Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.230,00
|-1,63
|İş Bankası (C)
|6,30
|-0,47
|-5,68
|İş Bankası (Kur.)
|7.200,00
|-6,92
|İş Fin.Kir.
|5,23
|6,52
|251,01
|İş Girişim
|1,78
|-1,66
|2,30
|İş GMYO
|1,08
|-0,92
|-11,74
|İş Y. Men. Değ.
|2,20
|0,00
|3,17
|İş Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|1,39
|İşbir Holding
|179,00
|-3,24
|-3,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,25
|-3,85
|-37,50
|İttifak Holding
|3,02
|-0,66
|29,61
|İz Hayvancılık Tarım
|1,93
|-4,46
|1,58
|İzmir Demir Çelik
|2,17
|-2,25
|-33,02
|İzmir Fırça
|8,05
|-0,49
|-12,97
|İzocam
|22,56
|-2,17
|-14,67
|Jantsa Jant Sanayi
|24,06
|-0,91
|-21,75
|Kafein Yazılım
|5,05
|-1,56
|Kapital Yat. Holding
|2,73
|-3,19
|120,16
|Kaplamin
|3,44
|-3,91
|-12,24
|Kardemir (A)
|3,67
|-2,39
|24,41
|Kardemir (B)
|3,67
|-3,67
|25,26
|Kardemir (D)
|4,84
|-3,78
|50,78
|Karel Elektronik
|5,94
|-4,96
|2,24
|Karsan Otomotiv
|1,67
|-2,91
|7,05
|Karsu Tekstil
|1,05
|-4,55
|-46,97
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,80
|0,00
|17,17
|Kartonsan
|254,60
|-0,31
|-8,50
|Katmerciler Ekipman
|7,75
|-3,00
|-35,20
|Kent Gıda
|129,60
|-1,59
|-5,05
|Kerevitaş Gıda
|64,75
|-2,41
|-45,27
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|11,43
|Kiler GMYO
|2,08
|-3,26
|-43,17
|Kipa Ticaret
|1,95
|-1,52
|-24,42
|Klimasan Klima
|5,14
|-3,38
|-12,14
|Koç Holding
|13,49
|-0,30
|-25,43
|Konfrut Gıda
|20,88
|-3,51
|46,01
|Konya Çimento
|202,60
|-1,98
|-20,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,94
|-0,86
|-5,48
|Koza Altın
|46,46
|0,48
|21,62
|Koza Madencilik
|7,26
|2,40
|12,73
|Körfez GMYO
|1,26
|-1,56
|-24,10
|Kristal Kola
|1,43
|-5,92
|-20,56
|Kron Telekomünikasyon
|10,98
|-0,63
|-40,65
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,70
|23,04
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,70
|-3,90
|-10,84
|Kütahya Porselen
|5,26
|-2,59
|-26,64
|Lider Faktoring
|3,71
|-3,89
|-15,87
|Link Bilgisayar
|8,71
|-2,24
|-38,92
|Logo Yazılım
|49,00
|-0,53
|-16,60
|Lokman Hekim Sağlık
|5,66
|-2,58
|-8,12
|Lüks Kadife
|3,90
|-1,52
|-17,20
|Makina Takım
|1,31
|-3,68
|-34,50
|Mardin Çimento
|4,23
|-1,63
|-1,40
|Marka Yatırım Holding
|1,17
|-0,85
|-30,77
|Marmaris Altınyunus
|14,96
|0,34
|-21,26
|Marshall
|59,30
|-2,23
|14,48
|Martı GMYO
|0,72
|-4,00
|-66,04
|Martı Otel
|0,76
|-2,56
|-17,39
|Mavi Giyim
|46,34
|0,74
|-20,10
|Mazhar Zorlu Holding
|5,80
|-3,65
|45,36
|MCT Danışmanlık
|12,19
|8,84
|103,17
|Mega Polietilen
|1,83
|2,81
|60,53
|Menderes Tekstil
|0,68
|-9,33
|-18,07
|Merit Turizm
|5,69
|0,00
|-3,40
|Merko Gıda
|0,93
|-4,12
|-30,08
|Metal Gayrimenkul
|1,14
|0,00
|-12,31
|Metemtur Otelcilik
|1,19
|-3,25
|-19,59
|Metro Holding
|1,04
|-3,70
|5,05
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,97
|-3,43
|-28,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,07
|-1,90
|-3,72
|Migros Ticaret
|18,73
|-2,19
|-32,04
|Milpa
|1,33
|-3,62
|-38,43
|Mistral GMYO
|5,09
|-3,05
|-31,12
|MLP Sağlık
|16,23
|-2,76
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,26
|-3,82
|-9,35
|Mondi Tire Kutsan
|1,64
|-1,80
|-9,39
|Net Holding
|1,77
|-2,21
|-19,91
|Netaş Telekom.
|9,41
|-3,19
|-40,59
|Niğbaş Niğde Beton
|1,11
|-5,13
|18,09
|Nuh Çimento
|9,55
|0,53
|4,86
|Nurol GMYO
|3,54
|-2,48
|-25,47
|Odaş Elektrik
|4,42
|-5,15
|-26,33
|Olmuksan-IP
|4,12
|-0,72
|-9,93
|Orge Enerji Elektrik
|2,89
|-4,62
|-28,54
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|-2,86
|-9,73
|Osmanlı Menkul
|2,54
|0,79
|-19,11
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,21
|-4,72
|-25,77
|Otokar
|76,55
|1,39
|-36,59
|Oyak Yat. Ort.
|0,87
|-3,33
|-13,86
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,50
|-1,96
|-11,76
|Özak GMYO
|3,03
|0,33
|29,49
|Özbal Çelik Boru
|1,31
|-1,50
|-51,33
|Özderici GMYO
|13,30
|9,02
|752,56
|Özerden Plastik
|3,43
|-2,56
|15,10
|Panora GMYO
|4,65
|1,09
|3,17
|Park Elek.Madencilik
|2,91
|-3,32
|-30,22
|Parsan
|15,07
|-4,01
|28,80
|Pegasus
|25,46
|-4,21
|-24,67
|Peker GMYO
|5,55
|-1,25
|Penguen Gıda
|1,34
|-2,90
|-39,91
|Pera GMYO
|0,69
|-9,21
|-21,59
|Pergamon Dış Ticaret
|6,00
|-1,32
|56,66
|Petkim
|4,65
|-3,93
|-37,01
|Petrokent Turizm
|47,02
|-4,04
|-0,97
|Pınar Et ve Un
|8,53
|-1,39
|-7,34
|Pınar Su
|1,51
|-1,31
|-16,11
|Pınar Süt
|9,90
|-0,70
|-18,29
|Plastikkart
|2,21
|-2,21
|-23,53
|Polisan Holding
|6,51
|0,77
|-24,65
|Politeknik Metal
|38,90
|-1,52
|16,82
|Prizma Press Matbaacılık
|1,67
|-0,60
|3,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,16
|3,74
|6,67
|QNB Finansbank
|4,85
|-2,22
|-11,82
|Ral Yatırım Holding
|1,47
|-3,92
|-9,82
|Ray Sigorta
|1,10
|2,80
|-39,23
|Reysaş GMYO
|1,31
|-0,76
|3,15
|Reysaş Lojistik
|0,88
|-3,30
|-31,25
|Rhea Girişim
|0,68
|-2,86
|-39,29
|Rodrigo Tekstil
|1,31
|-3,68
|-56,19
|Royal Halı
|0,85
|-2,30
|-6,59
|RTA Laboratuvarları
|1,73
|-2,81
|-37,32
|Sabancı Holding
|9,70
|0,10
|-10,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,80
|-7,69
|Salix Yatırım Holding
|4,23
|-0,24
|-45,77
|Sanel Mühendislik
|1,37
|-2,14
|-19,88
|Sanifoam Sünger
|1,56
|0,65
|-7,14
|Sanko Pazarlama
|3,20
|-5,88
|0,86
|Saray Matbaacılık
|1,07
|-3,60
|0,00
|Sarkuysan
|3,27
|-1,51
|-0,91
|Sasa Polyester
|9,28
|-4,33
|18,46
|Say Reklamcılık
|1,14
|-4,20
|-31,74
|Sekuro Plastik
|8,74
|5,05
|1,63
|Selçuk Ecza Deposu
|3,86
|-0,26
|10,22
|Selçuk Gıda
|0,49
|-2,00
|75,00
|Senkron Güvenlik
|1,12
|-3,45
|-39,78
|Serve Kırtasiye
|1,42
|4,41
|129,03
|Servet GMYO
|2,86
|-2,39
|-5,92
|Seyitler Kimya
|7,84
|-0,38
|-12,69
|Silverline Endüstri
|1,56
|-1,89
|-28,77
|Sinpaş GMYO
|0,64
|-1,54
|-16,88
|Soda Sanayii
|5,48
|0,74
|8,73
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,07
|-9,56
|19,40
|Söktaş
|1,28
|-2,29
|-22,89
|Sönmez Filament
|3,23
|-3,00
|-22,17
|Sönmez Pamuklu
|3,72
|1,36
|-6,06
|Sumaş Suni Tahta
|6,30
|1,29
|Şeker Fin. Kir.
|2,47
|-0,40
|-3,89
|Şekerbank
|1,34
|-1,47
|-26,78
|Şişe Cam
|4,17
|-3,02
|-11,28
|Şok Marketler
|9,99
|-2,35
|T. Halk Bankası
|7,98
|1,27
|-25,97
|T. Kalkınma Bank.
|3,96
|-2,94
|-28,52
|T.S.K.B.
|1,23
|-0,81
|-12,38
|T.Tuborg
|11,00
|-0,09
|8,91
|Taç Tarım Ürünleri
|1,53
|-6,71
|-37,04
|Tat Gıda
|4,07
|-2,63
|-20,74
|TAV Havalimanları
|20,84
|-2,43
|-2,89
|Taze Kuru Gıda
|7,18
|-5,53
|-11,90
|Tek-Art Turizm
|0,69
|0,00
|-8,32
|Tekfen Holding
|15,42
|-1,34
|-5,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,29
|-2,66
|-36,12
|Temapol Polimer Plastik
|3,12
|-3,11
|-34,59
|TGS Dış Ticaret
|5,31
|-0,75
|46,28
|Tofaş Oto. Fab.
|23,32
|-2,83
|-25,13
|Torunlar GMYO
|2,69
|-0,37
|-19,22
|Trabzon Liman
|12,32
|-1,68
|Trabzonspor Sportif
|1,38
|-2,13
|-37,27
|Trakya Cam
|4,20
|-0,71
|-9,09
|Trend GMYO
|1,31
|-0,76
|TSKB GMYO
|0,60
|0,00
|-17,81
|Tuğçelik
|2,54
|-3,05
|-20,13
|Tukaş
|1,48
|-3,27
|-33,63
|Turcas Petrol
|1,88
|-3,09
|-21,01
|Turkcell
|12,74
|-2,08
|-17,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,11
|-3,77
|-32,67
|Tüpraş
|101,10
|-0,59
|-6,26
|Türk Hava Yolları
|16,66
|-0,54
|6,18
|Türk Prysmian Kablo
|1,77
|-2,21
|-29,29
|Türk Telekom
|6,12
|-1,13
|-4,97
|Türk Traktör
|54,75
|1,39
|-22,33
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,28
|-2,16
|-3,41
|Ufuk Yatırım
|1,84
|-3,66
|-40,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,36
|-2,86
|-20,47
|Ulusoy Elektrik
|8,34
|-0,83
|-10,61
|Ulusoy Un Sanayi
|1,97
|-2,48
|-29,14
|Umpaş Holding
|0,55
|-1,79
|-12,70
|Uşak Seramik
|1,80
|-3,74
|-26,53
|Utopya Turizm
|2,92
|-8,75
|-34,97
|Uzertaş Boya
|0,80
|14,29
|-29,82
|Ülker Bisküvi
|17,66
|-3,60
|-10,22
|Ünye Çimento
|4,59
|-0,43
|10,34
|Vakıf Fin. Kir.
|1,98
|-1,98
|-4,81
|Vakıf GMYO
|2,02
|-1,94
|-22,31
|Vakıf Yat. Ort.
|1,19
|-0,83
|-16,20
|Vakıflar Bankası
|5,80
|-1,69
|-14,33
|Vakko Tekstil
|2,78
|-3,14
|-5,60
|Vanet Gıda
|2,38
|-3,25
|-25,63
|Verusa Holding
|25,00
|-0,32
|9,08
|Verusaturk Girisim
|2,55
|0,00
|8,05
|Vestel
|9,01
|-1,42
|19,02
|Vestel Beyaz Eşya
|9,39
|-2,19
|10,73
|Viking Kağıt
|1,21
|-1,63
|0,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,51
|-2,58
|-34,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,97
|-1,49
|-8,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,02
|-3,81
|-17,43
|Yataş
|25,20
|-2,33
|-10,95
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,59
|-3,64
|51,46
|Yeni Gimat GMYO
|12,58
|-1,33
|0,62
|Yeşil GMYO
|0,48
|-2,04
|-23,81
|Yeşil Yapı
|0,49
|-2,00
|-51,96
|Yeşil Yatırım Holding
|12,49
|-4,29
|-21,94
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.897,90
|-2,67
|5,19
|Yonga Mobilya
|10,82
|-17,59
|262,33
|Yünsa
|7,70
|9,07
|71,11
|Zorlu Enerji
|1,49
|-1,97
|-5,70
(Son)