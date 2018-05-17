Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.140,00 -8,83 İş Bankası (C) 6,10 -1,29 -8,68 İş Bankası (Kur.) 6.500,00 -15,97 İş Fin.Kir. 4,15 11,26 178,52 İş Girişim 1,84 -8,00 5,75 İş GMYO 1,12 0,00 -8,47 İş Y. Men. Değ. 2,21 0,45 3,64 İş Yat. Ort. 0,80 -1,23 1,39 İşbir Holding 188,10 3,29 1,62 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 15,38 -25,00 İttifak Holding 3,07 5,14 31,76 İz Hayvancılık Tarım 2,02 -3,35 6,32 İzmir Demir Çelik 2,21 0,00 -31,79 İzmir Fırça 7,86 1,95 -15,03 İzocam 23,12 0,52 -12,56 Jantsa Jant Sanayi 23,80 -0,58 -22,60 Kafein Yazılım Hizmetleri 5,03 -5,81 Kapital Yat. Holding 2,71 0,37 118,55 Kaplamin 3,72 -4,37 -5,10 Kardemir (A) 4,01 0,50 35,93 Kardemir (B) 3,99 0,76 36,18 Kardemir (D) 5,16 3,61 60,75 Karel Elektronik 6,16 0,49 6,02 Karsan Otomotiv 1,70 -1,73 8,97 Karsu Tekstil 1,18 -3,28 -40,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,99 -0,17 21,01 Kartonsan 251,70 -0,59 -9,54 Katmerciler Ekipman 8,04 -0,25 -32,78 Kent Gıda 133,00 -0,60 -2,56 Kerevitaş Gıda 64,20 -3,46 -45,73 Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29 Kiler GMYO 2,03 -1,93 -44,54 Kipa Ticaret 1,94 -3,00 -24,81 Klimasan Klima 5,48 6,20 -6,32 Koç Holding 13,29 1,76 -26,53 Konfrut Gıda 22,92 5,62 60,28 Konya Çimento 207,00 -0,14 -18,82 Kordsa Teknik Tekstil 6,85 -2,00 -6,70 Koza Altın 45,16 5,12 18,22 Koza Madencilik 6,78 1,95 5,28 Körfez GMYO 1,28 0,00 -22,89 Kristal Kola 1,57 0,64 -12,78 Kron Telekomünikasyon 11,34 -0,87 -38,70 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 -1,68 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,62 -2,16 -12,77 Kütahya Porselen 5,46 0,00 -23,85 Lider Faktoring 3,81 0,26 -13,61 Link Bilgisayar 8,95 -2,19 -37,24 Logo Yazılım 49,44 0,28 -15,85 Lokman Hekim Sağlık 5,83 0,87 -5,36 Lüks Kadife 4,03 0,00 -14,44 Makina Takım 1,36 0,74 -32,00 Mardin Çimento 4,20 0,00 -2,10 Marka Yatırım Holding 1,15 -1,71 -31,95 Marmaris Altınyunus 14,84 0,88 -21,89 Marshall 58,20 0,17 12,36 Martı GMYO 0,76 -1,30 -64,15 Martı Otel 0,78 -2,50 -15,22 Mavi Giyim 45,80 3,39 -21,03 Mazhar Zorlu Holding 5,95 -1,65 49,12 MCT Danışmanlık 11,30 0,89 88,33 Mega Polietilen 1,66 -1,19 45,61 Menderes Tekstil 0,78 -2,50 -6,02 Merit Turizm 5,90 0,00 0,17 Merko Gıda 0,98 2,08 -26,32 Metal Gayrimenkul 1,05 -1,87 -19,23 Metemtur Otelcilik 1,26 0,80 -14,86 Metro Holding 0,99 -2,94 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 2,03 -0,98 -26,18 Metro Yatırım Ortaklığı 2,11 -1,40 -1,86 Migros Ticaret 18,92 -2,72 -31,35 Milpa 1,42 1,43 -34,26 Mistral GMYO 5,29 -0,19 -28,42 MLP Sağlık 16,67 -0,83 MMC San. ve Tic. Yat. 1,30 0,00 -6,47 Mondi Tire Kutsan 1,54 0,65 -14,92 Net Holding 1,77 -0,56 -19,91 Netaş Telekom. 9,75 -0,51 -38,45 Niğbaş Niğde Beton 1,18 -9,23 25,53 Nuh Çimento 10,17 0,30 2,01 Nurol GMYO 3,59 -0,28 -24,42 Odaş Elektrik 4,89 -2,78 -18,50 Olmuksan-IP 4,17 -0,24 -8,83 Orge Enerji Elektrik 2,83 -3,08 -30,02 Orma Orman Mahsulleri 1,10 0,00 -2,65 Osmanlı Menkul 2,66 1,53 -15,29 Ostim Endüstriyel Yat 1,30 0,78 -20,25 Otokar 72,60 -0,62 -39,86 Oyak Yat. Ort. 0,95 0,00 -5,94 Oylum Sınai Yatırımlar 1,51 0,00 -11,18 Özak GMYO 2,83 0,00 20,94 Özbal Çelik Boru 1,48 -0,67 -45,01 Özderici GMYO 12,00 -4,76 669,23 Özerden Plastik 3,54 1,14 18,79 Panora GMYO 4,67 1,97 3,61 Park Elek.Madencilik 2,94 0,00 -29,50 Parsan 15,83 -4,35 35,30 Pegasus 27,54 1,70 -18,52 Peker GMYO 5,69 1,25 Penguen Gıda 1,40 -0,71 -37,22 Pera GMYO 0,83 0,00 -5,68 Pergamon Dış Ticaret 5,90 -1,17 54,05 Petkim 4,92 -4,47 -33,36 Petrokent Turizm 48,86 2,00 2,91 Pınar Et ve Un 8,70 0,00 -5,49 Pınar Su 1,50 -1,32 -16,67 Pınar Süt 10,21 -0,58 -15,73 Plastikkart 2,32 -0,85 -19,72 Polisan Holding 6,19 2,48 -29,01 Politeknik Metal 38,96 3,89 17,00 Prizma Press Matbaacılık 1,67 0,60 3,09 QNB Finans Fin. Kir. 3,88 0,00 -0,51 QNB Finansbank 4,88 -0,81 -11,27 Ral Yatırım Holding 1,54 2,67 -5,52 Ray Sigorta 1,05 -2,78 -41,99 Reysaş GMYO 1,32 2,33 3,94 Reysaş Lojistik 0,90 0,00 -29,69 Rhea Girişim 0,67 -1,47 -40,18 Rodrigo Tekstil 1,34 3,08 -55,18 Royal Halı 0,88 0,00 -3,30 RTA Laboratuvarları 1,76 0,00 -36,23 Sabancı Holding 9,68 -1,53 -10,38 Safkar Ege Soğutmacılık 1,62 1,89 Salix Yatırım Holding 4,20 -0,47 -46,15 Sanel Mühendislik 1,41 0,00 -17,54 Sanifoam Sünger 1,48 -1,99 -11,90 Sanko Pazarlama 3,65 0,55 15,04 Saray Matbaacılık 1,12 0,90 4,67 Sarkuysan 3,27 1,24 -0,91 Sasa Polyester 8,81 -4,34 12,46 Say Reklamcılık 1,24 0,00 -25,75 Sekuro Plastik 9,02 1,81 4,88 Selçuk Ecza Deposu 3,77 3,57 7,65 Selçuk Gıda 0,51 0,00 82,14 Senkron Güvenlik 1,16 1,75 -37,63 Serve Kırtasiye 0,86 -12,24 38,71 Servet GMYO 2,83 -3,41 -6,91 Seyitler Kimya 8,33 -2,46 -7,24 Silverline Endüstri 1,51 -1,95 -31,05 Sinpaş GMYO 0,66 1,54 -14,29 Soda Sanayii 5,29 0,19 4,96 Sodaş Sodyum Sanayii 4,88 10,91 43,17 Söktaş 1,30 -2,26 -21,69 Sönmez Filament 3,39 0,59 -18,31 Sönmez Pamuklu 3,85 1,32 -2,78 Sumaş Suni Tahta 7,00 15,51 Şeker Fin. Kir. 2,48 1,64 -3,50 Şekerbank 1,36 0,00 -25,68 Şişe Cam 4,24 -1,40 -9,79 T. Halk Bankası 7,60 -3,31 -29,50 T. Kalkınma Bank. 4,21 1,69 -24,01 T.S.K.B. 1,25 0,00 -10,95 T.Tuborg 11,67 -2,02 15,54 Taç Tarım Ürünleri 1,78 -2,20 -26,75 Tat Gıda 4,20 1,20 -18,21 TAV Havalimanları 21,84 4,30 1,77 Taze Kuru Gıda 7,60 -1,55 -6,75 Tek-Art Turizm 0,66 -1,49 -12,31 Tekfen Holding 15,02 -0,13 -8,30 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,42 1,48 -33,59 Temapol Polimer Plastik 3,25 0,31 -31,87 TGS Dış Ticaret 5,34 0,95 47,11 Tofaş Oto. Fab. 24,18 0,67 -22,37 Torunlar GMYO 2,65 0,76 -20,42 Trabzon Liman 12,50 -4,80 Trabzonspor Sportif 1,39 -0,71 -36,82 Trakya Cam 4,22 -0,71 -8,66 Trend GMYO 1,35 -2,88 TSKB GMYO 0,62 0,00 -15,07 Tuğçelik 2,69 -1,10 -15,41 Tukaş 1,51 -1,31 -32,29 Turcas Petrol 1,96 -0,51 -17,65 Turkcell 12,95 -0,61 -16,34 Tümosan Motor ve Traktör 5,31 -1,30 -30,04 Tüpraş 102,80 0,39 -4,68 Türk Hava Yolları 16,25 -1,52 3,57 Türk Prysmian Kablo 1,83 2,81 -26,89 Türk Telekom 5,59 -0,53 -13,20 Türk Traktör 55,10 -1,61 -21,83 Türker Proje Gayrimenkul 38,96 -0,61 3,73 Ufuk Yatırım 1,85 -7,04 -39,74 Ulaşlar Turizm Yat. 1,46 -2,01 -14,62 Ulusoy Elektrik 8,49 -0,12 -9,00 Ulusoy Un Sanayi 1,99 -1,00 -28,42 Umpaş Holding 0,57 1,79 -9,52 Uşak Seramik 1,83 0,55 -25,31 Utopya Turizm 3,30 -3,79 -26,50 Uzertaş Boya 0,85 -3,41 -25,44 Ülker Bisküvi 18,65 -2,86 -5,19 Ünye Çimento 4,61 0,00 10,82 Vakıf Fin. Kir. 2,01 0,00 -3,37 Vakıf GMYO 2,08 0,48 -20,00 Vakıf Yat. Ort. 1,21 -0,82 -14,79 Vakıflar Bankası 5,60 0,54 -17,28 Vakko Tekstil 2,93 -8,44 -0,51 Vanet Gıda 2,49 -4,23 -22,19 Verusa Holding 25,70 -2,43 12,13 Verusaturk Girisim 2,50 -2,72 5,93 Vestel 9,00 -0,22 18,89 Vestel Beyaz Eşya 9,71 -1,42 14,51 Viking Kağıt 1,19 0,85 -0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,55 0,65 -33,19 Yapı ve Kredi Bank. 3,95 -0,75 -8,99 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,15 -3,15 -13,65 Yataş 25,84 0,94 -8,69 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,41 -1,40 34,31 Yeni Gimat GMYO 12,19 0,33 -2,50 Yeşil GMYO 0,48 -2,04 -23,81 Yeşil Yapı 0,51 -1,92 -50,00 Yeşil Yatırım Holding 12,64 -3,44 -21,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.002,00 0,00 10,96 Yonga Mobilya 1.117,80 -6,66 367,89 Yünsa 6,62 -6,36 47,11 Zorlu Enerji 1,54 -1,91 -2,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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