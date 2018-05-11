Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.199,90 -0,83 -4,04 İş Bankası (C) 5,90 -2,32 -11,67 İş Bankası (Kur.) 6.710,00 -13,26 İş Fin.Kir. 3,61 1,12 142,28 İş Girişim 1,51 0,00 -13,22 İş GMYO 1,12 -1,75 -8,47 İş Y. Men. Değ. 2,12 1,92 -0,58 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 200,00 0,00 8,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,00 -35,00 İttifak Holding 3,12 0,00 33,91 İz Hayvancılık Tarım 2,19 8,96 15,26 İzmir Demir Çelik 2,20 -0,90 -32,10 İzmir Fırça 7,50 0,81 -18,92 İzocam 23,16 0,61 -12,41 Jantsa Jant Sanayi 24,76 -0,32 -19,48 Kapital Yat. Holding 2,86 -9,21 130,65 Kaplamin 3,79 -3,07 -3,32 Kardemir (A) 3,65 1,11 23,73 Kardemir (B) 3,64 1,68 24,23 Kardemir (D) 4,66 1,75 45,17 Karel Elektronik 6,14 -1,13 5,68 Karsan Otomotiv 1,79 -1,10 14,74 Karsu Tekstil 1,35 -2,88 -31,82 Karsusan Su Ürünleri San. 5,23 -4,04 5,66 Kartonsan 260,00 -0,76 -6,56 Katmerciler Ekipman 8,20 0,12 -31,44 Kent Gıda 129,70 -0,54 -4,98 Kerevitaş Gıda 72,75 -1,82 -38,50 Kervansaray Yat. Holding 0,41 5,13 17,14 Kiler GMYO 2,16 -0,92 -40,98 Kipa Ticaret 1,96 -1,51 -24,03 Klimasan Klima 5,63 -14,18 -3,76 Koç Holding 13,52 -1,46 -25,26 Konfrut Gıda 20,40 -3,77 42,66 Konya Çimento 210,10 -0,57 -17,61 Kordsa Teknik Tekstil 6,66 -0,15 -9,29 Koza Altın 41,08 -2,65 7,54 Koza Madencilik 5,80 -0,51 -9,94 Körfez GMYO 1,30 0,00 -21,69 Kristal Kola 1,58 -1,86 -12,22 Kron Telekomünikasyon 11,75 2,71 -36,49 Kuştur Kuşadası Turizm 11,90 -4,42 25,14 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,77 -0,53 -9,16 Kütahya Porselen 5,55 1,83 -22,59 Lider Faktoring 3,98 2,05 -9,75 Link Bilgisayar 9,70 -2,51 -31,98 Logo Yazılım 49,94 0,64 -15,00 Lokman Hekim Sağlık 5,83 1,57 -5,36 Lüks Kadife 4,00 -2,20 -15,07 Makina Takım 1,41 0,71 -29,50 Mardin Çimento 4,31 1,17 0,47 Marka Yatırım Holding 1,21 0,00 -28,40 Marmaris Altınyunus 14,67 0,55 -22,79 Marshall 55,80 0,18 7,72 Martı GMYO 0,78 1,30 -63,21 Martı Otel 0,78 1,30 -15,22 Mavi Giyim 42,58 -1,80 -26,59 Mazhar Zorlu Holding 6,27 -6,00 57,14 MCT Danışmanlık 11,60 -3,33 93,33 Mega Polietilen 1,87 9,36 64,04 Menderes Tekstil 0,88 -17,76 6,02 Merit Turizm 5,90 0,00 0,17 Merko Gıda 1,02 -0,97 -23,31 Metal Gayrimenkul 1,04 -5,45 -20,00 Metemtur Otelcilik 1,25 -3,85 -15,54 Metro Holding 0,92 4,55 -7,07 Metro Petrol ve Tesisleri 1,87 -2,09 -32,00 Migros Ticaret 20,32 -3,24 -26,27 Milpa 1,40 0,72 -35,19 Mistral GMYO 5,30 -5,53 -28,28 MLP Sağlık 17,06 0,53 MMC San. ve Tic. Yat. 1,30 -2,99 -6,47 Mondi Tire Kutsan 1,56 -1,27 -13,81 Net Holding 1,84 -4,17 -16,74 Netaş Telekom. 9,95 -2,36 -37,18 Niğbaş Niğde Beton 1,50 4,17 59,57 Nuh Çimento 10,08 1,41 1,10 Nurol GMYO 3,69 1,65 -22,32 Odaş Elektrik 5,11 -2,85 -14,83 Olmuksan-IP 4,22 -0,24 -7,74 Orge Enerji Elektrik 7,85 0,64 -22,35 Orma Orman Mahsulleri 1,12 0,00 -0,88 Osmanlı Menkul 2,80 5,66 -10,83 Ostim Endüstriyel Yat 1,33 -1,48 -18,40 Otokar 73,80 -0,27 -38,86 Oyak Yat. Ort. 0,95 -1,04 -5,94 Oylum Sınai Yatırımlar 1,58 0,00 -7,06 Özak GMYO 2,78 0,36 18,80 Özbal Çelik Boru 1,44 1,41 -46,49 Özderici GMYO 10,40 1,07 566,67 Özerden Plastik 3,51 0,86 17,79 Panora GMYO 4,60 -0,22 2,06 Park Elek.Madencilik 3,03 -1,94 -27,34 Parsan 16,12 -4,22 37,78 Pegasus 27,30 -1,23 -19,23 Peker GMYO 6,35 -11,19 Penguen Gıda 1,48 -2,63 -33,63 Pera GMYO 0,86 -1,15 -2,27 Pergamon Dış Ticaret 5,92 2,60 54,57 Petkim 5,01 -6,00 -32,14 Petrokent Turizm 48,00 0,13 1,10 Pınar Et ve Un 8,86 0,68 -3,75 Pınar Su 1,60 -0,62 -11,11 Pınar Süt 10,49 -0,94 -13,42 Plastikkart 2,41 1,69 -16,61 Polisan Holding 6,08 1,00 -30,28 Politeknik Metal 37,90 -0,26 13,81 Prizma Press Matbaacılık 1,66 -1,19 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 3,95 1,28 1,28 QNB Finansbank 4,88 -2,01 -11,27 Ral Yatırım Holding 1,46 0,00 -10,43 Ray Sigorta 1,02 -0,97 -43,65 Reysaş GMYO 1,25 0,81 -1,57 Reysaş Lojistik 0,89 -1,11 -30,47 Rhea Girişim 0,68 -4,23 -39,29 Rodrigo Tekstil 1,30 7,44 -56,52 Royal Halı 0,90 2,27 -1,10 RTA Laboratuvarları 1,83 -2,66 -33,70 Sabancı Holding 9,91 -0,70 -8,25 Safkar Ege Soğutmacılık 1,59 -0,63 Salix Yatırım Holding 4,20 2,94 -46,15 Sanel Mühendislik 1,41 -2,08 -17,54 Sanifoam Sünger 1,53 0,66 -8,93 Sanko Pazarlama 3,68 0,82 8,55 Saray Matbaacılık 1,17 -1,68 9,35 Sarkuysan 3,33 -0,60 0,91 Sasa Polyester 12,68 5,23 10,36 Say Reklamcılık 1,23 0,00 -26,35 Sekuro Plastik 8,50 4,29 -1,16 Selçuk Ecza Deposu 3,54 4,73 1,08 Selçuk Gıda 0,50 2,04 78,57 Senkron Güvenlik 1,20 -0,83 -35,48 Serve Kırtasiye 0,72 20,00 16,13 Servet GMYO 3,28 -3,81 7,89 Seyitler Kimya 8,36 -1,99 -6,90 Silverline Endüstri 1,52 -3,18 -30,59 Sinpaş GMYO 0,66 3,13 -14,29 Soda Sanayii 5,22 1,16 3,57 Sodaş Sodyum Sanayii 4,86 8,72 42,58 Söktaş 1,40 -0,71 -15,66 Sönmez Filament 3,29 0,61 -20,72 Sönmez Pamuklu 3,48 2,05 -12,12 Sumaş Suni Tahta 5,65 8,86 Şeker Fin. Kir. 2,42 -2,02 -5,84 Şekerbank 1,36 -2,16 -25,68 Şişe Cam 4,37 -2,24 -7,02 T. Halk Bankası 7,56 -1,82 -29,87 T. Kalkınma Bank. 4,15 -3,49 -25,09 T.S.K.B. 1,26 -2,33 -10,24 T.Tuborg 12,10 -1,79 19,80 Taç Tarım Ürünleri 1,95 0,00 -19,75 Tat Gıda 4,25 -0,47 -17,24 TAV Havalimanları 22,58 2,08 5,22 Taze Kuru Gıda 7,66 1,06 -6,01 Tek-Art Turizm 0,68 0,00 -9,65 Tekfen Holding 15,17 -0,85 -7,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,46 0,58 -32,82 Temapol Polimer Plastik 3,37 -0,88 -29,35 TGS Dış Ticaret 5,41 4,84 49,04 Tofaş Oto. Fab. 23,90 -1,48 -23,27 Torunlar GMYO 2,65 2,71 -20,42 Trabzon Liman 12,45 -0,32 Trabzonspor Sportif 1,43 -0,69 -35,00 Trakya Cam 4,46 -0,22 -3,46 Trend GMYO 1,41 1,44 TSKB GMYO 0,63 0,00 -13,70 Tuğçelik 2,85 -2,06 -10,38 Tukaş 1,61 -2,42 -27,80 Turcas Petrol 2,00 -1,96 -15,97 Turkcell 13,10 -0,68 -15,37 Tümosan Motor ve Traktör 5,33 -1,66 -29,78 Tüpraş 105,00 5,58 -2,64 Türk Hava Yolları 16,30 -1,03 3,89 Türk Prysmian Kablo 1,89 -0,53 -24,50 Türk Telekom 5,78 -0,52 -10,25 Türk Traktör 56,55 -1,65 -19,77 Türker Proje Gayrimenkul 38,00 2,10 1,17 Ufuk Yatırım 2,00 -0,99 -34,85 Ulaşlar Turizm Yat. 1,46 0,00 -14,62 Ulusoy Elektrik 8,67 0,93 -7,07 Ulusoy Un Sanayi 2,06 -4,63 -25,90 Umpaş Holding 0,56 0,00 -11,11 Uşak Seramik 1,85 -2,63 -24,49 Utopya Turizm 3,49 -0,57 -22,27 Uzertaş Boya 0,92 -2,13 -19,30 Ülker Bisküvi 20,64 0,68 4,93 Ünye Çimento 4,65 0,00 11,78 Vakıf Fin. Kir. 2,03 -1,46 -2,40 Vakıf GMYO 2,11 -0,47 -18,85 Vakıf Yat. Ort. 1,21 -0,82 -14,79 Vakıflar Bankası 5,72 -1,89 -15,51 Vakko Tekstil 3,35 -2,33 13,75 Vanet Gıda 2,18 -0,91 -31,88 Verusa Holding 26,36 2,89 15,01 Verusaturk Girisim 2,34 0,43 -0,85 Vestel 8,95 -2,82 18,23 Vestel Beyaz Eşya 11,05 2,89 15,46 Viking Kağıt 1,18 -2,48 -1,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,61 0,63 -30,60 Yapı ve Kredi Bank. 4,05 -2,41 -6,68 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,25 6,64 -9,64 Yataş 27,50 5,12 -2,83 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,40 -1,41 33,36 Yeni Gimat GMYO 12,08 0,25 -3,38 Yeşil GMYO 0,50 -1,96 -20,63 Yeşil Yapı 0,53 0,00 -48,04 Yeşil Yatırım Holding 14,26 -4,04 -10,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.090,00 -0,48 15,83 Yonga Mobilya 1.200,00 -13,84 402,30 Yünsa 5,03 -1,95 11,78 Zorlu Enerji 1,57 -5,42 -0,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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