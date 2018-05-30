Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.190,70
|-0,02
|-4,77
|İş Bankası (C)
|6,28
|-3,09
|-5,98
|İş Bankası (Kur.)
|7.200,00
|-6,92
|İş Fin.Kir.
|2,81
|-4,75
|101,64
|İş Girişim
|1,68
|-2,33
|-3,45
|İş GMYO
|1,06
|-1,85
|-13,37
|İş Y. Men. Değ.
|2,22
|0,00
|4,11
|İş Yat. Ort.
|0,81
|1,25
|2,66
|İşbir Holding
|185,00
|-1,65
|-0,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,27
|0,00
|-32,50
|İttifak Holding
|3,09
|-1,28
|32,62
|İz Hayvancılık Tarım
|1,89
|-1,56
|-0,53
|İzmir Demir Çelik
|2,41
|-7,31
|-25,62
|İzmir Fırça
|8,44
|0,48
|-8,76
|İzocam
|23,16
|-1,03
|-12,41
|Jantsa Jant Sanayi
|24,28
|-0,25
|-21,04
|Kafein Yazılım
|5,45
|-0,91
|Kapital Yat. Holding
|2,63
|-4,36
|112,10
|Kaplamin
|3,50
|1,16
|-10,71
|Kardemir (A)
|3,70
|-0,27
|25,42
|Kardemir (B)
|3,67
|-0,54
|25,26
|Kardemir (D)
|4,96
|-1,78
|54,52
|Karel Elektronik
|6,23
|0,97
|7,23
|Karsan Otomotiv
|1,73
|4,22
|10,90
|Karsu Tekstil
|1,09
|0,93
|-44,95
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,50
|-0,90
|11,11
|Kartonsan
|254,20
|0,12
|-8,64
|Katmerciler Ekipman
|7,80
|5,83
|-34,78
|Kent Gıda
|129,60
|-1,14
|-5,05
|Kerevitaş Gıda
|2,48
|-6,42
|-41,93
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|14,29
|Kiler GMYO
|2,15
|3,86
|-41,26
|Kipa Ticaret
|2,14
|9,18
|-17,05
|Klimasan Klima
|5,19
|-0,19
|-11,28
|Koç Holding
|14,60
|-0,07
|-19,29
|Konfrut Gıda
|22,18
|0,82
|55,10
|Konya Çimento
|199,00
|-1,00
|-21,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,85
|-0,72
|-6,70
|Koza Altın
|48,50
|-2,41
|26,96
|Koza Madencilik
|8,38
|-1,87
|30,12
|Körfez GMYO
|1,27
|0,00
|-23,49
|Kristal Kola
|1,39
|0,72
|-22,78
|Kron Telekomünikasyon
|10,94
|0,09
|-40,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|10,35
|8,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,53
|-15,95
|-39,04
|Kütahya Porselen
|5,24
|-0,38
|-26,92
|Lider Faktoring
|4,00
|-0,74
|-9,30
|Link Bilgisayar
|8,97
|0,90
|-37,10
|Logo Yazılım
|48,80
|-0,08
|-16,94
|Lokman Hekim Sağlık
|5,80
|-0,68
|-5,84
|Lüks Kadife
|3,98
|-0,75
|-15,50
|Makina Takım
|1,39
|1,46
|-30,50
|Mardin Çimento
|4,23
|-1,17
|-1,40
|Marka Yatırım Holding
|1,11
|-1,77
|-34,32
|Marmaris Altınyunus
|15,47
|-0,06
|-18,58
|Marshall
|54,10
|-2,08
|4,44
|Martı GMYO
|0,72
|0,00
|-66,04
|Martı Otel
|0,77
|1,32
|-16,30
|Mavi Giyim
|48,20
|0,88
|-15,98
|Mazhar Zorlu Holding
|5,79
|-1,03
|45,11
|MCT Danışmanlık
|14,40
|20,00
|140,00
|Mega Polietilen
|2,00
|5,26
|75,44
|Menderes Tekstil
|0,69
|2,99
|-16,87
|Merit Turizm
|5,73
|-1,21
|-2,72
|Merko Gıda
|0,90
|1,12
|-32,33
|Metal Gayrimenkul
|1,19
|8,18
|-8,46
|Metemtur Otelcilik
|1,19
|1,71
|-19,59
|Metro Holding
|1,00
|0,00
|1,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,97
|-0,51
|-28,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,05
|19,88
|-4,65
|Migros Ticaret
|20,46
|0,79
|-25,76
|Milpa
|1,29
|-0,77
|-40,28
|Mistral GMYO
|5,29
|-0,19
|-28,42
|MLP Sağlık
|16,00
|-0,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,30
|-2,26
|-6,47
|Mondi Tire Kutsan
|1,64
|0,00
|-9,39
|Net Holding
|1,76
|-2,22
|-20,36
|Netaş Telekom.
|9,28
|-4,03
|-41,41
|Niğbaş Niğde Beton
|0,97
|-2,02
|3,19
|Nuh Çimento
|9,88
|0,92
|8,49
|Nurol GMYO
|3,57
|0,56
|-24,84
|Odaş Elektrik
|4,65
|0,22
|-22,50
|Olmuksan-IP
|3,87
|0,52
|-15,39
|Orge Enerji Elektrik
|2,84
|-2,74
|-29,77
|Orma Orman Mahsulleri
|1,03
|-8,85
|Osmanlı Menkul
|2,59
|-0,38
|-17,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,23
|0,00
|-24,54
|Otokar
|78,00
|-0,45
|-35,38
|Oyak Yat. Ort.
|0,89
|1,14
|-11,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,51
|-0,66
|-11,18
|Özak GMYO
|2,91
|-2,02
|24,36
|Özbal Çelik Boru
|1,39
|9,45
|-48,35
|Özderici GMYO
|6,50
|0,00
|528,93
|Özerden Plastik
|3,50
|-1,41
|17,45
|Panora GMYO
|4,60
|-1,08
|2,06
|Park Elek.Madencilik
|2,96
|-1,00
|-29,02
|Parsan
|14,47
|-3,21
|23,68
|Pegasus
|27,54
|1,10
|-18,52
|Peker GMYO
|5,63
|-0,71
|Penguen Gıda
|1,40
|0,00
|-37,22
|Pera GMYO
|0,62
|-4,62
|-29,55
|Pergamon Dış Ticaret
|5,86
|-1,35
|53,01
|Petkim
|4,61
|-1,91
|-37,56
|Petrokent Turizm
|47,02
|-1,01
|-0,97
|Pınar Et ve Un
|8,30
|-1,07
|-9,83
|Pınar Su
|1,51
|0,00
|-16,11
|Pınar Süt
|9,66
|-0,82
|-20,27
|Plastikkart
|2,23
|0,45
|-22,84
|Polisan Holding
|6,25
|-0,79
|-27,66
|Politeknik Metal
|39,80
|0,00
|19,52
|Prizma Press Matbaacılık
|1,67
|0,60
|3,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,08
|-1,21
|4,62
|QNB Finansbank
|4,73
|-0,63
|-14,00
|Ral Yatırım Holding
|1,54
|0,00
|-5,52
|Ray Sigorta
|1,11
|-0,89
|-38,67
|Reysaş GMYO
|1,23
|-3,15
|-3,15
|Reysaş Lojistik
|0,84
|-1,18
|-34,38
|Rhea Girişim
|0,67
|-1,47
|-40,18
|Rodrigo Tekstil
|1,29
|-0,77
|-56,86
|Royal Halı
|0,85
|0,00
|-6,59
|RTA Laboratuvarları
|1,77
|0,00
|-35,87
|Sabancı Holding
|9,61
|-1,13
|-11,03
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,77
|2,91
|Salix Yatırım Holding
|4,25
|2,66
|-45,51
|Sanel Mühendislik
|1,46
|4,29
|-14,62
|Sanifoam Sünger
|1,55
|1,97
|-7,74
|Sanko Pazarlama
|3,19
|-1,54
|0,55
|Saray Matbaacılık
|1,04
|0,00
|-2,80
|Sarkuysan
|3,43
|2,69
|3,94
|Sasa Polyester
|10,45
|7,18
|33,39
|Say Reklamcılık
|1,17
|-0,85
|-29,94
|Sekuro Plastik
|7,16
|-10,05
|-16,74
|Selçuk Ecza Deposu
|3,90
|1,04
|11,36
|Selçuk Gıda
|0,47
|-4,08
|67,86
|Senkron Güvenlik
|1,11
|-0,89
|-40,32
|Serve Kırtasiye
|1,37
|-2,14
|120,97
|Servet GMYO
|2,70
|-1,10
|-11,18
|Seyitler Kimya
|7,33
|0,55
|-18,37
|Silverline Endüstri
|1,54
|0,00
|-29,68
|Sinpaş GMYO
|0,64
|0,00
|-16,88
|Soda Sanayii
|5,35
|3,68
|11,29
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,94
|2,92
|44,93
|Söktaş
|1,30
|-0,76
|-21,69
|Sönmez Filament
|3,39
|0,30
|-18,31
|Sönmez Pamuklu
|3,64
|-0,82
|-8,08
|Sumaş Suni Tahta
|7,69
|3,92
|Şeker Fin. Kir.
|2,52
|-0,40
|-1,95
|Şekerbank
|1,31
|0,77
|-28,42
|Şişe Cam
|4,16
|-0,72
|-11,49
|Şok Marketler
|10,49
|-0,10
|T. Halk Bankası
|7,88
|-1,01
|-26,90
|T. Kalkınma Bank.
|3,83
|-0,26
|-30,87
|T.S.K.B.
|1,26
|-0,79
|-10,24
|T.Tuborg
|10,98
|-0,36
|8,71
|Taç Tarım Ürünleri
|1,52
|-0,65
|-37,45
|Tat Gıda
|4,15
|-0,48
|-19,19
|TAV Havalimanları
|21,80
|-1,18
|1,59
|Taze Kuru Gıda
|7,01
|0,00
|-13,99
|Tek-Art Turizm
|0,84
|5,00
|11,61
|Tekfen Holding
|15,33
|0,20
|-6,41
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,99
|11,45
|-22,52
|Temapol Polimer Plastik
|3,14
|-0,32
|-34,17
|TGS Dış Ticaret
|5,25
|0,96
|44,63
|Tofaş Oto. Fab.
|25,76
|4,04
|-17,30
|Torunlar GMYO
|2,87
|3,99
|-13,81
|Trabzon Liman
|12,76
|0,79
|Trabzonspor Sportif
|1,38
|0,73
|-37,27
|Trakya Cam
|4,17
|0,00
|-9,74
|Trend GMYO
|1,29
|1,57
|TSKB GMYO
|0,59
|-1,67
|-19,18
|Tuğçelik
|2,64
|2,72
|-16,98
|Tukaş
|1,55
|1,97
|-30,49
|Turcas Petrol
|1,87
|1,08
|-21,43
|Turkcell
|12,61
|-2,47
|-18,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,29
|0,95
|-30,30
|Tüpraş
|105,60
|-2,22
|-2,09
|Türk Hava Yolları
|17,32
|-0,80
|10,39
|Türk Prysmian Kablo
|1,78
|0,00
|-28,89
|Türk Telekom
|5,90
|-8,24
|-8,39
|Türk Traktör
|58,10
|-1,02
|-17,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,12
|-1,57
|-6,50
|Ufuk Yatırım
|1,88
|-5,05
|-38,76
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,36
|-1,45
|-20,47
|Ulusoy Elektrik
|8,13
|-0,12
|-12,86
|Ulusoy Un Sanayi
|1,96
|1,55
|-29,50
|Umpaş Holding
|0,52
|-1,89
|-17,46
|Uşak Seramik
|1,83
|0,55
|-25,31
|Utopya Turizm
|2,72
|-3,20
|-39,42
|Uzertaş Boya
|0,96
|-11,93
|-15,79
|Ülker Bisküvi
|17,75
|-1,39
|-9,76
|Ünye Çimento
|4,66
|0,22
|12,02
|Vakıf Fin. Kir.
|1,98
|0,00
|-4,81
|Vakıf GMYO
|2,00
|1,01
|-23,08
|Vakıf Yat. Ort.
|1,18
|0,00
|-16,90
|Vakıflar Bankası
|5,75
|-1,71
|-15,07
|Vakko Tekstil
|2,78
|1,83
|-5,60
|Vanet Gıda
|2,33
|-0,85
|-27,19
|Verusa Holding
|24,84
|-0,64
|8,38
|Verusaturk Girisim
|2,77
|0,00
|17,37
|Vestel
|9,28
|1,53
|22,59
|Vestel Beyaz Eşya
|9,90
|2,48
|16,75
|Viking Kağıt
|1,19
|0,00
|-0,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,50
|-1,96
|-35,34
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,28
|-0,93
|-1,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,07
|0,98
|-15,39
|Yataş
|25,34
|1,93
|-10,46
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,57
|4,67
|49,55
|Yeni Gimat GMYO
|12,76
|-0,47
|2,06
|Yeşil GMYO
|0,46
|0,00
|-26,98
|Yeşil Yapı
|0,48
|-2,04
|-52,94
|Yeşil Yatırım Holding
|12,51
|-1,34
|-21,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.947,70
|-1,33
|7,95
|Yonga Mobilya
|7,89
|-2,71
|164,21
|Yünsa
|7,28
|1,11
|61,78
|Zorlu Enerji
|1,53
|-0,65
|-3,16
(Son)