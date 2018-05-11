Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00
-5,84
İş Bankası (B) 1.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84
İş Bankası (B) 1.199,90 -0,83 -4,04
İş Bankası (C) 5,90 -2,32 -11,67
İş Bankası (Kur.) 6.710,00 -13,26
İş Fin.Kir. 3,61 1,12 142,28
İş Girişim 1,51 0,00 -13,22
İş GMYO 1,12 -1,75 -8,47
İş Y. Men. Değ. 2,12 1,92 -0,58
İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39
İşbir Holding 200,00 0,00 8,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,00 -35,00
İttifak Holding 3,12 0,00 33,91
İz Hayvancılık Tarım 2,19 8,96 15,26
İzmir Demir Çelik 2,20 -0,90 -32,10
İzmir Fırça 7,50 0,81 -18,92
İzocam 23,16 0,61 -12,41
Jantsa Jant Sanayi 24,76 -0,32 -19,48
Kapital Yat. Holding 2,86 -9,21 130,65
Kaplamin 3,79 -3,07 -3,32
Kardemir (A) 3,65 1,11 23,73
Kardemir (B) 3,64 1,68 24,23
Kardemir (D) 4,66 1,75 45,17
Karel Elektronik 6,14 -1,13 5,68
Karsan Otomotiv 1,79 -1,10 14,74
Karsu Tekstil 1,35 -2,88 -31,82
Karsusan Su Ürünleri San. 5,23 -4,04 5,66
Kartonsan 260,00 -0,76 -6,56
Katmerciler Ekipman 8,20 0,12 -31,44
Kent Gıda 129,70 -0,54 -4,98
Kerevitaş Gıda 72,75 -1,82 -38,50
Kervansaray Yat. Holding 0,41 5,13 17,14
Kiler GMYO 2,16 -0,92 -40,98
Kipa Ticaret 1,96 -1,51 -24,03
Klimasan Klima 5,63 -14,18 -3,76
Koç Holding 13,52 -1,46 -25,26
Konfrut Gıda 20,40 -3,77 42,66
Konya Çimento 210,10 -0,57 -17,61
Kordsa Teknik Tekstil 6,66 -0,15 -9,29
Koza Altın 41,08 -2,65 7,54
Koza Madencilik 5,80 -0,51 -9,94
Körfez GMYO 1,30 0,00 -21,69
Kristal Kola 1,58 -1,86 -12,22
Kron Telekomünikasyon 11,75 2,71 -36,49
Kuştur Kuşadası Turizm 11,90 -4,42 25,14
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,77 -0,53 -9,16
Kütahya Porselen 5,55 1,83 -22,59
Lider Faktoring 3,98 2,05 -9,75
Link Bilgisayar 9,70 -2,51 -31,98
Logo Yazılım 49,94 0,64 -15,00
Lokman Hekim Sağlık 5,83 1,57 -5,36
Lüks Kadife 4,00 -2,20 -15,07
Makina Takım 1,41 0,71 -29,50
Mardin Çimento 4,31 1,17 0,47
Marka Yatırım Holding 1,21 0,00 -28,40
Marmaris Altınyunus 14,67 0,55 -22,79
Marshall 55,80 0,18 7,72
Martı GMYO 0,78 1,30 -63,21
Martı Otel 0,78 1,30 -15,22
Mavi Giyim 42,58 -1,80 -26,59
Mazhar Zorlu Holding 6,27 -6,00 57,14
MCT Danışmanlık 11,60 -3,33 93,33
Mega Polietilen 1,87 9,36 64,04
Menderes Tekstil 0,88 -17,76 6,02
Merit Turizm 5,90 0,00 0,17
Merko Gıda 1,02 -0,97 -23,31
Metal Gayrimenkul 1,04 -5,45 -20,00
Metemtur Otelcilik 1,25 -3,85 -15,54
Metro Holding 0,92 4,55 -7,07
Metro Petrol ve Tesisleri 1,87 -2,09 -32,00
Migros Ticaret 20,32 -3,24 -26,27
Milpa 1,40 0,72 -35,19
Mistral GMYO 5,30 -5,53 -28,28
MLP Sağlık 17,06 0,53
MMC San. ve Tic. Yat. 1,30 -2,99 -6,47
Mondi Tire Kutsan 1,56 -1,27 -13,81
Net Holding 1,84 -4,17 -16,74
Netaş Telekom. 9,95 -2,36 -37,18
Niğbaş Niğde Beton 1,50 4,17 59,57
Nuh Çimento 10,08 1,41 1,10
Nurol GMYO 3,69 1,65 -22,32
Odaş Elektrik 5,11 -2,85 -14,83
Olmuksan-IP 4,22 -0,24 -7,74
Orge Enerji Elektrik 7,85 0,64 -22,35
Orma Orman Mahsulleri 1,12 0,00 -0,88
Osmanlı Menkul 2,80 5,66 -10,83
Ostim Endüstriyel Yat 1,33 -1,48 -18,40
Otokar 73,80 -0,27 -38,86
Oyak Yat. Ort. 0,95 -1,04 -5,94
Oylum Sınai Yatırımlar 1,58 0,00 -7,06
Özak GMYO 2,78 0,36 18,80
Özbal Çelik Boru 1,44 1,41 -46,49
Özderici GMYO 10,40 1,07 566,67
Özerden Plastik 3,51 0,86 17,79
Panora GMYO 4,60 -0,22 2,06
Park Elek.Madencilik 3,03 -1,94 -27,34
Parsan 16,12 -4,22 37,78
Pegasus 27,30 -1,23 -19,23
Peker GMYO 6,35 -11,19
Penguen Gıda 1,48 -2,63 -33,63
Pera GMYO 0,86 -1,15 -2,27
Pergamon Dış Ticaret 5,92 2,60 54,57
Petkim 5,01 -6,00 -32,14
Petrokent Turizm 48,00 0,13 1,10
Pınar Et ve Un 8,86 0,68 -3,75
Pınar Su 1,60 -0,62 -11,11
Pınar Süt 10,49 -0,94 -13,42
Plastikkart 2,41 1,69 -16,61
Polisan Holding 6,08 1,00 -30,28
Politeknik Metal 37,90 -0,26 13,81
Prizma Press Matbaacılık 1,66 -1,19 2,47
QNB Finans Fin. Kir. 3,95 1,28 1,28
QNB Finansbank 4,88 -2,01 -11,27
Ral Yatırım Holding 1,46 0,00 -10,43
Ray Sigorta 1,02 -0,97 -43,65
Reysaş GMYO 1,25 0,81 -1,57
Reysaş Lojistik 0,89 -1,11 -30,47
Rhea Girişim 0,68 -4,23 -39,29
Rodrigo Tekstil 1,30 7,44 -56,52
Royal Halı 0,90 2,27 -1,10
RTA Laboratuvarları 1,83 -2,66 -33,70
Sabancı Holding 9,91 -0,70 -8,25
Safkar Ege Soğutmacılık 1,59 -0,63
Salix Yatırım Holding 4,20 2,94 -46,15
Sanel Mühendislik 1,41 -2,08 -17,54
Sanifoam Sünger 1,53 0,66 -8,93
Sanko Pazarlama 3,68 0,82 8,55
Saray Matbaacılık 1,17 -1,68 9,35
Sarkuysan 3,33 -0,60 0,91
Sasa Polyester 12,68 5,23 10,36
Say Reklamcılık 1,23 0,00 -26,35
Sekuro Plastik 8,50 4,29 -1,16
Selçuk Ecza Deposu 3,54 4,73 1,08
Selçuk Gıda 0,50 2,04 78,57
Senkron Güvenlik 1,20 -0,83 -35,48
Serve Kırtasiye 0,72 20,00 16,13
Servet GMYO 3,28 -3,81 7,89
Seyitler Kimya 8,36 -1,99 -6,90
Silverline Endüstri 1,52 -3,18 -30,59
Sinpaş GMYO 0,66 3,13 -14,29
Soda Sanayii 5,22 1,16 3,57
Sodaş Sodyum Sanayii 4,86 8,72 42,58
Söktaş 1,40 -0,71 -15,66
Sönmez Filament 3,29 0,61 -20,72
Sönmez Pamuklu 3,48 2,05 -12,12
Sumaş Suni Tahta 5,65 8,86
Şeker Fin. Kir. 2,42 -2,02 -5,84
Şekerbank 1,36 -2,16 -25,68
Şişe Cam 4,37 -2,24 -7,02
T. Halk Bankası 7,56 -1,82 -29,87
T. Kalkınma Bank. 4,15 -3,49 -25,09
T.S.K.B. 1,26 -2,33 -10,24
T.Tuborg 12,10 -1,79 19,80
Taç Tarım Ürünleri 1,95 0,00 -19,75
Tat Gıda 4,25 -0,47 -17,24
TAV Havalimanları 22,58 2,08 5,22
Taze Kuru Gıda 7,66 1,06 -6,01
Tek-Art Turizm 0,68 0,00 -9,65
Tekfen Holding 15,17 -0,85 -7,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,46 0,58 -32,82
Temapol Polimer Plastik 3,37 -0,88 -29,35
TGS Dış Ticaret 5,41 4,84 49,04
Tofaş Oto. Fab. 23,90 -1,48 -23,27
Torunlar GMYO 2,65 2,71 -20,42
Trabzon Liman 12,45 -0,32
Trabzonspor Sportif 1,43 -0,69 -35,00
Trakya Cam 4,46 -0,22 -3,46
Trend GMYO 1,41 1,44
TSKB GMYO 0,63 0,00 -13,70
Tuğçelik 2,85 -2,06 -10,38
Tukaş 1,61 -2,42 -27,80
Turcas Petrol 2,00 -1,96 -15,97
Turkcell 13,10 -0,68 -15,37
Tümosan Motor ve Traktör 5,33 -1,66 -29,78
Tüpraş 105,00 5,58 -2,64
Türk Hava Yolları 16,30 -1,03 3,89
Türk Prysmian Kablo 1,89 -0,53 -24,50
Türk Telekom 5,78 -0,52 -10,25
Türk Traktör 56,55 -1,65 -19,77
Türker Proje Gayrimenkul 38,00 2,10 1,17
Ufuk Yatırım 2,00 -0,99 -34,85
Ulaşlar Turizm Yat. 1,46 0,00 -14,62
Ulusoy Elektrik 8,67 0,93 -7,07
Ulusoy Un Sanayi 2,06 -4,63 -25,90
Umpaş Holding 0,56 0,00 -11,11
Uşak Seramik 1,85 -2,63 -24,49
Utopya Turizm 3,49 -0,57 -22,27
Uzertaş Boya 0,92 -2,13 -19,30
Ülker Bisküvi 20,64 0,68 4,93
Ünye Çimento 4,65 0,00 11,78
Vakıf Fin. Kir. 2,03 -1,46 -2,40
Vakıf GMYO 2,11 -0,47 -18,85
Vakıf Yat. Ort. 1,21 -0,82 -14,79
Vakıflar Bankası 5,72 -1,89 -15,51
Vakko Tekstil 3,35 -2,33 13,75
Vanet Gıda 2,18 -0,91 -31,88
Verusa Holding 26,36 2,89 15,01
Verusaturk Girisim 2,34 0,43 -0,85
Vestel 8,95 -2,82 18,23
Vestel Beyaz Eşya 11,05 2,89 15,46
Viking Kağıt 1,18 -2,48 -1,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,61 0,63 -30,60
Yapı ve Kredi Bank. 4,05 -2,41 -6,68
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,25 6,64 -9,64
Yataş 27,50 5,12 -2,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,40 -1,41 33,36
Yeni Gimat GMYO 12,08 0,25 -3,38
Yeşil GMYO 0,50 -1,96 -20,63
Yeşil Yapı 0,53 0,00 -48,04
Yeşil Yatırım Holding 14,26 -4,04 -10,88
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.090,00 -0,48 15,83
Yonga Mobilya 1.200,00 -13,84 402,30
Yünsa 5,03 -1,95 11,78
Zorlu Enerji 1,57 -5,42 -0,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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