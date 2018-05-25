Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.200,00
|-2,44
|-4,03
|İş Bankası (C)
|6,30
|1,61
|-5,68
|İş Bankası (Kur.)
|7.200,00
|-6,92
|İş Fin.Kir.
|3,54
|-19,91
|137,58
|İş Girişim
|1,67
|1,83
|-4,02
|İş GMYO
|1,07
|0,94
|-12,55
|İş Y. Men. Değ.
|2,19
|-0,45
|2,70
|İş Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|1,39
|İşbir Holding
|185,90
|2,03
|0,43
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|0,00
|-35,00
|İttifak Holding
|3,03
|1,00
|30,04
|İz Hayvancılık Tarım
|1,88
|-2,08
|-1,05
|İzmir Demir Çelik
|2,17
|2,36
|-33,02
|İzmir Fırça
|8,15
|0,37
|-11,89
|İzocam
|22,30
|-0,18
|-15,66
|Jantsa Jant Sanayi
|23,78
|2,24
|-22,66
|Kafein Yazılım
|5,35
|2,49
|Kapital Yat. Holding
|2,65
|0,00
|113,71
|Kaplamin
|3,33
|0,60
|-15,05
|Kardemir (A)
|3,64
|2,82
|23,39
|Kardemir (B)
|3,62
|2,55
|23,55
|Kardemir (D)
|4,84
|1,26
|50,78
|Karel Elektronik
|5,69
|0,00
|-2,07
|Karsan Otomotiv
|1,55
|1,97
|-0,64
|Karsu Tekstil
|1,07
|0,94
|-45,96
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,40
|-6,90
|9,09
|Kartonsan
|252,60
|1,45
|-9,22
|Katmerciler Ekipman
|7,40
|3,21
|-38,13
|Kent Gıda
|130,70
|2,59
|-4,25
|Kerevitaş Gıda
|2,77
|19,70
|-35,14
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|5,26
|14,29
|Kiler GMYO
|2,01
|1,52
|-45,08
|Kipa Ticaret
|1,89
|1,61
|-26,74
|Klimasan Klima
|4,90
|2,30
|-16,24
|Koç Holding
|14,11
|2,47
|-22,00
|Konfrut Gıda
|21,60
|5,47
|51,05
|Konya Çimento
|199,00
|1,27
|-21,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,85
|0,88
|-6,70
|Koza Altın
|49,30
|3,48
|29,06
|Koza Madencilik
|8,08
|1,64
|25,47
|Körfez GMYO
|1,27
|-2,31
|-23,49
|Kristal Kola
|1,37
|0,00
|-23,89
|Kron Telekomünikasyon
|10,58
|0,86
|-42,81
|Kuştur Kuşadası Turizm
|10,35
|-11,54
|8,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,21
|-0,62
|-22,65
|Kütahya Porselen
|5,12
|1,79
|-28,59
|Lider Faktoring
|3,84
|2,67
|-12,93
|Link Bilgisayar
|8,68
|0,70
|-39,13
|Logo Yazılım
|48,54
|-0,78
|-17,38
|Lokman Hekim Sağlık
|5,55
|1,09
|-9,90
|Lüks Kadife
|3,97
|2,06
|-15,71
|Makina Takım
|1,26
|1,61
|-37,00
|Mardin Çimento
|4,26
|1,67
|-0,70
|Marka Yatırım Holding
|1,13
|0,89
|-33,14
|Marmaris Altınyunus
|15,15
|1,41
|-20,26
|Marshall
|59,00
|2,16
|13,90
|Martı GMYO
|0,70
|1,45
|-66,98
|Martı Otel
|0,75
|1,35
|-18,48
|Mavi Giyim
|46,02
|-0,82
|-20,66
|Mazhar Zorlu Holding
|5,97
|2,93
|49,62
|MCT Danışmanlık
|11,99
|-10,92
|99,83
|Mega Polietilen
|1,70
|-9,57
|49,12
|Menderes Tekstil
|0,65
|3,17
|-21,69
|Merit Turizm
|5,68
|0,00
|-3,57
|Merko Gıda
|0,90
|0,00
|-32,33
|Metal Gayrimenkul
|1,08
|-5,26
|-16,92
|Metemtur Otelcilik
|1,16
|2,65
|-21,62
|Metro Holding
|1,06
|-0,93
|7,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,97
|4,23
|-28,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,69
|-17,56
|-21,40
|Migros Ticaret
|19,02
|0,63
|-30,99
|Milpa
|1,23
|-1,60
|-43,06
|Mistral GMYO
|5,19
|1,57
|-29,77
|MLP Sağlık
|15,75
|-3,37
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,30
|-0,76
|-6,47
|Mondi Tire Kutsan
|1,65
|-2,37
|-8,84
|Net Holding
|1,78
|2,30
|-19,46
|Netaş Telekom.
|8,87
|1,72
|-44,00
|Niğbaş Niğde Beton
|1,00
|0,00
|6,38
|Nuh Çimento
|9,76
|2,85
|7,17
|Nurol GMYO
|3,52
|2,62
|-25,89
|Odaş Elektrik
|4,16
|5,05
|-30,67
|Olmuksan-IP
|3,90
|-2,26
|-14,73
|Orge Enerji Elektrik
|2,84
|1,43
|-29,77
|Orma Orman Mahsulleri
|1,00
|2,04
|-11,50
|Osmanlı Menkul
|2,52
|0,80
|-19,75
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,18
|0,85
|-27,61
|Otokar
|77,00
|3,91
|-36,21
|Oyak Yat. Ort.
|0,88
|2,33
|-12,87
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,51
|1,34
|-11,18
|Özak GMYO
|2,99
|0,00
|27,78
|Özbal Çelik Boru
|1,21
|1,68
|-55,04
|Özderici GMYO
|10,10
|-18,55
|547,44
|Özerden Plastik
|3,50
|0,57
|17,45
|Panora GMYO
|4,65
|-0,43
|3,17
|Park Elek.Madencilik
|2,89
|5,09
|-30,70
|Parsan
|14,62
|0,76
|24,96
|Pegasus
|25,68
|7,63
|-24,02
|Peker GMYO
|5,50
|-0,18
|Penguen Gıda
|1,35
|2,27
|-39,46
|Pera GMYO
|0,65
|4,84
|-26,14
|Pergamon Dış Ticaret
|6,02
|2,56
|57,18
|Petkim
|4,73
|3,50
|-35,93
|Petrokent Turizm
|46,32
|-4,49
|-2,44
|Pınar Et ve Un
|8,38
|0,48
|-8,96
|Pınar Su
|1,50
|0,00
|-16,67
|Pınar Süt
|9,64
|-0,82
|-20,43
|Plastikkart
|2,25
|4,17
|-22,15
|Polisan Holding
|6,30
|1,61
|-27,08
|Politeknik Metal
|40,00
|3,95
|20,12
|Prizma Press Matbaacılık
|1,67
|1,21
|3,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,17
|-0,48
|6,92
|QNB Finansbank
|4,67
|-1,06
|-15,09
|Ral Yatırım Holding
|1,52
|1,33
|-6,75
|Ray Sigorta
|1,12
|3,70
|-38,12
|Reysaş GMYO
|1,25
|-0,79
|-1,57
|Reysaş Lojistik
|0,87
|1,16
|-32,03
|Rhea Girişim
|0,67
|1,52
|-40,18
|Rodrigo Tekstil
|1,29
|0,00
|-56,86
|Royal Halı
|0,84
|1,20
|-7,69
|RTA Laboratuvarları
|1,69
|1,20
|-38,77
|Sabancı Holding
|9,68
|0,31
|-10,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,70
|-0,58
|Salix Yatırım Holding
|4,10
|-47,44
|Sanel Mühendislik
|1,35
|0,75
|-21,05
|Sanifoam Sünger
|1,51
|2,03
|-10,12
|Sanko Pazarlama
|3,24
|2,53
|2,12
|Saray Matbaacılık
|1,01
|0,00
|-5,61
|Sarkuysan
|3,28
|0,92
|-0,61
|Sasa Polyester
|9,50
|4,74
|21,26
|Say Reklamcılık
|1,17
|0,86
|-29,94
|Sekuro Plastik
|9,47
|6,52
|10,12
|Selçuk Ecza Deposu
|3,87
|1,04
|10,50
|Selçuk Gıda
|0,48
|-4,00
|71,43
|Senkron Güvenlik
|1,12
|0,90
|-39,78
|Serve Kırtasiye
|1,38
|-1,43
|122,58
|Servet GMYO
|2,75
|-1,79
|-9,54
|Seyitler Kimya
|7,75
|1,97
|-13,70
|Silverline Endüstri
|1,55
|1,31
|-29,22
|Sinpaş GMYO
|0,64
|0,00
|-16,88
|Soda Sanayii
|5,54
|2,40
|9,92
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,85
|18,87
|42,29
|Söktaş
|1,27
|0,79
|-23,49
|Sönmez Filament
|3,17
|1,60
|-23,61
|Sönmez Pamuklu
|3,70
|0,27
|-6,57
|Sumaş Suni Tahta
|6,83
|5,40
|Şeker Fin. Kir.
|2,47
|0,41
|-3,89
|Şekerbank
|1,29
|0,78
|-29,51
|Şişe Cam
|4,18
|3,21
|-11,06
|Şok Marketler
|10,41
|1,26
|T. Halk Bankası
|7,83
|1,42
|-27,37
|T. Kalkınma Bank.
|3,82
|1,06
|-31,05
|T.S.K.B.
|1,21
|1,68
|-13,80
|T.Tuborg
|10,95
|4,29
|8,42
|Taç Tarım Ürünleri
|1,54
|-0,65
|-36,63
|Tat Gıda
|3,94
|0,77
|-23,28
|TAV Havalimanları
|21,58
|3,35
|0,56
|Taze Kuru Gıda
|7,27
|1,25
|-10,80
|Tek-Art Turizm
|0,70
|6,06
|-6,99
|Tekfen Holding
|15,40
|2,46
|-5,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,17
|0,96
|-38,45
|Temapol Polimer Plastik
|3,06
|0,66
|-35,85
|TGS Dış Ticaret
|5,28
|0,57
|45,45
|Tofaş Oto. Fab.
|23,96
|-0,17
|-23,08
|Torunlar GMYO
|2,72
|2,64
|-18,32
|Trabzon Liman
|12,00
|0,00
|Trabzonspor Sportif
|1,34
|1,52
|-39,09
|Trakya Cam
|4,22
|5,76
|-8,66
|Trend GMYO
|1,27
|-1,55
|TSKB GMYO
|0,58
|0,00
|-20,55
|Tuğçelik
|2,51
|2,87
|-21,07
|Tukaş
|1,44
|2,86
|-35,43
|Turcas Petrol
|1,81
|0,56
|-23,95
|Turkcell
|12,71
|-2,08
|-17,89
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,01
|1,83
|-33,99
|Tüpraş
|102,80
|3,84
|-4,68
|Türk Hava Yolları
|16,58
|5,87
|5,67
|Türk Prysmian Kablo
|1,75
|0,00
|-30,09
|Türk Telekom
|6,52
|2,84
|1,24
|Türk Traktör
|57,20
|0,09
|-18,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,18
|2,78
|-3,67
|Ufuk Yatırım
|1,87
|4,47
|-39,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,37
|4,58
|-19,88
|Ulusoy Elektrik
|7,95
|-0,62
|-14,79
|Ulusoy Un Sanayi
|1,92
|2,67
|-30,94
|Umpaş Holding
|0,53
|0,00
|-15,87
|Uşak Seramik
|1,81
|4,62
|-26,12
|Utopya Turizm
|2,73
|0,74
|-39,20
|Uzertaş Boya
|1,02
|6,25
|-10,53
|Ülker Bisküvi
|17,80
|2,42
|-9,51
|Ünye Çimento
|4,66
|1,75
|12,02
|Vakıf Fin. Kir.
|1,89
|1,61
|-9,13
|Vakıf GMYO
|1,95
|1,56
|-25,00
|Vakıf Yat. Ort.
|1,15
|-0,86
|-19,01
|Vakıflar Bankası
|5,82
|3,19
|-14,03
|Vakko Tekstil
|2,70
|2,27
|-8,32
|Vanet Gıda
|2,29
|-0,43
|-28,44
|Verusa Holding
|25,50
|2,99
|11,26
|Verusaturk Girisim
|2,59
|0,78
|9,75
|Vestel
|8,64
|0,58
|14,13
|Vestel Beyaz Eşya
|9,27
|0,76
|9,32
|Viking Kağıt
|1,22
|0,83
|1,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,44
|1,41
|-37,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,17
|5,04
|-3,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,02
|3,59
|-17,43
|Yataş
|24,80
|3,33
|-12,37
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,48
|-4,52
|40,98
|Yeni Gimat GMYO
|13,00
|0,78
|3,98
|Yeşil GMYO
|0,45
|-2,17
|-28,57
|Yeşil Yapı
|0,47
|-2,08
|-53,92
|Yeşil Yatırım Holding
|12,16
|-0,16
|-24,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.900,00
|1,06
|5,30
|Yonga Mobilya
|10,00
|-9,09
|234,87
|Yünsa
|7,58
|3,98
|68,44
|Zorlu Enerji
|1,47
|3,52
|-6,96
(Son)