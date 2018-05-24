Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.230,00
|0,00
|-1,63
|İş Bankası (C)
|6,20
|-1,59
|-7,18
|İş Bankası (Kur.)
|7.200,00
|-6,92
|İş Fin.Kir.
|4,42
|-15,49
|196,64
|İş Girişim
|1,64
|-7,87
|-5,75
|İş GMYO
|1,06
|-1,85
|-13,37
|İş Y. Men. Değ.
|2,20
|0,00
|3,17
|İş Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|1,39
|İşbir Holding
|182,20
|1,79
|-1,57
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|4,00
|-35,00
|İttifak Holding
|3,00
|-0,66
|28,76
|İz Hayvancılık Tarım
|1,92
|-0,52
|1,05
|İzmir Demir Çelik
|2,12
|-2,30
|-34,57
|İzmir Fırça
|8,12
|0,87
|-12,22
|İzocam
|22,34
|-0,98
|-15,51
|Jantsa Jant Sanayi
|23,26
|-3,33
|-24,35
|Kafein Yazılım
|5,22
|3,37
|Kapital Yat. Holding
|2,65
|-2,93
|113,71
|Kaplamin
|3,31
|-3,78
|-15,56
|Kardemir (A)
|3,54
|-3,54
|20,00
|Kardemir (B)
|3,53
|-3,81
|20,48
|Kardemir (D)
|4,78
|-1,24
|48,91
|Karel Elektronik
|5,69
|-4,21
|-2,07
|Karsan Otomotiv
|1,52
|-8,98
|-2,56
|Karsu Tekstil
|1,06
|0,95
|-46,46
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,80
|0,00
|17,17
|Kartonsan
|249,00
|-2,20
|-10,51
|Katmerciler Ekipman
|7,17
|-7,48
|-40,05
|Kent Gıda
|127,40
|-1,70
|-6,67
|Kerevitaş Gıda
|64,10
|-1,00
|-45,82
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|-2,56
|8,57
|Kiler GMYO
|1,98
|-4,81
|-45,90
|Kipa Ticaret
|1,86
|-4,62
|-27,91
|Klimasan Klima
|4,79
|-6,81
|-18,12
|Koç Holding
|13,77
|2,08
|-23,88
|Konfrut Gıda
|20,48
|-1,92
|43,22
|Konya Çimento
|196,50
|-3,01
|-22,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,79
|-2,16
|-7,52
|Koza Altın
|47,64
|2,54
|24,71
|Koza Madencilik
|7,95
|9,50
|23,45
|Körfez GMYO
|1,30
|3,17
|-21,69
|Kristal Kola
|1,37
|-4,20
|-23,89
|Kron Telekomünikasyon
|10,49
|-4,46
|-43,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,70
|23,04
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,23
|-12,70
|-22,17
|Kütahya Porselen
|5,03
|-4,37
|-29,85
|Lider Faktoring
|3,74
|0,81
|-15,19
|Link Bilgisayar
|8,62
|-1,03
|-39,55
|Logo Yazılım
|48,92
|-0,16
|-16,73
|Lokman Hekim Sağlık
|5,49
|-3,00
|-10,88
|Lüks Kadife
|3,89
|-0,26
|-17,41
|Makina Takım
|1,24
|-5,34
|-38,00
|Mardin Çimento
|4,19
|-0,95
|-2,33
|Marka Yatırım Holding
|1,12
|-4,27
|-33,73
|Marmaris Altınyunus
|14,94
|-0,13
|-21,37
|Marshall
|57,75
|-2,61
|11,49
|Martı GMYO
|0,69
|-4,17
|-67,45
|Martı Otel
|0,74
|-2,63
|-19,57
|Mavi Giyim
|46,40
|0,13
|-20,00
|Mazhar Zorlu Holding
|5,80
|0,00
|45,36
|MCT Danışmanlık
|13,46
|10,42
|124,33
|Mega Polietilen
|1,88
|2,73
|64,91
|Menderes Tekstil
|0,63
|-7,35
|-24,10
|Merit Turizm
|5,68
|-0,18
|-3,57
|Merko Gıda
|0,90
|-3,23
|-32,33
|Metal Gayrimenkul
|1,14
|0,00
|-12,31
|Metemtur Otelcilik
|1,13
|-5,04
|-23,65
|Metro Holding
|1,07
|2,88
|8,08
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,89
|-4,06
|-31,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,05
|-0,97
|-4,65
|Migros Ticaret
|18,90
|0,91
|-31,42
|Milpa
|1,25
|-6,02
|-42,13
|Mistral GMYO
|5,11
|0,39
|-30,85
|MLP Sağlık
|16,30
|0,43
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,31
|3,97
|-5,76
|Mondi Tire Kutsan
|1,69
|3,05
|-6,63
|Net Holding
|1,74
|-1,69
|-21,27
|Netaş Telekom.
|8,72
|-7,33
|-44,95
|Niğbaş Niğde Beton
|1,00
|-9,91
|6,38
|Nuh Çimento
|9,49
|-0,63
|4,20
|Nurol GMYO
|3,43
|-3,11
|-27,79
|Odaş Elektrik
|3,96
|-10,41
|-34,00
|Olmuksan-IP
|3,99
|-3,16
|-12,77
|Orge Enerji Elektrik
|2,80
|-3,11
|-30,76
|Orma Orman Mahsulleri
|0,98
|-3,92
|-13,27
|Osmanlı Menkul
|2,50
|-1,57
|-20,38
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,17
|-3,31
|-28,22
|Otokar
|74,10
|-3,20
|-38,62
|Oyak Yat. Ort.
|0,86
|-1,15
|-14,85
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,49
|-0,67
|-12,35
|Özak GMYO
|2,99
|-1,32
|27,78
|Özbal Çelik Boru
|1,19
|-9,16
|-55,78
|Özderici GMYO
|12,40
|-6,77
|694,87
|Özerden Plastik
|3,48
|1,46
|16,78
|Panora GMYO
|4,67
|0,43
|3,61
|Park Elek.Madencilik
|2,75
|-5,50
|-34,05
|Parsan
|14,51
|-3,72
|24,02
|Pegasus
|23,86
|-6,28
|-29,41
|Peker GMYO
|5,51
|-0,72
|Penguen Gıda
|1,32
|-1,49
|-40,81
|Pera GMYO
|0,62
|-10,14
|-29,55
|Pergamon Dış Ticaret
|5,87
|-2,17
|53,27
|Petkim
|4,57
|-1,72
|-38,10
|Petrokent Turizm
|48,50
|3,15
|2,15
|Pınar Et ve Un
|8,34
|-2,23
|-9,40
|Pınar Su
|1,50
|-0,66
|-16,67
|Pınar Süt
|9,72
|-1,82
|-19,77
|Plastikkart
|2,16
|-2,26
|-25,26
|Polisan Holding
|6,20
|-4,76
|-28,24
|Politeknik Metal
|38,48
|-1,08
|15,56
|Prizma Press Matbaacılık
|1,65
|-1,20
|1,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,19
|0,72
|7,44
|QNB Finansbank
|4,72
|-2,68
|-14,18
|Ral Yatırım Holding
|1,50
|2,04
|-7,98
|Ray Sigorta
|1,08
|-1,82
|-40,33
|Reysaş GMYO
|1,26
|-3,82
|-0,79
|Reysaş Lojistik
|0,86
|-2,27
|-32,81
|Rhea Girişim
|0,66
|-2,94
|-41,07
|Rodrigo Tekstil
|1,29
|-1,53
|-56,86
|Royal Halı
|0,83
|-2,35
|-8,79
|RTA Laboratuvarları
|1,67
|-3,47
|-39,49
|Sabancı Holding
|9,65
|-0,52
|-10,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,71
|-5,00
|Salix Yatırım Holding
|4,10
|-3,07
|-47,44
|Sanel Mühendislik
|1,34
|-2,19
|-21,64
|Sanifoam Sünger
|1,48
|-5,13
|-11,90
|Sanko Pazarlama
|3,16
|-1,25
|-0,40
|Saray Matbaacılık
|1,01
|-5,61
|-5,61
|Sarkuysan
|3,25
|-0,61
|-1,52
|Sasa Polyester
|9,07
|-2,26
|15,78
|Say Reklamcılık
|1,16
|1,75
|-30,54
|Sekuro Plastik
|8,89
|1,72
|3,37
|Selçuk Ecza Deposu
|3,83
|-0,78
|9,36
|Selçuk Gıda
|0,50
|2,04
|78,57
|Senkron Güvenlik
|1,11
|-0,89
|-40,32
|Serve Kırtasiye
|1,40
|-1,41
|125,81
|Servet GMYO
|2,80
|-2,10
|-7,89
|Seyitler Kimya
|7,60
|-3,06
|-15,37
|Silverline Endüstri
|1,53
|-1,92
|-30,14
|Sinpaş GMYO
|0,64
|0,00
|-16,88
|Soda Sanayii
|5,41
|-1,28
|7,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,08
|0,25
|19,70
|Söktaş
|1,26
|-1,56
|-24,10
|Sönmez Filament
|3,12
|-3,41
|-24,82
|Sönmez Pamuklu
|3,69
|-0,81
|-6,82
|Sumaş Suni Tahta
|6,48
|2,86
|Şeker Fin. Kir.
|2,46
|-0,40
|-4,28
|Şekerbank
|1,28
|-4,48
|-30,05
|Şişe Cam
|4,05
|-2,88
|-13,83
|Şok Marketler
|10,28
|2,90
|T. Halk Bankası
|7,72
|-3,26
|-28,39
|T. Kalkınma Bank.
|3,78
|-4,55
|-31,77
|T.S.K.B.
|1,19
|-3,25
|-15,23
|T.Tuborg
|10,50
|-4,55
|3,96
|Taç Tarım Ürünleri
|1,55
|1,31
|-36,21
|Tat Gıda
|3,91
|-3,93
|-23,86
|TAV Havalimanları
|20,88
|0,19
|-2,70
|Taze Kuru Gıda
|7,18
|0,00
|-11,90
|Tek-Art Turizm
|0,66
|-4,35
|-12,31
|Tekfen Holding
|15,03
|-2,53
|-8,24
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,14
|-4,56
|-39,03
|Temapol Polimer Plastik
|3,04
|-2,56
|-36,27
|TGS Dış Ticaret
|5,25
|-1,13
|44,63
|Tofaş Oto. Fab.
|24,00
|2,92
|-22,95
|Torunlar GMYO
|2,65
|-1,49
|-20,42
|Trabzon Liman
|12,00
|-2,60
|Trabzonspor Sportif
|1,32
|-4,35
|-40,00
|Trakya Cam
|3,99
|-5,00
|-13,64
|Trend GMYO
|1,29
|-1,53
|TSKB GMYO
|0,58
|-3,33
|-20,55
|Tuğçelik
|2,44
|-3,94
|-23,27
|Tukaş
|1,40
|-5,41
|-37,22
|Turcas Petrol
|1,80
|-4,26
|-24,37
|Turkcell
|12,98
|1,88
|-16,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,92
|-3,72
|-35,18
|Tüpraş
|99,00
|-2,08
|-8,21
|Türk Hava Yolları
|15,66
|-6,00
|-0,19
|Türk Prysmian Kablo
|1,75
|-1,13
|-30,09
|Türk Telekom
|6,34
|3,59
|-1,55
|Türk Traktör
|57,15
|4,38
|-18,92
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,20
|-2,98
|-6,28
|Ufuk Yatırım
|1,79
|-2,72
|-41,69
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,31
|-3,68
|-23,39
|Ulusoy Elektrik
|8,00
|-4,08
|-14,26
|Ulusoy Un Sanayi
|1,87
|-5,08
|-32,73
|Umpaş Holding
|0,53
|-3,64
|-15,87
|Uşak Seramik
|1,73
|-3,89
|-29,39
|Utopya Turizm
|2,71
|-7,19
|-39,64
|Uzertaş Boya
|0,96
|20,00
|-15,79
|Ülker Bisküvi
|17,38
|-1,59
|-11,64
|Ünye Çimento
|4,58
|-0,22
|10,10
|Vakıf Fin. Kir.
|1,86
|-6,06
|-10,58
|Vakıf GMYO
|1,92
|-4,95
|-26,15
|Vakıf Yat. Ort.
|1,16
|-2,52
|-18,31
|Vakıflar Bankası
|5,64
|-2,76
|-16,69
|Vakko Tekstil
|2,64
|-5,04
|-10,36
|Vanet Gıda
|2,30
|-3,36
|-28,13
|Verusa Holding
|24,76
|-0,96
|8,03
|Verusaturk Girisim
|2,57
|0,78
|8,90
|Vestel
|8,59
|-4,66
|13,47
|Vestel Beyaz Eşya
|9,20
|-2,02
|8,49
|Viking Kağıt
|1,21
|0,00
|0,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,42
|-5,96
|-38,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,97
|0,00
|-8,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|1,95
|-3,47
|-20,29
|Yataş
|24,00
|-4,76
|-15,19
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,55
|-2,52
|47,65
|Yeni Gimat GMYO
|12,90
|2,54
|3,18
|Yeşil GMYO
|0,46
|-4,17
|-26,98
|Yeşil Yapı
|0,48
|-2,04
|-52,94
|Yeşil Yatırım Holding
|12,18
|-2,48
|-23,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.880,00
|-0,94
|4,19
|Yonga Mobilya
|11,00
|1,66
|268,35
|Yünsa
|7,29
|-5,32
|62,00
|Zorlu Enerji
|1,42
|-4,70
|-10,13
(Son)