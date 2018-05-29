Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.190,90 -0,01 -4,76 İş Bankası (C) 6,48 -0,61 -2,99 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 0,00 -6,92 İş Fin.Kir. 2,95 -19,62 111,69 İş Girişim 1,72 -2,82 -1,15 İş GMYO 1,08 -0,92 -11,74 İş Y. Men. Değ. 2,22 0,00 4,11 İş Yat. Ort. 0,80 -1,23 1,39 İşbir Holding 188,10 1,68 1,62 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,00 -32,50 İttifak Holding 3,13 2,29 34,33 İz Hayvancılık Tarım 1,92 -2,04 1,05 İzmir Demir Çelik 2,60 16,59 -19,75 İzmir Fırça 8,40 1,45 -9,19 İzocam 23,40 0,78 -11,50 Jantsa Jant Sanayi 24,34 -1,14 -20,84 Kafein Yazılım 5,50 0,00 Kapital Yat. Holding 2,75 4,96 121,77 Kaplamin 3,46 0,58 -11,73 Kardemir (A) 3,71 -0,80 25,76 Kardemir (B) 3,69 -1,34 25,94 Kardemir (D) 5,05 0,00 57,32 Karel Elektronik 6,17 5,11 6,20 Karsan Otomotiv 1,66 4,40 6,41 Karsu Tekstil 1,08 1,89 -45,45 Karsusan Su Ürünleri San. 5,55 2,02 12,12 Kartonsan 253,90 -0,08 -8,75 Katmerciler Ekipman 7,37 -1,34 -38,38 Kent Gıda 131,10 -0,83 -3,96 Kerevitaş Gıda 2,65 -8,62 -37,95 Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29 Kiler GMYO 2,07 -0,48 -43,44 Kipa Ticaret 1,96 1,03 -24,03 Klimasan Klima 5,20 -0,76 -11,11 Koç Holding 14,61 -2,99 -19,23 Konfrut Gıda 22,00 -0,72 53,85 Konya Çimento 201,00 -0,05 -21,18 Kordsa Teknik Tekstil 6,90 -1,29 -6,02 Koza Altın 49,70 -1,29 30,10 Koza Madencilik 8,54 1,30 32,61 Körfez GMYO 1,27 0,00 -23,49 Kristal Kola 1,38 -2,13 -23,33 Kron Telekomünikasyon 10,93 0,83 -40,92 Kuştur Kuşadası Turizm 10,35 8,84 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,01 -4,44 -27,47 Kütahya Porselen 5,26 -0,19 -26,64 Lider Faktoring 4,03 3,87 -8,62 Link Bilgisayar 8,89 -0,11 -37,66 Logo Yazılım 48,84 -0,12 -16,87 Lokman Hekim Sağlık 5,84 2,28 -5,19 Lüks Kadife 4,01 -0,50 -14,86 Makina Takım 1,37 4,58 -31,50 Mardin Çimento 4,28 0,00 -0,23 Marka Yatırım Holding 1,13 0,00 -33,14 Marmaris Altınyunus 15,48 -0,13 -18,53 Marshall 55,25 -8,22 6,66 Martı GMYO 0,72 -2,70 -66,04 Martı Otel 0,76 -1,30 -17,39 Mavi Giyim 47,78 1,49 -16,71 Mazhar Zorlu Holding 5,85 -0,68 46,62 MCT Danışmanlık 12,00 0,93 100,00 Mega Polietilen 1,90 9,83 66,67 Menderes Tekstil 0,67 -2,90 -19,28 Merit Turizm 5,80 2,11 -1,53 Merko Gıda 0,89 -2,20 -33,08 Metal Gayrimenkul 1,10 0,00 -15,38 Metemtur Otelcilik 1,17 -1,68 -20,95 Metro Holding 1,00 -4,76 1,01 Metro Petrol ve Tesisleri 1,98 -1,98 -28,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,71 -0,58 -20,47 Migros Ticaret 20,30 -0,10 -26,34 Milpa 1,30 2,36 -39,81 Mistral GMYO 5,30 -0,38 -28,28 MLP Sağlık 16,14 2,28 MMC San. ve Tic. Yat. 1,33 -2,21 -4,32 Mondi Tire Kutsan 1,64 -1,80 -9,39 Net Holding 1,80 -1,10 -18,55 Netaş Telekom. 9,67 -3,30 -38,95 Niğbaş Niğde Beton 0,99 1,02 5,32 Nuh Çimento 9,79 1,14 7,50 Nurol GMYO 3,55 -1,39 -25,26 Odaş Elektrik 4,64 -4,33 -22,67 Olmuksan-IP 3,85 -1,53 -15,83 Orge Enerji Elektrik 2,92 0,00 -27,79 Orma Orman Mahsulleri 1,03 0,00 -8,85 Osmanlı Menkul 2,60 0,78 -17,20 Ostim Endüstriyel Yat 1,23 2,50 -24,54 Otokar 78,35 -1,45 -35,09 Oyak Yat. Ort. 0,88 0,00 -12,87 Oylum Sınai Yatırımlar 1,52 0,00 -10,59 Özak GMYO 2,97 -1,33 26,92 Özbal Çelik Boru 1,27 2,42 -52,81 Özderici GMYO 6,50 -1,89 528,93 Özerden Plastik 3,55 0,57 19,13 Panora GMYO 4,65 0,65 3,17 Park Elek.Madencilik 2,99 -0,99 -28,30 Parsan 14,95 -1,71 27,78 Pegasus 27,24 0,29 -19,41 Peker GMYO 5,67 1,07 Penguen Gıda 1,40 0,72 -37,22 Pera GMYO 0,65 -5,80 -26,14 Pergamon Dış Ticaret 5,94 -2,62 55,10 Petkim 4,70 -2,49 -36,34 Petrokent Turizm 47,50 0,00 0,04 Pınar Et ve Un 8,39 -0,47 -8,86 Pınar Su 1,51 -1,95 -16,11 Pınar Süt 9,74 -0,92 -19,61 Plastikkart 2,22 -1,33 -23,18 Polisan Holding 6,30 -1,25 -27,08 Politeknik Metal 39,80 -0,20 19,52 Prizma Press Matbaacılık 1,66 -1,19 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 4,13 -0,48 5,90 QNB Finansbank 4,76 -0,21 -13,45 Ral Yatırım Holding 1,54 -3,14 -5,52 Ray Sigorta 1,12 0,00 -38,12 Reysaş GMYO 1,27 -2,31 0,00 Reysaş Lojistik 0,85 -2,30 -33,59 Rhea Girişim 0,68 -1,45 -39,29 Rodrigo Tekstil 1,30 0,78 -56,52 Royal Halı 0,85 1,19 -6,59 RTA Laboratuvarları 1,77 1,14 -35,87 Sabancı Holding 9,72 -0,72 -10,01 Safkar Ege Soğutmacılık 1,72 0,00 Salix Yatırım Holding 4,14 0,98 -46,92 Sanel Mühendislik 1,40 -6,67 -18,13 Sanifoam Sünger 1,52 -1,30 -9,52 Sanko Pazarlama 3,24 -0,31 2,12 Saray Matbaacılık 1,04 0,00 -2,80 Sarkuysan 3,34 -0,30 1,21 Sasa Polyester 9,75 -0,31 24,46 Say Reklamcılık 1,18 -2,48 -29,34 Sekuro Plastik 7,96 -19,92 -7,44 Selçuk Ecza Deposu 3,86 -3,26 10,22 Selçuk Gıda 0,49 0,00 75,00 Senkron Güvenlik 1,12 -1,75 -39,78 Serve Kırtasiye 1,40 2,94 125,81 Servet GMYO 2,73 -2,50 -10,20 Seyitler Kimya 7,29 -0,41 -18,82 Silverline Endüstri 1,54 -2,53 -29,68 Sinpaş GMYO 0,64 -1,54 -16,88 Soda Sanayii 5,41 -0,18 7,34 Sodaş Sodyum Sanayii 4,80 4,12 40,82 Söktaş 1,31 0,00 -21,08 Sönmez Filament 3,38 0,00 -18,55 Sönmez Pamuklu 3,67 -2,65 -7,32 Sumaş Suni Tahta 7,40 4,23 Şeker Fin. Kir. 2,53 -0,39 -1,56 Şekerbank 1,30 -1,52 -28,96 Şişe Cam 4,19 -3,46 -10,85 Şok Marketler 10,50 0,00 T. Halk Bankası 7,96 0,00 -26,16 T. Kalkınma Bank. 3,84 -0,26 -30,69 T.S.K.B. 1,27 0,00 -9,53 T.Tuborg 11,02 0,55 9,11 Taç Tarım Ürünleri 1,53 -2,55 -37,04 Tat Gıda 4,17 0,24 -18,80 TAV Havalimanları 22,06 -1,61 2,80 Taze Kuru Gıda 7,01 -2,50 -13,99 Tek-Art Turizm 0,80 2,56 6,30 Tekfen Holding 15,30 -1,86 -6,59 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,58 7,51 -30,49 Temapol Polimer Plastik 3,15 0,32 -33,96 TGS Dış Ticaret 5,20 -2,07 43,25 Tofaş Oto. Fab. 24,76 -0,96 -20,51 Torunlar GMYO 2,76 -0,72 -17,12 Trabzon Liman 12,66 3,09 Trabzonspor Sportif 1,37 -1,44 -37,73 Trakya Cam 4,17 -4,36 -9,74 Trend GMYO 1,27 -0,78 TSKB GMYO 0,60 0,00 -17,81 Tuğçelik 2,57 0,00 -19,18 Tukaş 1,52 -1,30 -31,84 Turcas Petrol 1,85 -0,54 -22,27 Turkcell 12,93 -2,42 -16,47 Tümosan Motor ve Traktör 5,24 -0,38 -30,96 Tüpraş 108,00 0,93 0,14 Türk Hava Yolları 17,46 -0,51 11,28 Türk Prysmian Kablo 1,78 -1,11 -28,89 Türk Telekom 6,43 -1,38 -0,16 Türk Traktör 58,70 -0,17 -16,72 Türker Proje Gayrimenkul 35,68 -1,05 -5,01 Ufuk Yatırım 1,98 5,88 -35,50 Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 -1,43 -19,30 Ulusoy Elektrik 8,14 -0,12 -12,75 Ulusoy Un Sanayi 1,93 -1,53 -30,58 Umpaş Holding 0,53 0,00 -15,87 Uşak Seramik 1,82 -1,62 -25,71 Utopya Turizm 2,81 1,81 -37,42 Uzertaş Boya 1,09 5,83 -4,39 Ülker Bisküvi 18,00 -0,94 -8,49 Ünye Çimento 4,65 -0,43 11,78 Vakıf Fin. Kir. 1,98 -1,49 -4,81 Vakıf GMYO 1,98 -1,49 -23,85 Vakıf Yat. Ort. 1,18 0,00 -16,90 Vakıflar Bankası 5,85 -1,85 -13,59 Vakko Tekstil 2,73 -1,80 -7,30 Vanet Gıda 2,35 -0,84 -26,56 Verusa Holding 25,00 -2,42 9,08 Verusaturk Girisim 2,77 1,09 17,37 Vestel 9,14 1,90 20,74 Vestel Beyaz Eşya 9,66 1,47 13,92 Viking Kağıt 1,19 -3,25 -0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 4,08 -34,05 Yapı ve Kredi Bank. 4,32 -0,69 -0,46 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,05 -1,44 -16,20 Yataş 24,86 -2,59 -12,16 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,50 0,00 42,89 Yeni Gimat GMYO 12,82 -0,62 2,54 Yeşil GMYO 0,46 -4,17 -26,98 Yeşil Yapı 0,49 -2,00 -51,96 Yeşil Yatırım Holding 12,68 2,26 -20,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.974,00 -0,01 9,40 Yonga Mobilya 8,11 -18,82 171,58 Yünsa 7,20 -3,36 60,00 Zorlu Enerji 1,54 0,00 -2,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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