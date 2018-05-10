Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.210,00 -1,63 -3,23 İş Bankası (C) 6,04 1,00 -9,58 İş Bankası (Kur.) 6.710,00 -13,26 İş Fin.Kir. 3,57 -1,11 139,60 İş Girişim 1,51 -1,95 -13,22 İş GMYO 1,14 0,88 -6,83 İş Y. Men. Değ. 2,08 -0,48 -2,46 İş Yat. Ort. 0,80 -1,23 1,39 İşbir Holding 200,00 0,00 8,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 -3,70 -35,00 İttifak Holding 3,12 3,65 33,91 İz Hayvancılık Tarım 2,01 -2,43 5,79 İzmir Demir Çelik 2,22 -0,45 -31,48 İzmir Fırça 7,44 1,50 -19,57 İzocam 23,02 -1,03 -12,93 Jantsa Jant Sanayi 24,84 4,02 -19,22 Kapital Yat. Holding 3,15 16,24 154,03 Kaplamin 3,91 0,26 -0,26 Kardemir (A) 3,61 3,44 22,37 Kardemir (B) 3,58 5,29 22,18 Kardemir (D) 4,58 7,26 42,68 Karel Elektronik 6,21 0,16 6,88 Karsan Otomotiv 1,81 -1,63 16,03 Karsu Tekstil 1,39 0,72 -29,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,45 4,21 10,10 Kartonsan 262,00 0,46 -5,84 Katmerciler Ekipman 8,23 -1,79 -31,19 Kent Gıda 130,50 0,46 -4,40 Kerevitaş Gıda 74,10 -0,07 -37,36 Kervansaray Yat. Holding 0,38 -5,00 8,57 Kiler GMYO 2,18 -0,46 -40,44 Kipa Ticaret 1,99 1,02 -22,87 Klimasan Klima 6,56 -0,30 12,14 Koç Holding 13,72 2,77 -24,15 Konfrut Gıda 21,20 4,64 48,25 Konya Çimento 211,30 0,14 -17,14 Kordsa Teknik Tekstil 6,65 -0,75 -9,43 Koza Altın 42,20 -0,24 10,47 Koza Madencilik 5,83 0,17 -9,47 Körfez GMYO 1,30 0,00 -21,69 Kristal Kola 1,61 1,26 -10,56 Kron Telekomünikasyon 11,44 0,97 -38,16 Kuştur Kuşadası Turizm 12,45 0,00 30,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,79 0,26 -8,67 Kütahya Porselen 5,45 -0,18 -23,99 Lider Faktoring 3,90 0,78 -11,56 Link Bilgisayar 9,95 -0,30 -30,22 Logo Yazılım 49,62 6,57 -15,54 Lokman Hekim Sağlık 5,74 0,70 -6,82 Lüks Kadife 4,09 0,00 -13,16 Makina Takım 1,40 -0,71 -30,00 Mardin Çimento 4,26 1,19 -0,70 Marka Yatırım Holding 1,20 0,00 -28,99 Marmaris Altınyunus 14,59 0,62 -23,21 Marshall 55,70 0,72 7,53 Martı GMYO 0,77 -1,28 -63,68 Martı Otel 0,77 1,32 -16,30 Mavi Giyim 43,36 -0,09 -25,24 Mazhar Zorlu Holding 6,67 -0,30 67,17 MCT Danışmanlık 12,00 -6,03 100,00 Mega Polietilen 1,71 8,23 50,00 Menderes Tekstil 1,07 5,94 28,92 Merit Turizm 5,90 -0,84 0,17 Merko Gıda 1,03 0,00 -22,56 Metal Gayrimenkul 1,10 0,92 -15,38 Metemtur Otelcilik 1,30 1,56 -12,16 Metro Holding 0,89 4,71 -10,10 Metro Petrol ve Tesisleri 1,91 3,24 -30,55 Migros Ticaret 21,00 0,29 -23,80 Milpa 1,39 0,00 -35,65 Mistral GMYO 5,61 -1,23 -24,09 MLP Sağlık 16,97 1,37 MMC San. ve Tic. Yat. 1,34 -3,60 -3,60 Mondi Tire Kutsan 1,58 -0,63 -12,71 Net Holding 1,92 0,52 -13,12 Netaş Telekom. 10,19 0,00 -35,67 Niğbaş Niğde Beton 1,43 5,93 52,13 Nuh Çimento 9,94 0,81 -0,30 Nurol GMYO 3,62 0,28 -23,79 Odaş Elektrik 5,18 0,00 -13,67 Olmuksan-IP 4,23 0,71 -7,52 Orge Enerji Elektrik 7,80 -4,41 -22,85 Orma Orman Mahsulleri 1,12 -0,88 -0,88 Osmanlı Menkul 2,65 -1,12 -15,61 Ostim Endüstriyel Yat 1,35 0,75 -17,18 Otokar 74,00 -0,34 -38,70 Oyak Yat. Ort. 0,96 2,13 -4,95 Oylum Sınai Yatırımlar 1,54 0,00 -9,41 Özak GMYO 2,77 0,36 18,38 Özbal Çelik Boru 1,42 -2,74 -47,24 Özderici GMYO 10,29 0,88 559,62 Özerden Plastik 3,48 2,65 16,78 Panora GMYO 4,61 -1,91 2,28 Park Elek.Madencilik 3,09 0,32 -25,90 Parsan 16,83 3,57 43,85 Pegasus 27,64 1,25 -18,22 Peker GMYO 7,15 0,42 Penguen Gıda 1,52 2,01 -31,84 Pera GMYO 0,87 -1,14 -1,14 Pergamon Dış Ticaret 5,77 2,49 50,66 Petkim 5,33 -0,56 -27,80 Petrokent Turizm 47,94 2,00 0,97 Pınar Et ve Un 8,65 0,00 -6,03 Pınar Su 1,61 0,63 -10,56 Pınar Süt 10,59 -0,47 -12,59 Plastikkart 2,38 0,42 -17,65 Polisan Holding 6,02 1,18 -30,96 Politeknik Metal 37,90 -1,10 13,81 Prizma Press Matbaacılık 1,68 1,20 3,70 QNB Finans Fin. Kir. 3,91 -0,26 0,26 QNB Finansbank 4,99 0,81 -9,27 Ral Yatırım Holding 1,46 2,82 -10,43 Ray Sigorta 1,03 -2,83 -43,09 Reysaş GMYO 1,25 0,81 -1,57 Reysaş Lojistik 0,90 -1,10 -29,69 Rhea Girişim 0,71 5,97 -36,61 Rodrigo Tekstil 1,23 6,03 -58,86 Royal Halı 0,88 0,00 -3,30 RTA Laboratuvarları 1,88 1,62 -31,88 Sabancı Holding 9,98 1,01 -7,60 Safkar Ege Soğutmacılık 1,60 0,63 Salix Yatırım Holding 4,08 7,65 -47,69 Sanel Mühendislik 1,44 2,13 -15,79 Sanifoam Sünger 1,52 -1,30 -9,52 Sanko Pazarlama 3,65 0,83 7,67 Saray Matbaacılık 1,19 3,48 11,21 Sarkuysan 3,35 -4,56 1,52 Sasa Polyester 12,05 4,87 4,87 Say Reklamcılık 1,23 0,00 -26,35 Sekuro Plastik 8,07 2,80 -6,16 Selçuk Ecza Deposu 3,38 0,60 -3,49 Selçuk Gıda 0,49 -2,00 75,00 Senkron Güvenlik 1,21 -0,82 -34,95 Serve Kırtasiye 0,60 20,00 -3,23 Servet GMYO 3,41 -0,58 12,17 Seyitler Kimya 8,60 -0,92 -4,23 Silverline Endüstri 1,57 1,29 -28,31 Sinpaş GMYO 0,65 0,00 -15,58 Soda Sanayii 5,16 1,18 2,38 Sodaş Sodyum Sanayii 4,34 4,83 27,32 Söktaş 1,41 -0,70 -15,06 Sönmez Filament 3,28 2,18 -20,96 Sönmez Pamuklu 3,41 3,33 -13,89 Sumaş Suni Tahta 5,20 8,33 Şeker Fin. Kir. 2,47 0,82 -3,89 Şekerbank 1,39 1,46 -24,04 Şişe Cam 4,47 1,82 -4,89 T. Halk Bankası 7,70 2,53 -28,57 T. Kalkınma Bank. 4,31 0,00 -22,20 T.S.K.B. 1,29 0,78 -8,10 T.Tuborg 12,34 0,82 22,18 Taç Tarım Ürünleri 1,95 -1,52 -19,75 Tat Gıda 4,27 0,00 -16,85 TAV Havalimanları 22,12 4,54 3,08 Taze Kuru Gıda 7,58 -0,79 -6,99 Tek-Art Turizm 0,68 -5,56 -9,65 Tekfen Holding 15,30 -1,86 -6,59 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,43 -0,58 -33,40 Temapol Polimer Plastik 3,40 1,49 -28,72 TGS Dış Ticaret 5,13 -0,97 41,32 Tofaş Oto. Fab. 24,26 3,68 -22,11 Torunlar GMYO 2,58 2,79 -22,52 Trabzon Liman 12,49 0,16 Trabzonspor Sportif 1,44 0,00 -34,55 Trakya Cam 4,47 0,90 -3,25 Trend GMYO 1,39 0,00 TSKB GMYO 0,64 0,00 -12,33 Tuğçelik 2,91 1,04 -8,49 Tukaş 1,65 1,85 -26,01 Turcas Petrol 2,04 0,49 -14,29 Turkcell 13,19 0,46 -14,79 Tümosan Motor ve Traktör 5,42 1,69 -28,59 Tüpraş 99,45 3,54 -7,79 Türk Hava Yolları 16,47 -0,18 4,97 Türk Prysmian Kablo 1,90 0,53 -24,10 Türk Telekom 5,80 0,52 -9,94 Türk Traktör 57,30 0,79 -18,71 Türker Proje Gayrimenkul 37,22 0,59 -0,91 Ufuk Yatırım 2,02 5,76 -34,20 Ulaşlar Turizm Yat. 1,46 -1,35 -14,62 Ulusoy Elektrik 8,59 -0,23 -7,93 Ulusoy Un Sanayi 2,16 2,37 -22,30 Umpaş Holding 0,57 -9,52 Uşak Seramik 1,90 3,26 -22,45 Utopya Turizm 3,53 0,00 -21,38 Uzertaş Boya 0,94 0,00 -17,54 Ülker Bisküvi 20,50 0,49 4,22 Ünye Çimento 4,67 -0,64 12,26 Vakıf Fin. Kir. 2,06 0,98 -0,96 Vakıf GMYO 2,12 -0,93 -18,46 Vakıf Yat. Ort. 1,21 1,68 -14,79 Vakıflar Bankası 5,83 1,22 -13,88 Vakko Tekstil 3,43 0,00 16,47 Vanet Gıda 2,19 0,00 -31,56 Verusa Holding 25,62 2,23 11,78 Verusaturk Girisim 2,33 8,37 -1,27 Vestel 9,21 2,68 21,66 Vestel Beyaz Eşya 10,82 0,46 13,06 Viking Kağıt 1,21 0,83 0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,60 1,91 -31,03 Yapı ve Kredi Bank. 4,15 3,49 -4,38 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,11 -1,40 -15,26 Yataş 26,16 4,81 -7,56 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,42 2,16 35,27 Yeni Gimat GMYO 12,05 -0,08 -3,62 Yeşil GMYO 0,51 4,08 -19,05 Yeşil Yapı 0,53 6,00 -48,04 Yeşil Yatırım Holding 14,90 -0,86 -6,87 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.100,00 -0,95 16,39 Yonga Mobilya 1.392,80 -0,44 483,01 Yünsa 5,14 0,39 14,22 Zorlu Enerji 1,66 7,10 5,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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