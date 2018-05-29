Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.190,90
|-0,01
|-4,76
|İş Bankası (C)
|6,48
|-0,61
|-2,99
|İş Bankası (Kur.)
|7.200,00
|0,00
|-6,92
|İş Fin.Kir.
|2,95
|-19,62
|111,69
|İş Girişim
|1,72
|-2,82
|-1,15
|İş GMYO
|1,08
|-0,92
|-11,74
|İş Y. Men. Değ.
|2,22
|0,00
|4,11
|İş Yat. Ort.
|0,80
|-1,23
|1,39
|İşbir Holding
|188,10
|1,68
|1,62
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,27
|0,00
|-32,50
|İttifak Holding
|3,13
|2,29
|34,33
|İz Hayvancılık Tarım
|1,92
|-2,04
|1,05
|İzmir Demir Çelik
|2,60
|16,59
|-19,75
|İzmir Fırça
|8,40
|1,45
|-9,19
|İzocam
|23,40
|0,78
|-11,50
|Jantsa Jant Sanayi
|24,34
|-1,14
|-20,84
|Kafein Yazılım
|5,50
|0,00
|Kapital Yat. Holding
|2,75
|4,96
|121,77
|Kaplamin
|3,46
|0,58
|-11,73
|Kardemir (A)
|3,71
|-0,80
|25,76
|Kardemir (B)
|3,69
|-1,34
|25,94
|Kardemir (D)
|5,05
|0,00
|57,32
|Karel Elektronik
|6,17
|5,11
|6,20
|Karsan Otomotiv
|1,66
|4,40
|6,41
|Karsu Tekstil
|1,08
|1,89
|-45,45
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,55
|2,02
|12,12
|Kartonsan
|253,90
|-0,08
|-8,75
|Katmerciler Ekipman
|7,37
|-1,34
|-38,38
|Kent Gıda
|131,10
|-0,83
|-3,96
|Kerevitaş Gıda
|2,65
|-8,62
|-37,95
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|14,29
|Kiler GMYO
|2,07
|-0,48
|-43,44
|Kipa Ticaret
|1,96
|1,03
|-24,03
|Klimasan Klima
|5,20
|-0,76
|-11,11
|Koç Holding
|14,61
|-2,99
|-19,23
|Konfrut Gıda
|22,00
|-0,72
|53,85
|Konya Çimento
|201,00
|-0,05
|-21,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,90
|-1,29
|-6,02
|Koza Altın
|49,70
|-1,29
|30,10
|Koza Madencilik
|8,54
|1,30
|32,61
|Körfez GMYO
|1,27
|0,00
|-23,49
|Kristal Kola
|1,38
|-2,13
|-23,33
|Kron Telekomünikasyon
|10,93
|0,83
|-40,92
|Kuştur Kuşadası Turizm
|10,35
|8,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,01
|-4,44
|-27,47
|Kütahya Porselen
|5,26
|-0,19
|-26,64
|Lider Faktoring
|4,03
|3,87
|-8,62
|Link Bilgisayar
|8,89
|-0,11
|-37,66
|Logo Yazılım
|48,84
|-0,12
|-16,87
|Lokman Hekim Sağlık
|5,84
|2,28
|-5,19
|Lüks Kadife
|4,01
|-0,50
|-14,86
|Makina Takım
|1,37
|4,58
|-31,50
|Mardin Çimento
|4,28
|0,00
|-0,23
|Marka Yatırım Holding
|1,13
|0,00
|-33,14
|Marmaris Altınyunus
|15,48
|-0,13
|-18,53
|Marshall
|55,25
|-8,22
|6,66
|Martı GMYO
|0,72
|-2,70
|-66,04
|Martı Otel
|0,76
|-1,30
|-17,39
|Mavi Giyim
|47,78
|1,49
|-16,71
|Mazhar Zorlu Holding
|5,85
|-0,68
|46,62
|MCT Danışmanlık
|12,00
|0,93
|100,00
|Mega Polietilen
|1,90
|9,83
|66,67
|Menderes Tekstil
|0,67
|-2,90
|-19,28
|Merit Turizm
|5,80
|2,11
|-1,53
|Merko Gıda
|0,89
|-2,20
|-33,08
|Metal Gayrimenkul
|1,10
|0,00
|-15,38
|Metemtur Otelcilik
|1,17
|-1,68
|-20,95
|Metro Holding
|1,00
|-4,76
|1,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,98
|-1,98
|-28,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,71
|-0,58
|-20,47
|Migros Ticaret
|20,30
|-0,10
|-26,34
|Milpa
|1,30
|2,36
|-39,81
|Mistral GMYO
|5,30
|-0,38
|-28,28
|MLP Sağlık
|16,14
|2,28
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,33
|-2,21
|-4,32
|Mondi Tire Kutsan
|1,64
|-1,80
|-9,39
|Net Holding
|1,80
|-1,10
|-18,55
|Netaş Telekom.
|9,67
|-3,30
|-38,95
|Niğbaş Niğde Beton
|0,99
|1,02
|5,32
|Nuh Çimento
|9,79
|1,14
|7,50
|Nurol GMYO
|3,55
|-1,39
|-25,26
|Odaş Elektrik
|4,64
|-4,33
|-22,67
|Olmuksan-IP
|3,85
|-1,53
|-15,83
|Orge Enerji Elektrik
|2,92
|0,00
|-27,79
|Orma Orman Mahsulleri
|1,03
|0,00
|-8,85
|Osmanlı Menkul
|2,60
|0,78
|-17,20
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,23
|2,50
|-24,54
|Otokar
|78,35
|-1,45
|-35,09
|Oyak Yat. Ort.
|0,88
|0,00
|-12,87
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,52
|0,00
|-10,59
|Özak GMYO
|2,97
|-1,33
|26,92
|Özbal Çelik Boru
|1,27
|2,42
|-52,81
|Özderici GMYO
|6,50
|-1,89
|528,93
|Özerden Plastik
|3,55
|0,57
|19,13
|Panora GMYO
|4,65
|0,65
|3,17
|Park Elek.Madencilik
|2,99
|-0,99
|-28,30
|Parsan
|14,95
|-1,71
|27,78
|Pegasus
|27,24
|0,29
|-19,41
|Peker GMYO
|5,67
|1,07
|Penguen Gıda
|1,40
|0,72
|-37,22
|Pera GMYO
|0,65
|-5,80
|-26,14
|Pergamon Dış Ticaret
|5,94
|-2,62
|55,10
|Petkim
|4,70
|-2,49
|-36,34
|Petrokent Turizm
|47,50
|0,00
|0,04
|Pınar Et ve Un
|8,39
|-0,47
|-8,86
|Pınar Su
|1,51
|-1,95
|-16,11
|Pınar Süt
|9,74
|-0,92
|-19,61
|Plastikkart
|2,22
|-1,33
|-23,18
|Polisan Holding
|6,30
|-1,25
|-27,08
|Politeknik Metal
|39,80
|-0,20
|19,52
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|-1,19
|2,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,13
|-0,48
|5,90
|QNB Finansbank
|4,76
|-0,21
|-13,45
|Ral Yatırım Holding
|1,54
|-3,14
|-5,52
|Ray Sigorta
|1,12
|0,00
|-38,12
|Reysaş GMYO
|1,27
|-2,31
|0,00
|Reysaş Lojistik
|0,85
|-2,30
|-33,59
|Rhea Girişim
|0,68
|-1,45
|-39,29
|Rodrigo Tekstil
|1,30
|0,78
|-56,52
|Royal Halı
|0,85
|1,19
|-6,59
|RTA Laboratuvarları
|1,77
|1,14
|-35,87
|Sabancı Holding
|9,72
|-0,72
|-10,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,72
|0,00
|Salix Yatırım Holding
|4,14
|0,98
|-46,92
|Sanel Mühendislik
|1,40
|-6,67
|-18,13
|Sanifoam Sünger
|1,52
|-1,30
|-9,52
|Sanko Pazarlama
|3,24
|-0,31
|2,12
|Saray Matbaacılık
|1,04
|0,00
|-2,80
|Sarkuysan
|3,34
|-0,30
|1,21
|Sasa Polyester
|9,75
|-0,31
|24,46
|Say Reklamcılık
|1,18
|-2,48
|-29,34
|Sekuro Plastik
|7,96
|-19,92
|-7,44
|Selçuk Ecza Deposu
|3,86
|-3,26
|10,22
|Selçuk Gıda
|0,49
|0,00
|75,00
|Senkron Güvenlik
|1,12
|-1,75
|-39,78
|Serve Kırtasiye
|1,40
|2,94
|125,81
|Servet GMYO
|2,73
|-2,50
|-10,20
|Seyitler Kimya
|7,29
|-0,41
|-18,82
|Silverline Endüstri
|1,54
|-2,53
|-29,68
|Sinpaş GMYO
|0,64
|-1,54
|-16,88
|Soda Sanayii
|5,41
|-0,18
|7,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,80
|4,12
|40,82
|Söktaş
|1,31
|0,00
|-21,08
|Sönmez Filament
|3,38
|0,00
|-18,55
|Sönmez Pamuklu
|3,67
|-2,65
|-7,32
|Sumaş Suni Tahta
|7,40
|4,23
|Şeker Fin. Kir.
|2,53
|-0,39
|-1,56
|Şekerbank
|1,30
|-1,52
|-28,96
|Şişe Cam
|4,19
|-3,46
|-10,85
|Şok Marketler
|10,50
|0,00
|T. Halk Bankası
|7,96
|0,00
|-26,16
|T. Kalkınma Bank.
|3,84
|-0,26
|-30,69
|T.S.K.B.
|1,27
|0,00
|-9,53
|T.Tuborg
|11,02
|0,55
|9,11
|Taç Tarım Ürünleri
|1,53
|-2,55
|-37,04
|Tat Gıda
|4,17
|0,24
|-18,80
|TAV Havalimanları
|22,06
|-1,61
|2,80
|Taze Kuru Gıda
|7,01
|-2,50
|-13,99
|Tek-Art Turizm
|0,80
|2,56
|6,30
|Tekfen Holding
|15,30
|-1,86
|-6,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,58
|7,51
|-30,49
|Temapol Polimer Plastik
|3,15
|0,32
|-33,96
|TGS Dış Ticaret
|5,20
|-2,07
|43,25
|Tofaş Oto. Fab.
|24,76
|-0,96
|-20,51
|Torunlar GMYO
|2,76
|-0,72
|-17,12
|Trabzon Liman
|12,66
|3,09
|Trabzonspor Sportif
|1,37
|-1,44
|-37,73
|Trakya Cam
|4,17
|-4,36
|-9,74
|Trend GMYO
|1,27
|-0,78
|TSKB GMYO
|0,60
|0,00
|-17,81
|Tuğçelik
|2,57
|0,00
|-19,18
|Tukaş
|1,52
|-1,30
|-31,84
|Turcas Petrol
|1,85
|-0,54
|-22,27
|Turkcell
|12,93
|-2,42
|-16,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,24
|-0,38
|-30,96
|Tüpraş
|108,00
|0,93
|0,14
|Türk Hava Yolları
|17,46
|-0,51
|11,28
|Türk Prysmian Kablo
|1,78
|-1,11
|-28,89
|Türk Telekom
|6,43
|-1,38
|-0,16
|Türk Traktör
|58,70
|-0,17
|-16,72
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,68
|-1,05
|-5,01
|Ufuk Yatırım
|1,98
|5,88
|-35,50
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,38
|-1,43
|-19,30
|Ulusoy Elektrik
|8,14
|-0,12
|-12,75
|Ulusoy Un Sanayi
|1,93
|-1,53
|-30,58
|Umpaş Holding
|0,53
|0,00
|-15,87
|Uşak Seramik
|1,82
|-1,62
|-25,71
|Utopya Turizm
|2,81
|1,81
|-37,42
|Uzertaş Boya
|1,09
|5,83
|-4,39
|Ülker Bisküvi
|18,00
|-0,94
|-8,49
|Ünye Çimento
|4,65
|-0,43
|11,78
|Vakıf Fin. Kir.
|1,98
|-1,49
|-4,81
|Vakıf GMYO
|1,98
|-1,49
|-23,85
|Vakıf Yat. Ort.
|1,18
|0,00
|-16,90
|Vakıflar Bankası
|5,85
|-1,85
|-13,59
|Vakko Tekstil
|2,73
|-1,80
|-7,30
|Vanet Gıda
|2,35
|-0,84
|-26,56
|Verusa Holding
|25,00
|-2,42
|9,08
|Verusaturk Girisim
|2,77
|1,09
|17,37
|Vestel
|9,14
|1,90
|20,74
|Vestel Beyaz Eşya
|9,66
|1,47
|13,92
|Viking Kağıt
|1,19
|-3,25
|-0,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,53
|4,08
|-34,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,32
|-0,69
|-0,46
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,05
|-1,44
|-16,20
|Yataş
|24,86
|-2,59
|-12,16
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,50
|0,00
|42,89
|Yeni Gimat GMYO
|12,82
|-0,62
|2,54
|Yeşil GMYO
|0,46
|-4,17
|-26,98
|Yeşil Yapı
|0,49
|-2,00
|-51,96
|Yeşil Yatırım Holding
|12,68
|2,26
|-20,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.974,00
|-0,01
|9,40
|Yonga Mobilya
|8,11
|-18,82
|171,58
|Yünsa
|7,20
|-3,36
|60,00
|Zorlu Enerji
|1,54
|0,00
|-2,53
(Son)