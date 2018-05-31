Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84
İş Bankası (B) 1.190,50 -0,02 -4,79
İş Bankası (C) 5,96 -5,10 -10,77
İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92
İş Fin.Kir. 2,58 -8,19 85,14
İş Girişim 1,67 -0,60 -4,02
İş GMYO 1,00 -5,66 -18,28
İş Y. Men. Değ. 2,20 -0,90 3,17
İş Yat. Ort. 0,80 -1,23 1,39
İşbir Holding 185,00 0,00 -0,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 -3,70 -35,00
İttifak Holding 3,04 -1,62 30,47
İz Hayvancılık Tarım 1,94 2,65 2,11
İzmir Demir Çelik 2,25 -6,64 -30,56
İzmir Fırça 8,52 0,95 -7,89
İzocam 22,94 -0,95 -13,24
Jantsa Jant Sanayi 23,92 -1,48 -22,21
Kafein Yazılım 5,22 -4,22
Kapital Yat. Holding 2,74 4,18 120,97
Kaplamin 3,56 1,71 -9,18
Kardemir (A) 3,63 -1,89 23,05
Kardemir (B) 3,57 -2,72 21,84
Kardemir (D) 4,76 -4,03 48,29
Karel Elektronik 6,07 -2,57 4,48
Karsan Otomotiv 1,62 -6,36 3,85
Karsu Tekstil 1,09 0,00 -44,95
Karsusan Su Ürünleri San. 5,49 -0,18 10,91
Kartonsan 251,50 -1,06 -9,61
Katmerciler Ekipman 7,44 -4,62 -37,79
Kent Gıda 128,30 -1,00 -6,01
Kerevitaş Gıda 2,39 -3,63 -44,04
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29
Kiler GMYO 2,29 6,51 -37,43
Kipa Ticaret 2,07 -3,27 -19,77
Klimasan Klima 4,98 -4,05 -14,87
Koç Holding 13,97 -4,32 -22,77
Konfrut Gıda 20,94 -5,59 46,43
Konya Çimento 195,70 -1,66 -23,25
Kordsa Teknik Tekstil 6,89 0,58 -6,16
Koza Altın 47,78 -1,48 25,08
Koza Madencilik 8,45 0,84 31,21
Körfez GMYO 1,27 0,00 -23,49
Kristal Kola 1,32 -5,04 -26,67
Kron Telekomünikasyon 11,01 0,64 -40,49
Kuştur Kuşadası Turizm 10,35 8,84
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,38 -5,93 -42,65
Kütahya Porselen 5,22 -0,38 -27,20
Lider Faktoring 3,82 -4,50 -13,38
Link Bilgisayar 8,87 -1,11 -37,80
Logo Yazılım 48,00 -1,64 -18,30
Lokman Hekim Sağlık 5,72 -1,38 -7,14
Lüks Kadife 3,84 -3,52 -18,47
Makina Takım 1,34 -3,60 -33,00
Mardin Çimento 4,18 -1,18 -2,56
Marka Yatırım Holding 1,06 -4,50 -37,28
Marmaris Altınyunus 15,66 1,23 -17,58
Marshall 52,90 -2,22 2,12
Martı GMYO 0,70 -2,78 -66,98
Martı Otel 0,76 -1,30 -17,39
Mavi Giyim 48,72 1,08 -15,07
Mazhar Zorlu Holding 5,79 0,00 45,11
MCT Danışmanlık 17,28 20,00 188,00
Mega Polietilen 2,04 2,00 78,95
Menderes Tekstil 0,69 0,00 -16,87
Merit Turizm 5,73 0,00 -2,72
Merko Gıda 0,93 3,33 -30,08
Metal Gayrimenkul 1,19 0,00 -8,46
Metemtur Otelcilik 1,18 -0,84 -20,27
Metro Holding 1,10 10,00 11,11
Metro Petrol ve Tesisleri 1,98 0,51 -28,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,64 -20,00 -23,72
Migros Ticaret 19,87 -2,88 -27,90
Milpa 1,25 -3,10 -42,13
Mistral GMYO 5,17 -2,27 -30,04
MLP Sağlık 16,00 0,00
MMC San. ve Tic. Yat. 1,04 -20,00 -25,18
Mondi Tire Kutsan 1,58 -3,66 -12,71
Net Holding 1,72 -2,27 -22,17
Netaş Telekom. 9,13 -1,62 -42,36
Niğbaş Niğde Beton 0,92 -5,15 -2,13
Nuh Çimento 9,70 -1,82 6,51
Nurol GMYO 3,56 -0,28 -25,05
Odaş Elektrik 4,37 -6,02 -27,17
Olmuksan-IP 3,83 -1,03 -16,27
Orge Enerji Elektrik 2,79 -1,76 -31,01
Orma Orman Mahsulleri 1,03 -8,85
Osmanlı Menkul 2,58 -0,39 -17,83
Ostim Endüstriyel Yat 1,19 -3,25 -26,99
Otokar 77,25 -0,96 -36,01
Oyak Yat. Ort. 0,86 -1,43 -13,14
Oylum Sınai Yatırımlar 1,50 -0,66 -11,76
Özak GMYO 2,83 -2,75 20,94
Özbal Çelik Boru 1,38 -0,72 -48,72
Özderici GMYO 6,37 -2,00 516,35
Özerden Plastik 3,46 -1,14 16,11
Panora GMYO 4,57 -0,65 1,39
Park Elek.Madencilik 2,87 -3,04 -31,18
Parsan 14,17 -2,07 21,11
Pegasus 26,64 -3,27 -21,18
Peker GMYO 5,70 1,24
Penguen Gıda 1,33 -5,00 -40,36
Pera GMYO 0,61 -1,61 -30,68
Pergamon Dış Ticaret 5,75 -1,88 50,13
Petkim 4,71 2,17 -36,20
Petrokent Turizm 47,02 0,00 -0,97
Pınar Et ve Un 7,98 -3,86 -13,31
Pınar Su 1,51 0,00 -16,11
Pınar Süt 9,62 -0,41 -20,60
Plastikkart 2,20 -1,35 -23,88
Polisan Holding 6,26 0,16 -27,55
Politeknik Metal 39,98 0,45 20,06
Prizma Press Matbaacılık 1,67 0,00 3,09
QNB Finans Fin. Kir. 4,06 -0,49 4,10
QNB Finansbank 4,64 -1,90 -15,64
Ral Yatırım Holding 1,62 5,19 -0,61
Ray Sigorta 1,11 0,00 -38,67
Reysaş GMYO 1,19 -3,25 -6,30
Reysaş Lojistik 0,83 -1,19 -35,16
Rhea Girişim 0,66 -1,49 -41,07
Rodrigo Tekstil 1,29 0,00 -56,86
Royal Halı 0,82 -3,53 -9,89
RTA Laboratuvarları 1,72 -2,82 -37,68
Sabancı Holding 9,33 -2,91 -13,62
Safkar Ege Soğutmacılık 1,72 -2,82
Salix Yatırım Holding 4,25 0,00 -45,51
Sanel Mühendislik 1,49 2,05 -12,87
Sanifoam Sünger 1,51 -2,58 -10,12
Sanko Pazarlama 3,15 -1,25 -0,72
Saray Matbaacılık 1,00 -3,85 -6,54
Sarkuysan 3,42 -0,29 3,64
Sasa Polyester 10,63 1,72 35,69
Say Reklamcılık 1,15 -1,71 -31,14
Sekuro Plastik 5,73 -19,97 -33,37
Selçuk Ecza Deposu 3,88 -0,51 10,79
Selçuk Gıda 0,45 -4,26 60,71
Senkron Güvenlik 1,09 -1,80 -41,40
Serve Kırtasiye 1,27 -7,30 104,84
Servet GMYO 2,66 -1,48 -12,50
Seyitler Kimya 7,33 0,00 -18,37
Silverline Endüstri 1,50 -2,60 -31,51
Sinpaş GMYO 0,63 -1,56 -18,18
Soda Sanayii 5,31 -0,75 10,46
Sodaş Sodyum Sanayii 4,90 -0,81 43,75
Söktaş 1,26 -3,08 -24,10
Sönmez Filament 3,30 -2,65 -20,48
Sönmez Pamuklu 3,62 -0,55 -8,59
Sumaş Suni Tahta 7,80 1,43
Şeker Fin. Kir. 2,45 -2,78 -4,67
Şekerbank 1,26 -3,82 -31,15
Şişe Cam 3,98 -1,16 -12,52
Şok Marketler 10,35 -1,33
T. Halk Bankası 7,68 -2,54 -28,76
T. Kalkınma Bank. 3,71 -3,13 -33,03
T.S.K.B. 1,22 -3,17 -13,09
T.Tuborg 10,90 -0,73 7,92
Taç Tarım Ürünleri 1,48 -2,63 -39,09
Tat Gıda 4,09 -1,45 -20,35
TAV Havalimanları 21,94 0,64 2,24
Taze Kuru Gıda 7,00 -0,14 -14,11
Tek-Art Turizm 0,80 -4,76 6,30
Tekfen Holding 15,14 -1,24 -7,57
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,69 -7,52 -28,35
Temapol Polimer Plastik 3,02 -3,82 -36,69
TGS Dış Ticaret 5,27 0,38 45,18
Tofaş Oto. Fab. 25,00 -2,95 -19,74
Torunlar GMYO 2,79 -2,79 -16,22
Trabzon Liman 11,45 0,16
Trabzonspor Sportif 1,37 -0,72 -37,73
Trakya Cam 4,00 -0,49 -10,18
Trend GMYO 1,28 -0,78
TSKB GMYO 0,58 -1,69 -20,55
Tuğçelik 2,60 -1,52 -18,24
Tukaş 1,54 -0,65 -30,94
Turcas Petrol 1,85 -1,07 -22,27
Turkcell 12,00 -4,84 -22,48
Tümosan Motor ve Traktör 5,11 -3,40 -32,67
Tüpraş 106,10 0,47 -1,62
Türk Hava Yolları 16,65 -3,87 6,12
Türk Prysmian Kablo 1,73 -2,81 -30,89
Türk Telekom 5,93 0,51 -7,92
Türk Traktör 58,60 0,86 -16,86
Türker Proje Gayrimenkul 35,52 1,14 -5,43
Ufuk Yatırım 1,90 1,06 -38,11
Ulaşlar Turizm Yat. 1,34 -1,47 -21,64
Ulusoy Elektrik 8,05 -0,98 -13,72
Ulusoy Un Sanayi 1,91 -2,55 -31,29
Umpaş Holding 0,52 0,00 -17,46
Uşak Seramik 1,82 -0,55 -25,71
Utopya Turizm 2,73 0,37 -39,20
Uzertaş Boya 0,96 0,00 -15,79
Ülker Bisküvi 17,50 -1,41 -11,03
Ünye Çimento 4,66 0,00 12,02
Vakıf Fin. Kir. 1,94 -2,02 -6,73
Vakıf GMYO 1,93 -3,50 -25,77
Vakıf Yat. Ort. 1,16 -1,69 -18,31
Vakıflar Bankası 5,47 -4,87 -19,20
Vakko Tekstil 2,70 -2,88 -8,32
Vanet Gıda 2,33 0,00 -27,19
Verusa Holding 24,30 -2,17 6,02
Verusaturk Girisim 2,78 0,36 17,80
Vestel 8,86 -4,53 17,04
Vestel Beyaz Eşya 10,20 3,03 20,28
Viking Kağıt 1,20 0,84 0,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 -3,33 -37,50
Yapı ve Kredi Bank. 4,02 -6,07 -7,37
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,05 -0,97 -16,20
Yataş 25,08 -1,03 -11,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,60 1,91 52,41
Yeni Gimat GMYO 12,76 0,00 2,06
Yeşil GMYO 0,45 -2,17 -28,57
Yeşil Yapı 0,47 -2,08 -53,92
Yeşil Yatırım Holding 12,44 -0,56 -22,25
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.911,10 -1,88 5,92
Yonga Mobilya 7,50 -4,94 151,15
Yünsa 7,22 -0,82 60,44
Zorlu Enerji 1,48 -3,27 -6,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et