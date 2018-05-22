Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.230,00 0,82 -1,63 İş Bankası (C) 6,33 1,77 -5,24 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92 İş Fin.Kir. 4,91 7,91 229,53 İş Girişim 1,81 -1,09 4,02 İş GMYO 1,09 0,00 -10,92 İş Y. Men. Değ. 2,20 0,00 3,17 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 185,00 -0,54 -0,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 -10,34 -35,00 İttifak Holding 3,04 -1,30 30,47 İz Hayvancılık Tarım 2,02 1,00 6,32 İzmir Demir Çelik 2,22 0,45 -31,48 İzmir Fırça 8,09 1,38 -12,54 İzocam 23,06 -0,60 -12,78 Jantsa Jant Sanayi 24,28 1,85 -21,04 Kafein Yazılım 5,13 -0,58 Kapital Yat. Holding 2,82 3,68 127,42 Kaplamin 3,58 0,00 -8,67 Kardemir (A) 3,76 -2,08 27,46 Kardemir (B) 3,81 -0,52 30,03 Kardemir (D) 5,03 -1,95 56,70 Karel Elektronik 6,25 1,46 7,57 Karsan Otomotiv 1,72 0,58 10,26 Karsu Tekstil 1,10 -1,79 -44,44 Karsusan Su Ürünleri San. 5,80 -2,19 17,17 Kartonsan 255,40 0,51 -8,21 Katmerciler Ekipman 7,99 0,50 -33,19 Kent Gıda 131,70 -0,23 -3,52 Kerevitaş Gıda 66,35 3,03 -43,91 Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 11,43 Kiler GMYO 2,15 0,00 -41,26 Kipa Ticaret 1,98 1,54 -23,26 Klimasan Klima 5,32 -2,03 -9,06 Koç Holding 13,53 -0,37 -25,20 Konfrut Gıda 21,64 -2,17 51,33 Konya Çimento 206,70 -3,59 -18,94 Kordsa Teknik Tekstil 7,00 3,24 -4,66 Koza Altın 46,24 0,87 21,05 Koza Madencilik 7,09 1,14 10,09 Körfez GMYO 1,28 0,00 -22,89 Kristal Kola 1,52 -1,30 -15,56 Kron Telekomünikasyon 11,05 -2,90 -40,27 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,85 7,54 -7,23 Kütahya Porselen 5,40 0,00 -24,69 Lider Faktoring 3,86 0,00 -12,47 Link Bilgisayar 8,91 0,34 -37,52 Logo Yazılım 49,26 -0,69 -16,15 Lokman Hekim Sağlık 5,81 0,69 -5,68 Lüks Kadife 3,96 0,00 -15,92 Makina Takım 1,36 0,00 -32,00 Mardin Çimento 4,30 0,23 0,23 Marka Yatırım Holding 1,18 0,00 -30,18 Marmaris Altınyunus 14,91 0,20 -21,53 Marshall 60,65 0,33 17,08 Martı GMYO 0,75 -1,32 -64,62 Martı Otel 0,78 0,00 -15,22 Mavi Giyim 46,00 0,44 -20,69 Mazhar Zorlu Holding 6,02 -2,90 50,88 MCT Danışmanlık 11,20 0,90 86,67 Mega Polietilen 1,78 5,33 56,14 Menderes Tekstil 0,75 0,00 -9,64 Merit Turizm 5,69 -1,04 -3,40 Merko Gıda 0,97 2,11 -27,07 Metal Gayrimenkul 1,14 3,64 -12,31 Metemtur Otelcilik 1,23 -0,81 -16,89 Metro Holding 1,08 -0,92 9,09 Metro Petrol ve Tesisleri 2,04 0,00 -25,82 Metro Yatırım Ortaklığı 2,11 0,96 -1,86 Migros Ticaret 19,15 0,79 -30,52 Milpa 1,38 0,00 -36,11 Mistral GMYO 5,25 -0,57 -28,96 MLP Sağlık 16,69 0,66 MMC San. ve Tic. Yat. 1,31 0,00 -5,76 Mondi Tire Kutsan 1,67 9,87 -7,73 Net Holding 1,81 0,00 -18,10 Netaş Telekom. 9,72 1,78 -38,64 Niğbaş Niğde Beton 1,17 -2,50 24,47 Nuh Çimento 10,40 0,78 4,31 Nurol GMYO 3,63 0,00 -23,58 Odaş Elektrik 4,66 -1,89 -22,33 Olmuksan-IP 4,15 0,00 -9,27 Orge Enerji Elektrik 3,03 3,77 -25,07 Orma Orman Mahsulleri 1,05 -0,94 -7,08 Osmanlı Menkul 2,52 -2,33 -19,75 Ostim Endüstriyel Yat 1,27 0,79 -22,09 Otokar 75,50 1,00 -37,46 Oyak Yat. Ort. 0,90 -2,17 -10,89 Oylum Sınai Yatırımlar 1,53 0,66 -10,00 Özak GMYO 3,02 3,07 29,06 Özbal Çelik Boru 1,33 -4,32 -50,58 Özderici GMYO 12,20 0,00 682,05 Özerden Plastik 3,52 -1,12 18,12 Panora GMYO 4,60 0,00 2,06 Park Elek.Madencilik 3,01 0,00 -27,82 Parsan 15,70 -1,81 34,19 Pegasus 26,58 -2,42 -21,36 Peker GMYO 5,62 1,44 Penguen Gıda 1,38 0,00 -38,12 Pera GMYO 0,76 -2,56 -13,64 Pergamon Dış Ticaret 6,08 -0,65 58,75 Petkim 4,84 0,00 -34,44 Petrokent Turizm 49,00 -1,21 3,20 Pınar Et ve Un 8,65 0,12 -6,03 Pınar Su 1,53 1,32 -15,00 Pınar Süt 9,97 -0,10 -17,71 Plastikkart 2,26 -0,44 -21,80 Polisan Holding 6,46 1,73 -25,23 Politeknik Metal 39,50 0,00 18,62 Prizma Press Matbaacılık 1,68 0,00 3,70 QNB Finans Fin. Kir. 4,01 0,00 2,82 QNB Finansbank 4,96 1,43 -9,82 Ral Yatırım Holding 1,53 0,00 -6,13 Ray Sigorta 1,07 0,00 -40,88 Reysaş GMYO 1,32 2,33 3,94 Reysaş Lojistik 0,91 0,00 -28,91 Rhea Girişim 0,70 2,94 -37,50 Rodrigo Tekstil 1,36 0,74 -54,52 Royal Halı 0,87 1,16 -4,40 RTA Laboratuvarları 1,78 0,00 -35,51 Sabancı Holding 9,69 -1,02 -10,29 Safkar Ege Soğutmacılık 1,95 -2,50 Salix Yatırım Holding 4,24 0,47 -45,64 Sanel Mühendislik 1,40 -0,71 -18,13 Sanifoam Sünger 1,55 -1,27 -7,74 Sanko Pazarlama 3,40 -1,73 7,16 Saray Matbaacılık 1,11 0,00 3,74 Sarkuysan 3,32 0,00 0,61 Sasa Polyester 9,70 -0,51 23,82 Say Reklamcılık 1,19 0,00 -28,74 Sekuro Plastik 8,32 15,56 -3,26 Selçuk Ecza Deposu 3,87 -0,51 10,50 Selçuk Gıda 0,50 -1,96 78,57 Senkron Güvenlik 1,16 0,00 -37,63 Serve Kırtasiye 1,36 19,30 119,35 Servet GMYO 2,93 0,69 -3,62 Seyitler Kimya 7,87 0,25 -12,36 Silverline Endüstri 1,59 0,00 -27,40 Sinpaş GMYO 0,65 -1,52 -15,58 Soda Sanayii 5,44 1,30 7,94 Sodaş Sodyum Sanayii 4,50 0,00 32,02 Söktaş 1,31 0,00 -21,08 Sönmez Filament 3,33 -0,30 -19,76 Sönmez Pamuklu 3,67 -1,08 -7,32 Sumaş Suni Tahta 6,22 -7,03 Şeker Fin. Kir. 2,48 -0,40 -3,50 Şekerbank 1,36 0,00 -25,68 Şişe Cam 4,30 1,65 -8,51 Şok Marketler 10,23 1,39 T. Halk Bankası 7,88 3,01 -26,90 T. Kalkınma Bank. 4,08 -0,24 -26,35 T.S.K.B. 1,24 2,48 -11,67 T.Tuborg 11,01 -3,67 9,01 Taç Tarım Ürünleri 1,64 -4,65 -32,51 Tat Gıda 4,18 0,24 -18,60 TAV Havalimanları 21,36 1,33 -0,47 Taze Kuru Gıda 7,60 0,66 -6,75 Tek-Art Turizm 0,69 1,47 -8,32 Tekfen Holding 15,63 2,22 -4,58 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,38 0,90 -34,37 Temapol Polimer Plastik 3,22 -0,31 -32,49 TGS Dış Ticaret 5,35 0,00 47,38 Tofaş Oto. Fab. 24,00 -0,58 -22,95 Torunlar GMYO 2,70 1,12 -18,92 Trabzon Liman 12,53 0,32 Trabzonspor Sportif 1,41 1,44 -35,91 Trakya Cam 4,23 0,71 -8,44 Trend GMYO 1,32 0,76 TSKB GMYO 0,60 -1,64 -17,81 Tuğçelik 2,62 0,00 -17,61 Tukaş 1,53 -0,65 -31,39 Turcas Petrol 1,94 1,57 -18,49 Turkcell 13,01 0,31 -15,96 Tümosan Motor ve Traktör 5,31 0,76 -30,04 Tüpraş 101,70 1,80 -5,70 Türk Hava Yolları 16,75 -0,89 6,76 Türk Prysmian Kablo 1,81 -0,55 -27,69 Türk Telekom 6,19 8,03 -3,88 Türk Traktör 54,00 0,37 -23,39 Türker Proje Gayrimenkul 37,08 0,49 -1,28 Ufuk Yatırım 1,91 1,06 -37,79 Ulaşlar Turizm Yat. 1,40 -2,10 -18,13 Ulusoy Elektrik 8,41 -0,94 -9,86 Ulusoy Un Sanayi 2,02 1,51 -27,34 Umpaş Holding 0,56 0,00 -11,11 Uşak Seramik 1,87 -2,09 -23,67 Utopya Turizm 3,20 0,31 -28,73 Uzertaş Boya 0,70 -18,60 -38,60 Ülker Bisküvi 18,32 0,55 -6,86 Ünye Çimento 4,61 0,00 10,82 Vakıf Fin. Kir. 2,02 1,00 -2,88 Vakıf GMYO 2,06 -0,48 -20,77 Vakıf Yat. Ort. 1,20 -0,83 -15,49 Vakıflar Bankası 5,90 4,61 -12,85 Vakko Tekstil 2,87 -1,03 -2,55 Vanet Gıda 2,46 -0,81 -23,13 Verusa Holding 25,08 1,13 9,42 Verusaturk Girisim 2,55 2,00 8,05 Vestel 9,14 -0,11 20,74 Vestel Beyaz Eşya 9,60 0,42 13,21 Viking Kağıt 1,23 0,82 2,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,55 1,31 -33,19 Yapı ve Kredi Bank. 4,03 2,81 -7,14 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,10 -0,94 -14,16 Yataş 25,80 0,78 -8,83 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,65 5,10 57,17 Yeni Gimat GMYO 12,75 0,39 1,98 Yeşil GMYO 0,49 2,08 -22,22 Yeşil Yapı 0,50 -1,96 -50,98 Yeşil Yatırım Holding 13,05 7,14 -18,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.950,00 0,00 8,07 Yonga Mobilya 13,13 -14,64 339,68 Yünsa 7,06 1,73 56,89 Zorlu Enerji 1,52 -0,65 -3,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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