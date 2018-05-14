Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84
İş Bankası (B) 1.160,00 -3,33 -7,23
İş Bankası (C) 6,11 3,56 -8,53
İş Bankası (Kur.) 6.500,00 -3,13 -15,97
İş Fin.Kir. 3,60 -0,28 141,61
İş Girişim 1,52 0,66 -12,64
İş GMYO 1,12 0,00 -8,47
İş Y. Men. Değ. 2,19 3,30 2,70
İş Yat. Ort. 0,81 1,25 2,66
İşbir Holding 198,00 -1,00 6,97
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 3,85 -32,50
İttifak Holding 3,26 4,49 39,91
İz Hayvancılık Tarım 2,18 -0,46 14,74
İzmir Demir Çelik 2,25 2,27 -30,56
İzmir Fırça 7,56 0,80 -18,27
İzocam 23,26 0,43 -12,03
Jantsa Jant Sanayi 24,90 0,57 -19,02
Kapital Yat. Holding 2,75 -3,85 121,77
Kaplamin 3,88 2,37 -1,02
Kardemir (A) 3,88 6,30 31,53
Kardemir (B) 3,83 5,22 30,72
Kardemir (D) 4,93 5,79 53,58
Karel Elektronik 5,99 -2,44 3,10
Karsan Otomotiv 1,81 1,12 16,03
Karsu Tekstil 1,37 1,48 -30,81
Karsusan Su Ürünleri San. 5,70 8,99 15,15
Kartonsan 260,80 0,31 -6,27
Katmerciler Ekipman 8,65 5,49 -27,68
Kent Gıda 130,60 0,69 -4,32
Kerevitaş Gıda 73,40 0,89 -37,95
Kervansaray Yat. Holding 0,41 0,00 17,14
Kiler GMYO 2,17 0,46 -40,71
Kipa Ticaret 1,94 -1,02 -24,81
Klimasan Klima 5,67 0,71 -3,08
Koç Holding 13,88 2,66 -23,27
Konfrut Gıda 22,16 8,63 54,97
Konya Çimento 211,50 0,67 -17,06
Kordsa Teknik Tekstil 6,89 3,45 -6,16
Koza Altın 42,00 2,24 9,95
Koza Madencilik 6,28 8,28 -2,48
Körfez GMYO 1,29 -0,77 -22,29
Kristal Kola 1,57 -0,63 -12,78
Kron Telekomünikasyon 11,74 -0,09 -36,54
Kuştur Kuşadası Turizm 11,90 25,14
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,71 -1,59 -10,60
Kütahya Porselen 5,57 0,36 -22,32
Lider Faktoring 3,99 0,25 -9,52
Link Bilgisayar 9,70 0,00 -31,98
Logo Yazılım 49,96 0,04 -14,96
Lokman Hekim Sağlık 5,85 0,34 -5,03
Lüks Kadife 4,03 0,75 -14,44
Makina Takım 1,42 0,71 -29,00
Mardin Çimento 4,29 -0,46 0,00
Marka Yatırım Holding 1,20 -0,83 -28,99
Marmaris Altınyunus 14,71 0,27 -22,58
Marshall 56,60 1,43 9,27
Martı GMYO 0,80 2,56 -62,26
Martı Otel 0,81 3,85 -11,96
Mavi Giyim 43,80 2,87 -24,48
Mazhar Zorlu Holding 6,48 3,35 62,41
MCT Danışmanlık 11,00 -5,17 83,33
Mega Polietilen 1,82 -2,67 59,65
Menderes Tekstil 0,83 -5,68 0,00
Merit Turizm 5,90 0,00 0,17
Merko Gıda 1,03 0,98 -22,56
Metal Gayrimenkul 1,10 5,77 -15,38
Metemtur Otelcilik 1,27 1,60 -14,19
Metro Holding 0,99 7,61 0,00
Metro Petrol ve Tesisleri 1,94 3,74 -29,45
Migros Ticaret 20,28 -0,20 -26,42
Milpa 1,43 2,14 -33,80
Mistral GMYO 5,27 -0,57 -28,69
MLP Sağlık 16,95 -0,64
MMC San. ve Tic. Yat. 1,36 4,62 -2,16
Mondi Tire Kutsan 1,58 1,28 -12,71
Net Holding 1,81 -1,63 -18,10
Netaş Telekom. 10,15 2,01 -35,92
Niğbaş Niğde Beton 1,35 -10,00 43,62
Nuh Çimento 10,16 0,79 1,91
Nurol GMYO 3,71 0,54 -21,89
Odaş Elektrik 5,15 0,78 -14,17
Olmuksan-IP 4,21 -0,24 -7,96
Orge Enerji Elektrik 3,21 2,23 -20,62
Orma Orman Mahsulleri 1,04 -7,14 -7,96
Osmanlı Menkul 2,70 -3,57 -14,01
Ostim Endüstriyel Yat 1,32 -0,75 -19,02
Otokar 75,00 1,63 -37,87
Oyak Yat. Ort. 0,96 1,05 -4,95
Oylum Sınai Yatırımlar 1,57 -0,63 -7,65
Özak GMYO 2,86 2,88 22,22
Özbal Çelik Boru 1,48 2,78 -45,01
Özderici GMYO 10,18 -2,12 552,56
Özerden Plastik 3,47 -1,14 16,44
Panora GMYO 4,62 0,43 2,50
Park Elek.Madencilik 3,03 0,00 -27,34
Parsan 17,17 6,51 46,75
Pegasus 27,82 1,90 -17,69
Peker GMYO 5,87 -7,56
Penguen Gıda 1,51 2,03 -32,29
Pera GMYO 0,86 0,00 -2,27
Pergamon Dış Ticaret 6,14 3,72 60,32
Petkim 5,13 2,40 -30,51
Petrokent Turizm 48,00 0,00 1,10
Pınar Et ve Un 8,90 0,45 -3,32
Pınar Su 1,61 0,63 -10,56
Pınar Süt 10,67 1,72 -11,93
Plastikkart 2,39 -0,83 -17,30
Polisan Holding 6,08 0,00 -30,28
Politeknik Metal 37,14 -2,01 11,53
Prizma Press Matbaacılık 1,65 -0,60 1,85
QNB Finans Fin. Kir. 3,70 -6,33 -5,13
QNB Finansbank 4,93 1,02 -10,36
Ral Yatırım Holding 1,50 2,74 -7,98
Ray Sigorta 1,04 1,96 -42,54
Reysaş GMYO 1,28 2,40 0,79
Reysaş Lojistik 0,91 2,25 -28,91
Rhea Girişim 0,70 2,94 -37,50
Rodrigo Tekstil 1,26 -3,08 -57,86
Royal Halı 0,89 -1,11 -2,20
RTA Laboratuvarları 1,82 -0,55 -34,06
Sabancı Holding 10,16 2,52 -5,94
Safkar Ege Soğutmacılık 1,61 1,26
Salix Yatırım Holding 4,49 6,90 -42,44
Sanel Mühendislik 1,41 0,00 -17,54
Sanifoam Sünger 1,52 -0,65 -9,52
Sanko Pazarlama 3,70 0,54 9,14
Saray Matbaacılık 1,16 -0,85 8,41
Sarkuysan 3,34 0,30 1,21
Sasa Polyester 14,05 10,80 22,28
Say Reklamcılık 1,28 4,07 -23,35
Sekuro Plastik 8,50 0,00 -1,16
Selçuk Ecza Deposu 3,47 -1,98 -0,92
Selçuk Gıda 0,54 8,00 92,86
Senkron Güvenlik 1,18 -1,67 -36,56
Serve Kırtasiye 0,86 19,44 38,71
Servet GMYO 3,14 -4,27 3,29
Seyitler Kimya 8,30 -0,72 -7,57
Silverline Endüstri 1,56 2,63 -28,77
Sinpaş GMYO 0,66 0,00 -14,29
Soda Sanayii 5,29 1,34 4,96
Sodaş Sodyum Sanayii 4,80 -1,23 40,82
Söktaş 1,38 -1,43 -16,87
Sönmez Filament 3,46 5,17 -16,63
Sönmez Pamuklu 3,75 7,76 -5,30
Sumaş Suni Tahta 6,01 6,37
Şeker Fin. Kir. 2,44 0,83 -5,06
Şekerbank 1,38 1,47 -24,59
Şişe Cam 4,48 2,52 -4,68
T. Halk Bankası 7,94 5,03 -26,35
T. Kalkınma Bank. 4,19 0,96 -24,37
T.S.K.B. 1,28 1,59 -8,82
T.Tuborg 12,10 0,00 19,80
Taç Tarım Ürünleri 1,90 -2,56 -21,81
Tat Gıda 4,27 0,47 -16,85
TAV Havalimanları 22,34 -1,06 4,10
Taze Kuru Gıda 7,89 3,00 -3,19
Tek-Art Turizm 0,68 0,00 -9,65
Tekfen Holding 15,06 -0,73 -8,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,50 1,16 -32,04
Temapol Polimer Plastik 3,38 0,30 -29,14
TGS Dış Ticaret 5,33 -1,48 46,83
Tofaş Oto. Fab. 24,24 1,42 -22,18
Torunlar GMYO 2,73 3,02 -18,02
Trabzon Liman 12,80 2,81
Trabzonspor Sportif 1,43 0,00 -35,00
Trakya Cam 4,46 0,00 -3,46
Trend GMYO 1,39 -1,42
TSKB GMYO 0,64 1,59 -12,33
Tuğçelik 2,84 -0,35 -10,69
Tukaş 1,60 -0,62 -28,25
Turcas Petrol 2,00 0,00 -15,97
Turkcell 13,27 1,30 -14,28
Tümosan Motor ve Traktör 5,43 1,88 -28,46
Tüpraş 104,90 -0,10 -2,74
Türk Hava Yolları 16,80 3,07 7,07
Türk Prysmian Kablo 1,87 -1,06 -25,30
Türk Telekom 5,92 2,42 -8,07
Türk Traktör 57,50 1,68 -18,43
Türker Proje Gayrimenkul 38,06 0,16 1,33
Ufuk Yatırım 2,00 0,00 -34,85
Ulaşlar Turizm Yat. 1,48 1,37 -13,45
Ulusoy Elektrik 8,70 0,35 -6,75
Ulusoy Un Sanayi 2,03 -1,46 -26,98
Umpaş Holding 0,56 0,00 -11,11
Uşak Seramik 1,86 0,54 -24,08
Utopya Turizm 3,57 2,29 -20,49
Uzertaş Boya 0,92 0,00 -19,30
Ülker Bisküvi 20,30 -1,65 3,20
Ünye Çimento 4,66 0,22 12,02
Vakıf Fin. Kir. 2,05 0,99 -1,44
Vakıf GMYO 2,14 1,42 -17,69
Vakıf Yat. Ort. 1,22 0,83 -14,08
Vakıflar Bankası 5,79 1,22 -14,48
Vakko Tekstil 3,32 -0,90 12,73
Vanet Gıda 2,24 2,75 -30,00
Verusa Holding 26,66 1,14 16,32
Verusaturk Girisim 2,41 2,99 2,12
Vestel 9,10 1,68 20,21
Vestel Beyaz Eşya 11,09 0,36 15,88
Viking Kağıt 1,17 -0,85 -2,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,63 1,24 -29,74
Yapı ve Kredi Bank. 4,10 1,23 -5,53
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,26 0,44 -9,24
Yataş 27,06 -1,60 -4,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,42 1,43 35,27
Yeni Gimat GMYO 12,10 0,17 -3,22
Yeşil GMYO 0,50 0,00 -20,63
Yeşil Yapı 0,53 0,00 -48,04
Yeşil Yatırım Holding 14,03 -1,61 -12,31
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.090,00 0,00 15,83
Yonga Mobilya 1.100,00 -8,33 360,44
Yünsa 5,76 14,51 28,00
Zorlu Enerji 1,58 0,64 0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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