Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84
İş Bankası (B) 1.140,00 -8,83
İş Bankası (C) 6,10 -1,29 -8,68
İş Bankası (Kur.) 6.500,00 -15,97
İş Fin.Kir. 4,15 11,26 178,52
İş Girişim 1,84 -8,00 5,75
İş GMYO 1,12 0,00 -8,47
İş Y. Men. Değ. 2,21 0,45 3,64
İş Yat. Ort. 0,80 -1,23 1,39
İşbir Holding 188,10 3,29 1,62
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 15,38 -25,00
İttifak Holding 3,07 5,14 31,76
İz Hayvancılık Tarım 2,02 -3,35 6,32
İzmir Demir Çelik 2,21 0,00 -31,79
İzmir Fırça 7,86 1,95 -15,03
İzocam 23,12 0,52 -12,56
Jantsa Jant Sanayi 23,80 -0,58 -22,60
Kafein Yazılım Hizmetleri 5,03 -5,81
Kapital Yat. Holding 2,71 0,37 118,55
Kaplamin 3,72 -4,37 -5,10
Kardemir (A) 4,01 0,50 35,93
Kardemir (B) 3,99 0,76 36,18
Kardemir (D) 5,16 3,61 60,75
Karel Elektronik 6,16 0,49 6,02
Karsan Otomotiv 1,70 -1,73 8,97
Karsu Tekstil 1,18 -3,28 -40,40
Karsusan Su Ürünleri San. 5,99 -0,17 21,01
Kartonsan 251,70 -0,59 -9,54
Katmerciler Ekipman 8,04 -0,25 -32,78
Kent Gıda 133,00 -0,60 -2,56
Kerevitaş Gıda 64,20 -3,46 -45,73
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29
Kiler GMYO 2,03 -1,93 -44,54
Kipa Ticaret 1,94 -3,00 -24,81
Klimasan Klima 5,48 6,20 -6,32
Koç Holding 13,29 1,76 -26,53
Konfrut Gıda 22,92 5,62 60,28
Konya Çimento 207,00 -0,14 -18,82
Kordsa Teknik Tekstil 6,85 -2,00 -6,70
Koza Altın 45,16 5,12 18,22
Koza Madencilik 6,78 1,95 5,28
Körfez GMYO 1,28 0,00 -22,89
Kristal Kola 1,57 0,64 -12,78
Kron Telekomünikasyon 11,34 -0,87 -38,70
Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 -1,68 23,04
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,62 -2,16 -12,77
Kütahya Porselen 5,46 0,00 -23,85
Lider Faktoring 3,81 0,26 -13,61
Link Bilgisayar 8,95 -2,19 -37,24
Logo Yazılım 49,44 0,28 -15,85
Lokman Hekim Sağlık 5,83 0,87 -5,36
Lüks Kadife 4,03 0,00 -14,44
Makina Takım 1,36 0,74 -32,00
Mardin Çimento 4,20 0,00 -2,10
Marka Yatırım Holding 1,15 -1,71 -31,95
Marmaris Altınyunus 14,84 0,88 -21,89
Marshall 58,20 0,17 12,36
Martı GMYO 0,76 -1,30 -64,15
Martı Otel 0,78 -2,50 -15,22
Mavi Giyim 45,80 3,39 -21,03
Mazhar Zorlu Holding 5,95 -1,65 49,12
MCT Danışmanlık 11,30 0,89 88,33
Mega Polietilen 1,66 -1,19 45,61
Menderes Tekstil 0,78 -2,50 -6,02
Merit Turizm 5,90 0,00 0,17
Merko Gıda 0,98 2,08 -26,32
Metal Gayrimenkul 1,05 -1,87 -19,23
Metemtur Otelcilik 1,26 0,80 -14,86
Metro Holding 0,99 -2,94 0,00
Metro Petrol ve Tesisleri 2,03 -0,98 -26,18
Metro Yatırım Ortaklığı 2,11 -1,40 -1,86
Migros Ticaret 18,92 -2,72 -31,35
Milpa 1,42 1,43 -34,26
Mistral GMYO 5,29 -0,19 -28,42
MLP Sağlık 16,67 -0,83
MMC San. ve Tic. Yat. 1,30 0,00 -6,47
Mondi Tire Kutsan 1,54 0,65 -14,92
Net Holding 1,77 -0,56 -19,91
Netaş Telekom. 9,75 -0,51 -38,45
Niğbaş Niğde Beton 1,18 -9,23 25,53
Nuh Çimento 10,17 0,30 2,01
Nurol GMYO 3,59 -0,28 -24,42
Odaş Elektrik 4,89 -2,78 -18,50
Olmuksan-IP 4,17 -0,24 -8,83
Orge Enerji Elektrik 2,83 -3,08 -30,02
Orma Orman Mahsulleri 1,10 0,00 -2,65
Osmanlı Menkul 2,66 1,53 -15,29
Ostim Endüstriyel Yat 1,30 0,78 -20,25
Otokar 72,60 -0,62 -39,86
Oyak Yat. Ort. 0,95 0,00 -5,94
Oylum Sınai Yatırımlar 1,51 0,00 -11,18
Özak GMYO 2,83 0,00 20,94
Özbal Çelik Boru 1,48 -0,67 -45,01
Özderici GMYO 12,00 -4,76 669,23
Özerden Plastik 3,54 1,14 18,79
Panora GMYO 4,67 1,97 3,61
Park Elek.Madencilik 2,94 0,00 -29,50
Parsan 15,83 -4,35 35,30
Pegasus 27,54 1,70 -18,52
Peker GMYO 5,69 1,25
Penguen Gıda 1,40 -0,71 -37,22
Pera GMYO 0,83 0,00 -5,68
Pergamon Dış Ticaret 5,90 -1,17 54,05
Petkim 4,92 -4,47 -33,36
Petrokent Turizm 48,86 2,00 2,91
Pınar Et ve Un 8,70 0,00 -5,49
Pınar Su 1,50 -1,32 -16,67
Pınar Süt 10,21 -0,58 -15,73
Plastikkart 2,32 -0,85 -19,72
Polisan Holding 6,19 2,48 -29,01
Politeknik Metal 38,96 3,89 17,00
Prizma Press Matbaacılık 1,67 0,60 3,09
QNB Finans Fin. Kir. 3,88 0,00 -0,51
QNB Finansbank 4,88 -0,81 -11,27
Ral Yatırım Holding 1,54 2,67 -5,52
Ray Sigorta 1,05 -2,78 -41,99
Reysaş GMYO 1,32 2,33 3,94
Reysaş Lojistik 0,90 0,00 -29,69
Rhea Girişim 0,67 -1,47 -40,18
Rodrigo Tekstil 1,34 3,08 -55,18
Royal Halı 0,88 0,00 -3,30
RTA Laboratuvarları 1,76 0,00 -36,23
Sabancı Holding 9,68 -1,53 -10,38
Safkar Ege Soğutmacılık 1,62 1,89
Salix Yatırım Holding 4,20 -0,47 -46,15
Sanel Mühendislik 1,41 0,00 -17,54
Sanifoam Sünger 1,48 -1,99 -11,90
Sanko Pazarlama 3,65 0,55 15,04
Saray Matbaacılık 1,12 0,90 4,67
Sarkuysan 3,27 1,24 -0,91
Sasa Polyester 8,81 -4,34 12,46
Say Reklamcılık 1,24 0,00 -25,75
Sekuro Plastik 9,02 1,81 4,88
Selçuk Ecza Deposu 3,77 3,57 7,65
Selçuk Gıda 0,51 0,00 82,14
Senkron Güvenlik 1,16 1,75 -37,63
Serve Kırtasiye 0,86 -12,24 38,71
Servet GMYO 2,83 -3,41 -6,91
Seyitler Kimya 8,33 -2,46 -7,24
Silverline Endüstri 1,51 -1,95 -31,05
Sinpaş GMYO 0,66 1,54 -14,29
Soda Sanayii 5,29 0,19 4,96
Sodaş Sodyum Sanayii 4,88 10,91 43,17
Söktaş 1,30 -2,26 -21,69
Sönmez Filament 3,39 0,59 -18,31
Sönmez Pamuklu 3,85 1,32 -2,78
Sumaş Suni Tahta 7,00 15,51
Şeker Fin. Kir. 2,48 1,64 -3,50
Şekerbank 1,36 0,00 -25,68
Şişe Cam 4,24 -1,40 -9,79
T. Halk Bankası 7,60 -3,31 -29,50
T. Kalkınma Bank. 4,21 1,69 -24,01
T.S.K.B. 1,25 0,00 -10,95
T.Tuborg 11,67 -2,02 15,54
Taç Tarım Ürünleri 1,78 -2,20 -26,75
Tat Gıda 4,20 1,20 -18,21
TAV Havalimanları 21,84 4,30 1,77
Taze Kuru Gıda 7,60 -1,55 -6,75
Tek-Art Turizm 0,66 -1,49 -12,31
Tekfen Holding 15,02 -0,13 -8,30
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,42 1,48 -33,59
Temapol Polimer Plastik 3,25 0,31 -31,87
TGS Dış Ticaret 5,34 0,95 47,11
Tofaş Oto. Fab. 24,18 0,67 -22,37
Torunlar GMYO 2,65 0,76 -20,42
Trabzon Liman 12,50 -4,80
Trabzonspor Sportif 1,39 -0,71 -36,82
Trakya Cam 4,22 -0,71 -8,66
Trend GMYO 1,35 -2,88
TSKB GMYO 0,62 0,00 -15,07
Tuğçelik 2,69 -1,10 -15,41
Tukaş 1,51 -1,31 -32,29
Turcas Petrol 1,96 -0,51 -17,65
Turkcell 12,95 -0,61 -16,34
Tümosan Motor ve Traktör 5,31 -1,30 -30,04
Tüpraş 102,80 0,39 -4,68
Türk Hava Yolları 16,25 -1,52 3,57
Türk Prysmian Kablo 1,83 2,81 -26,89
Türk Telekom 5,59 -0,53 -13,20
Türk Traktör 55,10 -1,61 -21,83
Türker Proje Gayrimenkul 38,96 -0,61 3,73
Ufuk Yatırım 1,85 -7,04 -39,74
Ulaşlar Turizm Yat. 1,46 -2,01 -14,62
Ulusoy Elektrik 8,49 -0,12 -9,00
Ulusoy Un Sanayi 1,99 -1,00 -28,42
Umpaş Holding 0,57 1,79 -9,52
Uşak Seramik 1,83 0,55 -25,31
Utopya Turizm 3,30 -3,79 -26,50
Uzertaş Boya 0,85 -3,41 -25,44
Ülker Bisküvi 18,65 -2,86 -5,19
Ünye Çimento 4,61 0,00 10,82
Vakıf Fin. Kir. 2,01 0,00 -3,37
Vakıf GMYO 2,08 0,48 -20,00
Vakıf Yat. Ort. 1,21 -0,82 -14,79
Vakıflar Bankası 5,60 0,54 -17,28
Vakko Tekstil 2,93 -8,44 -0,51
Vanet Gıda 2,49 -4,23 -22,19
Verusa Holding 25,70 -2,43 12,13
Verusaturk Girisim 2,50 -2,72 5,93
Vestel 9,00 -0,22 18,89
Vestel Beyaz Eşya 9,71 -1,42 14,51
Viking Kağıt 1,19 0,85 -0,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,55 0,65 -33,19
Yapı ve Kredi Bank. 3,95 -0,75 -8,99
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,15 -3,15 -13,65
Yataş 25,84 0,94 -8,69
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,41 -1,40 34,31
Yeni Gimat GMYO 12,19 0,33 -2,50
Yeşil GMYO 0,48 -2,04 -23,81
Yeşil Yapı 0,51 -1,92 -50,00
Yeşil Yatırım Holding 12,64 -3,44 -21,00
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.002,00 0,00 10,96
Yonga Mobilya 1.117,80 -6,66 367,89
Yünsa 6,62 -6,36 47,11
Zorlu Enerji 1,54 -1,91 -2,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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