90
|0,00
|-38,11
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,31
|-2,24
|-23,39
|Ulusoy Elektrik
|7,98
|-0,87
|-14,47
|Ulusoy Un Sanayi
|1,89
|-1,05
|-32,01
|Umpaş Holding
|0,50
|-3,85
|-20,63
|Uşak Seramik
|1,78
|-2,20
|-27,35
|Utopya Turizm
|2,61
|-4,40
|-41,87
|Uzertaş Boya
|1,04
|8,33
|-8,77
|Ülker Bisküvi
|17,54
|0,23
|-10,83
|Ünye Çimento
|4,62
|-0,86
|11,06
|Vakıf Fin. Kir.
|1,93
|-0,52
|-7,21
|Vakıf GMYO
|1,87
|-3,11
|-28,08
|Vakıf Yat. Ort.
|1,13
|-2,59
|-20,42
|Vakıflar Bankası
|5,35
|-2,19
|-20,97
|Vakko Tekstil
|2,61
|-3,33
|-11,37
|Vanet Gıda
|2,27
|-2,58
|-29,06
|Verusa Holding
|24,80
|2,06
|8,20
|Verusaturk Girisim
|2,91
|4,68
|23,31
|Vestel
|8,90
|0,45
|17,57
|Vestel Beyaz Eşya
|10,79
|5,78
|27,24
|Viking Kağıt
|1,21
|0,83
|0,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,43
|-1,38
|-38,36
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,91
|-2,74
|-9,91
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,02
|-1,46
|-17,43
|Yataş
|23,56
|-6,06
|-16,75
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,62
|1,25
|54,32
|Yeni Gimat GMYO
|12,70
|-0,47
|1,58
|Yeşil GMYO
|0,44
|-2,22
|-30,16
|Yeşil Yapı
|0,47
|0,00
|-53,92
|Yeşil Yatırım Holding
|12,57
|1,05
|-21,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.909,90
|-0,06
|5,85
|Yonga Mobilya
|7,11
|-5,20
|138,09
|Yünsa
|6,98
|-3,32
|55,11
|Zorlu Enerji
|1,48
|0,00
|-6,33
(Son)