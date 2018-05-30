Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.190,70 -0,02 -4,77 İş Bankası (C) 6,28 -3,09 -5,98 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92 İş Fin.Kir. 2,81 -4,75 101,64 İş Girişim 1,68 -2,33 -3,45 İş GMYO 1,06 -1,85 -13,37 İş Y. Men. Değ. 2,22 0,00 4,11 İş Yat. Ort. 0,81 1,25 2,66 İşbir Holding 185,00 -1,65 -0,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,00 -32,50 İttifak Holding 3,09 -1,28 32,62 İz Hayvancılık Tarım 1,89 -1,56 -0,53 İzmir Demir Çelik 2,41 -7,31 -25,62 İzmir Fırça 8,44 0,48 -8,76 İzocam 23,16 -1,03 -12,41 Jantsa Jant Sanayi 24,28 -0,25 -21,04 Kafein Yazılım 5,45 -0,91 Kapital Yat. Holding 2,63 -4,36 112,10 Kaplamin 3,50 1,16 -10,71 Kardemir (A) 3,70 -0,27 25,42 Kardemir (B) 3,67 -0,54 25,26 Kardemir (D) 4,96 -1,78 54,52 Karel Elektronik 6,23 0,97 7,23 Karsan Otomotiv 1,73 4,22 10,90 Karsu Tekstil 1,09 0,93 -44,95 Karsusan Su Ürünleri San. 5,50 -0,90 11,11 Kartonsan 254,20 0,12 -8,64 Katmerciler Ekipman 7,80 5,83 -34,78 Kent Gıda 129,60 -1,14 -5,05 Kerevitaş Gıda 2,48 -6,42 -41,93 Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29 Kiler GMYO 2,15 3,86 -41,26 Kipa Ticaret 2,14 9,18 -17,05 Klimasan Klima 5,19 -0,19 -11,28 Koç Holding 14,60 -0,07 -19,29 Konfrut Gıda 22,18 0,82 55,10 Konya Çimento 199,00 -1,00 -21,96 Kordsa Teknik Tekstil 6,85 -0,72 -6,70 Koza Altın 48,50 -2,41 26,96 Koza Madencilik 8,38 -1,87 30,12 Körfez GMYO 1,27 0,00 -23,49 Kristal Kola 1,39 0,72 -22,78 Kron Telekomünikasyon 10,94 0,09 -40,86 Kuştur Kuşadası Turizm 10,35 8,84 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,53 -15,95 -39,04 Kütahya Porselen 5,24 -0,38 -26,92 Lider Faktoring 4,00 -0,74 -9,30 Link Bilgisayar 8,97 0,90 -37,10 Logo Yazılım 48,80 -0,08 -16,94 Lokman Hekim Sağlık 5,80 -0,68 -5,84 Lüks Kadife 3,98 -0,75 -15,50 Makina Takım 1,39 1,46 -30,50 Mardin Çimento 4,23 -1,17 -1,40 Marka Yatırım Holding 1,11 -1,77 -34,32 Marmaris Altınyunus 15,47 -0,06 -18,58 Marshall 54,10 -2,08 4,44 Martı GMYO 0,72 0,00 -66,04 Martı Otel 0,77 1,32 -16,30 Mavi Giyim 48,20 0,88 -15,98 Mazhar Zorlu Holding 5,79 -1,03 45,11 MCT Danışmanlık 14,40 20,00 140,00 Mega Polietilen 2,00 5,26 75,44 Menderes Tekstil 0,69 2,99 -16,87 Merit Turizm 5,73 -1,21 -2,72 Merko Gıda 0,90 1,12 -32,33 Metal Gayrimenkul 1,19 8,18 -8,46 Metemtur Otelcilik 1,19 1,71 -19,59 Metro Holding 1,00 0,00 1,01 Metro Petrol ve Tesisleri 1,97 -0,51 -28,36 Metro Yatırım Ortaklığı 2,05 19,88 -4,65 Migros Ticaret 20,46 0,79 -25,76 Milpa 1,29 -0,77 -40,28 Mistral GMYO 5,29 -0,19 -28,42 MLP Sağlık 16,00 -0,87 MMC San. ve Tic. Yat. 1,30 -2,26 -6,47 Mondi Tire Kutsan 1,64 0,00 -9,39 Net Holding 1,76 -2,22 -20,36 Netaş Telekom. 9,28 -4,03 -41,41 Niğbaş Niğde Beton 0,97 -2,02 3,19 Nuh Çimento 9,88 0,92 8,49 Nurol GMYO 3,57 0,56 -24,84 Odaş Elektrik 4,65 0,22 -22,50 Olmuksan-IP 3,87 0,52 -15,39 Orge Enerji Elektrik 2,84 -2,74 -29,77 Orma Orman Mahsulleri 1,03 -8,85 Osmanlı Menkul 2,59 -0,38 -17,52 Ostim Endüstriyel Yat 1,23 0,00 -24,54 Otokar 78,00 -0,45 -35,38 Oyak Yat. Ort. 0,89 1,14 -11,88 Oylum Sınai Yatırımlar 1,51 -0,66 -11,18 Özak GMYO 2,91 -2,02 24,36 Özbal Çelik Boru 1,39 9,45 -48,35 Özderici GMYO 6,50 0,00 528,93 Özerden Plastik 3,50 -1,41 17,45 Panora GMYO 4,60 -1,08 2,06 Park Elek.Madencilik 2,96 -1,00 -29,02 Parsan 14,47 -3,21 23,68 Pegasus 27,54 1,10 -18,52 Peker GMYO 5,63 -0,71 Penguen Gıda 1,40 0,00 -37,22 Pera GMYO 0,62 -4,62 -29,55 Pergamon Dış Ticaret 5,86 -1,35 53,01 Petkim 4,61 -1,91 -37,56 Petrokent Turizm 47,02 -1,01 -0,97 Pınar Et ve Un 8,30 -1,07 -9,83 Pınar Su 1,51 0,00 -16,11 Pınar Süt 9,66 -0,82 -20,27 Plastikkart 2,23 0,45 -22,84 Polisan Holding 6,25 -0,79 -27,66 Politeknik Metal 39,80 0,00 19,52 Prizma Press Matbaacılık 1,67 0,60 3,09 QNB Finans Fin. Kir. 4,08 -1,21 4,62 QNB Finansbank 4,73 -0,63 -14,00 Ral Yatırım Holding 1,54 0,00 -5,52 Ray Sigorta 1,11 -0,89 -38,67 Reysaş GMYO 1,23 -3,15 -3,15 Reysaş Lojistik 0,84 -1,18 -34,38 Rhea Girişim 0,67 -1,47 -40,18 Rodrigo Tekstil 1,29 -0,77 -56,86 Royal Halı 0,85 0,00 -6,59 RTA Laboratuvarları 1,77 0,00 -35,87 Sabancı Holding 9,61 -1,13 -11,03 Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 2,91 Salix Yatırım Holding 4,25 2,66 -45,51 Sanel Mühendislik 1,46 4,29 -14,62 Sanifoam Sünger 1,55 1,97 -7,74 Sanko Pazarlama 3,19 -1,54 0,55 Saray Matbaacılık 1,04 0,00 -2,80 Sarkuysan 3,43 2,69 3,94 Sasa Polyester 10,45 7,18 33,39 Say Reklamcılık 1,17 -0,85 -29,94 Sekuro Plastik 7,16 -10,05 -16,74 Selçuk Ecza Deposu 3,90 1,04 11,36 Selçuk Gıda 0,47 -4,08 67,86 Senkron Güvenlik 1,11 -0,89 -40,32 Serve Kırtasiye 1,37 -2,14 120,97 Servet GMYO 2,70 -1,10 -11,18 Seyitler Kimya 7,33 0,55 -18,37 Silverline Endüstri 1,54 0,00 -29,68 Sinpaş GMYO 0,64 0,00 -16,88 Soda Sanayii 5,35 3,68 11,29 Sodaş Sodyum Sanayii 4,94 2,92 44,93 Söktaş 1,30 -0,76 -21,69 Sönmez Filament 3,39 0,30 -18,31 Sönmez Pamuklu 3,64 -0,82 -8,08 Sumaş Suni Tahta 7,69 3,92 Şeker Fin. Kir. 2,52 -0,40 -1,95 Şekerbank 1,31 0,77 -28,42 Şişe Cam 4,16 -0,72 -11,49 Şok Marketler 10,49 -0,10 T. Halk Bankası 7,88 -1,01 -26,90 T. Kalkınma Bank. 3,83 -0,26 -30,87 T.S.K.B. 1,26 -0,79 -10,24 T.Tuborg 10,98 -0,36 8,71 Taç Tarım Ürünleri 1,52 -0,65 -37,45 Tat Gıda 4,15 -0,48 -19,19 TAV Havalimanları 21,80 -1,18 1,59 Taze Kuru Gıda 7,01 0,00 -13,99 Tek-Art Turizm 0,84 5,00 11,61 Tekfen Holding 15,33 0,20 -6,41 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,99 11,45 -22,52 Temapol Polimer Plastik 3,14 -0,32 -34,17 TGS Dış Ticaret 5,25 0,96 44,63 Tofaş Oto. Fab. 25,76 4,04 -17,30 Torunlar GMYO 2,87 3,99 -13,81 Trabzon Liman 12,76 0,79 Trabzonspor Sportif 1,38 0,73 -37,27 Trakya Cam 4,17 0,00 -9,74 Trend GMYO 1,29 1,57 TSKB GMYO 0,59 -1,67 -19,18 Tuğçelik 2,64 2,72 -16,98 Tukaş 1,55 1,97 -30,49 Turcas Petrol 1,87 1,08 -21,43 Turkcell 12,61 -2,47 -18,54 Tümosan Motor ve Traktör 5,29 0,95 -30,30 Tüpraş 105,60 -2,22 -2,09 Türk Hava Yolları 17,32 -0,80 10,39 Türk Prysmian Kablo 1,78 0,00 -28,89 Türk Telekom 5,90 -8,24 -8,39 Türk Traktör 58,10 -1,02 -17,57 Türker Proje Gayrimenkul 35,12 -1,57 -6,50 Ufuk Yatırım 1,88 -5,05 -38,76 Ulaşlar Turizm Yat. 1,36 -1,45 -20,47 Ulusoy Elektrik 8,13 -0,12 -12,86 Ulusoy Un Sanayi 1,96 1,55 -29,50 Umpaş Holding 0,52 -1,89 -17,46 Uşak Seramik 1,83 0,55 -25,31 Utopya Turizm 2,72 -3,20 -39,42 Uzertaş Boya 0,96 -11,93 -15,79 Ülker Bisküvi 17,75 -1,39 -9,76 Ünye Çimento 4,66 0,22 12,02 Vakıf Fin. Kir. 1,98 0,00 -4,81 Vakıf GMYO 2,00 1,01 -23,08 Vakıf Yat. Ort. 1,18 0,00 -16,90 Vakıflar Bankası 5,75 -1,71 -15,07 Vakko Tekstil 2,78 1,83 -5,60 Vanet Gıda 2,33 -0,85 -27,19 Verusa Holding 24,84 -0,64 8,38 Verusaturk Girisim 2,77 0,00 17,37 Vestel 9,28 1,53 22,59 Vestel Beyaz Eşya 9,90 2,48 16,75 Viking Kağıt 1,19 0,00 -0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 -1,96 -35,34 Yapı ve Kredi Bank. 4,28 -0,93 -1,38 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,07 0,98 -15,39 Yataş 25,34 1,93 -10,46 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,57 4,67 49,55 Yeni Gimat GMYO 12,76 -0,47 2,06 Yeşil GMYO 0,46 0,00 -26,98 Yeşil Yapı 0,48 -2,04 -52,94 Yeşil Yatırım Holding 12,51 -1,34 -21,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.947,70 -1,33 7,95 Yonga Mobilya 7,89 -2,71 164,21 Yünsa 7,28 1,11 61,78 Zorlu Enerji 1,53 -0,65 -3,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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