Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84
İş Bankası (B) 1.220,00 -2,43
İş Bankası (C) 6,21 1,80 -7,03
İş Bankası (Kur.) 7.200,00 10,77 -6,92
İş Fin.Kir. 4,35 4,82 191,95
İş Girişim 1,82 -1,09 4,60
İş GMYO 1,10 -1,79 -10,10
İş Y. Men. Değ. 2,20 -0,45 3,17
İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39
İşbir Holding 186,90 -0,64 0,97
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 3,33 -22,50
İttifak Holding 3,10 0,98 33,05
İz Hayvancılık Tarım 2,00 -0,99 5,26
İzmir Demir Çelik 2,20 -0,45 -32,10
İzmir Fırça 7,95 1,15 -14,05
İzocam 23,26 0,61 -12,03
Jantsa Jant Sanayi 24,02 0,92 -21,88
Kafein Yazılım 5,02 -0,20
Kapital Yat. Holding 2,52 -7,01 103,23
Kaplamin 3,69 -0,81 -5,87
Kardemir (A) 3,82 -4,74 29,49
Kardemir (B) 3,84 -3,76 31,06
Kardemir (D) 4,91 -4,84 52,96
Karel Elektronik 6,15 -0,16 5,85
Karsan Otomotiv 1,72 1,18 10,26
Karsu Tekstil 1,14 -3,39 -42,42
Karsusan Su Ürünleri San. 5,95 -0,67 20,20
Kartonsan 254,00 0,91 -8,72
Katmerciler Ekipman 8,07 0,37 -32,53
Kent Gıda 132,60 -0,30 -2,86
Kerevitaş Gıda 65,75 2,41 -44,42
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29
Kiler GMYO 2,04 0,49 -44,26
Kipa Ticaret 1,95 0,52 -24,42
Klimasan Klima 5,59 2,01 -4,44
Koç Holding 13,84 4,14 -23,49
Konfrut Gıda 22,84 -0,35 59,72
Konya Çimento 207,50 0,24 -18,63
Kordsa Teknik Tekstil 6,92 1,02 -5,75
Koza Altın 45,02 -0,31 17,85
Koza Madencilik 6,74 -0,59 4,66
Körfez GMYO 1,29 0,78 -22,29
Kristal Kola 1,55 -1,27 -13,89
Kron Telekomünikasyon 11,39 0,44 -38,43
Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 23,04
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,58 -1,10 -13,73
Kütahya Porselen 5,46 0,00 -23,85
Lider Faktoring 3,80 -0,26 -13,83
Link Bilgisayar 8,83 -1,34 -38,08
Logo Yazılım 49,48 0,08 -15,78
Lokman Hekim Sağlık 5,76 -1,20 -6,49
Lüks Kadife 4,00 -0,74 -15,07
Makina Takım 1,36 0,00 -32,00
Mardin Çimento 4,22 0,48 -1,63
Marka Yatırım Holding 1,18 2,61 -30,18
Marmaris Altınyunus 14,93 0,61 -21,42
Marshall 59,60 2,41 15,06
Martı GMYO 0,76 0,00 -64,15
Martı Otel 0,79 1,28 -14,13
Mavi Giyim 44,80 -2,18 -22,76
Mazhar Zorlu Holding 6,10 2,52 52,88
MCT Danışmanlık 11,48 1,59 91,33
Mega Polietilen 1,65 -0,60 44,74
Menderes Tekstil 0,77 -1,28 -7,23
Merit Turizm 5,90 0,00 0,17
Merko Gıda 0,96 -2,04 -27,82
Metal Gayrimenkul 1,07 1,90 -17,69
Metemtur Otelcilik 1,25 -0,79 -15,54
Metro Holding 1,07 8,08 8,08
Metro Petrol ve Tesisleri 2,05 0,99 -25,45
Metro Yatırım Ortaklığı 2,12 0,47 -1,40
Migros Ticaret 19,44 2,75 -29,46
Milpa 1,40 -1,41 -35,19
Mistral GMYO 5,20 -1,70 -29,63
MLP Sağlık 16,75 0,48
MMC San. ve Tic. Yat. 1,33 2,31 -4,32
Mondi Tire Kutsan 1,53 -0,65 -15,47
Net Holding 1,77 0,00 -19,91
Netaş Telekom. 9,57 -1,85 -39,58
Niğbaş Niğde Beton 1,16 -1,69 23,40
Nuh Çimento 10,26 0,88 2,91
Nurol GMYO 3,59 0,00 -24,42
Odaş Elektrik 4,90 0,20 -18,33
Olmuksan-IP 4,16 -0,24 -9,05
Orge Enerji Elektrik 2,98 5,30 -26,31
Orma Orman Mahsulleri 1,05 -4,55 -7,08
Osmanlı Menkul 2,67 0,38 -14,97
Ostim Endüstriyel Yat 1,28 -1,54 -21,47
Otokar 73,20 0,83 -39,36
Oyak Yat. Ort. 0,94 -1,05 -6,93
Oylum Sınai Yatırımlar 1,51 0,00 -11,18
Özak GMYO 2,91 2,83 24,36
Özbal Çelik Boru 1,48 0,00 -45,01
Özderici GMYO 12,00 0,00 669,23
Özerden Plastik 3,54 0,00 18,79
Panora GMYO 4,60 -1,50 2,06
Park Elek.Madencilik 2,95 0,34 -29,26
Parsan 15,90 0,44 35,90
Pegasus 27,70 0,58 -18,05
Peker GMYO 5,53 -2,81
Penguen Gıda 1,38 -1,43 -38,12
Pera GMYO 0,83 0,00 -5,68
Pergamon Dış Ticaret 6,05 2,54 57,97
Petkim 4,95 0,61 -32,95
Petrokent Turizm 48,00 6,52 1,10
Pınar Et ve Un 8,68 -0,23 -5,71
Pınar Su 1,50 0,00 -16,67
Pınar Süt 10,15 -0,59 -16,22
Plastikkart 2,30 -0,86 -20,42
Polisan Holding 6,33 2,26 -27,41
Politeknik Metal 40,72 4,52 22,28
Prizma Press Matbaacılık 1,66 -0,60 2,47
QNB Finans Fin. Kir. 4,02 3,61 3,08
QNB Finansbank 4,90 0,41 -10,91
Ral Yatırım Holding 1,55 0,65 -4,91
Ray Sigorta 1,07 1,90 -40,88
Reysaş GMYO 1,32 0,00 3,94
Reysaş Lojistik 0,91 1,11 -28,91
Rhea Girişim 0,68 1,49 -39,29
Rodrigo Tekstil 1,34 0,00 -55,18
Royal Halı 0,86 -2,27 -5,49
RTA Laboratuvarları 1,76 0,00 -36,23
Sabancı Holding 9,89 2,17 -8,44
Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 6,79
Salix Yatırım Holding 4,20 -46,15
Sanel Mühendislik 1,40 -0,71 -18,13
Sanifoam Sünger 1,51 2,03 -10,12
Sanko Pazarlama 3,67 0,55 15,67
Saray Matbaacılık 1,12 0,00 4,67
Sarkuysan 3,28 0,31 -0,61
Sasa Polyester 9,49 7,72 21,14
Say Reklamcılık 1,22 -1,61 -26,95
Sekuro Plastik 9,00 -0,22 4,65
Selçuk Ecza Deposu 3,83 1,59 9,36
Selçuk Gıda 0,51 0,00 82,14
Senkron Güvenlik 1,17 0,86 -37,10
Serve Kırtasiye 0,95 10,47 53,23
Servet GMYO 2,85 0,71 -6,25
Seyitler Kimya 7,80 -6,36 -13,14
Silverline Endüstri 1,56 3,31 -28,77
Sinpaş GMYO 0,66 0,00 -14,29
Soda Sanayii 5,27 -0,38 4,56
Sodaş Sodyum Sanayii 4,88 0,00 43,17
Söktaş 1,27 -2,31 -23,49
Sönmez Filament 3,40 0,29 -18,07
Sönmez Pamuklu 3,82 -0,78 -3,54
Sumaş Suni Tahta 7,09 1,29
Şeker Fin. Kir. 2,48 0,00 -3,50
Şekerbank 1,37 0,74 -25,14
Şişe Cam 4,27 0,71 -9,15
Şok Marketler 10,00
T. Halk Bankası 7,68 1,05 -28,76
T. Kalkınma Bank. 4,11 -2,38 -25,81
T.S.K.B. 1,24 -0,80 -11,67
T.Tuborg 11,12 -4,71 10,10
Taç Tarım Ürünleri 1,77 -0,56 -27,16
Tat Gıda 4,18 -0,48 -18,60
TAV Havalimanları 21,44 -1,83 -0,09
Taze Kuru Gıda 7,65 0,66 -6,13
Tek-Art Turizm 0,67 1,52 -10,98
Tekfen Holding 15,04 0,13 -8,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,41 -0,29 -33,79
Temapol Polimer Plastik 3,20 -1,54 -32,91
TGS Dış Ticaret 5,37 0,56 47,93
Tofaş Oto. Fab. 24,36 0,74 -21,79
Torunlar GMYO 2,67 0,75 -19,82
Trabzon Liman 12,50 0,00
Trabzonspor Sportif 1,40 0,72 -36,36
Trakya Cam 4,18 -0,95 -9,52
Trend GMYO 1,31 -2,96
TSKB GMYO 0,62 0,00 -15,07
Tuğçelik 2,68 -0,37 -15,72
Tukaş 1,54 1,99 -30,94
Turcas Petrol 1,94 -1,02 -18,49
Turkcell 13,00 0,39 -16,02
Tümosan Motor ve Traktör 5,30 -0,19 -30,17
Tüpraş 103,20 0,39 -4,31
Türk Hava Yolları 16,35 0,62 4,21
Türk Prysmian Kablo 1,83 0,00 -26,89
Türk Telekom 5,70 1,97 -11,49
Türk Traktör 54,05 -1,91 -23,32
Türker Proje Gayrimenkul 38,00 -2,46 1,17
Ufuk Yatırım 1,80 -2,70 -41,37
Ulaşlar Turizm Yat. 1,45 -0,68 -15,20
Ulusoy Elektrik 8,51 0,24 -8,79
Ulusoy Un Sanayi 1,98 -0,50 -28,78
Umpaş Holding 0,56 -1,75 -11,11
Uşak Seramik 1,82 -0,55 -25,71
Utopya Turizm 3,30 0,00 -26,50
Uzertaş Boya 0,86 1,18 -24,56
Ülker Bisküvi 18,82 0,91 -4,32
Ünye Çimento 4,60 -0,22 10,58
Vakıf Fin. Kir. 2,02 0,50 -2,88
Vakıf GMYO 2,07 -0,48 -20,38
Vakıf Yat. Ort. 1,20 -0,83 -15,49
Vakıflar Bankası 5,68 1,43 -16,10
Vakko Tekstil 2,84 -3,07 -3,56
Vanet Gıda 2,43 -2,41 -24,06
Verusa Holding 25,00 -2,72 9,08
Verusaturk Girisim 2,37 -5,20 0,42
Vestel 9,10 1,11 20,21
Vestel Beyaz Eşya 9,63 -0,82 13,56
Viking Kağıt 1,23 3,36 2,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 -1,29 -34,05
Yapı ve Kredi Bank. 3,97 0,51 -8,53
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,17 0,93 -12,85
Yataş 26,02 0,70 -8,06
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,57 11,35 49,55
Yeni Gimat GMYO 12,21 0,16 -2,34
Yeşil GMYO 0,49 2,08 -22,22
Yeşil Yapı 0,51 0,00 -50,00
Yeşil Yatırım Holding 12,47 -1,34 -22,06
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.950,10 -2,59 8,08
Yonga Mobilya 1.260,00 12,72 427,42
Yünsa 6,86 3,63 52,44
Zorlu Enerji 1,54 0,00 -2,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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