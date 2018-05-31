Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.190,50
|-0,02
|-4,79
|İş Bankası (C)
|5,96
|-5,10
|-10,77
|İş Bankası (Kur.)
|7.200,00
|-6,92
|İş Fin.Kir.
|2,58
|-8,19
|85,14
|İş Girişim
|1,67
|-0,60
|-4,02
|İş GMYO
|1,00
|-5,66
|-18,28
|İş Y. Men. Değ.
|2,20
|-0,90
|3,17
|İş Yat. Ort.
|0,80
|-1,23
|1,39
|İşbir Holding
|185,00
|0,00
|-0,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|-3,70
|-35,00
|İttifak Holding
|3,04
|-1,62
|30,47
|İz Hayvancılık Tarım
|1,94
|2,65
|2,11
|İzmir Demir Çelik
|2,25
|-6,64
|-30,56
|İzmir Fırça
|8,52
|0,95
|-7,89
|İzocam
|22,94
|-0,95
|-13,24
|Jantsa Jant Sanayi
|23,92
|-1,48
|-22,21
|Kafein Yazılım
|5,22
|-4,22
|Kapital Yat. Holding
|2,74
|4,18
|120,97
|Kaplamin
|3,56
|1,71
|-9,18
|Kardemir (A)
|3,63
|-1,89
|23,05
|Kardemir (B)
|3,57
|-2,72
|21,84
|Kardemir (D)
|4,76
|-4,03
|48,29
|Karel Elektronik
|6,07
|-2,57
|4,48
|Karsan Otomotiv
|1,62
|-6,36
|3,85
|Karsu Tekstil
|1,09
|0,00
|-44,95
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,49
|-0,18
|10,91
|Kartonsan
|251,50
|-1,06
|-9,61
|Katmerciler Ekipman
|7,44
|-4,62
|-37,79
|Kent Gıda
|128,30
|-1,00
|-6,01
|Kerevitaş Gıda
|2,39
|-3,63
|-44,04
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|14,29
|Kiler GMYO
|2,29
|6,51
|-37,43
|Kipa Ticaret
|2,07
|-3,27
|-19,77
|Klimasan Klima
|4,98
|-4,05
|-14,87
|Koç Holding
|13,97
|-4,32
|-22,77
|Konfrut Gıda
|20,94
|-5,59
|46,43
|Konya Çimento
|195,70
|-1,66
|-23,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,89
|0,58
|-6,16
|Koza Altın
|47,78
|-1,48
|25,08
|Koza Madencilik
|8,45
|0,84
|31,21
|Körfez GMYO
|1,27
|0,00
|-23,49
|Kristal Kola
|1,32
|-5,04
|-26,67
|Kron Telekomünikasyon
|11,01
|0,64
|-40,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|10,35
|8,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,38
|-5,93
|-42,65
|Kütahya Porselen
|5,22
|-0,38
|-27,20
|Lider Faktoring
|3,82
|-4,50
|-13,38
|Link Bilgisayar
|8,87
|-1,11
|-37,80
|Logo Yazılım
|48,00
|-1,64
|-18,30
|Lokman Hekim Sağlık
|5,72
|-1,38
|-7,14
|Lüks Kadife
|3,84
|-3,52
|-18,47
|Makina Takım
|1,34
|-3,60
|-33,00
|Mardin Çimento
|4,18
|-1,18
|-2,56
|Marka Yatırım Holding
|1,06
|-4,50
|-37,28
|Marmaris Altınyunus
|15,66
|1,23
|-17,58
|Marshall
|52,90
|-2,22
|2,12
|Martı GMYO
|0,70
|-2,78
|-66,98
|Martı Otel
|0,76
|-1,30
|-17,39
|Mavi Giyim
|48,72
|1,08
|-15,07
|Mazhar Zorlu Holding
|5,79
|0,00
|45,11
|MCT Danışmanlık
|17,28
|20,00
|188,00
|Mega Polietilen
|2,04
|2,00
|78,95
|Menderes Tekstil
|0,69
|0,00
|-16,87
|Merit Turizm
|5,73
|0,00
|-2,72
|Merko Gıda
|0,93
|3,33
|-30,08
|Metal Gayrimenkul
|1,19
|0,00
|-8,46
|Metemtur Otelcilik
|1,18
|-0,84
|-20,27
|Metro Holding
|1,10
|10,00
|11,11
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,98
|0,51
|-28,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,64
|-20,00
|-23,72
|Migros Ticaret
|19,87
|-2,88
|-27,90
|Milpa
|1,25
|-3,10
|-42,13
|Mistral GMYO
|5,17
|-2,27
|-30,04
|MLP Sağlık
|16,00
|0,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,04
|-20,00
|-25,18
|Mondi Tire Kutsan
|1,58
|-3,66
|-12,71
|Net Holding
|1,72
|-2,27
|-22,17
|Netaş Telekom.
|9,13
|-1,62
|-42,36
|Niğbaş Niğde Beton
|0,92
|-5,15
|-2,13
|Nuh Çimento
|9,70
|-1,82
|6,51
|Nurol GMYO
|3,56
|-0,28
|-25,05
|Odaş Elektrik
|4,37
|-6,02
|-27,17
|Olmuksan-IP
|3,83
|-1,03
|-16,27
|Orge Enerji Elektrik
|2,79
|-1,76
|-31,01
|Orma Orman Mahsulleri
|1,03
|-8,85
|Osmanlı Menkul
|2,58
|-0,39
|-17,83
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,19
|-3,25
|-26,99
|Otokar
|77,25
|-0,96
|-36,01
|Oyak Yat. Ort.
|0,86
|-1,43
|-13,14
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,50
|-0,66
|-11,76
|Özak GMYO
|2,83
|-2,75
|20,94
|Özbal Çelik Boru
|1,38
|-0,72
|-48,72
|Özderici GMYO
|6,37
|-2,00
|516,35
|Özerden Plastik
|3,46
|-1,14
|16,11
|Panora GMYO
|4,57
|-0,65
|1,39
|Park Elek.Madencilik
|2,87
|-3,04
|-31,18
|Parsan
|14,17
|-2,07
|21,11
|Pegasus
|26,64
|-3,27
|-21,18
|Peker GMYO
|5,70
|1,24
|Penguen Gıda
|1,33
|-5,00
|-40,36
|Pera GMYO
|0,61
|-1,61
|-30,68
|Pergamon Dış Ticaret
|5,75
|-1,88
|50,13
|Petkim
|4,71
|2,17
|-36,20
|Petrokent Turizm
|47,02
|0,00
|-0,97
|Pınar Et ve Un
|7,98
|-3,86
|-13,31
|Pınar Su
|1,51
|0,00
|-16,11
|Pınar Süt
|9,62
|-0,41
|-20,60
|Plastikkart
|2,20
|-1,35
|-23,88
|Polisan Holding
|6,26
|0,16
|-27,55
|Politeknik Metal
|39,98
|0,45
|20,06
|Prizma Press Matbaacılık
|1,67
|0,00
|3,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,06
|-0,49
|4,10
|QNB Finansbank
|4,64
|-1,90
|-15,64
|Ral Yatırım Holding
|1,62
|5,19
|-0,61
|Ray Sigorta
|1,11
|0,00
|-38,67
|Reysaş GMYO
|1,19
|-3,25
|-6,30
|Reysaş Lojistik
|0,83
|-1,19
|-35,16
|Rhea Girişim
|0,66
|-1,49
|-41,07
|Rodrigo Tekstil
|1,29
|0,00
|-56,86
|Royal Halı
|0,82
|-3,53
|-9,89
|RTA Laboratuvarları
|1,72
|-2,82
|-37,68
|Sabancı Holding
|9,33
|-2,91
|-13,62
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,72
|-2,82
|Salix Yatırım Holding
|4,25
|0,00
|-45,51
|Sanel Mühendislik
|1,49
|2,05
|-12,87
|Sanifoam Sünger
|1,51
|-2,58
|-10,12
|Sanko Pazarlama
|3,15
|-1,25
|-0,72
|Saray Matbaacılık
|1,00
|-3,85
|-6,54
|Sarkuysan
|3,42
|-0,29
|3,64
|Sasa Polyester
|10,63
|1,72
|35,69
|Say Reklamcılık
|1,15
|-1,71
|-31,14
|Sekuro Plastik
|5,73
|-19,97
|-33,37
|Selçuk Ecza Deposu
|3,88
|-0,51
|10,79
|Selçuk Gıda
|0,45
|-4,26
|60,71
|Senkron Güvenlik
|1,09
|-1,80
|-41,40
|Serve Kırtasiye
|1,27
|-7,30
|104,84
|Servet GMYO
|2,66
|-1,48
|-12,50
|Seyitler Kimya
|7,33
|0,00
|-18,37
|Silverline Endüstri
|1,50
|-2,60
|-31,51
|Sinpaş GMYO
|0,63
|-1,56
|-18,18
|Soda Sanayii
|5,31
|-0,75
|10,46
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,90
|-0,81
|43,75
|Söktaş
|1,26
|-3,08
|-24,10
|Sönmez Filament
|3,30
|-2,65
|-20,48
|Sönmez Pamuklu
|3,62
|-0,55
|-8,59
|Sumaş Suni Tahta
|7,80
|1,43
|Şeker Fin. Kir.
|2,45
|-2,78
|-4,67
|Şekerbank
|1,26
|-3,82
|-31,15
|Şişe Cam
|3,98
|-1,16
|-12,52
|Şok Marketler
|10,35
|-1,33
|T. Halk Bankası
|7,68
|-2,54
|-28,76
|T. Kalkınma Bank.
|3,71
|-3,13
|-33,03
|T.S.K.B.
|1,22
|-3,17
|-13,09
|T.Tuborg
|10,90
|-0,73
|7,92
|Taç Tarım Ürünleri
|1,48
|-2,63
|-39,09
|Tat Gıda
|4,09
|-1,45
|-20,35
|TAV Havalimanları
|21,94
|0,64
|2,24
|Taze Kuru Gıda
|7,00
|-0,14
|-14,11
|Tek-Art Turizm
|0,80
|-4,76
|6,30
|Tekfen Holding
|15,14
|-1,24
|-7,57
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,69
|-7,52
|-28,35
|Temapol Polimer Plastik
|3,02
|-3,82
|-36,69
|TGS Dış Ticaret
|5,27
|0,38
|45,18
|Tofaş Oto. Fab.
|25,00
|-2,95
|-19,74
|Torunlar GMYO
|2,79
|-2,79
|-16,22
|Trabzon Liman
|11,45
|0,16
|Trabzonspor Sportif
|1,37
|-0,72
|-37,73
|Trakya Cam
|4,00
|-0,49
|-10,18
|Trend GMYO
|1,28
|-0,78
|TSKB GMYO
|0,58
|-1,69
|-20,55
|Tuğçelik
|2,60
|-1,52
|-18,24
|Tukaş
|1,54
|-0,65
|-30,94
|Turcas Petrol
|1,85
|-1,07
|-22,27
|Turkcell
|12,00
|-4,84
|-22,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,11
|-3,40
|-32,67
|Tüpraş
|106,10
|0,47
|-1,62
|Türk Hava Yolları
|16,65
|-3,87
|6,12
|Türk Prysmian Kablo
|1,73
|-2,81
|-30,89
|Türk Telekom
|5,93
|0,51
|-7,92
|Türk Traktör
|58,60
|0,86
|-16,86
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,52
|1,14
|-5,43
|Ufuk Yatırım
|1,90
|1,06
|-38,11
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,34
|-1,47
|-21,64
|Ulusoy Elektrik
|8,05
|-0,98
|-13,72
|Ulusoy Un Sanayi
|1,91
|-2,55
|-31,29
|Umpaş Holding
|0,52
|0,00
|-17,46
|Uşak Seramik
|1,82
|-0,55
|-25,71
|Utopya Turizm
|2,73
|0,37
|-39,20
|Uzertaş Boya
|0,96
|0,00
|-15,79
|Ülker Bisküvi
|17,50
|-1,41
|-11,03
|Ünye Çimento
|4,66
|0,00
|12,02
|Vakıf Fin. Kir.
|1,94
|-2,02
|-6,73
|Vakıf GMYO
|1,93
|-3,50
|-25,77
|Vakıf Yat. Ort.
|1,16
|-1,69
|-18,31
|Vakıflar Bankası
|5,47
|-4,87
|-19,20
|Vakko Tekstil
|2,70
|-2,88
|-8,32
|Vanet Gıda
|2,33
|0,00
|-27,19
|Verusa Holding
|24,30
|-2,17
|6,02
|Verusaturk Girisim
|2,78
|0,36
|17,80
|Vestel
|8,86
|-4,53
|17,04
|Vestel Beyaz Eşya
|10,20
|3,03
|20,28
|Viking Kağıt
|1,20
|0,84
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,45
|-3,33
|-37,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,02
|-6,07
|-7,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,05
|-0,97
|-16,20
|Yataş
|25,08
|-1,03
|-11,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,60
|1,91
|52,41
|Yeni Gimat GMYO
|12,76
|0,00
|2,06
|Yeşil GMYO
|0,45
|-2,17
|-28,57
|Yeşil Yapı
|0,47
|-2,08
|-53,92
|Yeşil Yatırım Holding
|12,44
|-0,56
|-22,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.911,10
|-1,88
|5,92
|Yonga Mobilya
|7,50
|-4,94
|151,15
|Yünsa
|7,22
|-0,82
|60,44
|Zorlu Enerji
|1,48
|-3,27
|-6,33
(Son)