Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.210,00
|-1,63
|-3,23
|İş Bankası (C)
|6,04
|1,00
|-9,58
|İş Bankası (Kur.)
|6.710,00
|-13,26
|İş Fin.Kir.
|3,57
|-1,11
|139,60
|İş Girişim
|1,51
|-1,95
|-13,22
|İş GMYO
|1,14
|0,88
|-6,83
|İş Y. Men. Değ.
|2,08
|-0,48
|-2,46
|İş Yat. Ort.
|0,80
|-1,23
|1,39
|İşbir Holding
|200,00
|0,00
|8,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|-3,70
|-35,00
|İttifak Holding
|3,12
|3,65
|33,91
|İz Hayvancılık Tarım
|2,01
|-2,43
|5,79
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|-0,45
|-31,48
|İzmir Fırça
|7,44
|1,50
|-19,57
|İzocam
|23,02
|-1,03
|-12,93
|Jantsa Jant Sanayi
|24,84
|4,02
|-19,22
|Kapital Yat. Holding
|3,15
|16,24
|154,03
|Kaplamin
|3,91
|0,26
|-0,26
|Kardemir (A)
|3,61
|3,44
|22,37
|Kardemir (B)
|3,58
|5,29
|22,18
|Kardemir (D)
|4,58
|7,26
|42,68
|Karel Elektronik
|6,21
|0,16
|6,88
|Karsan Otomotiv
|1,81
|-1,63
|16,03
|Karsu Tekstil
|1,39
|0,72
|-29,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,45
|4,21
|10,10
|Kartonsan
|262,00
|0,46
|-5,84
|Katmerciler Ekipman
|8,23
|-1,79
|-31,19
|Kent Gıda
|130,50
|0,46
|-4,40
|Kerevitaş Gıda
|74,10
|-0,07
|-37,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|-5,00
|8,57
|Kiler GMYO
|2,18
|-0,46
|-40,44
|Kipa Ticaret
|1,99
|1,02
|-22,87
|Klimasan Klima
|6,56
|-0,30
|12,14
|Koç Holding
|13,72
|2,77
|-24,15
|Konfrut Gıda
|21,20
|4,64
|48,25
|Konya Çimento
|211,30
|0,14
|-17,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,65
|-0,75
|-9,43
|Koza Altın
|42,20
|-0,24
|10,47
|Koza Madencilik
|5,83
|0,17
|-9,47
|Körfez GMYO
|1,30
|0,00
|-21,69
|Kristal Kola
|1,61
|1,26
|-10,56
|Kron Telekomünikasyon
|11,44
|0,97
|-38,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|12,45
|0,00
|30,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,79
|0,26
|-8,67
|Kütahya Porselen
|5,45
|-0,18
|-23,99
|Lider Faktoring
|3,90
|0,78
|-11,56
|Link Bilgisayar
|9,95
|-0,30
|-30,22
|Logo Yazılım
|49,62
|6,57
|-15,54
|Lokman Hekim Sağlık
|5,74
|0,70
|-6,82
|Lüks Kadife
|4,09
|0,00
|-13,16
|Makina Takım
|1,40
|-0,71
|-30,00
|Mardin Çimento
|4,26
|1,19
|-0,70
|Marka Yatırım Holding
|1,20
|0,00
|-28,99
|Marmaris Altınyunus
|14,59
|0,62
|-23,21
|Marshall
|55,70
|0,72
|7,53
|Martı GMYO
|0,77
|-1,28
|-63,68
|Martı Otel
|0,77
|1,32
|-16,30
|Mavi Giyim
|43,36
|-0,09
|-25,24
|Mazhar Zorlu Holding
|6,67
|-0,30
|67,17
|MCT Danışmanlık
|12,00
|-6,03
|100,00
|Mega Polietilen
|1,71
|8,23
|50,00
|Menderes Tekstil
|1,07
|5,94
|28,92
|Merit Turizm
|5,90
|-0,84
|0,17
|Merko Gıda
|1,03
|0,00
|-22,56
|Metal Gayrimenkul
|1,10
|0,92
|-15,38
|Metemtur Otelcilik
|1,30
|1,56
|-12,16
|Metro Holding
|0,89
|4,71
|-10,10
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,91
|3,24
|-30,55
|Migros Ticaret
|21,00
|0,29
|-23,80
|Milpa
|1,39
|0,00
|-35,65
|Mistral GMYO
|5,61
|-1,23
|-24,09
|MLP Sağlık
|16,97
|1,37
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,34
|-3,60
|-3,60
|Mondi Tire Kutsan
|1,58
|-0,63
|-12,71
|Net Holding
|1,92
|0,52
|-13,12
|Netaş Telekom.
|10,19
|0,00
|-35,67
|Niğbaş Niğde Beton
|1,43
|5,93
|52,13
|Nuh Çimento
|9,94
|0,81
|-0,30
|Nurol GMYO
|3,62
|0,28
|-23,79
|Odaş Elektrik
|5,18
|0,00
|-13,67
|Olmuksan-IP
|4,23
|0,71
|-7,52
|Orge Enerji Elektrik
|7,80
|-4,41
|-22,85
|Orma Orman Mahsulleri
|1,12
|-0,88
|-0,88
|Osmanlı Menkul
|2,65
|-1,12
|-15,61
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,35
|0,75
|-17,18
|Otokar
|74,00
|-0,34
|-38,70
|Oyak Yat. Ort.
|0,96
|2,13
|-4,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,54
|0,00
|-9,41
|Özak GMYO
|2,77
|0,36
|18,38
|Özbal Çelik Boru
|1,42
|-2,74
|-47,24
|Özderici GMYO
|10,29
|0,88
|559,62
|Özerden Plastik
|3,48
|2,65
|16,78
|Panora GMYO
|4,61
|-1,91
|2,28
|Park Elek.Madencilik
|3,09
|0,32
|-25,90
|Parsan
|16,83
|3,57
|43,85
|Pegasus
|27,64
|1,25
|-18,22
|Peker GMYO
|7,15
|0,42
|Penguen Gıda
|1,52
|2,01
|-31,84
|Pera GMYO
|0,87
|-1,14
|-1,14
|Pergamon Dış Ticaret
|5,77
|2,49
|50,66
|Petkim
|5,33
|-0,56
|-27,80
|Petrokent Turizm
|47,94
|2,00
|0,97
|Pınar Et ve Un
|8,65
|0,00
|-6,03
|Pınar Su
|1,61
|0,63
|-10,56
|Pınar Süt
|10,59
|-0,47
|-12,59
|Plastikkart
|2,38
|0,42
|-17,65
|Polisan Holding
|6,02
|1,18
|-30,96
|Politeknik Metal
|37,90
|-1,10
|13,81
|Prizma Press Matbaacılık
|1,68
|1,20
|3,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,91
|-0,26
|0,26
|QNB Finansbank
|4,99
|0,81
|-9,27
|Ral Yatırım Holding
|1,46
|2,82
|-10,43
|Ray Sigorta
|1,03
|-2,83
|-43,09
|Reysaş GMYO
|1,25
|0,81
|-1,57
|Reysaş Lojistik
|0,90
|-1,10
|-29,69
|Rhea Girişim
|0,71
|5,97
|-36,61
|Rodrigo Tekstil
|1,23
|6,03
|-58,86
|Royal Halı
|0,88
|0,00
|-3,30
|RTA Laboratuvarları
|1,88
|1,62
|-31,88
|Sabancı Holding
|9,98
|1,01
|-7,60
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,60
|0,63
|Salix Yatırım Holding
|4,08
|7,65
|-47,69
|Sanel Mühendislik
|1,44
|2,13
|-15,79
|Sanifoam Sünger
|1,52
|-1,30
|-9,52
|Sanko Pazarlama
|3,65
|0,83
|7,67
|Saray Matbaacılık
|1,19
|3,48
|11,21
|Sarkuysan
|3,35
|-4,56
|1,52
|Sasa Polyester
|12,05
|4,87
|4,87
|Say Reklamcılık
|1,23
|0,00
|-26,35
|Sekuro Plastik
|8,07
|2,80
|-6,16
|Selçuk Ecza Deposu
|3,38
|0,60
|-3,49
|Selçuk Gıda
|0,49
|-2,00
|75,00
|Senkron Güvenlik
|1,21
|-0,82
|-34,95
|Serve Kırtasiye
|0,60
|20,00
|-3,23
|Servet GMYO
|3,41
|-0,58
|12,17
|Seyitler Kimya
|8,60
|-0,92
|-4,23
|Silverline Endüstri
|1,57
|1,29
|-28,31
|Sinpaş GMYO
|0,65
|0,00
|-15,58
|Soda Sanayii
|5,16
|1,18
|2,38
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,34
|4,83
|27,32
|Söktaş
|1,41
|-0,70
|-15,06
|Sönmez Filament
|3,28
|2,18
|-20,96
|Sönmez Pamuklu
|3,41
|3,33
|-13,89
|Sumaş Suni Tahta
|5,20
|8,33
|Şeker Fin. Kir.
|2,47
|0,82
|-3,89
|Şekerbank
|1,39
|1,46
|-24,04
|Şişe Cam
|4,47
|1,82
|-4,89
|T. Halk Bankası
|7,70
|2,53
|-28,57
|T. Kalkınma Bank.
|4,31
|0,00
|-22,20
|T.S.K.B.
|1,29
|0,78
|-8,10
|T.Tuborg
|12,34
|0,82
|22,18
|Taç Tarım Ürünleri
|1,95
|-1,52
|-19,75
|Tat Gıda
|4,27
|0,00
|-16,85
|TAV Havalimanları
|22,12
|4,54
|3,08
|Taze Kuru Gıda
|7,58
|-0,79
|-6,99
|Tek-Art Turizm
|0,68
|-5,56
|-9,65
|Tekfen Holding
|15,30
|-1,86
|-6,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,43
|-0,58
|-33,40
|Temapol Polimer Plastik
|3,40
|1,49
|-28,72
|TGS Dış Ticaret
|5,13
|-0,97
|41,32
|Tofaş Oto. Fab.
|24,26
|3,68
|-22,11
|Torunlar GMYO
|2,58
|2,79
|-22,52
|Trabzon Liman
|12,49
|0,16
|Trabzonspor Sportif
|1,44
|0,00
|-34,55
|Trakya Cam
|4,47
|0,90
|-3,25
|Trend GMYO
|1,39
|0,00
|TSKB GMYO
|0,64
|0,00
|-12,33
|Tuğçelik
|2,91
|1,04
|-8,49
|Tukaş
|1,65
|1,85
|-26,01
|Turcas Petrol
|2,04
|0,49
|-14,29
|Turkcell
|13,19
|0,46
|-14,79
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,42
|1,69
|-28,59
|Tüpraş
|99,45
|3,54
|-7,79
|Türk Hava Yolları
|16,47
|-0,18
|4,97
|Türk Prysmian Kablo
|1,90
|0,53
|-24,10
|Türk Telekom
|5,80
|0,52
|-9,94
|Türk Traktör
|57,30
|0,79
|-18,71
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,22
|0,59
|-0,91
|Ufuk Yatırım
|2,02
|5,76
|-34,20
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,46
|-1,35
|-14,62
|Ulusoy Elektrik
|8,59
|-0,23
|-7,93
|Ulusoy Un Sanayi
|2,16
|2,37
|-22,30
|Umpaş Holding
|0,57
|-9,52
|Uşak Seramik
|1,90
|3,26
|-22,45
|Utopya Turizm
|3,53
|0,00
|-21,38
|Uzertaş Boya
|0,94
|0,00
|-17,54
|Ülker Bisküvi
|20,50
|0,49
|4,22
|Ünye Çimento
|4,67
|-0,64
|12,26
|Vakıf Fin. Kir.
|2,06
|0,98
|-0,96
|Vakıf GMYO
|2,12
|-0,93
|-18,46
|Vakıf Yat. Ort.
|1,21
|1,68
|-14,79
|Vakıflar Bankası
|5,83
|1,22
|-13,88
|Vakko Tekstil
|3,43
|0,00
|16,47
|Vanet Gıda
|2,19
|0,00
|-31,56
|Verusa Holding
|25,62
|2,23
|11,78
|Verusaturk Girisim
|2,33
|8,37
|-1,27
|Vestel
|9,21
|2,68
|21,66
|Vestel Beyaz Eşya
|10,82
|0,46
|13,06
|Viking Kağıt
|1,21
|0,83
|0,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,60
|1,91
|-31,03
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,15
|3,49
|-4,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,11
|-1,40
|-15,26
|Yataş
|26,16
|4,81
|-7,56
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,42
|2,16
|35,27
|Yeni Gimat GMYO
|12,05
|-0,08
|-3,62
|Yeşil GMYO
|0,51
|4,08
|-19,05
|Yeşil Yapı
|0,53
|6,00
|-48,04
|Yeşil Yatırım Holding
|14,90
|-0,86
|-6,87
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.100,00
|-0,95
|16,39
|Yonga Mobilya
|1.392,80
|-0,44
|483,01
|Yünsa
|5,14
|0,39
|14,22
|Zorlu Enerji
|1,66
|7,10
|5,06
(Son)