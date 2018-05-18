Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.220,00
|-2,43
|İş Bankası (C)
|6,21
|1,80
|-7,03
|İş Bankası (Kur.)
|7.200,00
|10,77
|-6,92
|İş Fin.Kir.
|4,35
|4,82
|191,95
|İş Girişim
|1,82
|-1,09
|4,60
|İş GMYO
|1,10
|-1,79
|-10,10
|İş Y. Men. Değ.
|2,20
|-0,45
|3,17
|İş Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|1,39
|İşbir Holding
|186,90
|-0,64
|0,97
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,31
|3,33
|-22,50
|İttifak Holding
|3,10
|0,98
|33,05
|İz Hayvancılık Tarım
|2,00
|-0,99
|5,26
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|-0,45
|-32,10
|İzmir Fırça
|7,95
|1,15
|-14,05
|İzocam
|23,26
|0,61
|-12,03
|Jantsa Jant Sanayi
|24,02
|0,92
|-21,88
|Kafein Yazılım
|5,02
|-0,20
|Kapital Yat. Holding
|2,52
|-7,01
|103,23
|Kaplamin
|3,69
|-0,81
|-5,87
|Kardemir (A)
|3,82
|-4,74
|29,49
|Kardemir (B)
|3,84
|-3,76
|31,06
|Kardemir (D)
|4,91
|-4,84
|52,96
|Karel Elektronik
|6,15
|-0,16
|5,85
|Karsan Otomotiv
|1,72
|1,18
|10,26
|Karsu Tekstil
|1,14
|-3,39
|-42,42
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,95
|-0,67
|20,20
|Kartonsan
|254,00
|0,91
|-8,72
|Katmerciler Ekipman
|8,07
|0,37
|-32,53
|Kent Gıda
|132,60
|-0,30
|-2,86
|Kerevitaş Gıda
|65,75
|2,41
|-44,42
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|14,29
|Kiler GMYO
|2,04
|0,49
|-44,26
|Kipa Ticaret
|1,95
|0,52
|-24,42
|Klimasan Klima
|5,59
|2,01
|-4,44
|Koç Holding
|13,84
|4,14
|-23,49
|Konfrut Gıda
|22,84
|-0,35
|59,72
|Konya Çimento
|207,50
|0,24
|-18,63
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,92
|1,02
|-5,75
|Koza Altın
|45,02
|-0,31
|17,85
|Koza Madencilik
|6,74
|-0,59
|4,66
|Körfez GMYO
|1,29
|0,78
|-22,29
|Kristal Kola
|1,55
|-1,27
|-13,89
|Kron Telekomünikasyon
|11,39
|0,44
|-38,43
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,70
|23,04
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,58
|-1,10
|-13,73
|Kütahya Porselen
|5,46
|0,00
|-23,85
|Lider Faktoring
|3,80
|-0,26
|-13,83
|Link Bilgisayar
|8,83
|-1,34
|-38,08
|Logo Yazılım
|49,48
|0,08
|-15,78
|Lokman Hekim Sağlık
|5,76
|-1,20
|-6,49
|Lüks Kadife
|4,00
|-0,74
|-15,07
|Makina Takım
|1,36
|0,00
|-32,00
|Mardin Çimento
|4,22
|0,48
|-1,63
|Marka Yatırım Holding
|1,18
|2,61
|-30,18
|Marmaris Altınyunus
|14,93
|0,61
|-21,42
|Marshall
|59,60
|2,41
|15,06
|Martı GMYO
|0,76
|0,00
|-64,15
|Martı Otel
|0,79
|1,28
|-14,13
|Mavi Giyim
|44,80
|-2,18
|-22,76
|Mazhar Zorlu Holding
|6,10
|2,52
|52,88
|MCT Danışmanlık
|11,48
|1,59
|91,33
|Mega Polietilen
|1,65
|-0,60
|44,74
|Menderes Tekstil
|0,77
|-1,28
|-7,23
|Merit Turizm
|5,90
|0,00
|0,17
|Merko Gıda
|0,96
|-2,04
|-27,82
|Metal Gayrimenkul
|1,07
|1,90
|-17,69
|Metemtur Otelcilik
|1,25
|-0,79
|-15,54
|Metro Holding
|1,07
|8,08
|8,08
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,05
|0,99
|-25,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,12
|0,47
|-1,40
|Migros Ticaret
|19,44
|2,75
|-29,46
|Milpa
|1,40
|-1,41
|-35,19
|Mistral GMYO
|5,20
|-1,70
|-29,63
|MLP Sağlık
|16,75
|0,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,33
|2,31
|-4,32
|Mondi Tire Kutsan
|1,53
|-0,65
|-15,47
|Net Holding
|1,77
|0,00
|-19,91
|Netaş Telekom.
|9,57
|-1,85
|-39,58
|Niğbaş Niğde Beton
|1,16
|-1,69
|23,40
|Nuh Çimento
|10,26
|0,88
|2,91
|Nurol GMYO
|3,59
|0,00
|-24,42
|Odaş Elektrik
|4,90
|0,20
|-18,33
|Olmuksan-IP
|4,16
|-0,24
|-9,05
|Orge Enerji Elektrik
|2,98
|5,30
|-26,31
|Orma Orman Mahsulleri
|1,05
|-4,55
|-7,08
|Osmanlı Menkul
|2,67
|0,38
|-14,97
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,28
|-1,54
|-21,47
|Otokar
|73,20
|0,83
|-39,36
|Oyak Yat. Ort.
|0,94
|-1,05
|-6,93
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,51
|0,00
|-11,18
|Özak GMYO
|2,91
|2,83
|24,36
|Özbal Çelik Boru
|1,48
|0,00
|-45,01
|Özderici GMYO
|12,00
|0,00
|669,23
|Özerden Plastik
|3,54
|0,00
|18,79
|Panora GMYO
|4,60
|-1,50
|2,06
|Park Elek.Madencilik
|2,95
|0,34
|-29,26
|Parsan
|15,90
|0,44
|35,90
|Pegasus
|27,70
|0,58
|-18,05
|Peker GMYO
|5,53
|-2,81
|Penguen Gıda
|1,38
|-1,43
|-38,12
|Pera GMYO
|0,83
|0,00
|-5,68
|Pergamon Dış Ticaret
|6,05
|2,54
|57,97
|Petkim
|4,95
|0,61
|-32,95
|Petrokent Turizm
|48,00
|6,52
|1,10
|Pınar Et ve Un
|8,68
|-0,23
|-5,71
|Pınar Su
|1,50
|0,00
|-16,67
|Pınar Süt
|10,15
|-0,59
|-16,22
|Plastikkart
|2,30
|-0,86
|-20,42
|Polisan Holding
|6,33
|2,26
|-27,41
|Politeknik Metal
|40,72
|4,52
|22,28
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|-0,60
|2,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,02
|3,61
|3,08
|QNB Finansbank
|4,90
|0,41
|-10,91
|Ral Yatırım Holding
|1,55
|0,65
|-4,91
|Ray Sigorta
|1,07
|1,90
|-40,88
|Reysaş GMYO
|1,32
|0,00
|3,94
|Reysaş Lojistik
|0,91
|1,11
|-28,91
|Rhea Girişim
|0,68
|1,49
|-39,29
|Rodrigo Tekstil
|1,34
|0,00
|-55,18
|Royal Halı
|0,86
|-2,27
|-5,49
|RTA Laboratuvarları
|1,76
|0,00
|-36,23
|Sabancı Holding
|9,89
|2,17
|-8,44
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,73
|6,79
|Salix Yatırım Holding
|4,20
|-46,15
|Sanel Mühendislik
|1,40
|-0,71
|-18,13
|Sanifoam Sünger
|1,51
|2,03
|-10,12
|Sanko Pazarlama
|3,67
|0,55
|15,67
|Saray Matbaacılık
|1,12
|0,00
|4,67
|Sarkuysan
|3,28
|0,31
|-0,61
|Sasa Polyester
|9,49
|7,72
|21,14
|Say Reklamcılık
|1,22
|-1,61
|-26,95
|Sekuro Plastik
|9,00
|-0,22
|4,65
|Selçuk Ecza Deposu
|3,83
|1,59
|9,36
|Selçuk Gıda
|0,51
|0,00
|82,14
|Senkron Güvenlik
|1,17
|0,86
|-37,10
|Serve Kırtasiye
|0,95
|10,47
|53,23
|Servet GMYO
|2,85
|0,71
|-6,25
|Seyitler Kimya
|7,80
|-6,36
|-13,14
|Silverline Endüstri
|1,56
|3,31
|-28,77
|Sinpaş GMYO
|0,66
|0,00
|-14,29
|Soda Sanayii
|5,27
|-0,38
|4,56
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,88
|0,00
|43,17
|Söktaş
|1,27
|-2,31
|-23,49
|Sönmez Filament
|3,40
|0,29
|-18,07
|Sönmez Pamuklu
|3,82
|-0,78
|-3,54
|Sumaş Suni Tahta
|7,09
|1,29
|Şeker Fin. Kir.
|2,48
|0,00
|-3,50
|Şekerbank
|1,37
|0,74
|-25,14
|Şişe Cam
|4,27
|0,71
|-9,15
|Şok Marketler
|10,00
|T. Halk Bankası
|7,68
|1,05
|-28,76
|T. Kalkınma Bank.
|4,11
|-2,38
|-25,81
|T.S.K.B.
|1,24
|-0,80
|-11,67
|T.Tuborg
|11,12
|-4,71
|10,10
|Taç Tarım Ürünleri
|1,77
|-0,56
|-27,16
|Tat Gıda
|4,18
|-0,48
|-18,60
|TAV Havalimanları
|21,44
|-1,83
|-0,09
|Taze Kuru Gıda
|7,65
|0,66
|-6,13
|Tek-Art Turizm
|0,67
|1,52
|-10,98
|Tekfen Holding
|15,04
|0,13
|-8,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,41
|-0,29
|-33,79
|Temapol Polimer Plastik
|3,20
|-1,54
|-32,91
|TGS Dış Ticaret
|5,37
|0,56
|47,93
|Tofaş Oto. Fab.
|24,36
|0,74
|-21,79
|Torunlar GMYO
|2,67
|0,75
|-19,82
|Trabzon Liman
|12,50
|0,00
|Trabzonspor Sportif
|1,40
|0,72
|-36,36
|Trakya Cam
|4,18
|-0,95
|-9,52
|Trend GMYO
|1,31
|-2,96
|TSKB GMYO
|0,62
|0,00
|-15,07
|Tuğçelik
|2,68
|-0,37
|-15,72
|Tukaş
|1,54
|1,99
|-30,94
|Turcas Petrol
|1,94
|-1,02
|-18,49
|Turkcell
|13,00
|0,39
|-16,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,30
|-0,19
|-30,17
|Tüpraş
|103,20
|0,39
|-4,31
|Türk Hava Yolları
|16,35
|0,62
|4,21
|Türk Prysmian Kablo
|1,83
|0,00
|-26,89
|Türk Telekom
|5,70
|1,97
|-11,49
|Türk Traktör
|54,05
|-1,91
|-23,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,00
|-2,46
|1,17
|Ufuk Yatırım
|1,80
|-2,70
|-41,37
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,45
|-0,68
|-15,20
|Ulusoy Elektrik
|8,51
|0,24
|-8,79
|Ulusoy Un Sanayi
|1,98
|-0,50
|-28,78
|Umpaş Holding
|0,56
|-1,75
|-11,11
|Uşak Seramik
|1,82
|-0,55
|-25,71
|Utopya Turizm
|3,30
|0,00
|-26,50
|Uzertaş Boya
|0,86
|1,18
|-24,56
|Ülker Bisküvi
|18,82
|0,91
|-4,32
|Ünye Çimento
|4,60
|-0,22
|10,58
|Vakıf Fin. Kir.
|2,02
|0,50
|-2,88
|Vakıf GMYO
|2,07
|-0,48
|-20,38
|Vakıf Yat. Ort.
|1,20
|-0,83
|-15,49
|Vakıflar Bankası
|5,68
|1,43
|-16,10
|Vakko Tekstil
|2,84
|-3,07
|-3,56
|Vanet Gıda
|2,43
|-2,41
|-24,06
|Verusa Holding
|25,00
|-2,72
|9,08
|Verusaturk Girisim
|2,37
|-5,20
|0,42
|Vestel
|9,10
|1,11
|20,21
|Vestel Beyaz Eşya
|9,63
|-0,82
|13,56
|Viking Kağıt
|1,23
|3,36
|2,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,53
|-1,29
|-34,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,97
|0,51
|-8,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,17
|0,93
|-12,85
|Yataş
|26,02
|0,70
|-8,06
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,57
|11,35
|49,55
|Yeni Gimat GMYO
|12,21
|0,16
|-2,34
|Yeşil GMYO
|0,49
|2,08
|-22,22
|Yeşil Yapı
|0,51
|0,00
|-50,00
|Yeşil Yatırım Holding
|12,47
|-1,34
|-22,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.950,10
|-2,59
|8,08
|Yonga Mobilya
|1.260,00
|12,72
|427,42
|Yünsa
|6,86
|3,63
|52,44
|Zorlu Enerji
|1,54
|0,00
|-2,53
(Son)