Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00
-5,84
İş Bankası (B) 1.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.199,90
|-0,83
|-4,04
|İş Bankası (C)
|5,90
|-2,32
|-11,67
|İş Bankası (Kur.)
|6.710,00
|-13,26
|İş Fin.Kir.
|3,61
|1,12
|142,28
|İş Girişim
|1,51
|0,00
|-13,22
|İş GMYO
|1,12
|-1,75
|-8,47
|İş Y. Men. Değ.
|2,12
|1,92
|-0,58
|İş Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|1,39
|İşbir Holding
|200,00
|0,00
|8,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|0,00
|-35,00
|İttifak Holding
|3,12
|0,00
|33,91
|İz Hayvancılık Tarım
|2,19
|8,96
|15,26
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|-0,90
|-32,10
|İzmir Fırça
|7,50
|0,81
|-18,92
|İzocam
|23,16
|0,61
|-12,41
|Jantsa Jant Sanayi
|24,76
|-0,32
|-19,48
|Kapital Yat. Holding
|2,86
|-9,21
|130,65
|Kaplamin
|3,79
|-3,07
|-3,32
|Kardemir (A)
|3,65
|1,11
|23,73
|Kardemir (B)
|3,64
|1,68
|24,23
|Kardemir (D)
|4,66
|1,75
|45,17
|Karel Elektronik
|6,14
|-1,13
|5,68
|Karsan Otomotiv
|1,79
|-1,10
|14,74
|Karsu Tekstil
|1,35
|-2,88
|-31,82
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,23
|-4,04
|5,66
|Kartonsan
|260,00
|-0,76
|-6,56
|Katmerciler Ekipman
|8,20
|0,12
|-31,44
|Kent Gıda
|129,70
|-0,54
|-4,98
|Kerevitaş Gıda
|72,75
|-1,82
|-38,50
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|5,13
|17,14
|Kiler GMYO
|2,16
|-0,92
|-40,98
|Kipa Ticaret
|1,96
|-1,51
|-24,03
|Klimasan Klima
|5,63
|-14,18
|-3,76
|Koç Holding
|13,52
|-1,46
|-25,26
|Konfrut Gıda
|20,40
|-3,77
|42,66
|Konya Çimento
|210,10
|-0,57
|-17,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,66
|-0,15
|-9,29
|Koza Altın
|41,08
|-2,65
|7,54
|Koza Madencilik
|5,80
|-0,51
|-9,94
|Körfez GMYO
|1,30
|0,00
|-21,69
|Kristal Kola
|1,58
|-1,86
|-12,22
|Kron Telekomünikasyon
|11,75
|2,71
|-36,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,90
|-4,42
|25,14
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,77
|-0,53
|-9,16
|Kütahya Porselen
|5,55
|1,83
|-22,59
|Lider Faktoring
|3,98
|2,05
|-9,75
|Link Bilgisayar
|9,70
|-2,51
|-31,98
|Logo Yazılım
|49,94
|0,64
|-15,00
|Lokman Hekim Sağlık
|5,83
|1,57
|-5,36
|Lüks Kadife
|4,00
|-2,20
|-15,07
|Makina Takım
|1,41
|0,71
|-29,50
|Mardin Çimento
|4,31
|1,17
|0,47
|Marka Yatırım Holding
|1,21
|0,00
|-28,40
|Marmaris Altınyunus
|14,67
|0,55
|-22,79
|Marshall
|55,80
|0,18
|7,72
|Martı GMYO
|0,78
|1,30
|-63,21
|Martı Otel
|0,78
|1,30
|-15,22
|Mavi Giyim
|42,58
|-1,80
|-26,59
|Mazhar Zorlu Holding
|6,27
|-6,00
|57,14
|MCT Danışmanlık
|11,60
|-3,33
|93,33
|Mega Polietilen
|1,87
|9,36
|64,04
|Menderes Tekstil
|0,88
|-17,76
|6,02
|Merit Turizm
|5,90
|0,00
|0,17
|Merko Gıda
|1,02
|-0,97
|-23,31
|Metal Gayrimenkul
|1,04
|-5,45
|-20,00
|Metemtur Otelcilik
|1,25
|-3,85
|-15,54
|Metro Holding
|0,92
|4,55
|-7,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,87
|-2,09
|-32,00
|Migros Ticaret
|20,32
|-3,24
|-26,27
|Milpa
|1,40
|0,72
|-35,19
|Mistral GMYO
|5,30
|-5,53
|-28,28
|MLP Sağlık
|17,06
|0,53
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,30
|-2,99
|-6,47
|Mondi Tire Kutsan
|1,56
|-1,27
|-13,81
|Net Holding
|1,84
|-4,17
|-16,74
|Netaş Telekom.
|9,95
|-2,36
|-37,18
|Niğbaş Niğde Beton
|1,50
|4,17
|59,57
|Nuh Çimento
|10,08
|1,41
|1,10
|Nurol GMYO
|3,69
|1,65
|-22,32
|Odaş Elektrik
|5,11
|-2,85
|-14,83
|Olmuksan-IP
|4,22
|-0,24
|-7,74
|Orge Enerji Elektrik
|7,85
|0,64
|-22,35
|Orma Orman Mahsulleri
|1,12
|0,00
|-0,88
|Osmanlı Menkul
|2,80
|5,66
|-10,83
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,33
|-1,48
|-18,40
|Otokar
|73,80
|-0,27
|-38,86
|Oyak Yat. Ort.
|0,95
|-1,04
|-5,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,58
|0,00
|-7,06
|Özak GMYO
|2,78
|0,36
|18,80
|Özbal Çelik Boru
|1,44
|1,41
|-46,49
|Özderici GMYO
|10,40
|1,07
|566,67
|Özerden Plastik
|3,51
|0,86
|17,79
|Panora GMYO
|4,60
|-0,22
|2,06
|Park Elek.Madencilik
|3,03
|-1,94
|-27,34
|Parsan
|16,12
|-4,22
|37,78
|Pegasus
|27,30
|-1,23
|-19,23
|Peker GMYO
|6,35
|-11,19
|Penguen Gıda
|1,48
|-2,63
|-33,63
|Pera GMYO
|0,86
|-1,15
|-2,27
|Pergamon Dış Ticaret
|5,92
|2,60
|54,57
|Petkim
|5,01
|-6,00
|-32,14
|Petrokent Turizm
|48,00
|0,13
|1,10
|Pınar Et ve Un
|8,86
|0,68
|-3,75
|Pınar Su
|1,60
|-0,62
|-11,11
|Pınar Süt
|10,49
|-0,94
|-13,42
|Plastikkart
|2,41
|1,69
|-16,61
|Polisan Holding
|6,08
|1,00
|-30,28
|Politeknik Metal
|37,90
|-0,26
|13,81
|Prizma Press Matbaacılık
|1,66
|-1,19
|2,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,95
|1,28
|1,28
|QNB Finansbank
|4,88
|-2,01
|-11,27
|Ral Yatırım Holding
|1,46
|0,00
|-10,43
|Ray Sigorta
|1,02
|-0,97
|-43,65
|Reysaş GMYO
|1,25
|0,81
|-1,57
|Reysaş Lojistik
|0,89
|-1,11
|-30,47
|Rhea Girişim
|0,68
|-4,23
|-39,29
|Rodrigo Tekstil
|1,30
|7,44
|-56,52
|Royal Halı
|0,90
|2,27
|-1,10
|RTA Laboratuvarları
|1,83
|-2,66
|-33,70
|Sabancı Holding
|9,91
|-0,70
|-8,25
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,59
|-0,63
|Salix Yatırım Holding
|4,20
|2,94
|-46,15
|Sanel Mühendislik
|1,41
|-2,08
|-17,54
|Sanifoam Sünger
|1,53
|0,66
|-8,93
|Sanko Pazarlama
|3,68
|0,82
|8,55
|Saray Matbaacılık
|1,17
|-1,68
|9,35
|Sarkuysan
|3,33
|-0,60
|0,91
|Sasa Polyester
|12,68
|5,23
|10,36
|Say Reklamcılık
|1,23
|0,00
|-26,35
|Sekuro Plastik
|8,50
|4,29
|-1,16
|Selçuk Ecza Deposu
|3,54
|4,73
|1,08
|Selçuk Gıda
|0,50
|2,04
|78,57
|Senkron Güvenlik
|1,20
|-0,83
|-35,48
|Serve Kırtasiye
|0,72
|20,00
|16,13
|Servet GMYO
|3,28
|-3,81
|7,89
|Seyitler Kimya
|8,36
|-1,99
|-6,90
|Silverline Endüstri
|1,52
|-3,18
|-30,59
|Sinpaş GMYO
|0,66
|3,13
|-14,29
|Soda Sanayii
|5,22
|1,16
|3,57
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,86
|8,72
|42,58
|Söktaş
|1,40
|-0,71
|-15,66
|Sönmez Filament
|3,29
|0,61
|-20,72
|Sönmez Pamuklu
|3,48
|2,05
|-12,12
|Sumaş Suni Tahta
|5,65
|8,86
|Şeker Fin. Kir.
|2,42
|-2,02
|-5,84
|Şekerbank
|1,36
|-2,16
|-25,68
|Şişe Cam
|4,37
|-2,24
|-7,02
|T. Halk Bankası
|7,56
|-1,82
|-29,87
|T. Kalkınma Bank.
|4,15
|-3,49
|-25,09
|T.S.K.B.
|1,26
|-2,33
|-10,24
|T.Tuborg
|12,10
|-1,79
|19,80
|Taç Tarım Ürünleri
|1,95
|0,00
|-19,75
|Tat Gıda
|4,25
|-0,47
|-17,24
|TAV Havalimanları
|22,58
|2,08
|5,22
|Taze Kuru Gıda
|7,66
|1,06
|-6,01
|Tek-Art Turizm
|0,68
|0,00
|-9,65
|Tekfen Holding
|15,17
|-0,85
|-7,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,46
|0,58
|-32,82
|Temapol Polimer Plastik
|3,37
|-0,88
|-29,35
|TGS Dış Ticaret
|5,41
|4,84
|49,04
|Tofaş Oto. Fab.
|23,90
|-1,48
|-23,27
|Torunlar GMYO
|2,65
|2,71
|-20,42
|Trabzon Liman
|12,45
|-0,32
|Trabzonspor Sportif
|1,43
|-0,69
|-35,00
|Trakya Cam
|4,46
|-0,22
|-3,46
|Trend GMYO
|1,41
|1,44
|TSKB GMYO
|0,63
|0,00
|-13,70
|Tuğçelik
|2,85
|-2,06
|-10,38
|Tukaş
|1,61
|-2,42
|-27,80
|Turcas Petrol
|2,00
|-1,96
|-15,97
|Turkcell
|13,10
|-0,68
|-15,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,33
|-1,66
|-29,78
|Tüpraş
|105,00
|5,58
|-2,64
|Türk Hava Yolları
|16,30
|-1,03
|3,89
|Türk Prysmian Kablo
|1,89
|-0,53
|-24,50
|Türk Telekom
|5,78
|-0,52
|-10,25
|Türk Traktör
|56,55
|-1,65
|-19,77
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,00
|2,10
|1,17
|Ufuk Yatırım
|2,00
|-0,99
|-34,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,46
|0,00
|-14,62
|Ulusoy Elektrik
|8,67
|0,93
|-7,07
|Ulusoy Un Sanayi
|2,06
|-4,63
|-25,90
|Umpaş Holding
|0,56
|0,00
|-11,11
|Uşak Seramik
|1,85
|-2,63
|-24,49
|Utopya Turizm
|3,49
|-0,57
|-22,27
|Uzertaş Boya
|0,92
|-2,13
|-19,30
|Ülker Bisküvi
|20,64
|0,68
|4,93
|Ünye Çimento
|4,65
|0,00
|11,78
|Vakıf Fin. Kir.
|2,03
|-1,46
|-2,40
|Vakıf GMYO
|2,11
|-0,47
|-18,85
|Vakıf Yat. Ort.
|1,21
|-0,82
|-14,79
|Vakıflar Bankası
|5,72
|-1,89
|-15,51
|Vakko Tekstil
|3,35
|-2,33
|13,75
|Vanet Gıda
|2,18
|-0,91
|-31,88
|Verusa Holding
|26,36
|2,89
|15,01
|Verusaturk Girisim
|2,34
|0,43
|-0,85
|Vestel
|8,95
|-2,82
|18,23
|Vestel Beyaz Eşya
|11,05
|2,89
|15,46
|Viking Kağıt
|1,18
|-2,48
|-1,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,61
|0,63
|-30,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,05
|-2,41
|-6,68
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,25
|6,64
|-9,64
|Yataş
|27,50
|5,12
|-2,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,40
|-1,41
|33,36
|Yeni Gimat GMYO
|12,08
|0,25
|-3,38
|Yeşil GMYO
|0,50
|-1,96
|-20,63
|Yeşil Yapı
|0,53
|0,00
|-48,04
|Yeşil Yatırım Holding
|14,26
|-4,04
|-10,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.090,00
|-0,48
|15,83
|Yonga Mobilya
|1.200,00
|-13,84
|402,30
|Yünsa
|5,03
|-1,95
|11,78
|Zorlu Enerji
|1,57
|-5,42
|-0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)