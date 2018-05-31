Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.190,50 -0,02 -4,79 İş Bankası (C) 5,96 -5,10 -10,77 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92 İş Fin.Kir. 2,58 -8,19 85,14 İş Girişim 1,67 -0,60 -4,02 İş GMYO 1,00 -5,66 -18,28 İş Y. Men. Değ. 2,20 -0,90 3,17 İş Yat. Ort. 0,80 -1,23 1,39 İşbir Holding 185,00 0,00 -0,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 -3,70 -35,00 İttifak Holding 3,04 -1,62 30,47 İz Hayvancılık Tarım 1,94 2,65 2,11 İzmir Demir Çelik 2,25 -6,64 -30,56 İzmir Fırça 8,52 0,95 -7,89 İzocam 22,94 -0,95 -13,24 Jantsa Jant Sanayi 23,92 -1,48 -22,21 Kafein Yazılım 5,22 -4,22 Kapital Yat. Holding 2,74 4,18 120,97 Kaplamin 3,56 1,71 -9,18 Kardemir (A) 3,63 -1,89 23,05 Kardemir (B) 3,57 -2,72 21,84 Kardemir (D) 4,76 -4,03 48,29 Karel Elektronik 6,07 -2,57 4,48 Karsan Otomotiv 1,62 -6,36 3,85 Karsu Tekstil 1,09 0,00 -44,95 Karsusan Su Ürünleri San. 5,49 -0,18 10,91 Kartonsan 251,50 -1,06 -9,61 Katmerciler Ekipman 7,44 -4,62 -37,79 Kent Gıda 128,30 -1,00 -6,01 Kerevitaş Gıda 2,39 -3,63 -44,04 Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29 Kiler GMYO 2,29 6,51 -37,43 Kipa Ticaret 2,07 -3,27 -19,77 Klimasan Klima 4,98 -4,05 -14,87 Koç Holding 13,97 -4,32 -22,77 Konfrut Gıda 20,94 -5,59 46,43 Konya Çimento 195,70 -1,66 -23,25 Kordsa Teknik Tekstil 6,89 0,58 -6,16 Koza Altın 47,78 -1,48 25,08 Koza Madencilik 8,45 0,84 31,21 Körfez GMYO 1,27 0,00 -23,49 Kristal Kola 1,32 -5,04 -26,67 Kron Telekomünikasyon 11,01 0,64 -40,49 Kuştur Kuşadası Turizm 10,35 8,84 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,38 -5,93 -42,65 Kütahya Porselen 5,22 -0,38 -27,20 Lider Faktoring 3,82 -4,50 -13,38 Link Bilgisayar 8,87 -1,11 -37,80 Logo Yazılım 48,00 -1,64 -18,30 Lokman Hekim Sağlık 5,72 -1,38 -7,14 Lüks Kadife 3,84 -3,52 -18,47 Makina Takım 1,34 -3,60 -33,00 Mardin Çimento 4,18 -1,18 -2,56 Marka Yatırım Holding 1,06 -4,50 -37,28 Marmaris Altınyunus 15,66 1,23 -17,58 Marshall 52,90 -2,22 2,12 Martı GMYO 0,70 -2,78 -66,98 Martı Otel 0,76 -1,30 -17,39 Mavi Giyim 48,72 1,08 -15,07 Mazhar Zorlu Holding 5,79 0,00 45,11 MCT Danışmanlık 17,28 20,00 188,00 Mega Polietilen 2,04 2,00 78,95 Menderes Tekstil 0,69 0,00 -16,87 Merit Turizm 5,73 0,00 -2,72 Merko Gıda 0,93 3,33 -30,08 Metal Gayrimenkul 1,19 0,00 -8,46 Metemtur Otelcilik 1,18 -0,84 -20,27 Metro Holding 1,10 10,00 11,11 Metro Petrol ve Tesisleri 1,98 0,51 -28,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,64 -20,00 -23,72 Migros Ticaret 19,87 -2,88 -27,90 Milpa 1,25 -3,10 -42,13 Mistral GMYO 5,17 -2,27 -30,04 MLP Sağlık 16,00 0,00 MMC San. ve Tic. Yat. 1,04 -20,00 -25,18 Mondi Tire Kutsan 1,58 -3,66 -12,71 Net Holding 1,72 -2,27 -22,17 Netaş Telekom. 9,13 -1,62 -42,36 Niğbaş Niğde Beton 0,92 -5,15 -2,13 Nuh Çimento 9,70 -1,82 6,51 Nurol GMYO 3,56 -0,28 -25,05 Odaş Elektrik 4,37 -6,02 -27,17 Olmuksan-IP 3,83 -1,03 -16,27 Orge Enerji Elektrik 2,79 -1,76 -31,01 Orma Orman Mahsulleri 1,03 -8,85 Osmanlı Menkul 2,58 -0,39 -17,83 Ostim Endüstriyel Yat 1,19 -3,25 -26,99 Otokar 77,25 -0,96 -36,01 Oyak Yat. Ort. 0,86 -1,43 -13,14 Oylum Sınai Yatırımlar 1,50 -0,66 -11,76 Özak GMYO 2,83 -2,75 20,94 Özbal Çelik Boru 1,38 -0,72 -48,72 Özderici GMYO 6,37 -2,00 516,35 Özerden Plastik 3,46 -1,14 16,11 Panora GMYO 4,57 -0,65 1,39 Park Elek.Madencilik 2,87 -3,04 -31,18 Parsan 14,17 -2,07 21,11 Pegasus 26,64 -3,27 -21,18 Peker GMYO 5,70 1,24 Penguen Gıda 1,33 -5,00 -40,36 Pera GMYO 0,61 -1,61 -30,68 Pergamon Dış Ticaret 5,75 -1,88 50,13 Petkim 4,71 2,17 -36,20 Petrokent Turizm 47,02 0,00 -0,97 Pınar Et ve Un 7,98 -3,86 -13,31 Pınar Su 1,51 0,00 -16,11 Pınar Süt 9,62 -0,41 -20,60 Plastikkart 2,20 -1,35 -23,88 Polisan Holding 6,26 0,16 -27,55 Politeknik Metal 39,98 0,45 20,06 Prizma Press Matbaacılık 1,67 0,00 3,09 QNB Finans Fin. Kir. 4,06 -0,49 4,10 QNB Finansbank 4,64 -1,90 -15,64 Ral Yatırım Holding 1,62 5,19 -0,61 Ray Sigorta 1,11 0,00 -38,67 Reysaş GMYO 1,19 -3,25 -6,30 Reysaş Lojistik 0,83 -1,19 -35,16 Rhea Girişim 0,66 -1,49 -41,07 Rodrigo Tekstil 1,29 0,00 -56,86 Royal Halı 0,82 -3,53 -9,89 RTA Laboratuvarları 1,72 -2,82 -37,68 Sabancı Holding 9,33 -2,91 -13,62 Safkar Ege Soğutmacılık 1,72 -2,82 Salix Yatırım Holding 4,25 0,00 -45,51 Sanel Mühendislik 1,49 2,05 -12,87 Sanifoam Sünger 1,51 -2,58 -10,12 Sanko Pazarlama 3,15 -1,25 -0,72 Saray Matbaacılık 1,00 -3,85 -6,54 Sarkuysan 3,42 -0,29 3,64 Sasa Polyester 10,63 1,72 35,69 Say Reklamcılık 1,15 -1,71 -31,14 Sekuro Plastik 5,73 -19,97 -33,37 Selçuk Ecza Deposu 3,88 -0,51 10,79 Selçuk Gıda 0,45 -4,26 60,71 Senkron Güvenlik 1,09 -1,80 -41,40 Serve Kırtasiye 1,27 -7,30 104,84 Servet GMYO 2,66 -1,48 -12,50 Seyitler Kimya 7,33 0,00 -18,37 Silverline Endüstri 1,50 -2,60 -31,51 Sinpaş GMYO 0,63 -1,56 -18,18 Soda Sanayii 5,31 -0,75 10,46 Sodaş Sodyum Sanayii 4,90 -0,81 43,75 Söktaş 1,26 -3,08 -24,10 Sönmez Filament 3,30 -2,65 -20,48 Sönmez Pamuklu 3,62 -0,55 -8,59 Sumaş Suni Tahta 7,80 1,43 Şeker Fin. Kir. 2,45 -2,78 -4,67 Şekerbank 1,26 -3,82 -31,15 Şişe Cam 3,98 -1,16 -12,52 Şok Marketler 10,35 -1,33 T. Halk Bankası 7,68 -2,54 -28,76 T. Kalkınma Bank. 3,71 -3,13 -33,03 T.S.K.B. 1,22 -3,17 -13,09 T.Tuborg 10,90 -0,73 7,92 Taç Tarım Ürünleri 1,48 -2,63 -39,09 Tat Gıda 4,09 -1,45 -20,35 TAV Havalimanları 21,94 0,64 2,24 Taze Kuru Gıda 7,00 -0,14 -14,11 Tek-Art Turizm 0,80 -4,76 6,30 Tekfen Holding 15,14 -1,24 -7,57 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,69 -7,52 -28,35 Temapol Polimer Plastik 3,02 -3,82 -36,69 TGS Dış Ticaret 5,27 0,38 45,18 Tofaş Oto. Fab. 25,00 -2,95 -19,74 Torunlar GMYO 2,79 -2,79 -16,22 Trabzon Liman 11,45 0,16 Trabzonspor Sportif 1,37 -0,72 -37,73 Trakya Cam 4,00 -0,49 -10,18 Trend GMYO 1,28 -0,78 TSKB GMYO 0,58 -1,69 -20,55 Tuğçelik 2,60 -1,52 -18,24 Tukaş 1,54 -0,65 -30,94 Turcas Petrol 1,85 -1,07 -22,27 Turkcell 12,00 -4,84 -22,48 Tümosan Motor ve Traktör 5,11 -3,40 -32,67 Tüpraş 106,10 0,47 -1,62 Türk Hava Yolları 16,65 -3,87 6,12 Türk Prysmian Kablo 1,73 -2,81 -30,89 Türk Telekom 5,93 0,51 -7,92 Türk Traktör 58,60 0,86 -16,86 Türker Proje Gayrimenkul 35,52 1,14 -5,43 Ufuk Yatırım 1,90 1,06 -38,11 Ulaşlar Turizm Yat. 1,34 -1,47 -21,64 Ulusoy Elektrik 8,05 -0,98 -13,72 Ulusoy Un Sanayi 1,91 -2,55 -31,29 Umpaş Holding 0,52 0,00 -17,46 Uşak Seramik 1,82 -0,55 -25,71 Utopya Turizm 2,73 0,37 -39,20 Uzertaş Boya 0,96 0,00 -15,79 Ülker Bisküvi 17,50 -1,41 -11,03 Ünye Çimento 4,66 0,00 12,02 Vakıf Fin. Kir. 1,94 -2,02 -6,73 Vakıf GMYO 1,93 -3,50 -25,77 Vakıf Yat. Ort. 1,16 -1,69 -18,31 Vakıflar Bankası 5,47 -4,87 -19,20 Vakko Tekstil 2,70 -2,88 -8,32 Vanet Gıda 2,33 0,00 -27,19 Verusa Holding 24,30 -2,17 6,02 Verusaturk Girisim 2,78 0,36 17,80 Vestel 8,86 -4,53 17,04 Vestel Beyaz Eşya 10,20 3,03 20,28 Viking Kağıt 1,20 0,84 0,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 -3,33 -37,50 Yapı ve Kredi Bank. 4,02 -6,07 -7,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,05 -0,97 -16,20 Yataş 25,08 -1,03 -11,38 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,60 1,91 52,41 Yeni Gimat GMYO 12,76 0,00 2,06 Yeşil GMYO 0,45 -2,17 -28,57 Yeşil Yapı 0,47 -2,08 -53,92 Yeşil Yatırım Holding 12,44 -0,56 -22,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.911,10 -1,88 5,92 Yonga Mobilya 7,50 -4,94 151,15 Yünsa 7,22 -0,82 60,44 Zorlu Enerji 1,48 -3,27 -6,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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