Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.160,00
|-3,33
|-7,23
|İş Bankası (C)
|6,11
|3,56
|-8,53
|İş Bankası (Kur.)
|6.500,00
|-3,13
|-15,97
|İş Fin.Kir.
|3,60
|-0,28
|141,61
|İş Girişim
|1,52
|0,66
|-12,64
|İş GMYO
|1,12
|0,00
|-8,47
|İş Y. Men. Değ.
|2,19
|3,30
|2,70
|İş Yat. Ort.
|0,81
|1,25
|2,66
|İşbir Holding
|198,00
|-1,00
|6,97
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,27
|3,85
|-32,50
|İttifak Holding
|3,26
|4,49
|39,91
|İz Hayvancılık Tarım
|2,18
|-0,46
|14,74
|İzmir Demir Çelik
|2,25
|2,27
|-30,56
|İzmir Fırça
|7,56
|0,80
|-18,27
|İzocam
|23,26
|0,43
|-12,03
|Jantsa Jant Sanayi
|24,90
|0,57
|-19,02
|Kapital Yat. Holding
|2,75
|-3,85
|121,77
|Kaplamin
|3,88
|2,37
|-1,02
|Kardemir (A)
|3,88
|6,30
|31,53
|Kardemir (B)
|3,83
|5,22
|30,72
|Kardemir (D)
|4,93
|5,79
|53,58
|Karel Elektronik
|5,99
|-2,44
|3,10
|Karsan Otomotiv
|1,81
|1,12
|16,03
|Karsu Tekstil
|1,37
|1,48
|-30,81
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,70
|8,99
|15,15
|Kartonsan
|260,80
|0,31
|-6,27
|Katmerciler Ekipman
|8,65
|5,49
|-27,68
|Kent Gıda
|130,60
|0,69
|-4,32
|Kerevitaş Gıda
|73,40
|0,89
|-37,95
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|0,00
|17,14
|Kiler GMYO
|2,17
|0,46
|-40,71
|Kipa Ticaret
|1,94
|-1,02
|-24,81
|Klimasan Klima
|5,67
|0,71
|-3,08
|Koç Holding
|13,88
|2,66
|-23,27
|Konfrut Gıda
|22,16
|8,63
|54,97
|Konya Çimento
|211,50
|0,67
|-17,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,89
|3,45
|-6,16
|Koza Altın
|42,00
|2,24
|9,95
|Koza Madencilik
|6,28
|8,28
|-2,48
|Körfez GMYO
|1,29
|-0,77
|-22,29
|Kristal Kola
|1,57
|-0,63
|-12,78
|Kron Telekomünikasyon
|11,74
|-0,09
|-36,54
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,90
|25,14
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,71
|-1,59
|-10,60
|Kütahya Porselen
|5,57
|0,36
|-22,32
|Lider Faktoring
|3,99
|0,25
|-9,52
|Link Bilgisayar
|9,70
|0,00
|-31,98
|Logo Yazılım
|49,96
|0,04
|-14,96
|Lokman Hekim Sağlık
|5,85
|0,34
|-5,03
|Lüks Kadife
|4,03
|0,75
|-14,44
|Makina Takım
|1,42
|0,71
|-29,00
|Mardin Çimento
|4,29
|-0,46
|0,00
|Marka Yatırım Holding
|1,20
|-0,83
|-28,99
|Marmaris Altınyunus
|14,71
|0,27
|-22,58
|Marshall
|56,60
|1,43
|9,27
|Martı GMYO
|0,80
|2,56
|-62,26
|Martı Otel
|0,81
|3,85
|-11,96
|Mavi Giyim
|43,80
|2,87
|-24,48
|Mazhar Zorlu Holding
|6,48
|3,35
|62,41
|MCT Danışmanlık
|11,00
|-5,17
|83,33
|Mega Polietilen
|1,82
|-2,67
|59,65
|Menderes Tekstil
|0,83
|-5,68
|0,00
|Merit Turizm
|5,90
|0,00
|0,17
|Merko Gıda
|1,03
|0,98
|-22,56
|Metal Gayrimenkul
|1,10
|5,77
|-15,38
|Metemtur Otelcilik
|1,27
|1,60
|-14,19
|Metro Holding
|0,99
|7,61
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,94
|3,74
|-29,45
|Migros Ticaret
|20,28
|-0,20
|-26,42
|Milpa
|1,43
|2,14
|-33,80
|Mistral GMYO
|5,27
|-0,57
|-28,69
|MLP Sağlık
|16,95
|-0,64
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,36
|4,62
|-2,16
|Mondi Tire Kutsan
|1,58
|1,28
|-12,71
|Net Holding
|1,81
|-1,63
|-18,10
|Netaş Telekom.
|10,15
|2,01
|-35,92
|Niğbaş Niğde Beton
|1,35
|-10,00
|43,62
|Nuh Çimento
|10,16
|0,79
|1,91
|Nurol GMYO
|3,71
|0,54
|-21,89
|Odaş Elektrik
|5,15
|0,78
|-14,17
|Olmuksan-IP
|4,21
|-0,24
|-7,96
|Orge Enerji Elektrik
|3,21
|2,23
|-20,62
|Orma Orman Mahsulleri
|1,04
|-7,14
|-7,96
|Osmanlı Menkul
|2,70
|-3,57
|-14,01
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,32
|-0,75
|-19,02
|Otokar
|75,00
|1,63
|-37,87
|Oyak Yat. Ort.
|0,96
|1,05
|-4,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,57
|-0,63
|-7,65
|Özak GMYO
|2,86
|2,88
|22,22
|Özbal Çelik Boru
|1,48
|2,78
|-45,01
|Özderici GMYO
|10,18
|-2,12
|552,56
|Özerden Plastik
|3,47
|-1,14
|16,44
|Panora GMYO
|4,62
|0,43
|2,50
|Park Elek.Madencilik
|3,03
|0,00
|-27,34
|Parsan
|17,17
|6,51
|46,75
|Pegasus
|27,82
|1,90
|-17,69
|Peker GMYO
|5,87
|-7,56
|Penguen Gıda
|1,51
|2,03
|-32,29
|Pera GMYO
|0,86
|0,00
|-2,27
|Pergamon Dış Ticaret
|6,14
|3,72
|60,32
|Petkim
|5,13
|2,40
|-30,51
|Petrokent Turizm
|48,00
|0,00
|1,10
|Pınar Et ve Un
|8,90
|0,45
|-3,32
|Pınar Su
|1,61
|0,63
|-10,56
|Pınar Süt
|10,67
|1,72
|-11,93
|Plastikkart
|2,39
|-0,83
|-17,30
|Polisan Holding
|6,08
|0,00
|-30,28
|Politeknik Metal
|37,14
|-2,01
|11,53
|Prizma Press Matbaacılık
|1,65
|-0,60
|1,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,70
|-6,33
|-5,13
|QNB Finansbank
|4,93
|1,02
|-10,36
|Ral Yatırım Holding
|1,50
|2,74
|-7,98
|Ray Sigorta
|1,04
|1,96
|-42,54
|Reysaş GMYO
|1,28
|2,40
|0,79
|Reysaş Lojistik
|0,91
|2,25
|-28,91
|Rhea Girişim
|0,70
|2,94
|-37,50
|Rodrigo Tekstil
|1,26
|-3,08
|-57,86
|Royal Halı
|0,89
|-1,11
|-2,20
|RTA Laboratuvarları
|1,82
|-0,55
|-34,06
|Sabancı Holding
|10,16
|2,52
|-5,94
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,61
|1,26
|Salix Yatırım Holding
|4,49
|6,90
|-42,44
|Sanel Mühendislik
|1,41
|0,00
|-17,54
|Sanifoam Sünger
|1,52
|-0,65
|-9,52
|Sanko Pazarlama
|3,70
|0,54
|9,14
|Saray Matbaacılık
|1,16
|-0,85
|8,41
|Sarkuysan
|3,34
|0,30
|1,21
|Sasa Polyester
|14,05
|10,80
|22,28
|Say Reklamcılık
|1,28
|4,07
|-23,35
|Sekuro Plastik
|8,50
|0,00
|-1,16
|Selçuk Ecza Deposu
|3,47
|-1,98
|-0,92
|Selçuk Gıda
|0,54
|8,00
|92,86
|Senkron Güvenlik
|1,18
|-1,67
|-36,56
|Serve Kırtasiye
|0,86
|19,44
|38,71
|Servet GMYO
|3,14
|-4,27
|3,29
|Seyitler Kimya
|8,30
|-0,72
|-7,57
|Silverline Endüstri
|1,56
|2,63
|-28,77
|Sinpaş GMYO
|0,66
|0,00
|-14,29
|Soda Sanayii
|5,29
|1,34
|4,96
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,80
|-1,23
|40,82
|Söktaş
|1,38
|-1,43
|-16,87
|Sönmez Filament
|3,46
|5,17
|-16,63
|Sönmez Pamuklu
|3,75
|7,76
|-5,30
|Sumaş Suni Tahta
|6,01
|6,37
|Şeker Fin. Kir.
|2,44
|0,83
|-5,06
|Şekerbank
|1,38
|1,47
|-24,59
|Şişe Cam
|4,48
|2,52
|-4,68
|T. Halk Bankası
|7,94
|5,03
|-26,35
|T. Kalkınma Bank.
|4,19
|0,96
|-24,37
|T.S.K.B.
|1,28
|1,59
|-8,82
|T.Tuborg
|12,10
|0,00
|19,80
|Taç Tarım Ürünleri
|1,90
|-2,56
|-21,81
|Tat Gıda
|4,27
|0,47
|-16,85
|TAV Havalimanları
|22,34
|-1,06
|4,10
|Taze Kuru Gıda
|7,89
|3,00
|-3,19
|Tek-Art Turizm
|0,68
|0,00
|-9,65
|Tekfen Holding
|15,06
|-0,73
|-8,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,50
|1,16
|-32,04
|Temapol Polimer Plastik
|3,38
|0,30
|-29,14
|TGS Dış Ticaret
|5,33
|-1,48
|46,83
|Tofaş Oto. Fab.
|24,24
|1,42
|-22,18
|Torunlar GMYO
|2,73
|3,02
|-18,02
|Trabzon Liman
|12,80
|2,81
|Trabzonspor Sportif
|1,43
|0,00
|-35,00
|Trakya Cam
|4,46
|0,00
|-3,46
|Trend GMYO
|1,39
|-1,42
|TSKB GMYO
|0,64
|1,59
|-12,33
|Tuğçelik
|2,84
|-0,35
|-10,69
|Tukaş
|1,60
|-0,62
|-28,25
|Turcas Petrol
|2,00
|0,00
|-15,97
|Turkcell
|13,27
|1,30
|-14,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,43
|1,88
|-28,46
|Tüpraş
|104,90
|-0,10
|-2,74
|Türk Hava Yolları
|16,80
|3,07
|7,07
|Türk Prysmian Kablo
|1,87
|-1,06
|-25,30
|Türk Telekom
|5,92
|2,42
|-8,07
|Türk Traktör
|57,50
|1,68
|-18,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,06
|0,16
|1,33
|Ufuk Yatırım
|2,00
|0,00
|-34,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,48
|1,37
|-13,45
|Ulusoy Elektrik
|8,70
|0,35
|-6,75
|Ulusoy Un Sanayi
|2,03
|-1,46
|-26,98
|Umpaş Holding
|0,56
|0,00
|-11,11
|Uşak Seramik
|1,86
|0,54
|-24,08
|Utopya Turizm
|3,57
|2,29
|-20,49
|Uzertaş Boya
|0,92
|0,00
|-19,30
|Ülker Bisküvi
|20,30
|-1,65
|3,20
|Ünye Çimento
|4,66
|0,22
|12,02
|Vakıf Fin. Kir.
|2,05
|0,99
|-1,44
|Vakıf GMYO
|2,14
|1,42
|-17,69
|Vakıf Yat. Ort.
|1,22
|0,83
|-14,08
|Vakıflar Bankası
|5,79
|1,22
|-14,48
|Vakko Tekstil
|3,32
|-0,90
|12,73
|Vanet Gıda
|2,24
|2,75
|-30,00
|Verusa Holding
|26,66
|1,14
|16,32
|Verusaturk Girisim
|2,41
|2,99
|2,12
|Vestel
|9,10
|1,68
|20,21
|Vestel Beyaz Eşya
|11,09
|0,36
|15,88
|Viking Kağıt
|1,17
|-0,85
|-2,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,63
|1,24
|-29,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,10
|1,23
|-5,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,26
|0,44
|-9,24
|Yataş
|27,06
|-1,60
|-4,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,42
|1,43
|35,27
|Yeni Gimat GMYO
|12,10
|0,17
|-3,22
|Yeşil GMYO
|0,50
|0,00
|-20,63
|Yeşil Yapı
|0,53
|0,00
|-48,04
|Yeşil Yatırım Holding
|14,03
|-1,61
|-12,31
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.090,00
|0,00
|15,83
|Yonga Mobilya
|1.100,00
|-8,33
|360,44
|Yünsa
|5,76
|14,51
|28,00
|Zorlu Enerji
|1,58
|0,64
|0,00
(Son)