Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.220,00 -2,43 İş Bankası (C) 6,21 1,80 -7,03 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 10,77 -6,92 İş Fin.Kir. 4,35 4,82 191,95 İş Girişim 1,82 -1,09 4,60 İş GMYO 1,10 -1,79 -10,10 İş Y. Men. Değ. 2,20 -0,45 3,17 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 186,90 -0,64 0,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 3,33 -22,50 İttifak Holding 3,10 0,98 33,05 İz Hayvancılık Tarım 2,00 -0,99 5,26 İzmir Demir Çelik 2,20 -0,45 -32,10 İzmir Fırça 7,95 1,15 -14,05 İzocam 23,26 0,61 -12,03 Jantsa Jant Sanayi 24,02 0,92 -21,88 Kafein Yazılım 5,02 -0,20 Kapital Yat. Holding 2,52 -7,01 103,23 Kaplamin 3,69 -0,81 -5,87 Kardemir (A) 3,82 -4,74 29,49 Kardemir (B) 3,84 -3,76 31,06 Kardemir (D) 4,91 -4,84 52,96 Karel Elektronik 6,15 -0,16 5,85 Karsan Otomotiv 1,72 1,18 10,26 Karsu Tekstil 1,14 -3,39 -42,42 Karsusan Su Ürünleri San. 5,95 -0,67 20,20 Kartonsan 254,00 0,91 -8,72 Katmerciler Ekipman 8,07 0,37 -32,53 Kent Gıda 132,60 -0,30 -2,86 Kerevitaş Gıda 65,75 2,41 -44,42 Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29 Kiler GMYO 2,04 0,49 -44,26 Kipa Ticaret 1,95 0,52 -24,42 Klimasan Klima 5,59 2,01 -4,44 Koç Holding 13,84 4,14 -23,49 Konfrut Gıda 22,84 -0,35 59,72 Konya Çimento 207,50 0,24 -18,63 Kordsa Teknik Tekstil 6,92 1,02 -5,75 Koza Altın 45,02 -0,31 17,85 Koza Madencilik 6,74 -0,59 4,66 Körfez GMYO 1,29 0,78 -22,29 Kristal Kola 1,55 -1,27 -13,89 Kron Telekomünikasyon 11,39 0,44 -38,43 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,58 -1,10 -13,73 Kütahya Porselen 5,46 0,00 -23,85 Lider Faktoring 3,80 -0,26 -13,83 Link Bilgisayar 8,83 -1,34 -38,08 Logo Yazılım 49,48 0,08 -15,78 Lokman Hekim Sağlık 5,76 -1,20 -6,49 Lüks Kadife 4,00 -0,74 -15,07 Makina Takım 1,36 0,00 -32,00 Mardin Çimento 4,22 0,48 -1,63 Marka Yatırım Holding 1,18 2,61 -30,18 Marmaris Altınyunus 14,93 0,61 -21,42 Marshall 59,60 2,41 15,06 Martı GMYO 0,76 0,00 -64,15 Martı Otel 0,79 1,28 -14,13 Mavi Giyim 44,80 -2,18 -22,76 Mazhar Zorlu Holding 6,10 2,52 52,88 MCT Danışmanlık 11,48 1,59 91,33 Mega Polietilen 1,65 -0,60 44,74 Menderes Tekstil 0,77 -1,28 -7,23 Merit Turizm 5,90 0,00 0,17 Merko Gıda 0,96 -2,04 -27,82 Metal Gayrimenkul 1,07 1,90 -17,69 Metemtur Otelcilik 1,25 -0,79 -15,54 Metro Holding 1,07 8,08 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 2,05 0,99 -25,45 Metro Yatırım Ortaklığı 2,12 0,47 -1,40 Migros Ticaret 19,44 2,75 -29,46 Milpa 1,40 -1,41 -35,19 Mistral GMYO 5,20 -1,70 -29,63 MLP Sağlık 16,75 0,48 MMC San. ve Tic. Yat. 1,33 2,31 -4,32 Mondi Tire Kutsan 1,53 -0,65 -15,47 Net Holding 1,77 0,00 -19,91 Netaş Telekom. 9,57 -1,85 -39,58 Niğbaş Niğde Beton 1,16 -1,69 23,40 Nuh Çimento 10,26 0,88 2,91 Nurol GMYO 3,59 0,00 -24,42 Odaş Elektrik 4,90 0,20 -18,33 Olmuksan-IP 4,16 -0,24 -9,05 Orge Enerji Elektrik 2,98 5,30 -26,31 Orma Orman Mahsulleri 1,05 -4,55 -7,08 Osmanlı Menkul 2,67 0,38 -14,97 Ostim Endüstriyel Yat 1,28 -1,54 -21,47 Otokar 73,20 0,83 -39,36 Oyak Yat. Ort. 0,94 -1,05 -6,93 Oylum Sınai Yatırımlar 1,51 0,00 -11,18 Özak GMYO 2,91 2,83 24,36 Özbal Çelik Boru 1,48 0,00 -45,01 Özderici GMYO 12,00 0,00 669,23 Özerden Plastik 3,54 0,00 18,79 Panora GMYO 4,60 -1,50 2,06 Park Elek.Madencilik 2,95 0,34 -29,26 Parsan 15,90 0,44 35,90 Pegasus 27,70 0,58 -18,05 Peker GMYO 5,53 -2,81 Penguen Gıda 1,38 -1,43 -38,12 Pera GMYO 0,83 0,00 -5,68 Pergamon Dış Ticaret 6,05 2,54 57,97 Petkim 4,95 0,61 -32,95 Petrokent Turizm 48,00 6,52 1,10 Pınar Et ve Un 8,68 -0,23 -5,71 Pınar Su 1,50 0,00 -16,67 Pınar Süt 10,15 -0,59 -16,22 Plastikkart 2,30 -0,86 -20,42 Polisan Holding 6,33 2,26 -27,41 Politeknik Metal 40,72 4,52 22,28 Prizma Press Matbaacılık 1,66 -0,60 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 4,02 3,61 3,08 QNB Finansbank 4,90 0,41 -10,91 Ral Yatırım Holding 1,55 0,65 -4,91 Ray Sigorta 1,07 1,90 -40,88 Reysaş GMYO 1,32 0,00 3,94 Reysaş Lojistik 0,91 1,11 -28,91 Rhea Girişim 0,68 1,49 -39,29 Rodrigo Tekstil 1,34 0,00 -55,18 Royal Halı 0,86 -2,27 -5,49 RTA Laboratuvarları 1,76 0,00 -36,23 Sabancı Holding 9,89 2,17 -8,44 Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 6,79 Salix Yatırım Holding 4,20 -46,15 Sanel Mühendislik 1,40 -0,71 -18,13 Sanifoam Sünger 1,51 2,03 -10,12 Sanko Pazarlama 3,67 0,55 15,67 Saray Matbaacılık 1,12 0,00 4,67 Sarkuysan 3,28 0,31 -0,61 Sasa Polyester 9,49 7,72 21,14 Say Reklamcılık 1,22 -1,61 -26,95 Sekuro Plastik 9,00 -0,22 4,65 Selçuk Ecza Deposu 3,83 1,59 9,36 Selçuk Gıda 0,51 0,00 82,14 Senkron Güvenlik 1,17 0,86 -37,10 Serve Kırtasiye 0,95 10,47 53,23 Servet GMYO 2,85 0,71 -6,25 Seyitler Kimya 7,80 -6,36 -13,14 Silverline Endüstri 1,56 3,31 -28,77 Sinpaş GMYO 0,66 0,00 -14,29 Soda Sanayii 5,27 -0,38 4,56 Sodaş Sodyum Sanayii 4,88 0,00 43,17 Söktaş 1,27 -2,31 -23,49 Sönmez Filament 3,40 0,29 -18,07 Sönmez Pamuklu 3,82 -0,78 -3,54 Sumaş Suni Tahta 7,09 1,29 Şeker Fin. Kir. 2,48 0,00 -3,50 Şekerbank 1,37 0,74 -25,14 Şişe Cam 4,27 0,71 -9,15 Şok Marketler 10,00 T. Halk Bankası 7,68 1,05 -28,76 T. Kalkınma Bank. 4,11 -2,38 -25,81 T.S.K.B. 1,24 -0,80 -11,67 T.Tuborg 11,12 -4,71 10,10 Taç Tarım Ürünleri 1,77 -0,56 -27,16 Tat Gıda 4,18 -0,48 -18,60 TAV Havalimanları 21,44 -1,83 -0,09 Taze Kuru Gıda 7,65 0,66 -6,13 Tek-Art Turizm 0,67 1,52 -10,98 Tekfen Holding 15,04 0,13 -8,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,41 -0,29 -33,79 Temapol Polimer Plastik 3,20 -1,54 -32,91 TGS Dış Ticaret 5,37 0,56 47,93 Tofaş Oto. Fab. 24,36 0,74 -21,79 Torunlar GMYO 2,67 0,75 -19,82 Trabzon Liman 12,50 0,00 Trabzonspor Sportif 1,40 0,72 -36,36 Trakya Cam 4,18 -0,95 -9,52 Trend GMYO 1,31 -2,96 TSKB GMYO 0,62 0,00 -15,07 Tuğçelik 2,68 -0,37 -15,72 Tukaş 1,54 1,99 -30,94 Turcas Petrol 1,94 -1,02 -18,49 Turkcell 13,00 0,39 -16,02 Tümosan Motor ve Traktör 5,30 -0,19 -30,17 Tüpraş 103,20 0,39 -4,31 Türk Hava Yolları 16,35 0,62 4,21 Türk Prysmian Kablo 1,83 0,00 -26,89 Türk Telekom 5,70 1,97 -11,49 Türk Traktör 54,05 -1,91 -23,32 Türker Proje Gayrimenkul 38,00 -2,46 1,17 Ufuk Yatırım 1,80 -2,70 -41,37 Ulaşlar Turizm Yat. 1,45 -0,68 -15,20 Ulusoy Elektrik 8,51 0,24 -8,79 Ulusoy Un Sanayi 1,98 -0,50 -28,78 Umpaş Holding 0,56 -1,75 -11,11 Uşak Seramik 1,82 -0,55 -25,71 Utopya Turizm 3,30 0,00 -26,50 Uzertaş Boya 0,86 1,18 -24,56 Ülker Bisküvi 18,82 0,91 -4,32 Ünye Çimento 4,60 -0,22 10,58 Vakıf Fin. Kir. 2,02 0,50 -2,88 Vakıf GMYO 2,07 -0,48 -20,38 Vakıf Yat. Ort. 1,20 -0,83 -15,49 Vakıflar Bankası 5,68 1,43 -16,10 Vakko Tekstil 2,84 -3,07 -3,56 Vanet Gıda 2,43 -2,41 -24,06 Verusa Holding 25,00 -2,72 9,08 Verusaturk Girisim 2,37 -5,20 0,42 Vestel 9,10 1,11 20,21 Vestel Beyaz Eşya 9,63 -0,82 13,56 Viking Kağıt 1,23 3,36 2,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 -1,29 -34,05 Yapı ve Kredi Bank. 3,97 0,51 -8,53 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,17 0,93 -12,85 Yataş 26,02 0,70 -8,06 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,57 11,35 49,55 Yeni Gimat GMYO 12,21 0,16 -2,34 Yeşil GMYO 0,49 2,08 -22,22 Yeşil Yapı 0,51 0,00 -50,00 Yeşil Yatırım Holding 12,47 -1,34 -22,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.950,10 -2,59 8,08 Yonga Mobilya 1.260,00 12,72 427,42 Yünsa 6,86 3,63 52,44 Zorlu Enerji 1,54 0,00 -2,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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