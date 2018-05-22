Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.230,00
|0,82
|-1,63
|İş Bankası (C)
|6,33
|1,77
|-5,24
|İş Bankası (Kur.)
|7.200,00
|-6,92
|İş Fin.Kir.
|4,91
|7,91
|229,53
|İş Girişim
|1,81
|-1,09
|4,02
|İş GMYO
|1,09
|0,00
|-10,92
|İş Y. Men. Değ.
|2,20
|0,00
|3,17
|İş Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|1,39
|İşbir Holding
|185,00
|-0,54
|-0,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|-10,34
|-35,00
|İttifak Holding
|3,04
|-1,30
|30,47
|İz Hayvancılık Tarım
|2,02
|1,00
|6,32
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|0,45
|-31,48
|İzmir Fırça
|8,09
|1,38
|-12,54
|İzocam
|23,06
|-0,60
|-12,78
|Jantsa Jant Sanayi
|24,28
|1,85
|-21,04
|Kafein Yazılım
|5,13
|-0,58
|Kapital Yat. Holding
|2,82
|3,68
|127,42
|Kaplamin
|3,58
|0,00
|-8,67
|Kardemir (A)
|3,76
|-2,08
|27,46
|Kardemir (B)
|3,81
|-0,52
|30,03
|Kardemir (D)
|5,03
|-1,95
|56,70
|Karel Elektronik
|6,25
|1,46
|7,57
|Karsan Otomotiv
|1,72
|0,58
|10,26
|Karsu Tekstil
|1,10
|-1,79
|-44,44
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,80
|-2,19
|17,17
|Kartonsan
|255,40
|0,51
|-8,21
|Katmerciler Ekipman
|7,99
|0,50
|-33,19
|Kent Gıda
|131,70
|-0,23
|-3,52
|Kerevitaş Gıda
|66,35
|3,03
|-43,91
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|-2,50
|11,43
|Kiler GMYO
|2,15
|0,00
|-41,26
|Kipa Ticaret
|1,98
|1,54
|-23,26
|Klimasan Klima
|5,32
|-2,03
|-9,06
|Koç Holding
|13,53
|-0,37
|-25,20
|Konfrut Gıda
|21,64
|-2,17
|51,33
|Konya Çimento
|206,70
|-3,59
|-18,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,00
|3,24
|-4,66
|Koza Altın
|46,24
|0,87
|21,05
|Koza Madencilik
|7,09
|1,14
|10,09
|Körfez GMYO
|1,28
|0,00
|-22,89
|Kristal Kola
|1,52
|-1,30
|-15,56
|Kron Telekomünikasyon
|11,05
|-2,90
|-40,27
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,70
|23,04
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,85
|7,54
|-7,23
|Kütahya Porselen
|5,40
|0,00
|-24,69
|Lider Faktoring
|3,86
|0,00
|-12,47
|Link Bilgisayar
|8,91
|0,34
|-37,52
|Logo Yazılım
|49,26
|-0,69
|-16,15
|Lokman Hekim Sağlık
|5,81
|0,69
|-5,68
|Lüks Kadife
|3,96
|0,00
|-15,92
|Makina Takım
|1,36
|0,00
|-32,00
|Mardin Çimento
|4,30
|0,23
|0,23
|Marka Yatırım Holding
|1,18
|0,00
|-30,18
|Marmaris Altınyunus
|14,91
|0,20
|-21,53
|Marshall
|60,65
|0,33
|17,08
|Martı GMYO
|0,75
|-1,32
|-64,62
|Martı Otel
|0,78
|0,00
|-15,22
|Mavi Giyim
|46,00
|0,44
|-20,69
|Mazhar Zorlu Holding
|6,02
|-2,90
|50,88
|MCT Danışmanlık
|11,20
|0,90
|86,67
|Mega Polietilen
|1,78
|5,33
|56,14
|Menderes Tekstil
|0,75
|0,00
|-9,64
|Merit Turizm
|5,69
|-1,04
|-3,40
|Merko Gıda
|0,97
|2,11
|-27,07
|Metal Gayrimenkul
|1,14
|3,64
|-12,31
|Metemtur Otelcilik
|1,23
|-0,81
|-16,89
|Metro Holding
|1,08
|-0,92
|9,09
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,04
|0,00
|-25,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,11
|0,96
|-1,86
|Migros Ticaret
|19,15
|0,79
|-30,52
|Milpa
|1,38
|0,00
|-36,11
|Mistral GMYO
|5,25
|-0,57
|-28,96
|MLP Sağlık
|16,69
|0,66
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,31
|0,00
|-5,76
|Mondi Tire Kutsan
|1,67
|9,87
|-7,73
|Net Holding
|1,81
|0,00
|-18,10
|Netaş Telekom.
|9,72
|1,78
|-38,64
|Niğbaş Niğde Beton
|1,17
|-2,50
|24,47
|Nuh Çimento
|10,40
|0,78
|4,31
|Nurol GMYO
|3,63
|0,00
|-23,58
|Odaş Elektrik
|4,66
|-1,89
|-22,33
|Olmuksan-IP
|4,15
|0,00
|-9,27
|Orge Enerji Elektrik
|3,03
|3,77
|-25,07
|Orma Orman Mahsulleri
|1,05
|-0,94
|-7,08
|Osmanlı Menkul
|2,52
|-2,33
|-19,75
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,27
|0,79
|-22,09
|Otokar
|75,50
|1,00
|-37,46
|Oyak Yat. Ort.
|0,90
|-2,17
|-10,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,53
|0,66
|-10,00
|Özak GMYO
|3,02
|3,07
|29,06
|Özbal Çelik Boru
|1,33
|-4,32
|-50,58
|Özderici GMYO
|12,20
|0,00
|682,05
|Özerden Plastik
|3,52
|-1,12
|18,12
|Panora GMYO
|4,60
|0,00
|2,06
|Park Elek.Madencilik
|3,01
|0,00
|-27,82
|Parsan
|15,70
|-1,81
|34,19
|Pegasus
|26,58
|-2,42
|-21,36
|Peker GMYO
|5,62
|1,44
|Penguen Gıda
|1,38
|0,00
|-38,12
|Pera GMYO
|0,76
|-2,56
|-13,64
|Pergamon Dış Ticaret
|6,08
|-0,65
|58,75
|Petkim
|4,84
|0,00
|-34,44
|Petrokent Turizm
|49,00
|-1,21
|3,20
|Pınar Et ve Un
|8,65
|0,12
|-6,03
|Pınar Su
|1,53
|1,32
|-15,00
|Pınar Süt
|9,97
|-0,10
|-17,71
|Plastikkart
|2,26
|-0,44
|-21,80
|Polisan Holding
|6,46
|1,73
|-25,23
|Politeknik Metal
|39,50
|0,00
|18,62
|Prizma Press Matbaacılık
|1,68
|0,00
|3,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,01
|0,00
|2,82
|QNB Finansbank
|4,96
|1,43
|-9,82
|Ral Yatırım Holding
|1,53
|0,00
|-6,13
|Ray Sigorta
|1,07
|0,00
|-40,88
|Reysaş GMYO
|1,32
|2,33
|3,94
|Reysaş Lojistik
|0,91
|0,00
|-28,91
|Rhea Girişim
|0,70
|2,94
|-37,50
|Rodrigo Tekstil
|1,36
|0,74
|-54,52
|Royal Halı
|0,87
|1,16
|-4,40
|RTA Laboratuvarları
|1,78
|0,00
|-35,51
|Sabancı Holding
|9,69
|-1,02
|-10,29
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,95
|-2,50
|Salix Yatırım Holding
|4,24
|0,47
|-45,64
|Sanel Mühendislik
|1,40
|-0,71
|-18,13
|Sanifoam Sünger
|1,55
|-1,27
|-7,74
|Sanko Pazarlama
|3,40
|-1,73
|7,16
|Saray Matbaacılık
|1,11
|0,00
|3,74
|Sarkuysan
|3,32
|0,00
|0,61
|Sasa Polyester
|9,70
|-0,51
|23,82
|Say Reklamcılık
|1,19
|0,00
|-28,74
|Sekuro Plastik
|8,32
|15,56
|-3,26
|Selçuk Ecza Deposu
|3,87
|-0,51
|10,50
|Selçuk Gıda
|0,50
|-1,96
|78,57
|Senkron Güvenlik
|1,16
|0,00
|-37,63
|Serve Kırtasiye
|1,36
|19,30
|119,35
|Servet GMYO
|2,93
|0,69
|-3,62
|Seyitler Kimya
|7,87
|0,25
|-12,36
|Silverline Endüstri
|1,59
|0,00
|-27,40
|Sinpaş GMYO
|0,65
|-1,52
|-15,58
|Soda Sanayii
|5,44
|1,30
|7,94
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,50
|0,00
|32,02
|Söktaş
|1,31
|0,00
|-21,08
|Sönmez Filament
|3,33
|-0,30
|-19,76
|Sönmez Pamuklu
|3,67
|-1,08
|-7,32
|Sumaş Suni Tahta
|6,22
|-7,03
|Şeker Fin. Kir.
|2,48
|-0,40
|-3,50
|Şekerbank
|1,36
|0,00
|-25,68
|Şişe Cam
|4,30
|1,65
|-8,51
|Şok Marketler
|10,23
|1,39
|T. Halk Bankası
|7,88
|3,01
|-26,90
|T. Kalkınma Bank.
|4,08
|-0,24
|-26,35
|T.S.K.B.
|1,24
|2,48
|-11,67
|T.Tuborg
|11,01
|-3,67
|9,01
|Taç Tarım Ürünleri
|1,64
|-4,65
|-32,51
|Tat Gıda
|4,18
|0,24
|-18,60
|TAV Havalimanları
|21,36
|1,33
|-0,47
|Taze Kuru Gıda
|7,60
|0,66
|-6,75
|Tek-Art Turizm
|0,69
|1,47
|-8,32
|Tekfen Holding
|15,63
|2,22
|-4,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,38
|0,90
|-34,37
|Temapol Polimer Plastik
|3,22
|-0,31
|-32,49
|TGS Dış Ticaret
|5,35
|0,00
|47,38
|Tofaş Oto. Fab.
|24,00
|-0,58
|-22,95
|Torunlar GMYO
|2,70
|1,12
|-18,92
|Trabzon Liman
|12,53
|0,32
|Trabzonspor Sportif
|1,41
|1,44
|-35,91
|Trakya Cam
|4,23
|0,71
|-8,44
|Trend GMYO
|1,32
|0,76
|TSKB GMYO
|0,60
|-1,64
|-17,81
|Tuğçelik
|2,62
|0,00
|-17,61
|Tukaş
|1,53
|-0,65
|-31,39
|Turcas Petrol
|1,94
|1,57
|-18,49
|Turkcell
|13,01
|0,31
|-15,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,31
|0,76
|-30,04
|Tüpraş
|101,70
|1,80
|-5,70
|Türk Hava Yolları
|16,75
|-0,89
|6,76
|Türk Prysmian Kablo
|1,81
|-0,55
|-27,69
|Türk Telekom
|6,19
|8,03
|-3,88
|Türk Traktör
|54,00
|0,37
|-23,39
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,08
|0,49
|-1,28
|Ufuk Yatırım
|1,91
|1,06
|-37,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,40
|-2,10
|-18,13
|Ulusoy Elektrik
|8,41
|-0,94
|-9,86
|Ulusoy Un Sanayi
|2,02
|1,51
|-27,34
|Umpaş Holding
|0,56
|0,00
|-11,11
|Uşak Seramik
|1,87
|-2,09
|-23,67
|Utopya Turizm
|3,20
|0,31
|-28,73
|Uzertaş Boya
|0,70
|-18,60
|-38,60
|Ülker Bisküvi
|18,32
|0,55
|-6,86
|Ünye Çimento
|4,61
|0,00
|10,82
|Vakıf Fin. Kir.
|2,02
|1,00
|-2,88
|Vakıf GMYO
|2,06
|-0,48
|-20,77
|Vakıf Yat. Ort.
|1,20
|-0,83
|-15,49
|Vakıflar Bankası
|5,90
|4,61
|-12,85
|Vakko Tekstil
|2,87
|-1,03
|-2,55
|Vanet Gıda
|2,46
|-0,81
|-23,13
|Verusa Holding
|25,08
|1,13
|9,42
|Verusaturk Girisim
|2,55
|2,00
|8,05
|Vestel
|9,14
|-0,11
|20,74
|Vestel Beyaz Eşya
|9,60
|0,42
|13,21
|Viking Kağıt
|1,23
|0,82
|2,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,55
|1,31
|-33,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,03
|2,81
|-7,14
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,10
|-0,94
|-14,16
|Yataş
|25,80
|0,78
|-8,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,65
|5,10
|57,17
|Yeni Gimat GMYO
|12,75
|0,39
|1,98
|Yeşil GMYO
|0,49
|2,08
|-22,22
|Yeşil Yapı
|0,50
|-1,96
|-50,98
|Yeşil Yatırım Holding
|13,05
|7,14
|-18,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.950,00
|0,00
|8,07
|Yonga Mobilya
|13,13
|-14,64
|339,68
|Yünsa
|7,06
|1,73
|56,89
|Zorlu Enerji
|1,52
|-0,65
|-3,80
(Son)