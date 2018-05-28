Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.191,00
|-0,75
|-4,75
|İş Bankası (C)
|6,52
|3,49
|-2,39
|İş Bankası (Kur.)
|7.200,00
|-6,92
|İş Fin.Kir.
|3,67
|10,85
|163,35
|İş Girişim
|1,77
|5,99
|1,72
|İş GMYO
|1,09
|1,87
|-10,92
|İş Y. Men. Değ.
|2,22
|1,37
|4,11
|İş Yat. Ort.
|0,81
|1,25
|2,66
|İşbir Holding
|185,00
|-0,48
|-0,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,27
|3,85
|-32,50
|İttifak Holding
|3,06
|0,99
|31,33
|İz Hayvancılık Tarım
|1,96
|4,26
|3,16
|İzmir Demir Çelik
|2,23
|2,76
|-31,17
|İzmir Fırça
|8,28
|1,60
|-10,49
|İzocam
|23,22
|4,13
|-12,18
|Jantsa Jant Sanayi
|24,62
|3,53
|-19,93
|Kafein Yazılım
|5,50
|2,80
|Kapital Yat. Holding
|2,62
|-1,13
|111,29
|Kaplamin
|3,44
|3,30
|-12,24
|Kardemir (A)
|3,74
|2,75
|26,78
|Kardemir (B)
|3,74
|3,31
|27,65
|Kardemir (D)
|5,05
|4,34
|57,32
|Karel Elektronik
|5,87
|3,16
|1,03
|Karsan Otomotiv
|1,59
|2,58
|1,92
|Karsu Tekstil
|1,06
|-0,93
|-46,46
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,44
|0,74
|9,90
|Kartonsan
|254,10
|0,59
|-8,68
|Katmerciler Ekipman
|7,47
|0,95
|-37,54
|Kent Gıda
|132,20
|1,15
|-3,15
|Kerevitaş Gıda
|2,90
|4,69
|-32,10
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|14,29
|Kiler GMYO
|2,08
|3,48
|-43,17
|Kipa Ticaret
|1,94
|2,65
|-24,81
|Klimasan Klima
|5,24
|6,94
|-10,43
|Koç Holding
|15,06
|6,73
|-16,75
|Konfrut Gıda
|22,16
|2,59
|54,97
|Konya Çimento
|201,10
|1,06
|-21,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,99
|2,04
|-4,79
|Koza Altın
|50,35
|2,13
|31,81
|Koza Madencilik
|8,43
|4,33
|30,90
|Körfez GMYO
|1,27
|0,00
|-23,49
|Kristal Kola
|1,41
|2,92
|-21,67
|Kron Telekomünikasyon
|10,84
|2,46
|-41,41
|Kuştur Kuşadası Turizm
|10,35
|8,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,15
|-1,87
|-24,10
|Kütahya Porselen
|5,27
|2,93
|-26,50
|Lider Faktoring
|3,88
|1,04
|-12,02
|Link Bilgisayar
|8,90
|2,53
|-37,59
|Logo Yazılım
|48,90
|0,74
|-16,77
|Lokman Hekim Sağlık
|5,71
|2,88
|-7,31
|Lüks Kadife
|4,03
|1,51
|-14,44
|Makina Takım
|1,31
|3,97
|-34,50
|Mardin Çimento
|4,28
|0,47
|-0,23
|Marka Yatırım Holding
|1,13
|0,00
|-33,14
|Marmaris Altınyunus
|15,50
|2,31
|-18,42
|Marshall
|60,20
|2,03
|16,22
|Martı GMYO
|0,74
|5,71
|-65,09
|Martı Otel
|0,77
|2,67
|-16,30
|Mavi Giyim
|47,60
|3,43
|-17,93
|Mazhar Zorlu Holding
|5,89
|-1,34
|47,62
|MCT Danışmanlık
|11,89
|-0,83
|98,17
|Mega Polietilen
|1,73
|1,76
|51,75
|Menderes Tekstil
|0,69
|6,15
|-16,87
|Merit Turizm
|5,68
|0,00
|-3,57
|Merko Gıda
|0,91
|1,11
|-31,58
|Metal Gayrimenkul
|1,10
|1,85
|-15,38
|Metemtur Otelcilik
|1,19
|2,59
|-19,59
|Metro Holding
|1,05
|-0,94
|6,06
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,02
|2,54
|-26,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|1,78
|-20,00
|Migros Ticaret
|20,32
|6,83
|-26,27
|Milpa
|1,27
|3,25
|-41,20
|Mistral GMYO
|5,32
|2,50
|-28,01
|MLP Sağlık
|15,78
|0,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,36
|4,62
|-2,16
|Mondi Tire Kutsan
|1,67
|1,21
|-7,73
|Net Holding
|1,82
|2,25
|-17,65
|Netaş Telekom.
|10,00
|12,74
|-36,87
|Niğbaş Niğde Beton
|0,98
|-2,00
|4,26
|Nuh Çimento
|9,68
|-0,82
|6,29
|Nurol GMYO
|3,60
|2,27
|-24,21
|Odaş Elektrik
|4,85
|16,59
|-19,17
|Olmuksan-IP
|3,91
|0,26
|-14,52
|Orge Enerji Elektrik
|2,92
|2,82
|-27,79
|Orma Orman Mahsulleri
|1,03
|3,00
|-8,85
|Osmanlı Menkul
|2,58
|2,38
|-17,83
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,20
|1,69
|-26,38
|Otokar
|79,50
|3,25
|-34,14
|Oyak Yat. Ort.
|0,88
|0,00
|-12,87
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,52
|0,66
|-10,59
|Özak GMYO
|3,01
|0,67
|28,63
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|2,48
|-53,93
|Özderici GMYO
|10,00
|-0,99
|541,03
|Özerden Plastik
|3,53
|0,86
|18,46
|Panora GMYO
|4,62
|-0,65
|2,50
|Park Elek.Madencilik
|3,02
|4,50
|-27,58
|Parsan
|15,21
|4,04
|30,00
|Pegasus
|27,16
|5,76
|-19,64
|Peker GMYO
|5,61
|2,00
|Penguen Gıda
|1,39
|2,96
|-37,67
|Pera GMYO
|0,69
|6,15
|-21,59
|Pergamon Dış Ticaret
|6,10
|1,33
|59,27
|Petkim
|4,82
|1,90
|-34,71
|Petrokent Turizm
|47,50
|2,55
|0,04
|Pınar Et ve Un
|8,43
|0,60
|-8,42
|Pınar Su
|1,54
|2,67
|-14,44
|Pınar Süt
|9,83
|1,97
|-18,86
|Plastikkart
|2,25
|0,00
|-22,15
|Polisan Holding
|6,38
|1,27
|-26,16
|Politeknik Metal
|39,88
|-0,30
|19,76
|Prizma Press Matbaacılık
|1,68
|0,60
|3,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,15
|-0,48
|6,41
|QNB Finansbank
|4,77
|2,14
|-13,27
|Ral Yatırım Holding
|1,59
|4,61
|-2,45
|Ray Sigorta
|1,12
|0,00
|-38,12
|Reysaş GMYO
|1,30
|4,00
|2,36
|Reysaş Lojistik
|0,87
|0,00
|-32,03
|Rhea Girişim
|0,69
|2,99
|-38,39
|Rodrigo Tekstil
|1,29
|0,00
|-56,86
|Royal Halı
|0,84
|0,00
|-7,69
|RTA Laboratuvarları
|1,75
|3,55
|-36,59
|Sabancı Holding
|9,79
|1,14
|-9,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,72
|1,18
|Salix Yatırım Holding
|4,10
|0,00
|-47,44
|Sanel Mühendislik
|1,50
|11,11
|-12,28
|Sanifoam Sünger
|1,54
|1,99
|-8,33
|Sanko Pazarlama
|3,25
|0,31
|2,44
|Saray Matbaacılık
|1,04
|2,97
|-2,80
|Sarkuysan
|3,35
|2,13
|1,52
|Sasa Polyester
|9,78
|2,95
|24,84
|Say Reklamcılık
|1,21
|3,42
|-27,54
|Sekuro Plastik
|9,94
|4,96
|15,58
|Selçuk Ecza Deposu
|3,99
|3,10
|13,93
|Selçuk Gıda
|0,49
|2,08
|75,00
|Senkron Güvenlik
|1,14
|1,79
|-38,71
|Serve Kırtasiye
|1,36
|-1,45
|119,35
|Servet GMYO
|2,80
|1,82
|-7,89
|Seyitler Kimya
|7,32
|-5,55
|-18,49
|Silverline Endüstri
|1,58
|1,94
|-27,85
|Sinpaş GMYO
|0,65
|1,56
|-15,58
|Soda Sanayii
|5,42
|-2,17
|7,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,61
|-4,95
|35,24
|Söktaş
|1,31
|3,15
|-21,08
|Sönmez Filament
|3,38
|6,62
|-18,55
|Sönmez Pamuklu
|3,77
|1,89
|-4,80
|Sumaş Suni Tahta
|7,10
|3,95
|Şeker Fin. Kir.
|2,54
|2,83
|-1,17
|Şekerbank
|1,32
|2,33
|-27,87
|Şişe Cam
|4,34
|3,83
|-7,66
|Şok Marketler
|10,50
|0,86
|T. Halk Bankası
|7,96
|1,66
|-26,16
|T. Kalkınma Bank.
|3,85
|0,79
|-30,51
|T.S.K.B.
|1,27
|4,96
|-9,53
|T.Tuborg
|10,96
|0,09
|8,51
|Taç Tarım Ürünleri
|1,57
|1,95
|-35,39
|Tat Gıda
|4,16
|5,58
|-18,99
|TAV Havalimanları
|22,42
|3,89
|4,47
|Taze Kuru Gıda
|7,19
|-1,10
|-11,78
|Tek-Art Turizm
|0,78
|11,43
|3,64
|Tekfen Holding
|15,59
|1,23
|-4,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,33
|5,05
|-35,34
|Temapol Polimer Plastik
|3,14
|2,61
|-34,17
|TGS Dış Ticaret
|5,31
|0,57
|46,28
|Tofaş Oto. Fab.
|25,00
|4,34
|-19,74
|Torunlar GMYO
|2,78
|2,21
|-16,52
|Trabzon Liman
|12,28
|2,33
|Trabzonspor Sportif
|1,39
|3,73
|-36,82
|Trakya Cam
|4,36
|3,32
|-5,63
|Trend GMYO
|1,28
|0,79
|TSKB GMYO
|0,60
|3,45
|-17,81
|Tuğçelik
|2,57
|2,39
|-19,18
|Tukaş
|1,54
|6,94
|-30,94
|Turcas Petrol
|1,86
|2,76
|-21,85
|Turkcell
|13,25
|4,25
|-14,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,26
|4,99
|-30,70
|Tüpraş
|107,00
|4,09
|-0,79
|Türk Hava Yolları
|17,55
|5,85
|11,85
|Türk Prysmian Kablo
|1,80
|2,86
|-28,09
|Türk Telekom
|6,52
|0,00
|1,24
|Türk Traktör
|58,80
|2,80
|-16,58
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,06
|-0,33
|-3,99
|Ufuk Yatırım
|1,87
|0,00
|-39,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,40
|2,19
|-18,13
|Ulusoy Elektrik
|8,15
|2,52
|-12,65
|Ulusoy Un Sanayi
|1,96
|2,08
|-29,50
|Umpaş Holding
|0,53
|0,00
|-15,87
|Uşak Seramik
|1,85
|2,21
|-24,49
|Utopya Turizm
|2,76
|1,10
|-38,53
|Uzertaş Boya
|1,03
|0,98
|-9,65
|Ülker Bisküvi
|18,17
|2,08
|-7,63
|Ünye Çimento
|4,67
|0,21
|12,26
|Vakıf Fin. Kir.
|2,01
|6,35
|-3,37
|Vakıf GMYO
|2,01
|3,08
|-22,69
|Vakıf Yat. Ort.
|1,18
|2,61
|-16,90
|Vakıflar Bankası
|5,96
|2,41
|-11,96
|Vakko Tekstil
|2,78
|2,96
|-5,60
|Vanet Gıda
|2,37
|3,49
|-25,94
|Verusa Holding
|25,62
|0,47
|11,78
|Verusaturk Girisim
|2,74
|5,79
|16,10
|Vestel
|8,97
|3,82
|18,49
|Vestel Beyaz Eşya
|9,52
|2,70
|12,26
|Viking Kağıt
|1,23
|0,82
|2,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,47
|2,08
|-36,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,35
|4,32
|0,23
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,08
|2,97
|-14,98
|Yataş
|25,52
|2,90
|-9,82
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,50
|1,35
|42,89
|Yeni Gimat GMYO
|12,90
|-0,77
|3,18
|Yeşil GMYO
|0,48
|6,67
|-23,81
|Yeşil Yapı
|0,50
|6,38
|-50,98
|Yeşil Yatırım Holding
|12,40
|1,97
|-22,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.974,10
|3,90
|9,41
|Yonga Mobilya
|9,99
|-0,10
|234,53
|Yünsa
|7,45
|-1,72
|65,56
|Zorlu Enerji
|1,54
|4,76
|-2,53
(Son)