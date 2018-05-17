Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.140,00
|-8,83
|İş Bankası (C)
|6,10
|-1,29
|-8,68
|İş Bankası (Kur.)
|6.500,00
|-15,97
|İş Fin.Kir.
|4,15
|11,26
|178,52
|İş Girişim
|1,84
|-8,00
|5,75
|İş GMYO
|1,12
|0,00
|-8,47
|İş Y. Men. Değ.
|2,21
|0,45
|3,64
|İş Yat. Ort.
|0,80
|-1,23
|1,39
|İşbir Holding
|188,10
|3,29
|1,62
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|15,38
|-25,00
|İttifak Holding
|3,07
|5,14
|31,76
|İz Hayvancılık Tarım
|2,02
|-3,35
|6,32
|İzmir Demir Çelik
|2,21
|0,00
|-31,79
|İzmir Fırça
|7,86
|1,95
|-15,03
|İzocam
|23,12
|0,52
|-12,56
|Jantsa Jant Sanayi
|23,80
|-0,58
|-22,60
|Kafein Yazılım Hizmetleri
|5,03
|-5,81
|Kapital Yat. Holding
|2,71
|0,37
|118,55
|Kaplamin
|3,72
|-4,37
|-5,10
|Kardemir (A)
|4,01
|0,50
|35,93
|Kardemir (B)
|3,99
|0,76
|36,18
|Kardemir (D)
|5,16
|3,61
|60,75
|Karel Elektronik
|6,16
|0,49
|6,02
|Karsan Otomotiv
|1,70
|-1,73
|8,97
|Karsu Tekstil
|1,18
|-3,28
|-40,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,99
|-0,17
|21,01
|Kartonsan
|251,70
|-0,59
|-9,54
|Katmerciler Ekipman
|8,04
|-0,25
|-32,78
|Kent Gıda
|133,00
|-0,60
|-2,56
|Kerevitaş Gıda
|64,20
|-3,46
|-45,73
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|14,29
|Kiler GMYO
|2,03
|-1,93
|-44,54
|Kipa Ticaret
|1,94
|-3,00
|-24,81
|Klimasan Klima
|5,48
|6,20
|-6,32
|Koç Holding
|13,29
|1,76
|-26,53
|Konfrut Gıda
|22,92
|5,62
|60,28
|Konya Çimento
|207,00
|-0,14
|-18,82
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,85
|-2,00
|-6,70
|Koza Altın
|45,16
|5,12
|18,22
|Koza Madencilik
|6,78
|1,95
|5,28
|Körfez GMYO
|1,28
|0,00
|-22,89
|Kristal Kola
|1,57
|0,64
|-12,78
|Kron Telekomünikasyon
|11,34
|-0,87
|-38,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,70
|-1,68
|23,04
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,62
|-2,16
|-12,77
|Kütahya Porselen
|5,46
|0,00
|-23,85
|Lider Faktoring
|3,81
|0,26
|-13,61
|Link Bilgisayar
|8,95
|-2,19
|-37,24
|Logo Yazılım
|49,44
|0,28
|-15,85
|Lokman Hekim Sağlık
|5,83
|0,87
|-5,36
|Lüks Kadife
|4,03
|0,00
|-14,44
|Makina Takım
|1,36
|0,74
|-32,00
|Mardin Çimento
|4,20
|0,00
|-2,10
|Marka Yatırım Holding
|1,15
|-1,71
|-31,95
|Marmaris Altınyunus
|14,84
|0,88
|-21,89
|Marshall
|58,20
|0,17
|12,36
|Martı GMYO
|0,76
|-1,30
|-64,15
|Martı Otel
|0,78
|-2,50
|-15,22
|Mavi Giyim
|45,80
|3,39
|-21,03
|Mazhar Zorlu Holding
|5,95
|-1,65
|49,12
|MCT Danışmanlık
|11,30
|0,89
|88,33
|Mega Polietilen
|1,66
|-1,19
|45,61
|Menderes Tekstil
|0,78
|-2,50
|-6,02
|Merit Turizm
|5,90
|0,00
|0,17
|Merko Gıda
|0,98
|2,08
|-26,32
|Metal Gayrimenkul
|1,05
|-1,87
|-19,23
|Metemtur Otelcilik
|1,26
|0,80
|-14,86
|Metro Holding
|0,99
|-2,94
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,03
|-0,98
|-26,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,11
|-1,40
|-1,86
|Migros Ticaret
|18,92
|-2,72
|-31,35
|Milpa
|1,42
|1,43
|-34,26
|Mistral GMYO
|5,29
|-0,19
|-28,42
|MLP Sağlık
|16,67
|-0,83
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,30
|0,00
|-6,47
|Mondi Tire Kutsan
|1,54
|0,65
|-14,92
|Net Holding
|1,77
|-0,56
|-19,91
|Netaş Telekom.
|9,75
|-0,51
|-38,45
|Niğbaş Niğde Beton
|1,18
|-9,23
|25,53
|Nuh Çimento
|10,17
|0,30
|2,01
|Nurol GMYO
|3,59
|-0,28
|-24,42
|Odaş Elektrik
|4,89
|-2,78
|-18,50
|Olmuksan-IP
|4,17
|-0,24
|-8,83
|Orge Enerji Elektrik
|2,83
|-3,08
|-30,02
|Orma Orman Mahsulleri
|1,10
|0,00
|-2,65
|Osmanlı Menkul
|2,66
|1,53
|-15,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,30
|0,78
|-20,25
|Otokar
|72,60
|-0,62
|-39,86
|Oyak Yat. Ort.
|0,95
|0,00
|-5,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,51
|0,00
|-11,18
|Özak GMYO
|2,83
|0,00
|20,94
|Özbal Çelik Boru
|1,48
|-0,67
|-45,01
|Özderici GMYO
|12,00
|-4,76
|669,23
|Özerden Plastik
|3,54
|1,14
|18,79
|Panora GMYO
|4,67
|1,97
|3,61
|Park Elek.Madencilik
|2,94
|0,00
|-29,50
|Parsan
|15,83
|-4,35
|35,30
|Pegasus
|27,54
|1,70
|-18,52
|Peker GMYO
|5,69
|1,25
|Penguen Gıda
|1,40
|-0,71
|-37,22
|Pera GMYO
|0,83
|0,00
|-5,68
|Pergamon Dış Ticaret
|5,90
|-1,17
|54,05
|Petkim
|4,92
|-4,47
|-33,36
|Petrokent Turizm
|48,86
|2,00
|2,91
|Pınar Et ve Un
|8,70
|0,00
|-5,49
|Pınar Su
|1,50
|-1,32
|-16,67
|Pınar Süt
|10,21
|-0,58
|-15,73
|Plastikkart
|2,32
|-0,85
|-19,72
|Polisan Holding
|6,19
|2,48
|-29,01
|Politeknik Metal
|38,96
|3,89
|17,00
|Prizma Press Matbaacılık
|1,67
|0,60
|3,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,88
|0,00
|-0,51
|QNB Finansbank
|4,88
|-0,81
|-11,27
|Ral Yatırım Holding
|1,54
|2,67
|-5,52
|Ray Sigorta
|1,05
|-2,78
|-41,99
|Reysaş GMYO
|1,32
|2,33
|3,94
|Reysaş Lojistik
|0,90
|0,00
|-29,69
|Rhea Girişim
|0,67
|-1,47
|-40,18
|Rodrigo Tekstil
|1,34
|3,08
|-55,18
|Royal Halı
|0,88
|0,00
|-3,30
|RTA Laboratuvarları
|1,76
|0,00
|-36,23
|Sabancı Holding
|9,68
|-1,53
|-10,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,62
|1,89
|Salix Yatırım Holding
|4,20
|-0,47
|-46,15
|Sanel Mühendislik
|1,41
|0,00
|-17,54
|Sanifoam Sünger
|1,48
|-1,99
|-11,90
|Sanko Pazarlama
|3,65
|0,55
|15,04
|Saray Matbaacılık
|1,12
|0,90
|4,67
|Sarkuysan
|3,27
|1,24
|-0,91
|Sasa Polyester
|8,81
|-4,34
|12,46
|Say Reklamcılık
|1,24
|0,00
|-25,75
|Sekuro Plastik
|9,02
|1,81
|4,88
|Selçuk Ecza Deposu
|3,77
|3,57
|7,65
|Selçuk Gıda
|0,51
|0,00
|82,14
|Senkron Güvenlik
|1,16
|1,75
|-37,63
|Serve Kırtasiye
|0,86
|-12,24
|38,71
|Servet GMYO
|2,83
|-3,41
|-6,91
|Seyitler Kimya
|8,33
|-2,46
|-7,24
|Silverline Endüstri
|1,51
|-1,95
|-31,05
|Sinpaş GMYO
|0,66
|1,54
|-14,29
|Soda Sanayii
|5,29
|0,19
|4,96
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,88
|10,91
|43,17
|Söktaş
|1,30
|-2,26
|-21,69
|Sönmez Filament
|3,39
|0,59
|-18,31
|Sönmez Pamuklu
|3,85
|1,32
|-2,78
|Sumaş Suni Tahta
|7,00
|15,51
|Şeker Fin. Kir.
|2,48
|1,64
|-3,50
|Şekerbank
|1,36
|0,00
|-25,68
|Şişe Cam
|4,24
|-1,40
|-9,79
|T. Halk Bankası
|7,60
|-3,31
|-29,50
|T. Kalkınma Bank.
|4,21
|1,69
|-24,01
|T.S.K.B.
|1,25
|0,00
|-10,95
|T.Tuborg
|11,67
|-2,02
|15,54
|Taç Tarım Ürünleri
|1,78
|-2,20
|-26,75
|Tat Gıda
|4,20
|1,20
|-18,21
|TAV Havalimanları
|21,84
|4,30
|1,77
|Taze Kuru Gıda
|7,60
|-1,55
|-6,75
|Tek-Art Turizm
|0,66
|-1,49
|-12,31
|Tekfen Holding
|15,02
|-0,13
|-8,30
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,42
|1,48
|-33,59
|Temapol Polimer Plastik
|3,25
|0,31
|-31,87
|TGS Dış Ticaret
|5,34
|0,95
|47,11
|Tofaş Oto. Fab.
|24,18
|0,67
|-22,37
|Torunlar GMYO
|2,65
|0,76
|-20,42
|Trabzon Liman
|12,50
|-4,80
|Trabzonspor Sportif
|1,39
|-0,71
|-36,82
|Trakya Cam
|4,22
|-0,71
|-8,66
|Trend GMYO
|1,35
|-2,88
|TSKB GMYO
|0,62
|0,00
|-15,07
|Tuğçelik
|2,69
|-1,10
|-15,41
|Tukaş
|1,51
|-1,31
|-32,29
|Turcas Petrol
|1,96
|-0,51
|-17,65
|Turkcell
|12,95
|-0,61
|-16,34
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,31
|-1,30
|-30,04
|Tüpraş
|102,80
|0,39
|-4,68
|Türk Hava Yolları
|16,25
|-1,52
|3,57
|Türk Prysmian Kablo
|1,83
|2,81
|-26,89
|Türk Telekom
|5,59
|-0,53
|-13,20
|Türk Traktör
|55,10
|-1,61
|-21,83
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,96
|-0,61
|3,73
|Ufuk Yatırım
|1,85
|-7,04
|-39,74
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,46
|-2,01
|-14,62
|Ulusoy Elektrik
|8,49
|-0,12
|-9,00
|Ulusoy Un Sanayi
|1,99
|-1,00
|-28,42
|Umpaş Holding
|0,57
|1,79
|-9,52
|Uşak Seramik
|1,83
|0,55
|-25,31
|Utopya Turizm
|3,30
|-3,79
|-26,50
|Uzertaş Boya
|0,85
|-3,41
|-25,44
|Ülker Bisküvi
|18,65
|-2,86
|-5,19
|Ünye Çimento
|4,61
|0,00
|10,82
|Vakıf Fin. Kir.
|2,01
|0,00
|-3,37
|Vakıf GMYO
|2,08
|0,48
|-20,00
|Vakıf Yat. Ort.
|1,21
|-0,82
|-14,79
|Vakıflar Bankası
|5,60
|0,54
|-17,28
|Vakko Tekstil
|2,93
|-8,44
|-0,51
|Vanet Gıda
|2,49
|-4,23
|-22,19
|Verusa Holding
|25,70
|-2,43
|12,13
|Verusaturk Girisim
|2,50
|-2,72
|5,93
|Vestel
|9,00
|-0,22
|18,89
|Vestel Beyaz Eşya
|9,71
|-1,42
|14,51
|Viking Kağıt
|1,19
|0,85
|-0,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,55
|0,65
|-33,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,95
|-0,75
|-8,99
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,15
|-3,15
|-13,65
|Yataş
|25,84
|0,94
|-8,69
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,41
|-1,40
|34,31
|Yeni Gimat GMYO
|12,19
|0,33
|-2,50
|Yeşil GMYO
|0,48
|-2,04
|-23,81
|Yeşil Yapı
|0,51
|-1,92
|-50,00
|Yeşil Yatırım Holding
|12,64
|-3,44
|-21,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.002,00
|0,00
|10,96
|Yonga Mobilya
|1.117,80
|-6,66
|367,89
|Yünsa
|6,62
|-6,36
|47,11
|Zorlu Enerji
|1,54
|-1,91
|-2,53
(Son)