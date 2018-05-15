Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.144,00
|-1,38
|-8,51
|İş Bankası (C)
|5,96
|-2,45
|-10,77
|İş Bankası (Kur.)
|6.500,00
|-15,97
|İş Fin.Kir.
|3,75
|4,17
|151,68
|İş Girişim
|1,82
|19,74
|4,60
|İş GMYO
|1,11
|-0,89
|-9,29
|İş Y. Men. Değ.
|2,18
|-0,46
|2,23
|İş Yat. Ort.
|0,80
|-1,23
|1,39
|İşbir Holding
|185,00
|-6,57
|-0,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|-3,70
|-35,00
|İttifak Holding
|3,13
|-3,99
|34,33
|İz Hayvancılık Tarım
|2,16
|-0,92
|13,68
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|-1,33
|-31,48
|İzmir Fırça
|7,65
|1,19
|-17,30
|İzocam
|22,88
|-1,63
|-13,46
|Jantsa Jant Sanayi
|24,00
|-3,61
|-21,95
|Kapital Yat. Holding
|2,62
|-4,73
|111,29
|Kaplamin
|3,84
|-1,03
|-2,04
|Kardemir (A)
|3,88
|0,00
|31,53
|Kardemir (B)
|3,87
|1,04
|32,08
|Kardemir (D)
|4,93
|0,00
|53,58
|Karel Elektronik
|6,02
|0,50
|3,61
|Karsan Otomotiv
|1,75
|-3,31
|12,18
|Karsu Tekstil
|1,29
|-5,84
|-34,85
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,87
|2,98
|18,59
|Kartonsan
|253,50
|-2,80
|-8,89
|Katmerciler Ekipman
|8,20
|-5,20
|-31,44
|Kent Gıda
|130,00
|-0,46
|-4,76
|Kerevitaş Gıda
|69,00
|-5,99
|-41,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|-2,44
|14,29
|Kiler GMYO
|2,10
|-3,23
|-42,62
|Kipa Ticaret
|2,01
|3,61
|-22,09
|Klimasan Klima
|5,32
|-6,17
|-9,06
|Koç Holding
|13,46
|-3,03
|-25,59
|Konfrut Gıda
|22,36
|0,90
|56,36
|Konya Çimento
|208,20
|-1,56
|-18,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,66
|-3,34
|-9,29
|Koza Altın
|43,30
|3,10
|13,35
|Koza Madencilik
|6,82
|8,60
|5,90
|Körfez GMYO
|1,28
|-0,78
|-22,89
|Kristal Kola
|1,54
|-1,91
|-14,44
|Kron Telekomünikasyon
|11,35
|-3,32
|-38,65
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,90
|25,14
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,65
|-1,62
|-12,05
|Kütahya Porselen
|5,51
|-1,08
|-23,15
|Lider Faktoring
|3,83
|-4,01
|-13,15
|Link Bilgisayar
|9,43
|-2,78
|-33,87
|Logo Yazılım
|49,56
|-0,80
|-15,64
|Lokman Hekim Sağlık
|5,88
|0,51
|-4,55
|Lüks Kadife
|4,08
|1,24
|-13,38
|Makina Takım
|1,37
|-3,52
|-31,50
|Mardin Çimento
|4,23
|-1,40
|-1,40
|Marka Yatırım Holding
|1,17
|-2,50
|-30,77
|Marmaris Altınyunus
|14,65
|-0,41
|-22,89
|Marshall
|57,50
|1,59
|11,00
|Martı GMYO
|0,79
|-1,25
|-62,74
|Martı Otel
|0,81
|0,00
|-11,96
|Mavi Giyim
|42,00
|-4,11
|-27,59
|Mazhar Zorlu Holding
|6,25
|-3,55
|56,64
|MCT Danışmanlık
|11,45
|4,09
|90,83
|Mega Polietilen
|1,69
|-7,14
|48,25
|Menderes Tekstil
|0,81
|-2,41
|-2,41
|Merit Turizm
|5,90
|0,00
|0,17
|Merko Gıda
|1,01
|-1,94
|-24,06
|Metal Gayrimenkul
|1,05
|-4,55
|-19,23
|Metemtur Otelcilik
|1,25
|-1,57
|-15,54
|Metro Holding
|1,01
|2,02
|2,02
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,02
|4,12
|-26,55
|Migros Ticaret
|19,87
|-2,02
|-27,90
|Milpa
|1,41
|-1,40
|-34,72
|Mistral GMYO
|5,28
|0,19
|-28,55
|MLP Sağlık
|16,72
|-1,36
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,35
|-0,74
|-2,88
|Mondi Tire Kutsan
|1,53
|-3,16
|-15,47
|Net Holding
|1,79
|-1,10
|-19,00
|Netaş Telekom.
|9,80
|-3,45
|-38,13
|Niğbaş Niğde Beton
|1,50
|11,11
|59,57
|Nuh Çimento
|10,00
|-1,57
|0,30
|Nurol GMYO
|3,65
|-1,62
|-23,16
|Odaş Elektrik
|5,06
|-1,75
|-15,67
|Olmuksan-IP
|4,18
|-0,71
|-8,61
|Orge Enerji Elektrik
|3,02
|-5,92
|-25,32
|Orma Orman Mahsulleri
|1,09
|4,81
|-3,54
|Osmanlı Menkul
|2,65
|-1,85
|-15,61
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,30
|-1,52
|-20,25
|Otokar
|72,50
|-3,33
|-39,94
|Oyak Yat. Ort.
|0,94
|-2,08
|-6,93
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,54
|-1,91
|-9,41
|Özak GMYO
|2,80
|-2,10
|19,66
|Özbal Çelik Boru
|1,57
|6,08
|-41,66
|Özderici GMYO
|10,50
|3,14
|573,08
|Özerden Plastik
|3,43
|-1,15
|15,10
|Panora GMYO
|4,56
|-1,30
|1,17
|Park Elek.Madencilik
|2,97
|-1,98
|-28,78
|Parsan
|16,83
|-1,98
|43,85
|Pegasus
|27,60
|-0,79
|-18,34
|Peker GMYO
|5,72
|-2,56
|Penguen Gıda
|1,45
|-3,97
|-34,98
|Pera GMYO
|0,84
|-2,33
|-4,55
|Pergamon Dış Ticaret
|5,99
|-2,44
|56,40
|Petkim
|4,90
|-4,48
|-33,63
|Petrokent Turizm
|48,00
|0,00
|1,10
|Pınar Et ve Un
|8,79
|-1,24
|-4,51
|Pınar Su
|1,54
|-4,35
|-14,44
|Pınar Süt
|10,40
|-2,53
|-14,16
|Plastikkart
|2,40
|0,42
|-16,96
|Polisan Holding
|6,16
|1,32
|-29,36
|Politeknik Metal
|37,44
|0,81
|12,43
|Prizma Press Matbaacılık
|1,65
|0,00
|1,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,20
|13,51
|7,69
|QNB Finansbank
|4,88
|-1,01
|-11,27
|Ral Yatırım Holding
|1,48
|-1,33
|-9,20
|Ray Sigorta
|1,05
|0,96
|-41,99
|Reysaş GMYO
|1,29
|0,78
|1,57
|Reysaş Lojistik
|0,91
|0,00
|-28,91
|Rhea Girişim
|0,68
|-2,86
|-39,29
|Rodrigo Tekstil
|1,28
|1,59
|-57,19
|Royal Halı
|0,89
|0,00
|-2,20
|RTA Laboratuvarları
|1,78
|-2,20
|-35,51
|Sabancı Holding
|10,05
|-1,08
|-6,96
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,60
|-0,62
|Salix Yatırım Holding
|4,10
|-8,69
|-47,44
|Sanel Mühendislik
|1,41
|0,00
|-17,54
|Sanifoam Sünger
|1,49
|-1,97
|-11,31
|Sanko Pazarlama
|3,90
|5,41
|15,04
|Saray Matbaacılık
|1,12
|-3,45
|4,67
|Sarkuysan
|3,26
|-2,40
|-1,21
|Sasa Polyester
|9,75
|1,78
|24,46
|Say Reklamcılık
|1,25
|-2,34
|-25,15
|Sekuro Plastik
|8,82
|3,76
|2,56
|Selçuk Ecza Deposu
|3,60
|3,75
|2,79
|Selçuk Gıda
|0,52
|-3,70
|85,71
|Senkron Güvenlik
|1,16
|-1,69
|-37,63
|Serve Kırtasiye
|1,03
|19,77
|66,13
|Servet GMYO
|2,97
|-5,41
|-2,30
|Seyitler Kimya
|8,99
|8,31
|0,11
|Silverline Endüstri
|1,54
|-1,28
|-29,68
|Sinpaş GMYO
|0,65
|-1,52
|-15,58
|Soda Sanayii
|5,21
|-1,51
|3,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,56
|-5,00
|33,78
|Söktaş
|1,35
|-2,17
|-18,67
|Sönmez Filament
|3,38
|-2,31
|-18,55
|Sönmez Pamuklu
|3,68
|-1,87
|-7,07
|Sumaş Suni Tahta
|5,84
|-2,83
|Şeker Fin. Kir.
|2,43
|-0,41
|-5,45
|Şekerbank
|1,38
|0,00
|-24,59
|Şişe Cam
|4,31
|-3,79
|-8,30
|T. Halk Bankası
|7,62
|-4,03
|-29,31
|T. Kalkınma Bank.
|4,14
|-1,19
|-25,27
|T.S.K.B.
|1,26
|-1,56
|-10,24
|T.Tuborg
|12,03
|-0,58
|19,11
|Taç Tarım Ürünleri
|1,84
|-3,16
|-24,28
|Tat Gıda
|4,16
|-2,58
|-18,99
|TAV Havalimanları
|22,00
|-1,52
|2,52
|Taze Kuru Gıda
|7,80
|-1,14
|-4,29
|Tek-Art Turizm
|0,67
|-1,47
|-10,98
|Tekfen Holding
|15,26
|1,33
|-6,84
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,36
|-4,00
|-34,76
|Temapol Polimer Plastik
|3,32
|-1,78
|-30,40
|TGS Dış Ticaret
|5,31
|-0,38
|46,28
|Tofaş Oto. Fab.
|23,64
|-2,48
|-24,10
|Torunlar GMYO
|2,63
|-3,66
|-21,02
|Trabzon Liman
|13,33
|4,14
|Trabzonspor Sportif
|1,40
|-2,10
|-36,36
|Trakya Cam
|4,34
|-2,69
|-6,06
|Trend GMYO
|1,39
|0,00
|TSKB GMYO
|0,63
|-1,56
|-13,70
|Tuğçelik
|2,74
|-3,52
|-13,84
|Tukaş
|1,55
|-3,13
|-30,49
|Turcas Petrol
|1,97
|-1,50
|-17,23
|Turkcell
|13,01
|-1,96
|-15,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,37
|-1,10
|-29,25
|Tüpraş
|100,50
|-4,19
|-6,82
|Türk Hava Yolları
|16,70
|-0,60
|6,44
|Türk Prysmian Kablo
|1,79
|-4,28
|-28,49
|Türk Telekom
|5,63
|-4,90
|-12,58
|Türk Traktör
|55,55
|-3,39
|-21,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,70
|1,68
|3,04
|Ufuk Yatırım
|1,93
|-3,50
|-37,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,46
|-1,35
|-14,62
|Ulusoy Elektrik
|8,57
|-1,49
|-8,15
|Ulusoy Un Sanayi
|1,98
|-2,46
|-28,78
|Umpaş Holding
|0,55
|-1,79
|-12,70
|Uşak Seramik
|1,82
|-2,15
|-25,71
|Utopya Turizm
|3,57
|0,00
|-20,49
|Uzertaş Boya
|0,91
|-1,09
|-20,18
|Ülker Bisküvi
|19,66
|-3,15
|-0,05
|Ünye Çimento
|4,65
|-0,21
|11,78
|Vakıf Fin. Kir.
|2,04
|-0,49
|-1,92
|Vakıf GMYO
|2,05
|-4,21
|-21,15
|Vakıf Yat. Ort.
|1,22
|0,00
|-14,08
|Vakıflar Bankası
|5,61
|-3,11
|-17,13
|Vakko Tekstil
|3,23
|-2,71
|9,68
|Vanet Gıda
|2,17
|-3,13
|-32,19
|Verusa Holding
|26,80
|0,53
|16,93
|Verusaturk Girisim
|2,53
|4,98
|7,20
|Vestel
|8,94
|-1,76
|18,10
|Vestel Beyaz Eşya
|9,73
|-0,99
|14,74
|Viking Kağıt
|1,15
|-1,71
|-4,17
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,58
|-3,07
|-31,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,98
|-2,93
|-8,29
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,24
|-0,88
|-10,04
|Yataş
|25,64
|-5,25
|-9,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,42
|0,00
|35,27
|Yeni Gimat GMYO
|12,14
|0,33
|-2,90
|Yeşil GMYO
|0,48
|-4,00
|-23,81
|Yeşil Yapı
|0,52
|-1,89
|-49,02
|Yeşil Yatırım Holding
|13,25
|-5,56
|-17,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.000,10
|-4,30
|10,85
|Yonga Mobilya
|1.120,00
|1,82
|368,82
|Yünsa
|6,42
|11,46
|42,67
|Zorlu Enerji
|1,55
|-1,90
|-1,90
(Son)