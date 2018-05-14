Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.160,00 -3,33 -7,23 İş Bankası (C) 6,11 3,56 -8,53 İş Bankası (Kur.) 6.500,00 -3,13 -15,97 İş Fin.Kir. 3,60 -0,28 141,61 İş Girişim 1,52 0,66 -12,64 İş GMYO 1,12 0,00 -8,47 İş Y. Men. Değ. 2,19 3,30 2,70 İş Yat. Ort. 0,81 1,25 2,66 İşbir Holding 198,00 -1,00 6,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 3,85 -32,50 İttifak Holding 3,26 4,49 39,91 İz Hayvancılık Tarım 2,18 -0,46 14,74 İzmir Demir Çelik 2,25 2,27 -30,56 İzmir Fırça 7,56 0,80 -18,27 İzocam 23,26 0,43 -12,03 Jantsa Jant Sanayi 24,90 0,57 -19,02 Kapital Yat. Holding 2,75 -3,85 121,77 Kaplamin 3,88 2,37 -1,02 Kardemir (A) 3,88 6,30 31,53 Kardemir (B) 3,83 5,22 30,72 Kardemir (D) 4,93 5,79 53,58 Karel Elektronik 5,99 -2,44 3,10 Karsan Otomotiv 1,81 1,12 16,03 Karsu Tekstil 1,37 1,48 -30,81 Karsusan Su Ürünleri San. 5,70 8,99 15,15 Kartonsan 260,80 0,31 -6,27 Katmerciler Ekipman 8,65 5,49 -27,68 Kent Gıda 130,60 0,69 -4,32 Kerevitaş Gıda 73,40 0,89 -37,95 Kervansaray Yat. Holding 0,41 0,00 17,14 Kiler GMYO 2,17 0,46 -40,71 Kipa Ticaret 1,94 -1,02 -24,81 Klimasan Klima 5,67 0,71 -3,08 Koç Holding 13,88 2,66 -23,27 Konfrut Gıda 22,16 8,63 54,97 Konya Çimento 211,50 0,67 -17,06 Kordsa Teknik Tekstil 6,89 3,45 -6,16 Koza Altın 42,00 2,24 9,95 Koza Madencilik 6,28 8,28 -2,48 Körfez GMYO 1,29 -0,77 -22,29 Kristal Kola 1,57 -0,63 -12,78 Kron Telekomünikasyon 11,74 -0,09 -36,54 Kuştur Kuşadası Turizm 11,90 25,14 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,71 -1,59 -10,60 Kütahya Porselen 5,57 0,36 -22,32 Lider Faktoring 3,99 0,25 -9,52 Link Bilgisayar 9,70 0,00 -31,98 Logo Yazılım 49,96 0,04 -14,96 Lokman Hekim Sağlık 5,85 0,34 -5,03 Lüks Kadife 4,03 0,75 -14,44 Makina Takım 1,42 0,71 -29,00 Mardin Çimento 4,29 -0,46 0,00 Marka Yatırım Holding 1,20 -0,83 -28,99 Marmaris Altınyunus 14,71 0,27 -22,58 Marshall 56,60 1,43 9,27 Martı GMYO 0,80 2,56 -62,26 Martı Otel 0,81 3,85 -11,96 Mavi Giyim 43,80 2,87 -24,48 Mazhar Zorlu Holding 6,48 3,35 62,41 MCT Danışmanlık 11,00 -5,17 83,33 Mega Polietilen 1,82 -2,67 59,65 Menderes Tekstil 0,83 -5,68 0,00 Merit Turizm 5,90 0,00 0,17 Merko Gıda 1,03 0,98 -22,56 Metal Gayrimenkul 1,10 5,77 -15,38 Metemtur Otelcilik 1,27 1,60 -14,19 Metro Holding 0,99 7,61 0,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,94 3,74 -29,45 Migros Ticaret 20,28 -0,20 -26,42 Milpa 1,43 2,14 -33,80 Mistral GMYO 5,27 -0,57 -28,69 MLP Sağlık 16,95 -0,64 MMC San. ve Tic. Yat. 1,36 4,62 -2,16 Mondi Tire Kutsan 1,58 1,28 -12,71 Net Holding 1,81 -1,63 -18,10 Netaş Telekom. 10,15 2,01 -35,92 Niğbaş Niğde Beton 1,35 -10,00 43,62 Nuh Çimento 10,16 0,79 1,91 Nurol GMYO 3,71 0,54 -21,89 Odaş Elektrik 5,15 0,78 -14,17 Olmuksan-IP 4,21 -0,24 -7,96 Orge Enerji Elektrik 3,21 2,23 -20,62 Orma Orman Mahsulleri 1,04 -7,14 -7,96 Osmanlı Menkul 2,70 -3,57 -14,01 Ostim Endüstriyel Yat 1,32 -0,75 -19,02 Otokar 75,00 1,63 -37,87 Oyak Yat. Ort. 0,96 1,05 -4,95 Oylum Sınai Yatırımlar 1,57 -0,63 -7,65 Özak GMYO 2,86 2,88 22,22 Özbal Çelik Boru 1,48 2,78 -45,01 Özderici GMYO 10,18 -2,12 552,56 Özerden Plastik 3,47 -1,14 16,44 Panora GMYO 4,62 0,43 2,50 Park Elek.Madencilik 3,03 0,00 -27,34 Parsan 17,17 6,51 46,75 Pegasus 27,82 1,90 -17,69 Peker GMYO 5,87 -7,56 Penguen Gıda 1,51 2,03 -32,29 Pera GMYO 0,86 0,00 -2,27 Pergamon Dış Ticaret 6,14 3,72 60,32 Petkim 5,13 2,40 -30,51 Petrokent Turizm 48,00 0,00 1,10 Pınar Et ve Un 8,90 0,45 -3,32 Pınar Su 1,61 0,63 -10,56 Pınar Süt 10,67 1,72 -11,93 Plastikkart 2,39 -0,83 -17,30 Polisan Holding 6,08 0,00 -30,28 Politeknik Metal 37,14 -2,01 11,53 Prizma Press Matbaacılık 1,65 -0,60 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 3,70 -6,33 -5,13 QNB Finansbank 4,93 1,02 -10,36 Ral Yatırım Holding 1,50 2,74 -7,98 Ray Sigorta 1,04 1,96 -42,54 Reysaş GMYO 1,28 2,40 0,79 Reysaş Lojistik 0,91 2,25 -28,91 Rhea Girişim 0,70 2,94 -37,50 Rodrigo Tekstil 1,26 -3,08 -57,86 Royal Halı 0,89 -1,11 -2,20 RTA Laboratuvarları 1,82 -0,55 -34,06 Sabancı Holding 10,16 2,52 -5,94 Safkar Ege Soğutmacılık 1,61 1,26 Salix Yatırım Holding 4,49 6,90 -42,44 Sanel Mühendislik 1,41 0,00 -17,54 Sanifoam Sünger 1,52 -0,65 -9,52 Sanko Pazarlama 3,70 0,54 9,14 Saray Matbaacılık 1,16 -0,85 8,41 Sarkuysan 3,34 0,30 1,21 Sasa Polyester 14,05 10,80 22,28 Say Reklamcılık 1,28 4,07 -23,35 Sekuro Plastik 8,50 0,00 -1,16 Selçuk Ecza Deposu 3,47 -1,98 -0,92 Selçuk Gıda 0,54 8,00 92,86 Senkron Güvenlik 1,18 -1,67 -36,56 Serve Kırtasiye 0,86 19,44 38,71 Servet GMYO 3,14 -4,27 3,29 Seyitler Kimya 8,30 -0,72 -7,57 Silverline Endüstri 1,56 2,63 -28,77 Sinpaş GMYO 0,66 0,00 -14,29 Soda Sanayii 5,29 1,34 4,96 Sodaş Sodyum Sanayii 4,80 -1,23 40,82 Söktaş 1,38 -1,43 -16,87 Sönmez Filament 3,46 5,17 -16,63 Sönmez Pamuklu 3,75 7,76 -5,30 Sumaş Suni Tahta 6,01 6,37 Şeker Fin. Kir. 2,44 0,83 -5,06 Şekerbank 1,38 1,47 -24,59 Şişe Cam 4,48 2,52 -4,68 T. Halk Bankası 7,94 5,03 -26,35 T. Kalkınma Bank. 4,19 0,96 -24,37 T.S.K.B. 1,28 1,59 -8,82 T.Tuborg 12,10 0,00 19,80 Taç Tarım Ürünleri 1,90 -2,56 -21,81 Tat Gıda 4,27 0,47 -16,85 TAV Havalimanları 22,34 -1,06 4,10 Taze Kuru Gıda 7,89 3,00 -3,19 Tek-Art Turizm 0,68 0,00 -9,65 Tekfen Holding 15,06 -0,73 -8,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,50 1,16 -32,04 Temapol Polimer Plastik 3,38 0,30 -29,14 TGS Dış Ticaret 5,33 -1,48 46,83 Tofaş Oto. Fab. 24,24 1,42 -22,18 Torunlar GMYO 2,73 3,02 -18,02 Trabzon Liman 12,80 2,81 Trabzonspor Sportif 1,43 0,00 -35,00 Trakya Cam 4,46 0,00 -3,46 Trend GMYO 1,39 -1,42 TSKB GMYO 0,64 1,59 -12,33 Tuğçelik 2,84 -0,35 -10,69 Tukaş 1,60 -0,62 -28,25 Turcas Petrol 2,00 0,00 -15,97 Turkcell 13,27 1,30 -14,28 Tümosan Motor ve Traktör 5,43 1,88 -28,46 Tüpraş 104,90 -0,10 -2,74 Türk Hava Yolları 16,80 3,07 7,07 Türk Prysmian Kablo 1,87 -1,06 -25,30 Türk Telekom 5,92 2,42 -8,07 Türk Traktör 57,50 1,68 -18,43 Türker Proje Gayrimenkul 38,06 0,16 1,33 Ufuk Yatırım 2,00 0,00 -34,85 Ulaşlar Turizm Yat. 1,48 1,37 -13,45 Ulusoy Elektrik 8,70 0,35 -6,75 Ulusoy Un Sanayi 2,03 -1,46 -26,98 Umpaş Holding 0,56 0,00 -11,11 Uşak Seramik 1,86 0,54 -24,08 Utopya Turizm 3,57 2,29 -20,49 Uzertaş Boya 0,92 0,00 -19,30 Ülker Bisküvi 20,30 -1,65 3,20 Ünye Çimento 4,66 0,22 12,02 Vakıf Fin. Kir. 2,05 0,99 -1,44 Vakıf GMYO 2,14 1,42 -17,69 Vakıf Yat. Ort. 1,22 0,83 -14,08 Vakıflar Bankası 5,79 1,22 -14,48 Vakko Tekstil 3,32 -0,90 12,73 Vanet Gıda 2,24 2,75 -30,00 Verusa Holding 26,66 1,14 16,32 Verusaturk Girisim 2,41 2,99 2,12 Vestel 9,10 1,68 20,21 Vestel Beyaz Eşya 11,09 0,36 15,88 Viking Kağıt 1,17 -0,85 -2,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,63 1,24 -29,74 Yapı ve Kredi Bank. 4,10 1,23 -5,53 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,26 0,44 -9,24 Yataş 27,06 -1,60 -4,38 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,42 1,43 35,27 Yeni Gimat GMYO 12,10 0,17 -3,22 Yeşil GMYO 0,50 0,00 -20,63 Yeşil Yapı 0,53 0,00 -48,04 Yeşil Yatırım Holding 14,03 -1,61 -12,31 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.090,00 0,00 15,83 Yonga Mobilya 1.100,00 -8,33 360,44 Yünsa 5,76 14,51 28,00 Zorlu Enerji 1,58 0,64 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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