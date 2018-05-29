Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84
İş Bankası (B) 1.190,90 -0,01 -4,76
İş Bankası (C) 6,48 -0,61 -2,99
İş Bankası (Kur.) 7.200,00 0,00 -6,92
İş Fin.Kir. 2,95 -19,62 111,69
İş Girişim 1,72 -2,82 -1,15
İş GMYO 1,08 -0,92 -11,74
İş Y. Men. Değ. 2,22 0,00 4,11
İş Yat. Ort. 0,80 -1,23 1,39
İşbir Holding 188,10 1,68 1,62
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,00 -32,50
İttifak Holding 3,13 2,29 34,33
İz Hayvancılık Tarım 1,92 -2,04 1,05
İzmir Demir Çelik 2,60 16,59 -19,75
İzmir Fırça 8,40 1,45 -9,19
İzocam 23,40 0,78 -11,50
Jantsa Jant Sanayi 24,34 -1,14 -20,84
Kafein Yazılım 5,50 0,00
Kapital Yat. Holding 2,75 4,96 121,77
Kaplamin 3,46 0,58 -11,73
Kardemir (A) 3,71 -0,80 25,76
Kardemir (B) 3,69 -1,34 25,94
Kardemir (D) 5,05 0,00 57,32
Karel Elektronik 6,17 5,11 6,20
Karsan Otomotiv 1,66 4,40 6,41
Karsu Tekstil 1,08 1,89 -45,45
Karsusan Su Ürünleri San. 5,55 2,02 12,12
Kartonsan 253,90 -0,08 -8,75
Katmerciler Ekipman 7,37 -1,34 -38,38
Kent Gıda 131,10 -0,83 -3,96
Kerevitaş Gıda 2,65 -8,62 -37,95
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29
Kiler GMYO 2,07 -0,48 -43,44
Kipa Ticaret 1,96 1,03 -24,03
Klimasan Klima 5,20 -0,76 -11,11
Koç Holding 14,61 -2,99 -19,23
Konfrut Gıda 22,00 -0,72 53,85
Konya Çimento 201,00 -0,05 -21,18
Kordsa Teknik Tekstil 6,90 -1,29 -6,02
Koza Altın 49,70 -1,29 30,10
Koza Madencilik 8,54 1,30 32,61
Körfez GMYO 1,27 0,00 -23,49
Kristal Kola 1,38 -2,13 -23,33
Kron Telekomünikasyon 10,93 0,83 -40,92
Kuştur Kuşadası Turizm 10,35 8,84
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,01 -4,44 -27,47
Kütahya Porselen 5,26 -0,19 -26,64
Lider Faktoring 4,03 3,87 -8,62
Link Bilgisayar 8,89 -0,11 -37,66
Logo Yazılım 48,84 -0,12 -16,87
Lokman Hekim Sağlık 5,84 2,28 -5,19
Lüks Kadife 4,01 -0,50 -14,86
Makina Takım 1,37 4,58 -31,50
Mardin Çimento 4,28 0,00 -0,23
Marka Yatırım Holding 1,13 0,00 -33,14
Marmaris Altınyunus 15,48 -0,13 -18,53
Marshall 55,25 -8,22 6,66
Martı GMYO 0,72 -2,70 -66,04
Martı Otel 0,76 -1,30 -17,39
Mavi Giyim 47,78 1,49 -16,71
Mazhar Zorlu Holding 5,85 -0,68 46,62
MCT Danışmanlık 12,00 0,93 100,00
Mega Polietilen 1,90 9,83 66,67
Menderes Tekstil 0,67 -2,90 -19,28
Merit Turizm 5,80 2,11 -1,53
Merko Gıda 0,89 -2,20 -33,08
Metal Gayrimenkul 1,10 0,00 -15,38
Metemtur Otelcilik 1,17 -1,68 -20,95
Metro Holding 1,00 -4,76 1,01
Metro Petrol ve Tesisleri 1,98 -1,98 -28,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,71 -0,58 -20,47
Migros Ticaret 20,30 -0,10 -26,34
Milpa 1,30 2,36 -39,81
Mistral GMYO 5,30 -0,38 -28,28
MLP Sağlık 16,14 2,28
MMC San. ve Tic. Yat. 1,33 -2,21 -4,32
Mondi Tire Kutsan 1,64 -1,80 -9,39
Net Holding 1,80 -1,10 -18,55
Netaş Telekom. 9,67 -3,30 -38,95
Niğbaş Niğde Beton 0,99 1,02 5,32
Nuh Çimento 9,79 1,14 7,50
Nurol GMYO 3,55 -1,39 -25,26
Odaş Elektrik 4,64 -4,33 -22,67
Olmuksan-IP 3,85 -1,53 -15,83
Orge Enerji Elektrik 2,92 0,00 -27,79
Orma Orman Mahsulleri 1,03 0,00 -8,85
Osmanlı Menkul 2,60 0,78 -17,20
Ostim Endüstriyel Yat 1,23 2,50 -24,54
Otokar 78,35 -1,45 -35,09
Oyak Yat. Ort. 0,88 0,00 -12,87
Oylum Sınai Yatırımlar 1,52 0,00 -10,59
Özak GMYO 2,97 -1,33 26,92
Özbal Çelik Boru 1,27 2,42 -52,81
Özderici GMYO 6,50 -1,89 528,93
Özerden Plastik 3,55 0,57 19,13
Panora GMYO 4,65 0,65 3,17
Park Elek.Madencilik 2,99 -0,99 -28,30
Parsan 14,95 -1,71 27,78
Pegasus 27,24 0,29 -19,41
Peker GMYO 5,67 1,07
Penguen Gıda 1,40 0,72 -37,22
Pera GMYO 0,65 -5,80 -26,14
Pergamon Dış Ticaret 5,94 -2,62 55,10
Petkim 4,70 -2,49 -36,34
Petrokent Turizm 47,50 0,00 0,04
Pınar Et ve Un 8,39 -0,47 -8,86
Pınar Su 1,51 -1,95 -16,11
Pınar Süt 9,74 -0,92 -19,61
Plastikkart 2,22 -1,33 -23,18
Polisan Holding 6,30 -1,25 -27,08
Politeknik Metal 39,80 -0,20 19,52
Prizma Press Matbaacılık 1,66 -1,19 2,47
QNB Finans Fin. Kir. 4,13 -0,48 5,90
QNB Finansbank 4,76 -0,21 -13,45
Ral Yatırım Holding 1,54 -3,14 -5,52
Ray Sigorta 1,12 0,00 -38,12
Reysaş GMYO 1,27 -2,31 0,00
Reysaş Lojistik 0,85 -2,30 -33,59
Rhea Girişim 0,68 -1,45 -39,29
Rodrigo Tekstil 1,30 0,78 -56,52
Royal Halı 0,85 1,19 -6,59
RTA Laboratuvarları 1,77 1,14 -35,87
Sabancı Holding 9,72 -0,72 -10,01
Safkar Ege Soğutmacılık 1,72 0,00
Salix Yatırım Holding 4,14 0,98 -46,92
Sanel Mühendislik 1,40 -6,67 -18,13
Sanifoam Sünger 1,52 -1,30 -9,52
Sanko Pazarlama 3,24 -0,31 2,12
Saray Matbaacılık 1,04 0,00 -2,80
Sarkuysan 3,34 -0,30 1,21
Sasa Polyester 9,75 -0,31 24,46
Say Reklamcılık 1,18 -2,48 -29,34
Sekuro Plastik 7,96 -19,92 -7,44
Selçuk Ecza Deposu 3,86 -3,26 10,22
Selçuk Gıda 0,49 0,00 75,00
Senkron Güvenlik 1,12 -1,75 -39,78
Serve Kırtasiye 1,40 2,94 125,81
Servet GMYO 2,73 -2,50 -10,20
Seyitler Kimya 7,29 -0,41 -18,82
Silverline Endüstri 1,54 -2,53 -29,68
Sinpaş GMYO 0,64 -1,54 -16,88
Soda Sanayii 5,41 -0,18 7,34
Sodaş Sodyum Sanayii 4,80 4,12 40,82
Söktaş 1,31 0,00 -21,08
Sönmez Filament 3,38 0,00 -18,55
Sönmez Pamuklu 3,67 -2,65 -7,32
Sumaş Suni Tahta 7,40 4,23
Şeker Fin. Kir. 2,53 -0,39 -1,56
Şekerbank 1,30 -1,52 -28,96
Şişe Cam 4,19 -3,46 -10,85
Şok Marketler 10,50 0,00
T. Halk Bankası 7,96 0,00 -26,16
T. Kalkınma Bank. 3,84 -0,26 -30,69
T.S.K.B. 1,27 0,00 -9,53
T.Tuborg 11,02 0,55 9,11
Taç Tarım Ürünleri 1,53 -2,55 -37,04
Tat Gıda 4,17 0,24 -18,80
TAV Havalimanları 22,06 -1,61 2,80
Taze Kuru Gıda 7,01 -2,50 -13,99
Tek-Art Turizm 0,80 2,56 6,30
Tekfen Holding 15,30 -1,86 -6,59
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,58 7,51 -30,49
Temapol Polimer Plastik 3,15 0,32 -33,96
TGS Dış Ticaret 5,20 -2,07 43,25
Tofaş Oto. Fab. 24,76 -0,96 -20,51
Torunlar GMYO 2,76 -0,72 -17,12
Trabzon Liman 12,66 3,09
Trabzonspor Sportif 1,37 -1,44 -37,73
Trakya Cam 4,17 -4,36 -9,74
Trend GMYO 1,27 -0,78
TSKB GMYO 0,60 0,00 -17,81
Tuğçelik 2,57 0,00 -19,18
Tukaş 1,52 -1,30 -31,84
Turcas Petrol 1,85 -0,54 -22,27
Turkcell 12,93 -2,42 -16,47
Tümosan Motor ve Traktör 5,24 -0,38 -30,96
Tüpraş 108,00 0,93 0,14
Türk Hava Yolları 17,46 -0,51 11,28
Türk Prysmian Kablo 1,78 -1,11 -28,89
Türk Telekom 6,43 -1,38 -0,16
Türk Traktör 58,70 -0,17 -16,72
Türker Proje Gayrimenkul 35,68 -1,05 -5,01
Ufuk Yatırım 1,98 5,88 -35,50
Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 -1,43 -19,30
Ulusoy Elektrik 8,14 -0,12 -12,75
Ulusoy Un Sanayi 1,93 -1,53 -30,58
Umpaş Holding 0,53 0,00 -15,87
Uşak Seramik 1,82 -1,62 -25,71
Utopya Turizm 2,81 1,81 -37,42
Uzertaş Boya 1,09 5,83 -4,39
Ülker Bisküvi 18,00 -0,94 -8,49
Ünye Çimento 4,65 -0,43 11,78
Vakıf Fin. Kir. 1,98 -1,49 -4,81
Vakıf GMYO 1,98 -1,49 -23,85
Vakıf Yat. Ort. 1,18 0,00 -16,90
Vakıflar Bankası 5,85 -1,85 -13,59
Vakko Tekstil 2,73 -1,80 -7,30
Vanet Gıda 2,35 -0,84 -26,56
Verusa Holding 25,00 -2,42 9,08
Verusaturk Girisim 2,77 1,09 17,37
Vestel 9,14 1,90 20,74
Vestel Beyaz Eşya 9,66 1,47 13,92
Viking Kağıt 1,19 -3,25 -0,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 4,08 -34,05
Yapı ve Kredi Bank. 4,32 -0,69 -0,46
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,05 -1,44 -16,20
Yataş 24,86 -2,59 -12,16
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,50 0,00 42,89
Yeni Gimat GMYO 12,82 -0,62 2,54
Yeşil GMYO 0,46 -4,17 -26,98
Yeşil Yapı 0,49 -2,00 -51,96
Yeşil Yatırım Holding 12,68 2,26 -20,75
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.974,00 -0,01 9,40
Yonga Mobilya 8,11 -18,82 171,58
Yünsa 7,20 -3,36 60,00
Zorlu Enerji 1,54 0,00 -2,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et