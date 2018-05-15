Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84
İş Bankası (B) 1.144,00 -1,38 -8,51
İş Bankası (C) 5,96 -2,45 -10,77
İş Bankası (Kur.) 6.500,00 -15,97
İş Fin.Kir. 3,75 4,17 151,68
İş Girişim 1,82 19,74 4,60
İş GMYO 1,11 -0,89 -9,29
İş Y. Men. Değ. 2,18 -0,46 2,23
İş Yat. Ort. 0,80 -1,23 1,39
İşbir Holding 185,00 -6,57 -0,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 -3,70 -35,00
İttifak Holding 3,13 -3,99 34,33
İz Hayvancılık Tarım 2,16 -0,92 13,68
İzmir Demir Çelik 2,22 -1,33 -31,48
İzmir Fırça 7,65 1,19 -17,30
İzocam 22,88 -1,63 -13,46
Jantsa Jant Sanayi 24,00 -3,61 -21,95
Kapital Yat. Holding 2,62 -4,73 111,29
Kaplamin 3,84 -1,03 -2,04
Kardemir (A) 3,88 0,00 31,53
Kardemir (B) 3,87 1,04 32,08
Kardemir (D) 4,93 0,00 53,58
Karel Elektronik 6,02 0,50 3,61
Karsan Otomotiv 1,75 -3,31 12,18
Karsu Tekstil 1,29 -5,84 -34,85
Karsusan Su Ürünleri San. 5,87 2,98 18,59
Kartonsan 253,50 -2,80 -8,89
Katmerciler Ekipman 8,20 -5,20 -31,44
Kent Gıda 130,00 -0,46 -4,76
Kerevitaş Gıda 69,00 -5,99 -41,67
Kervansaray Yat. Holding 0,40 -2,44 14,29
Kiler GMYO 2,10 -3,23 -42,62
Kipa Ticaret 2,01 3,61 -22,09
Klimasan Klima 5,32 -6,17 -9,06
Koç Holding 13,46 -3,03 -25,59
Konfrut Gıda 22,36 0,90 56,36
Konya Çimento 208,20 -1,56 -18,35
Kordsa Teknik Tekstil 6,66 -3,34 -9,29
Koza Altın 43,30 3,10 13,35
Koza Madencilik 6,82 8,60 5,90
Körfez GMYO 1,28 -0,78 -22,89
Kristal Kola 1,54 -1,91 -14,44
Kron Telekomünikasyon 11,35 -3,32 -38,65
Kuştur Kuşadası Turizm 11,90 25,14
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,65 -1,62 -12,05
Kütahya Porselen 5,51 -1,08 -23,15
Lider Faktoring 3,83 -4,01 -13,15
Link Bilgisayar 9,43 -2,78 -33,87
Logo Yazılım 49,56 -0,80 -15,64
Lokman Hekim Sağlık 5,88 0,51 -4,55
Lüks Kadife 4,08 1,24 -13,38
Makina Takım 1,37 -3,52 -31,50
Mardin Çimento 4,23 -1,40 -1,40
Marka Yatırım Holding 1,17 -2,50 -30,77
Marmaris Altınyunus 14,65 -0,41 -22,89
Marshall 57,50 1,59 11,00
Martı GMYO 0,79 -1,25 -62,74
Martı Otel 0,81 0,00 -11,96
Mavi Giyim 42,00 -4,11 -27,59
Mazhar Zorlu Holding 6,25 -3,55 56,64
MCT Danışmanlık 11,45 4,09 90,83
Mega Polietilen 1,69 -7,14 48,25
Menderes Tekstil 0,81 -2,41 -2,41
Merit Turizm 5,90 0,00 0,17
Merko Gıda 1,01 -1,94 -24,06
Metal Gayrimenkul 1,05 -4,55 -19,23
Metemtur Otelcilik 1,25 -1,57 -15,54
Metro Holding 1,01 2,02 2,02
Metro Petrol ve Tesisleri 2,02 4,12 -26,55
Migros Ticaret 19,87 -2,02 -27,90
Milpa 1,41 -1,40 -34,72
Mistral GMYO 5,28 0,19 -28,55
MLP Sağlık 16,72 -1,36
MMC San. ve Tic. Yat. 1,35 -0,74 -2,88
Mondi Tire Kutsan 1,53 -3,16 -15,47
Net Holding 1,79 -1,10 -19,00
Netaş Telekom. 9,80 -3,45 -38,13
Niğbaş Niğde Beton 1,50 11,11 59,57
Nuh Çimento 10,00 -1,57 0,30
Nurol GMYO 3,65 -1,62 -23,16
Odaş Elektrik 5,06 -1,75 -15,67
Olmuksan-IP 4,18 -0,71 -8,61
Orge Enerji Elektrik 3,02 -5,92 -25,32
Orma Orman Mahsulleri 1,09 4,81 -3,54
Osmanlı Menkul 2,65 -1,85 -15,61
Ostim Endüstriyel Yat 1,30 -1,52 -20,25
Otokar 72,50 -3,33 -39,94
Oyak Yat. Ort. 0,94 -2,08 -6,93
Oylum Sınai Yatırımlar 1,54 -1,91 -9,41
Özak GMYO 2,80 -2,10 19,66
Özbal Çelik Boru 1,57 6,08 -41,66
Özderici GMYO 10,50 3,14 573,08
Özerden Plastik 3,43 -1,15 15,10
Panora GMYO 4,56 -1,30 1,17
Park Elek.Madencilik 2,97 -1,98 -28,78
Parsan 16,83 -1,98 43,85
Pegasus 27,60 -0,79 -18,34
Peker GMYO 5,72 -2,56
Penguen Gıda 1,45 -3,97 -34,98
Pera GMYO 0,84 -2,33 -4,55
Pergamon Dış Ticaret 5,99 -2,44 56,40
Petkim 4,90 -4,48 -33,63
Petrokent Turizm 48,00 0,00 1,10
Pınar Et ve Un 8,79 -1,24 -4,51
Pınar Su 1,54 -4,35 -14,44
Pınar Süt 10,40 -2,53 -14,16
Plastikkart 2,40 0,42 -16,96
Polisan Holding 6,16 1,32 -29,36
Politeknik Metal 37,44 0,81 12,43
Prizma Press Matbaacılık 1,65 0,00 1,85
QNB Finans Fin. Kir. 4,20 13,51 7,69
QNB Finansbank 4,88 -1,01 -11,27
Ral Yatırım Holding 1,48 -1,33 -9,20
Ray Sigorta 1,05 0,96 -41,99
Reysaş GMYO 1,29 0,78 1,57
Reysaş Lojistik 0,91 0,00 -28,91
Rhea Girişim 0,68 -2,86 -39,29
Rodrigo Tekstil 1,28 1,59 -57,19
Royal Halı 0,89 0,00 -2,20
RTA Laboratuvarları 1,78 -2,20 -35,51
Sabancı Holding 10,05 -1,08 -6,96
Safkar Ege Soğutmacılık 1,60 -0,62
Salix Yatırım Holding 4,10 -8,69 -47,44
Sanel Mühendislik 1,41 0,00 -17,54
Sanifoam Sünger 1,49 -1,97 -11,31
Sanko Pazarlama 3,90 5,41 15,04
Saray Matbaacılık 1,12 -3,45 4,67
Sarkuysan 3,26 -2,40 -1,21
Sasa Polyester 9,75 1,78 24,46
Say Reklamcılık 1,25 -2,34 -25,15
Sekuro Plastik 8,82 3,76 2,56
Selçuk Ecza Deposu 3,60 3,75 2,79
Selçuk Gıda 0,52 -3,70 85,71
Senkron Güvenlik 1,16 -1,69 -37,63
Serve Kırtasiye 1,03 19,77 66,13
Servet GMYO 2,97 -5,41 -2,30
Seyitler Kimya 8,99 8,31 0,11
Silverline Endüstri 1,54 -1,28 -29,68
Sinpaş GMYO 0,65 -1,52 -15,58
Soda Sanayii 5,21 -1,51 3,37
Sodaş Sodyum Sanayii 4,56 -5,00 33,78
Söktaş 1,35 -2,17 -18,67
Sönmez Filament 3,38 -2,31 -18,55
Sönmez Pamuklu 3,68 -1,87 -7,07
Sumaş Suni Tahta 5,84 -2,83
Şeker Fin. Kir. 2,43 -0,41 -5,45
Şekerbank 1,38 0,00 -24,59
Şişe Cam 4,31 -3,79 -8,30
T. Halk Bankası 7,62 -4,03 -29,31
T. Kalkınma Bank. 4,14 -1,19 -25,27
T.S.K.B. 1,26 -1,56 -10,24
T.Tuborg 12,03 -0,58 19,11
Taç Tarım Ürünleri 1,84 -3,16 -24,28
Tat Gıda 4,16 -2,58 -18,99
TAV Havalimanları 22,00 -1,52 2,52
Taze Kuru Gıda 7,80 -1,14 -4,29
Tek-Art Turizm 0,67 -1,47 -10,98
Tekfen Holding 15,26 1,33 -6,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,36 -4,00 -34,76
Temapol Polimer Plastik 3,32 -1,78 -30,40
TGS Dış Ticaret 5,31 -0,38 46,28
Tofaş Oto. Fab. 23,64 -2,48 -24,10
Torunlar GMYO 2,63 -3,66 -21,02
Trabzon Liman 13,33 4,14
Trabzonspor Sportif 1,40 -2,10 -36,36
Trakya Cam 4,34 -2,69 -6,06
Trend GMYO 1,39 0,00
TSKB GMYO 0,63 -1,56 -13,70
Tuğçelik 2,74 -3,52 -13,84
Tukaş 1,55 -3,13 -30,49
Turcas Petrol 1,97 -1,50 -17,23
Turkcell 13,01 -1,96 -15,96
Tümosan Motor ve Traktör 5,37 -1,10 -29,25
Tüpraş 100,50 -4,19 -6,82
Türk Hava Yolları 16,70 -0,60 6,44
Türk Prysmian Kablo 1,79 -4,28 -28,49
Türk Telekom 5,63 -4,90 -12,58
Türk Traktör 55,55 -3,39 -21,19
Türker Proje Gayrimenkul 38,70 1,68 3,04
Ufuk Yatırım 1,93 -3,50 -37,13
Ulaşlar Turizm Yat. 1,46 -1,35 -14,62
Ulusoy Elektrik 8,57 -1,49 -8,15
Ulusoy Un Sanayi 1,98 -2,46 -28,78
Umpaş Holding 0,55 -1,79 -12,70
Uşak Seramik 1,82 -2,15 -25,71
Utopya Turizm 3,57 0,00 -20,49
Uzertaş Boya 0,91 -1,09 -20,18
Ülker Bisküvi 19,66 -3,15 -0,05
Ünye Çimento 4,65 -0,21 11,78
Vakıf Fin. Kir. 2,04 -0,49 -1,92
Vakıf GMYO 2,05 -4,21 -21,15
Vakıf Yat. Ort. 1,22 0,00 -14,08
Vakıflar Bankası 5,61 -3,11 -17,13
Vakko Tekstil 3,23 -2,71 9,68
Vanet Gıda 2,17 -3,13 -32,19
Verusa Holding 26,80 0,53 16,93
Verusaturk Girisim 2,53 4,98 7,20
Vestel 8,94 -1,76 18,10
Vestel Beyaz Eşya 9,73 -0,99 14,74
Viking Kağıt 1,15 -1,71 -4,17
Yapı Kredi Koray GMYO 1,58 -3,07 -31,90
Yapı ve Kredi Bank. 3,98 -2,93 -8,29
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,24 -0,88 -10,04
Yataş 25,64 -5,25 -9,40
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,42 0,00 35,27
Yeni Gimat GMYO 12,14 0,33 -2,90
Yeşil GMYO 0,48 -4,00 -23,81
Yeşil Yapı 0,52 -1,89 -49,02
Yeşil Yatırım Holding 13,25 -5,56 -17,19
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.000,10 -4,30 10,85
Yonga Mobilya 1.120,00 1,82 368,82
Yünsa 6,42 11,46 42,67
Zorlu Enerji 1,55 -1,90 -1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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