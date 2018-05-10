Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84
İş Bankası (B) 1.210,00 -1,63 -3,23
İş Bankası (C) 6,04 1,00 -9,58
İş Bankası (Kur.) 6.710,00 -13,26
İş Fin.Kir. 3,57 -1,11 139,60
İş Girişim 1,51 -1,95 -13,22
İş GMYO 1,14 0,88 -6,83
İş Y. Men. Değ. 2,08 -0,48 -2,46
İş Yat. Ort. 0,80 -1,23 1,39
İşbir Holding 200,00 0,00 8,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 -3,70 -35,00
İttifak Holding 3,12 3,65 33,91
İz Hayvancılık Tarım 2,01 -2,43 5,79
İzmir Demir Çelik 2,22 -0,45 -31,48
İzmir Fırça 7,44 1,50 -19,57
İzocam 23,02 -1,03 -12,93
Jantsa Jant Sanayi 24,84 4,02 -19,22
Kapital Yat. Holding 3,15 16,24 154,03
Kaplamin 3,91 0,26 -0,26
Kardemir (A) 3,61 3,44 22,37
Kardemir (B) 3,58 5,29 22,18
Kardemir (D) 4,58 7,26 42,68
Karel Elektronik 6,21 0,16 6,88
Karsan Otomotiv 1,81 -1,63 16,03
Karsu Tekstil 1,39 0,72 -29,80
Karsusan Su Ürünleri San. 5,45 4,21 10,10
Kartonsan 262,00 0,46 -5,84
Katmerciler Ekipman 8,23 -1,79 -31,19
Kent Gıda 130,50 0,46 -4,40
Kerevitaş Gıda 74,10 -0,07 -37,36
Kervansaray Yat. Holding 0,38 -5,00 8,57
Kiler GMYO 2,18 -0,46 -40,44
Kipa Ticaret 1,99 1,02 -22,87
Klimasan Klima 6,56 -0,30 12,14
Koç Holding 13,72 2,77 -24,15
Konfrut Gıda 21,20 4,64 48,25
Konya Çimento 211,30 0,14 -17,14
Kordsa Teknik Tekstil 6,65 -0,75 -9,43
Koza Altın 42,20 -0,24 10,47
Koza Madencilik 5,83 0,17 -9,47
Körfez GMYO 1,30 0,00 -21,69
Kristal Kola 1,61 1,26 -10,56
Kron Telekomünikasyon 11,44 0,97 -38,16
Kuştur Kuşadası Turizm 12,45 0,00 30,92
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,79 0,26 -8,67
Kütahya Porselen 5,45 -0,18 -23,99
Lider Faktoring 3,90 0,78 -11,56
Link Bilgisayar 9,95 -0,30 -30,22
Logo Yazılım 49,62 6,57 -15,54
Lokman Hekim Sağlık 5,74 0,70 -6,82
Lüks Kadife 4,09 0,00 -13,16
Makina Takım 1,40 -0,71 -30,00
Mardin Çimento 4,26 1,19 -0,70
Marka Yatırım Holding 1,20 0,00 -28,99
Marmaris Altınyunus 14,59 0,62 -23,21
Marshall 55,70 0,72 7,53
Martı GMYO 0,77 -1,28 -63,68
Martı Otel 0,77 1,32 -16,30
Mavi Giyim 43,36 -0,09 -25,24
Mazhar Zorlu Holding 6,67 -0,30 67,17
MCT Danışmanlık 12,00 -6,03 100,00
Mega Polietilen 1,71 8,23 50,00
Menderes Tekstil 1,07 5,94 28,92
Merit Turizm 5,90 -0,84 0,17
Merko Gıda 1,03 0,00 -22,56
Metal Gayrimenkul 1,10 0,92 -15,38
Metemtur Otelcilik 1,30 1,56 -12,16
Metro Holding 0,89 4,71 -10,10
Metro Petrol ve Tesisleri 1,91 3,24 -30,55
Migros Ticaret 21,00 0,29 -23,80
Milpa 1,39 0,00 -35,65
Mistral GMYO 5,61 -1,23 -24,09
MLP Sağlık 16,97 1,37
MMC San. ve Tic. Yat. 1,34 -3,60 -3,60
Mondi Tire Kutsan 1,58 -0,63 -12,71
Net Holding 1,92 0,52 -13,12
Netaş Telekom. 10,19 0,00 -35,67
Niğbaş Niğde Beton 1,43 5,93 52,13
Nuh Çimento 9,94 0,81 -0,30
Nurol GMYO 3,62 0,28 -23,79
Odaş Elektrik 5,18 0,00 -13,67
Olmuksan-IP 4,23 0,71 -7,52
Orge Enerji Elektrik 7,80 -4,41 -22,85
Orma Orman Mahsulleri 1,12 -0,88 -0,88
Osmanlı Menkul 2,65 -1,12 -15,61
Ostim Endüstriyel Yat 1,35 0,75 -17,18
Otokar 74,00 -0,34 -38,70
Oyak Yat. Ort. 0,96 2,13 -4,95
Oylum Sınai Yatırımlar 1,54 0,00 -9,41
Özak GMYO 2,77 0,36 18,38
Özbal Çelik Boru 1,42 -2,74 -47,24
Özderici GMYO 10,29 0,88 559,62
Özerden Plastik 3,48 2,65 16,78
Panora GMYO 4,61 -1,91 2,28
Park Elek.Madencilik 3,09 0,32 -25,90
Parsan 16,83 3,57 43,85
Pegasus 27,64 1,25 -18,22
Peker GMYO 7,15 0,42
Penguen Gıda 1,52 2,01 -31,84
Pera GMYO 0,87 -1,14 -1,14
Pergamon Dış Ticaret 5,77 2,49 50,66
Petkim 5,33 -0,56 -27,80
Petrokent Turizm 47,94 2,00 0,97
Pınar Et ve Un 8,65 0,00 -6,03
Pınar Su 1,61 0,63 -10,56
Pınar Süt 10,59 -0,47 -12,59
Plastikkart 2,38 0,42 -17,65
Polisan Holding 6,02 1,18 -30,96
Politeknik Metal 37,90 -1,10 13,81
Prizma Press Matbaacılık 1,68 1,20 3,70
QNB Finans Fin. Kir. 3,91 -0,26 0,26
QNB Finansbank 4,99 0,81 -9,27
Ral Yatırım Holding 1,46 2,82 -10,43
Ray Sigorta 1,03 -2,83 -43,09
Reysaş GMYO 1,25 0,81 -1,57
Reysaş Lojistik 0,90 -1,10 -29,69
Rhea Girişim 0,71 5,97 -36,61
Rodrigo Tekstil 1,23 6,03 -58,86
Royal Halı 0,88 0,00 -3,30
RTA Laboratuvarları 1,88 1,62 -31,88
Sabancı Holding 9,98 1,01 -7,60
Safkar Ege Soğutmacılık 1,60 0,63
Salix Yatırım Holding 4,08 7,65 -47,69
Sanel Mühendislik 1,44 2,13 -15,79
Sanifoam Sünger 1,52 -1,30 -9,52
Sanko Pazarlama 3,65 0,83 7,67
Saray Matbaacılık 1,19 3,48 11,21
Sarkuysan 3,35 -4,56 1,52
Sasa Polyester 12,05 4,87 4,87
Say Reklamcılık 1,23 0,00 -26,35
Sekuro Plastik 8,07 2,80 -6,16
Selçuk Ecza Deposu 3,38 0,60 -3,49
Selçuk Gıda 0,49 -2,00 75,00
Senkron Güvenlik 1,21 -0,82 -34,95
Serve Kırtasiye 0,60 20,00 -3,23
Servet GMYO 3,41 -0,58 12,17
Seyitler Kimya 8,60 -0,92 -4,23
Silverline Endüstri 1,57 1,29 -28,31
Sinpaş GMYO 0,65 0,00 -15,58
Soda Sanayii 5,16 1,18 2,38
Sodaş Sodyum Sanayii 4,34 4,83 27,32
Söktaş 1,41 -0,70 -15,06
Sönmez Filament 3,28 2,18 -20,96
Sönmez Pamuklu 3,41 3,33 -13,89
Sumaş Suni Tahta 5,20 8,33
Şeker Fin. Kir. 2,47 0,82 -3,89
Şekerbank 1,39 1,46 -24,04
Şişe Cam 4,47 1,82 -4,89
T. Halk Bankası 7,70 2,53 -28,57
T. Kalkınma Bank. 4,31 0,00 -22,20
T.S.K.B. 1,29 0,78 -8,10
T.Tuborg 12,34 0,82 22,18
Taç Tarım Ürünleri 1,95 -1,52 -19,75
Tat Gıda 4,27 0,00 -16,85
TAV Havalimanları 22,12 4,54 3,08
Taze Kuru Gıda 7,58 -0,79 -6,99
Tek-Art Turizm 0,68 -5,56 -9,65
Tekfen Holding 15,30 -1,86 -6,59
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,43 -0,58 -33,40
Temapol Polimer Plastik 3,40 1,49 -28,72
TGS Dış Ticaret 5,13 -0,97 41,32
Tofaş Oto. Fab. 24,26 3,68 -22,11
Torunlar GMYO 2,58 2,79 -22,52
Trabzon Liman 12,49 0,16
Trabzonspor Sportif 1,44 0,00 -34,55
Trakya Cam 4,47 0,90 -3,25
Trend GMYO 1,39 0,00
TSKB GMYO 0,64 0,00 -12,33
Tuğçelik 2,91 1,04 -8,49
Tukaş 1,65 1,85 -26,01
Turcas Petrol 2,04 0,49 -14,29
Turkcell 13,19 0,46 -14,79
Tümosan Motor ve Traktör 5,42 1,69 -28,59
Tüpraş 99,45 3,54 -7,79
Türk Hava Yolları 16,47 -0,18 4,97
Türk Prysmian Kablo 1,90 0,53 -24,10
Türk Telekom 5,80 0,52 -9,94
Türk Traktör 57,30 0,79 -18,71
Türker Proje Gayrimenkul 37,22 0,59 -0,91
Ufuk Yatırım 2,02 5,76 -34,20
Ulaşlar Turizm Yat. 1,46 -1,35 -14,62
Ulusoy Elektrik 8,59 -0,23 -7,93
Ulusoy Un Sanayi 2,16 2,37 -22,30
Umpaş Holding 0,57 -9,52
Uşak Seramik 1,90 3,26 -22,45
Utopya Turizm 3,53 0,00 -21,38
Uzertaş Boya 0,94 0,00 -17,54
Ülker Bisküvi 20,50 0,49 4,22
Ünye Çimento 4,67 -0,64 12,26
Vakıf Fin. Kir. 2,06 0,98 -0,96
Vakıf GMYO 2,12 -0,93 -18,46
Vakıf Yat. Ort. 1,21 1,68 -14,79
Vakıflar Bankası 5,83 1,22 -13,88
Vakko Tekstil 3,43 0,00 16,47
Vanet Gıda 2,19 0,00 -31,56
Verusa Holding 25,62 2,23 11,78
Verusaturk Girisim 2,33 8,37 -1,27
Vestel 9,21 2,68 21,66
Vestel Beyaz Eşya 10,82 0,46 13,06
Viking Kağıt 1,21 0,83 0,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,60 1,91 -31,03
Yapı ve Kredi Bank. 4,15 3,49 -4,38
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,11 -1,40 -15,26
Yataş 26,16 4,81 -7,56
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,42 2,16 35,27
Yeni Gimat GMYO 12,05 -0,08 -3,62
Yeşil GMYO 0,51 4,08 -19,05
Yeşil Yapı 0,53 6,00 -48,04
Yeşil Yatırım Holding 14,90 -0,86 -6,87
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.100,00 -0,95 16,39
Yonga Mobilya 1.392,80 -0,44 483,01
Yünsa 5,14 0,39 14,22
Zorlu Enerji 1,66 7,10 5,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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